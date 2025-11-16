Nejlepší alternativy StoryChief pro posílení obsahového marketingu

StoryChief je silná platforma pro obsahový marketing, zejména pro týmy, které chtějí mít k dispozici komplexní prostor pro psaní, optimalizaci a publikování obsahu. Jeho funkce SEO skórování a „Publish Everywhere“ jsou hlavními důvody, proč ho mnoho marketérů vůbec zkouší.
S rozvojem operací souvisejících s obsahem však některé týmy začínají pociťovat omezení – pomalejší úpravy při spolupráci více lidí, matoucí kontrola verzí a ceny, které mohou s rozšiřováním týmu stoupat.
To je obvykle okamžik, kdy marketéři začínají porovnávat alternativy. Po analýze nejlepších platforem, které dnes používají týmy zabývající se obsahem a marketingem, jsem sestavil seznam 10 nejlepších alternativ StoryChief (včetně ClickUp ), které řeší tyto výzvy a zajišťují plynulý pracovní tok.
Pojďme na to. 🎯
Nejlepší alternativy StoryChief v kostce
Zde je tabulka porovnávající všechny platformy pro správu sociálních médií v tomto blogu. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a pracovních postupů v oblasti obsahu Velikost týmu: Týmy pro tvorbu obsahu, marketingové operace, agentury
|AI Writer pro práci, dokumenty, tabule, šablony, kalendář, automatizace
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Planable
|Společné schvalování + publikování na více platformách Velikost týmu: Agentury, týmy sociálních médií, marketéři v kontaktu s klienty
|Zobrazení kanálu, zobrazení kalendáře, schvalování na základě rolí, sdílené komentáře
|Bezplatný tarif; placený tarif od 39 $/měsíc
|ContentStudio
|Plánování obsahu s podporou AI + reporting Velikost týmu: Agentury, freelancerové, manažeři více značek
|AI titulky, analytika, zkracovače odkazů, reporty s bílou značkou
|Ceny začínají na 29 $/měsíc.
|Semrush
|SEO + optimalizace obsahového marketingu Velikost týmu: Marketéři zaměřující se na růst, SEO stratégové
|Plánovač klíčových slov, výzkum témat, audit obsahu, informace o konkurenci
|Ceny začínají na 199 $/měsíc.
|Hootsuite
|Publikování na sociálních sítích + sledování sentimentu Velikost týmu: podniky, agentury, mezifunkční týmy
|OwlyGPT, Streams, sociální naslouchání, pokročilá doručená pošta
|Ceny začínají na 149 $/měsíc.
|Buffer
|Publikování na více platformách + kampaně s odkazy v biografii Velikost týmu: Tvůrci, startupy, malé marketingové týmy
|Dashboard Engage, úvodní stránka, import Canva, nástroje pro spolupráci
|Bezplatný tarif; placený tarif od 6 $/měsíc
|Surfer SEO
|Optimalizace SEO na stránce pomocí dat SERP Velikost týmu: SEO týmy, správci blogů, marketingoví specialisté zabývající se obsahem
|Editor obsahu, analyzátor SERP, audit, AI Humanizer
|Ceny začínají na 99 $/měsíc.
|Jasper
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence ve velkém měřítku Velikost týmu: Týmy pro tvorbu obsahu, agentury, marketingoví pracovníci v oblasti elektronického obchodování
|Brand Voice, AI Chat, šablony kampaní, AI Image Suite
|Placené tarify od 69 $/měsíc
|CoSchedule
|Plánování kampaní na základě kalendáře Velikost týmu: marketingové týmy, manažeři kampaní
|Kalendář, ReQueue, Insights, Headline Studio
|Bezplatný tarif; placený tarif od 19 $/měsíc
|Prismic
|Headless CMS + tvorba stránek založená na komponentách Velikost týmu: Týmy vývojářů a marketérů, organizace s velkým objemem obsahu
|Slice Machine, lokalizace, režim náhledu, plánované publikování
|Bezplatný tarif; placený tarif od 15 $/měsíc
Většina týmů zabývajících se obsahem dělá jednu velkou chybu: nemají konzistentní strategii pro tvorbu obsahu. Proto je váš pracovní postup roztříštěný, schvalování se vleče a publikování je chaotické. 🎥 V tomto videu se dozvíte, jak vytvořit strategii pro tvorbu obsahu, která se skutečně dá škálovat – pomocí pěti jednoduchých kroků a šablony připravené k použití.
Co byste měli hledat v alternativách k StoryChief?
Při hledání alternativ k StoryChief začněte tím, že určíte, co brzdí správu obsahového marketingu, například omezené nástroje pro spolupráci v týmu, rigidní pracovní postupy nebo rostoucí náklady.
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit:
- Flexibilní nástroje pro správu obsahu: Podporuje dokumenty, šablony kalendáře obsahu a psaní s podporou umělé inteligence pro rychlejší tvorbu návrhů a spolupráci.
