TimeHero vs. Motion: Který nástroj pro správu času je pro vás ten pravý?

Víte, že efektivní nástroj pro správu času je vše, co stojí mezi vaším prokrastinováním a vaší nejproduktivnější verzí.
Ale která aplikace pro denní plánování nebo chytrý kalendář vám usnadní život, místo aby vám přidávala další stres?
Dvě jména, která budete slýchat stále dokola, jsou TimeHero a Motion. Obě slibují chytřejší pracovní dny, lepší soustředění a méně zmeškaných termínů. Dělají to však velmi odlišnými způsoby.
Pokud se snažíte zjistit, který z nich vyhovuje vašemu pracovnímu postupu (a způsobu, jakým funguje váš mozek), jste na správném místě. Podívejme se na ně po jednotlivých funkcích. A pokud vám ani jeden z nich nepřipadá dostatečně vyvážený, představíme vám spolehlivou alternativu – ClickUp!
Timehero vs. Motion v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka TimeHero a Motion s bonusovým náhledem na ClickUp!
|Funkce
|TimeHero
|Motion
|⭐️ Bonus: ClickUp
|Inteligentní plánování
|Předvídatelné plánování, skvělé pro strukturované pracovní postupy.
|Umělá inteligence umožňuje v reálném čase přeplánovat úkoly na základě měnících se priorit a termínů.
|Přizpůsobitelný kalendář s umělou inteligencí, zobrazení časové osy, Ganttovy diagramy a automatizace, které mohou dynamicky upravovat váš rozvrh na základě změn v reálném čase.
|Řízení projektů
|Robustní plánování projektů pomocí šablon, závislostí úkolů a podrobného sledování.
|Funkce pro správu projektů jsou sekundární oproti funkcím kalendáře.
|Komplexní řešení pro správu projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy, závislostmi úkolů a funkcemi pro spolupráci, vše na jedné platformě.
|Týmová spolupráce
|Nejvhodnější pro týmy zaměřené na dlouhodobé plánování projektů, šablony a správu zdrojů.
|Nejlepší pro rychle se rozvíjející týmy, které vyžadují úpravy plánování v reálném čase.
|ClickUp vyniká spoluprací v reálném čase, přiřazováním úkolů, sdílením dokumentů a integrací s dalšími online nástroji pro schůzky, díky čemuž je týmová práce plynulá ve všech oblastech.
|Automatizace úkolů
|Pokročilá automatizace s opakujícími se šablonami, závislostmi úkolů a vyvažováním pracovní zátěže.
|Základní automatizace opakujících se úkolů.
|Výkonné automatizace pro snížení manuálních úkolů, od pracovních postupů založených na pravidlech až po autopiloty ClickUp, které za vás provádějí akce autonomně.
|Uživatelská zkušenost a rozhraní
|Funkční, komplexnější rozhraní s menším důrazem na design.
|Elegantní rozhraní s kalendářem, které se přizpůsobuje v reálném čase.
|Vysoce přizpůsobitelné a uživatelsky přívětivé rozhraní s více zobrazeními (seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář) poskytuje uživatelům flexibilitu při výběru ideálního nastavení.
|Nástroje pro soustředění a produktivitu
|Více se zaměřuje na plánování, bez podnětů k produktivitě v reálném čase.
|Ochrana času na práci, prioritizace úkolů pomocí umělé inteligence a návrhy pořadí úkolů.
|Zvyšuje produktivitu díky funkcím, jako je sledování času, stanovení cílů, prioritizace úkolů a pracovní prostory, které udržují týmy v souladu a soustředěné.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je TimeHero?
TimeHero je platforma pro správu úkolů a projektů založená na umělé inteligenci, která byla navržena pro automatizaci a optimalizaci plánování pro jednotlivce i týmy. Na rozdíl od tradičních správců úkolů, kteří se při sledování času spoléhají výhradně na termíny, TimeHero inteligentně plánuje úkoly na základě vaší dostupnosti, priorit a událostí v kalendáři a dynamicky se přizpůsobuje změnám ve vašem rozvrhu.
