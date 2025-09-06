15 bezplatných šablon marketingových briefů pro kreativní projekty

🚀 Skvělé kampaně nezačínají v nástrojích pro správu reklam nebo designu – začínají jasností. Tato jasnost vychází z marketingového briefu.
Brief je víc než jen kontrolní seznam. Je to GPS vaší kampaně – stanovuje cíl (cíle), trasu (strategii) a pasažéry (cílovou skupinu). Bez něj se týmy často odchýlí od kurzu. Ve skutečnosti více než 80 % marketérů tvrdí, že napsání solidního briefu je jednou z jejich nejtěžších úkolů – a to se projevuje v nejasných výstupech, promarněném rozpočtu a změnách na poslední chvíli.
Proto je šablona marketingového briefu takovým zlomovým prvkem. Odstraňuje dohady, klade správné otázky a poskytuje vašemu týmu společný plán ještě před zahájením realizace.
✨ V tomto průvodci najdete bezplatné šablony, které vám usnadní přípravu briefů, abyste se mohli soustředěně, rychle a s jistotou přesunout od nápadu k realizaci.
🧠 Zajímavost: Slovo marketing pochází z latinského slova mercatus, což znamená tržiště. Dlouho předtím, než vznikly briefy, obchodníci ve starověké Číně a středověké Evropě vytvářeli přizpůsobené zprávy, aby oslovili správné publikum.
Nástroje se vyvíjejí, ale záměr zůstává stejný: propojit, přesvědčit, převést. ✨
Co jsou šablony marketingových briefů?
Šablona marketingového briefu je předem připravený, opakovaně použitelný dokument, který rychle strukturalizuje váš plánovací proces. Obsahuje všechny podstatné prvky: cíl kampaně, rozpočet, cílovou skupinu, klíčové sdělení, hlas značky, role týmu a kreativní práci, která vše uvede do života.
Výsledek? Získáte náskok, žádné panické vyplňování prázdných stránek, jen ostrý první obrat na marketingové mapě.
Postupujte takto:
- Definujte svou marketingovou strategii pomocí pokynů, které objasňují cíle projektu.
- Rychle se sjednoťte díky jednomu jasnému zdroji informací, už žádné „Počkej, co že to vlastně děláme?“
- Zaměřte se na tón, háček a sdělení, aby váš obsah rezonoval s vaším publikem.
- Hodnoťte pokrok pomocí definovaných požadavků projektu, výstupů a odpovědnosti.
📌 Příklad: Kreativní briefy společnosti Coca-Cola jsou často citovány jako mistrovský příklad toho, jak proměnit poznatky v dopad. Namísto toho, aby se zastavily na povrchní úrovni osobností cílového publika, mapují, jak se mění vnímání a budují emoce v každém bodě kontaktu.
Taková úroveň jasnosti nevzniká sama od sebe – je výsledkem pečlivého plánování. A správná šablona marketingového briefu poskytuje každému týmu rámec, díky kterému může dosáhnout stejné úrovně přesnosti.
Dobrá šablona může být dobrým startem, ale ty nejlepší šablony nejenže pomohou zahájit kampaň, ale také ji udrží na správné cestě, když se termíny zkracují a nápady se stávají chaotickými. Co tedy dělá šablonu marketingového briefu výjimečnou? Pojďme se na to podívat 👇
Co dělá šablonu marketingového briefu dobrou?
Skvělá šablona marketingového briefu je jasná, zaměřená a připravená k akci. Pokrývá to, na čem záleží, vynechává zbytečnosti a pomáhá vašemu kreativnímu týmu rychle postupovat. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Jasná struktura: Zmapujte proč, kdo, co a jak v přehledném a logickém pořadí. Dobře strukturovaná šablona slouží zároveň jako kontrolní seznam pro vaši marketingovou kampaň, ať už se jedná o rebranding, spolupráci s influencery nebo propagaci v den uvedení na trh.
- Flexibilita přizpůsobení: Přizpůsobte si formáty, kreativní projekty a pracovní postupy. Vyhledejte modulární rozvržení a upravitelná pole, která se přizpůsobí od sezónních e-mailů až po komplexní multikanálové kampaně.
- Přehled cílové skupiny: Chytré šablony definují osobnosti, problémy zákazníků, motivace a zvyky v kanálech, aby každý kreativní krok odpovídal dané situaci.
