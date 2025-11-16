Nejlepší šablony zákaznické cesty Miro pro vizualizaci UX

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč většina společností tvrdí, že porozumění potřebám zákazníků je jejich nejvyšší prioritou, ale přesto se stále snaží zjistit, kde uživatelé skutečně odcházejí?
Problémem není nedostatek dat, ale nedostatek přehlednosti. Provedli jste rozhovory se zákazníky, shromáždili zpětnou vazbu a identifikovali problematické body. Bez vizuální mapy zákaznické cesty však tyto poznatky zůstávají roztříštěné v tabulkách a e-mailových vláknech.
Právě proto se týmy obracejí na šablony zákaznické cesty Miro. Namísto debatování o tom, jak vypadá zákaznická zkušenost, vám tyto šablony umožňují ji zmapovat – včetně emocí, kontaktních bodů a kritických momentů, kdy se uživatelé buď rozhodnou pro konverzi, nebo odejdou.
V tomto článku vás provedeme nejlepšími šablonami zákaznické cesty Miro a také se podělíme o některé bezplatné šablony ClickUp.
👀 Věděli jste? Podle průzkumu ClearVoice má asi 48 % společností nějakou formu mapy zákaznické nebo kupující cesty. Pouze 43 % z nich však tyto mapy ověřilo na základě reálných dat, jako jsou záznamy CRM nebo prodejní metriky. To znamená, že většina map cest riskuje, že bude založena spíše na předpokladech než na faktech.
Přehled šablon zákaznické cesty
Zde je rychlý přehled všech šablon v blogu:
Co dělá šablonu zákaznické cesty Miro dobrou?
Při výběru šablony zákaznické cesty v Miro mějte na paměti následující body, abyste neztráceli čas výběrem nesprávné šablony: 👇
- Přehlednost: Vyberte si šablonu, která jasně zobrazuje jednotlivé fáze cesty, abyste mohli sledovat, jak se uživatel pohybuje od povědomí k rozhodnutí.
- Přizpůsobení: Ujistěte se, že šablona umožňuje snadné úpravy, jako je přidání více kontaktních bodů nebo vynechání kroků, aby se přizpůsobila vašemu produktu nebo službě, a ne naopak.
- Zaměření na UX: Vyberte šablonu, která zdůrazňuje potřeby, frustrace a emoce uživatelů, nejen obchodní cíle. Díky tomu se vaše mapování zaměří na zlepšení skutečných zkušeností.
- Adaptabilita: Hledejte šablonu, která funguje napříč odvětvími. Měla by se hodit pro registraci do aplikace, online platbu nebo dokonce pro cestu zákazníka v kamenném obchodě.
- Předem připravené sekce: Vyberte šablony, které obsahují předem připravené oblasti pro persony, cíle, kontaktní body a kanály.
- Spolupráce: Zkontrolujte, zda šablona umožňuje vašemu týmu provádět úpravy v reálném čase, přidávat komentáře a přispívat bez zmatků.
Bezplatné šablony zákaznické cesty Miro
Každá šablona mapy uživatelské cesty je navržena tak, aby podpořila spolupráci, zjednodušila mapování a poskytla vašemu týmu jasný přehled o celkové zákaznické zkušenosti. Pojďme si je společně prohlédnout:
1. Šablona pro mapování chování (cesta)
Šablona Behaviour Design Mapping (Journey) Template od Miro se zaměřuje na malou část zákaznické cesty. Zaměřuje se na jednu konkrétní akci nebo chování, které chcete, aby uživatelé prováděli. Poté můžete od této akce postupovat zpětně pomocí modelu COM-B (schopnost, příležitost, motivace → chování), abyste zjistili, co uživatelům pomáhá nebo brání v tom, aby ji provedli. Díky tomuto mapování je snazší identifikovat, kde vznikají problémy, a poté vymýšlet způsoby, jak tyto překážky odstranit nebo je chytře a záměrně využít.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zmapujte fáze, akce a problémové body, abyste přesně viděli, kde se uživatelé zaseknou.
- Brainstormujte nápady na intervenční strategii přímo na tabuli, spojené s každým třením nebo překážkou.
- Zahrňte tuto mikro-cestu do mapy vyšší úrovně, aby byla v souladu s vašimi širšími toky UX.
✅ Ideální pro: UX výzkumníky a produktové týmy, které přepracovávají procesy onboardingu nebo platby a chtějí odhalit behaviorální bariéry, které brání uživatelům v dokončení klíčových akcí.
💡 Tip pro profesionály: V každé fázi (povědomí → zvážení → nákup → udržení → loajalita) vaší mapy cesty přidejte rychlou kontrolu COM-B. Pro C-O-M použijte zelené/žluté/červené značky. To přesně ukáže, proč dochází k odchodům a co je třeba nejprve opravit.
Zákazníci například mohou vědět, jak uplatnit kupón (schopnost), ale pokud platební brána neustále selhává (příležitost) nebo vaší stránce plně nedůvěřují, pokud jde o údaje o jejich kartě (motivace), nákup přesto zruší.
