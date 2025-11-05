11 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci ve zdravotnictví pro rok 2025

Ve zdravotnictví není spolupráce jen o týmové práci – jde o úsporu času, snížení počtu chyb a v konečném důsledku o zlepšení výsledků léčby pacientů. Když však pečovatelské týmy, administrátoři a IT pracovníci žonglují s desítkami systémů a komunikačních kanálů, i jednoduchá koordinace se může jevit jako bludiště.
Právě zde přichází na řadu software pro spolupráci ve zdravotnictví.
Tyto nástroje sdružují všechny – od vedoucích klinik až po manažery ordinací – na jedné platformě, kde mohou sdílet aktualizace, sledovat informace o pacientech a zefektivnit pracovní postupy.
Ať už se snažíte omezit administrativní překážky, zlepšit komunikaci v týmu nebo posílit koordinaci mezi odděleními, správný software vám to umožní.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na některé z nejlepších nástrojů založených na skutečných klinických pracovních postupech, které zlepšují péči o pacienty.
Pojďme na to!
Přehled nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci ve zdravotnictví
Zde je stručný přehled nejlepších softwarových řešení pro spolupráci ve zdravotnictví.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jednotná koordinace péče a provozu pro klinické, výzkumné a administrativní týmy v prostředí splňujícím požadavky HIPAA.
|Projektové řízení v souladu s HIPAA s vlastními rolemi, kontextové zasílání zpráv pomocí ClickUp Chat, sdílené SOP a dokumentace prostřednictvím ClickUp Docs, inteligentní koordinace péče pomocí ClickUp Brain, plánování v reálném čase pomocí AI Calendar, sledování PHI na úrovni úkolů pomocí vlastních polí, centralizované zobrazení pracovních postupů pacientů a personálu a AI generované kontrolní seznamy pro propuštění a odkazy CDC.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|TigerConnect
|Klinické zasílání zpráv a koordinace v reálném čase pro nemocnice, lékaře a týmy záchranné služby
|Komunikace založená na rolích s dynamickými týmy, integrace pracovních postupů péče prostřednictvím elektronických zdravotních záznamů (EHR) a monitorovacích systémů, bezpečné mobilní zasílání zpráv s automatickým eskalováním a směrování s vysokou naléhavostí s prioritními výstrahami.
|Ceny na míru
|Sickbay
|Monitorování pacientů v reálném čase a sledování rizik pro výzkumné nemocnice a zdravotnické systémy s více zařízeními
|Nezávislá datová platforma pro telemetrické hodnocení, analýzu historických trendů, vzdálenou spolupráci na klinických událostech a dashboardy pro kontinuitu více jednotek.
|Ceny na míru
|OceanMD
|Správa doporučení a interoperabilita pro sítě poskytovatelů s více klinikami
|Meziprovinciální elektronické doporučení a konzultace, automatizované nástroje pro rezervace a přihlášení, analýzy čekacích dob a zpětné vazby pacientů a integrace EMR napříč více než 30 platformami.
|Ceny na míru
|CareCloud
|Dokumentace, fakturace a pracovní postupy EHR pro ambulantní a specializované kliniky založené na umělé inteligenci.
|Podpora cirrusAI pro automatizované klinické poznámky, generování odvolání, chat asistenta EHR, doporučení péče podložená důkazy a interoperabilita s externími systémy certifikovaná ONC.
|Ceny na míru
|Microsoft Teams
|Bezpečná komunikace a videokonference pro nemocniční systémy a pečovatelské týmy
|Týmové chaty, videokonzultace a plánování směn v souladu s HIPAA prostřednictvím Microsoft Cloud, strukturované kanály pro specializace a plynulé spouštění EHR s integrací FHIR.
|Zdarma; placené tarify začínají na 5,25 $/měsíc na uživatele.
|Slack
|Interní komunikace v souladu s HIPAA pro výzkumné, platební a administrativní týmy
|Řízení přístupu na podnikové úrovni, nástroj Workflow Builder pro automatizaci procesů péče, Slack Connect pro meziorganizační diskuze a podpora DLP pro bezpečné používání souborů a zpráv.
|Zdarma; placené tarify začínají na 8,75 $/měsíc na uživatele.
|Zoom pro zdravotnictví
|Telemedicínské konzultace a virtuální vizity pro kliniky a distribuované týmy zdravotní péče
|Videokonference v souladu s normou HIPAA s přístupem přátelským k pacientům, integrace elektronických zdravotních záznamů s nástroji jako MyChart, streamování zařízení během virtuálních návštěv a Zoom Rooms pro chytré kliniky.
|Placené tarify začínají na 16,99 $/měsíc na uživatele.
|Google Workspace
|Spolupráce a produktivita založená na dokumentech pro vzdělávání v oblasti zdraví a plánování napříč týmy
|Google Docs a Meet v souladu s HIPAA, integrované školicí centrum prostřednictvím Google Sites, synchronizované formuláře a tabulky pro příjem dat a bezpečný přístup z mobilních zařízení.
|Placené tarify začínají na 8,40 $/měsíc na uživatele.
|Epic Systems
|Komplexní správa elektronických zdravotních záznamů a klinické operace pro nemocnice a podnikové zdravotnické systémy
|Rozhraní Hyperspace UI přizpůsobené konkrétním rolím, shrnutí grafů pomocí umělé inteligence s Comet, bezpečná komunikace prostřednictvím In Basket a mobilní přístup k elektronickým zdravotním záznamům přes Haiku a Canto.
|Ceny na míru
|Oracle Health (Cerner)
|Integrovaná správa klinických, finančních a provozních dat v rozsáhlých sítích
|Sjednocené pracovní postupy prostřednictvím Cerner Millennium, zapojení pacientů prostřednictvím HealtheLife, analýza zdraví populace pomocí HealtheIntent a otevřené API pro nástroje třetích stran.
|Ceny na míru
Proč zdravotnictví potřebuje software pro spolupráci
Tradiční projektové řízení ve zdravotnictví často nestíhá držet krok s požadavky moderní lékařské praxe. Software pro spolupráci ve zdravotnictví řeší tyto výzvy následovně:
- Zlepšení mezioborové komunikace: Usnadňuje bezpečnou centralizovanou komunikaci v reálném čase mezi zdravotnickými pracovníky, zajišťuje sladění a přesné sdílení informací.
- Zefektivnění klinických pracovních postupů: Integrace se stávajícími systémy za účelem automatizace úkolů, snížení administrativní zátěže a umožnění lékařům soustředit se více na péči o pacienty.