- Zaměření na výsledky: Propojte kreativní směr s hmatatelným dopadem. Chytrá šablona propojuje každý nápad s marketingovými KPI, jako jsou konverze, retence nebo zapojení, a zajišťuje, že všichni pracují na společných cílech.
- Připraveno pro spolupráci: Zajistěte hladkou týmovou spolupráci na místě, na dálku nebo hybridně. Šablony s živými aktualizacemi, vloženými komentáři, historií verzí a ovládacími prvky pro přístup vám pomohou jasně komunikovat nápady.
💡 Tip pro profesionály: Začleňte kreativní pravidla do briefu, ne je přidávejte dodatečně. Vaše šablona by měla obsahovat prostor pro tónové pokyny, co dělat a nedělat, značkové sady, výzkumné dokumenty, právní pokyny a minulé úspěchy. Proč? Aby i noví přispěvatelé mohli vytvářet konzistentní práci.
Šablony marketingových briefů v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona briefu marketingového projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí marketingu, account manažeři
|Přehled projektu, milníky, časové osy, role zúčastněných stran, propracovaná prezentace
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona briefu marketingové kampaně ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingoví manažeři, stratégové obsahu
|Vize kampaně, sdělení, KPI, vlastníci úkolů, sledování verzí
|ClickUp Doc
|Šablona dokumentu ClickUp Creative Brief
|Získejte bezplatnou šablonu
|Kreativní vedoucí, freelancerové, marketingoví manažeři
|Kreativní směr, tón, výstupy podle typu obsahu, specifikace platformy
|ClickUp Doc
|Šablona briefu kampaně ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Rychle se rozvíjející marketingové týmy
|Cíle, cílová skupina, rozpočet, taktické výstupy, poznatky po spuštění
|ClickUp Doc
|Šablona kreativní briefové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Designéři, tvůrci obsahu, manažeři kampaní
|Vizuální plánování, poznámkové lístky, tvary, barevné kódy, živá spolupráce
|ClickUp Whiteboard
|Šablona pro plánování poptávky v ClickUp Creative Brief
|Získejte bezplatnou šablonu
|Marketingové týmy, startupy, malé týmy
|Přijímání kreativních požadavků, předpovídání pracovní zátěže, přidělování zdrojů
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona briefu události ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Organizátoři akcí, personalisté, vedoucí marketingu
|Cíle, přidělování úkolů, spolupráce zainteresovaných stran, logistika
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona zadání pro design v ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Grafici, UI/UX, marketingoví vedoucí
|Parametry návrhu, inspirace, zpětná vazba, specifikace souborů
|ClickUp Doc
|Šablona briefu pro SEO obsah ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|SEO leady, content marketeři, autoři
|Mapování klíčových slov, analýza SERP, kontrolní seznam na stránce, přiřazení rolí
|ClickUp Doc
|Šablona ClickUp Creative & Design
|Získejte bezplatnou šablonu
|Kreativní vedoucí, designéři, marketéři
|Formulář pro kreativní požadavky, tvorba nápadů, cykly revizí, knihovna zdrojů
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona grafického designu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nezávislí designéři, týmy agentur
|Prioritizace úkolů, Ganttův diagram, odkazy na soubory, sledování revizí
|Seznam ClickUp, Gantt
|Šablona ClickUp pro webový design
|Získejte bezplatnou šablonu
|Weboví designéři, agentury, freelanceri
|Fáze dodání, vlastní pole, časová osa, zobrazení pracovní zátěže
|Seznam ClickUp, tabule
|Šablona ClickUp pro návrh designu
|Získejte bezplatnou šablonu
|UX designéři, produktové týmy, vedoucí inovací
|Seznamy nápadů, poznámkové lístky, hlasování, převod úkolů
|ClickUp Whiteboard, Seznam
|Šablona návrhové tabule ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, interní kreativci, týmy
|Vizuální mapování, sledování revizí, vlastní pole, odkazy na kampaně
|ClickUp Board, List
|Šablona ClickUp AI Prompt & Guide pro blogové příspěvky
|Získejte bezplatnou šablonu
|Obsahoví marketéři, SEO autoři, redaktoři blogů
|Cíle obsahu, mapování klíčových slov, výzvy AI, přiřazování úkolů
|ClickUp Doc
15 šablon marketingových briefů, které vám pomohou nastartovat kampaně
V marketingu záleží na každém kroku, od vytvoření přesného kreativního briefu po stanovení propagační strategie a prokázání návratnosti investic napříč kanály. Právě zde přichází na řadu ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací, kde jsou vaše nápady, výstupy a časové plány na jednom místě.
