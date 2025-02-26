Klientský brief: Co to je a jak ho napsat?

Nemůžete očekávat, že vaši zaměstnanci překročí očekávání vašich zákazníků, pokud nepřekročíte očekávání zaměstnanců vůči managementu. ”
Začali jste někdy projekt s přesvědčením, že všichni jsou na stejné vlně, ale v polovině jste zjistili, že vaše očekávání a požadavky klienta se vůbec neshodují? Zní to jako noční můra?
To se obvykle stává, když je zadání klienta nejasné nebo, v horším případě, neexistuje vůbec.
Klientský brief je rozdílem mezi hladkým spuštěním projektu a chaotickým zmatkem revizí, zmeškaných termínů a překročených rozpočtů. Pokud je správně zpracován, eliminuje dohady, sjednotí zúčastněné strany a připraví projekt na úspěch ještě před zahájením jediného úkolu. Jinými slovy, udrží spokojeného vašeho klienta, vašeho šéfa a možná, co je nejdůležitější, váš tým.
Pokud také chcete napsat zadání pro klienta (nebo pomoci svým klientům s jeho vytvořením!), které udrží týmy soustředěné, výsledky jasné a projekty v pohybu bez obvyklých překážek, sledujte tento blog.
⏰ 60sekundové shrnutí
Klientův brief je základem každého projektu, zajišťuje jasná očekávání, strukturované pracovní postupy a hladký průběh realizace.
Zde je návod, jak vytvořit zadání, které eliminuje nejasnosti a vede k výsledkům:
- Definujte cíle, záměry a rozsah projektu předem, abyste předešli nesouladu a rozšiřování rozsahu.
- Strukturovat zadání pomocí konkrétních požadavků, poznatků o cílové skupině a očekávaných výsledků, aby se zefektivnila realizace.
- Zvyšte srozumitelnost pomocí směrnic pro značku, metrik úspěchu a schvalovacích procesů, aby každý zúčastněný znal svou roli.
- Pomocí šablon a příkladů z praxe vytvořte praktické, dobře napsané zadání, které zajistí, že budou týmy na stejné vlně.
- Snadno spravujte a sledujte zadání klientů pomocí nástrojů pro spolupráci, správy úkolů a organizace dokumentů ClickUp, abyste zvýšili efektivitu od začátku do konce.
Porozumění zadáním klientů
Klientský brief je základní dokument, který sjednocuje očekávání mezi podniky a poskytovateli služeb před zahájením projektu.
Obsahuje klíčové podrobnosti, jako jsou cíle, záměry, rozsah projektu, cílová skupina a výstupy, a zajišťuje, že všichni zúčastnění budou od začátku na stejné vlně.
Role zadávacích listů v úspěšných projektech
Dobře napsaný brief funguje jako strategický plán, který omezuje nedorozumění, minimalizuje rozšiřování rozsahu projektu a zefektivňuje jeho realizaci.
Pomáhá týmům definovat priority projektu, efektivně přidělovat zdroje a sledovat pokrok ve vztahu k předem stanoveným cílům. To vše přispívá k úspěchu projektu a zlepšení návratnosti investic.
Upozorňujeme, že zadání klienta se liší od kreativního zadání. Zde je jejich rozdíl:
Klientský brief vs. kreativní brief
|Aspekt
|Klientský brief
|Kreativní zadání
|Účel
|Definuje obchodní problémy, cíle a logistiku.
|Vede kreativní tým při realizaci
|Zaměření
|Nastíní rozsah projektu, cíle a očekávání.
|Podrobnosti o tónu, sděleních a pokynech pro značku
|Cílová skupina
|Interní zainteresované strany, agentury nebo projektoví manažeři
|Designéři, marketéři a tvůrci obsahu
|Konečný cíl
|Zajišťuje sladění požadavků projektu
|Poskytuje pokyny pro tvorbu obsahu.
Oba typy briefů hrají v projektech klíčovou roli, ale komplexní brief klienta zajišťuje, že všechny potřebné informace jsou k dispozici ještě před zahájením tvůrčího procesu.
Důležitost psaní zadání pro klienta
Představte si, že zahajujete projekt s nejasnou e-mailovou korespondencí a polovičatým nápadem. Váš tým začne pracovat, ale očekávání se mění, hromadí se revize a rozpočet se vymyká kontrole.