- Podpora vzdálených a hybridních modelů: Vyhovuje týmům poskytujícím telemedicínskou a mobilní péči a zajišťuje nepřetržitou komunikaci bez ohledu na místo.
- Zajištění souladu s předpisy a bezpečnosti: Dodržuje předpisy jako zákon o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (HIPAA) s cílem chránit údaje pacientů a udržovat důvěru v celém ekosystému zdravotní péče.
💡 Tip pro profesionály: Zaznamenávejte rozhodnutí o léčbě tak, aby vysvětlovala „proč“, nejen „co“. To usnadní ostatním lékařům primární péče nebo novým členům týmu rychle se seznámit s odůvodněním, aniž by museli zpětně dohledávat informace.
Jaké jsou výhody používání softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví?
Implementace softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví nabízí řadu výhod. Mezi ně patří:
- Méně lékařských chyb: Přehledná dokumentace a zefektivněné komunikační kanály pomáhají minimalizovat nedorozumění a chyby.
- Vyšší spokojenost pacientů: Rychlejší reakční doby a koordinovaná péče vedou k lepším zkušenostem pacientů a lepším výsledkům léčby.
- Zrychlené rozhodování: Komunikační nástroje v reálném čase umožňují rychlejší konzultace a schvalování, čímž se snižují zpoždění v péči o pacienty.
- Aktivní sdílení znalostí: Nástroje pro spolupráci umožňují zdravotnickým pracovníkům sdílet poznatky a osvědčené postupy pro neustálé vzdělávání.
- Lepší alokace zdrojů: Pomáhají efektivně sledovat a spravovat zdroje, zajišťují optimální využití a snižují plýtvání.
🧠 Zajímavost: Spolupráce může dokonce zlepšit zotavení po srdečních zákrocích. Pacienti, u nichž lékaři a sestry spolupracovali v rámci strukturovaného „modelu spolupráce v péči“, hlásili lepší spánek, silnější duševní zdraví a vyšší kvalitu života během tří měsíců.
Co byste měli hledat v softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví?
Výběr správného softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví je zásadní pro zlepšení koordinace týmu a péče o pacienty. Zde jsou klíčové faktory, které je třeba zvážit:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Vyberte si platformy, které jsou intuitivní a snadno ovladatelné, aby se minimalizovala náročnost jejich osvojení pro zdravotnické pracovníky.
- Mobilní přístupnost: Zajistěte, aby byl software přístupný na různých zařízeních, což umožní poskytovatelům zdravotní péče zůstat ve spojení a informováni odkudkoli.
- Integrační možnosti: Vyberte řešení, která se hladce integrují do stávajících elektronických zdravotních záznamů (EHR) a dalších klinických systémů, aby se zefektivnily pracovní postupy.
- Přizpůsobitelná oznámení: Hledejte funkce, které umožňují personalizovaná upozornění a oznámení, aby bylo možné včas reagovat na kritické potřeby pacientů.
- Komplexní nástroje pro reporting: Vyberte si software pro zdravotnictví s robustními analytickými a reportingovými funkcemi, abyste mohli efektivně sledovat výkonnost a výsledky pacientů.
🔍 Věděli jste? Spolupráce pomáhá i při chronických onemocněních. Metaanalýza zjistila, že mezioborová péče (spolupráce různých zdravotnických profesionálů) snižuje systolický krevní tlak, LDL cholesterol a HbA1c u pacientů a zároveň zkracuje dobu hospitalizace.
Nejlepší software pro spolupráci ve zdravotnictví
Zde je náš výběr nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci ve zdravotnictví. 👇
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy ve zdravotnictví, které potřebují bezpečnou platformu pro spolupráci k řízení péče a provozu)
Naším prvním výběrem je ClickUp, a to z pochopitelných důvodů.
Software ClickUp pro řízení projektů ve zdravotnictví je bezpečná platforma pro spolupráci, která spojuje klinické a administrativní týmy v jednotném pracovním prostoru.
Je navržen tak, aby zvládal vše od pracovních postupů a dokumentace pacientů až po plánování personálu a správu zásob, a to vše v prostředí splňujícím požadavky HIPAA.
Zefektivněte komunikaci v reálném čase
Komunikace je klíčovou součástí spolupráce ve zdravotnictví a ClickUp Chat ji zjednodušuje díky funkcím jako diskuse založené na kanálech a odpovědi ve vláknech.
Například tým pečující o kardiologické pacienty může vytvořit speciální chatovací kanál „Kardiologie“, kde sestry v reálném čase aktualizují životní funkce, lékárník zadává úpravy medikace a kardiolog v pohotovosti je okamžitě informován pomocí @Mention pro rychlou konzultaci.
Jelikož jsou konverzace přímo propojeny s úkoly pacientů a souvisejícími dokumenty, jsou pokyny k propuštění nebo změny v medikaci viditelné a použitelné pro všechny zúčastněné strany.
Centralizované znalosti a dokumentace
ClickUp Docs umožňuje týmům vytvářet a sdílet materiály, jako jsou SOP, materiály pro vzdělávání pacientů nebo protokoly, a propojovat je přímo s příslušnými úkoly nebo případy pacientů. Tím je zajištěno, že všichni mají k dispozici nejnovější informace.
Můžete také vložit odkazy PubMed nebo Scopus pro spolupráci na publikacích nebo experimentálních datech.
Díky spolupráci v reálném čase může více lékařů nebo výzkumných pracovníků současně upravovat, komentovat a aktualizovat dokumenty.
Spravujte případy pacientů s přehledem
Kalendář ClickUp Calendar využívající umělou inteligenci centralizuje schůzky, rozvrhy směn a schůzky pečovatelského týmu na jednom bezpečném a přístupném místě. Díky aktualizacím v reálném čase, sdílené viditelnosti a hladké integraci s úkoly pomáhá zdravotnickým týmům efektivně koordinovat práci a omezit chyby v plánování.
Díky ClickUp Tasks mohou zdravotnické týmy přidělovat a sledovat následnou péči o pacienty, plánovat doporučení k dalším specialistům nebo spravovat administrativní pracovní postupy, jako je schvalování pojištění.
Vlastní pole ClickUp umožňují týmům zaznamenávat důležité údaje, jako jsou PHI, identifikační čísla pacientů nebo stupně naléhavosti, čímž se eliminuje zmatek při plánování schůzek a přijímání pacientů.
Využijte umělou inteligenci k propojení klinického personálu
A nakonec vše propojuje integrovaný asistent AI ClickUp Brain.
Pomocí ClickUp Brain můžete shrnout poznámky z jednání, extrahovat akční položky z diskusí o péči nebo generovat kontrolní seznamy pro následnou péči o pacienty, aniž byste museli trávit čas ručním zapisováním dokumentace.
Například tým pro kontrolu infekcí v nemocnici může pomocí ClickUp Brain zpracovávat denní hlášení incidentů a extrahovat klíčové trendy (například opakující se zdroje infekcí).
Můžete dokonce vytvořit seznam prioritních úkolů pro tým a poskytnout okamžitý přístup k nejnovějším protokolům CDC v rámci stejného pracovního prostoru.
📌 Vyzkoušejte tyto pokyny:
- Shrňte poznámky z dnešní schůzky multidisciplinárního týmu a samostatně uveďte seznam úkolů pro kardiologický, ošetřovatelský a farmaceutický tým.
- Vytvořte kontrolní seznam pro sledování pacientů po operaci na základě tohoto propouštěcího protokolu a přiřaďte úkoly oddělení pro zotavení.
- Zvýrazněte opakující se problémy z hlášení o incidentech v oblasti kontroly infekcí z tohoto týdne a navrhněte tři prioritní opatření pro příští kontrolní schůzku.
- Poskytněte rychlý odkaz na pokyny CDC pro dodržování hygieny rukou a propojte jej s naším dokumentem o kontrole infekcí.
Objevte další způsoby, jak využít ClickUp Brain jako osobního asistenta:
Nejlepší funkce ClickUp
- Chraňte citlivá data s důvěrou: Přidejte vlastní role pro kontrolu přístupu a oprávnění, aby mohli důležité informace prohlížet nebo upravovat pouze oprávnění uživatelé.
- Vizuální organizace zásob a zdrojů: Sledujte data expirace vakcín, úrovně OOP a zdravotnického vybavení pomocí zobrazení ClickUp, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Automatizujte rutinní procesy: Nastavte automatizace ClickUp pro zpracování připomínek schůzek, odesílání přijímacích formulářů nebo doplňování zásob, aby měli zaměstnanci více času soustředit se na péči o pacienty.
- Sledujte vše z jednoho místa: Vytvořte si panely ClickUp a získejte přehled v reálném čase o pracovních postupech pacientů, rozvrhu personálu a stavu zásob, abyste mohli rychle přijímat rozhodnutí.
- Efektivní sběr a organizace informací: Vytvořte formuláře ClickUp pro sběr údajů o pacientech, požadavků na dodávky nebo hlášení incidentů. Odpovědi se automaticky vyplní jako úkoly, takže informace zůstávají centralizované a snadno sledovatelné.
- Zůstaňte ve spojení i na cestách: Spravujte seznamy úkolů, zveřejňujte aktualizace, kontrolujte oznámení a mnoho dalšího z mobilní aplikace ClickUp.
Omezení ClickUp
- Začátky s širokou škálou funkcí a možností přizpůsobení ClickUp mohou být trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 to perfektně shrnuje:
ClickUp velmi zjednodušuje organizaci a sledování mé každodenní kancelářské práce. Mohu rychle vytvářet úkoly, nastavovat připomenutí a sledovat probíhající činnosti bez zmatků. Začátek práce s ním mi nezabral moc času a každodenní práce s ním je velmi plynulá. Líbí se mi také to, že se dobře propojuje s dalšími nástroji, které používáme, což šetří čas a námahu. Zákaznická podpora je také nápomocná, kdykoli potřebuji radu.
ClickUp velmi zjednodušuje organizaci a sledování mé každodenní kancelářské práce. Mohu rychle vytvářet úkoly, nastavovat připomenutí a sledovat probíhající činnosti bez zmatků. Začátek práce s ním mi nezabral moc času a každodenní práce s ním je velmi plynulá. Líbí se mi také to, že se dobře propojuje s dalšími nástroji, které používáme, což šetří čas a námahu. Zákaznická podpora je také nápomocná, kdykoli potřebuji radu.
2. TigerConnect (nejlepší pro klinickou komunikaci a koordinaci péče)
TigerConnect je cloudová platforma pro klinickou komunikaci a spolupráci (CC&C), která byla navržena tak, aby překlenula komunikační mezery mezi zdravotnickými organizacemi.
Slučuje zprávy, upozornění a klinické pracovní postupy do jedné platformy a zajišťuje, že pečovatelské týmy, od lékařů a sester po poskytovatele záchranných služeb, mají včasný přístup k důležitým informacím.
Software pro řízení projektů ve zdravotnictví je plně integrován do stávajících nemocničních systémů, včetně řešení pro volání sestry, monitorovacích zařízení a nástrojů pro plánování lékařů. To umožňuje týmům zdravotní péče spolupracovat v reálném čase, automaticky eskalovat urgentní zprávy a udržovat nepřetržité spojení i během výpadků IT.
Nejlepší funkce TigerConnect
- Zlepšete koordinaci péče zasíláním kontextových upozornění z elektronických zdravotních záznamů, monitorovacích systémů a žádostí o konzultaci přímo příslušným členům týmu.
- Zjednodušte komunikaci pomocí zpráv založených na rolích, které umožňují lékařům kontaktovat kteréhokoli poskytovatele podle role namísto jména.
- Okamžitě aktivujte Custom Dynamic Teams, abyste sladili práci personálu v případě urgentních pracovních postupů a převozů pacientů.
- Zajistěte, aby byly urgentní zprávy vyřízeny pomocí Priority Messaging a Message Escalations pro neošetřené výstrahy.
Omezení TigerConnect
- Omezená živá zákaznická podpora s čísly navrženými tak, aby se zabránilo přímým hovorům se zástupci
- Příležitostné zpoždění při přihlašování, které může narušit rychlou komunikaci.
- Uživatelé hlásili, že nemohou v zprávách označovat konkrétní osoby, což snižuje srozumitelnost komunikace.
- Oprávnění k archivu jsou příliš široká; někteří uživatelé, kteří mají přístup k archivu, vidí všechny zprávy, i ty, ke kterým by v ideálním případě neměli mít přístup.
Ceny TigerConnect
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TigerConnect
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TigerConnect?
Zde je názor jednoho z uživatelů:
Myslím si, že tato platforma je vynikajícím nástrojem pro komunikaci s pacienty/klienty pomocí různých modalit (SMS/textové zprávy). Také si myslím, že funguje docela dobře jako řešení pro videokonference. Existuje však řada věcí, které bych na této platformě rád změnil. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom mohli komunikovat s lidmi i prostřednictvím jiných modalit, například e-mailu, a to vše v rámci stejného produktu.
Myslím si, že tato platforma je vynikajícím nástrojem pro komunikaci s pacienty/klienty pomocí různých modalit (SMS/textové zprávy). Také si myslím, že funguje docela dobře jako řešení pro videokonference. Existuje však řada věcí, které bych na této platformě rád změnil. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom mohli komunikovat s lidmi i prostřednictvím jiných modalit, například e-mailu, a to vše v rámci stejného produktu.
🔍 Věděli jste, že... Na lékařských JIPech snižují denní vizity multidisciplinárních týmů úmrtnost pacientů. Nemocnice s vysokou intenzitou lékařského personálu a kompletními ošetřovatelskými týmy měly výrazně nižší úmrtnost, a to i u závažných případů, jako je sepse.
3. Sickbay (nejlepší pro analýzu dat z monitorování pacientů a pracovní postupy)
Sickbay je softwarový nástroj pro spolupráci ve zdravotnictví, který je nezávislý na dodavateli a umožňuje využití údajů o monitorování pacientů v rámci celého spektra péče.
Sickbay nejen monitoruje, ale také transformuje data do nástroje pro výzkum, zlepšování provozu a proaktivní péči. Umožňuje vedoucím pracovníkům, IT týmům a klinickému personálu hladce spolupracovat, zaznamenávat události a standardizovat postupy péče.
Můžete také optimalizovat personální obsazení a přidělování zdrojů pomocí dashboardů pro monitorování pacientů v reálném čase a telemetrických údajů, aby byli správní pečovatelé vždy ve správný čas na správném místě.
Nejlepší funkce Sickbay
- Standardizujte klinické a výzkumné pracovní postupy pomocí nástroje Analyze, který poskytuje praktické informace na základě historických dat a dat v téměř reálném čase.
- Zefektivněte provoz více zařízení pomocí nástroje Automate, který digitalizuje pracovní postupy a omezuje manuální předávání.
- Umožněte výzkum na úrovni populace a provozní zlepšení pomocí integrovaných analytických a kolaborativních nástrojů.
- Zlepšete kontinuitu péče sledováním pacientů napříč odděleními a efektivním sdílením informací souvisejících s riziky.
Omezení ošetřovny
- Zátěž spojenou s nastavením, údržbou a řešením problémů přenáší na interní IT pracovníky nemocnice.
- Lékaři a výzkumní pracovníci potřebují rozsáhlé školení, aby mohli využívat jeho pokročilé funkce pro analýzu dat.
Ceny Sickbay
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sickbay
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Důležité jsou i partnerství mimo nemocnice. Když kliniky, místní samosprávy a sociální služby spolupracují, zlepšují se výsledky v oblasti zdraví komunity. Úspěch však do značné míry závisí na tom, jak dobře je tato spolupráce strukturována a udržována.
🌟 Bonus: Využijte ClickUp Brain MAX k okamžitému prohledávání záznamů pacientů, klinických dokumentů a komunikace pečovatelského týmu – vše z jednoho desktopového doplňku poháněného umělou inteligencí.
Pomáhá zdravotnickým pracovníkům najít informace, shrnout aktualizace a zefektivnit pracovní postupy, čímž šetří drahocenný čas a podporuje lepší péči o pacienty.
4. OceanMD (nejlepší pro propojení sítí poskytovatelů a správu doporučení)
OceanMD je platforma pro správu klinik, která byla vytvořena za účelem hladkého propojení pacientů, zdravotnických pracovníků a zdravotnických systémů.
OceanMD, jehož jádrem je interoperabilita, se integruje s hlavními systémy EMR a zdravotními informačními systémy, což umožňuje bezpečnou výměnu dat mezi klinikami, nemocnicemi a provinciemi.
Tato platforma je stejně cenná pro personál v první linii i pro pacienty. Díky sadě Patient Engagement Suite mohou kliniky nabízet samoobslužné nástroje, jako je online rezervace, připomenutí a digitální přihlášení, zatímco Ocean Provider Network zjednodušuje eReferrals, eConsults a eOrders.
Nejlepší funkce OceanMD
- Nabídněte pacientům větší pohodlí díky online rezervacím, zprávám pro pacienty, připomenutím a kioskům/tabletům pro přihlášení.
- Sledujte výsledky pomocí pokročilých nástrojů pro vytváření reportů, které poskytují údaje o využití, informace o čekacích dobách a metriky týkající se zkušeností pacientů.
- Integrujte více než 30 klinických informačních systémů a úložišť pomocí otevřených API založených na standardech.
- Vytvořte šablony pro registraci nových pacientů , které automaticky vyplňují pole v kartě na základě odpovědí pacientů.
Omezení OceanMD
- OceanMD je navržen tak, aby usnadňoval výměnu dat, a není řešením pro dlouhodobé ukládání informací o pacientech.
- Online rezervační systém vyžaduje přesnou shodu mezi informacemi zadanými pacientem (jméno, datum narození, číslo zdravotní karty) a údaji v jeho zdravotní kartě. I malé nesrovnalosti mohou způsobit chyby.
Ceny OceanMD
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OceanMD
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Zachyťte poznatky z případů napříč týmy do interní znalostní báze. Pokud péče o jednoho pacienta odhalila trik pro lepší koordinaci nebo zlepšení pracovního postupu, zdokumentujte to, aby z toho měla prospěch celá organizace.
5. CareCloud (nejlepší pro klinickou dokumentaci založenou na umělé inteligenci a integraci elektronických zdravotních záznamů)
Pro většinu ordinací je největší překážkou každodenní rutina spojená s dokumentací, fakturací a izolovanými systémy. CareCloud řeší tyto problémy kombinací elektronických zdravotních záznamů, správy ordinace, optimalizace příjmového cyklu a interoperability.
CareCloud se od ostatních softwarů pro správu pacientů odlišuje svou sadou cirrusAI, která je založena na generativní umělé inteligenci pro chytřejší klinické poznámky, automatizaci odvolání a podporu rozhodování.
Přidejte k tomu nástroje interoperability certifikované ONC, jako je CareCloud Connector, a vaše praxe získá bezpečný a škálovatelný způsob výměny dat mezi laboratořemi, registry očkování a systémy EHR.
Nejlepší funkce CareCloud
- Automatizujte klinickou dokumentaci pomocí cirrusAI Notes, který zaznamenává rozhovory mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče pro poznámky připravené pro elektronické zdravotní záznamy (EHR).
- Podpořte přesnost léčby pomocí doporučení založených na důkazech a umělé inteligenci od cirrusAI Guide během konzultací ve zdravotnictví.
- Urychlete proplácení nákladů pomocí cirrusAI Appeals, který generuje přizpůsobené odvolací dopisy na základě údajů o nárocích a požadavků plátců.
- Poskytněte zaměstnancům podporu v přirozeném jazyce pomocí cirrusAI Chat, asistenta v rámci elektronického zdravotního záznamu (EHR) pro zaškolování a navigaci v pracovních postupech.
Omezení CareCloud
- Není k dispozici žádná aplikace pro Android.
- Software často selhává a uživatelé se potýkají s pomalým výkonem a latencí.
- Uživatelé hlásí závažné problémy se zákaznickým servisem
- Zpoždění při fakturaci a vyřizování nároků, přičemž uživatelé hlásí finanční ztráty
Ceny CareCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CareCloud
- G2: 3,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CareCloud?
Jeden uživatel to vyjádřil takto:
Jednou z největších výhod CareCloud je to, že se jedná o webový nástroj, který není nutné instalovat na počítač. Rozhraní je velmi přehledné a umožňuje rychlou navigaci v systému. Clearingová společnost však nemá možnost elektronicky podávat žádosti o odškodnění pracovníků nebo pojišťoven motorových vozidel, což vede k tomu, že tyto žádosti musí být podány v papírové podobě a zaslány poštou.
Jednou z největších výhod CareCloud je to, že se jedná o webový nástroj, který není nutné instalovat na počítač. Rozhraní je velmi přehledné a umožňuje rychlou navigaci v systému. Clearingová společnost však nemá možnost elektronicky podávat žádosti o odškodnění pracovníků nebo pojišťoven motorových vozidel, což vede k tomu, že tyto žádosti musí být podány v papírové podobě a zaslány poštou.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte zpětnou vazbu přímo v nástrojích pro spolupráci. Například umožněte sestrám označit, pokud se jim plán propuštění jeví jako nereálný, nebo lékárníkům označit nejasné recepty. Vstupy v reálném čase zabraňují chybám v pozdějších fázích procesu.
6. Microsoft Teams (nejlepší pro schůzky zdravotnických týmů a bezpečnou spolupráci)
V nemocnicích závisí rychlá rozhodnutí na hladké komunikaci, ale důležité informace se často ztrácejí v telefonátech, e-mailech nebo zmeškaných zprávách. Microsoft Teams řeší tento problém tím, že poskytovatelům zdravotní péče nabízí bezpečný způsob chatování, schůzek a sdílení informací v reálném čase, který je v souladu s normou HIPAA.
Teams je integrován do Microsoft Cloud for Healthcare a přímo se propojuje s elektronickými zdravotními záznamy podporujícími FHIR, což usnadňuje zahájení konzultace s pacientem nebo aktualizaci plánů péče z existujících systémů.
Ať už se jedná o rychlou urgentní zprávu, naplánovanou videokonzultaci nebo strukturovaný pracovní postup s seznamy a schvalováními, Teams pomáhá nemocnicím omezit zpoždění a zajistit plynulý tok informací.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Spouštějte videokonzultace a týmové schůzky pomocí integrovaných audio/videokonferencí.
- Plánujte návštěvy pacientů pomocí aplikace Bookings, která automaticky generuje relace Teams.
- Použijte šablony připravené pro zdravotnictví a rychle nastavte kanály a aplikace pro lékařské týmy.
- Koordinujte rozvrhy zaměstnanců v první linii pomocí aplikace Shifts a zjednodušte tak administrativní pracovní postupy.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Omezené možnosti správy, které omezují některé úkoly IT, jako je zadávání přihlašovacích údajů nebo správa zařízení prostřednictvím Teams.
- Složité nastavení oznámení ztěžuje uživatelům efektivní přizpůsobení upozornění.
- Nekonzistentní uživatelská zkušenost napříč zařízeními/platformami může narušit váš pracovní postup.
Ceny Microsoft Teams
- Zdarma
- Enterprise: 5,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 F3: 8 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,4/5 (více než 16 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams?
Zde je přímá zpětná vazba z recenze G2:
Teams usnadňuje chatování, volání nebo rychlé svolání schůzky bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Líbí se mi, že vše – zprávy, soubory i kalendář – je na jednom místě. Aplikace je však pro stolní počítače i mobilní zařízení poněkud těžkopádná a její načítání trvá dlouho. Vylepšení by si zasloužilo také uživatelské rozhraní pro chatování.
Teams usnadňuje chatování, volání nebo rychlé svolání schůzky bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi. Líbí se mi, že vše – zprávy, soubory i kalendář – je na jednom místě. Aplikace je však pro stolní počítače i mobilní zařízení poněkud těžkopádná a její načítání trvá dlouho. Vylepšení by si zasloužilo také uživatelské rozhraní pro chatování.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Microsoft Teams pro spolupráci
7. Slack (nejlepší pro komunikační pracovní postupy v souladu s HIPAA)
Slack je bezpečný nástroj pro spolupráci, který poskytuje flexibilní prostředí pro připojení, sdílení aktualizací a koordinaci péče. Jeho plán Enterprise Grid je konfigurovatelný podle HIPAA, což umožňuje poskytovatelům, plátcům a výzkumným pracovníkům vyměňovat si elektronické chráněné zdravotní informace (ePHI) při zachování souladu s předpisy.
Díky specializovaným kanálům, bezpečným integracím a robustním bezpečnostním kontrolám pomáhá omezit zpoždění v péči o pacienty a zajišťuje ochranu citlivých údajů.
Integrace s platformami jako Salesforce Health Cloud a Service Cloud centralizuje data pacientů a členů.
Nejlepší funkce Slacku
- Automatizujte opakující se procesy, od přijetí pacienta po hlášení incidentů a schvalování, pomocí nástroje Workflow Builder.
- Bezpečně spolupracujte s externími organizacemi prostřednictvím sdílených kanálů Slack Connect.
- Pomocí nástrojů pro prevenci ztráty dat můžete sledovat, jak váš tým používá Slack, a vynucovat omezení týkající se zpráv a souborů.
- Asynchronně kontrolujte aktualizace o pacientech pomocí Clips a provádějte rychlé kontroly týmu pomocí Huddles.
Omezení aplikace Slack
- Funkce vyhledávání je omezená, což ve srovnání s alternativami Slacku ztěžuje vyhledávání starých zpráv nebo souborů.
- Neexistuje možnost hromadného mazání přímých zpráv, takže uživatelé jsou nuceni ručně mazat staré konverzace.
- Slack výslovně zakazuje používání své platformy pro komunikaci s pacienty (pacienty, členy plánu, rodinami nebo zaměstnavateli), pokud se jedná o PHI. Veškeré diskuse týkající se PHI musí být pouze interní.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 35 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 24 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Slack vs. ClickUp: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
8. Zoom (nejlepší pro telemedicínské konzultace a virtuální schůzky týmu zdravotní péče)
Zoom for Healthcare je navržen tak, aby zjednodušil komunikaci poskytovatelů zdravotní péče s pacienty a kolegy.
Jeho nabídka specifická pro zdravotnictví zahrnuje soulad s HIPAA, specializované smlouvy BAA a integraci s hlavními systémy EHR. Tím je zajištěna ochrana citlivých údajů a zároveň je poskytovatelům umožněno provádět telemedicínské návštěvy, provozovat virtuální kliniky nebo spolupracovat se specialisty z různých lokalit.
Zoom vyvažuje dostupnost pro pacienty s efektivitou klinických pracovních postupů. Pacienti se mohou připojit k virtuálním schůzkám pomocí jediného odkazu, často prostřednictvím portálů jako MyChart, aniž by museli stahovat nebo instalovat jakýkoli software.
Nejlepší funkce Zoomu
- Využijte chat v čekárně a oznámení poskytovatelů k zefektivnění toku pacientů.
- Připojte během virtuálních návštěv lékařské přístroje, jako je TytoCare , a přenášejte živá data a snímky pacientů přímo lékařům.
- Nainstalujte do pokojů pacientů vozíky pro telemedicínu s chytrými televizory využívajícími technologii Zoom Rooms .
- Spolupracujte vizuálně pomocí Zoom Whiteboard při konzultacích o nádorech a plánování léčby.
Omezení aplikace Zoom
- Náročné aktualizace systému a časté opravy mohou narušovat schůzky v nevhodnou dobu.
- Bezpečnostní obavy vyplývající z minulých zranitelností (např. zoom bombing, mezery v šifrování) stále vyvolávají váhání v citlivých případech použití.
- Chybí mu některé vestavěné funkce specifické pro zdravotnictví, jako jsou formuláře pro předběžnou návštěvu, automatické připomenutí a integrované pracovní postupy EHR; ty často musí být přidány pomocí externích nástrojů.
Ceny Zoom
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business, Business Plus a Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,6/5 (více než 60 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají o Zoomu skuteční uživatelé?
Podle nedávné recenze G2:
Jednou z vynikajících funkcí Zoom Workplace je to, jak spojuje více nástrojů pro spolupráci do jedné efektivní platformy. Integrace nástrojů Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard a Scheduling do jednoho rozhraní šetří spoustu času a snižuje potřebu přepínat mezi více aplikacemi. Mobilní zážitek může být nejednotný.
Jednou z vynikajících funkcí Zoom Workplace je to, jak spojuje více nástrojů pro spolupráci do jedné efektivní platformy. Integrace nástrojů Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard a Scheduling do jednoho rozhraní šetří spoustu času a snižuje potřebu přepínat mezi více aplikacemi. Mobilní zážitek může být nejednotný.
🧠 Zajímavost: Spolupráce posiluje kulturu bezpečnosti. V japonských nemocnicích se při zlepšení týmové práce a organizačního učení zvyšuje bezpečnost nemocnice – zaměstnanci se cítí pohodlněji při hlášení chyb, zapojování rodin a práci na prevenci újmy.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Zoomu
9. Google Workspace (nejlepší pro spolupráci na dokumentech a známé nástroje pro zvýšení produktivity)
Google Workspace spojuje běžné nástroje, jako jsou Gmail, Docs, Sheets a Meet, do prostředí splňujícího požadavky HIPAA, které je přizpůsobené pro zdravotnictví a biologické vědy.
Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců a lékařů již tyto aplikace zná, je jejich zavedení rychlé a vyžaduje minimální školení. Díky této znalosti je snazší omezit izolovanost mezi klinickými týmy.
Google Workspace se zaměřuje na dvě oblasti: podporu poskytovatelů zdravotní péče a urychlení výzkumu v oblasti přírodních věd. V kombinaci s bezpečnostním modelem zero-trust a integrovaným šifrováním umožňuje organizacím spolupracovat ve velkém měřítku bez nutnosti používat VPN nebo neustále instalovat opravy.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Shromažďujte údaje o pacientech a jejich zpětnou vazbu pomocí Google Forms a synchronizujte odpovědi okamžitě do Google Sheets.
- Umožněte pohodlné plánování pomocí Google Kalendáře.
- Provádějte bezpečné telemedicínské konzultace, týmové schůzky nebo školení prostřednictvím Google Meet.
- Vytvářejte portály pro zaškolování nových zaměstnanců a školicí centra pomocí Google Sites a Google Vids.
- Vybavte zaměstnance v první linii Chromebooky a zařízeními Android Enterprise, aby měli bezpečný přístup i na cestách.
Omezení Google Workspace
- Některé externí aplikace se nesynchronizují správně, což způsobuje problémy s plánováním nebo pracovním tokem ve srovnání s alternativami Google Workspace.
- Správci považují administrační konzoli Google Workspace za nepřehlednou kvůli velkému množství konfiguračních možností.
- Google Kontakty (které nejsou vždy pokryty smlouvou BAA) mohou automaticky ukládat údaje o kontaktech a předmětu zprávy, čímž potenciálně vystavují PHI riziku.
Ceny Google Workspace
- Začátečník: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Plus: 42 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 46 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Jeden uživatel to shrnul takto:
Líbí se mi, jak je vše hladce propojeno v jedné platformě. Integrace Gmailu, Disku, Dokumentů, Tabulek, Kalendáře a Meet usnadňuje spolupráci. Je velmi uživatelsky přívětivý, snadno implementovatelný a přístupný z jakéhokoli zařízení. Spolupráce na dokumentech a tabulkách v reálném čase šetří čas a udržuje všechny v souladu, což je obzvláště užitečné pro práci na dálku nebo hybridní práci.
Líbí se mi, jak je vše hladce propojeno v jedné platformě. Integrace Gmailu, Disku, Dokumentů, Tabulek, Kalendáře a Meet usnadňuje spolupráci. Je velmi uživatelsky přívětivý, snadno implementovatelný a přístupný z jakéhokoli zařízení. Spolupráce na dokumentech a tabulkách v reálném čase šetří čas a udržuje všechny v souladu, což je obzvláště užitečné pro práci na dálku nebo hybridní práci.
💡 Tip pro profesionály: Vložte kontrolní seznamy úkolů ClickUp pro opakující se procesy, jako je plánování propuštění nebo příprava před operací. Standardizace usnadňuje spolupráci tím, že eliminuje dohady při náročných úkolech.
10. Epic Systems (nejlepší pro komplexní správu elektronických zdravotních záznamů a klinické pracovní postupy)
Epic funguje jako systém záznamů, který zlepšuje koordinaci péče o pacienty mezi lékaři, administrátory a dokonce i externími poskytovateli. Jeho rozhraní Hyperspace se přizpůsobuje roli každého uživatele, ať už se jedná o lékaře, zdravotní sestru nebo pracovníka fakturačního oddělení.
Comet poskytuje prediktivní informace o rizicích, výsledcích a délce pobytu, zatímco generativní funkce umělé inteligence společnosti Epic pomáhají s vytvářením grafů, kódováním a dokonce i sepsáním komunikace přátelské k pacientům.
Poskytovatelé zdravotní péče mohou plynule sdílet informace, když pacienti přecházejí mezi různými zařízeními podporujícími systém Epic. Systém zvládá jak klinickou práci, tak administrativní úkoly, a zajišťuje tak koordinaci pečovatelských týmů, ať už se nacházejí ve stejné budově, nebo na různých místech.
Nejlepší funkce Epic Systems
- Spravujte bezpečnou komunikaci a úkoly prostřednictvím zpráv a upozornění v In Basket .
- Rozšiřte přístup k doporučujícím poskytovatelům pomocí EpicCare Link pro sdílení záznamů na webu.
- Zkraťte čas strávený dokumentací díky AI Charting a generativním funkcím AI.
- Prohlížejte si a zadávejte objednávky na cestách pomocí aplikací Haiku (mobilní) a Canto (tablet).
Omezení systému Epic Systems
- Omezené historické údaje ztěžují analýzu trendů v čase.
- Dlouhá doba implementace, v průměru kolem devíti měsíců, než dojde k plnému přijetí
- Některé externí integrace jsou obtížné.
Ceny Epic Systems
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Epic Systems
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte ve svém systému pro spolupráci eskalační cesty. Pokud je výsledek laboratorního vyšetření nebo poznámka o pacientovi označena jako kritická, měla by automaticky upozornit příslušného vedoucího pracovníka, místo aby zůstala nepřečtená v něčí frontě.
11. Oracle Health (nejlepší pro integrovanou správu klinických a provozních dat)
Společnost Cerner, nyní součást Oracle Health, nabízí platformu EHR vytvořenou pro propojení klinických, finančních a provozních dat.
Jeho klíčové řešení, Cerner Millennium, poskytuje zdravotnickým organizacím jednotné prostředí, ve kterém mohou poskytovatelé dokumentovat péči, zadávat objednávky a přistupovat k anamnézám pacientů v reálném čase.
Společnost Cerner vyniká svým důrazem na interoperabilitu a zapojení pacientů. Prostřednictvím nástrojů jako HealtheIntent pro zdraví populace a HealtheLife pro přístup pacientů rozšiřuje spolupráci i mimo interní týmy.
Nejlepší funkce Oracle Health
- Spravujte objednávky, dokumentaci a plány péče přímo z PowerChart.
- Hladká výměna záznamů prostřednictvím sítí CommonWell Health Alliance a Carequality
- Rozšiřte funkčnost systému pomocí API Oracle Health Developer a integrací třetích stran.
- Zapojte pacienty přímo do jejich péče pomocí aplikace HealtheLife, která umožňuje bezpečné zasílání zpráv, přístup k laboratorním výsledkům a žádosti o schůzky.
Omezení Oracle Health
- Nedostatečná přizpůsobitelnost služeb konkrétním organizačním potřebám
- Správa velkých datových sad, zejména s funkcemi umělé inteligence, může být složitá a nákladná.
Ceny Oracle Health
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle Health
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Spolupráce mezi sestrami a lékaři zlepšuje výsledky chirurgických zákroků. Rozsáhlá studie zahrnující více než 1,3 milionu pacientů v 665 akutních nemocnicích ukázala, že když tyto týmy dobře spolupracují, snižuje se pravděpodobnost úmrtí do 30 dnů po operaci.
Jak vybrat správný software pro spolupráci ve zdravotnictví
Při výběru softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví je v sázce mnoho. Zde je několik tipů, kde začít.
Začněte s vašimi aktuálními problémy
Než se začnete zabývat jakýmkoli softwarem, sledujte po dobu jednoho týdne své komunikační problémy. Poznamenejte si, kdy dochází ke ztrátě zpráv, kdy zaměstnanci nemohou najít aktualizace o pacientech nebo kdy důležité informace dorazí příliš pozdě. Tyto reálné příklady vám pomohou s výběrem lépe než jakýkoli seznam funkcí.
Získejte zpětnou vazbu od skutečných uživatelů.
Nevybírejte software, aniž byste se zeptali lidí, kteří jej budou denně používat.
Promluvte si s ošetřovateli, lékaři a recepčními o jejich největších komunikačních problémech. Co je zpomaluje? Jaké informace potřebují rychle získat? Jejich odpovědi jsou důležitější než sliby dodavatelů.
💡 Tip pro profesionály: Uživatelé ocení funkci Talk to Text od ClickUp, která jim umožňuje rychle diktovat klinické poznámky, aktualizace o pacientech nebo pokyny k péči – bez použití rukou a kdekoli na cestách. To zefektivňuje dokumentaci, snižuje ruční psaní a pomáhá zdravotnickým pracovníkům zaznamenávat důležité informace v reálném čase, čímž se zvyšuje přesnost i efektivita.
Zkontrolujte, jak funguje s vašimi stávajícími systémy.
Váš nástroj pro spolupráci musí být snadno propojitelný s vaším stávajícím softwarem pro elektronické zdravotní záznamy, plánování a fakturaci. Pokud budou zaměstnanci muset přepínat mezi více programy nebo zadávat data dvakrát, nebudou jej používat.
Požádejte dodavatele o konkrétní podrobnosti o tom, jak se software propojuje s tím, co již máte.
Samozřejmě vše, co používáte, musí být v souladu s normou HIPAA.
Vyzkoušejte je v reálných situacích.
Vyzkoušejte software během skutečných rušných období s reálnými případy pacientů. Vyzkoušejte jej během střídání směn, nouzových situací a typických denních pracovních postupů. Podívejte se, jak funguje, když je vaše síť pomalá nebo když je personál ve spěchu.
Zamyslete se nad budoucími potřebami
Vyberte si software, který poroste spolu s vaší praxí. Zvládne dvakrát více uživatelů? Dodavatel pravidelně přidává nové funkce? Vyberte si platformu, která bude fungovat roky, ne jen měsíce.