A výsledky mluví samy za sebe. Zeptejte se Cartoon Network, jehož tým zaznamenal dramatický nárůst produktivity po přechodu na ClickUp. 🎯
Můžeme jednat opravdu velmi rychle, protože máme jeden zdroj pravdivých informací, který obsahuje všechny potřebné podrobnosti. Můžeme také být velmi přesní v tom, co zveřejňujeme na sociálních médiích, protože máme stavy úkolů, které zabraňují chybám.
Můžeme jednat opravdu velmi rychle, protože máme jeden zdroj pravdivých informací, který obsahuje všechny potřebné podrobnosti. Můžeme také být velmi přesní v tom, co zveřejňujeme na sociálních médiích, protože máme stavy úkolů, které zabraňují chybám.
🚀 Takto ClickUp podpořil svou kreativní dynamiku:
- Více než 2 000 kreativních materiálů vyprodukovaných a dodaných rychleji díky ClickUp
- 50% snížení času potřebného k vytvoření a publikování obsahu na sociálních sítích
- Dvojnásobný nárůst počtu kanálů spravovaných stejným počtem zaměstnanců
Pokud jste připraveni vytvářet lepší marketingové kampaně, bezplatné šablony kreativních briefů ClickUp jsou ideálním místem, kde začít. Pojďme se do toho pustit.
1. Šablona briefu marketingového projektu ClickUp
Projekty nevznikají ve vzduchoprázdnu. Je třeba zvážit strategii, schválení rozpočtu, závislosti, scénáře „co by, kdyby“ a pak teprve přistoupit k samotné realizaci. Šablona zadání marketingového projektu ClickUp vám pomůže sladit všechny tyto proměnné (a další) ještě před zahájením projektu.
Použijte ji k vytvoření přehledu projektu, klíčových milníků, časových harmonogramů a rolí zúčastněných stran, vše na jednom místě. Ať už spravujete interní týmy nebo výstupy pro klienty, tato šablona zajistí méně překvapení v budoucnu a rychlejší schválení ze strany vedení.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Nastavte projekty tak, aby byly úspěšné, a to sladěním rozsahu, cílů a klíčových termínů.
- Urychlete získání podpory zainteresovaných stran pomocí propracovaného přehledu projektu připraveného k prezentaci.
- Odhalte překážky dříve, než naruší váš časový plán, pomocí inteligentních polí pro zadávání údajů.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, marketingové vedoucí, account manažery nebo týmy zákaznických služeb, které spravují vícefázové iniciativy s více zúčastněnými stranami.
📮ClickUp Insight: 70 % manažerů používá podrobné projektové briefy k nastavení očekávání, 11 % se spoléhá na kickoffy týmu a 6 % přizpůsobuje kickoffy projektů na základě úkolů a složitosti.
To znamená, že většina zahájení je zaměřena na dokumentaci, nikoli na kontext. Plán může být jasný, ale je jasný pro všechny tak, jak ho potřebují slyšet?
ClickUp Brain vám pomůže přizpůsobit komunikaci od samého začátku. Použijte jej k shrnutí úvodních dokumentů do zadání úkolů specifických pro jednotlivé role, vytvoření akčních plánů podle funkcí a zjištění, kdo potřebuje více detailů a kdo méně.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Hawke Media snížila zpoždění projektů o 70 % díky pokročilým funkcím sledování projektů a automatizaci v ClickUp.
🎥 Chcete posunout své marketingové aktivity na vyšší úroveň pomocí umělé inteligence? V tomto videu uvidíte, jak nástroje, pracovní postupy a inteligentní automatizace mohou snížit pracovní zátěž, zvýšit rychlost kampaní a pomoci vám činit chytřejší rozhodnutí – aby váš marketing dosahoval lepších výsledků s menším úsilím.
2. Šablona briefu marketingové kampaně ClickUp
Když kampaně nedosáhnou svého cíle, obvykle to není kvůli provedení, ale kvůli nedorozumění.
Šablona ClickUp Marketing Campaign Brief Template to rychle vyřeší. Poskytuje vám flexibilní plátno, na kterém můžete definovat vizi kampaně, vylepšit vaši hodnotovou nabídku, zpřesnit sdělení a vyjasnit, kdo co dělá, a to vše ještě před zahájením produkce.
