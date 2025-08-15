10 nejlepších alternativ Axosoft v roce 2025 pro agilní řízení projektů

Pokud jste se potýkali s neohrabaným uživatelským rozhraním, pomalými aktualizacemi nebo rigidními pracovními postupy Axosoftu, již víte, že není přizpůsoben současnému způsobu práce agilních týmů.
Existují lepší nástroje. Takové, které eliminují nutnost procházet nekonečné rozevírací seznamy jen proto, abyste aktualizovali uživatelský příběh. Tyto nástroje nabízejí viditelnost v reálném čase, intuitivní tabule s funkcí drag-and-drop, plánování sprintů s podporou umělé inteligence a integrace, které skutečně fungují, aniž by se každý sprint rozpadly.
V tomto průvodci vynecháme zbytečné informace a zaměříme se na alternativy Axosoft, které skutečně fungují. Tento seznam je určen pro vás – projektové manažery, kteří se potýkají s chaosem v rámci různých funkcí, vedoucí vývojáře, kteří potřebují přehledné sprintové tabule, nebo zakladatele startupů, kteří hledají něco, co funguje. Pojďme na to!
👀 Věděli jste? V 90. letech patřila špičková softwarová oddělení často k těm nejhorším – projekty se prodlužovaly, překračovaly rozpočty a někdy dokonce úplně selhávaly. Zlom nastal v roce 2001 se zavedením Agilního manifestu, který vyvolal dramatický posun od rigidních postupů řízení k flexibilnějšímu a kolaborativnějšímu přístupu k vývoji.
Proč zvolit alternativy Axosoft?
Axosoft není špatný nástroj, ale neodpovídá moderním agilním pracovním postupům. Zde je několik důvodů, proč ho většina agilních týmů opouští:
- Zastaralé uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost: Rozhraní působí neohrabaně a neintuitivně ve srovnání s modernějšími agilními nástroji.
- Náročná křivka učení: Zaškolování nových členů týmu může být pomalé a frustrující.
- Omezené funkce spolupráce: Úpravy v reálném čase, nástroje pro spolupráci při vývoji, komentáře a integrace buď chybí, nebo jsou nedostatečné.
- Pevné pracovní postupy: Přizpůsobení Axosoftu tak, aby odpovídal skutečným procesům vašeho týmu, často vyžaduje více úsilí, než by mělo.
- Špatná škálovatelnost: Správa více týmů nebo rozsáhlých projektů se může rychle stát chaotickou.
- Nedostatek moderních funkcí: Žádná správa backlogu s podporou AI, omezená automatizace úkolů a méně vestavěných šablon ztěžují ospravedlnění použití.
Alternativy Axosoftu v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a cenových struktur pro každou alternativu Axosoft, o které se v tomto příspěvku zmiňujeme:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|• Agilní tabule se sprinty, backlogem, Ganttem, dokumenty, dashboardy • Správa projektů a znalostí pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain • Vlastní pracovní postupy, integrace vývojářských nástrojů (např. GitHub, GitLab)
|Středně velké až velké týmy, které potřebují komplexní agilní řízení projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Jira
|• Scrum/Kanban tabule, přizpůsobené pracovní postupy • Výkonné filtrování pomocí JQL • Nativní integrace vývojářů s Confluence a Bitbucket
|Střední až velké agilní týmy, které potřebují rozsáhlé přizpůsobení a sledování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,60 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|GitLab
|• Sjednocené DevOps + agilní plánování • Integrované CI/CD, požadavky na sloučení, testování zabezpečení • Verze kódu + sledování
|Týmy DevSecOps od středních až po velké organizace
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|Wrike
|• Zobrazení úkolů a pracovní zátěže, řídicí panely, formuláře • Aktualizace v reálném čase, kontrola, sledování času • Pokročilé analýzy a zprávy
|Funkčně propojené týmy, které společně řídí projekty a pracovní zatížení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Monday. com
|• Zobrazení Kanban, časová osa, Gantt • Automatizace pracovních postupů, řídicí panely • Předem připravené agilní šablony a integrace
|Malé až středně velké týmy, které potřebují vizuální, přizpůsobitelné pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Asana
|• Zobrazení časové osy a pracovní zátěže, závislosti • Sledování cílů, zobrazení portfolia • Automatizace a sladění OKR
|Agilní týmy ve start-upech a středně velkých organizacích zaměřené na rychlou realizaci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Targetprocess
|• Podpora rámců SAFe/LeSS/Nexus • Mapování hodnotového toku, roadmapy • Strategické a týmové sladění
|Velké agilní týmy využívající podnikové agilní rámce
|Individuální ceny pro podniky
|Trello
|• Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop • Power-Ups pro kalendář, hlasování, vlastní pole • Nástroj pro automatizaci Butler
|Jednotlivci a malé týmy spravující jednoduché agilní nebo osobní pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
|Zoho Sprints
|• Epics, backlog, plánování sprintů • Integrace sady Zoho • Agilní zprávy a retrospektivy
|Startupy a malé agilní týmy, které hledají cenově dostupné agilní řešení
|Placené tarify začínají na 1 $ za uživatele a měsíc; individuální ceny pro podniky.
