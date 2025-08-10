Bezplatné šablony formulářů s informacemi o klientech pro zefektivnění přijímání nových klientů

🔎 Věděli jste, že... 85 % lidí rádo sdílí zpětnou vazbu po pozitivní zkušenosti, ale 81 % to udělá stejně často i v případě, že se něco pokazí. To znamená, že každý kontaktní bod je příležitostí naučit se něco cenného.
Stále prohledáváte e-maily nebo se potýkáte s nepřehlednými tabulkami, abyste našli telefonní číslo klienta?
Proto může systematický formulář s informacemi o klientech usnadnit a zefektivnit proces přijímání nových klientů. Vytvořením vlastních formulářů můžete rychle shromažďovat informace o klientech a mít vše přesně tam, kde to potřebujete.
Bonus? Budete při tom vypadat mnohem profesionálněji.
Abychom vám pomohli standardizovat proces přijímání klientů pro obchodní účely, shromáždili jsme ty nejlepší bezplatné šablony formulářů s informacemi o klientech, které můžete okamžitě použít! 🚀
Co jsou šablony formulářů s informacemi o klientech?
Šablona formuláře s informacemi o klientech je hotový vzor, který vám pomůže shromáždit všechny konkrétní údaje o vašich klientech na jednom místě. Považujte jej za formulář, který můžete snadno znovu použít, takže nemusíte pokaždé vytvářet nový od začátku.
S ClickUpem můžete svůj formulář uložit jako šablonu a znovu jej použít pro každého nového klienta, čímž zajistíte konzistenci a ušetříte čas.
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain můžete okamžitě shrnout odeslané klientské formuláře, automaticky označit urgentní požadavky a dokonce generovat následné úkoly – bez nutnosti ručního přezkoumávání!
🧠 Zajímavost: Potřeba organizovaného vedení záznamů o klientech sahá až do 19. století, kdy se rozšiřující továrny a podniky začaly používat informační listy o klientech k efektivnějšímu řízení transakcí.
Šablony informačních listů o klientech obvykle obsahují kontaktní údaje, podrobnosti o podnikání a pole související se službami. Upravte všechny podrobnosti podle toho, co je důležité pro váš pracovní postup, abyste měli vše přehledně uspořádané a nezapomněli na žádné důležité informace o klientech.
Co dělá šablonu formuláře s informacemi o klientovi dobrou?
Dobrá šablona formuláře s informacemi o klientovi by měla být praktická a přizpůsobitelná potřebám vaší firmy. Zde je několik tipů, jak vytvořit skvělou šablonu:
- Přehledné a jednoduché rozvržení: Vyberte si šablony formulářů s informacemi o klientech, které se snadno orientují a mají přehledně označené sekce.
- Zahrnutá základní pole: Vyberte si šablonu, která shromažďuje všechny potřebné informace, jako jsou kontaktní údaje a informace o firmě.
- Přizpůsobitelné: Vyberte si šablony informací o klientech, ve kterých můžete přidávat nebo odebírat pole podle svých potřeb.
- Snadná aktualizace: Vyberte si šablonu informačního listu o klientovi, která organizuje data tak, aby se snadno hledala a upravovala.
- Pole snižující počet chyb: Hledejte šablonu s údaji o klientech, která obsahuje rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka a přehledné vstupní oblasti, aby se minimalizoval počet chyb.
- Hladká integrace: Vyberte si řešení, jako je ClickUp, které vám umožní propojit odeslané formuláře přímo s úkoly, automatizacemi a vaším CRM systémem.
💡 Tip pro profesionály: Nenechte si úspěch zkazit neuspořádanými záznamy o klientech. Nejenže je to nepohodlné, ale neuspořádanost vede také ke ztrátě příležitostí a potenciálním rizikům. Investujte do komplexního systému správy zákaznických dat vybaveného integrovanými procesy zaznamenávání a kontroly, který vám umožní efektivně ukládat informace o klientech.
21 nejlepších šablon formulářů s informacemi o klientech
Podívejte se na následující šablony informačních listů o klientech od ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, a dalších platforem, které jsou nabité funkcemi a zcela zdarma:
1. Šablona formuláře pro přijetí ClickUp
Když se potýkáte s nepřetržitými hovory s klienty, poslední věc, kterou potřebujete, je nekonzistentní proces přijímání nových klientů. Šablona formuláře pro přijímání klientů ClickUp vám nabízí přehledné a přizpůsobitelné nastavení, které je připraveno k použití. Už nemusíte skládat informace o klientech z roztříštěných e-mailů a každý projekt můžete zahájit na pevných základech.
Šablona je navržena tak, aby byla univerzální, a umožňuje vám vytvářet formuláře pro různá odvětví, ať už se jedná o přijímání nových klientů nebo prověřování uchazečů. Díky přizpůsobitelným polím a automatickému vytváření úkolů tato šablona přijímacího formuláře okamžitě transformuje surová data do praktických pracovních postupů a zajišťuje, že žádné důležité detaily nebudou přehlédnuty.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte formuláře pro přijímání klientů pro různé typy klientů nebo projektů.
- Zaznamenejte klíčové údaje pomocí osmi přednastavených vlastních polí, jako je rozpočet a preferovaný způsob kontaktu.
- Sledujte odpovědi a stav v reálném čase pomocí dynamických zobrazení.
- Snadno udržujte strukturovanou databázi údajů od klientů.
- Spouštějte automatické akce pro následné kroky, připomenutí nebo žádosti o dokumenty na základě odpovědí ve formuláři.
Ideální pro: Profesionály, poskytovatele služeb a projektové manažery, kteří chtějí přizpůsobitelnější způsob správy přijímání klientů, aniž by museli začínat od nuly.
➡️ Číst více: Klientův brief: Co to je a jak ho napsat?
2. Šablona registračního formuláře ClickUp
Začátek registrace nemusí být složitý. Šablona registračního formuláře ClickUp je šablona vhodná pro začátečníky, která usnadňuje shromažďování a správu důležitých informací o členech.
Formuláře ClickUp lze vložit na váš web nebo sdílet prostřednictvím odkazu a každá registrace se automaticky sleduje jako úkol nebo záznam ve vašem pracovním prostoru.
Zjednodušuje proces registrace do obecných programů, členství nebo interních registrací a snižuje počet manuálních chyb. Na rozdíl od šablon pro konkrétní události nabízí tato šablona větší flexibilitu pro průběžné nebo opakující se registrační potřeby.
Vlastní zobrazení vás provedou vším, včetně sledování seznamů a odesílání formulářů. Navíc vám hladká integrace do pracovních postupů projektu umožňuje automaticky přiřazovat následné akce, což pomáhá týmům udržovat pořádek při příchodu registrací.
Proč se vám to bude líbit:
- Využijte předdefinovaná pole pro jména, kontaktní údaje, stav plateb a preference událostí a shromažďujte informace na jednom místě.
- Automatizujte potvrzovací e-maily nebo úkoly související s přijímáním nových klientů, abyste minimalizovali přehlédnutí.
- Organizujte registrované podle kategorie, platebního stavu nebo preferencí relace.
- Sledujte trendy v registracích pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
Ideální pro: Organizátory akcí, koordinátory programů a týmy, které chtějí spravovat živé nebo virtuální registrace bez zbytečných komplikací.
➡️ Další informace: Nejlepší software pro tvorbu formulářů (funkce, výhody, nevýhody, ceny)
3. Šablona formuláře pro členství v ClickUp
Šablona členského formuláře ClickUp, navržená pro kluby, tělocvičny, věrnostní programy a asociace, usnadňuje přijímání nových členů. Shromažďuje kontaktní informace, preference členské úrovně, platební údaje a souhlasy v profesionálním formátu.
Díky této šabloně nemusíte vytvářet nový formulář pokaždé, když se někdo zaregistruje. Díky integrované automatizaci můžete členy kategorizovat, nastavovat připomenutí obnovení nebo přiřazovat úkoly pro nové členy přímo v ClickUp.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte členské formuláře pomocí stupňovitých možností a doplňků pro lepší komunikaci.
- Integrujte je do CRM systémů a zvyšte tak zapojení členů.
- Sledujte průběh žádosti pomocí vlastních stavů, jako jsou „K posouzení“ a „Schváleno“.
- Bezpečně ukládejte důležité informace o členech díky jednoduché integraci databáze.
Ideální pro: Organizace a podniky nabízející služby na základě předplatného nebo členství.
➡️ Číst více: Nejlepší software pro správu členů pro organizace
4. Šablona formuláře ClickUp
Stalo se vám někdy, že jste prohledávali e-maily a snažili se vzpomenout si, jaké informace vám klient sdělil minulý týden? Nebo ještě hůře, že jste si uvědomili, že jste zapomněli zeptat se na něco důležitého? Šablona formuláře ClickUp to řeší tím, že slouží jako prázdné plátno, na kterém můžete vytvořit jakýkoli formulář, který potřebujete – zpětnou vazbu od zákazníků, přijetí, žádosti o služby nebo interní průzkumy. Šablona nabízí plnou flexibilitu, pokud jde o typy polí, design a automatizace. Je ideální, pokud chcete mít úplnou kontrolu nad strukturou a poli namísto použití předem připravené šablony.
ClickUp Forms podporuje podmíněnou logiku, takže můžete zobrazit nebo skrýt pole na základě předchozích odpovědí, čímž se vaše formuláře stanou chytřejšími a relevantnějšími pro každého klienta.
Šablona nabízí úplnou flexibilitu, pokud jde o typy polí, design a automatizace. Okamžité vytváření úkolů na základě odeslaných formulářů zvyšuje efektivitu pracovního postupu a udržuje týmy v souladu s příchozími požadavky nebo daty.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte data a převádějte odeslané údaje na úkoly, které lze realizovat.
- Pomocí podmíněné logiky zefektivněte různé cesty formulářů.
- Spolupracujte se svým týmem prostřednictvím komentářů, připomínek a aktualizací stavu.
- Sledujte odpovědi ve formulářích pomocí různých zobrazení, jako je seznam nebo formulář.
Ideální pro: Týmy, které potřebují plně přizpůsobitelné, víceúčelové formuláře pro zefektivnění sběru dat a činností.
5. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu od klientů ClickUp je vytvořena tak, aby shromažďovala strukturované informace od klientů, členů týmu nebo účastníků akcí. Pomůže vám navrhnout formuláře pro zpětnou vazbu, které budou vyplňovány, a vše přehledně uspořádá, abyste se nemuseli prohrabovat nejasnými odpověďmi nebo roztroušenými poznámkami.
S ClickUpem se zpětná vazba automaticky směruje ke správnému týmu nebo projektu a pomocí ClickUp Brain (AI) můžete shrnout a analyzovat trendy v odpovědích.
Šablona obsahuje pole pro hodnocení, otevřené komentáře a návrhy na zlepšení. Shromážděná zpětná vazba se přímo přenáší do centralizovaného pracovního prostoru, což usnadňuje analýzu trendů a stanovení priorit vylepšení.
Proč se vám to bude líbit:
- Upřednostňujte úkoly založené na zpětné vazbě v rámci pracovních postupů.
- Vytvářejte vlastní pohledy pro analýzu sentimentu a míry spokojenosti.
- Vytvářejte přizpůsobené dotazníky pro zpětnou vazbu pomocí sedmi připravených vlastních polí.
- Snadno identifikujte vzorce pomocí strukturovaného hodnocení a návrhů.
Ideální pro: Produktové týmy, poskytovatele služeb nebo začínající startupy, které hledají jednoduchý způsob, jak získat informace o zákaznících, aniž by musely vymýšlet kolo znovu.
Toto řekl Matus Mosney, vedoucí vývoje hardwaru ve společnosti Panza Robotics, o používání ClickUp:
ClickUp nám umožnil rozdělit složitý vývoj na přehlednější seznam úkolů. Rozhraní je přizpůsobitelné a snadno se s ním pracuje, což umožňuje rychlé aktualizace, změny nebo nastavení nových úkolů na základě zpětné vazby.
ClickUp nám umožnil rozdělit složitý vývoj na přehlednější seznam úkolů. Rozhraní je přizpůsobitelné a snadno se s ním pracuje, což umožňuje rychlé aktualizace, změny nebo nastavení nových úkolů na základě zpětné vazby.
6. Šablona formuláře pro registraci na akci ClickUp
Řekněme, že pořádáte důležitou událost, jako je firemní workshop, virtuální webinář nebo velkolepé uvedení produktu na trh. To poslední, co chcete, je zaplést se do chaotických registračních formulářů nebo zmatených e-mailů. Šablona registračního formuláře pro události ClickUp vám zjednoduší život tím, že vám poskytne bezproblémový způsob, jak předem shromáždit všechny důležité údaje.
Formuláře událostí ClickUp mohou spouštět automatická připomenutí, přiřazovat úkoly pro přípravu události a rozdělovat účastníky do skupin pro breakout sessions – to vše z jediného odeslání.
Spravujte registrace na konference, workshopy, školení a networkingové akce. Šablona také zaznamenává údaje o účastnících, preference ohledně jednotlivých sekcí, stravovací omezení a stav plateb.
Proč se vám to bude líbit:
- Rychle vytvářejte vlastní registrační formuláře pro akce, které zachycují všechny podstatné údaje.
- Zajistěte, aby úkoly po registraci, jako jsou potvrzení, upomínky a přidělování zdrojů, probíhaly automaticky díky integrovaným pracovním postupům.
- Segmentujte účastníky pro breakoutové sekce nebo speciální požadavky
- Sledujte kapacitu akcí a správu čekacích listin v reálném čase.
Ideální pro: Organizátory akcí, marketingové týmy a správce komunit, kteří musí spravovat registrace na různé akce.
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů k vyhledávání potřebných informací a přeskakuje mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání kontextu zabírá čas a snižuje produktivitu. Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chaty, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
7. Šablona kontaktního formuláře ClickUp
Šablona kontaktního formuláře ClickUp je základním nástrojem pro zaznamenávání příchozích dotazů z vašeho webu, aplikace nebo marketingových kampaní. Shromažďuje základní informace, jako je jméno, e-mail, zpráva a důvod kontaktu.
Tuto šablonu můžete použít mnoha způsoby, například ke shromažďování informací o klientech, získávání jejich zpětné vazby nebo vyřizování žádostí o služby. Použijte ji pro obecné dotazy, marketingové kampaně nebo žádosti o podporu, kde záleží na jednoduchosti. Pro podrobnou historii zákazníků a pole propojená s CRM vyzkoušejte šablonu kontaktního formuláře pro zákazníky. Každé odeslání může automaticky spustit pracovní postupy CRM, přiřazení úkolů nebo sekvence pro péči o potenciální zákazníky.
Proč se vám to bude líbit:
- Automaticky směrujte odeslané formuláře příslušným členům týmu.
- Snadno sledujte objem potenciálních zákazníků a trendy v zájmu zákazníků.
- Soustřeďte všechny dotazy zákazníků do jednoho přehledného centra v ClickUp.
- Okamžitě přiřazujte následné úkoly, aby žádná zpráva nezůstala bez odezvy.
Ideální pro: týmy zákaznické podpory nebo malé podniky, které hledají jednoduchý a intuitivní způsob, jak spravovat příchozí žádosti o kontakt a zpětnou vazbu.
🎥 Objevte, jak ClickUp Whiteboards zlepšuje spolupráci s klienty. Od brainstormingu po realizaci, podívejte se, jak na klienty pokaždé zapůsobit:
8. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Udržování kontaktu se zákazníky nemusí být složité. Šablona kontaktního formuláře ClickUp usnadňuje přímou komunikaci s lidmi, na kterých vám nejvíce záleží, když chtějí sdílet zpětnou vazbu, položit rychlou otázku nebo nahlásit problém.
S ClickUp Brain můžete analyzovat trendy ve zpětné vazbě od zákazníků a dokonce automaticky generovat souhrny nebo akční položky.
Tato šablona vylepšuje standardní kontaktní formulář přidáním polí přizpůsobených zákaznické podpoře nebo následným prodejním aktivitám, jako je úroveň naléhavosti, zájem o produkt nebo službu a preferované způsoby komunikace. Pomáhá prodejním a servisním týmům rychleji třídit dotazy a reagovat s lepším kontextem, čímž zvyšuje spokojenost zákazníků a konverzi potenciálních zákazníků.
Na rozdíl od základního kontaktního formuláře je tato šablona určena pro stávající nebo potenciální zákazníky a pomáhá týmům upřednostňovat odpovědi podle naléhavosti, zájmu o produkt nebo historie vztahů.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte podrobné informace o zákaznících pro personalizované následné kroky.
- Sledujte interakce se zákazníky v průběhu času a snadno propojujte kontakty s CRM pipeline.
- Využijte ClickUp Brain k analýze trendů ve zpětné vazbě, aniž byste hnuli prstem.
- Přidejte své logo, barvy nebo dokonce krátké úvodní video pomocí ClickUp Docs.
Ideální pro: týmy zákaznické podpory a prodeje, které optimalizují procesy správy dotazů.
➡️ Další informace: Strategie pracovních postupů pro správu klientů pro obchodní profesionály
9. Šablona žádosti ClickUp
Šablona žádosti ClickUp pomáhá týmům efektivně zpracovávat žádosti o služby, údržbu, zdroje nebo produkty. Poskytuje strukturovaná pole pro typ žádosti, prioritu, popis a nezbytná schválení.
Shromažďujte požadavky na IT podporu, obsah nebo design, kontrolní seznamy pro zaškolení nových zaměstnanců nebo požadavky na vybavení – cokoli, o co váš tým pravidelně žádají. Nejde jen o získávání kontaktních údajů, ale o automatické zaznamenávání a směrování požadavků na služby, IT nebo zdroje správnému týmu.
Navíc ClickUp Automations směruje úkoly do správných oddělení a zajišťuje, že nic nebude opomenuto.
Proč se vám to bude líbit:
- Standardizujte interní a externí podávání žádostí
- Automaticky určujte priority a přiřazujte příchozí požadavky
- Sledujte schvalovací pracovní postupy a lhůty pro vyřízení žádostí.
- Sledujte průběh žádostí v přizpůsobených zobrazeních, jako je stav žádosti, seznam uživatelů nebo nové žádosti.
Ideální pro: Provozní, IT nebo facility týmy, které spravují příchozí požadavky na služby nebo podporu.
💡 Tip pro profesionály: Personální týmy by měly používat systémy pro sledování uchazečů (ATS), aby mohly hladce přijímat nové talenty, filtrovat nejlepší kandidáty a zjednodušit proces náboru.
10. Šablona ClickUp CRM
Šablona ClickUp CRM je připravený pracovní prostor, který týmům pomáhá spravovat celý životní cyklus zákazníka, od generování potenciálních zákazníků až po poprodejní péči. Integruje odeslané formuláře do CRM pipeline a vytváří plynulý proces od poptávky až po uzavření obchodu.
Místo rozptýlení informací o zákaznících mezi různé nástroje a e-maily tato šablona centralizuje všechny vaše kontakty, obchody, úkoly a interakce na jednom přehledném místě. Navíc přizpůsobitelná pole, automatizační spouštěče a nástroje pro vytváření reportů usnadňují přizpůsobení CRM jakémukoli obchodnímu modelu.
Proč se vám to bude líbit:
- Snadno sledujte fáze životního cyklu zákazníků, velikost obchodů a další kroky.
- Využijte připravené složky s předem vytvořenými zobrazeními a poli, abyste mohli hned začít.
- Nastavte spouštěče pro následné kroky nebo další kroky bez manuální práce.
- Organizujte si denní úkoly podle fáze prodeje, velikosti obchodu nebo naléhavosti (priorizace úkolů).
Ideální pro: Prodejní a marketingové týmy, které spravují vztahy s klienty v každé fázi prodejního procesu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain k vylepšení svého CRM!
Vyzkoušejte tento tip:
„Analyzujte všechny poznámky, e-maily a zpětnou vazbu od klientů, abyste mohli posoudit jejich náladu. Označte všechny klienty, kteří vykazují známky nespokojenosti, aby jim byla věnována okamžitá pozornost, a identifikujte ty, kteří mají pozitivní náladu a mohou být připraveni na další prodej.“
Nechte umělou inteligenci, aby vám pomohla automaticky stanovit priority ve vztazích s klienty a najít nové příležitosti k růstu.
Další informace: Jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp
11. Šablona pro přijímání nových zákazníků ClickUp
Silný proces onboardingu udává tón pro celý váš vztah se zákazníkem. Šablona ClickUp Customer Onboarding Template vám pomůže vytvořit plynulý a konzistentní zážitek při přivítání nového klienta nebo při přechodu stávajícího klienta na novou službu.
Tato šablona obsahuje integrované kroky a šablony úkolů, které vašemu týmu pomohou udržet pořádek a efektivně sledovat průběh onboardingu. Automatizuje kroky, jako je zasílání uvítacích e-mailů, vytváření návodů k produktům, plánování schůzek k nastavení a sledování milníků, aby pomohla zrychlit návratnost investic a prohloubit vztahy s klienty od prvního dne.
🔎 Věděli jste? Téměř 63 % zákazníků uvádí, že zkušenost s onboardováním má velký vliv na jejich rozhodnutí přihlásit se k odběru služby nebo dokončit nákup.
Proč se vám to bude líbit:
- Šablonu lze snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu odvětví, službám nebo typu zákazníků.
- Udržujte celý svůj tým v obraze pomocí vizuálních časových os a aktualizací v reálném čase.
- Analyzujte překážky při přijímání nových klientů pomocí dashboardů v reálném čase.
- Pomocí formulářů nebo komentářů k úkolům shromažďujte informace během a po onboardingu.
Ideální pro: Týmy zákaznické podpory a služeb, které chtějí zefektivnit a vylepšit proces přijímání nových klientů.
➡️ Další informace: Jak vytvořit kontrolní seznam pro přijímání nových klientů
12. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp
Spokojenost zákazníků je nezbytností pro každou firmu, která chce růst. Šablona průzkumu spokojenosti zákazníků ClickUp usnadňuje měření spokojenosti klientů po dokončení služby nebo projektu.
Shromažďuje hodnocení, otevřené komentáře a návrhy na zlepšení v systematickém formátu. Tato šablona vyniká svým vizuálně působivým designem a zábavnými interaktivními funkcemi, jako je hodnocení hvězdičkami.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenávejte ukazatele spokojenosti klientů v různých bodech kontaktu se službami.
- Automaticky spouštějte eskalační pracovní postupy v případě negativní zpětné vazby.
- Pomocí panelů ClickUp můžete vizualizovat klíčové metriky, jako jsou skóre spokojenosti a trendy.
- S automatizací ClickUp můžete odhalit vzorce ve zpětné vazbě a sledovat náladu zákazníků v průběhu času.
Ideální pro: týmy zákaznické podpory, produktové manažery, vedoucí podpory a firmy, které se snaží zlepšovat zákaznickou zkušenost na základě přímé zpětné vazby.
🧠 Zajímavost: První zaznamenaná stížnost zákazníka pochází z hliněné tabulky z roku 1750 př. n. l. a vyjadřuje nespokojenost s kvalitou zboží a služeb.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Automations dokáže při odeslání nového formuláře automaticky přiřadit úkoly, odeslat oznámení nebo aktualizovat stav, čímž zajistí bezproblémové a bezchybné přijímání nových klientů.
13. Šablona průzkumu spokojenosti s produktem ClickUp
Pokud jste společnost zabývající se výrobou produktů, šablona průzkumu zpětné vazby k produktům ClickUp vám usnadní shromažďování užitečných informací od zákazníků, které můžete využít ke zlepšení funkcí, řešení problémů a celkovému vylepšení uživatelského zážitku.
Přizpůsobitelná pole a integrované analytické funkce této šablony vám pomohou rychle proměnit zpětnou vazbu v konkrétní kroky. Je efektivní, snadno použitelná a navržena tak, aby se váš produktový tým mohl soustředit na neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte informace od uživatelů o funkčnosti, použitelnosti a požadavcích na funkce.
- Upřednostňujte budoucí aktualizace na základě přímých potřeb a preferencí zákazníků.
- Rychle proměňte zpětnou vazbu v praktické vývojové úkoly integrací odpovědí z průzkumu do vytváření úkolů.
- Upřednostňujte položky plánu na základě skutečných poznatků o zákaznících a analyzujte společná témata.
Ideální pro: Produktové manažery a vývojové týmy zaměřené na inovace orientované na zákazníka.
14. Šablona pro správu pacientů ClickUp
Šablona ClickUp pro správu pacientů je revoluční novinkou pro poskytovatele zdravotní péče a zdravotnická zařízení. Tato šablona pomáhá ordinacím sledovat záznamy o pacientech, schůzky, komunikaci a následné kontroly.
Kromě toho struktury kompatibilní s HIPAA zajišťují správné zacházení s citlivými informacemi. Využijte integrované zobrazení pro sledování pacientů, přizpůsobitelné formuláře pro přijímání a centrální prostor pro správu lékařských záznamů a léčebných plánů.
Proč se vám to bude líbit:
- Systematicky spravujte profily pacientů, léčebné plány a následné kontroly.
- Přiřazujte úkoly pro schůzky, kontroly nebo připomenutí léků.
- Sledujte komunikaci s pacienty a jejich historii na jednom bezpečném místě.
- Přístup k seznamu pro sledování lékařských dokumentů (rentgenové snímky, EKG, laboratorní zprávy)
Ideální pro: Poskytovatele zdravotní péče, kliniky, nemocnice, wellness centra a administrativní týmy, které hledají digitální řešení pro správu záznamů o pacientech.
🎥 Získejte rychlý přehled o tom, jak ClickUp zvyšuje vaši produktivitu v práci:
15. Šablona ClickUp Agency/Client Discovery
Šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc zachycuje základní požadavky projektu, cíle, očekávání a časové harmonogramy na začátku nových zakázek. Zajišťuje vzájemné porozumění mezi klienty a poskytovateli služeb před zahájením práce.
Pomocí této šablony shromáždíte vše, co potřebujete: cíle klienta, cílové skupiny, výstupy, časové harmonogramy a další. Dokonce zjednodušuje nastavení rozsahu a plánování projektu tím, že obě strany sjednotí již v rané fázi.
Proč se vám to bude líbit:
- Získejte jasný přehled o cílech, výzvách a očekáváních klientů.
- Identifikujte rizika nebo mezery projektu ještě před jeho zahájením.
- Vytvořte jediný zdroj pravdivých informací pro stanovení rozsahu projektu.
- Integrujte poznatky z průzkumu do pracovních postupů plánování projektů.
Ideální pro: Kreativní agentury, nezávislé konzultanty, marketingové týmy a kohokoli, kdo zahajuje projekty s klienty a chce je hned napoprvé udělat správně.
➡️ Číst více: Nejlepší bezplatný databázový software
16. Šablona pro správu právních klientů ClickUp
Šablona ClickUp Legal Client Management Template je speciálně navržená šablona pro právníky, kteří potřebují větší přehlednost a kontrolu než běžné tabulky. Poskytuje vám centralizovaný prostor pro správu všech klientů, podrobností případů, termínů a dokumentů bez stresu.
Šablona vám pomůže udržet přehled o všech případech a zajistit jejich plynulý průběh. Obsahuje vše, co potřebujete k tomu, abyste měli případy pod kontrolou a klienty informované. Pomáhá také advokátním kancelářím efektivně spravovat přijímací formuláře, dokumenty k případům a poznámky k případům.
Proč se vám to bude líbit:
- Udržujte přehledné záznamy o případech klientů, dokumentech a termínech.
- Automatizujte připomenutí úkolů pro soudní termíny, podání a schůzky.
- Zajistěte dodržování standardů důvěrnosti klientů.
- Posílejte aktualizace a zůstaňte v kontaktu s klienty díky integraci e-mailů.
Ideální pro: Advokátní kanceláře, samostatní advokáti a interní právní týmy, které spravují dlouhodobé vztahy s klienty a pracovní zátěž.
17. Šablona formuláře s informacemi o zákazníkovi od Template. Net
Tento jednoduchý, ale účinný formulář s informacemi o zákaznících od Template.Net obsahuje všechna základní kontaktní pole, která potřebujete k udržení kontaktu se svými zákazníky. Pomůže vám také sledovat, jak vás klienti nacházejí, identifikovat marketingové kanály, které přinášejí nejvíce potenciálních zákazníků, a zdvojnásobit úsilí v oblastech, které fungují.
Nabízí také tisknutelný a upravitelný formulář pro shromažďování základních informací o zákaznících, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla a preference služeb.
Proč se vám bude líbit:
- Stáhněte si je v různých formátech (Word, PDF, Google Docs) pro větší flexibilitu.
- Použijte je pro nastavení účtu, fakturaci nebo počáteční hodnocení služeb.
- Nabídněte více možností kontaktu, abyste zvýšili míru odezvy.
- Zahrňte sledování zdroje doporučení a prostor pro další poznámky.
Ideální pro: Malé podniky, freelancery nebo kohokoli, kdo potřebuje rychlý a organizovaný způsob shromažďování a ukládání informací o klientech.
18. Šablona informačního listu o klientovi od Template. Net
Šablona informačního listu o klientovi od Template.Net je další spolehlivou alternativou ke standardnímu formuláři s informacemi o klientovi.
Tato uživatelsky přívětivá šablona zachycuje podrobné informace o klientech pro dlouhodobé vztahy, včetně kontaktních údajů, historie služeb, preferencí a poznámek. Umožňuje snadné aktualizace v průběhu času, což je ideální pro firmy, které potřebují záznamy o průběžné interakci s klienty.
Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte si soubory klientů pomocí podrobných polí s informacemi o pozadí.
- Přizpůsobte formuláře pro typy klientů B2B nebo B2C.
- Zahrňte platební preference a fakturační údaje.
- Zahrňte očekávání ohledně služeb, časové harmonogramy a speciální požadavky.
Ideální pro: Agentury, poradenské společnosti a firmy, které spravují opakující se zakázky klientů.
19. Šablona informačního listu pacienta od Template. Net
Šablona informačního listu pacienta od Template.Net, navržená pro lékařské, zubní a wellness praxe, je účinným nástrojem pro shromažďování podrobných demografických údajů o pacientech, informací o pojištění, kontaktů pro případ nouze a anamnézy.
Je to skvělá volba pro kliniky, které chtějí bezplatnou, tisknutelnou možnost pro rychlé a bezproblémové přijímání pacientů a přesné vedení záznamů.
Proč se vám to bude líbit:
- Pomocí standardních polí zefektivněte postupy v oblasti pojištění a nouzových situací.
- Optimalizujte pracovní postupy při přijímání klientů a zajistěte dodržování požadavků na dokumentaci.
- Získejte informace o pojištění a kontaktech pro případ nouze.
- Přístup k polím pro souhlas a podpisy pro dodržování právních a lékařských předpisů
Ideální pro: Kliniky, samostatně působící lékaře a malé zdravotnické zařízení, které potřebují jednoduchý a tisknutelný způsob, jak rychle shromažďovat informace o pacientech.
20. Šablona informačního listu o klientovi pro advokátní kanceláře od Template. Net
Šablona informačního listu o klientovi pro advokátní kanceláře od Template.Net byla vyvinuta za účelem shromažďování podrobných profilů klientů pro právní praxi. Obsahuje sekce pro typ případu, historii kontaktů, smlouvy o poskytování právních služeb a kontrolu konfliktů.
Jedná se o nezbytný nástroj pro zajištění souladu s předpisy, sledování střetů zájmů a správu vztahů s klienty, který je ideální pro přijímání nových klientů a dokumentování jejich právních záležitostí.
Proč se vám to bude líbit:
- Využijte plně editovatelné prostory pro své logo a branding.
- Zahrňte poznámky k přijetí, kontroly konfliktů a podrobnosti o zálohách.
- Uspořádejte informace týkající se konkrétních případů do strukturovaných tabulek.
- Zahrňte speciální sekci pro shrnutí právních otázek.
Ideální pro: Advokátní kanceláře a samostatně působící právníky, formalizaci přijímání klientů a správu záznamů.
➡️ Číst více: Bezplatné šablony adresářů pro lepší organizaci
21. Šablona informačního listu o klientovi v oblasti nemovitostí od Template. Net
Šablona informačního listu o realitním klientovi od Template.Net pomáhá realitním makléřům shromažďovat základní údaje o klientech pro vyhledávání nemovitostí, finanční potřeby a historii transakcí. Obsahuje pole pro rozpočet, preference, typy nemovitostí a stav předběžného schválení úvěru.
Šablona zachycuje potřeby klientů a shromažďuje informace o jejich rozpočtu a preferencích ohledně nemovitostí. To zjednodušuje celý proces koupě nemovitosti pro realitní makléře a jejich klienty, od poptávky až po uzavření smlouvy.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte profily kupujících nebo prodávajících pomocí polí pro preference nemovitostí.
- Zlepšete služby zákazníkům a zajistěte lepší správu obchodů a rychlejší uzavření smluv.
- Zaznamenávejte vyhledávání nemovitostí, prohlídky a zpětnou vazbu od klientů.
- Vytvořte plynulý proces od přijetí až po transakci.
Ideální pro: Realitní agenty, makléře a poradce v oblasti nemovitostí, kteří chtějí šablonu připravenou k okamžitému použití pro přijímání klientů a vyhledávání vhodných nemovitostí.
Vyřešte své problémy s pracovním tokem pomocí Clickup
Bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, může správný systém informací o klientech ušetřit čas, snížit počet chyb a zvýšit spokojenost klientů.
Šablony, které jsme představili, jsou dobrým výchozím bodem, ale pokud chcete posunout přijímání informací o klientech na vyšší úroveň, je pro vás ideálním řešením ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. Formuláře, automatizace a umělá inteligence (ClickUp Brain) ClickUp spolupracují, aby zefektivnily přijímání informací, automatizovaly následné kroky a udržovaly vaši databázi klientů přehlednou – vše na jednom místě.
Pro ještě větší flexibilitu nabízí ClickUp integraci s oblíbenými nástroji CRM, e-mailovými a analytickými nástroji, takže vaše klientská data proudí tam, kam potřebujete. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a změňte způsob, jakým přijímáte informace o klientech! 🚀