Co se stane, když nemáte jasný brief od klienta?
🚨 Nejasná očekávání: Týmy pracují s domněnkami namísto faktů📉 Rozšiřování rozsahu: Mění se priority, prodlužují se termíny a rozpočty se zvyšují🔄 Nekonečné revize: Výsledky nesplňují očekávání, což vede k frustraci
Proč je zadání klienta důležité?
✅ Pro projektové manažery: Udržuje časové plány, výstupy a zainteresované strany v souladu✅ Pro marketéry: Převádí obchodní problémy do jasného plánu pro kreativní tým✅ Pro týmy: Zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně, a minimalizuje nedorozumění
Dobře strukturovaný brief klienta je základem úspěšného projektu, který probíhá hladce od začátku do konce. Podívejme se, co vše by měl obsahovat.
Součásti zadání klienta
Klientský brief je více než jen kontrolní seznam. Stanovuje základy pro úspěšný projekt tím, že nastiňuje nezbytné informace, které týmy potřebují k sebevědomé realizaci. Bez něj hrozí projektům riziko rozšiřování rozsahu, nesouladu očekávání a plýtvání zdroji.
1. Přehled projektu
Tato část by měla poskytnout rychlý přehled o tom, o čem projekt je. Pokud se v polovině projektu připojí nová zainteresovaná strana, měla by během několika minut pochopit cíle a klíčové výstupy. Jedná se o odpověď na otázku „proč“ projektu.
🔹 Příklad: Místo „redesign webových stránek“ uveďte „přepracování e-commerce webu tak, aby zahrnoval x nových nabídek, zlepšil mobilní zážitek a zvýšil konverze o 20 %“.
Číst více: Jak napsat návrh projektu?
2. Cíle a záměry
Jasně definujte, jak vypadá úspěch. Krátkodobé cíle udržují týmy soustředěné, zatímco dlouhodobé cíle jsou v souladu s širšími obchodními strategiemi.
🔹 Příklad: Zahájení kampaně na změnu značky s cílem posílit digitální přítomnost a přilákat mladší publikum.
3. Cílová skupina
Úspěch projektu závisí na oslovení správných lidí. Porozumění ideálnímu zákazníkovi zajistí, že sdělení, design a positioning budou rezonovat.
🔹 Příklad: Fitness aplikace pro firemní profesionály vyžaduje jiný tón a uživatelský zážitek než aplikace zaměřená na návštěvníky posiloven z generace Z.
4. Pokyny pro značku a sdělení
Projekt bez pokynů pro značku riskuje, že vzniknou návrhy, reklamy nebo obsah, které budou působit nepatřičně nebo nesouvisle. Dobře napsaný brief by měl mimo jiné specifikovat použití loga, typografii, barevné palety a tón komunikace.
🔹 Příklad: Tradiční módní značka haute couture pravděpodobně nebude ve svých marketingových kampaních chtít používat odvážné, hravé fonty nebo neformální jazyk. Jasné pokyny pro značku zajistí, že kreativní tým bude na všech platformách udržovat prémiový, sofistikovaný tón.
👀 Věděli jste, že... Společnost Tiffany & Co. si zaregistrovala svou charakteristickou barvu „Tiffany Blue“ jako ochrannou známku, čímž se stala jednou z prvních barev, které jsou v oblasti brandingu právně chráněny.
To ukazuje, že konzistence značky je více než jen jednoduchá estetika. Spíše jde o to mít výraznou identitu, která zanechává trvalý dojem.
5. Výstupy a časový harmonogram
Každý úspěšný projekt závisí na jasných očekáváních ohledně výstupů a termínů. Bez nich týmy ztrácejí čas hádáním, co je požadováno, nebo nekonečným přepracováváním práce.
📌 Výstupy: Co je třeba vytvořit nebo předložit⏳ Časový harmonogram: Klíčové milníky, kola zpětné vazby a termíny spuštění
🔹 Příklad: Marketingová agentura, která se zabývá uvedením produktu na trh, může stanovit fázové výstupy – první týden pro brandingové materiály, druhý týden pro reklamní texty a třetí týden pro návrh landing page. Strukturovaný časový plán udržuje projekt na správné cestě a zajišťuje, že nic nebude na poslední chvíli uspěcháno.