|YouTrack
|• Scrum/Kanban, sledování času, automatizace • Ganttovy diagramy, integrace helpdesku • Vlastní pracovní postupy a skripty
|Technické týmy jakékoli velikosti, které spravují vývojové úkoly a sledují problémy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,40 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky.
10 nejlepších alternativ Axosoft, které můžete použít
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde jsou nejlepší alternativy Axosoft a software pro automatizaci úkolů pro moderní agilní týmy:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní agilní řízení projektů)
Pokud vás unavuje přepínání mezi desítkami nástrojů pro správu sprintů, backlogů, dokumentace a časových os, ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací – vše spojuje do jednoho přehledného a přizpůsobitelného prostoru.
Správa sprintů v ClickUp je velmi snadná: můžete nastavit délku sprintů, přiřadit body příběhů a sledovat metriky rychlosti nebo burndownu pomocí integrovaných dashboardů, které se automaticky aktualizují. Každý sprint se může uzavřít sám, úkoly lze automaticky archivovat a získáte úplný přehled o tom, co se daří a co zaostává.
Sledování backlogu je stejně plynulé. Namísto nepřehledných tabulek nebo nástrojů, kde se položky ztrácejí, vám ClickUp umožňuje přetahovat, označovat a prioritizovat položky backlogu na Kanban tabulkách s úplnou kontrolou. Přidávejte podúkoly, přiřazujte závislosti a propojujte položky backlogu přímo s epikami nebo cíli. Vše zůstává přehledné a sledovatelné, což zjednodušuje proces plánování sprintů.
A když nastane čas vše vizuálně zmapovat, Ganttův diagram ClickUp poskytuje kompletní časovou osu projektu, která se aktualizuje v reálném čase podle změn závislostí nebo trvání. Je navržen tak, aby se vyhnul obvyklému chaosu na poslední chvíli, ke kterému dochází, když časové osy nejsou zcela jasné.
Dokumentace je oblastí, ve které mnoho agilních týmů naráží na překážky. Uživatelské příběhy jsou uloženy v Jira. Technické specifikace jsou skryty na náhodných stránkách Confluence. Poznámky z retrospektiv? Jsou pohřbeny někde ve vláknech Slacku. ClickUp Docs to mění.
Dokumenty jsou přímo zabudovány do vašich pracovních postupů, takže retrospektivy sprintů, produktové backlogy, poznámky z jednání a testovací plány jsou vždy jen jedno kliknutí od úkolů, ke kterým se vztahují. Můžete @zmínit členy týmu nebo přiřadit komentáře, abyste od nich získali zpětnou vazbu, formátovat bloky kódu, organizovat vše ve struktuře, která roste s vaším týmem, a dokonce vytvářet úkoly ClickUp z textu jedním kliknutím. Už žádné silo, už žádné přetížení záložek.
Chcete-li ušetřit ještě více času, ClickUp Automations za vás vyřídí nudnou administrativní práci. Můžete nastavit automatizace bez kódování, které přesouvají úkoly mezi fázemi na základě předem definovaných spouštěčů, přeřazují členy týmu nebo odesílají aktualizace v okamžiku, kdy dojde ke změně. Pro agilní týmy, které rychle iterují, to znamená až o 12 % vyšší efektivitu a více času, který mohou investovat do vývoje skvělého softwaru.