- Publikování napříč kanály: Umožňuje publikovat napříč více kanály nebo spravovat kalendáře obsahu bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
- Robustní řízení projektů: Integruje úkoly, schvalování a časové plány na jednom místě pro lepší sledování marketingových projektů.
- Integrovaná asistence AI: Jde nad rámec gramatických kontrol a nabízí generování nápadů, shrnutí obsahu, podporu kontextové úpravy a šablony pro psaní obsahu.
- Pokročilá analytika a reportování: Měří zapojení, výkon SEO a návratnost investic do kampaní v reálném čase.
- Škálovatelné ceny a integrace: Propojení s dalšími platformami, jako jsou Slack, HubSpot a váš obchodní profil Google, umožňuje cenově dostupný růst vašeho týmu.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Nejlepší alternativy k StoryChief
Zde jsou nejlepší alternativy StoryChief. 👇🏼
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a pracovních postupů v oblasti obsahu)
ClickUp jsem použil v několika projektech týkajících se obsahu a upřímně řečeno, je to jediný nástroj, ke kterému se stále vracím. Na rozdíl od StoryChief, který se zaměřuje hlavně na publikování a spolupráci, mi poskytl celý ekosystém pro plánování, vytváření, kontrolu a plánování obsahu.
ClickUp for Content Marketers je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zde je návod, jak mohou marketingové týmy používat ClickUp. 🤩
Projektová hierarchie ClickUp vás dostane z chaosu „všeho v jednom koši“ a vytvoří strukturu s prostory, složkami, seznamy, úkoly a podúkoly.
Úkoly ClickUp zde tvoří základ marketingového projektu. Řekněme, že máte pět autorů, dva redaktory a někoho, kdo má na starosti grafiku. Můžete vytvořit úkolové karty pro „blogový článek A“ a přiřadit autora, propojit podúkol a přidat značku s vysokou prioritou a termínem splnění. Tímto způsobem zůstávají informace centralizované a kontext je uložen.
Dokumentujte bez námahy
Jakmile máte nastavenou strukturu správy obsahu, je čas připravit dokumentaci, briefy, plány obsahu a stylové příručky. ClickUp Docs sjednocuje psaní, spolupráci a realizaci na jednom místě.
Tento nástroj podporuje spolupráci v reálném čase a umožňuje autorům, editorům a designérům pracovat na stejném dokumentu, aniž by přepisovali úpravy ostatních. Komentáře se navíc mohou přímo proměnit v akční položky. Řekněme, že zanecháte zpětnou vazbu, například „Přidejte do této sekce více vizuálních prvků“. Tuto poznámku můžete převést na úkol a přiřadit ji k vašemu návrhu, aniž byste museli opustit prostor.
Vložte kontrolní seznamy, tabulky a dokonce i živé zobrazení úkolů nebo centralizované řídicí panely. To znamená, že váš dokument obsahové strategie může zahrnovat také živé zobrazení vašeho redakčního kalendáře!
Zjistěte, jak dosáhnout svých konkrétních marketingových cílů s ClickUp. 👀
Získejte pomoc založenou na umělé inteligenci
Dalším krokem ke zvýšení produktivity je použití ClickUp Brain k řízení, prioritizaci a automatizaci práce. Propojuje vaše úkoly, dokumenty a konverzace.
Skládá se ze tří pilířů:
- AI Project Manager pro automatizaci rutinních činností v rámci řízení projektů, jako je sledování pokroku, stand-upy, aktualizace a generování úkolů.
- AI Knowledge Manager, AKA ClickUp Enterprise Search, pro okamžité kontextové odpovědi z celého vašeho pracovního prostoru.
- AI Writer for Work pro psaní zpráv, e-mailů, dokumentace a dalších textů specifických pro danou roli a kontext.
Zde je několik mých oblíbených podnětů pro asistenta psaní založeného na umělé inteligenci:
- Napište 200 slov dlouhý úvod k blogu o aktualizaci našeho nového produktu.
- Shrňte tento dokument do tří bodů zaměřených na klienta.
- Proměňte tuto brainstormingovou poznámku v osnovu obsahu.
A protože je integrován do vašeho pracovního postupu v sociálních médiích, rozumí vašim projektům, termínům a cílům, aby zajistil přesnost a relevanci výstupů.
ClickUp Brain také podporuje nejnovější generaci modelů AI, které eliminují rozšiřování AI, včetně ChatGPT, Claude Opus a Sonnet a Gemini.
Používejte předem strukturované šablony
Když nechci vytvářet vlastní marketingové pracovní postupy od nuly, obrátím se na šablony ClickUp.
Jednou z mých oblíbených je šablona pro správu obsahu ClickUp.
Nabízí vlastní stavy ClickUp, jako jsou Koncept, V revizi, Ve vývoji a Zveřejněno, abyste přesně viděli, v jaké fázi se každý obsah nachází. Vlastní pole ClickUp, jako jsou Kanál, Rozpočet, Název kampaně a Návrhy, udržují každý úkol propojený s marketingovými detaily. Také přepínám mezi zobrazeními ClickUp, jako jsou Tabule, Časová osa nebo Ganttův diagram, abych si naplánoval termíny.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte a sledujte milníky obsahu: Definujte KPI pro obsahový marketing, rozdělte je na měřitelné cíle a sledujte pokrok v reálném čase pomocí ClickUp Dashboards.
