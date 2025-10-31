10 nejlepších alternativ k ChatGPT Projects

Právní oddělení ve vaší společnosti pracuje velmi odlišně od obchodního týmu. Podobně marketingové týmy mají méně překryvů s financemi než například právní tým. Existuje však jeden prvek, který spojuje všechna oddělení: kontext – zejména při integraci se službami Google.
Slovy amerického malíře Kennetha Nolanda ,
Pro mě je klíčový kontext. Z něj vychází porozumění všemu.
ChatGPT Projects je postaven na tomto principu. Poskytuje vyhrazené projektové prostory, kde můžete seskupovat související soubory, konverzace a pokyny.
Mnoho nástrojů AI nyní nabízí podobné nebo dokonce pokročilejší funkce, včetně generování obsahu, analýzy dat, vyhledávání na webu v reálném čase a generování obrázků.
V tomto článku se podíváme na nejlepší alternativy ChatGPT Projects, které jsou v současné době k dispozici na trhu, včetně možností, které nabízejí bezplatnou verzi pro týmy, které si chtějí před upgradem vyzkoušet možnosti AI.
Nejlepší alternativy k ChatGPT Projects v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ k ChatGPT Projects, které vám pomůže vybrat tu správnou na základě několika klíčových funkcí, včetně dalších funkcí, jako je pokročilá analýza dat, ceny a uživatelská hodnocení.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Konvergované AI Workspace s flexibilním plánováním, plánováním zdrojů, ambientní AI a automatizací.
|ClickUp Brain, zobrazení pracovní zátěže a časové osy, vlastní pole, integrované sledování času, šablony plánování, více než 1 000 integrací
|Bezplatné plány; přizpůsobení pro podniky
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|Google Gemini
|Produktivita založená na umělé inteligenci v rámci Google Workspace
|Podrobné výzkumné zprávy, generování obrázků a videí, automatizace Gmailu a Dokumentů, multimodální uvažování
|Bezplatný tarif; placené tarify od 19,99 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: Nedostatek recenzí
|Perplexity AI
|Výzkum v reálném čase a multimodální poznatky
|Vyhledávání v reálném čase s citacemi, více modely AI, nahrávání souborů, spolupráce ve Spaces, integrace API
|Bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5
|Microsoft Copilot
|Produktivita AI v aplikacích Microsoft
|Generování zpráv, shrnutí schůzek, analýza v Excelu, režim Think Deeper, multimodální vstupy
|Bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: Nedostatek recenzí
|Claude
|Konverzace s umělou inteligencí podobné lidským a pokročilé uvažování
|Tři modely AI, podpora kódu, dlouhé úvahy, analýza obrazových dat a integrace pracovních postupů.
|Bezplatný tarif; placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5
|Hugging Face
|Vývoj umělé inteligence s otevřeným zdrojovým kódem a sdílení modelů
|Více než 100 000 předem vycvičených modelů, centrum pro spolupráci, knihovny pro jemné doladění, Spaces, Inference API
|Placené tarify od 9 $/měsíc na uživatele
|G2: Nedostatek recenzí Capterra: Nedostatek recenzí
|Notion
|Pracovní prostor s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity
|Shrnutí dokumentů, překlady, gramatické úpravy, podněty k brainstormingu a automatizace úkolů.
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5
|Trello
|Vizuální organizace projektů a spolupráce týmů
|Kanbanové tabule, automatizace Butler, štítky a filtry, Power-Ups, aktualizace v reálném čase
|Bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5
|Slite
|Vytvoření soustředěné a přehledné znalostní báze týmu
|Neomezený počet dokumentů, odpovědi založené na umělé inteligenci, analýza zapojení, panel znalostí, integrace
|Placené tarify od 10 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5
|Coda
|Vlastní pracovní postupy pro dokumenty a tabulky na jednom místě
|Interaktivní dokumenty, integrace balíčků, automatizace bez kódování, bloky psaní AI, podrobné sdílení
|Bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k ChatGPT Projects?
Ačkoli ChatGPT Projects pomáhá organizovat související chaty a soubory pro kontextové odpovědi, stále zdědilo mnoho základních omezení ChatGPT.
Mnoho uživatelů viní nově zavedené změny:
Než jsem mu mohl zadat úkoly z mé oblasti, jako je výpočet NPV, IRR, ARR atd. (finance), dával mi přesné odpovědi, ale teď dostávám spoustu nesprávných odpovědí a i po vysvětlení, kde dělá chybu, stále produkuje nesprávné odpovědi.