A pak je tu ClickUp Brain – nejkomplexnější pracovní AI na světě, která vám pomůže plánovat, psát a budovat, aniž byste museli opustit ClickUp. Může stahovat aktualizace z vašich sprintů, prioritizovat vaše resty na základě toho, co se zpožďuje, a dokonce odpovídat na interní otázky skenováním dokumentů a úkolů ve vašem pracovním prostoru.
Požádejte jej, aby vypracoval návrh zprávy o plánování sprintu nebo shrnul poslední retrospektivu, a on vygeneruje přesný přehled.
Můžete dokonce přepínat mezi nejlepšími LLM, jako jsou ChatGPT, Gemini, DeepSeek a Claude, v závislosti na stylu výstupu nebo hloubce, kterou potřebujete. Tato flexibilita je obrovským rozdílem ve srovnání se všemi ostatními nástroji a poskytuje týmům větší kontrolu, lepší zpracování kontextu a kvalitnější výsledky – to vše bez opuštění ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Chcete automatizovat denní nebo týdenní reportování pro svůj tým? S předem připravenými agenty Autopilot v ClickUp je to snadné! Stačí nastavit spouštěče, definovat rozsah (například dokončené úkoly nebo překážky) a nechat agenta generovat a sdílet reporty – bez nutnosti ručního sledování.
Vše je propojeno s řešením agilního řízení projektů ClickUp . Podporuje Kanban, Agile Scrum a hybridní pracovní postupy – cokoliv váš tým potřebuje – a usnadňuje nastavení vizuálních dashboardů, reportů a opakujících se sprintových cyklů.
To pomohlo předním organizacím, jako je Stanley Security, snížit čas strávený vytvářením a sdílením zpráv až o 50 %.
A to nejlepší? Pokud hledáte náskok, šablona ClickUp Agile Project Management Template je jednou z nejlepších předem připravených konfigurací, které jsou k dispozici.
Zahrnuje kompletní rozložení tabule pro uživatelské příběhy a úkoly, seznam nevyřízených úkolů, vestavěné sprinty a řídicí panely pro sledování výkonu týmu – vše je přizpůsobitelné. Nejedná se pouze o plug-and-play; je navržen tak, aby vám pomohl škálovat.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o vytváření agilních pracovních postupů v ClickUp.
Pro softwarové týmy, které potřebují propojit vše od plánování po dodání, je řešení ClickUp pro řízení softwarových týmových projektů nabité funkcemi. Podporuje epické úkoly, sledování funkcí, hlášení chyb a dokonce i předávání QA, přičemž se integruje s vývojářskými nástroji, jako je GitHub. Váš tým nemusí přeskakovat mezi ClickUp a Jira nebo Confluence – vše je na jednom místě, speciálně vytvořené pro vývoj.
Na rozdíl od Axosoftu je navíc navržen pro širší spolupráci nad rámec inženýrství. Stejně dobře se přizpůsobí pracovním postupům v marketingu, designu, HR, IT atd.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte projekty pomocí flexibilní hierarchie prostorů, složek, seznamů a úkolů ClickUp.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí jedinečných stavů úkolů pro každý tým nebo projekt.
- Sledujte čas přímo v rámci úkolů pomocí nativních nástrojů pro sledování času ClickUp.
- Přidejte do ClickUp vlastní pole pro zaznamenávání jakýchkoli údajů specifických pro daný úkol.
- Vizualizujte výkonnost týmu a postup projektu pro neustálé zlepšování pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase.
- Spravujte agilní sprinty pomocí nástrojů pro úpravu backlogu, plánování a burndown grafy.