🧠 Zajímavost: 77 % zaměstnanců nyní očekává od svých manažerů větší podporu, ale tito manažeři již nyní zvládají o 51 % více práce, než kolik jsou reálně schopni zvládnout. Není tedy překvapením, že profesionálové a týmy přehodnocují způsob, jakým řídí úkoly a plánují svůj čas.
Funkce TimeHero
TimeHero se nesnaží nahradit váš kalendář pro správu projektů – snaží se ho uvolnit. Jeho funkce jsou zaměřeny na automatizaci vašeho plánování, abyste mohli trávit více času prací a méně času přemýšlením.
Funkce č. 1: Inteligentní plánování úkolů
Většina softwaru pro plánování úkolů všechny vaše úkoly nahází do statického seznamu a popřeje vám hodně štěstí. TimeHero jde o několik kroků dál – analyzuje, kolik času máte každý den k dispozici, jaké schůzky jste si naplánovali a kdy je každý úkol splatný, a automaticky pro vás vytvoří realistický plán.
A co víc: pokud zmeškáte úkol (protože život!), TimeHero okamžitě přepočítá váš plán, aniž byste museli vše ručně přeskupovat.
Funkce č. 2: Dynamické šablony projektů
Potřebujete spustit projekt pro klienta, zaškolit nového zaměstnance nebo realizovat marketingovou kampaň? TimeHero vám umožňuje vytvářet podrobné šablony pracovních postupů, které automaticky přiřazují termíny a úkoly na základě data spuštění, nikoli pouze na základě pevných kalendářních dat.
Navíc jsou šablony plánů v TimeHero dostatečně flexibilní, aby zvládly reálné projekty, u nichž se termíny zahájení a termíny dokončení neustále mění.
Funkce č. 3: Integrované sledování času a vytváření reportů
Na konci náročného pracovního dne si kladete otázku, kam vlastně váš čas zmizel? TimeHero vám pomůže tuto mezeru zaplnit tím, že usnadňuje zaznamenávání hodin strávených na jednotlivých úkolech a následně tyto údaje převádí do přehledných reportů.
To není užitečné jen pro fakturaci klientům. Je to zásadní, pokud chcete pochopit, jak dlouho projekty trvají, abyste mohli lépe plánovat své dny a týdny.
Funkce č. 4: Společné řízení úkolů
Přiřazujte úkoly kolegům, přidávejte komentáře pro kontext a upravujte pracovní zátěž – to vše na jedné platformě. TimeHero vám dokonce vizuálně ukáže kapacitu vašeho týmu, takže se snadno vyhnete časté pasti přetížení vašich nejlepších zaměstnanců.
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27 $/měsíc na uživatele
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být umělá inteligence schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Co je Motion?
Motion je nástroj pro zvýšení produktivity založený na umělé inteligenci, který automaticky plánuje úkoly, schůzky a priority do vašeho kalendáře a eliminuje tak stres spojený s ručním plánováním.
Dynamicky upravuje váš kalendář v reálném čase na základě měnících se termínů, kolizí schůzek a naléhavosti úkolů. Motion, který nabízí kalendář, seznam úkolů a funkce pro správu projektů na jedné platformě, je ideální pro vás, pokud žijete v nepřetržitém tempu a nemáte čas na detailní plánování svého dne.
💡 Tip pro profesionály: Paretův princip, známý také jako pravidlo 80/20, říká, že 80 % výsledků pochází z 20 % soustředěného úsilí. V případě správy času to znamená upřednostnit úkoly, které budou mít nejvýznamnější dopad na dosažení vašich cílů.
Funkce Motion
Funkce Motion jsou určeny pro lidi, kteří mají příliš mnoho práce a nemají kapacitu na to, aby vše spravovali ručně.