Zvažte následující nedostatky, které mnoho týmů nutí obrátit se na nejlepší alternativy ChatGPT:
- Omezená schopnost odkazovat se na minulé konverzace přesně v rámci stejného projektu, což způsobuje ztrátu kontextu při dlouhých nebo složitých úkolech.
- Omezené možnosti generování vizuálních prvků a obrázků ve srovnání s jinými generativními platformami AI, které mohou přímo vytvářet obrázky a designové prvky.
- Omezení použití pro nahrávání souborů, délku konverzace a volání API, které mohou narušit rozsáhlé projekty nebo projekty zahrnující více oddělení.
- Chybí nativní integrace s oblíbenými aplikacemi Google, jako jsou Google Docs, Google Sheets a Google Workspace, což činí spolupráci mezi nástroji více manuální.
📖 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity
10 nejlepších alternativ k ChatGPT Projects, které můžete použít
Pokud hledáte platformy, které jdou nad rámec ChatGPT Projects s flexibilními modely AI a širšími funkcemi pro spolupráci, jste na správném místě. Zde je 10 nejlepších alternativ k ChatGPT Projects, které můžete vyzkoušet:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů a pracovních postupů pomocí umělé inteligence)
Jednou z největších výzev ChatGPT je to, jak odtržený se cítí od zbytku vašeho pracovního postupu. Nemá žádný vestavěný ekosystém, na který by se mohl odkazovat, a spoléhá se výhradně na data, která mu zadáte, což často vede k chybám nebo neúplným informacím. To nejen znamená, že neustále přeskakujete z ChatGPT na jiný nástroj AI, ale také to znamená, že přeskakujete mezi místy, kde se nacházejí vaše projekty. Je mi líto, že vám to musím sdělit, ale jste uvězněni v síti rozšiřující se AI a rozšiřující se práce. ClickUp řeší odpojenou práci pomocí kompletní pracovní AI. Uživatelé získávají přístup k platformě pro správu projektů založené na AI, která sjednocuje plánování úkolů, automatizaci, spolupráci a analýzu v reálném čase na jednom místě.
Plánování a stanovení priorit úkolů pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain
ClickUp Brain poskytuje inteligentní plánování, stanovení priorit a prediktivní přehledy pro složité projekty. To znamená, že se konečně můžete rozloučit s neuspořádanou prací, ušetřit spoustu času a spravovat vše v jediném propojeném pracovním prostoru. Pojďme se na to podívat blíže.
Představte si marketingového manažera, který má na starosti uvedení několika produktů na trh. Namísto ručního plánování kampaní ClickUp Brain automaticky stanovuje priority úkolů, přiřazuje termíny na základě kapacit týmu a upozorňuje na potenciální překážky.
Po každém sprintu generuje okamžité souhrny, díky čemuž jsou vedoucí pracovníci informováni bez nutnosti dalšího vykazování.
Projektový manažer se může jednoduše zeptat: „Co brání redesignu naší webové stránky?“ a ClickUp Brain odpoví s překážkami a doporučenými kroky.
🎥 Zde je krátké video, které vás provede procesem kladení otázek AI souvisejících s vaší prací:
Při plánování události může automaticky generovat podrobný kontrolní seznam, přiřazovat vlastníky a plánovat úkoly bez ručního nastavení.
💡 Tip pro profesionály: Upgradujte na Brain MAX a odemkněte pokročilé funkce pro zvýšení produktivity. Díky přístupu k několika prémiovým modelům AI (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek a další) můžete zpracovávat složité úvahy, kódování a kreativní psaní, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Uživatelé Brain MAX uvádějí úsporu 1,1 dne týdně, čtyřnásobně rychlejší práci díky funkci Talk to Text založené na umělé inteligenci a snížení nákladů o 88 % ve srovnání s udržováním více aplikací pro zvýšení produktivity.
Jeho pokročilá vyhledávací funkce prohledává propojené nástroje a soubory a poskytuje inteligentní odpovědi bohaté na kontext, zatímco integrovaná funkce generování obrázků a vyhledávání na webu pomáhá týmům brainstormovat, navrhovat obsah a provádět výzkum, aniž by musely opustit ClickUp. Podívejte se na toto video a dozvíte se více:
Vyzkoušejte efektivní spolupráci s ClickUp Docs a Whiteboards
Projekty se často zastaví, protože informace jsou ukryty v e-mailech nebo roztříštěny mezi různými nástroji.