Díky tomu, že běží na ClickUp Docs, se váš brief stane živým, kolaborativním pracovním prostorem. Vložte vizuální prvky, spolupracujte na úpravách v reálném čase a propojte každou sekci s konkrétními úkoly.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Vyjasněte záměr kampaně pomocí sekcí pro positioning, pilíře sdělení, CTA a KPI.
- Minimalizujte zpoždění díky definovaným vlastníkům úkolů, kontrolním bodům a integrovanému sledování verzí.
- Rychlejší spuštění díky opakovaně použitelnému rámci, který se přizpůsobuje každé nové kampani.
🔑 Ideální pro: marketingové manažery, malé organizace a stratégy obsahu, kteří spouštějí kampaně napříč platformami s napjatými termíny a velkými cíli.
3. Šablona kreativního briefu ClickUp
Proč potřebujete samostatnou šablonu kreativního briefu? Protože obecné briefy se zabývají pouze tím, co a proč, jako jsou cíle, cílová skupina a sdělení. Kreativní briefy se zabývají tím, jak. Utvářejí tón, vizuální stránku, náladu a vyprávění a proměňují nápady v poutavé příběhy.
Přesně k tomu slouží šablona kreativního briefu ClickUp. Vašemu marketingovému týmu nabízí jediný zdroj pravdivých informací, včetně hlasu kampaně, doporučení a zákazů pro komunikaci, cílových osob a specifikací pro jednotlivé platformy, a to vše na jednom flexibilním místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Nabízejte kreativní vedení bez mikromanagementu kreativního procesu.
- Rozdělte výstupy podle typu obsahu, tónu a platformy.
- Minimalizujte zbytečné dohadování tím, že kreativcům předem poskytnete jasné informace, které potřebují.
🔑 Ideální pro: Kreativní vedoucí, marketingové manažery a freelancery, kteří realizují kampaně v různých formátech s odvážnou kreativní vizí.
4. Šablona briefu kampaně ClickUp
Při spuštění kampaně s vysokými sázkami jde především o koordinaci – když spravujete více než 10 kontaktních bodů, i malý omyl může celou kampaň vykolejit.
Šablona briefu kampaně ClickUp zajišťuje jednoduchost a přehlednost. Začněte se svými cíli, cílovou skupinou, rozpočtem a výstupy – poté postupujte podle pokynů, které zajistí, že každá akce bude jasná, od prvního dne až po den spuštění.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Sladěte své interní kreativní oddělení a externí agentury kolem společných cílů.
- Sledujte pokrok ve všech fázích a kreativní práci bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
- Zachyťte poznatky a poučení po spuštění kampaně, abyste vylepšili svou příští marketingovou kampaň.
🔑 Ideální pro: Rychle se rozvíjející marketingové týmy, které hledají bezplatné šablony kreativních briefů pro správu uvedení produktů na trh, rebrandingu nebo kampaní s vysokými sázkami.
💡 Tip pro profesionály: 74 % marketérů používá AI k urychlení svých pracovních postupů, tak proč se k nim nepřidat? Podívejte se, jak vám ClickUp Brain pomůže během několika sekund vytvořit strukturovaný brief kampaně připravený ke sdílení; bez zbytečného přemýšlení a ručního formátování.
5. Šablona kreativní briefové tabule ClickUp
Věděli jste, že 65 % lidí se učí vizuálně? Pokud váš tým patří do této většiny, textově náročný kreativní brief může působit spíše jako překážka než jako inspirace. ✨
🎨 Vyzkoušejte šablonu ClickUp Creative Brief Whiteboard Template. Promění statické briefy v živé vizuály, takže váš tým může skicovat nápady, mapovat koncepty a propojovat cíle způsobem, který je srozumitelnější a snáze realizovatelný než stěny textu.
Tato šablona, vytvořená na platformě ClickUp Whiteboard, vám umožní skicovat, mapovat a proměňovat nápady v úkoly, aniž byste museli přepínat mezi nástroji nebo ztrácet smysl. Plánujte průběh kampaní, moodboardy, cesty zákazníků nebo informace o konkurenci v jednom vizuálním, interaktivním prostoru.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Převádějte hrubé nápady na strukturované výstupy pomocí jednoduchého drag-and-drop.
- Společná editace v reálném čase pomocí poznámkových lístků, tvarů, barevných kódů a komentářů.
- Sdílejte vizuální plány, které dávají smysl kreativcům, stratégům i klientům.
🔑 Ideální pro: Designéry, tvůrce obsahu a manažery kampaní, kteří zahajují nové projekty s velkými nápady a více spolupracovníky.
🧠 ClickUp Hack: Proměňte svou tabuli v řídicí centrum kampaně. Mapujte výstupy podle fáze trychtýře, přiřazujte vlastníky návrhů a propojujte návrhy, aby každý brainstorming vedl k obsahu připravenému k uvedení na trh.
🎥 Podívejte se, jak se hrubý nápad na kampaň promění v jasný marketingový brief v ClickUp Whiteboards – a poté se změní v úkoly, které váš tým může provést pouhými několika kliknutími.
6. Šablona ClickUp pro plánování poptávky kreativních briefů
Řídíte požadavky klientů, e-mailové kampaně, reklamy, designové potřeby a kompletní kalendář obsahu najednou? S hromadícími se termíny a malým týmem se snadno stane, že se priority dostanou do pozadí. Šablona ClickUp Creative Brief Demand Planning Template vám vrátí kontrolu nad situací.
Zaznamenávejte všechny požadavky, rozsah, termíny a odhady úsilí v přehledném, strukturovaném formátu. Poté je porovnejte se skutečnou kapacitou týmu, abyste mohli předpovědět pracovní zátěž, přidělit zdroje a provést chytré kompromisy v případě náhlého nárůstu poptávky.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Organizujte kreativní požadavky hned po jejich obdržení, ne až se nahromadí termíny.
- Zabraňte vyhoření tím, že označíte přetížený rozvrh, dokud je ještě čas na úpravy.
- Rychle přeřazujte úkoly, aniž byste zpomalili tempo svého kreativního týmu.
🔑 Ideální pro: marketingové týmy, startupy nebo malé společnosti, které hledají bezplatnou šablonu kreativního briefu pro správu špiček poptávky a vyvážení kapacity.
7. Šablona briefu události ClickUp
Odvětví pořádání akcí by mělo do roku 2035 dosáhnout hodnoty 2,5 bilionu dolarů. To je důkazem toho, že živé zážitky stále podporují zapojení.
Ale co řízení projektů akcí? Je to smršť seznamů hostů, harmonogramů, plateb, pozvánek, dodavatelů a propagačních akcí, které jsou často rozptýleny v nesouvislých nástrojích.
Šablona ClickUp Event Brief Template zajistí, že váš tým bude od začátku do konce pracovat v souladu. Zachycuje cíle, přiřazuje úkoly a uvádí klíčové zúčastněné strany v jednom centrálním hubu, takže každý detail je sledován, sdílen a doručen včas.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Brainstormujte nápady, určete rozsah a rozdělte plány akcí na proveditelné úkoly.
- Přiřaďte odpovědnosti podle role a fáze, aby všichni členové týmu byli v synchronizaci.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami v reálném čase, abyste zajistili logistiku, důležité termíny a změny na poslední chvíli.
🔑 Ideální pro: Organizátory akcí, manažery lidských zdrojů a marketingové vedoucí, kteří řídí náborové kampaně, interní summity, virtuální akce nebo propagační akce.
🧠 Zajímavost: V roce 2021 společnost Google přepracovala svou konferenci pro vývojáře I/O do plně virtuálního formátu, přičemž hlavní přednášky zaznamenávala pomocí 360° kamer a streamovala je na YouTube. Co stojí za každým takovým bezproblémovým zážitkem? Jasný brief akce a dokonalé řízení projektu.
🎥 Od zahájení po dodání: takto pořádáte velké akce pomocí ClickUp.
8. Šablona zadání pro ClickUp Design
Design je místem, kde se vize setkává s realizací, ale pouze pokud všichni mluví stejným jazykem. Pokud se vám nepodaří dosáhnout jasnosti, vaši spolupracovníci budou nakonec hledat zpětnou vazbu, uvíznou v revizních smyčkách nebo budou luštit nejasné pokyny.
Šablona ClickUp Design Brief Template udává tón hned od začátku. Definujte svůj záměr, přidejte vizuální reference a zamkněte specifikace, než se pohne jediný pixel. Ať už se jedná o logo, návrh uživatelského rozhraní nebo obsah reklamy, tato šablona udržuje jasný směr a efektivní proces.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Nastavte parametry designu, jako jsou rozměry, formáty souborů, zařízení a rozlišení.