- Proměňte nápady v činy: Zaznamenejte brainstormingové sezení na tabulkách ClickUp Whiteboards, proměňte koncepty ve strukturované diagramy a propojte je přímo s úkoly nebo dokumenty.
- Vizualizujte časové osy: Sledujte schůzky, termíny a data publikování bez přepínání aplikací pomocí kalendáře ClickUp.
- Automatizujte opakující se úkoly: Nastavte pravidla, která provádějí jedno- nebo vícestupňové akce, abyste se vyhnuli ztrátě času na rutinní práci s ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- S tolika funkcemi v jedné platformě mohou noví uživatelé zpočátku čelit strmé křivce učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 říká vše:
Jako marketingový pracovník zabývající se obsahem dostávám většinu svých úkolů od našeho projektového manažera a ClickUp celý tento proces výrazně zjednodušil. Namísto prohledávání e-mailů nebo vláken ve Slacku, abych zjistil priority, mohu otevřít ClickUp a okamžitě vidět, co mám na práci, co mě čeká a co je již po termínu.
Líbí se mi, jak je vše přehledně uspořádáno. Každý úkol obsahuje všechny potřebné podrobnosti – zadání, přílohy, termíny, komentáře –, takže nemusím hledat informace ani přemýšlet, co se ode mě očekává...
Jako marketingový pracovník zabývající se obsahem dostávám většinu svých úkolů od našeho projektového manažera a ClickUp celý tento proces výrazně zjednodušil. Namísto prohledávání e-mailů nebo vláken ve Slacku, abych zjistil priority, mohu otevřít ClickUp a okamžitě vidět, co mám na práci, co mě čeká a co je již po termínu.
Líbí se mi, jak je vše přehledně uspořádáno. Každý úkol obsahuje všechny potřebné podrobnosti – zadání, přílohy, termíny, komentáře –, takže nemusím hledat informace ani přemýšlet, co se ode mě očekává...
💡 Tip pro profesionály: Zlepšete automatizaci pomocí agentů ClickUp Autopilot. Aktivujte předem připravené agenty, jako je Team StandUp pro aktualizace, Weekly Project Update pro reportování obsahu nebo Answers Agent pro rychlé odpovědi ohledně stavu. Můžete také vytvořit vlastní agenty, jako jsou Content Review, Campaign Monitoring nebo Publishing Agents, aby vyhovovali vašim pracovním postupům.
Zde je krátký průvodce!
2. Planable (nejlepší pro schvalování obsahu na sociálních médiích a publikování na více platformách)
Planable je software pro spolupráci na obsahu, který slouží k plánování, schvalování a rozvrhování příspěvků na více platformách. Příspěvky můžete vidět přesně tak, jak se budou zobrazovat na jednotlivých platformách, a můžete k nim přidávat komentáře, návrhy nebo poznámky. Díky tomu zůstává zpětná vazba od klientů oddělena od interních diskusí.
Obzvláště se mi líbí možnost vizualizovat mřížky Instagramu a zajistit, aby příspěvky vypadaly soudržně, i když se v rozvržení zobrazuje obsah publikovaný mimo tento nástroj. Můj tým vytváří samostatné pracovní prostory pro každého klienta, řídí role a oprávnění a přizpůsobuje schvalovací procesy, aby obsah plynule přecházel z návrhů do finálních příspěvků.
Nejlepší funkce Planable
- Vizualizujte obsah pomocí Feed View a podívejte se, jak se vaše příspěvky zobrazují na různých sociálních platformách.
- Plánujte, schvalujte a upravujte příspěvky v kalendářovém zobrazení pomocí drag-and-drop s barevně označenými štítky pro lepší organizaci.
- Uchovávejte veškerou zpětnou vazbu na jednom místě, rychle řešte diskuze a sdílejte jednorázové odkazy pro ad hoc kontrolu pomocí Komentáře a návrhy.
- Centralizujte obsah pomocí integrované mediální knihovny, kde můžete také ukládat obrázky, videa a další soubory pro snadný přístup.
Omezení Planable
- Analytika není zahrnuta v základních tarifech a vyžaduje dodatečný poplatek.
- Správa více klientů nebo rozsáhlých kampaní může být náročná.
Ceny Planable
- Zdarma
- Základní: 39 $/měsíc za pracovní prostor
- Pro: 59 $/měsíc za pracovní prostor
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Planable?
Podle zpětné vazby uživatelů:
Planable je nejspolehlivější ze všech softwarů pro plánování sociálních médií, které jsme testovali, a používáme jej již několik let. […] Funkce jako analytika a konverzace jsou skvělým doplňkem a zdálo se, že jsou jedinými chybějícími částmi, ale jejich vysoká cena nám zabránila přidat je do již tak poněkud nákladného softwaru.