6. Rozpočet a omezení
I ty nejlepší nápady mohou selhat, pokud překročí finanční limity. Včasné stanovení rozpočtu pomáhá týmům upřednostnit to, co je proveditelné, aniž by plýtvali úsilím na nereálné koncepty.
🔹 Příklad: Start-up, který hledá nový web, může chtít interaktivní platformu vytvořenou na míru, ale má rozpočet pouze na jednoduchou landing page zaměřenou na konverzi. Včasné stanovení těchto očekávání zabrání nesouladu a ztrátě času.
Komplexní zadání klienta eliminuje dohady, zlepšuje spolupráci a zajišťuje, že všechny zainteresované strany jsou před zahájením realizace na stejné vlně.
Přečtěte si také: Šablony zadávacích listů zdarma: Word, Google Docs a ClickUp
Jak napsat zadání klienta: podrobný průvodce
Dobře strukturovaný brief pro klienta odstraňuje nejednoznačnosti a zajišťuje, že všechny zainteresované strany rozumí rozsahu, cílům a omezením projektu. Bez něj se mění očekávání, priority se stávají nejasnými a týmy ztrácejí čas revizemi, kterým se dalo předejít.
Chcete-li vytvořit komplexní zadání pro klienta, postupujte podle těchto strukturovaných kroků, abyste definovali cíle, sjednotili týmy a zefektivnili realizaci.
Krok 1: Definujte účel a cíle projektu 📋
Každý projekt začíná problémem, který je třeba vyřešit. Zadání klienta by mělo jasně uvádět, čeho chce projekt dosáhnout a jak bude měřen jeho úspěch.
Technologický startup, který spouští webové stránky s cílem zjednodušit onboardování zákazníků, by měl definovat svůj účel jako zlepšení uživatelské zkušenosti a snížení míry odchodů. Cíle by měly být kvantifikovatelné, například zvýšení počtu registrací o 20 % během prvních tří měsíců. Pokud tyto cíle nejsou stanoveny od začátku, budou mít týmy různé interpretace toho, čeho by měl projekt dosáhnout.
Začněte s:
- Metriky úspěchu, které určí, zda projekt splňuje očekávání
- Jasný účel, který vysvětluje, proč projekt existuje
- Konkrétní cíle spojené s měřitelnými výsledky
Krok 2: Identifikujte cílovou skupinu 🎯
Projekt je efektivní pouze tehdy, pokud rezonuje u správných lidí. Porozumění ideálnímu zákazníkovi zajišťuje, že sdělení, design a funkčnost jsou přizpůsobeny jeho potřebám.
Fintechová společnost vyvíjející aplikaci pro správu rozpočtu se musí rozhodnout, zda se zaměří na studenty vysokých škol, kteří spravují své první výplaty, nebo na profesionály s vysokými příjmy, kteří sledují své investice. Tón, funkce a marketingový přístup se budou pro každou cílovou skupinu výrazně lišit.
Definice cílové skupiny:
- Identifikujte behaviorální poznatky, které ovlivňují rozhodnutí o nákupu nebo zapojení.
- Nastíňte demografické údaje, jako je věk, místo a povolání.
- Pochopte problémové body a jak je projekt vyřeší.
Krok 3: Nastíňte rozsah projektu a výstupy 🔎
Projekt se může rychle rozšířit nad rámec původního záměru, pokud není jasně definován jeho rozsah. Zadání klienta by mělo přesně stanovit, co je zahrnuto a co není.
Společnost, která požaduje obnovu značky, může předpokládat, že se jedná o aktualizaci webových stránek, zatímco agentura může pracovat pouze na redesignu loga. Takové nesoulady vedou ke zpožděním, překročení rozpočtu a rozšiřování rozsahu projektu.
Zajistěte srozumitelnost tím, že upřesníte:
- Položky mimo rozsah, které zabrání zbytečné práci a překročení rozpočtu
- Rozsah projektu, který nastíní, co se očekává
- Výstupy, jako jsou loga, návrhy webových stránek nebo reklamní kampaně
Krok 4: Stanovte pokyny pro značku a klíčová sdělení 👩🏫
Bez konzistence značky hrozí, že projekty budou vysílat smíšené signály. Zadání klienta by mělo definovat vizuální a tonální pokyny, aby všechny týmy vytvářely materiály, které jsou v souladu s identitou značky.