Funkce č. 1: Plánování v reálném čase pomocí umělé inteligence
Když Motion plánuje úkoly za vás, ví přesně, kdy na nich budete pracovat, a to s přesností na minutu. Zohledňuje vaše schůzky, čas na soustředění, termíny a priority. Poté vytvoří dynamický denní kalendář, který se automaticky aktualizuje, pokud se váš den vyvine jinak, než jste plánovali.
Zmeškali jste úkol, protože se protáhla schůzka? Motion okamžitě znovu optimalizuje celý váš den, abyste nemuseli obětovat své priority.
Funkce č. 2: Kompletní správa projektů
Motion vám pomůže nejen se správou jednotlivých úkolů. Můžete vytvářet kompletní projekty, rozdělovat je na dílčí úkoly, nastavovat závislosti, přidělovat práci kolegům a sledovat pokrok v rámci více iniciativ, přičemž vše zůstane synchronizováno s vaším kalendářem.
Funkce č. 3: Automatizace plánování schůzek
Jste unaveni nekonečnými diskuzemi typu „Kdy máš čas?“ při plánování dalšího telefonátu? Motion obsahuje integrovaný plánovač schůzek, který vyhledá nejlepší dostupné časy na základě vašeho skutečného kalendáře, automaticky odešle odkazy a zablokuje čas, kdy se potřebujete soustředit.
Můžete dokonce prioritizovat úkoly podle důležitosti – už se vám nestane, že omylem zarezervujete svůj jediný skutečný pracovní čas.
Funkce č. 4: Seznamy úkolů seřazené podle priority
Místo nekonečných, roztříštěných seznamů úkolů, které vás zahlcují, vám Motion nabízí neustále aktualizovaný seznam úkolů seřazených podle priority na základě termínů, důležitosti úkolů a vaší dostupnosti.
Výsledek? Uvidíte, co musíte udělat. Navíc uvidíte přesně, kdy to uděláte.
Ceny Motion
- Pro AI: 29 $ za licenci na měsíc
- Business AI: 49 $ za licenci a měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
TimeHero vs. Motion: Porovnání funkcí
TimeHero a Motion se na první pohled zdají podobné. Ale když se podíváte blíže, rozdíly jsou poměrně zřejmé a důležité. Podívejme se, jak si vedou v přímém srovnání klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Inteligentní plánování
Toto je funkce, ve které Motion vyniká. Jeho AI engine průběžně přehodnocuje priority vašeho kalendáře v reálném čase. Automaticky přesouvá úkoly na základě nových schůzek, posunutých termínů nebo změn priorit. Nejenže vyplňuje prázdná místa, ale také chrání čas na soustředění, optimalizuje naléhavost a okamžitě se přizpůsobuje změnám ve vašem denním programu.
TimeHero také nabízí inteligentní plánování, ale jedná se spíše o přístup typu „nastav a zapomeň“. Je ideální pro strukturovanou, předvídatelnou práci, nikoli pro týmy nebo jednotlivce v rychle se měnícím prostředí, které vyžaduje neustálé přenastavování.
🏆 Vítěz: Motion. Je vhodnější pro dynamické plány, kde se plány mění za běhu a váš kalendář musí reagovat stejně rychle jako vy.
Funkce č. 2: Řízení projektů
TimeHero se zaměřuje na tradiční řízení projektů a dělá to dobře. Získáte vestavěné šablony, nastavitelné termíny zahájení a dokončení, závislosti úkolů a nástroje pro přidělování zdrojů, které týmům pomáhají jasně řídit dlouhodobé projekty. Je navržen pro přehlednost napříč celými pracovními postupy, nejen jednotlivými kalendáři.
Motion naopak podporuje struktury projektů, ale nezabývá se podrobně Ganttovými diagramy, šablonami nebo plánováním zdrojů. Je ideální pro realizaci a každodenní pracovní postupy, ale méně vhodný pro správu vrstevnatých, dlouhodobých projektů.