ClickUp Docs umožňuje týmům vytvářet a upravovat živé dokumenty, jako jsou briefy kampaní, specifikace produktů nebo znalostní báze s vloženými úkoly a komentáři pro okamžitou akci.
Vizuální plánování je stejně důležité. S ClickUp Whiteboards mohou týmy mapovat pracovní postupy během plánování sprintů nebo brainstormingu marketingových kampaní a poté převést poznámky přímo na proveditelné úkoly, aniž by musely znovu zadávat data.
Pro rozhodovací pracovníky shromažďují panely ClickUp v reálném čase klíčové ukazatele výkonnosti, údaje o pracovní zátěži a sledování pokroku.
📌 Příklad: Obchodní manažer může na jednom místě vidět tok obchodů, kvóty a výkonnost týmu, což usnadňuje přerozdělení zdrojů před uplynutím termínů.
Automatizujte sledování pokroku v plnění cílů pomocí úkolů ClickUp
Ruční sledování pokroku často vede k zastaralým zprávám a zpožděným reakcím. Stanovte si cíle jako úkoly a podúkoly ClickUp a propojte každý z nich s měřitelným cílem, kde se procenta dokončení automaticky aktualizují podle postupu práce.
Startup, který pracuje na čtvrtletních OKR, může například okamžitě identifikovat rizikové projekty a upravit zaměření.
Opakující se činnosti, jako je informování potenciálních zákazníků, eskalace žádostí o podporu nebo přidělování rutinních schválení, lze plně automatizovat. Díky automatizaci ClickUp tyto opakující se procesy probíhají bez lidského zásahu.
V průběhu času se ClickUp Brain naučí tyto pracovní postupy a doporučí nové automatizace řízení projektů, jako je automatické přiřazování opakujících se úkolů kontroly.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánování a prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain
- Prediktivní analytika, která upozorňuje na rizika projektu a navrhuje přerozdělení zdrojů.
- Dokumenty, tabule a řídicí panely pro spolupráci a reporting v reálném čase.
- Sledování cílů, které je přímo propojeno s úkoly a automaticky aktualizuje pokrok.
- Automatizace, které zvládají opakující se akce, jako jsou aktualizace stavu a přiřazování úkolů.
- Brain Max s několika prémiovými modely AI pro pokročilé uvažování, převod hlasu na text a hloubkové vyhledávání.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení pro nové uživatele kvůli široké škále funkcí.
- Složité nastavení automatizace může vyžadovat čas na doladění.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tato recenze G2 zachytila:
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postup mnohem plynulejším a chytřejším.
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postup mnohem plynulejším a chytřejším.
📖 Přečtěte si také: Konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, jako je ClickUp, sdružuje všechny pracovní nástroje a platformy umělé inteligence, které potřebujete k hladkému řízení projektů, plánování času, sledování cílů, správě (a vytváření) znalostí a k tomu, abyste měli vždy úplný přehled o své práci.
2. Google Gemini (nejlepší pro produktivitu založenou na umělé inteligenci v rámci Google Workspace)
Mnoho týmů, které používají Gmail, Docs a Drive, čelí společnému problému: příliš častému přepínání kontextu.
Vyhledávání nápadů, vytváření návrhů obsahu a analýza dat často znamenají přeskakování mezi různými nástroji a záložkami, včetně vyhledávání Google. To zpomaluje projekty a vytváří mezery ve spolupráci. Google Gemini se snaží tento problém vyřešit tím, že přináší pokročilou AI přímo do Google Workspace.
Pomáhá týmům rychleji vyhledávat informace, psát chytřeji a dokonce generovat obrázky nebo videa, aniž by musely opustit své oblíbené aplikace.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Zvládněte komplexní výzkum pomocí zpráv Deep Research, které shrnují hodiny čtení na webu do praktických závěrů.
- Vytvářejte obrázky a videa pomocí Imagen 4 a Veo 3 a vytvářejte vizuální materiály pro kampaně nebo vysvětlující videa bez externích nástrojů.
- Automatizujte vytváření dokumentů a odpovědí na e-maily přímo v Gmailu a Docs pomocí AI Pro, čímž snížíte opakované psaní a zlepšíte dobu odezvy.
- Integrujte s Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Kalendář, Disk) a spravujte projekty, plánujte schůzky a okamžitě vyhledávejte relevantní soubory.
- Umožněte multimodální uvažování pro současný zpracování textu, obrázků, zvuku a kódu.
Omezení Google Gemini
- Příležitostné nepřesnosti v odpovědích vyžadují ruční ověření.