Luxusní realitní značka zaměřená na high-end klientelu musí zachovávat kultivovaný a sofistikovaný tón. Pokud kreativní tým začne používat hravá písma a neformální jazyk, bude sdělení působit nesourodě. Zahrnutí hlasu značky, typografie a barevné palety do briefu těmto nesrovnalostem zabrání.
Definujte:
- Vizuální pokyny včetně barev, písem a stylů obrázků
- Tón hlasu odpovídající osobnosti společnosti
- Klíčová sdělení pro zajištění konzistentní komunikace
Krok 5: Stanovte jasné časové harmonogramy a milníky ⏱
Projekt bez strukturovaných termínů se může nekonečně protahovat. Zadání klienta by mělo rozdělit každou fázi na klíčová data pro zpětnou vazbu, schvalování a realizaci.
Maloobchodní značka, která spouští kampaň k Black Friday, si nemůže dovolit žádné zpoždění. Pokud nejsou kola zpětné vazby naplánována předem, může se stát, že budou materiály schváleny příliš pozdě na to, aby byly účinné. Strukturování časového harmonogramu v briefu zajišťuje, že všichni nesou odpovědnost a projekt postupuje hladce.
Pro efektivní správu časových harmonogramů:
- Stanovte konečný termín, abyste sjednotili zúčastněné strany a zajistili včasné dodání.
- Vytvořte časový plán zahrnující fáze výzkumu, výroby a spuštění.
- Definujte kontrolní body pro schvalování, abyste předešli změnám na poslední chvíli.
Krok 6: Definujte rozpočet a omezení 💰
Projekt nemůže být úspěšný, pokud nejsou jasné finanční limity. Zadání klienta by mělo předem uvádět rozpočet, aby očekávání odpovídala dostupným zdrojům.
Startup, který plánuje videoreklamní kampaň, si může představovat filmovou produkci s profesionálními herci. Pokud rozpočet umožňuje pouze použití archivních záběrů a interní střih, týmy musí svůj přístup upravit včas, místo aby později revidovaly plány.
Jak zvládat rozpočtová omezení:
- Zvažte možnosti škálovatelnosti, pokud budou k dispozici další finanční prostředky.
- Poskytněte jasný rozsah rozpočtu, který bude vodítkem pro rozhodování.
- Nastíňte omezení zdrojů, abyste předešli nereálným požadavkům.
Krok 7: Vyjasněte schvalovací procesy a další kroky 🙌
Jednou z nejčastějších příčin zpoždění projektů je nejasnost ohledně toho, kdo co musí schvalovat. Zadání klienta by mělo obsahovat strukturovaný proces schvalování a revizí, aby se předešlo překážkám.
Redesign webových stránek se může zdržet o několik týdnů, pokud vedoucí různých oddělení poskytují protichůdnou zpětnou vazbu a není určen žádný rozhodující činitel. Přiřazení jasných odpovědností za schvalování zajistí, že zpětná vazba bude konsolidována a revize budou probíhat efektivně.
Do briefu zahrňte:
- Další kroky po schválení pro hladký přechod k realizaci
- Kdo je zodpovědný za schvalování v jednotlivých fázích
- Jak by měla být podávána zpětná vazba, aby se zefektivnily revize
Klientský brief je strategický nástroj, který udržuje projekty v souladu, zabraňuje zbytečným zpožděním a zajišťuje, že všechny zainteresované strany pracují na stejném cíli. Definování jasných cílů, stanovení očekávání a strukturování výstupů od samého začátku snižuje neefektivitu a připravuje projekty na dlouhodobý úspěch.
Nástroje a zdroje pro vytváření briefů pro klienty
Klientský brief je užitečný pouze tehdy, pokud zůstává dynamický, přístupný a realizovatelný. Správné nástroje centralizují podrobnosti projektu, umožňují plynulou spolupráci a zajišťují hladkou realizaci.
Centralizace briefů klientů pomocí dokumentace pro spolupráci
Klientský brief by měl být více než jen statický dokument. Musí se vyvíjet spolu s aktualizacemi projektu, zpětnou vazbou od zainteresovaných stran a měnícími se prioritami.
