10 nejlepších softwarů pro správu členů pro organizace v roce 2025

Ať už jste manažerem neziskové organizace nebo vlastníkem fitness centra, víte, jak důležité je rozšiřovat členskou základnu. Aktivní členové pomáhají se vším, od fundraisingových akcí po budování komunity.
Navíc není na škodu, že aktivní členové mají tendenci utrácet více. Jen tak mimochodem. ?
Je tu však jeden malý problém. Potřebujete způsob, jak spravovat všechny členské příspěvky a kontaktní informace na jednom místě. Nemáte čas přepínat mezi různými platformami.
Právě zde přichází na řadu software pro správu členů.
Software pro správu členů nebo členství pomáhá profesním sdružením, obchodním komorám a dalším organizacím založeným na členství spravovat své členy. Od zpracování online plateb po členské portály a další funkce – správný software za vás odvede velkou část náročných úkolů. ?️
V tomto průvodci odhalíme klíčové funkce nejlepšího softwaru pro správu členství a představíme vám 10 nejoblíbenějších řešení pro správu členů v roce 2024.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu členů?
Systémy pro správu členů by vám měly usnadnit život. Hledejte platformy s funkcemi, které vám ušetří čas, jako například:
- Zpracování plateb: Ukládání informací o kreditních kartách členů představuje pro vaši organizaci velkou právní zátěž. Naštěstí systém pro správu členství zahrnuje samoobslužný portál pro členy, kde mohou lidé zadat své platební údaje a spravovat své členství. Členové tak mají větší pohodlí a vy nemusíte ukládat čísla karet – je to výhodné pro všechny! ?
- Správa databáze členů: Platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM) uchovává všechna data členů na jednom místě. Namísto rozptýlení informací o členech do tabulek a e-mailů budete mít k dispozici komplexní panel členství pro rychlou orientaci.
- Zapojení členů: Software pro správu členů umí víc než jen zpracovávat platby. Měl by obsahovat několik funkcí, které vám pomohou prohloubit vztahy s členy (a tím zlepšit jejich retenci). Může se jednat například o e-mailové kampaně, online komunity nebo stránky pro registraci na akce.
- Automatizované funkce: Moderní nástroje pro správu členů by měly zefektivnit váš pracovní postup. Ať už se jedná o automatizované přihlašování nebo procesy přijímání nových členů, zvolte software pro správu členství, který tuto práci udělá za vás.
10 nejlepších aplikací pro správu členů, které můžete použít
Víme, že jste zaneprázdněni, proto jsme pro vás vyhledali tu správnou aplikaci pro správu členů. Podívejte se na tento seznam nejlepších softwarových platforem pro správu členů pro rok 2024.
1. ClickUp
Přesně tak. Nejoblíbenější nástroj pro správu projektů na světě je zároveň ideální platformou pro správu členů. Použijte ClickUp CRM ke sledování informací o zákaznících a vizualizaci vaší pipeline, abyste přesvědčili více potenciálních členů, aby se připojili k vaší organizaci. ?
ClickUp je bezpečný databázový software, který obsahuje jednoduché tabulkové zobrazení, takže můžete vidět všechna data členů na jednom místě – a tato data lze snadno importovat a exportovat. Vypočítejte celoživotní hodnotu zákazníka, obnovení, míru zapojení a mnoho dalšího.
ClickUp je vynikající řešení pro správu členské databáze, ale nabízí také miliardy dalších funkcí. Neslouží pouze ke shromažďování údajů o členech, ale také k realizaci všech vašich velkých plánů.
Máte svobodu navrhnout hierarchii projektu ClickUp podle svých představ. Na rozdíl od jiných softwarů pro správu klientů vás nenutíme přizpůsobovat se našim požadavkům. Můžete si navrhnout vlastní pracovní postupy a pracovat tak, jak vám to vyhovuje.
Nemusíte začínat od nuly. Stačí si přizpůsobit hotovou šablonu ClickUp a můžete se pustit do práce:
- Využijte šablonu strategie členství ClickUp k brainstormingu svého dalšího velkého kroku.
- Zkopírujte šablonu adresáře členů ClickUp a vytvořte si vlastní databázi během několika sekund.
- Spolehněte se na šablonu adresáře ClickUp a vytvořte adresář členů během chvilky.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp CRM sleduje všechna data členů a zobrazuje je společně s vašimi projekty, úkoly, analytickými údaji a dalšími informacemi.
- Šablony ClickUp vám ušetří čas při náročných administrativních úkolech.
- Vizualizujte metriky zapojení členů pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase.
- Brainstormujte cíle pro vaši organizaci a zajistěte odpovědnost svého týmu tím, že cíle převedete na úkoly.
Omezení ClickUp:
- ClickUp má tolik funkcí, že nováčkům to někdy připadá zastrašující (ale my vám věříme!).
- Některé funkce, jako například ClickUp AI, jsou k dispozici pouze placeným předplatitelům.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Wild Apricot
Wild Apricot je webové řešení pro správu členů, které umí trochu od všeho. Využijte jeho databázi členů ke sledování informací o členech. Vyzkoušejte nástroj pro tvorbu webových stránek pro správu vašich stávajících webových stránek. Nebo si vytvořte vlastní mobilní aplikaci, abyste mohli být v kontaktu s členy i na cestách.
Chcete se plně věnovat elektronickému obchodování? Využijte funkci online obchodu Wild Apricot, která vám umožní vystavit produkty ve vašem členském portálu. Členové mohou dokonce nastavit opakované platby členských příspěvků, takže vy nemusíte hnout prstem. ?
Nejlepší funkce Wild Apricot:
- Vytvářejte seznamy událostí a přizpůsobitelné registrační formuláře během několika sekund.
- Automaticky generujte faktury a účtenky pro zpracování plateb
- Integrujte Wild Apricot s WordPressem a widgety
Omezení Wild Apricot:
- Někteří uživatelé uvádějí, že jejich členové zaznamenali chyby.
- Ostatní uživatelé tvrdí, že platforma není uživatelsky přívětivá.
Ceny Wild Apricot:
- Osobní: 60 $/měsíc za 100 kontaktů
- Skupina: 75 $/měsíc za 250 kontaktů
- Komunita: 140 $/měsíc za 500 kontaktů
- Profesionální: 240 $/měsíc za 2 000 kontaktů
- Síť: 440 $/měsíc za 5 000 kontaktů
- Enterprise: 530 $/měsíc za 15 000 kontaktů
- Globální: 900 $/měsíc za 50 000 kontaktů
Hodnocení a recenze Wild Apricot:
- G2: 4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 530 recenzí)
3. ClubExpress
ClubExpress se již více než 20 let zaměřuje na zjednodušení správy klubů. Pomocí této aplikace pro členy můžete naplánovat hromadné e-maily, posílat členům textové zprávy, vytvářet průzkumy a dokonce i diskusní fóra.
Funkce pro zapojení členů jsou obzvláště robustní. Pokud chcete zůstat v pravidelném kontaktu se svými členy – a kdo by nechtěl? – ClubExpress je spolehlivou volbou.
Nejlepší funkce ClubExpress:
- ClubExpress nabízí neomezené cloudové úložiště
- Vyberte si z více než 20 předem připravených modulů a získejte funkce, které potřebujete.
- ClubExpress umožňuje členům spravovat své údaje a historii plateb v členském portálu.
Omezení ClubExpress:
- Někteří říkají, že funkce fóra je těžko použitelná.
- Ostatní uživatelé říkají, že platforma je celkově obtížně ovladatelná.
Ceny ClubExpress:
- Až 200 členů: 42 centů/člen, fakturováno měsíčně
- 201–300 členů: 38 centů/člen, fakturováno měsíčně
- 301–500 členů: 34 centů/člen, fakturováno měsíčně
- 501–1 000 členů: 30 centů/člen, fakturováno měsíčně
- Více než 1 000 členů: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClubExpress:
- G2: 4/5 (240 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (510+ recenzí)
4. MemberClicks
MemberClicks zefektivňuje správu členství pro profesní sdružení, obchodní komory a obchodní asociace. Prezentuje se jako komplexní platforma pro automatizaci, zapojení a generování příjmů pro jakoukoli organizaci, která spravuje členy.
MemberClicks nabízí pracovní postupy pro zaměstnance, správu událostí a funkce pro zapojení členů, jako jsou učebny, pracovní nabídky a fóra.
Nejlepší funkce MemberClicks:
- Pořádejte virtuální konference nebo veletrhy
- Přilákejte více návštěvníků na svůj členský portál vytvořením nabídky volných pracovních míst.
- Vytvořte členům vyhrazený prostor pomocí funkce CommUnity.
Omezení MemberClicks:
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma postrádá užitečné funkce pro úpravy.
- Jiní tvrdí, že výuková videa MemberClicks jsou zastaralá a nepoužitelná.