- Generování obrázků může zkreslovat detaily a mít potíže s technickými diagramy.
- Citace z hloubkových výzkumů mohou být obtížné dohledat.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Google Gemini
Tato recenze Capterra uvádí:
Jsem rád, že mám něco, co mi pomáhá najít možnosti designu nebo návrhy, které bych mohl chtít použít. Mohu se zeptat, za kolik se obvykle prodává například moje láhev s osvětlením. Rychle mi poskytne pomoc, kterou potřebuji, když ji potřebuji. Zdá se, že je aktuálnější a jednodušší než jiné věci, které zkouším. Dokonce mi nastavuje připomenutí.
Jsem rád, že mám něco, co mi pomáhá najít možnosti designu nebo návrhy, které bych mohl chtít použít. Mohu se zeptat, za kolik se obvykle prodává například moje láhev s osvětlením. Rychle mi poskytne pomoc, kterou potřebuji, když ji potřebuji. Zdá se, že je aktuálnější a jednodušší než jiné věci, které zkouším. Dokonce mi nastavuje připomenutí.
📮 ClickUp Insight: Překvapivé množství lidí uvádí, že jejich pracovní den dominují opakující se úkoly – 21 % z nich jim věnuje více než 80 % svého času, zatímco dalších 20 % uvádí, že tyto úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovinu týdne tráví prací, která nevyžaduje hluboké přemýšlení ani kreativitu.
S ClickUp AI Agents můžete tuto náročnou práci výrazně zjednodušit. Od vytváření úkolů a zasílání připomínek po psaní e-mailů, zápisů z jednání a dokonce i nastavování kompletních pracovních postupů – ClickUp vše automatizuje během několika minut.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří každý den hodinu času každému zaměstnanci díky automatizaci ClickUp, čímž zvyšuje celkovou efektivitu o 12 %.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Google Gemini AI, které můžete vyzkoušet hned teď
3. Perplexity AI (nejlepší pro výzkum v reálném čase a multimodální poznatky)
Týmy, které se spoléhají na vyhledávače nebo roztříštěné výzkumné nástroje, často ztrácejí hodiny tím, že skládají dohromady důvěryhodné informace. Konkrétně řečeno, pracovníci ztrácejí každý den 59 minut hledáním informací roztříštěných v cloudovém úložišti a konverzačních vláknech.
Perplexity AI řeší tyto problémy kombinací rozhraní podobného vyhledávači s několika modely AI, prohlížením webu v reálném čase a citacemi pro každou odpověď.
Díky tomu je ideální pro výzkumníky, konzultanty a analytiky, kteří potřebují důvěryhodné odpovědi podložené zdroji, aniž by museli ručně procházet stovky odkazů.
Nejlepší funkce Perplexity AI
- Provádějte vyhledávání v reálném čase s citovanými zdroji pro spolehlivý obsah podložený výzkumem.
- Přepínejte mezi několika modely AI (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek a Sonar) pro různé přístupy k uvažování.
- Nahrajte soubory PDF, CSV, obrázky a textové soubory, abyste automaticky shrnuli data nebo extrahovali poznatky.
- Spolupracujte s týmy prostřednictvím Spaces, kde mohou členové sdílet soubory, zadávat příkazy AI a budovat interní znalostní báze.
- Integrujte API Perplexity s více než 800 nástroji pro zvýšení produktivity prostřednictvím platforem třetích stran, jako jsou Albato nebo Boost Space.
Omezení Perplexity AI
- Potíže s udržováním kontextu v navazujících otázkách
- Omezené multijazyčné schopnosti, zejména u méně běžných jazyků.
- Byly hlášeny bezpečnostní problémy týkající se veřejně přístupných URL adres nahraných obrázků.
Ceny Perplexity AI
- Zdarma
- Perplexity Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Perplexity Enterprise Pro: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Perplexity AI
- G2: 4,7/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Perplexity AI
Tato recenze G2 sdílela:
Líbí se mi, jak Perplexity promění jednoduchou otázku v rychlý a užitečný chat, který čerpá skutečné informace z webu a obsahuje odkazy, které si můžete sami ověřit. Je velmi snadné jej používat, nemá žádné matoucí nabídky ani přetížení možnostmi a pamatuje si, o čem jsme již mluvili, takže následné otázky působí přirozeně.
Líbí se mi, jak Perplexity promění jednoduchou otázku v rychlý a užitečný chat, který čerpá skutečné informace z webu a obsahuje odkazy, které si můžete sami ověřit. Je velmi snadné jej používat, nemá žádné matoucí nabídky ani přetížení možnostmi a pamatuje si, o čem jsme již mluvili, takže následné otázky působí přirozeně.