📌 Případová studie: Marketingová agentura pracující na projektu rebrandingu potřebuje sdílený prostor, kde se designéři, stratégové a copywriteři mohou bez zmatků dohodnout na pokynech pro značku, sděleních a vizuální identitě.
📍 ClickUp Docs vám pomůže sepsat zadání pro klienta a uchovává všechny podrobnosti zadání na jednom místě, což týmům umožňuje spolupracovat v reálném čase, sledovat změny a udržovat jediný zdroj pravdivých informací.
Přečtěte si také: Jak používat AI pro dokumentaci?
Plynulé přidělování úkolů a sledování pokroku
Dobře strukturovaný brief klienta by měl být převeden do jasných akčních bodů. Přidělení odpovědností zajišťuje, že každý výstup bude proveden včas.
📌 Případová studie: Tým vývojářů softwaru, který vytváří novou aplikaci na základě zadání klienta, musí rozdělit práci na front-end, back-end a UX design a zároveň sledovat pokrok v každé fázi.
📍 ClickUp Tasks pomáhá týmům přiřazovat odpovědnosti, stanovovat termíny a propojovat relevantní části briefu, aby se zajistilo, že nebude opomenut žádný detail. 📍 ClickUp Chat udržuje diskuse propojené s úkoly, čímž eliminuje nedorozumění a roztříštěné schvalování.
Vizuální spolupráce pomocí nástrojů pro brainstorming
Některé projekty vyžadují fázi brainstormingu před finalizací klíčových detailů v zadání klienta. Týmy potřebují vizuální prostor, kde mohou mapovat nápady, vylepšovat pracovní postupy a sjednotit se na kreativním směřování.
📌 Případová studie: Kreativní agentura pracující na uvedení produktu na trh potřebuje před finalizací zadání klienta načrtnout nápady pro kampaň, zmapovat obsahové strategie a prozkoumat koncepty brandingu.
📍 ClickUp Whiteboards umožňuje týmům vizuálně organizovat kreativní koncepty, což usnadňuje strukturování sdělení kampaně, designových prvků a témat obsahu.
Sledování stavu projektu a aktualizací zainteresovaných stran
Klientský brief definuje výstupy, ale stejně důležité je sledovat, jak se tyto výstupy vyvíjejí. Zainteresované strany potřebují mít v reálném čase přehled o dokončení úkolů, schváleních a blížících se termínech.
📌 Případová studie: Projektový manažer, který zpracovává zadání pro vývoj produktu, musí zajistit, aby každá fáze – prototypování, testování a finální výroba – probíhala podle plánu.
📍 Dashboardy ClickUp poskytují informace v reálném čase, pomáhají týmům sledovat pracovní vytížení, sledovat milníky a informovat zúčastněné strany, aniž by bylo nutné neustále se hlásit.
Psaní a vylepšování zadání klienta pomocí AI
Vypracování komplexního briefu pro klienta vyžaduje strukturování složitých informací do jasného a praktického formátu. Nástroje založené na umělé inteligenci pomáhají zefektivnit tvorbu obsahu, vylepšit detaily a zajistit úplnost.
📌 Případová studie: Marketingový tým připravující příklad briefu klienta pro reklamní kampaň musí navrhnout strukturované sekce pokrývající cíle, poznatky o cílovém publiku, kreativní směr a výstupy, aniž by opomenul důležité detaily.
📍 ClickUp Brain pomáhá při přípravě a shrnutí briefů pro klienty a zajišťuje, že všechny požadavky, cíle a omezení projektu jsou jasně zdokumentovány. Pomáhá také týmům vylepšit jazyk, doplnit chybějící části a optimalizovat srozumitelnost před finálním dokončením briefu.
Díky společné dokumentaci, správě úkolů, vizuálnímu plánování a poznatkům založeným na umělé inteligenci jsou briefy praktické, přehledné a v souladu s cíli projektu.
Příklady a šablony zadávacích listů
I při strukturovaném přístupu může být vytváření zadání pro klienta od nuly náročné. Použití šablon a příkladů z praxe tento proces zjednodušuje a zajišťuje, že vaše zadání zůstane jasné, komplexní a proveditelné.
1. Příklad zadání klienta pro revizi projektu
📌 Scénář: Společnost zabývající se vývojem softwaru uvádí na trh novou funkci a potřebuje zdokumentovat poznatky z životního cyklu projektu, aby mohla vylepšit budoucí verze.