🏆 Vítěz: TimeHero. Je to lepší volba, pokud váš tým potřebuje strukturu, časové osy a přehled, a ne jen chytřejší seznam úkolů.
Funkce č. 3: Týmová spolupráce
Váš ideální nástroj zde zcela závisí na tom, jak váš tým funguje. Motion je ideální pro rychle se rozvíjející týmy zaměřené na výkon, kde se priority neustále mění a každý musí dodržovat přísný denní rozvrh. Pomáhá jednotlivcům soustředit se na úkoly a udržovat soulad, i když se situace mění.
TimeHero je vhodnější pro týmy, které pracují v rámci definovaných projektů, kde jsou klíčové šablony, časové osy a vyvažování pracovní zátěže. Pokud se vaše spolupráce více zaměřuje na plánování než na provádění v reálném čase, bude vám TimeHero připadat přirozenější.
🏆 Vítěz: Remíza. Záleží na tom, zda váš tým preferuje strukturu nebo rychlost – oba nástroje mají své silné stránky.
Funkce č. 4: Automatizace úkolů
TimeHero bere automatizaci vážně. Můžete vytvářet šablony opakujících se úkolů, automatizovat rozložení pracovní zátěže mezi členy týmu a vytvářet pracovní postupy, které po nastavení běží na autopilota. To je obzvláště užitečné pro týmy, které zpracovávají opakující se úkoly, jako je onboardování klientů, správa kampaní nebo cykly reportování.
Motion nabízí základní podporu opakujících se úkolů, ale není postaven na logice automatizace ani pravidlech hromadných úkolů. Pokud je automatizace klíčem ke snížení manuální práce, TimeHero má navrch.
🏆 Vítěz: TimeHero. Je to lepší volba, pokud váš tým pracuje na opakovatelných procesech a potřebuje automatizaci, aby vše fungovalo bez neustálého dohledu.
Funkce č. 5: Uživatelská zkušenost a rozhraní
Motion nabízí propracované a intuitivní prostředí, které se soustředí na váš kalendář. Působí moderně a je responzivní, takže se s ním snadno a rychle sžijí jak jednotlivci, tak týmy. Jeho uživatelské rozhraní pro plánování v reálném čase je obzvláště užitečné pro ty, kteří žijí podle svého kalendáře.
TimeHero je sice výkonný, ale může působit spíše utilitárně. Jeho rozhraní je funkční, ale o něco složitější a vizuálně méně atraktivní, zejména pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na tradiční nástroje pro správu projektů.
🏆 Vítěz: Motion. Pokud je pro přijetí vaším týmem důležitá uživatelská zkušenost, elegantní design a rozvržení Motion s důrazem na kalendář usnadňují každodenní používání.
Funkce č. 6: Nástroje pro soustředění a produktivitu
Myslíte si, že Motion slouží pouze k plánování? Zamyslete se znovu. Je navržen tak, aby vám pomohl i s prací. Chrání váš čas na soustředění, upozorní vás, když máte příliš mnoho úkolů, a pomocí umělé inteligence navrhne nejúčinnější pořadí úkolů na základě naléhavosti a dostupnosti. Je navržen tak, aby přímo bojoval s prokrastinací a přetížením úkoly.
TimeHero je sice silný v plánování, ale postrádá tyto podněty v reálném čase, které vás udržují v režimu provádění. Pokud chcete, aby váš nástroj fungoval jako kouč produktivity, Motion je tou správnou volbou.
🏆 Vítěz: Motion. Organizuje váš čas a aktivně vám pomáhá zůstat na správné cestě, což může mít velký význam, když se vám seznam úkolů začne zdát neřešitelný.
TimeHero vs. Motion na Redditu
Uživatelé Redditu zdůrazňují jasné rozdíly mezi TimeHero a Motion na základě reálného použití.