👀 Zajímavost: První obraz vytvořený umělou inteligencí se prodal za 432 500 dolarů. Portrét s názvem „Edmond de Belamy “ , vytvořený algoritmem, byl vydražen v aukční síni Christie's, což představuje milník v umění poháněném umělou inteligencí.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Perplexity AI
4. Microsoft Copilot (nejlepší pro produktivitu založenou na umělé inteligenci v aplikacích Microsoft)
Microsoft Copilot je přímo integrován do aplikací Word, Excel, Outlook a Teams, což uživatelům pomáhá vyhnout se ručnímu psaní a opakovanému formátování.
Místo přepínání mezi e-maily a tabulkami při vytváření zpráv nebo prezentací může Copilot shrnovat schůzky, generovat snímky a navrhovat vzorce. To z něj činí praktickou volbu pro firmy, které již ve velké míře spoléhají na ekosystém Microsoftu.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Vytvářejte zprávy, prezentace a e-maily přímo v aplikacích Word, PowerPoint a Outlook.
- Shrnujte schůzky, navrhujte akční body a spravujte úkoly v Teams.
- Analyzujte tabulky, navrhujte vzorce a vytvářejte vizuální grafy v Excelu.
- Nabídněte režim Think Deeper pro komplexní uvažování, pomoc s kódováním a výzkumné poznatky.
- Poskytujte multimodální interakci s hlasovými, textovými a obrazovými vstupy.
Omezení Microsoft Copilot
- Pomalejší odezvy během špičky pro uživatele bezplatné verze
- Omezené ovládání počítače ve srovnání s tradičními asistenty
- Příležitostné nepřesnosti v technických opravách kódování
Ceny Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: zdarma
- Microsoft Copilot Pro: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,4/5,0 (85+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Microsoft Copilot
Tato recenze G2 uvádí:
Nejlepší na Copilotu je, že poskytuje dobře prozkoumané výsledky s odkazy a velmi podrobnými informacemi. Používal jsem i jiné platformy umělé inteligence a porovnával odpovědi, ale zatím je Copilot v generování odpovědí skvělý.
Nejlepší na Copilotu je, že poskytuje dobře prozkoumané výsledky s odkazy a velmi podrobnými informacemi. Používal jsem i jiné platformy AI a porovnával odpovědi, ale zatím je Copilot v generování odpovědí skvělý.
5. Claude (nejlepší pro konverzace s umělou inteligencí podobné lidským a pokročilé uvažování)
Claude od Anthropic využívá zpracování přirozeného jazyka, aby interakce s umělou inteligencí působily přirozeněji a byly více kontextově citlivé než u tradičních chatbotů.
Na rozdíl od robotických nebo příliš technických odpovědí uživatelé dostávají konverzační odpovědi, které se přizpůsobují tónu a záměru. Model Claude's Opus zvládá složité úlohy, jako je ladění kódu nebo vícestupňová analýza, zatímco modely Sonnet a Haiku podporují rychlé a nenáročné dotazy.
📌 Příklad: Marketingový manažer, který připravuje analýzu konkurence, může nahrát své výzkumné poznámky a požádat Clauda, aby je uspořádal do podrobné zprávy. Namísto pouhého vkládání informací Claude diskutuje možné úhly pohledu, ověřuje fakta a navrhuje text, který vypadá, jako by ho napsal lidský odborník.
Nejlepší funkce Claude
- Poskytuje tři modely umělé inteligence (Haiku, Sonnet, Opus) optimalizované pro rychlost, přesnost a komplexní uvažování.
- Podpora generování kódu, ladění a doporučení ohledně architektury.
- Analyzujte statické obrázky, extrahujte data a nabízejte kontextové informace.
- Umožněte dlouhé konverzace s ohledem na kontext a silnou pamětí.
- Nabízí integraci s tisíci aplikacemi třetích stran pro automatizaci pracovních postupů.
Omezení Claude
- Postrádá funkce pro generování obrázků a videí.
- Někdy dokončí pouze částečné úkoly, než požádá o potvrzení.
- Není tak komplexní jako ChatGPT v sumarizaci odkazů.
Ceny Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Max: 100 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,4/5 (55+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Claudovi
Tato recenze Capterra obsahovala:
Pomohlo mi to i v osobním a profesním životě tím, že mi rozšířilo znalosti, ukázalo mi skutečnou cestu k učení, vytvořilo rutinu nebo automatizovalo mé úkoly.