Přehled projektu Stručný popis projektu
|Sekce
|Podrobnosti
|Název projektu
|Vylepšení funkce AI chatbota
|Obchodní problém
|Uživatelé se potýkají s přesností chatbotů, což vede k frustraci a vysokému počtu žádostí o podporu.
|Cíle
|Zlepšete přesnost odpovědí chatbota o 40 % a snižte počet dotazů zákaznické podpory o 25 %.
|Cílová skupina
|Stávající zákazníci SaaS, kteří často využívají podporu prostřednictvím živého chatu
|Rozsah projektu
|Vylepšení UX/UI, aktualizace backendového modelu AI, beta testování s vybranými zákazníky
|Výsledky
|Aktualizace chatbota, zpráva o testování uživatelů, analýza po spuštění
|Rozpočet
|50 000 dolarů přidělených na vývoj a testování
|Časová osa
|Výzkum: 2 týdny, vývoj: 8 týdnů, testování: 4 týdny, spuštění: 1 týden
|Zainteresované strany
|Produktový manažer, vedoucí vývoje, výzkumník UX, marketingový tým
|Schvalovací proces
|Konečné schválení technickým ředitelem před nasazením
Použití strukturované šablony zajistí, že každá fáze projektu bude efektivně zdokumentována.
Šablona ClickUp Project Review Template pomáhá týmům zachytit poznatky o projektu, dokumentovat výzvy a zlepšit budoucí pracovní postupy.
2. Příklad zadání marketingové kampaně
📌 Scénář: Agentura zabývající se digitálním marketingem řídí novou kampaň na zvýšení povědomí o ekologické módní značce a potřebuje strukturovaný brief, aby sjednotila všechny týmy.
Brief kampaně
|Sekce
|Podrobnosti
|Název kampaně
|Kampaň na sociálních médiích „Udržitelný styl“
|Obchodní problém
|Nedostatečná známost značky v odvětví udržitelné módy
|Cíle
|Zvyšte povědomí o značce o 30 % a přilákejte 15 000 nových návštěvníků webových stránek během 3 měsíců.
|Cílová skupina
|Zákazníci z generace mileniálů a generace Z, kteří se zajímají o udržitelnou módu
|Rozsah projektu
|Kampaň na sociálních médiích, partnerství s influencery, tvorba videoobsahu
|Výsledky
|15 příspěvků na Instagramu, 5 spoluprací s influencery, 3 propagační videa
|Rozpočet
|75 000 dolarů na partnerství s influencery a výdaje na reklamu
|Časová osa
|Kreativní vývoj: 3 týdny, spuštění kampaně: 8 týdnů, analýza po skončení kampaně: 2 týdny
|Zainteresované strany
|Marketingový ředitel, manažer sociálních médií, tvůrci obsahu, influenceři
|Schvalovací proces
|Počáteční schválení konceptu brand manažerem, konečná kontrola generálním ředitelem.
Brief kampaně zajišťuje hladký průběh realizace tím, že předem definuje kreativní směr a výstupy. Můžete využít šablonu briefu kampaně ClickUp. Zjednodušuje proces tím, že ve strukturovaném formátu nastiňuje cíle, poznatky o cílovém publiku a požadavky na zdroje.
Zatímco shromažďujete všechny nezbytné nástroje k vytvoření perfektního briefu pro klienta, podívejte se na opravdu zajímavé video o tom, jak vám umělá inteligence může pomoci lépe se prosadit na trhu. 👇
3. Příklad zadání klienta pro vývoj webových stránek
📌 Scénář: Start-up chce vytvořit web zaměřený na konverzi pro svůj nový produkt SaaS a potřebuje strukturovaný brief, aby sladil své týmy pro design a vývoj.