- Sdílejte kreativní inspiraci, makety nebo sady značky v jednom centrálním pracovním prostoru.
- Zapojte recenzenty a zhodnoťte zpětnou vazbu, abyste se vyhnuli chaosu při opakovaném přenášení informací.
🔑 Ideální pro: Grafické designéry, týmy UI/UX a marketingové vedoucí, kteří vytvářejí velké množství nebo vysoce účinné vizuální materiály v krátkých termínech.
9. Šablona briefu pro SEO obsah ClickUp
SEO není jen o klíčových slovech. Je to spíše o přesnosti, hloubce tématu, optimalizaci na stránce i mimo ni a bezchybné koordinaci mezi autory, redaktory a stratégy. Šablona ClickUp SEO Content Brief Template vnáší strukturu do každé části vašeho procesu.
Definujte záměr vyhledávání, nastíňte nadpisy, přiřaďte klíčová slova, zmapujte interní odkazy a označte technické prvky. Ať už rozšiřujete specializovaný blog nebo poháníte motor s velkým objemem obsahu, tato šablona je vytvořena pro chytřejší správu SEO projektů.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Upřednostněte termíny s vysokým dopadem díky integrovaným polím obtížnosti klíčových slov, CPC a záměru.
- Přiřaďte jasné role v oblasti psaní, editace a budování odkazů, abyste zefektivnili provádění.
- Vložte screenshoty SERP, benchmarky konkurence a kontrolní seznamy na stránce, abyste dosáhli rychlejšího hodnocení.
🔑 Ideální pro: SEO leady, content marketéry, nezávislé autory a redakční týmy spravující blogy, pilířové klastry nebo dlouhé organické obsahy napříč více doménami.
👀 Věděli jste? ClickUp Brain kombinuje sílu GPT, Claude a Gemini k automatickému generování SEO obsahových briefů, osnov blogů, shrnutí vláken a odpovědí na otázky týkající se pracovního prostoru. S Autopilot Agents dokonce přesouvá dokumenty přes recenze a přiřazuje další kroky, aby se členové vašeho týmu mohli soustředit na strategii, nikoli na aktualizace stavu.
Jak to vyjádřil jeden uživatel Redditu:
Používám to pořád, abych se pustil do práce. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit matici dovedností, abyste si rozšířili znalosti? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brainem! Skvěle vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
Používám to pořád, abych se pustil do práce. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit matici dovedností, abyste si rozšířili znalosti? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brainem! Skvěle vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
10. Šablona ClickUp Creative & Design
Navrhujete kampaň? Chystáte se obnovit značku? Nebo žonglujete s reklamními vizuály na pěti platformách najednou? Kreativní a designérská práce se vyvíjí rychle, ale pouze pokud je rychlý i váš proces.
Šablona ClickUp Creative & Design poskytuje vizuální pracovní postup pro správu projektů od přijetí až po konečné dodání. Nejedná se pouze o nástroj pro sledování úkolů, ale odráží reálné designové operace a udržuje interní týmy, freelancery a zúčastněné strany na stejné vlně.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Začněte s kreativním formulářem žádosti, abyste si včas stanovili cíle, briefy a informace o cílovém publiku.
- Postupujte rychle díky integrovaným fázím pro tvorbu nápadů, realizaci návrhů a cykly revizí.
- Dokončete projekty s přehledností a poté je znovu použijte, opakujte nebo archivujte ve své knihovně aktiv.
🔑 Ideální pro: Kreativní vedoucí, designéry, marketéry a freelancery, kteří spravují velké množství kreativní práce napříč kampaněmi, kanály a klienty.
👀 Věděli jste? Kampaň Dove Real Beauty se stala ikonickou díky svému poselství a kreativní strategii, která byla konzistentní napříč všemi kanály. Od tisku a televize po digitální platformy, kampaň odrážela svou základní myšlenku – zpochybnění úzkých standardů krásy – prostřednictvím jasné strategie a silné identity značky. Taková disciplína začíná zaměřeným, kreativním briefem.
11. Šablona grafického designu ClickUp
Chaos v designu je realita: ztracené makety, posunující se termíny a nekonečné verze final_final_v3.jpg. Ale s šablonou ClickUp Graphic Design Template můžete mít každou fázi pod kontrolou, jako je copywriting, layout, vizuály a předání, bez nutnosti přecházet mezi nástroji nebo se ztrácet v různých verzích.
Je navržen pro škálovatelnost, je dostatečně agilní pro freelancery a dostatečně robustní pro agentury, které spravují desítky aktiv v digitální i tištěné podobě. Ponořte se přímo do pracovního toku: rychle vyhledávejte soubory, uzamkněte časové osy a sledujte celý proces v jednom sjednoceném pracovním prostoru.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Upřednostňujte úkoly pomocí zobrazení seznamu a mapujte časové osy v integrovaném Ganttově diagramu.
- Vložte odkazy na Figma, Canva nebo cloudový disk přímo do karet úkolů, bez přetížení záložek.
- Zůstaňte v synchronizaci díky živé zpětné vazbě, historii revizí a stavům vlastních maket.
🔑 Ideální pro: Nezávislé designéry, týmy agentur a interní kreativce, kteří spravují rozsáhlé designové projekty v oblasti digitálních médií, tisku nebo brandingu.
12. Šablona ClickUp pro webový design
Obsah je král, ale buďme realističtí: návštěvníci se nebudou zdržovat, pokud bude váš web nepříjemný nebo zastaralý. Vzhledem k tomu, že 94 % prvních dojmů je založeno na designu, šablona ClickUp Web Design Template vám pomůže tento moment využít.
Od wireframů až po finální dodání, tato šablona zjednodušuje každý krok procesu webového designu. Naplánujte úkoly, stanovte očekávání a centralizujte kreativní zpětnou vazbu, aby váš tým vytvořil úžasné a funkční webové stránky, které splňují cíle projektu a potřeby uživatelů.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Rozdělte výstupy podle fází od zadání klienta po kontrolu kvality a předání.
- Přizpůsobte pole pro zaznamenávání složitosti designu, počtu stránek, zařízení a značkových aktiv.
- Vizualizujte časové osy a vlastnictví napříč zobrazeními, jako je pracovní zátěž, stav a žádosti o formuláře.
🔑 Ideální pro: Webové designéry, kreativní týmy, agentury a freelancery, kteří spravují kompletní tvorbu webových stránek pro více klientů nebo oddělení.
Jak říká Michael Holt, generální ředitel společnosti EdgeTech:
ClickUp je komplexní řešení, které splňuje svůj účel a umožňuje nám spravovat téměř všechny aspekty našich obchodních aktivit. Patří sem například projekty webového designu, optimalizace pro vyhledávače, správa sociálních médií a řízení dvou dalších přidružených společností.
ClickUp je komplexní řešení, které splňuje svůj účel a umožňuje nám spravovat téměř všechny aspekty našich obchodních aktivit. Patří sem například projekty webového designu, optimalizace pro vyhledávače, správa sociálních médií a řízení dvou dalších přidružených společností.
13. Šablona ClickUp pro návrh designu
Skvělý design není jen o čistých liniích a elegantním rozhraní, ale také o řešení skutečných problémů uživatelů způsobem, který dosud nikdo nevyzkoušel. Samotné brainstormingové schůzky vás však k cíli nedovedou. Potřebujete šablonu ClickUp Design Ideation Template, která nasměruje volně plynoucí kreativitu správným směrem.
Tato šablona, vytvořená pro ranou fázi průzkumu, vám a vašemu týmu pomůže záměrně se rozptýlit a prozkoumat nápady bez omezení nebo hodnocení. Použijte ji během workshopů Design Thinking, produktových objevovacích sezení nebo kreativních brainstormingů, kde kvantita podporuje kvalitu.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Podníťte týmové myšlení tím, že uspořádáte nápady do kategorií zaměřených na procesy, produkty a lidi.
- Zaznamenejte surové vstupy pomocí lepících poznámek, poté hlasujte, seskupujte a vylepšujte je do proveditelných konceptů.
- Proměňte nejlepší nápady v realizovatelné úkoly s vlastníky, časovými plány a marketingovými zadáními.
🔑 Ideální pro: UX designéry, marketingové manažery, produktové týmy a vedoucí inovací, kteří hledají bezplatnou šablonu kreativního briefu pro strukturované vytváření nápadů a rychlé dodání.
14. Šablona návrhové tabule ClickUp
Odlišení se od konkurence začíná jasnou vizí. Šablona ClickUp Design Board pomáhá vašemu týmu formovat nápady na produkty, definovat problém, který řeší, a identifikovat cílovou skupinu.
Funguje to jako vizuální marketingový brief, který vede váš tým od počátečních náčrtků až po úkoly připravené k provedení. Jakmile máte jasný základ, můžete se soustředit na důležitější otázky: Co vytváříme? Proč je to důležité? A jaké zdroje k tomu potřebujeme?
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Zmapujte designové koncepty, cíle a problémy v centralizovaném pracovním prostoru pro spolupráci.
- Sledujte revize, fáze návrhu, aktiva a kreativní zpětnou vazbu pomocí vlastních polí.
- Propojte každý úkol s informacemi o cílovém publiku, cíli projektu a časovým harmonogramem marketingové kampaně.
🔑 Ideální pro: Freelancery, interní kreativce a mezioborové týmy, které hledají bezplatnou šablonu kreativního briefu, aby sladily produktové nápady s realizací designu v jednom pracovním prostoru.
15. Šablona ClickUp AI Prompt & Guide pro blogové příspěvky
Marketingoví specialisté v oblasti obsahu čelí dvojí výzvě: vytvářet obsah, který se umisťuje ve vyhledávačích a zároveň zaujme čtenáře. Dobrá zpráva je, že tvůrčí blok konečně našel svého soupeře – šablonu ClickUp AI Prompt & Guide for Blog Posts.
Tato bezplatná šablona kreativního briefu je ideálním výchozím bodem pro strukturované, SEO optimalizované a poutavé psaní od začátku do konce. Přístup podporovaný umělou inteligencí generuje doporučení obsahu založená na datech a ponechává prostor pro kreativní interpretaci a personalizaci.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Než začnete psát, zmapujte si své cíle v oblasti obsahu, cílová klíčová slova a záměr čtenářů.
- Pomocí strukturovaných pokynů můžete rychleji vytvářet osnovy, psát a upravovat blogy s pomocí umělé inteligence.
- Proměňte brainstorming v akci pomocí úkolů, termínů a spolupráce zainteresovaných stran.
🔑 Ideální pro: Marketéry obsahu, autory SEO textů a editory blogů, kteří chtějí zjednodušit tvorbu obsahu, zlepšit konzistenci a publikovat rychleji.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Vytvářejte chytřejší briefy a silnější marketingové kampaně s ClickUp
Skvělý marketingový brief není jen plánovací nástroj, ale také základ pro vysoce efektivní pracovní postupy. Se správnou strukturou zůstanou vaše cíle jasné, váš tým bude jednotný a vaše strategie se bude přesně zaměřovat na cílovou skupinu.
Ale to je jen začátek. ClickUp transformuje statické dokumenty na živé pracovní postupy a propojuje každý nápad s časovými osami, úkoly, aktivy a spoluprací v reálném čase. Žádné dohady, žádné nesouvislosti, jen rychlé a cílené provedení, které přináší výsledky.
Začněte s ClickUp a vytvářejte briefy, které jdou nad rámec sladění a přinášejí výsledky.
Často kladené otázky
Jaký je rozdíl mezi marketingovým briefem a kreativním briefem?
Marketingový brief definuje celkovou strategii, včetně cílů, KPI, cílové skupiny, sdělení a distribuce. Kreativní brief převádí tuto strategii do praktických pokynů, jako je tón, vizuální prvky, úhel pohledu a směr designu.
Jak dlouhý by měl být marketingový brief?
Většina briefů má 1–2 stránky, v závislosti na složitosti. Zaměřte se na srozumitelnost a relevanci, ne na délku.
Kdo obvykle píše marketingový brief?
Záleží na tom. Ve velkých organizacích je píší marketingoví manažeři nebo stratégové. V menších týmech často vedou zakladatelé nebo vedoucí kampaní. Agentury je mohou vytvářet společně s klienty.
Může AI pomoci při psaní marketingového briefu?
Rozhodně. Nástroje jako ClickUp Brain mohou generovat přehledy kampaní, shrnout podkladové dokumenty a dokonce automaticky vytvářet návrhy briefů pro konkrétní role, aby se urychlila koordinace týmu.
Jsou marketingové briefy určeny pouze pro externí kampaně?
Ne. Použijte je pro interní iniciativy, jako jsou rebranding, interní akce nebo HR kampaně. Kdykoli potřebujete jasnost, sladění a synchronizaci provedení, pomůže vám brief.