Ceny MemberClicks:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MemberClicks:
- G2: 3,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
5. StarChapter
Provozujete pobočku obchodního sdružení? StarChapter se specializuje na správu poboček pro dobrovolníky i administrátory. Líbí se nám jeho funkce Board & Management, která členům představenstva poskytuje centrální místo pro sdílení informací. ?
Pomocí StarChapter můžete snadno importovat údaje o členech a integrovat je s několika národními asociacemi. Tento software také generuje podrobné zprávy o vašem členském programu, které se hodí, pokud potřebujete předložit zprávu představenstvu.
Nejlepší funkce StarChapter:
- Zpracovávejte platby pomocí StarChapter Pay
- Vytvořte si vlastní webové stránky pro svou pobočku
- Automaticky odesílejte hromadné e-maily a sledujte doručitelnost e-mailů
Omezení StarChapter:
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné provádět úpravy ve StarChapter.
- Jiní říkají, že chtějí přehlednější formátování a více možností přizpůsobení.
Ceny StarChapter:
- Essential: 83 $/měsíc pro 150 členů, plus 779 $ instalační poplatek
- Růst: 105 $/měsíc pro 300 členů plus 1 079 $ instalační poplatek
- Pokročilá verze: 133 $/měsíc pro 600 členů, plus 1 319 $ instalační poplatek
- Pro: 165 $/měsíc pro 1 200 členů, plus 1 559 $ instalační poplatek
Hodnocení a recenze StarChapter:
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 580 recenzí)
6. Mindbody
Mindbody je software pro správu členství přizpůsobený pro fitness, wellness a kosmetické salony. Nejpopulárnější je však v posilovnách, jogových studiích a tanečních studiích. ?
Pokud si chcete vybudovat jméno, Mindbody nabízí aplikaci white label pro správu rozvrhů a plateb členů na cestách.
Nejlepší funkce Mindbody:
- Přijímejte platby a plánujte kurzy přímo z aplikace Mindbody pro Android nebo iOS.
- Získejte přehled o svém podnikání díky zprávám o prodeji, obsloužených klientech a míře využití.
- Pomocí Mindbody můžete plánovat rozvrhy zaměstnanců, spravovat jejich výkonnost, provádět hodnocení a zpracovávat mzdy.
Omezení Mindbody:
- Někteří uživatelé uvádějí, že měli negativní zkušenosti se zákaznickým servisem Mindbody.
- Jiní říkají, že obchodní zástupci jsou trochu vlezlí.
Ceny Mindbody:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Mindbody:
- G2: 3,6/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 2 600 recenzí)
7. Adresář Workfolio
Workfolio je sada nástrojů, které profesní asociace používají k úspoře času a zefektivnění pracovních postupů. Líbí se nám funkce mikrowebů, která vám umožňuje vytvářet mikroweby pro vaše klienty nebo si vytvořit vlastní osobní webové stránky – bez nutnosti programování.
Workflow Directory je zároveň adresářem zaměstnanců, platformou pro mikroweby a nástrojem pro správu profilů. Nabízí také specializovaná softwarová řešení pro právní, zdravotnickou a vzdělávací oblast, takže si zde každý najde to své. ?
Nejlepší funkce adresáře Workfolio:
- Vytvořte si vlastní webové stránky během několika minut pomocí nástroje WYSIWYG pro tvorbu webových stránek.
- Pokud provozujete B2B podnikání, vytvořte mikroweb pro klienty, který ohromí vaše potenciální zákazníky.
- Pomocí pokročilého nástroje pro vytváření adresářů členů vytvořte robustní adresář bez nutnosti programování.
Omezení adresáře Workfolio:
- Někteří uživatelé uvádějí, že museli být kreativní, aby si tuto aplikaci pro správu členů přizpůsobili.
- Ostatní lidé říkají, že Workfolio má hodně výpadků.
Ceny adresáře Workfolio:
- Tým: 99 $/měsíc pro až 50 členů, fakturováno ročně
- Společnost: 249 $/měsíc pro až 500 členů, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen, pro více než 501 členů
Hodnocení a recenze adresáře Workfolio:
- G2: N/A
- Capterra: 4,8/5 (4 recenze)
8. ZenPlanner
Potřebujete ve svém životě trochu zenu? ZenPlanner je software pro správu členství a fakturaci pro tělocvičny a fitness centra. Jedná se vlastně o kompletní sadu produktů, která zahrnuje obchodní software, nástroj pro tvorbu webových stránek, CRM, fakturaci a další.