Pomohlo mi to i v osobním a profesním životě tím, že mi rozšířilo znalosti, ukázalo mi skutečnou cestu k učení, vytvořilo rutinu nebo automatizovalo mé úkoly.
🤔 Můžete také vyzkoušet: Nejlepší alternativy k Claude AI
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI k automatizaci úkolů
6. Hugging Face (nejlepší pro vývoj open-source AI a sdílení modelů)
Představte si, že vyvíjíte fintech chatbot, který musí zvládat více jazyků, rozpoznávat sentiment v zákaznických zprávách a poskytovat finanční informace v reálném čase.
Místo toho, abyste trávili měsíce trénováním modelů od nuly, můžete pomocí Hugging Face rychle vybrat předem trénovaný transformátor, doladit jej pomocí vlastních dat a nasadit jej prostřednictvím Inference API.
Tato open-source platforma poskytuje vývojářům a organizacím přístup k tisícům modelů, nástrojům AI pro trénování a nasazování modelů a komunitě pro spolupráci, kde mohou sdílet a vylepšovat aplikace AI. Hugging Face usnadňuje vytváření pokročilých řešení NLP, vizuální a generativní AI bez náročných infrastruktur nebo strmých křivek učení.
Nejlepší funkce Hugging Face
- Získejte přístup k více než 100 000 předem vycvičených modelů pro NLP, počítačové vidění a generativní AI.
- Umožněte spolupráci prostřednictvím Model Hub a Hugging Face Hub pro hostování a sdílení modelů.
- Podporujte jemné ladění a nasazení pomocí open-source knihoven, jako jsou Transformers, Datasets a Tokenizers.
- Nabídněte prostory pro vytváření a sdílení interaktivních aplikací AI bez nutnosti spravovat infrastrukturu.
- Poskytujte inferenci v reálném čase prostřednictvím rozhraní Hugging Face Inference API pro hladkou integraci do produkce.
Omezení Hugging Face
- Vyžadují značné výpočetní zdroje pro velké transformátorové modely.
- Obsahuje potenciální zkreslení datových sad a modelů, která je třeba zmírnit.
- Představte začátečníkům učební křivku při implementaci pokročilých funkcí.
Ceny Hugging Face
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hugging Face
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Hugging Face
Tato recenze G2 odhalila:
To nejlepší, co se kdy stalo komunitě AI. Komunita přidává a znovu používá modely. Pomozte nám získat ty nejlepší ověřené modely, které můžeme vyzkoušet.
To nejlepší, co se kdy stalo komunitě AI. Komunita přidává a znovu používá modely. Pomozte nám získat ty nejlepší ověřené modely, které můžeme vyzkoušet.
👀 Zajímavost: Watson od IBM vytvořil napínavý trailer k hororovému filmu Morgan, přičemž zcela samostatně vybral scény a sestavil jejich pořadí.
7. Notion (nejlepší pro všestranné pracovní prostředí a produktivitu založenou na umělé inteligenci)
Představte si, že sedíte u svého stolu s šálkem kávy a díváte se na dlouhý seznam věcí, které musíte do zítřka dokončit. Musíte shrnout zprávy, napsat e-maily a tým čeká na novinky.
Místo přeskakování mezi aplikacemi otevřete Notion. Během několika minut budou vaše poznámky uspořádány, zprávy zkráceny do krátkých souhrnů a první návrh vašeho e-mailu bude připraven ke sdílení.
To je to, co dělá Notion užitečným. Je to jako známý zápisník, ale s tichým, promyšleným asistentem zabudovaným uvnitř. Pomáhá vám překládat dokumenty pro vaše kolegy v zahraničí, opravovat neohrabané věty ve vašich návrzích a dokonce podněcovat nápady, když se cítíte zaseknutí.
Nejlepší funkce Notion
- Shrňte dlouhé zprávy a poznámky z jednání, abyste ušetřili čas.
- Překládejte dokumenty pro hladší spolupráci s globálními týmy.
- Vylepšete gramatiku a styl pro jasnější komunikaci.
- Brainstormujte a vytvářejte návrhy příspěvků, e-mailů a plánů pomocí rychlých podnětů.
- Automatizujte aktualizace v seznamech úkolů a databázích pro snadné sledování.
Omezení Notion
- Funguje nejlépe, pokud plně využíváte pracovní prostor Notion.
- Pro rozšířené využití AI je nutný placený tarif.
- Omezený offline přístup
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion
Tato recenze G2 zdůraznila:
Notion AI, zejména nová funkce poznámek z jednání, je revoluční novinkou pro každého, kdo se pouští do podnikání na vlastní pěst. Je to jako mít asistenta nebo koordinátora, který sedí vedle vás na schůzkách a zaznamenává všechny důležité podrobnosti a úkoly, zatímco vy se můžete plně soustředit na účastníky schůzky.
Notion AI, zejména nová funkce poznámek z jednání, je revoluční novinkou pro každého, kdo se pouští do podnikání na vlastní pěst. Je to jako mít asistenta nebo koordinátora, který sedí vedle vás na schůzkách a zaznamenává všechny důležité podrobnosti a úkoly, zatímco vy se můžete plně soustředit na účastníky schůzky.
📚 Bonusové čtení: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro řízení všech typů projektů
8. Trello (nejlepší pro vizuální organizaci projektů a spolupráci týmů)
Trello je populární nástroj pro správu projektů založený na systému Kanban, který týmům pomáhá organizovat úkoly a vizuálně sledovat pokrok. Díky systému karet a tabulek je navržen tak, aby byl jednoduchý, což usnadňuje plánování projektů, přidělování odpovědností a sledování pracovních postupů.
Týmy mohou přizpůsobit tabule tak, aby odpovídaly jejich procesům, automatizovat rutinní akce a integrovat Trello se svými oblíbenými nástroji, a to vše při zachování jednoduché a transparentní spolupráce.
Nejlepší funkce Trello
- Organizujte úkoly pomocí tabulek, seznamů a karet pro přehledný přehled projektu.
- Automatizujte opakující se akce pomocí automatizace Butler.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí štítků, filtrů a vylepšení.
- Umožněte spolupráci pomocí komentářů, příloh souborů a aktualizací v reálném čase.
- Přístup k Trello na počítači i mobilu pro správu projektů na cestách.
Omezení Trello
- Chybí pokročilé reportování a integrované sledování času
- Omezená škálovatelnost pro velké a složité projekty
- Omezená offline funkčnost
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
Tato recenze G2 sdílela:
Trello mi pomohlo lépe organizovat mé osobní záležitosti. Například jeden blogger sdílel svou AI Trello tabuli. Díky této tabuli ušetřím spoustu času; sice to byla zásluha této osoby, ale Trello umožnilo sdílení její vynikající práce.
Trello mi pomohlo lépe organizovat mé osobní záležitosti. Například jeden blogger sdílel svou AI Trello tabuli. Díky této tabuli ušetřím spoustu času; sice to byla zásluha této osoby, ale Trello umožnilo sdílení její vynikající práce.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Trello
9. Slite (nejlepší pro budování zaměřené a přehledné znalostní báze týmu)
S růstem týmů roste i nepořádek v podobě roztroušených dokumentů a polozapomenutých konverzací. Slite nabízí klidnou alternativu. Jedná se o sdílený prostor, kde může váš tým psát, organizovat a vyhledávat informace, aniž by se topil v nepořádku.
Na rozdíl od nástrojů pro spolupráci založených na umělé inteligenci, které se snaží dělat všechno, se Slite soustředí na jednu věc – pomáhá týmům spravovat znalosti a společně se rozhodovat.
Díky jeho čistému a promyšlenému designu je obtížné vytvořit neuspořádaný dokument, což znamená, že váš tým stráví méně času formátováním a více času sdílením toho, na čem opravdu záleží.
Nejlepší funkce Slite
- Vytvářejte a organizujte neomezené množství dokumentů ve společném pracovním prostoru.
- Využijte odpovědi založené na umělé inteligenci a pomoc při úpravách, abyste udrželi své znalosti aktuální.
- Sledujte zapojení pomocí analýzy dokumentů a pracovního prostoru.
- Spravujte znalosti celé společnosti pomocí speciálního panelu.
- Propojte se s nástroji jako Slack a Google Drive pro plynulejší pracovní postupy.
Omezení Slite
- Žádné veřejné API pro vlastní integrace
- Méně funkcí podobných databázi ve srovnání se softwarem pro správu úkolů, jako je Notion.
Ceny Slite
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají uživatelé o Slite
Tato recenze G2 obsahovala:
Jeho vyhledávací nástroj Ask založený na umělé inteligenci vypadá velmi slibně a je dobře implementován. Je krásný, díky čemuž je psaní dokumentace a její aktualizace „zábavné“. Dokumentace je velmi dobře zpracovaná.
Jeho vyhledávací nástroj Ask založený na umělé inteligenci vypadá velmi slibně a je dobře implementován. Je krásný, díky čemuž je psaní dokumentace a její aktualizace „zábavné“. Dokumentace je velmi dobře zpracovaná.
🤔 Můžete také vyzkoušet: Nejlepší alternativy a konkurenti Slite
📖 Přečtěte si také: Správci úkolů s umělou inteligencí, kteří skutečně pracují za vás
10. Coda (nejlepší pro vytváření vlastních pracovních postupů pro dokumenty a tabulky na jednom místě)
Některé týmy pracují nejlépe, když si nemusí vybírat mezi dokumentem a tabulkou. Coda vám nabízí obojí – bez nutnosti přepínat mezi záložkami.
Tento nástroj je flexibilní, všestranný dokument, ve kterém se vedle sebe nacházejí funkce psaní, plánování, výpočty a automatizace. Ať už vytváříte kalendář obsahu s živými aktualizacemi stavu nebo sledujete požadavky na funkce produktu v jednom sdíleném prostoru, Coda se přizpůsobí vašemu stylu, nikoli naopak.
Je to obzvláště užitečné pro rychle se rozvíjející týmy, které potřebují více než statický dokument, ale nechtějí těžkopádnost tradičního nástroje pro řízení projektů.
Nejlepší funkce Coda
- Kombinujte dokumenty, tabulky a interaktivní zobrazení na jednom plátně.
- Pomocí balíčků se připojte k nástrojům jako Gmail, Slack a Jira.
- Vytvářejte pravidla pro automatizaci pracovních postupů pomocí jednoduché logiky bez nutnosti programování.
- Přidejte bloky AI pro pomoc při psaní, vytváření shrnutí a generování nápadů.
- Ovládejte sdílení pomocí zamykání dokumentů, skrytých stránek a rolí v pracovním prostoru.
Omezení Coda
- Pro začínající uživatele může být nastavení složité.
- Offline přístup je omezený.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 36 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (470+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Coda
Tato recenze Capterra uvádí:
Snadnost, s jakou můžete zapojit kolegy do živé spolupráce na znalostní bázi, vývoji softwaru nebo obsahu pro podporu prodeje, přinesla poprvé v naší společnosti skutečné přijetí znalostního systému.
Snadnost, s jakou můžete zapojit kolegy do živé spolupráce na znalostní bázi, vývoji softwaru nebo obsahu pro podporu prodeje, přinesla poprvé v naší společnosti skutečné přijetí znalostního systému.
👀 Zajímavost: Smithsonian Institution využívá AI k prohledávání milionů digitalizovaných artefaktů, díky čemuž lze vyhledávat skryté poklady a dokonce automaticky označovat historické fotografie.
Čestná uznání: Další užitečné alternativy projektu ChatGPT
Kromě nejlepších alternativ ChatGPT Projects, které jsme představili, existují i další platformy založené na umělé inteligenci, které mohou pomoci s tvorbou obsahu a automatizací.
Například výběr správného nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence může urychlit tvorbu reklamních textů, e-mailů a dlouhých článků při zachování konzistence značky.
Zde jsou tři další nástroje, které by se vám mohly hodit:
- Jasper: Určeno pro marketingové týmy a tvůrce obsahu, kteří chtějí rychle vytvářet návrhy reklamních textů, e-mailů a blogových příspěvků.
- Writesonic: Pomáhá týmům vytvářet články optimalizované pro SEO, popisy produktů a obsah pro sociální média.
- Copy.ai: Nabízí šablony AI pro brainstorming produktových nápadů, generování nadpisů a návrh kampaní.
ClickUp je nejlepší alternativa, na kterou jste čekali.
Každý tým pracuje jinak a ačkoli ChatGPT Projects přináší cennou organizaci a kontext do práce založené na umělé inteligenci, ne vždy to stačí ke správě dnešních složitých projektů.
Moderní týmy potřebují více než jen izolované chaty: potřebují sdílenou viditelnost. ClickUp přesně to nabízí! Místo přeskakování mezi chatovými vlákny a projektovými dokumenty kombinuje ClickUp správu úkolů založenou na umělé inteligenci, spolupráci a reportování v reálném čase na jednom místě.
Poskytuje týmům potřebný kontext a zároveň automatizuje opakující se úkoly, sleduje cíle a nabízí pokročilé uvažování díky ClickUp Brain Max.
Pokud jste připraveni posunout řízení projektů pomocí umělé inteligence na vyšší úroveň a propojit všechna oddělení, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.