10 bezplatných šablon adresářů pro lepší organizaci

Šablony adresářů mohou být záchranou pro zaneprázdněné manažery a vedoucí pracovníky. Ať už potřebujete šablonu, která vám pomůže organizovat dokumenty, obrázky, odkazy, osoby, společnosti nebo cokoli jiného, máme pro vás to pravé!
V tomto článku vám představíme 10 šablon adresářů, abyste získali představu o tom, jak je lze použít, a abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 bezplatných šablon adresářů pro sledování kontaktů, zákazníků a zaměstnanců.
- Šablona adresáře ClickUp
- Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
- Šablona adresáře fotografií ClickUp
- Šablona obchodního adresáře ClickUp
- Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
- Šablona seznamu kontaktů společnosti ClickUp
- Šablona profilů zaměstnanců ClickUp
- Tabulka adresáře zaměstnanců v Excelu od Spreadsheet.com
- Šablona adresáře zaměstnanců a seznamu kontaktů pro Word od Template.net
- Šablona adresáře zaměstnanců Airtable
Co je šablona adresáře?
Šablona adresáře je předem připravený dokument nebo webová stránka, kterou lze použít k vytvoření adresáře osob, firem, dokumentů, médií a dalších položek. Obvykle obsahuje pole pro jméno, kontaktní údaje a další relevantní data o každé položce.
Ačkoli adresáře obvykle neobsahují automatizace a sledování úkolů, mohou být dobrou alternativou CRM pro manažery a další zaměstnance, kteří hledají jednoduchá řešení. V mnoha případech můžete také integrovat své adresáře do CRM nebo softwaru pro správu projektů.
Šablony adresářů lze vytvořit pro různé účely, například:
- Adresáře dokumentů
- Adresáře fotografií
- Adresáře zaměstnanců
- Adresáře členů
- Adresáře dodavatelů
- Adresáře podle odvětví
- Adresáře událostí
- Adresáře produktů
- Adresáře webových stránek
Výhody šablony adresáře
Šablony adresářů šetří čas a námahu, protože poskytují předformátovaný dokument nebo software, který můžete přizpůsobit svým potřebám. Pomáhají také zajistit, aby adresáře, které vytvoříte, byly konzistentní a snadno použitelné.
Zde je několik výhod používání šablony adresáře:
- Ušetřete čas a námahu díky předformátovanému dokumentu nebo webové stránce, které můžete přizpůsobit svým potřebám.
- Udržujte všechny na stejné vlně díky dokumentům, které jsou vždy aktuální a v nejnovější verzi.
- Zajistěte konzistentnost, aby byly záznamy dobře organizované a rychle přístupné.
- Zvyšte přesnost svých záznamů tím, že poskytnete standardní formát pro zadávání a ukládání dat.
- Zjednodušte přístup k interním dokumentům a médiím a zajistěte, aby všichni měli k dispozici nejnovější aktualizace a dokumenty.
- Dopřejte si možnost rozšiřování s růstem vaší firmy přidáváním, úpravami nebo změnami polí a funkcí v průběhu času.
- Snižte riziko ztráty dat
Pokud chcete vytvořit adresáře pro svou organizaci, šablony jsou vynikajícím a snadným způsobem, jak zajistit jejich efektivnější a přesnější sestavení, abyste je mohli v průběhu času vyhledávat a upravovat.
10 šablon adresářů pro lepší organizaci
Zde je 10 bezplatných šablon adresářů, které vám pomohou udržet pořádek a produktivitu.
1. Šablona adresáře ClickUp
Šablona adresáře ClickUp je předformátovaný seznam, který vám pomůže organizovat dokumenty vašeho týmu podle informací o zaměstnancích.
Šablona je nejvhodnější pro firmy všech velikostí, které potřebují sledovat dokumenty svých zaměstnanců. Je také dobrou volbou pro jednotlivce, kteří si chtějí vytvořit osobní adresář svých dokumentů.
Obsahují přizpůsobitelné stavy, zobrazení a pole, které vám umožní například:
- Sledujte důležité dokumenty
- Ukládejte důležité informace a vizualizujte data
- Snadný přístup k informacím v přehledném adresáři
- Sledujte čas, značky, závislosti a e-maily
- Přidávejte, aktualizujte a kontrolujte dokumenty
- Sledujte úkoly pomocí nástrojů pro správu projektů
Šablona adresáře od ClickUp je vhodná pro firmy všech velikostí, které potřebují vytvořit organizovaný adresář dokumentů.