ZenPlanner nabízí jedinečné příklady použití pro bojová umění, funkční fitness, butikové fitness a gymnastiku, pokud hledáte software přizpůsobený vašemu podnikání. ?
Nejlepší funkce ZenPlanner:
- ZenPlanner nabízí pokročilé sledování tréninků, které členům poskytuje více praktických údajů.
- Uživatelé mohou automatizovat e-maily, fakturaci a sledování docházky.
- Využijte partnera ZenPlanner, UpLaunch, pro automatizaci marketingu, placené reklamy a tvorbu webových stránek.
Omezení ZenPlanner:
- ZenPlanner sice dokáže velmi dobře zavádět nové funkce, ale podle názoru několika lidí není mobilní aplikace příliš dobrá.
- Ostatní uživatelé říkají, že platforma je obtížně ovladatelná.
Ceny ZenPlanner:
- Až 45 členů: 99 $/měsíc
- Až 60 členů: 129 $/měsíc
- Až 75 členů: 149 $/měsíc
- Až 100 členů: 176 $/měsíc
- Až 150 členů: 209 $/měsíc
- Až 200 členů: 227 $/měsíc
- Až 250 členů: 247 $/měsíc
- Více než 251 členů: 267 $/měsíc
Hodnocení a recenze ZenPlanner:
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (více než 240 recenzí)
9. MemberLeap
MemberLeap je trojstranný software pro správu členství, který slouží ke správě členství, plánování akcí a zapojení členů.
Možná to nevypadá jako nejmodernější řešení pro správu členství, ale tato platforma je spolehlivou volbou pro fakturaci členství, vytváření aplikací pro akce a hromadné zasílání textových zpráv.
Nejlepší funkce MemberLeap:
- MemberLeap zjednodušuje spolupráci a správu výborů
- Vytvářejte interaktivní výstavní stánky pro virtuální akce
- Vytvořte diskusní fóra, kde mohou členové mezi sebou chatovat.
Omezení MemberLeap:
- MemberLeap vyžaduje ruční zadávání některých údajů o členech.
- Někteří uživatelé uvádějí, že museli kontaktovat zákaznickou podporu kvůli opravám chyb.
Ceny MemberLeap:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MemberLeap:
- G2: 4,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. GrowthZone
GrowthZone se zaměřuje na zvyšování počtu členů. Pokud je nejvyšší čas na rozšíření, tento software pro správu asociací (AMS) vám k tomu pomůže. Obsahuje užitečné funkce pro správu členů, jako jsou kontakty, plánování akcí (včetně online akcí), fakturace a komunikace. ?
Ale to je jen špička ledovce. GrowthZone také obsahuje nástroje pro zvýšení produktivity, jako je nástroj pro tvorbu formulářů, správa webového obsahu a nástroj pro tvorbu mobilních aplikací.
Nejlepší funkce GrowthZone:
- GrowthZone integruje automatizaci marketingu a správu prodejního trychtýře.
- Poskytněte svým zaměstnancům mobilní aplikaci AMS pro načítání kontaktních údajů, správu registrací na akce a další funkce.
- Automatizujte e-mailové marketingové kampaně a personalizujte zážitky členů, aniž byste hnuli prstem.
Omezení GrowthZone:
- Někteří uživatelé tvrdí, že GrowthZone umí tolik, že je těžké se v něm zorientovat.
- Ostatní uživatelé hlásí potíže s nástrojem pro e-mailový marketing GrowthZone.
Ceny GrowthZone:
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GrowthZone:
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
ClickUp: Nástroj pro správu členství vašich snů
Členové jsou motorem vašeho světa. Místo toho, abyste každý den trávili hodiny posíláním e-mailů nebo správou údajů o členech, vyberte si pro tuto práci správnou platformu pro správu členství. Se správným nástrojem poskytnete členům lepší zážitek a zároveň omezíte náročné administrativní úkoly.
Jste zaneprázdněni a nemáte čas přecházet mezi různými platformami. Když je čas penězi, sáhněte po nejlepším softwaru pro správu členů: ClickUp. ?
Spojujeme vaše projekty, úkoly, šablony, komunikaci a správu členství na jednom místě. Je to tak skvělé, že nebudete vědět, co dělat se vším tím ušetřeným časem.
Ale nemusíte nám věřit na slovo – vyzkoušejte to sami. Zaregistrujte se do ClickUp hned teď. Je to navždy zdarma!