2. Šablona zákaznické cesty
Pokud potřebujete celkový přehled o tom, jak zákazníci komunikují s vaší firmou v různých kontaktních bodech, šablona zákaznické cesty Miro vám vše přehledně znázorní. Usnadňuje rámcové zachycení akcí zákazníků, mapování zisků a ztrát a zachycení emocionální nálady zákazníků v průběhu celého procesu. Můžete ji použít jako základní sadu pro sladění týmů ohledně skutečné zákaznické zkušenosti, od prvního kontaktu až po dlouhodobou loajalitu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Proveďte týmy strukturovaným procesem „Frame, Act, Feel“ (Rámec, Akce, Pocit), abyste zachytili akce, kontaktní body a emoce.
- Proveďte hotové workshopy, které lze absolvovat za 90–120 minut, s jasnými pokyny krok za krokem.
- Šablonu si přizpůsobte podle svých potřeb pomocí vlastního brandingu, offline tiskových formátů nebo dalších aktivit R Sprint.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a týmy UX, které pořádají workshopy zaměřené na objevování nebo sladění a potřebují strukturovaný způsob, jak zachytit celou zákaznickou cestu a prezentovat ji zainteresovaným stranám.
🎁 Bonus: Podle zprávy Zendesk Customer Experience (CX) Trends Report zaznamenávají značky využívající zákaznické zkušenosti založené na umělé inteligenci 22% nárůst retence a 49% nárůst příležitostí křížového prodeje.
Mapy zákaznické cesty vám pomohou identifikovat problematické body, ale skutečnou výhodu získáte, když tyto mapy propojíte se svým skutečným pracovním kontextem. Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Sjednocuje úkoly, poznámky, chaty, data CRM a propojuje zpětnou vazbu od zákazníků.
S Brainem můžete vzít jakoukoli mapu zákaznické cesty a označit „momenty k personalizaci“. Brain analyzuje zpětnou vazbu a poznámky týmu, aby označil kontaktní body, kde by přizpůsobená zpráva, doporučení produktu nebo podpůrná akce mohly mít největší dopad.
3. Šablona pro mapování příběhu
Šablona Miro Story Mapping Template slouží k rozdělení velkého produktu na menší, zvládnutelné kroky, které může váš tým skutečně realizovat. Namísto toho, aby se tým vrhl přímo do vývoje, pomáhá mu zmapovat, kdo jsou uživatelé, jaké akce provádějí a jaké předpoklady činí, aby byl celkový obraz jasnější.
Tento přístup, založený na knize Teresy Torresové Continuous Discovery Habits , vám pomůže proměnit vágní požadavky na funkce ve strukturované uživatelské příběhy, které můžete s jistotou prioritizovat a zbavit rizik.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvářejte předpoklady přímo ze story mapy, abyste včas odhalili rizika.
- Vyhodnoťte tyto předpoklady porovnáním jejich důležitosti s dostupnými důkazy.
- Usnadněte rozhodování o produktech tím, že nasměrujete svůj tým k změnám, které přinášejí největší hodnotu.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, designéry UX a agilní týmy, které potřebují převést potřeby zákazníků do praktických příběhů před zahájením vývoje.
💡 Tip pro profesionály: Nepoužívejte pouze mapování příběhů, ale sledujte je v reálném čase. Pomocí panelů ClickUp Dashboards zjistíte, které příběhy uživatelů se mění, které předpoklady nejsou ověřené a kde se hromadí rizika.
Spojte je s ClickUp Brain a okamžitě shrňte rozhovory, odhalte poznatky a proměňte surové poznámky v praktické příběhy. Společně vytvoří inteligentní a samy se aktualizující mapy zákaznické cesty.
4. Šablona storyboardu pro zákaznickou cestu
Pro praktický způsob prozkoumání zákaznické cesty je šablona Miro Storyboard for Customer Journey skvělou volbou. Pomůže vám načrtnout celý příběh toho, co zákazník vidí, cítí a dělá v každé fázi.
Od první reklamy, kterou si všimnou, až po následný e-mail po nákupu, tato šablona promění cestu zákazníka ve vizuální storyboard, kde se emoce, akce a problémové body odvíjejí scéna po scéně, což týmům pomáhá najít mezery a příležitosti ke zlepšení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Před zmapováním cesty definujte profily zákazníků na základě demografických údajů, potřeb a problémů.
- Rozdělte cestu na jasné fáze, jako je povědomí, zvažování, nákup, dodání a po nákupu.
- Zachyťte emoce, kontaktní body a akce zákazníků v každé fázi a získejte tak hlubší poznatky.
- Zdůrazněte příležitosti a frustrace, abyste mohli vylepšit produkty, služby nebo komunikaci.
✅ Ideální pro: Marketingové stratégy, výzkumníky UX a týmy zákaznické podpory, kteří potřebují podrobný přehled o celém životním cyklu zákazníka, aby mohli zlepšit spokojenost a budovat dlouhodobou loajalitu.
5. Šablona mapy zákaznické cesty
70 % spotřebitelů uvádí, že po špatné zákaznické zkušenosti by přešli ke konkurenci. Mapování cesty tak není jen designovým cvičením, ale spíše dovedností nezbytnou pro udržení konkurenceschopnosti.
Šablona Customer Journey Map od Miro vám pomůže vizualizovat, co zákazníci vidí a dělají v každém bodě kontaktu, stejně jako procesy v pozadí, které tyto momenty umožňují. Díky vrstvení faktorů, jako je udržitelnost a dlouhodobý dopad, vám pomůže jít nad rámec jednoduchých kroků cesty a identifikovat, co zákazníky potěší, kde dochází k třenicím a kde leží příležitosti ke zlepšení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí dvojitých plaveckých drah porovnávejte akce zaměřené na zákazníky s interními podpůrnými procesy vedle sebe.
- Sledujte emocionální vzestupy a pády v průběhu celé cesty pomocí integrovaného mapování sentimentu.
- Exportujte tabuli jako sdílené plátno pro workshopy, výzkumné sezení nebo hodnocení zainteresovaných stran.
✅ Ideální pro: UX designéry, designéry služeb a produktové manažery, kteří chtějí propojit zákaznickou zkušenost, interní pracovní postupy a udržitelný růst podnikání.
📮 ClickUp Insight: Naše data ukazují, že téměř 40 % profesionálů pociťuje tlak, aby ihned po každém jednání sledovalo další kroky. Snažit se udržet tempo je vyčerpávající.
S ClickUpem můžete přeskočit zmatek po schůzích, zejména po dlouhých rozhovorech s uživateli. Automaticky přeměňte poznámky ze schůzek na úkoly, přidělujte úkoly v reálném čase a udržujte všechny v souladu – aniž byste hnuli prstem.
Nechte pracovní postupy postarat se o následné kroky, abyste se mohli soustředit na celkový obraz.
6. Šablona mapy zákaznické cesty Fly UX
Rezervace letu může být sama o sobě malým dobrodružstvím, od vyhledávání webových stránek leteckých společností až po konečnou platbu za letenku. Šablona Miro Fly UX Customer Journey Map Template byla původně vytvořena jako součást certifikace UX Design a zachycuje tento proces krok za krokem.
Používá čisté, minimalistické rozvržení, které zdůrazňuje cíle, chování, kontext, problémové body a dokonce i skutečná prohlášení uživatelů. Ačkoli je založeno na testech použitelnosti leteckých společností, díky flexibilnímu designu se snadno přizpůsobí téměř jakémukoli odvětví, které chce zmapovat podrobné zákaznické cesty.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vizualizujte celý průběh rezervace a platby pomocí předem strukturovaných fází cesty.
- Zahrňte skutečné výsledky testů použitelnosti a citace zákazníků, abyste mapu podložili důkazy.
- Přizpůsobte si fonty, barvy a popisky, abyste mohli mapu cesty přizpůsobit různým odvětvím nebo případům použití.
✅ Ideální pro: UX výzkumníky, produktové týmy a designéry služeb pracující v odvětví cestovního ruchu, elektronického obchodu nebo služeb, kteří potřebují praktickou šablonu podloženou výzkumem k analýze a zlepšení toků uživatelů.
📌 Věděli jste? Výzkum Baymard Institute ukazuje, že vylepšení designu formulářů v procesech platby, například snížení počtu polí, může zvýšit konverzní poměr e-commerce v průměru o 35 %. U rezervací, jako jsou lety, kde jsou běžné dlouhé formuláře a více kroků, mohou malé úpravy UX výrazně ovlivnit počet zákazníků, kteří proces dokončí.
7. Šablona workshopu pro mapování uživatelské cesty
Někdy je nejlepším způsobem, jak porozumět svým uživatelům, shromáždit svůj tým a společně zmapovat jejich cestu. Šablona User Journey Mapping Workshop Template od Miro vám nabízí hotový 90minutový workshop, který zajistí strukturovaný a produktivní průběh sezení.
Díky tomu můžete vést svůj tým při definování osobností, stanovování cílů, mapování klíčových kroků a odhalování příležitostí v prostředí spolupráce. Místo roztroušených lepících papírků a nedokončených nápadů odejdete s jasnou, dohodnutou mapou cesty, podle které může každý jednat.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Proveďte hotový workshop s osmi kroky, od úvodu až po závěr.
- Usnadněte vytváření osobností a cvičení empatie, abyste odhalili cíle a slabá místa uživatelů.
- Zapojte mezifunkční týmy do brainstormingu, mapování a diskuse o příležitostech.
- Shrňte poznatky do přehledné a praktické mapy cesty, která podpoří rozhodnutí v oblasti designu.
✅ Ideální pro: UX facilitátory, vedoucí designéry a produktové týmy, kteří potřebují praktický a kolaborativní způsob, jak sladit zájmy všech zúčastněných stran a vytvářet komplexní mapy zákaznické cesty v reálném čase.
8. Šablona „Hlas zákazníka“
37 % zákazníků se domnívá, že jejich zpětná vazba z průzkumů není oceňována ani brána vážně, což představuje velké riziko pro každou značku. Šablona Miro Voice of the Customer Template pomáhá tuto mezeru překlenout tím, že systematicky a transparentně zaznamenává zpětnou vazbu, aby zákazníci věděli, že jejich názory jsou důležité.
Tato šablona organizuje vstupy do přehledných kategorií, což usnadňuje hledání vzorců a jejich využití. Kromě sběru dat zajišťuje, že zpětná vazba vede ke skutečným změnám. Seskupením poznatků do témat, jako jsou potřeby, frustrace a příležitosti, mohou týmy ověřovat mapy zákaznické cesty, vylepšovat kontaktní body a navrhovat zážitky založené na důkazech, nikoli na domněnkách.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Shromažďujte komentáře zákazníků, výsledky průzkumů nebo zpětnou vazbu k produktům přímo do přehledné tabulky.
- Společně analyzujte zpětnou vazbu a najděte opakující se vzorce nebo mezery ve vaší nabídce.
- Propojte poznatky s profily kupujících a mapami zákaznické cesty, abyste obohatili širší výzkum uživatelské zkušenosti.
✅ Ideální pro: UX výzkumníky, produktové manažery a marketingové týmy, kteří chtějí zakládat rozhodnutí o designu a obchodu na autentické zpětné vazbě od zákazníků, nikoli na domněnkách.
⚡ Archiv šablon: Spojte šablony zákaznické cesty se šablonami formulářů pro zpětnou vazbu, abyste viděli jak cestu, kterou zákazníci absolvují, tak i jejich zpětnou vazbu. Fungují nejlépe:
- Než provedete zásadní změny v uživatelské zkušenosti, ujistěte se, že vaše rozhodnutí vycházejí z názorů zákazníků.
- Po zmapování cest ověřte, zda problémy a emoce odrážejí skutečné zákaznické zkušenosti.
- Během uvedení produktu na trh, abyste získali první dojmy a odhalili případné problémy.
- Interakce po onboardingu nebo podpoře pro měření spokojenosti a zlepšení kontaktních bodů
9. Šablona mapy kontaktních bodů se zákazníky
Každá interakce se zákazníkem zanechává stopu, ať už se jedná o rychlý dojem z reklamy, chat s podporou nebo zkušenost s platbou. Šablona Miro Customer Touchpoint Map Template vám pomůže všechny tyto interakce uspořádat, abyste mohli zjistit, které kontaktní body fungují hladce a které je třeba vylepšit.
Na rozdíl od širších map cest se tato šablona zaměřuje na konkrétní kanály a kroky, kde se zákazníci setkávají s vaší značkou, což usnadňuje stanovení priorit pro zlepšení, která přímo ovlivňují jejich zkušenosti.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenejte každý kontaktní bod zákazníka v jednotlivých fázích nákupu, jako je před nákupem, nákup a po nákupu.
- Zvýrazněte, co funguje a co ne, pomocí jasného vizuálního znázornění, které usnadňuje čtení emocí uživatelů.
- Složte více zákaznických cest, abyste viděli, jak různé osobnosti interagují s vaší značkou.
- Exportujte nebo prezentujte mapu, abyste sjednotili týmy ohledně toho, které kontaktní body je třeba optimalizovat jako první.
✅ Ideální pro: UX designéry, marketéry a týmy zákaznické podpory, kteří chtějí podrobně analyzovat kontaktní body a vytvářet zážitky, které budou konzistentní napříč všemi kanály.
10. Šablona pro sledování poznatků o zákaznících
Skvělé zákaznické zkušenosti jsou založeny na skvělých poznatcích a šablona Miro pro sledování zákaznických poznatků zajistí, že o ně nikdy nepřijdete. Funguje jako centrální uzel, kde se shromažďují všechny zpětné vazby zákazníků, odpovědi z průzkumů, zjištění o použitelnosti a požadavky na funkce. Ty pak lze organizovat, označovat a dále přeměňovat na poznatky, které slouží jako vodítko při rozhodování o produktech. S touto šablonou získáte strukturovaný přehled, díky kterému snadno uvidíte, co je pro vaše zákazníky nejdůležitější a jak na to reagovat.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Systematicky sbírejte poznatky z rozhovorů, žádostí o podporu, průzkumů a výzkumných sezení.
- Označujte a kategorizujte zpětnou vazbu podle tématu, naléhavosti nebo typu zákazníka pro snadné filtrování.
- Vizualizujte poznatky pomocí filtrování a třídění v Miro Tables, abyste rychle odhalili vzorce.
- Sdílejte zjištění mezi týmy v reálném čase, aby produkt, design a podpora zůstaly v souladu.