Planable je nejspolehlivější ze všech softwarů pro plánování sociálních médií, které jsme testovali, a používáme jej již několik let. […] Funkce jako analytika a konverzace jsou skvělým doplňkem a zdálo se, že jsou jedinými chybějícími částmi, ale jejich vysoká cena nám zabránila přidat je do již tak poněkud nákladného softwaru.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX integruje několik předních modelů umělé inteligence, včetně ChatGPT, Claude a Gemini. Například zatímco ChatGPT vyniká v generování kreativního obsahu a brainstormingu nápadů, Claude může být zručnější v řešení složitých úkolů analýzy dat.
3. ContentStudio (nejlepší pro plánování obsahu, rozvrhování a sledování výkonu s podporou umělé inteligence)
Používal jsem ContentStudio ke správě a rozvoji více sociálních kanálů současně. Kombinuje nástroje pro publikování, analytiku a umělou inteligenci pro sociální média, což pomáhá marketérům a agenturám zjednodušit každodenní sociální pracovní postupy a výsledky. Doručená pošta vám umožňuje spravovat veškerou komunikaci, takže odpovídání na přímé zprávy a komentáře na všech platformách je snadné.
Vše je přehledně uspořádané. Díky specializovaným pracovním prostorům, dashboardům s bílou značkou a automatizovaným reportům je snadné udržovat značky organizované a klienty ohromené. Mohu nastavit značkové reporty, které se automaticky odesílají e-mailem a jsou plně přizpůsobené logu a datům každého klienta.
Nejlepší funkce ContentStudio
- Zrychlete tvorbu obsahu pomocí AI Powerpack a generujte popisky, hashtagy a nápady na příspěvky z jednoduchých podnětů.
- Navrhujte bez námahy pomocí AI Image Generator, který promění vaše nápady v jedinečné vizuály v duchu vaší značky.
- Sledujte úspěch na sociálních sítích pomocí Competitor Analytics, abyste mohli porovnávat výkonnost a identifikovat trendy.
- Zjednodušte onboardování klientů pomocí EasyConnect, který klientům umožňuje propojit sociální účty bez sdílení hesel a bezpečně.
Omezení ContentStudio
- Interní oznámení o nepřečtených zprávách mohou být rušivá nebo se opakovat.
- Nástroje pro správu influencerů vyžadují vylepšení pro specializované publikum, včetně správy DM a kampaní.
Ceny ContentStudio
- Standard: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 69 $/měsíc pro dva uživatele
- Agency Unlimited: 139 $/měsíc (neomezený počet uživatelů)
Hodnocení a recenze ContentStudio
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ContentStudio?
Díky svým funkcím a vlastnostem je ContentStudio opravdu spolehlivou platformou pro všechny, kteří chtějí mít kontrolu nad svým online obsahem a spravovat své metriky... Pro technicky neznalé může být tato platforma trochu složitá. Někteří mohou říkat, že má příliš mnoho možností a že její správné používání vyžaduje trochu času na naučení. Já však dávám přednost detailní kontrole a správě svého obsahu.
Díky svým funkcím a vlastnostem je ContentStudio opravdu spolehlivou platformou pro všechny, kteří chtějí mít kontrolu nad svým online obsahem a spravovat své metriky... Pro technicky neznalé může být tato platforma trochu složitá. Někteří mohou říkat, že má příliš mnoho možností a že její správné používání vyžaduje trochu času na naučení. Já však dávám přednost detailní kontrole a správě svého obsahu.
🧠 Zajímavost: První zaznamenaná snaha o obsahový marketing se datuje do roku 1732, kdy Benjamin Franklin vydal Poor Richard’s Almanack (Almanach chudého Richarda) s cílem propagovat svou tiskárenskou firmu. Kombinoval užitečné informace s nenápadnou reklamou.
📖 Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
4. Semrush (nejlepší pro optimalizaci SEO a obsahového marketingu na základě dat)
Semrush je jednou z nejbohatších digitálních marketingových platforem, která byla vytvořena, aby pomohla značkám porozumět jejich trhu, optimalizovat viditelnost a překonat konkurenci. To, co začalo jako sada nástrojů pro SEO, se vyvinulo v kompletní sadu více než 50 nástrojů zahrnujících SEO, PPC, obsahový marketing, průzkum trhu a správu sociálních médií.
Líbí se mi, jak kombinuje sběr velkého množství dat s algoritmy strojového učení, aby poskytoval přesné a využitelné informace o tom, co ovlivňuje návštěvnost, konverze a hodnocení. Používá se k analýze toho, jaké jsou hodnocení mých konkurentů, odkud pochází jejich návštěvnost a která klíčová slova nebo zpětné odkazy podporují jejich výkon.
Nejlepší funkce Semrush
- Automaticky provádějte audit webových stránek pomocí nástrojů Technical SEO, které detekují chyby procházení, nefunkční odkazy a problémy s výkonem.
- Objevte příležitosti pomocí sady nástrojů Keyword Research k identifikaci vysoce účinných vyhledávacích termínů s nízkou konkurencí.