Pokud potřebujete více funkcí pro ukládání dalších typů dat, jako jsou například vstupní stránky, můžete také zvážit vytvoření adresáře pro vaše data pomocí šablony databáze.
2. Šablona adresáře fotografií ClickUp
Šablona adresáře fotografií ClickUp je předem připravená tabule, která vám pomůže organizovat a spravovat fotografie vašeho týmu. Obsahuje stavy, pole a zobrazení, které vám pomohou sledovat, kategorizovat a vizualizovat fotografie vašeho týmu.
Šablona nabízí také následující výhody:
- Snadno organizujte fotografie do kategorií a složek
- Okamžitě najděte fotografii pomocí vyhledávání podle klíčových slov a značek.
- Sledujte, kdo a kdy nahrál jednotlivé fotografie.
- Zlepšete sledování týmu pomocí reakcí na komentáře, více přiřazených osob a důležitosti.
Šablona adresáře fotografií je nejvhodnější pro firmy a oddělení všech velikostí, které potřebují sledovat fotografie svých týmů.
3. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp je předem připravený seznam, který vám pomůže vytvořit centrální místo pro všechny informace o zaměstnancích.
Tato šablona adresáře zaměstnanců je nejvhodnější pro firmy všech velikostí, které potřebují sledovat informace o zaměstnancích. Je také dobrou volbou pro jednotlivce, kteří si chtějí vytvořit osobní adresář svých zaměstnanců.
Hledáte skvělé řešení, které posune vaše lidské zdroje o krok dál? Šablona lidských zdrojů ClickUp vám pomůže vytvořit přizpůsobený systém pro váš HR tým. Usnadňuje správu náboru, rozvoje talentů, řízení zaměstnanců a zapracování nových zaměstnanců.
4. Šablona obchodního adresáře ClickUp
Pokud potřebujete vytvořit seznam dodavatelů, adresář partnerů nebo jakýkoli jiný typ adresáře kontaktů, šablona adresáře firem ClickUp vám pomůže tento proces zjednodušit a zorganizovat.
Šablona obsahuje pole pro zaznamenávání kontaktních informací, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla. Navíc získáte přehledy, díky kterým snadno vyhledáte kontakty podle jména, společnosti, odvětví nebo umístění.
Šablona obchodního adresáře vám pomůže vytvořit databázi, která vám umožní:
- Snadno ukládejte a prohlížejte kontaktní informace na jednom centrálním místě.
- Zlepšete komunikaci s dodavateli a partnery tím, že jim poskytnete rychlý a snadný přístup k kontaktním údajům.
- Usnadněte rozvoj nového podnikání tím, že poskytnete centrální úložiště pro potenciální zákazníky a partnery.
V tomto duchu můžete také zvážit využití softwaru pro vytváření organizačních schémat nebo tabulky Excel pro organizační schémata.
Pokud hledáte perfektní šablonu seznamu dodavatelů, adresář zákazníků nebo interní seznam kontaktů, šablona Business Directory Template od ClickUp je vynikající volbou!
5. Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
Přáli jste si někdy, aby bylo snazší vytvořit interaktivní adresář členů s fotografiemi? Nyní je to možné! S šablonou ClickUp Membership Directory with Photos Template nepotřebujete žádné technické znalosti, abyste mohli vytvořit krásný a přehledný adresář členů.
Vlastní pole vám nabízejí sedm možností atributů, včetně jmen, telefonních čísel, e-mailů, kontaktů pro případ nouze a adres.
Různé zobrazení ClickUp vám umožňují vyhledávat a třídit osoby podle typu členství, formuláře členství, procesu členství, data zahájení členství a dalších důležitých informací.
Pomocí této šablony vytvoříte adresář členů, který vám poskytne vše, co potřebujete: vynikající přehlednost, lepší spolupráci, lepší možnosti propojení a rychlý přístup k identifikačním údajům členů a kontaktním informacím.
Pokud potřebujete sledovat členy, šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi je přesně to, co hledáte!
6. Šablona seznamu kontaktů společnosti ClickUp
Pokud potřebujete vytvořit seznam obchodních kontaktů, šablona Company Contact List Template od ClickUp vám pomůže to udělat správně.
Tato šablona je předem připravený seznam, který vám pomůže uchovávat kontakty na jednom místě.
Obsahují vlastní pole pro sledování kontaktních informací, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a pracovní pozice. Navíc získáte vlastní zobrazení (například podle oddělení, pracovního poměru nebo data nástupu), která vám pomohou rychleji vyhledat kontakty.
Zjednodušte proces přidávání nových kontaktů do svého seznamu pomocí šablony seznamu kontaktů společnosti.
Jedná se o vynikající šablonu pro lidi, kteří chtějí mít přehled o svých osobních nebo firemních kolezích, ať už pro sebe, malou firmu nebo organizaci na podnikové úrovni.
7. Šablona profilů zaměstnanců ClickUp
Udržujte informace o profilech zaměstnanců přehledné a snadno přístupné pomocí šablony ClickUp Employee Profiles Template.
Tato šablona vám pomůže sledovat kontaktní údaje vašich zaměstnanců, jejich pracovní pozice a další relevantní informace.
Profil můžete zobrazit podle oddělení, kalendáře nebo úkolu a přizpůsobit libovolné ze sedmi polí.
Tato šablona profilů zaměstnanců od ClickUp usnadňuje a urychluje ukládání, úpravy a přístup k profilovým informacím vašich zaměstnanců!
8. Tabulka adresáře zaměstnanců v Excelu od Spreadsheet.com
Tabulka Excel Employee Directory Spreadsheet od Spreadsheet.com je šablona tabulky, která sleduje a spravuje údaje o zaměstnancích, jako jsou jména, pracovní pozice, kontaktní informace, dovednosti, aktuální projekty a mnoho dalšího.
Šablona se snadno používá a upravuje, takže ji můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám.
9. Šablona adresáře zaměstnanců a seznamu kontaktů pro Word od Template.net
Pokud hledáte velmi jednoduchou alternativu k online adresářům, možná se vám bude líbit šablona Word Employee Office Directory and Contact List Form Template od Template.net.
Tato šablona je k dispozici ve formátech MS Word, Google Docs a Apple Pages.
Tabulka vám umožňuje vložit své jméno a kontaktní údaje do záhlaví v horní části stránky. Poté stačí do polí tabulky zadat následující informace:
- Jméno zaměstnance
- Identifikační číslo
- Pozice
- Oddělení
- Telefonní číslo
- E-mailová adresa
- Domácí adresa
Pokud se chcete vyhnout online a cloudovým adresářům, stačí si stáhnout šablonu Template.net Word Employee Office Directory a vytvořit šablonu formuláře seznamu kontaktů.
10. Šablona adresáře zaměstnanců Airtable
Šablona adresáře zaměstnanců Airtable je předem připravená tabulka, která pomáhá uchovávat kontaktní údaje zaměstnanců, pracovní pozice a další relevantní informace na jednom centrálním místě.
Šablona adresáře zaměstnanců Airtable obsahuje následující vlastní pole, která vám pomohou ukládat informace o zaměstnancích.
Obsahují také vlastní zobrazení, která vám pomohou snadno najít potřebné informace, například podle oddělení, stavu nebo data přijetí nových zaměstnanců. Můžete dokonce použít vestavěný formulář k shromažďování informací o nových zaměstnancích, jako jsou předchozí zkušenosti.
Pokud hledáte rychlý způsob, jak sledovat důležité informace o svých zaměstnancích, je šablona adresáře zaměstnanců Airtable skvělou volbou. Je snadno použitelná a přizpůsobitelná a pomůže vám zlepšit komunikaci, spolupráci a efektivitu na pracovišti.
Výběr nejlepší šablony adresáře
Představili jsme 10 bezplatných šablon adresářů, které můžete použít k evidenci kontaktů, zákazníků a všech zaměstnanců ve vaší firmě.
Ať už jste manažer, majitel firmy nebo personální ředitel, považujte tento seznam za svůj nákupní seznam nejlepších šablon adresářů pro rok 2023!
Ať už chcete ukládat informace o zaměstnancích, členech, kolezích nebo téměř jakýchkoli jiných osobách či obchodních účelech, v jedné z těchto deseti nejlepších šablon pravděpodobně najdete přesně ty funkce, které hledáte.
Všechny šablony uvedené v tomto článku jsou zdarma k použití a stažení, takže je vyzkoušejte a zjistěte, která z nich nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Jako doplněk k šablonám adresářů zvažte přidání šablon informačních listů, šablon organizačních schémat nebo alternativ CRM do svého arzenálu.
Chcete posunout své podnikání na vyšší úroveň? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! Máme více než 1 000 šablon, podobných těm výše uvedeným, které vám pomohou vytvořit jakýkoli typ formuláře nebo dokumentu, který si dokážete představit.
Zaregistrujte se ještě dnes k bezplatné zkušební verzi a zjistěte, jak vám ClickUp pomůže být produktivnější!