✅ Ideální pro: Produktové manažery, výzkumníky v oblasti uživatelské zkušenosti a týmy zákaznické podpory, kteří chtějí centralizovat zpětnou vazbu, propojit jednotlivé údaje o zákaznících a přijímat rozhodnutí o produktech na základě důkazů.
⚡ Archiv šablon: Získávání poznatků o zákaznících je jen polovina práce. Druhou polovinou je zajistit, aby vaše prodejní a podpůrné týmy na základě těchto poznatků důsledně jednaly. K tomu potřebujete spolehlivé nastavení CRM.
Místo ručního zadávání můžete ušetřit čas nastavením CRM pomocí hotových šablon navržených pro efektivnější správu potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů. Od prodejních pipeline po nástroje pro sledování zákazníků – tyto bezplatné šablony CRM poskytují vašemu týmu náskok při budování strukturovaných a škálovatelných pracovních postupů.
Omezení Miro
I když lidé chválí Miro za jeho spolupráci, šablony a vizuální bohatost, uživatelé mají opakující se obavy. Toto jsou hlavní omezení, která se často objevují v recenzích:
- Výkonnost trpí na velkých tabulkách: Uživatelé často čelí pomalému načítání, zpoždění a problémům s navigací, když jsou tabule přeplněné rámečky, obrázky nebo podrobným obsahem.
- Funkce vyhledávání, výběru a exportu jsou omezené: Najít konkrétní obsah je obtížné a export vybraných snímků nebo přesné kopírování položek je omezené.
- Náročné osvojování pokročilých nástrojů: Jednoduché úkoly jsou snadné, ale uživatelé tvrdí, že pokročilé pracovní postupy, integrace nebo funkce umělé inteligence vyžadují čas, než je zvládnou nebo pochopí.
- Omezení kontroly verzí a organizace: Nedostatek větvení nebo robustního verzování ztěžuje sledování změn bez duplikování tabulek.
- Stabilita/offline přístup a obavy z zálohování: Uživatelé se obávají ztráty práce kvůli problémům s načítáním nebo nedostatečné offline funkčnosti a požadují silnější možnosti zálohování.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové nástroje pro mapování zákaznické cesty
Alternativní šablony zákaznické cesty Miro
Zkušenosti vašich zákazníků by neměly být neřešitelnou záhadou. Ale když jsou zpětné vazby z rozhovorů se zákazníky uloženy v Notion, mapa uživatelské cesty je pohřbena v Miro a akční položky jsou roztroušeny po e-mailech, letíte naslepo.
ClickUp to mění. Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy. Svou zákaznickou cestu můžete propojit přímo s projekty, úkoly, milníky a cíli týmu v rámci stejného pracovního prostoru. Mapujete problémový bod v procesu onboardingu? Proměňte jej v úkol. Zaznamenali jste pokles po rozhovorech se zákazníky? Přiřaďte jej k návrhu – přímo ve stejném pracovním prostoru. ClickUp tak eliminuje rozptýlenou práci a poskytuje 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé a agenti spolupracovat.
Navíc ClickUp nabízí knihovnu s více než 1000 šablonami, ze kterých si můžete vybrat. Níže vám představíme nejlepší šablony zákaznické cesty ClickUp, které můžete okamžitě začít používat jako chytřejší alternativu k tabulkám Miro.
Každá šablona je navržena tak, aby mapování bylo více kolaborativní a lépe využitelné. Pojďme na to!
1. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Porozumění tomu, jak zákazníci interagují s vaší značkou, je základem pro vytváření smysluplných zážitků. Šablona ClickUp Customer Journey Map tento proces strukturová a činí ho proveditelným. Rozděluje zákaznickou cestu do fází povědomí, zvažování a konverze. V každé fázi nabízí podněty k mapování akcí zákazníků, kontaktních bodů, zkušeností a řešení. Díky vestavěné flexibilitě můžete mapu uživatelské zkušenosti obohatit o odkazy, poznámky nebo integrované nástroje, což zajistí, že se hladce přizpůsobí pracovním postupům vašeho týmu a zároveň zachová celý životní cyklus přehledný a sledovatelný.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zachyťte, co zákazníci v každé fázi cítí, s čím se potýkají a co očekávají, abyste mohli lépe reagovat na jejich potřeby.
- Pomocí tabulek ClickUp sjednoťte marketingové, prodejní a produktové týmy do jednoho vizuálního rámce.
- Propojte dokumenty, webové stránky nebo návrhové soubory přímo s kontaktními body, aby týmy měly k dispozici kontext, aniž by musely opustit tabuli.
- Přeložte získané poznatky do jasnějších sdělení a uživatelských zkušeností založených na skutečných interakcích.
✅ Ideální pro: Manažery zákaznické zkušenosti, marketingové týmy a stratégy, kteří chtějí vylepšit interakce se zákazníky a zvýšit jejich loajalitu prostřednictvím komplexního pohledu na celou cestu zákazníka.
💡 Tip pro profesionály: Mapy cest jsou nejúčinnější, když je všichni mohou společně vidět a utvářet. Díky funkci Whiteboards v ClickUp může váš tým vizuálně spolupracovat v reálném čase přidáváním poznámek, kreslením spojení a propojováním úkolů přímo z tabule.