TimeHero, jako alternativa k Motion, je oceňován pro svou silnou automatizaci a schopnosti dlouhodobého plánování. Je oblíbený u uživatelů, kteří spravují složité projekty s minimálním denním vkladem.
Uživatel finngornthegreat v r/productivity poznamenává:
Opakující se úkoly byly velmi užitečné. Nastavil jsem si, aby se účetnictví a kontrola portálů s nabídkami opakovaly jednou za měsíc v libovolném dni, a systém je zařadil mezi důležité termíny, což bylo dobré. Tato funkce mi také umožnila vyhradit si každý den čas na e-maily, díky čemuž jsem získal realističtější představu o tom, kolik času mám na „skutečnou“ práci.
Jiní však zmiňují jeho neohrabané uživatelské rozhraní a složitost ovládání. Například dho689 to říká při srovnání s aplikací Sorted3:
Umělá inteligence Timehero je mnohem lepší v tom, že naplánuje úkoly do jakéhokoli dostupného časového úseku, který máte k dispozici, ale uživatelské rozhraní/uživatelská zkušenost je mnohem pomalejší a má více chyb. Vzhledem k tomu, že upravuje váš rozvrh v reálném čase (namísto klikání na tlačítko pokaždé), chápu pomalejší rychlost, ale aplikace se aktualizují jen zřídka.
Motion si naopak vysloužil chválu za své denní plánování založené na umělé inteligenci. Uživatelé oceňují, jak jim ulehčuje rozhodování.
Uživatel Redditu FrancescoD_ales píše na r/ProductivityApps:
Je vhodnější pro ty, kteří chtějí snížit tlak na stanovení priorit, ale vyžaduje, abyste k jednotlivým úkolům přidávali velké množství informací. Pokud se zaměřujete na kalendář a umělou inteligenci, pak je to pro vás vhodná volba.
Nevýhody? Vyšší cena a potíže ve velkých týmech. Redditor ruckk2 říká:
O Motion vím už nějakou dobu, ale nikdy jsem ho nevyzkoušel, protože je poměrně drahý…
Celkově lze říci, že Motion je správnou volbou, pokud potřebujete chytré denní plánování. Pro strukturované dlouhodobé provádění projektů má výhodu TimeHero.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k TimeHero a Motion
Pokud se vám líbí některé funkce TimeHero i Motion, ale hledáte platformu, která nabízí více, je čas se podívat na ClickUp, aplikaci pro práci, která umí všechno.
Alistair Wilson, konzultant pro digitální transformaci ve společnosti Compound, souhlasí:
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
Zde je několik důvodů, proč je ClickUp chytřejší volbou pro sledování a zlepšování vaší produktivity a lepší správu času:
ClickUp má náskok #1: AI kalendář + ClickUp Brain (AI asistent)
AI kalendář ClickUp umí víc než jen rozvrhnout váš den do přehledných časových bloků. Vytvoří pro vás jeho nejoptimálnější verzi. Synchronizuje se s vaším kalendářem Google, načítá události z vašeho backlogu, automaticky blokuje čas na soustředění a plánuje vaše schůzky pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Je to chytré velitelské centrum, které propojuje váš kalendář s vaší prací.
Vše zůstává synchronizováno ve vašem kalendáři, ClickUp Docs a úkolech, takže vám nic neunikne (ani se neztratí pod hromadou poznámek).
Aby bylo plánování a rozvrhování ještě snazší, máte k dispozici ClickUp Brain – nejkomplexnější pracovní AI na světě, která zná kontext vašich úkolů, projektů a členů týmu. Zjednodušuje správu úkolů tím, že automaticky generuje časové osy projektů, navrhuje popisy úkolů a podúkolů pro řešení složitých projektů a navrhuje další kroky, když se práce zdá být v slepé uličce.