📖 Přečtěte si také: Umělá inteligence na pracovišti: způsoby, jak zlepšit produktivitu a efektivitu
Příklady použití softwaru pro spolupráci ve zdravotnictví
Software pro spolupráci ve zdravotnictví mění klinické pracovní postupy v různých oborech. Zde je několik příkladů z praxe:
- Vzdálená chirurgická asistence: Některé platformy umožňují chirurgům řídit zákroky odkudkoli pomocí rozšířené reality a živých videopřenosů. Tato technologie byla klíčová při provádění složitých operací během pandemie COVID-19.
- Koordinace na pohotovosti: V prostředí s vysokým tlakem, jako jsou pohotovosti, usnadňuje software pro spolupráci okamžitou komunikaci mezi multidisciplinárními týmy. Tato rychlá výměna informací je zásadní pro včasná a informovaná rozhodnutí.
- Lékařské vzdělávání a vzájemné učení: Tyto platformy umožňují zdravotnickým pracovníkům sdílet skutečné případy pacientů a diskuse, což podporuje vzájemné učení. Tato vzájemná výměna znalostí zvyšuje přesnost diagnostiky a zlepšuje klinické dovednosti.
- Odhalování podvodů v oblasti zdravotních nároků: Nástroje umělé inteligence ve zdravotnictví pomáhají odhalovat podvodné aktivity, jako jsou falešné nároky a nadměrné účtování. To pomáhá zdravotnickým organizacím minimalizovat ztráty způsobené podvody.
💡 Tip pro profesionály: AI agenti ClickUp mohou automatizovat mnoho vašich opakujících se úkolů, jako je sledování pacientů a koordinace péče.
Můžete například nakonfigurovat ClickUp Custom Agent tak, aby sledoval změny stavu pacienta (například propuštění nebo nové výsledky testů), a poté automaticky přiřazoval následné úkoly členům ošetřujícího týmu, zasílal připomenutí a shrnul klíčové aktualizace v zabezpečeném chatovém kanálu. To snižuje manuální úsilí, zajišťuje včasnou péči o pacienty a zlepšuje jak efektivitu, tak výsledky léčby.
Naučte se, jak nastavit svého prvního AI agenta bez nutnosti programování:
🔍 Věděli jste, že... Nemocnice s lepší spoluprací mezi sestrami a lékaři vykazují mnohem nižší úmrtnost, než se očekávalo. Jedna studie ukázala, že v nemocnicích s vysokou mírou spolupráce bylo o 41 % méně úmrtí, než se předpokládalo, zatímco v nemocnicích se slabou spoluprací byla úmrtnost o 58 % vyšší, než se předpokládalo.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony zpráv o ošetřovatelské péči pro lepší předávání pacientů
Spojte své týmy zdravotní péče v ClickUp
Zmeškané hovory, roztroušené poznámky nebo zastaralé rozvrhy mohou mít za následek kritická zpoždění pro pacienty. ClickUp řeší tento problém tím, že poskytuje zdravotnickým týmům jeden bezpečný prostor pro koordinaci léčby, aktualizaci dokumentů a správu pracovních postupů.
Péče týmy mohou přidělovat odpovědnosti, dokumentovat protokoly a sledovat aktualizace o pacientech, aniž by musely přepínat mezi nástroji. Konverzace v rámci ClickUp Chat zůstávají propojeny s příslušným úkolem týkající se pacienta, takže se nikdy neztratí kontext. ClickUp Docs umožňuje spolupráci v reálném čase na léčebných pokynech, výzkumných poznámkách nebo pokynech k propuštění, zatímco Custom Fields zachycují podrobnosti, jako jsou identifikátory pacientů nebo úrovně naléhavosti, přímo v pracovním postupu.
ClickUp Brain přidává další vrstvu tím, že odhaluje rizika, generuje kontrolní seznamy pro následné kontroly a odpovídá na důležité otázky podle potřeby.
ClickUp je bezpečná platforma, díky které spolupráce ve zdravotnictví skutečně funguje – takže se vaše týmy mohou méně soustředit na koordinaci a více na péči.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Software pro spolupráci ve zdravotnictví propojuje lékaře, personál a pacienty centralizací komunikace, správy úkolů a sdílení dat. Tyto nástroje pomáhají omezit izolovanost, zlepšit koordinaci péče a zefektivnit pracovní postupy napříč týmy a odděleními.
ClickUp Enterprise podporuje soulad s normou HIPAA, pokud je spárován s podepsanou smlouvou o obchodním partnerství (BAA). Jiné platformy, jako například Slack Enterprise Grid a Microsoft Teams (podnikové plány), lze také nakonfigurovat tak, aby byly v souladu s normou HIPAA, pokud jsou správně nastaveny a používány v souladu s přísnými bezpečnostními zásadami.
Pro rychlou a bezpečnou komunikaci jsou oblíbené nástroje ClickUp a TigerConnect. Na druhou stranu, pro bezpečnou výměnu klinických dat vynikají nástroje Epic Systems a Oracle Health.
Pokud je vaší prioritou přímý přístup k údajům o pacientech a klinickým záznamům, nejvhodnější jsou nástroje integrované do elektronických zdravotních záznamů (EHR), jako jsou Epic nebo Cerner. Pokud potřebujete širší projektové řízení, meziresortní pracovní postupy nebo integraci s více aplikacemi, větší flexibilitu vám poskytnou obecné platformy, jako je ClickUp.
Software pro spolupráci ve zdravotnictví pomáhá týmům v tomto odvětví rychleji sdílet informace, omezit nedorozumění a efektivněji koordinovat léčbu. To vede k menšímu počtu zpoždění, přesnějším rozhodnutím a celkově lepší péči o pacienty.
Ceny se značně liší: platformy pro řízení projektů ve zdravotnictví, jako je ClickUp, začínají bezplatným tarifem a nabízejí různé úrovně, včetně tarifu Enterprise relevantního pro HIPAA, zatímco nástroje specifické pro zdravotnictví, jako jsou Epic nebo Oracle Health, mohou nemocnice stát stovky tisíc ročně, v závislosti na rozsahu a přizpůsobení.
Ne, nástroje pro spolupráci doplňují elektronické zdravotní záznamy (EHR), ale nenahrazují je. Zatímco nástroje pro spolupráci spravují komunikaci a pracovní postupy, EHR zůstávají ústředním systémem pro zaznamenávání klinické dokumentace a anamnézy pacientů. Oba systémy fungují nejlépe, když jsou integrovány.