Jedná se o flexibilní prostor, kde se marketingové, prodejní a produktové týmy mohou snadno sjednotit na základě poznatků o zákaznících. Podívejte se, jak fungují tabule ClickUp :
2. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Vytváření produktů zaměřených na zákazníka často vyžaduje více než jen seznam úkolů. Je třeba zjistit, jak tyto úkoly souvisí s cestou zákazníka. Šablona ClickUp User Story Mapping Template tento proces zjednodušuje tím, že týmům umožňuje rozdělit složité potřeby uživatelů na menší, lépe zvládnutelné části.
Týmy mohou plánovat funkce na základě toho, jak uživatelé skutečně interagují s produktem, a zajistit tak, aby priority vývoje zůstaly v souladu se skutečným chováním zákazníků a výsledky.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte rozsáhlé uživatelské příběhy na menší úkoly pomocí vlastních polí ClickUp, jako jsou User Persona (uživatelská persona) a Problem Statement (popis problému), a zajistěte si tak strukturovanější plánování.
- Podívejte se, jak každá funkce nebo krok ovlivňuje koncové uživatele pomocí Story Map View, díky čemuž je jasné, které změny přinášejí největší hodnotu.
- Identifikujte potenciální překážky předem pomocí zobrazení úkolové tabule, aby sprinty probíhaly hladce.
✅ Ideální pro: Produktové manažery a agilní týmy, které chtějí upřednostnit vývoj produktů zaměřený na uživatele s organizovaným plánováním sprintů.
3. Šablona tabule ClickUp Empathy Map
Pokud potřebujete proniknout do myšlení zákazníků a porozumět jejich cestě z emocionálního a behaviorálního hlediska, přichází na řadu šablona ClickUp Empathy Map Whiteboard Template.
Organizuje myšlenky, pocity a akce uživatelů do šesti naváděcích sekcí, které pokrývají to, co si myslí, vidí, slyší, říkají/dělají, jejich bolesti a jejich zisky. Tato přehlednost pomáhá týmům identifikovat nejen to, co zákazníci dělají, ale také proč to dělají, což umožňuje vytvářet strategie a řešení více zaměřená na uživatele.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte podrobné informace o emocích, obavách a motivacích zákazníků a získejte tak empatičtější pohled na jejich cestu.
- Rozlišujte mezi frustrací zákazníků a faktory úspěchu, abyste mohli efektivně stanovit priority pro zlepšení.
- Pomocí lepících poznámek, zobrazení tabule a funkcí kategorizace umožněte týmům společně brainstormovat a sladit se s potřebami uživatelů.
- Převádějte pozorování na úkoly, stanovujte priority a přidělujte odpovědnosti, aby řešení nezůstala pouze v teorii.
✅ Ideální pro: UX designéry a produktové týmy, které chtějí vyhodnotit slabá místa zákazníků a proměnit je v praktická vylepšení.
📌 Věděli jste, že když zákazníci pocítí, že agent během hovoru s podporou projevuje upřímnou empatii, spokojenost stoupne o 35 %. To znamená:
- Empatie má přímý vliv na loajalitu zákazníků.
- Mapování emocionálních kontaktních bodů může odhalit, kde je empatie nejdůležitější.
- Přidání tréninku empatie nebo scénářů může proměnit body tření v pozitivní momenty.
4. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Téměř 80 % spotřebitelů se po špatné zkušenosti po nákupu nevrátí. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp pomáhá týmům zmapovat všechny fáze zkušenosti po nákupu a zajistit, aby klienti dostávali konzistentní hodnotu a podporu.
Díky funkcím, které vám umožňují sledovat údaje o zákaznících, monitorovat jejich spokojenost a plánovat proaktivní oslovování, poskytuje tato šablona firmám strukturovaný přístup k budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte klienty podle onboardingu, retence, průběžné podpory nebo neaktivního stavu pro jasnější přehled.
- Ukládejte klíčové údaje, jako jsou kontaktní informace, typ služby, dohodnutá cena a ukazatele pokroku, pro rychlý přístup.
- Definujte cíle spojené se spokojeností zákazníků a sledujte je pomocí ClickUp Goals, abyste zajistili soulad s metrikami úspěchu.
- Pomocí automatizací ClickUp nastavujte připomenutí, měřte spokojenost a označujte oblasti, které vyžadují úpravy.
✅ Ideální pro: Manažery zákaznické podpory a týmy podpory, které se snaží zvýšit retenci a spokojenost zákazníků a budovat loajální zákazníky prostřednictvím strukturovaného plánování úspěchu.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové systémy pro sledování správy klientů
5. Šablona ClickUp Voice Of The Customer
Šablona ClickUp Voice Of The Customer je strukturovaný způsob, jak naslouchat vašim uživatelům a převést jejich zpětnou vazbu do smysluplných akcí. Šablona centralizuje všechny poznatky shromážděné z e-mailů, průzkumů nebo rozhovorů se zákazníky do vizuální tabule.
Zajišťuje také, že každá shromážděná zpětná vazba prochází standardizovaným procesem. Díky pracovním postupům ve stylu Kanban a přizpůsobeným zobrazením můžete organizovat požadavky, analyzovat opakující se vzorce a přiřazovat následné úkoly správným týmům. Tímto způsobem se hlasy zákazníků nejen vyslyší, ale také aktivně ovlivňují rozhodnutí, aktualizace produktů a strategie.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Shromažďujte poznatky z průzkumů, telefonátů na podporu a recenzí produktů a sledujte je na jednom centrálním místě.
- Pomocí zobrazení tabule a seznamu v ClickUp odhalte opakující se problémy nebo požadavky a nastíňte procesy jejich řešení.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte priority a sledujte stav, aby každý požadavek zákazníka vedl k jasnému dalšímu kroku.
- Pomocí vlastních polí, jako jsou potřeby zákazníků, zdroj VoC a řešení, stanovte priority pro zlepšení.
✅ Ideální pro: Týmy zabývající se produkty, uživatelskou zkušeností a úspěchem zákazníků, které chtějí systematicky shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a na základě ní jednat, aby posílily loajalitu a zlepšily uživatelské zkušenosti.
6. Šablona ClickUp pro popis problému zákazníka
Porozumění problémům zákazníků je prvním krokem k vytvoření produktů, které skutečně řeší reálné problémy. Šablona ClickUp Customer Problem Statement Template vám pomůže zachytit opakující se problémy zákazníků, uspořádat je do jasných prohlášení a vyřešit je.
Šablona rozkládá problémy na jejich základní příčiny a poskytuje kontextové poznatky, díky čemuž se váš tým může soustředit na řešení nejnaléhavějších výzev. Řešení problémů tak zůstává založeno na důkazech a týmy neztrácejí čas spekulacemi.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zaznamenejte profily zákazníků s podrobnostmi, jako jsou demografické údaje, cíle a očekávání zákazníků, abyste každý problém zasadili do kontextu.
- Uspořádejte problematické body do záložek nebo kategorií, abyste nezmeškali nic důležitého.
- Propojte problémy s položkami backlogu nebo funkcemi produktu, abyste sladili řešení s vývojem.
- Přidejte ověření prostřednictvím zpětné vazby, stížností nebo protokolů relací, abyste mohli upřednostnit skutečné problémy.
✅ Ideální pro: Produktové týmy, startupy SaaS a pracovníky podpory, kteří chtějí podrobně dokumentovat výzvy zákazníků a proměnit je v praktická řešení.
🎁 Bonus: Psaní jasných popisů problémů zákazníků může být chaotické, protože musíte rychle zachytit podrobnosti, zachovat kontext a zajistit přesný překlad. To vše je možné díky Brain MAX Talk-to-Text, který vám umožní okamžitě převést mluvenou zpětnou vazbu, poznámky nebo nápady do čistého, strukturovaného textu.
7. Šablona pro zapojení zákazníků ClickUp
Šablona ClickUp Customer Onboarding Template je navržena tak, aby pomohla týmům zajistit hladké a personalizované zapojení každého klienta. Pomocí vlastních polí, jako je typ zákazníka, balíček služeb a datum zapojení, můžete přizpůsobit zapojení každého klienta.
Kromě personalizace centralizuje kontext klienta, takže týmy prodeje, služeb a produktů zůstávají v souladu po celou dobu zákaznické cesty. Díky automaticky spouštěným playbookům a automatizovaným následným krokům se klienti cítí od samého začátku podporováni a mají důvěru.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Použijte předem připravené formuláře k shromažďování podrobných informací a omezení vzájemné komunikace.
- Sledujte úkoly a stavy pomocí strukturovaných seznamů, které pokrývají všechny kroky onboardingu od přijetí až po zahájení.
- Centralizujte znalosti ukládáním pokynů pro značku, klíčových kontaktů a poznámek k projektům do sdílených dokumentů.
- Automatizujte pracovní postupy, abyste mohli spouštět následné akce, přidělovat přípravné úkoly a zajistit včasné předávání klientů.
✅ Ideální pro: Servisní týmy spravující různé typy klientů, které potřebují centralizovaný, automatizovaný systém pro zefektivnění onboardingu, sledování pokroku a konzistentní škálování.
8. Šablona pro eskalaci zákaznického servisu ClickUp
Rychlé a efektivní řešení eskalací může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu zákaznické zkušenosti. Šablona ClickUp Customer Service Escalation Template poskytuje systém pro zaznamenávání, sledování a řešení žádostí o podporu, než se z nich stanou větší problémy.
Od přesměrování urgentních ticketů správné osobě až po zajištění viditelnosti všech aktualizací napříč odděleními zajišťuje, že každá eskalace je řešena konzistentně. Pomáhá také týmům standardizovat odpovědi, nastavit jasné stavy a sledovat SLA, takže kritické problémy zůstávají viditelné.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Automaticky směrujte tikety s vysokou prioritou správnému týmu nebo manažerovi, aby bylo možné rychleji reagovat.
- Standardizujte odpovědi pomocí vestavěných formulářů a předdefinovaných odpovědí, abyste zrychlili řešení problémů.
- Sledujte kritické problémy v reálném čase pomocí eskalačních dashboardů a sledování SLA.
- Snižte počet opakovaných eskalací identifikováním příčin pomocí strukturovaných eskalačních dat.
✅ Ideální pro: Zákaznickou podporu nebo servisní týmy, které řeší náročné požadavky a potřebují jasný, automatizovaný systém pro řešení eskalací bez zpoždění.
🎥 Podívejte se: Jak využít AI v zákaznickém servisu?
📚 Další informace: Nejlepší nástroje pro vynikající zákaznický servis
9. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona ClickUp Sales Pipeline poskytuje prodejním týmům kompletní přehled o jejich potenciálních zákaznících, obchodech a příležitostech k výdělku. Konsoliduje vše do jediného přizpůsobitelného procesu, ve kterém můžete sledovat potenciální zákazníky, upřednostňovat nejslibnější potenciální zákazníky a předpovídat prodeje s větší přesností.
Pomáhá nejen obchodním zástupcům posouvat potenciální zákazníky jednotlivými fázemi, ale také zajišťuje manažerům jasný přehled o prodejním trychtýři. Díky fázím s funkcí drag-and-drop, automatizovaným pracovním postupům a přizpůsobitelným stavům šablona eliminuje nepořádek a pomáhá vašemu týmu soustředit se na obchodní příležitosti s vysokou prioritou.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte každý potenciální obchod od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy v jediném vizuálním panelu.
- Upřednostňujte potenciální zákazníky podle naléhavosti, potenciální hodnoty nebo vlastních pravidel stanovených vaším týmem.
- Automatizujte opakující se akce, jako jsou upomínky nebo spouštění e-mailů, a ušetřete čas.
- Přizpůsobte si stavy (např. kvalifikovaný, demo, návrh, uzavřený) a zobrazení pro plnou flexibilitu.
✅ Ideální pro: Obchodní manažery a týmy, které hledají spolehlivý systém pro správu potenciálních zákazníků, zlepšení prognóz a rychlejší uzavírání obchodů.
💡 Tip pro profesionály: Silný prodejní kanál je tak dobrý, jak dobré jsou data, která ho pohánějí, a právě zde opět vstupuje do hry váš CRM systém. CRM systémy fungují jako centrální uzel pro sledování každého potenciálního zákazníka, obchodu a kontaktního bodu, čímž zajišťují, že váš prodejní kanál zůstává přesný a funkční.
Výběrem nejlepšího CRM softwaru a jeho nastavením pro automatizaci CRM workflow můžete okamžitě aktualizovat stavy potenciálních zákazníků, přiřazovat následné úkoly a synchronizovat data mezi týmy bez manuálního úsilí.
10. Šablona ClickUp DMAIC
Zlepšování obchodních procesů často působí chaoticky, ale šablona ClickUp DMAIC to zjednodušuje díky strukturovanému přístupu inspirovanému metodou Six Sigma. DMAIC je zkratka pro „Definovat, měřit, analyzovat, zlepšovat a kontrolovat“ a tato šablona vám poskytuje jasnou cestu, jak projít každým krokem bez zmatků.
Můžete jasně definovat problém, sledovat KPI, analyzovat příčiny, brainstormovat zlepšení a nastavit kontroly pro udržení úspěchu. Výsledkem je opakovatelný rámec, který nejen řeší současné problémy, ale také posiluje dlouhodobé pracovní postupy.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte KPI a výsledky pomocí vlastních polí, poznámkových lístků a barevně odlišených vizuálních prvků.
- Spolupracujte v reálném čase na tabulkách, abyste společně analyzovali data a testovali řešení.
- Vytvořte opakovatelné pracovní postupy, abyste mohli sledovat zlepšení a zabránit opětovnému výskytu problémů.
✅ Ideální pro: Týmy, které chtějí systematický, postupný přístup k řešení neefektivnosti a zlepšování obchodních procesů s měřitelnými výsledky.
Usnadněte si zákaznickou cestu s ClickUp
Vytváření map zákaznické cesty nebo zlepšování obchodních procesů nemusí být složité.
S připravenými šablonami zákaznické cesty od ClickUp získáte jednoduché, strukturované nástroje, které eliminují dohady a ušetří vám hodiny ruční práce.
Pomohou vám organizovat nápady, sledovat úkoly a udržovat všechny členy týmu v souladu. Poskytují vám pevný základ, který můžete přizpůsobit svému pracovnímu postupu. Takto se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější, tj. poskytovat skvělé zákaznické zkušenosti a s důvěrou rozvíjet své podnikání.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak snadné může být řízení zákaznické cesty.