- Posilte autoritu domény pomocí nástrojů Link Building, které identifikují důvěryhodné potenciální zpětné odkazy.
- Optimalizujte stávající obsah pomocí sady nástrojů Content Optimization a přizpůsobte jej záměru vyhledávání a standardům čitelnosti.
Omezení Semrush
- Důsledky umělé inteligence postrádají transparentnost v tom, jak jsou generovány.
- Některé specializované funkce (jako Curated Topics nebo LLM mentions) by mohly být jasnější nebo by mohly využívat více zdrojů dat.
Ceny Semrush
- Starter: 199 $/měsíc
- Pro+: 299 $/měsíc
- Pokročilá verze: 549 $/měsíc
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Semrush?
Tento recenzent to vystihl velmi dobře:
Semrush je neuvěřitelně snadný na používání, a to i pro začátečníky, a zároveň nabízí hloubku a sofistikovanost potřebnou pro pokročilou SEO a marketingovou analýzu. Rozhraní platformy je intuitivní a její integrace s jinými nástroji (jako Google Analytics nebo Search Console) je rychlá a plynulá. […] Ačkoli je platforma výkonná, někdy zpochybňuji přesnost některých novějších funkcí a datových analýz založených na umělé inteligenci.
Semrush je neuvěřitelně snadný na používání, a to i pro začátečníky, a zároveň nabízí hloubku a sofistikovanost potřebnou pro pokročilou SEO a marketingovou analýzu. Rozhraní platformy je intuitivní a její integrace s jinými nástroji (jako Google Analytics nebo Search Console) je rychlá a plynulá. […] Ačkoli je platforma výkonná, někdy zpochybňuji přesnost některých novějších funkcí a datových analýz založených na umělé inteligenci.
🔍 Věděli jste, že... První hromadný e-mail byl odeslán v roce 1978 Garym Thuerkem ze společnosti Digital Equipment Corp. 400 příjemcům. Vygeneroval tržby ve výši 13 milionů dolarů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Semrush pro zlepšení vašeho SEO
5. Hootsuite (nejlepší pro centralizované publikování na sociálních sítích, sledování a správu interakcí)
Hootsuite zůstává důvěryhodným softwarem pro správu kampaní pro firmy a agentury, které pracují s více značkami. Hootsuite Analytics mi umožňuje plánovat, publikovat a analyzovat interakce na všech hlavních platformách, jako jsou Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok a další, s přizpůsobenými benchmarky a reporty sentimentu.
Co pro mě opravdu odlišuje Hootsuite, je OwlyGPT, jeho vestavěný AI asistent, který je trénován na sociálních trendech v reálném čase. Poskytuje mi nápady založené na aktuálních tématech, analyzuje náladu publika a nabízí doporučení pro strategii obsahového marketingu přizpůsobená mé značce.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Automatizujte interakce se zákazníky pomocí funkcí Advanced Inbox, jako jsou uložené odpovědi a chatové odpovědi založené na umělé inteligenci.
- Objevte informace o značce pomocí nástrojů Social Listening, které sledují zmínky, hashtagy a změny v názorech.
- Optimalizujte plánování příspěvků pomocí heatmap Best Time to Post, které ukazují, kdy je vaše publikum nejaktivnější.
- Rozšiřte svůj dosah pomocí Hootsuite Boost a automaticky přeměňujte nejúspěšnější organické příspěvky na placené reklamy.
Omezení Hootsuite
- Analýza sentimentu má potíže s rozpoznáváním sarkasmu a slangu.
- Zastaralé nebo roztříštěné prostředí mezi moduly jako Planner, Streams a Analytics
Ceny Hootsuite
- Standard: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hootsuite?
Toto řekl recenzent Capterra:
Možnost publikovat na více webech byla velmi užitečná. Snadná aktualizace textu příspěvku na každém z nich je také příjemným procesem. Líbila se mi také možnost plánovat příspěvky... Často se mi stávalo, že příspěvek nebyl publikován a já jsem nedostal žádné oznámení, že nebyl publikován, a proto jsem ho zmeškal. Zjistil jsem také, že se často odpojuje od platformy.
Možnost publikovat na více webech byla velmi užitečná. Snadná aktualizace textu příspěvku na každém z nich je také příjemným procesem. Líbila se mi také možnost plánovat příspěvky... Často se mi stávalo, že příspěvek nebyl publikován a já jsem nedostal žádné oznámení, že nebyl publikován, a proto jsem ho zmeškal. Zjistil jsem také, že se často odpojuje od platformy.
🧠 Zajímavost: V roce 1900 byl spuštěn průvodce Michelin Guide, který měl lidi motivovat k častějšímu používání automobilů. Bratři Michelinové vytvořili bezplatného průvodce, který motoristům poskytoval informace jako mapy, umístění čerpacích stanic a opraváren. Díky tomu se cestování autem stalo snazším a atraktivnějším a oni doufali, že lidé budou více jezdit, opotřebovávat pneumatiky a nakonec je budou muset vyměnit.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Hootsuite
6. Buffer (nejlepší pro zjednodušené plánování na více platformách a kampaně s odkazem na značku v biografii)
Podle mého názoru je Buffer dobrou volbou pro tvůrce a malé marketingové týmy, které hledají jednoduchý způsob, jak plánovat, publikovat a sledovat výkonnost obsahu bez zbytečné složitosti. Nabízí širokou škálu integračních možností pro publikování, včetně Instagramu, TikToku a dokonce i Bluesky. Používám jej k plánování příspěvků, jejich automatickému publikování nebo k získání nativního připomenutí, když je čas příspěvek zveřejnit.
A pokud chcete zlepšit zapojení uživatelů, Buffer vám pomůže spravovat konverzace s publikem a dokonce navrhnout vlastní přizpůsobitelnou stránku s odkazem v biografii, která přivede návštěvníky zpět k vašemu obsahu nebo produktům.
Nejlepší funkce Bufferu
- Organizujte nápady vizuálně pomocí režimu Create Mode a seskupujte obsah podle témat, kampaní nebo cílů.
- Spojte se se svým publikem pomocí panelu Engage a odpovídejte na komentáře a zprávy na Facebooku a Instagramu.
- Vytvořte si centrum své značky pomocí link-in-bio (Start Page), přizpůsobitelné stránky, na které můžete prezentovat odkazy, videa a produkty s integrovanou analytikou.
- Importujte média plynule z Canva, Google Drive nebo Dropbox, abyste mohli design a publikování provádět v jednom kroku.
Omezení Bufferu
- Na rozdíl od alternativ Bufferu neobsahuje jednotnou schránku ani pokročilé funkce pro reagování na komentáře/zprávy.
- Příležitostné poruchy nebo neúspěšné nahrávání příspěvků, zejména na Instagramu
Ceny služby Buffer
- Zdarma
- Základní: 6 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bufferu?
Takto to vidí jedna recenze na G2:
Na Bufferu se mi nejvíc líbí, jak vše zjednodušuje a zpřehledňuje. Odstraňuje pocit přetížení při správě sociálních médií…
Na Bufferu se mi nejvíc líbí, jak vše zjednodušuje a zpřehledňuje. Odstraňuje pocit přetížení při správě sociálních médií…
7. Surfer SEO (nejlepší pro plánování obsahu SEO a živou optimalizaci stránek pomocí dat SERP)
Surfer SEO je moje oblíbená platforma pro všechny, kteří to myslí vážně s vyšším hodnocením na Googlu. Rozebírá, co již funguje u nejlépe hodnocených konkurentů, a poskytuje mi datově podložený plán obsahového marketingu pro vylepšení mých stránek.
Content Editor analyzuje více než 500 faktorů, od hustoty klíčových slov a struktury až po počet slov a nadpisy, a zajišťuje tak, aby obsah odpovídal tomu, co vyhledávače (a AI boty) oceňují.
Na základě mých zkušeností funguje Surfer dobře pro správce obsahu, protože kombinuje poznatky založené na umělé inteligenci s lidskou kreativitou. S nástroji jako Content Planner můžete mapovat skupiny témat, které v průběhu času posílí vaši autoritu, zatímco Content Audit upozorní na nevyužité příležitosti na vašich stávajících stránkách.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Analyzujte strategie konkurence pomocí nástroje SERP Analyzer a porovnejte více než 500 faktorů ovlivňujících výkonnost.
- Využijte umělou inteligenci v obsahovém marketingu s nástrojem AI Humanizer k vytváření přirozených a čtivých textů.
- Vytvářejte okamžitě obsahové přehledy pomocí nástroje Outline Builder, který obsahuje optimalizované nadpisy a otázky.
- Pište a optimalizujte v jakémkoli jazyce, abyste oslovili globální publikum pomocí lokalizovaných SEO poznatků.
Omezení Surfer SEO
- Drahé pro freelancery a malé týmy, zejména u základních tarifů.
- Systém založený na kreditech omezuje množství obsahu, které můžete vytvořit v rámci každého plánu.
Ceny Surfer SEO
- Essential: 99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: 219 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 999 $/měsíc a více (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Surfer SEO?
Recenze G2 uvádí:
Surfer je velmi snadný na používání, je přesný a má VYNIKAJÍCÍ zákaznickou podporu... Jediné, co mi vadí, je to, že nemohu dokoupit další kredity pro autora obsahu. Jinak je vše v pořádku 🙂
Surfer je velmi snadný na používání, je přesný a má VYNIKAJÍCÍ zákaznickou podporu... Jediné, co mi vadí, je to, že nemohu dokoupit další kredity pro autora obsahu. Jinak je vše v pořádku 🙂
🧠 Zajímavost: Interaktivní obsah se objevil na počátku 20. století. Společnost Kodak zapojila své zákazníky prostřednictvím každoročních fotografických soutěží, v nichž povzbuzovala amatérské fotografy, aby zasílali své snímky a měli tak šanci vyhrát ceny. Tím podpořila komunitu fotografických nadšenců a zároveň propagovala své fotoaparáty.
Zde je první oceněná fotografie (v roce 1929 měla hodnotu neuvěřitelných 2 500 dolarů!):
8. Jasper (nejlepší pro tvorbu obsahu založenou na umělé inteligenci a psaní v souladu se značkou napříč formáty)
Jasper je generativní platforma umělé inteligence vytvořená s cílem pomoci marketérům, agenturám a týmům zabývajícím se obsahem vytvářet vysoce kvalitní písemný a vizuální obsah ve velkém měřítku. Nabízí sadu nástrojů, které udržují konzistenci značky, zefektivňují pracovní postupy kampaní a poskytují praktické marketingové informace.
Obdivuji jeho pokročilou AI Image Suite, která mi umožňuje vytvářet nebo upravovat vizuály pro kampaně během několika sekund. Od odstranění pozadí a ořezávání obrázků až po hromadné zvětšování a odstraňování textu – tento nástroj pomáhá snížit překážky v pracovním postupu vizuálního obsahu.
Nejlepší funkce Jasperu
- Udržujte konzistentnost značky pomocí Brand Voice a Brand IQ, abyste zajistili, že každý prvek bude v souladu s vaším stylem a tónem.
- Brainstormujte a spolupracujte s Jasper Chat , abyste mohli interaktivně vymýšlet, vylepšovat a upravovat obsah.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí Canvas a přizpůsobených Agentů pro zpracování výzkumu, optimalizace a personalizace.
- Vytvářejte obsah pomocí šablon pro sociální média pro blogové příspěvky, sociální média, e-maily a popisy produktů.
Omezení Jasperu
- Uživatelé si stěžují, že výstup zůstává podobný i přes přizpůsobené výzvy.
- Krátký obsah generovaný umělou inteligencí nesplňuje očekávání.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Jasper Chat je vynikající pomůcka pro psaní, která mi pomáhá překonat tvůrčí blok. Pomáhá mi přidávat kreativní nápady a umožňuje mi neustále nacházet nové způsoby, jak se s problémem vypořádat. […] Upřímně řečeno, při tvorbě obsahu není příliš efektivní a zdá se, že není příliš přesný, zejména pokud jde o fakta.
Jasper Chat je vynikající pomůcka pro psaní, která mi pomáhá překonat tvůrčí blok. Pomáhá mi přidávat kreativní nápady a umožňuje mi neustále nacházet nové způsoby, jak se s problémem vypořádat. […] Upřímně řečeno, při tvorbě obsahu není příliš efektivní a zdá se, že není příliš přesný, zejména pokud jde o fakta.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
9. CoSchedule (nejlepší pro plánování marketingových kampaní a koordinaci na základě kalendáře)
Na devátém místě mého seznamu je CoSchedule, marketingový kalendář a platforma pro správu projektů na sociálních médiích, která je navržena pro efektivní organizaci marketingových kampaní.
Platforma automatizuje opakující se úkoly, jako je publikování na sociálních médiích pomocí ReQueue, sleduje výkonnost kampaní a zefektivňuje schvalovací procesy. Mohu organizovat projekty pomocí vlastních polí, Kanban tabulek a kolaborativních pracovních postupů, takže všichni členové mého týmu vědí, co se děje a kdo je za každý krok zodpovědný.
Nejlepší funkce CoSchedule
- Využijte kalendář k vizualizaci všech projektů, úkolů a příspěvků na sociálních sítích.
- Publikujte napříč kanály z jednoho ovládacího panelu, který zahrnuje blogy, e-maily a sociální média.
- Analyzujte kampaně pomocí Insights Assistant a sledujte výkon napříč platformami v reálném čase.
- Optimalizujte texty a nadpisy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, jako jsou Headline Studio a Hire Mia.
Omezení CoSchedule
- Slabá nebo nefunkční integrace s platformami jako Meta (Facebook) a žádná podpora X.
- Neupozorňuje uživatele, když dojde k odpojení sociálních účtů, což způsobuje selhání publikování příspěvků.
Ceny CoSchedule
- Zdarma
- Sociální kalendář: 19 $/měsíc na uživatele
- Agency Calendar: 59 $/měsíc na uživatele
- Kalendář obsahu: Ceny na míru
- Marketing Suite: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoSchedule
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CoSchedule?
Přímo z recenze G2:
Moje titulky se zlepšují. Lidé skutečně klikají na moje články. Nešlo jen o skóre nebo tipy. Šlo o sebevědomí, které mi to dalo. Už jsem nepochyboval o každém výběru slov... Možná to není ideální pro každé odvětví. Pokud píšete jen pro zábavu, některé pokročilé funkce mohou být zbytečné.
Moje titulky se zlepšují. Lidé skutečně klikají na moje články. Nešlo jen o skóre nebo tipy. Šlo o sebevědomí, které mi to dalo. Už jsem nepochyboval o každém výběru slov... Možná to není ideální pro každé odvětví. Pokud píšete jen pro zábavu, některé pokročilé funkce mohou být zbytečné.