Stručný popis vývoje webových stránek
|Sekce
|Podrobnosti
|Název projektu
|Spuštění webových stránek SaaS
|Obchodní problém
|Současná vstupní stránka má vysokou míru okamžitého opuštění a nedokáže efektivně přeměnit návštěvníky na registrované uživatele.
|Cíle
|Zvyšte konverzní poměr registrací o 25 % a zlepšete zapojení uživatelů.
|Cílová skupina
|Startupy, malé podniky a technologičtí profesionálové, kteří hledají nástroje pro automatizaci pracovních postupů
|Rozsah projektu
|UX/UI design, obsahová strategie, front-end a back-end vývoj
|Výstupy
|Domovská stránka, stránky produktů, proces registrace, sekce blogu, stránka integrací
|Rozpočet
|100 000 dolarů na návrh, vývoj a testování
|Časová osa
|Wireframing: 3 týdny, vývoj: 6 týdnů, testování a kontrola kvality: 2 týdny, spuštění: 1 týden
|Zainteresované strany
|UX designér, stratég obsahu, front-end vývojář, back-end vývojář, vedoucí marketingu
|Schvalovací proces
|Schválení UI/UX generálním ředitelem, schválení funkčnosti technickým vedoucím
Strukturovaný brief webových stránek zajišťuje, že všechny týmy jsou sladěny v oblasti designu, obsahu a technické realizace.
Bez jasného rámce může být kreativní směr roztříštěný, což vede k nesouladu očekávání a mnoha revizím.
Šablona ClickUp Design Brief Template zefektivňuje proces tím, že nastiňuje specifikace designu, požadavky na obsah a pokyny pro vývoj, čímž zajišťuje, že každá fáze projektu zůstane na správné cestě.
4. Příklad zadání klienta pro návrh obalu produktu
📌 Scénář: Nápojová společnost uvádí na trh novou řadu organických energetických nápojů a potřebuje jasně definovaný brief pro tým návrhářů obalů.
Stručný popis balení produktu
|Sekce
|Podrobnosti
|Název projektu
|Obaly pro organické energetické nápoje
|Obchodní problém
|Konkurence dominuje regálům a značka se musí odlišit na trhu zaměřeném na zdravý životní styl.
|Cíle
|Vytvořte poutavé balení, které komunikuje organické, přírodní složky produktu.
|Cílová skupina
|Spotřebitelé dbající o zdraví, sportovci a ekologicky smýšlející nakupující
|Rozsah projektu
|Design etiket, balení lahví, sdělení značky, prvky udržitelnosti
|Výsledky
|3 koncepty balení, finální návrh pro výrobu, soubory připravené k tisku
|Rozpočet
|30 000 dolarů na návrh a přípravu výroby
|Časová osa
|Výzkum: 2 týdny, fáze návrhu: 4 týdny, schválení a příprava výroby: 3 týdny
|Zainteresované strany
|Brand manažer, grafický designér, marketingový tým, konzultant pro udržitelnost
|Schvalovací proces
|Konečné schválení generálním ředitelem před zahájením sériové výroby
Podrobný brief k balení zajišťuje, že design bude v souladu s identitou značky a regulačními pokyny.
Díky šabloně ClickUp Project Deliverables Template mohou vaše týmy sledovat klíčové výstupy, revize a schvalovací procesy v průběhu celého projektu.
Klientský brief je účinný pouze tehdy, je-li strukturovaný, jasný a proveditelný. Tyto příklady z praxe ukazují, jak různé odvětví využívají klientské briefy k sjednocení týmů, definování očekávání a zajištění hladké realizace projektu.
Tipy pro vylepšení zadání klienta
I dobře strukturované briefy mohou selhat, pokud postrádají jasnost, zapojení nebo strategickou hloubku. Kromě výčtu cílů a časového harmonogramu by silný brief klienta měl ovlivňovat jednání, eliminovat třenice a inspirovat k lepším výsledkům. Zde je návod, jak posunout vaše briefy klientů na vyšší úroveň.
Začněte jednovětou vizí projektu.
Lidé si nepamatují stránky plné detailů – pamatují si jedinou jasnou myšlenku. Začněte svůj brief jednou větou, která okamžitě nastaví směr.
🔹 Místo: „Vyvinout novou aplikaci s vylepšenou použitelností a lepší navigací. “✅ Řekněte: „Vytvořit plynulý mobilní zážitek, který zrychlí platby o 50 %. “
Dobře zpracovaný úvod je základem celého briefu a zajišťuje, že se všechny zainteresované strany sjednotí na hlavním cíli, než se pustí do konkrétních detailů.
Přečtěte si také: 7 skvělých strategií pro řízení projektů klientů
Řešte, co by se mohlo pokazit, ještě než k tomu dojde.
Většina briefů se zaměřuje na to, co je třeba udělat, ale jen málo z nich předvídá potenciální překážky. Proaktivní upozornění na rizika šetří čas, rozpočet a frustraci v budoucnu.
Zahrňte část „Na co si dát pozor“, která zahrnuje:
- Možné překážky (např. zpožděné schválení, nejasné pokyny pro branding)
- Technická omezení (např. omezení platformy, problémy s integrací)
- Externí závislosti (např. čekání na zdroje třetích stran)
Brief, který počítá s výzvami, zajistí hladší průběh realizace od prvního dne.
Zajistěte, aby každý výstup byl realizovatelný.
Nejasné zadání vede k rozšiřování rozsahu, nesprávným interpretacím a nadměrným revizím. Každý výstup by měl mít jasný formát, účel a vlastníka.
❌ „Navrhněte vstupní stránku pro kampaň.“ ✅ „Vytvořte vstupní stránku s vysokou konverzí (primárně pro mobilní zařízení) s formulářem pro získávání potenciálních zákazníků, třemi jedinečnými umístěními CTA a textem optimalizovaným pro SEO.“
Pokud nelze výsledek okamžitě vizualizovat, je třeba jej více vyjasnit.
Přečtěte si také: 10 šablon pro správu klientů v PowerPointu a ClickUp
Vynechte zbytečnosti a ponechte pouze to podstatné.
Brief není esej. Měl by být přehledný, působivý a bez zbytečných detailů.
- Používejte tabulky, odrážky a nadpisy sekcí, aby byly informace snadno srozumitelné.
- Odstraňte vše, co nemá přímý vliv na realizaci.
- Omezte jej na minimální délku potřebnou pro úplnou srozumitelnost – ani o slovo více.
Pokud zainteresované strany potřebují samostatnou schůzku, aby pochopily zadání, je příliš dlouhé.
Mluvte jazykem zainteresovaných stran
Designér, vývojář a marketingový stratég zpracovávají informace odlišným způsobem. Skvělý brief se přizpůsobuje svému publiku, místo aby nutil všechny zúčastněné strany číst obecné pokyny.
Jak přizpůsobit formulace podle toho, kdo je čte:
- Pro kreativce: Popište tón, náladu a identitu značky, místo toho, abyste pouze uvedli „udělejte to moderní“.
- Pro vývojáře: Seznam požadavků na platformu, integrace a očekávané funkce
- Pro vedoucí pracovníky: Zaměřte se na cíle na vysoké úrovni, návratnost investic a strategické sladění.
Brief, který předem splňuje potřeby každého týmu, zabrání nekonečným dotazům.
👀 Věděli jste? Termín „zainteresovaná strana“ pochází původně z hazardních her 16. století, kde „zainteresovaná strana“ byla neutrální strana, která držela sázky.
Dnes mají zainteresované strany v rukou něco stejně cenného – směr projektu, schválení a očekávání –, takže jasná komunikace je nezbytná pro udržení všeho na správné cestě.
Zakončete silnou výzvou k akci.
Brief by měl informovat a podněcovat k akci. Na závěr uveďte jasné pokyny, aby zainteresované strany přesně věděly, co bude dál.
❌ „Pokud máte nějaké dotazy, dejte nám vědět. “✅ „Zkontrolujte a potvrďte do pátku, aby mohla výroba začít v pondělí. “
Každý dobrý brief klienta je plánem pro akci, sladění a úspěch. Tím, že ho učiníte jednoznačně jasným, měřitelným a snadno srozumitelným, zajistíte, že všichni budou sladěni ještě předtím, než začne skutečná práce.
Proměňte zadání klienta v konkurenční výhodu
Klientův brief je základem hladké pracovní spolupráce a zajišťuje, že všechny zainteresované strany jsou od začátku sladěny. Dobře strukturovaný brief eliminuje nejasnosti, definuje očekávání a připravuje půdu pro dosažení požadovaných výsledků bez zbytečných revizí.
Od zapojení klienta až po řízení celého projektu, silný brief udržuje realizaci na správné cestě. Ve spojení se správným softwarem pro řízení projektů se stává dynamickým nástrojem pro sledování pokroku, zefektivnění schvalování a zajištění hladké spolupráce.
Chcete zefektivnit správu briefů a zvýšit efektivitu každého projektu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!