Automaticky upřednostňujte konfliktní závazky pomocí AI Prioritize a přiřazujte úkoly správným členům týmu na základě jejich odbornosti a zkušeností pomocí AI Assign. Zde je videonávod:
Na rozdíl od umělé inteligence Motion, která pouze plánuje váš den, ClickUp Brain vám skutečně pomáhá plánovat a realizovat projekty v požadovaném rozsahu.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp Brain MAX je váš desktopový asistent poháněný umělou inteligencí, díky kterému se váš hlas stane nejužitečnějším nástrojem pro zvýšení produktivity.
Díky funkci Talk to Text v Brain MAX od ClickUp můžete diktovat úkoly, schůzky, připomenutí a poznámky bez použití rukou. Váš hlas se stane zkratkou pro nastavení připomenutí, vytváření dokumentů, přiřazování úkolů a dokonce i plánování schůzek – bez nutnosti psát jediné slovo.
🧠 Zajímavost: GenAI zvyšuje produktivitu kancelářských pracovníků a šetří jim v průměru 4,11 hodiny týdně.
ClickUp má výhodu č. 2: Sledování času + flexibilní zobrazení úkolů
Zatímco TimeHero nabízí automatizaci projektů a Motion se zaměřuje na váš kalendář, ClickUp vám umožňuje vidět, sledovat a spravovat každou část práce v zobrazení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
S funkcí ClickUp Project Time Tracking nepotřebujete k měření času žádné rozšíření ani nástroje třetích stran. Zaznamenávejte čas ručně nebo spouštějte a zastavujte časomíry během práce, označujte čas jako fakturovatelný a prohlížejte si podrobné časové přehledy podle projektu, klienta nebo člena týmu.
Čas se zaznamenává pro každý úkol ClickUp, takže můžete porovnat odhady se skutečnými hodnotami a upravit očekávání.
A to nejlepší? Můžete si vybrat z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, včetně seznamu, tabule, kalendáře, časové osy, Ganttova diagramu a pracovní zátěže, abyste mohli spravovat a sledovat úkoly z různých úhlů pohledu.
Přední organizace, jako je ShopMonkey, dokonce zkrátily čas potřebný k dokončení marketingových hodnocení a schvalování o 50 % díky ClickUp, a to díky jeho efektivnímu řízení úkolů a zjednodušeným nástrojům pro spolupráci.
Ať už potřebujete sledovat milníky projektu, monitorovat pracovní vytížení týmu nebo prostě jen mít přehled o každodenních úkolech, ClickUp nabízí všestrannost, která vám pomůže optimalizovat produktivitu ve všech oblastech.
💡 Tip pro profesionály: Použijte časové rozvrhy v ClickUp, abyste odhalili časové ztráty a získali zpět svůj týden. Automaticky shromažďují váš sledovaný čas napříč úkoly a podúkoly do centralizovaného týdenního přehledu.
Poté si každý pátek vyhraďte 5 minut na kontrolu svého časového rozvrhu:
- Odhalte opakující se úkoly s nízkou hodnotou, které zabírají hodiny času.
- Zjistěte, které práce trvale překračují odhady.
- Pomocí filtrů podle značky, přiřazeného pracovníka nebo typu úkolu zjistěte, kam skutečně mizí váš čas.
To vám pomůže seskupit podobné úkoly, lépe delegovat nebo vyhradit čas na práci s vysokým dopadem.
ClickUp má výhodu č. 3: Šablony pro blokování času
Chcete strukturu automatizovaného plánu Motion, ale s větší flexibilitou? Šablona ClickUp Time Blocking Template vám dává úplnou kontrolu nad vaším dnem. Můžete vizuálně přetahovat, přesouvat a měnit pořadí bloků úkolů, propojovat je se skutečnými úkoly a dokonce automatizovat, co se stane před nebo po každém bloku.
Potřebujete na poslední chvíli změnit svůj denní program? Šablona vám to také umožní. Díky tomu je ideální pro lidi, kteří potřebují strukturu a přizpůsobivost.