- Pracujte pomocí hlasu namísto psaní – diktujte poznámky, pokyny a úkoly pomocí funkce Talk To Text v desktopovém AI doplňku ClickUp, ClickUp Brain MAX.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou při první práci s platformou čelit strmé křivce učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (44 000+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Nejlepší na ClickUp je možnost vytvořit si vlastní dashboard, který upřednostňuje určité typy úkolů. Pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete snadno přiřadit tyto úkoly členům svého týmu a sdílet výše zmíněné dashboardy se svými klienty, aby viděli, co je pro ně důležité, v vyhrazené oblasti. Nejlepší ze všeho je, že se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvořit vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
Nejlepší na ClickUp je možnost vytvořit si vlastní dashboard, který upřednostňuje určité typy úkolů. Pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete snadno přiřadit tyto úkoly členům svého týmu a sdílet výše zmíněné dashboardy se svými klienty, aby viděli, co je pro ně důležité, v vyhrazené oblasti. Nejlepší ze všeho je, že se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvořit vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
📮ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI pravidelně využívá v práci.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Zákazník možná nechce sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí umělou inteligencí. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru.
2. Jira (nejlepší pro vývojové týmy s komplexními pracovními postupy)
Pokud používáte složité agilní pracovní postupy, Jira je jedním z nejčastěji používaných nástrojů v této oblasti. Je vhodný pro správu složitých sprintových cyklů, backlogů, epik a závislostí, což z něj činí dobrou volbu pro vývojové týmy.
Můžete přizpůsobit téměř každou část svého procesu, od pracovních postupů po pravidla automatizace, a přímo propojit úkoly s vydáním. Použijte vestavěné tabule Scrum nebo Kanban k vizualizaci probíhající práce. A generujte grafy rychlosti nebo burndown, abyste mohli sledovat výkon v reálném čase.
Nejlepší funkce Jira
- Strukturovejte projekty pomocí backlog groomingu, vlastních typů úkolů a přehledů sprintů.
- Konfigurujte pracovní postupy s větvemi, podmínkami, validátory a post-funkcemi.
- Hluboká integrace s Bitbucket, Confluence a Figma pro kompletní přehled o životním cyklu.
- Nastavte oprávnění a úrovně zabezpečení pro podrobnou kontrolu přístupu.
- Vyhledávejte a filtrujte pomocí JQL v rozsáhlých projektech.
Omezení Jira
- Může být náročné pro malé nebo netechnické týmy.
- Nastavení a přizpůsobení vyžadují čas a odborné znalosti správce.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Recenzent Capterra říká:
Líbí se mi koncept agilního řízení sprintů, pro který je Jira navržena. Líbí se mi způsob, jakým jsou úkoly uspořádány na úkolové tabuli Jira... Uživatelské rozhraní má prostor pro vylepšení, mohlo by být modulárnější.
Líbí se mi koncept agilního řízení sprintů, pro který je Jira navržena. Líbí se mi způsob, jakým jsou úkoly uspořádány na úkolové tabuli Jira... Uživatelské rozhraní má prostor pro vylepšení, mohlo by být modulárnější.
3. GitLab (nejlepší pro týmy kombinující DevOps a agilní plánování)
Pokud vás unavuje hledání různých nástrojů pro správu zdrojového kódu, CI/CD, bezpečnostní skenování a řízení projektů, vyberte si GitLab.
Zcela eliminuje fragmentaci. Poskytuje vám jedinou aplikaci pro plánování, vytváření, zabezpečení a nasazení softwaru. Můžete spravovat problémy, spolupracovat na revizích kódu, nastavovat automatizované pipeline s monitorováním v reálném čase a dokonce prosazovat bezpečnostní a compliance standardy – to vše bez opuštění platformy.
Workflow žádostí o sloučení GitLab, integrace Kubernetes a vestavěné skenování zranitelností umožňují vašim týmům přejít od nápadu k produkci bez ztráty přehledu nebo kvality. Je robustní pro velké organizace, které spravují složité DevSecOps pipeline a chtějí konzistentní viditelnost týmu.
Nejlepší funkce GitLabu
- Propojte problémy s repozitáři, commity a žádostmi o sloučení pro přehlednost DevOps a ověřte je.
- Automatizujte nasazení a aktualizace bez nástrojů třetích stran.
- Synchronizujte pracovní postupy s epickými úkoly, milníky a CI/CD v jednom pracovním prostoru.
- Sledujte produktivitu pomocí metrik cyklu, nasazení a dokončení.
- Sledujte čas automaticky prostřednictvím protokolování založeného na problémech a požadavcích na sloučení.
Omezení GitLabu
- Rozhraní může být pro neprogramátory nepřehledné a neintuitivní.
Ceny GitLab
- Zdarma
- Premium: Individuální ceny
- Ultimate: Individuální ceny
- GitLab Dedicated: Individuální ceny
- GitLab Dedicated for Government: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 820 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitLabu?
Recenzent na Redditu říká:
GitLab je téměř komplexní řešení pro celý životní cyklus vývoje softwaru. Obsahuje git repozitáře, sledování problémů, CI/CD, Wiki, kontejnerový repozitář a další funkce integrované do jedné aplikace. Někteří lidé s tím mají problém, protože je to těžkopádné. Osobně se mi líbí, že mám jeden nástroj, pro který mohu získat podporu, a že je vše dobře integrováno...
GitLab je téměř komplexní řešení pro celý životní cyklus vývoje softwaru. Obsahuje git repozitáře, sledování problémů, CI/CD, Wiki, kontejnerový repozitář a další funkce integrované do jedné aplikace. Někteří lidé s tím mají problém, protože je to těžkopádné. Osobně se mi líbí, že mám jeden nástroj, pro který mohu získat podporu, a že je vše dobře integrováno...
👀 Věděli jste? Pouze 25 % společností z žebříčku Fortune 500 má konzistentní a strukturovaný přístup k předvídání a řešení strategických změn, což většinu z nich činí zranitelnými vůči neočekávaným změnám.
4. Wrike (nejlepší pro mezifunkční týmy s podrobným sledováním úkolů)
Wrike nabízí moderní alternativu k Axosoft, zejména pro týmy, které chtějí jít nad rámec základního sledování backlogu. Je navržen tak, aby zvládal práci na všech úrovních – individuální, týmové nebo podnikové – s přizpůsobitelnými pracovními postupy, dynamickými formuláři požadavků, dashboardy v reálném čase a podrobnými přehledy pracovní zátěže.
Na rozdíl od Axosoftu, který může působit rigidně a zastarale, Wrike podporuje kreativní korektury, pokročilé analytické funkce a mezifunkční spolupráci, což z něj činí flexibilní volbu jak pro řízení projektů, tak pro provozní dohled.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte formuláře žádostí a pracovní postupy, abyste zefektivnili příjem a přizpůsobili procesy.
- Nastavte závislosti úkolů a povolte aktualizace v reálném čase, abyste předešli úzkým hrdelům.
- Zobrazte kapacitu týmu pomocí grafů pracovní zátěže, abyste vyvážili zdroje a zabránili vyhoření.
- Sledujte výkonnost pomocí reportingu a sledování času pro získání přehledu o projektu a rozpočtu.
Omezení Wrike
- Wrike sdílí DNA Axosoftu v oblasti řízení projektů, ale více se zaměřuje na marketing, provoz a mezifunkční týmy. Ačkoli podporuje agilní tabule a závislosti, postrádá detaily specifické pro vývoj, které poskytuje Axosoft.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 270 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Recenzent G2 říká:
Opravdu se mi líbí různé dostupné zobrazení, od možnosti přejít do doručené pošty, na řídicí panely a seznamy úkolů. Díky těmto zobrazením můžeme já a můj tým sledovat naši práci a lépe spolupracovat. Také nám to umožňuje pracovat napříč různými týmy v naší agentuře.
Opravdu se mi líbí různé dostupné zobrazení, od možnosti přejít do doručené pošty, na řídicí panely a seznamy úkolů. Díky těmto zobrazením můžeme já a můj tým sledovat naši práci a lépe spolupracovat. Také nám to umožňuje pracovat napříč různými týmy v naší agentuře.
5. Monday. com (nejlepší pro vizuální plánování a spolupráci celého týmu)
Pokud se vám uživatelské rozhraní Axosoftu zdá příliš rigidní nebo zastaralé, Monday.com nabízí svěží vizuální alternativu. Jeho přizpůsobitelné tabule činí agilní plánování intuitivním a kolaborativním, s jednoduchým přepínáním mezi zobrazeními Kanban, Timeline, Gantt a Calendar.
Ve srovnání s Axosoftem nabízí Monday.com volnější přístup k automatizaci a integraci, aniž by vyžadoval technické znalosti.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte šablony projektů pomocí automatizací typu drag-and-drop a vlastních spouštěčů.
- Seskupte pracovní postupy ve sdílených řídicích panelech s daty v reálném čase z více tabulek.
- Automatizujte vytváření projektů, přiřazování úkolů a připomenutí pomocí agilních šablon.
- Synchronizujte aktualizace napříč Slackem, Teams a e-mailovými oznámeními automaticky.
Omezení Monday.com
- Omezené reportování v nižších tarifech
- S rostoucí velikostí týmu se může stát drahou záležitostí.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Recenzent Capterra říká:
monday. com nabízí digitální pracovní prostor, který nám umožňuje konsolidovat naše úsilí a spolupracovat na našich úkolech. Usnadnilo nám to práci na našich rutinních operacích tím, že nám pomohlo plánovat předem.
monday. com nabízí digitální pracovní prostor, který nám umožňuje konsolidovat naše úsilí a spolupracovat na našich úkolech. Usnadnilo nám to práci na našich rutinních operacích tím, že nám pomohlo plánovat předem.
📖 Přečtěte si také: Den v životě softwarového vývojáře
6. Asana (nejlepší pro agilní týmy zaměřené na jednoduchost a rychlost)
Asana je dobrou volbou pro agilní týmy, které milují rychlost a jednoduchost. Nabízí agilní tabule, sprintové pracovní postupy, závislosti úkolů a milníky projektu, aniž by samotné rozhraní nástroje působilo přetíženě.
Týmy mohou sladit projekty oddělení s čtvrtletními OKR a cíli společnosti pomocí hierarchie cílů. Vše je přehledné, rychlé a úhledně uspořádané, což je ideální pro týmy, které preferují lehčí pracovní postupy a rychlejší správu úkolů.
Nejlepší funkce Asany
- Organizujte práci pomocí portfolií a cílů pro přehled o projektech v reálném čase.
- Spouštějte automatizované akce, jako je přiřazování úkolů nebo přesuny karet, na základě pokroku nebo termínů splnění.
- Zabraňte konfliktům zdrojů u projektů napříč týmy pomocí funkce Workload od Asany.
- Vizualizujte a spravujte iniciativy pomocí zobrazení časové osy a závislostních linií.
Omezení Asany
- Pokročilé reportování je k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 420 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (13 410+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Recenzent na Redditu říká:
Nedávno jsem otestoval Asanu, abych vyzkoušel její schopnosti, hodnotu, snadnost použití a celkové funkce. I když jsem zjistil, že Asana je dražší řešení než některé jiné nástroje pro řízení projektů na trhu, myslím si, že je to vynikající produkt.
Nedávno jsem otestoval Asanu, abych vyzkoušel její schopnosti, hodnotu, snadnost použití a celkové funkce. I když jsem zjistil, že Asana je dražší řešení než některé jiné nástroje pro řízení projektů na trhu, myslím si, že je to vynikající produkt.
7. Targetprocess (nejlepší pro škálování agilních metod v rámci podnikových týmů)
Pokud provozujete rozsáhlé agilní programy jako SAFe nebo LeSS, Targetprocess je jedním z mála nástrojů vytvořených pro tuto úroveň koordinace. Skvěle překlenuje propast mezi strategií a realizací a nabízí správu portfolia a plánování PI spolu s podrobnými úkolovými tabulemi.
Přizpůsobitelné zobrazení, metriky v reálném čase a strategické plánování činí tento nástroj oblíbeným mezi podniky, které spravují stovky agilních týmů.
Nejlepší funkce Targetprocess
- Podpora agilních rámců (SAFe, LeSS, Nexus) s mapováním hierarchie
- Propojte pracovní úkoly napříč týmy, programy a hodnotovými toky vizuálně.
- Upravujte zobrazení na úrovni týmu, portfolia nebo řešení pomocí kontingenčních tabulek a plánů.
- Sladěte IT a obchodní cíle pomocí sledování strategie až po realizaci.
- Analyzujte pokrok, překážky a trendy pomocí přizpůsobitelných reportů.
Omezení Targetprocess
- Nastavení může být u složitých organizací zdlouhavé.
- Uživatelské rozhraní působí ve srovnání s novějšími agilními nástroji poněkud zastarale.
Ceny Targetprocess
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Targetprocess
- G2: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 540 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Targetprocess?
Recenzent Capterra říká:
Je snadno použitelný a nabízí funkce sledování, plánování a řízení projektů.
Je snadno použitelný a nabízí funkce sledování, plánování a řízení projektů.
8. Trello (nejlepší pro lehké agilní tabule a rychlé zapojení)
Trello nabízí jednoduchý přístup k řízení projektů, který se překvapivě dobře hodí pro celou řadu použití. Je to jedna z odlehčených alternativ Axosoftu.
Na základě principů Kanban mohou uživatelé vytvářet tabule se seznamy a kartami úkolů, které lze snadno přizpůsobit osobním seznamům úkolů, procesům vývoje produktů, kalendářům obsahu a dalším.
Zatímco základní rozhraní zůstává přehledné a intuitivní, funkce Power-Ups od Trello – integrace a doplňky – umožňují podporu pokročilých pracovních postupů. Myslete na funkce, jako je propojení více tabulek, zobrazení časové osy, opakující se úkoly a vlastní pole.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizujte přiřazování úkolů, připomínky termínů a třídění karet pomocí Butleru.
- Přidejte do tabulek Trello vylepšení, jako je hlasování, kalendář, stárnutí karet a TeamGantt.
- Škálujte Kanban pomocí pokročilých funkcí, jako jsou časové osy a agilní zobrazení dashboardu v Trello Premium.
- Sledujte podrobnosti, jako jsou rozpočty, priority nebo hodiny, pomocí vlastních polí karet.
Omezení Trello
- Může se to zdát příliš základní pro škálování agilních týmů.
- Automatizace jsou omezeny, pokud nedojde k upgradu.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (23 510+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent na Redditu říká:
Jsem posedlý Trello a používám ho na spoustu věcí – od plánování úkolů v práci, přes plánování úkolů mimo práci, až po organizování výletů, domácích projektů a plánování jídel... používám ho doslova na všechno možné. A jedna z věcí, které se mi líbí, je, že na základní úrovni je tak přímočaré – jak jste řekl, základní kanbanová tabule se seznamy, které můžete přetahovat.
Jsem posedlý Trello a používám ho na spoustu věcí – od plánování úkolů v práci, přes plánování úkolů mimo práci, až po organizování výletů, domácích projektů a plánování jídel... používám ho doslova na všechno možné. A jedna z věcí, které se mi líbí, je, že na základní úrovni je tak přímočaré – jak jste řekl, základní kanbanová tabule se seznamy, které můžete přetahovat.
9. Zoho Sprints (nejlepší pro malé agilní týmy s omezeným rozpočtem)
Pokud chcete základní agilní funkce za rozumnou cenu, Zoho Sprints je tou správnou volbou. Poskytuje sledování uživatelských příběhů, správu produktového backlogu, sprinty, reportování, timesheety a správu schůzek – to vše bez nutnosti podnikového rozpočtu.
Je dostatečně jednoduchý pro startupy, ale zároveň dostatečně výkonný, aby efektivně řídil kompletní agilní cyklus.
Nejlepší funkce Zoho Sprints
- Spravujte uživatelské příběhy, úkoly, chyby a epické příběhy v agilním prostředí pro malé a střední podniky.
- Zlepšete odhady pomocí grafů burndown v reálném čase, sledování rychlosti a plánování vydání.
- Integrujte plánování sprintů s nástroji Zoho Projects, CRM a nástroji třetích stran pro lepší přehlednost.
- Provádějte retrospektivy pomocí vestavěných šablon a sledování akčních položek.
- Přizpůsobte si scrum tabule pomocí plaveckých drah, limitů WIP a polí pro cíle sprintů.
Omezení Zoho Sprints
- Omezené integrace ve srovnání s většími hráči
- Reporting může být pro potřeby podniku příliš základní.
Ceny Zoho Sprints
- Starter: 1 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Elite: 3 $/měsíc na uživatele
- Premier: 6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Sprints
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Sprints?
Recenzent G2 říká:
Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek usnadňují správu agilních pracovních postupů. Oceňuji také to, jak dobře jsou v platformě implementovány agilní principy. Možnosti přizpůsobení jsou velmi flexibilní a globální pohled poskytuje užitečný přehled o více projektech. Ceny jsou také konkurenceschopné.
Přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek usnadňují správu agilních pracovních postupů. Oceňuji také to, jak dobře jsou v platformě implementovány agilní principy. Možnosti přizpůsobení jsou velmi flexibilní a globální pohled poskytuje užitečný přehled o více projektech. Ceny jsou také konkurenceschopné.
🧠 Zajímavost: Více než 90 % organizací přijalo agilní postupy v nějaké formě, aby mohly řídit projekty a urychlit jejich dodání.
10. YouTrack (nejlepší pro sledování problémů s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
YouTrack odráží vývojářsky přívětivý charakter Axosoftu s agilními tabulemi, sledováním problémů a klávesnicí řízenými pracovními postupy. Na rozdíl od mnoha rigidních systémů vám umožňuje definovat vlastní pracovní postupy, pole problémů a agilní tabule tak, aby odpovídaly přirozeným procesům vašeho týmu.
Podporuje metodiky Scrum, Kanban nebo smíšené metodiky, spolu s podrobným sledováním problémů, sledováním času a funkcí znalostní báze.
Důležité je, že YouTrack nabízí rozsáhlé možnosti automatizace a šablony produktového backlogu, od vlastních pravidel až po kompletní skriptování, což týmům umožňuje automatizovat složitou obchodní logiku přímo v nástroji.
Nejlepší funkce YouTrack
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí příkazů v přirozeném jazyce (např. „Opravit do pátku, přiřadit @Johnovi“).
- Podpora agilního a tradičního řízení projektů ( řízení projektů Scrum + Waterfall)
- Kombinujte sledování projektů, helpdesk ticketing a znalostní bázi na jedné platformě.
- Analyzujte stav projektu pomocí integrovaných reportů, jako jsou kumulativní tok, burndown a Ganttovy diagramy.
- Lokalizujte pracovní prostory do více jazyků a časových pásem pro globální týmy.
Omezení YouTrack
- Uživatelské rozhraní může působit méně moderně ve srovnání s novějšími nástroji.
- Menší ekosystém aplikací než u jiných nástrojů v tomto seznamu.
Ceny YouTrack
- Zdarma
- Placená verze: 4,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze YouTrack
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o YouTrack?
Recenzent Capterra říká:
…je velmi flexibilní, hodí se pro mnoho různých stylů pracovních postupů. Samotný software je také velmi lehký a rychlý…
…je velmi flexibilní, hodí se pro mnoho různých stylů pracovních postupů. Samotný software je také velmi lehký a rychlý…
Jste připraveni přejít od Axosoftu k něčemu jinému? Staňte se agilní s ClickUp!
Pokud vám Axosoft začíná připadat spíše jako překážka než jako odrazový můstek, nejste v tom sami a nejde ani o váš tým. Váš nástroj pro řízení projektů by měl být prodloužením nejlepších instinktů vašeho týmu: flexibilní, rychlý a vytvořený pro skutečnou spolupráci.
Každá alternativa, kterou jsme představili, má své silné stránky, ale pokud hledáte nejkomplexnější a nejadaptabilnější řešení, ClickUp je těžko překonatelný.
Od vytváření agilních pracovních postupů, které dávají smysl, přes sledování cílů, automatizaci sprintových ceremonií až po propojení úkolů přímo s většími iniciativami – ClickUp vše soustředí na jednom místě, aniž by vás zatěžoval. Je navržen pro týmy, které chtějí postupovat rychleji, aniž by obětovaly přehlednost nebo kontrolu.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte ještě dnes budovat lepší pracovní postupy.