🧠 Zajímavost: Nejstarší zmínka o slově „reklama“ se nachází v díle Williama Shakespeara z roku 1616.
📖 Přečtěte si také: Alternativy CoSchedule pro posílení marketingových aktivit
10. Prismic (nejlepší pro tvorbu bezhlavých stránek s komponentami definovanými vývojáři)
Používám Prismic jako headless CMS a nástroj pro tvorbu stránek, abych mohl rychle spouštět webové stránky a landing pages bez ohrožení konzistence značky. Je postaven na Slices, což jsou modulární, opakovaně použitelné komponenty, které usnadňují udržení jednotného vzhledu napříč více stránkami. Také výrazně snižují opakující se vývojovou práci.
Oceňuji, že nabízí Slice Machine, nástroj pro vytváření předem schválených komponent a jejich vkládání do nástrojů pro tvorbu vlastních stránek. To znamená, že se můj tým může soustředit na vytváření funkcí a zároveň dát marketérům svobodu samostatně spouštět nebo aktualizovat stránky.
Nejlepší funkce Prismic
- Pomocí nástroje Page Builder můžete vytvářet a upravovat vizuálně atraktivní stránky v reálném čase.
- Využijte hlubokou integraci s frameworky jako Next.js, Nuxt a SvelteKit.
- Naplánujte vydání stránek nebo seskupených aktualizací v optimálním čase.
- Spravujte lokalizaci efektivním vytvářením a úpravami stránek v několika jazycích.
Omezení Prismic
- Omezené možnosti přidávání do vašich „Slices“
- Funkce automatického ukládání neukládá obsah vždy, zejména před opuštěním stránky.
Ceny Prismic
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc pro tři uživatele
- Malý: 30 $/měsíc pro sedm uživatelů
- Medium: 180 $/měsíc za 25 uživatelů
- Platinum: 750 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Prismic
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Prismic?
Zde je názor jednoho recenzenta:
Celou naši marketingovou vstupní stránku jsem vytvořil pomocí Prismic a používal ji denně asi týden. Prismic byl velmi snadný na používání, jakmile jsem se naučil jeho základy. […] Dokumentace pro začátek byla trochu strohá, takže by určitě mohli vylepšit průvodce pro začátečníky. Konkrétně mi nebylo jasné, jak využít věci jako Slices v rámci Custom Types.
Celou naši marketingovou vstupní stránku jsem vytvořil pomocí Prismic a používal ji denně asi týden. Prismic byl velmi snadný na používání, jakmile jsem se naučil jeho základy. […] Dokumentace pro začátek byla trochu strohá, takže by určitě mohli vylepšit průvodce pro začátečníky. Konkrétně mi nebylo jasné, jak využít věci jako Slices v rámci Custom Types.
🔍 Věděli jste? Storytelling v content marketingu není nic nového. V roce 1885 začal John Deere vydávat časopis The Furrow, který nabízel tipy pro zemědělce, aby prodal traktory. Princip je stejný i dnes: hodnotný obsah buduje důvěru ještě před prodejem.
Přepište svůj „příběh“ s ClickUp
Nalezení správného nástroje pro obsahový marketing spočívá ve vytvoření procesů podporujících spolupráci, které podpoří růst vašeho týmu. StoryChief je skvělý pro centralizaci obsahu, ale s rozšiřováním vaší strategie budete potřebovat větší flexibilitu, spolupráci v reálném čase nebo těsnější integraci.
Všechny nástroje na mém seznamu mají různé přednosti.
Žádná z nich však nedokáže propojit všechny fáze tvorby obsahu tak, jako ClickUp. Od navrhování nápadů v ClickUp Docs, brainstormingu a automatizace s ClickUp Brain až po plánování kampaní v ClickUp Calendar – vše je soustředěno v jednom pracovním prostoru.
Než začne váš další kampaní cyklus, zaregistrujte se zdarma na ClickUp a poděkujte mi později! 🚀
Často kladené otázky (FAQ)
Hledejte možnosti publikování na více kanálech, integrované pokyny pro SEO, spolupráci v reálném čase, schvalovací pracovní postupy a plánování obsahu. Pro plynulou distribuci obsahu je také klíčová integrace se sociálními platformami a platformami CMS.
Některé levnější nástroje pokrývají jeden nebo dva aspekty, jako je plánování sociálních sítí nebo základní kontroly SEO, ale málokdy nabízejí kompletní sadu kolaborativních pracovních postupů, schvalování a optimalizaci SEO v jedné platformě.
Očekávejte cenu 40–450 USD/měsíc v závislosti na velikosti týmu a publikačních kanálech. Malé týmy mohou začít s nižší cenou, zatímco agentury nebo větší týmy zaplatí více za rozšířené integrace, uživatelská místa a analytické funkce.
Je to zásadní. Bez analytiky je těžké zjistit, co rezonuje, optimalizovat kampaně nebo ospravedlnit návratnost investic do marketingu. Sledování výkonu zajišťuje chytřejší rozhodnutí a lepší strategii obsahu v průběhu času.