📮ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojznačnosti), protože 35 % pracovníků ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
V tomto ohledu vám může pomoci komplexní aplikace pro práci, jako je ClickUp. Například ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „dostane do obrazu“ ohledně všech důležitých aktualizací a priorit. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
ClickUp má výhodu č. 4: Opakující se úkoly s opravdovou flexibilitou
Ve srovnání s automatizací TimeHero nebo kalendářovým přístupem Motion je systém ClickUp navržen pro opakovatelné, komplexní pracovní postupy bez nutnosti odhadování.
Systém opakujících se úkolů ClickUp je vysoce přizpůsobitelný. Úkoly můžete organizovat tak, aby se opakovaly denně, týdně, měsíčně, po dokončení nebo podle vlastního harmonogramu. Můžete přenášet data, jako jsou komentáře a podúkoly, nebo každé opakování začít od začátku.
Navíc můžete nastavit podmínky pro přeskočení víkendů nebo svátků a určit, zda se nové úkoly zobrazí na stejném místě nebo v určeném prostoru.
📖 Přečtěte si také: Jak zvýšit produktivitu pomocí časového blokování
ClickUp má výhodu č. 5: Pokročilá automatizace
ClickUp Automations vám poskytuje úplnou kontrolu nad opakujícími se úkoly díky přizpůsobitelné logice „if-this-then-that“. Chcete, aby se úkol přesunul do stavu „Probíhá“, když je dokončen podúkol? Nebo chcete dostat oznámení ve Slacku, když je obchod označen jako uzavřený? To vše můžete nastavit během několika sekund.
Automatizace také umožňuje přiřazovat členy týmu, aktualizovat priority, přidávat značky, odesílat připomenutí a další funkce – to vše na základě spouštěčů, jako jsou termíny, změny stavu nebo odeslání formulářů.
ClickUp má výhodu č. 6: Správa pracovní zátěže a přehlednost týmu
Motion se zaměřuje na váš osobní rozvrh. TimeHero zpracovává projektové toky. ClickUp vám ukáže všechno, včetně toho, kdo z vašeho týmu je přetížený a kdo má volné kapacity.
Zobrazení pracovní zátěže ClickUp vám poskytuje přehled o rozložení úkolů v reálném čase na základě odhadů času, bodů úsilí nebo počtu úkolů. Můžete okamžitě přeřadit práci a upravit rozsah projektu tak, aby byla zátěž vyvážená.
👀 Věděli jste? Méně než polovina zaměstnanců dosahuje optimálního výkonu, přičemž mnozí z nich čelí překážkám, jako jsou nejasné cíle, nedostatek zdrojů a neefektivní řízení. To zdůrazňuje potřebu lepších nástrojů, podpory a strategií, které pomohou týmům dosáhnout jejich plného potenciálu.
Závěrečný verdikt: ClickUp – nejlepší nástroj pro správu času a plánování pro všechny potřeby
Jaký je tedy konečný verdikt?
TimeHero je fantastický, pokud potřebujete klidné a metodické provádění projektů. Motion je vynikající volbou, pokud potřebujete, aby byl váš den každých pět minut přebudován pomocí aplikací s úkoly založenými na umělé inteligenci.
ClickUp je určen pro ty, kteří chtějí vše – plánování, projekty, AI, automatizaci a správu týmů – bez kompromisů. Je to to nejlepší z obou světů. AI kalendář a inteligentní projektový manažer, které přispívají k vytvoření kompletního ekosystému produktivity.
Zahrnuje dokumenty, které jsou součástí úkolů a projektů, tabule pro brainstorming a mind mapping, formuláře pro zaznamenávání požadavků klientů nebo týmů a dokonce i ClickUp Chat pro konverzace v rámci pracovního prostoru.
Můžete definovat a sledovat cíle, používat šablony pro vše od onboardingu po plánování obsahu a integrovat nástroje jako Slack, Zoom, Google Calendar, GitHub, Notion a více než 1 000 dalších.
Jeho rozsah je bezkonkurenční. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte.