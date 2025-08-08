Bezplatné šablony dodatku ke smlouvě pro snadnou aktualizaci stávajících smluv

Když se mění podmínky obchodu, měly by se měnit i vaše smlouvy.
Ústní dohody? Rizikové. Neformální e-maily? Nevymahatelné. Bez podepsaného dodatku bude vaše firma fungovat na základě zastaralých podmínek, což je recept na konflikty.
K tomu slouží šablona dodatku ke smlouvě.
Tento blog se zabývá bezplatnými a přizpůsobitelnými šablonami, které vám pomohou s jistotou upravit jakoukoli původní smlouvu s jasností, strukturou a vzájemným souhlasem.
🔍 Věděli jste? Koncept smluv má hluboké kořeny v historii, přičemž důkazy o formálních dohodách lze nalézt již ve starověkých právních systémech, jako je například Chammurabiho zákoník v Mezopotámii 🏛️✍️. Tyto rané formy položily základy pro komplexní smluvní rámce, které využíváme dnes.
Co jsou šablony dodatku ke smlouvě?
Dodatek ke smlouvě je samostatný dokument, který upravuje stávající smlouvu, aniž by ji nahrazoval. Obsahuje konkrétní změny, ať už se jedná o úpravu termínu dodání, aktualizaci ustanovení nebo přidání nových ustanovení.
S šablonou dodatku ke smlouvě můžete:
- Rychle upravte jakoukoli původní smlouvu
- Jasně popište a objasněte podmínky
- Zajistěte, aby všechny zúčastněné strany byly na stejné vlně.
- Ušetřete čas, úsilí a náklady na najmutí právního odborníka.
- Vytvářejte strukturované dokumenty, které splňují všechny požadavky a působí oficiálně.
Použití šablony dodatku ke smlouvě je obecně ideální pro obchodní situace, kdy je třeba přidat nové podmínky nebo změnit povinnosti.
Místo přepisování celé smlouvy stačí použít formulář dodatku, aktualizovat podmínky smlouvy, vložit nové specifikace a potvrdit souhlas podpisy dotčených stran – vše v souladu s původní smlouvou.
Nejlepší šablony dodatku ke smlouvě v kostce
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona dodatku ke smlouvě ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Personální manažeři, freelancerové, podnikatelé revidující smlouvy
|Sledujte změny, spolupracujte v reálném čase, přizpůsobte si je pro jakoukoli smlouvu.
|Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Právní týmy, konzultanti, projektoví manažeři prověřující smlouvy
|Centralizované přezkoumávání, sledování rizik, společná editace
|Šablona pro správu smluv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Právní služby, nákup, startupy, podniky spravující smlouvy
|Sledování životního cyklu, dodržování předpisů, týmová spolupráce
|Šablona smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelance manažeři, HR, agentury, právní týmy
|Přiřazování úkolů, úpravy v reálném čase, automatizované schvalování
|Šablona kupní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Nákup, majitelé podniků, právní oddělení, provoz
|Centralizované dokumenty, odpovědnosti týmu, automatizace pracovních postupů
|Šablona partnerské smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podnikatelé, právníci, startupy zakládající partnerství
|Spolupráce v reálném čase, automatická upozornění, přizpůsobitelné podmínky
|Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, agentury, konzultanti
|Definice rozsahu/časového harmonogramu, oznámení, kontrola verzí
|Šablona smlouvy o poskytování konzultačních služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Konzultanti, agentury, obchodní koučové, poradci
|Definice rozsahu, platební podmínky, doložky o mlčenlivosti
|Šablona pracovní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agilní týmy, projektoví manažeři, startupy
|Jasné rozdělení rolí, řešení konfliktů, pravidelné hodnocení
|Šablona nájemní smlouvy ClickUp pro Texas
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pronajímatelé, správci nemovitostí a realitní agenti v Texasu
|Informace o nájemci, sledování nájemného/plateb, dodržování právních předpisů
|Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, agentury, poskytovatelé služeb
|Důvěrnost, rozsah, řešení sporů
|Šablona nájemní smlouvy ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pronajímatelé, správci nemovitostí, realitní agenti
|Podmínky pronájmu, prodloužení/ukončení, dodržování právních předpisů
|Šablona dodatku ke smlouvě od PandaDoc
|Stáhnout tuto šablonu
|Právní týmy, správci smluv, freelancerové, majitelé firem
|Upravitelné zástupné symboly, přílohy pro změny, zachování původních podmínek
|Šablona dodatku ke smlouvě od Juro
|Stáhnout tuto šablonu
|Právní, SaaS, fintech, zdravotnictví, B2B organizace
|Ochrana osobních údajů, ustanovení o odpovědnosti, soulad s GDPR/CCPA
|Šablona dodatku ke smlouvě od Business in a Box
|Stáhnout tuto šablonu
|Freelancerům, malým podnikům, právním týmům, konzultantům
|Vyplňte prázdná místa, zachovejte strukturu a právní srozumitelnost.
|Šablona dodatku k pracovní smlouvě od eSign
|Stáhnout tuto šablonu
|HR, startupy, manažeři, klienti na volné noze
|Pole pro podpis, speciální část pro změny, právní platnost
|Šablona dodatku ke kupní smlouvě od PDF Filler
|Stáhnout tuto šablonu
|Realitní agenti, makléři, kupující, prodávající
|Upravte podmínky, zapojení stran, sledování podpisů
Co dělá dobrý vzor dodatku ke smlouvě?
Dobře navržená šablona dodatku ke smlouvě vám pomůže jasně sdělit konkrétní změny, zajistí vzájemný souhlas a zajistí, že všechny zúčastněné strany budou v souladu s původní smlouvou.
Zde jsou klíčové vlastnosti, které by měla ideální šablona smlouvy obsahovat:
- Jasný odkaz na původní smlouvu: Dobrá šablona by měla uvádět datum uzavření původní smlouvy, název a zúčastněné strany, aby změny byly přesně zakotveny.
- Definovaný rozsah změn: Měl by identifikovat a popsat konkrétní změny, které dodatek upravuje, ať už se jedná o datum dodání, ustanovení nebo smluvní podmínku.
- Ustanovení o datu účinnosti: Dobrá šablona smlouvy musí specifikovat, kdy změny nabývají účinnosti, aby byly jasné lhůty a nedocházelo ke sporům.
- Potvrzení vzájemného souhlasu: Vyberte řešení, které jasně uvádí, že obě strany dobrovolně souhlasí se změnami a že původní smlouva zůstává v plné platnosti a účinnosti.
- Pole pro podpisy všech stran: Mělo by poskytovat prostor pro podpisy, datum, jména a tituly stran pro řádné provedení.
- Volitelná část pro notáře: Vyberte si šablonu, která obsahuje notářský blok, pokud je to nutné k oficiálnímu potvrzení změn, v závislosti na zákonech a jurisdikci.
- Strukturované formátování: Dokument by měl být uspořádán s jasnými nadpisy a oddíly, aby byl snadno přehledný a srozumitelný.
Šablony dodatku ke smlouvě
Zde jsou nejlepší bezplatné a přizpůsobitelné šablony smluv, které vám pomohou zajistit, aby vaše aktualizace byly jasné, vymahatelné a snadno spravovatelné, aniž byste museli začínat od nuly:
1. Šablona dodatku ke smlouvě ClickUp
S šablonou dodatku ke smlouvě ClickUp můžete upravit stávající smlouvu, aniž byste museli přepisovat původní dohodu. Díky integrovaným funkcím správy úkolů, zobrazení a automatizace můžete na jednom místě sledovat změny smlouvy, organizovat ustanovení a spolupracovat se zúčastněnými stranami.
Ať už jde o úpravu termínu dodání, aktualizaci klauzule nebo přidání nových podmínek, tato šablona zjednodušuje proces, takže můžete vyjasnit podmínky a zajistit, aby všechny strany rychle a legálně souhlasily.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte je konkrétním potřebám – ať už jde o partnerství, spolupráci s klienty nebo společné podniky.
- Stanovte podmínky pro společné iniciativy, přidělování zdrojů a komunikační protokoly.
- Spolupracujte v reálném čase a sdílejte své dodatky a úpravy s interními týmy a externími zúčastněnými stranami.
🔑 Ideální pro: personalisty, freelancery a majitele firem, kteří často revidují smlouvy nebo potřebují právně závazný a sledovatelný způsob aktualizace smluvních podmínek.
Zajímavost: Dodatek je latinský výraz pro něco, co má být přidáno. Je to profesionální způsob, jak v právním světě vyjádřit P. S.!
2. Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
Šablona ClickUp pro revizi smluv pomáhá právním týmům, projektovým manažerům a zainteresovaným stranám spolupracovat na hodnocení smluv a zároveň zajišťuje, že nebudou opomenuty žádné klíčové klauzule ani otázky související s dodržováním předpisů.
Šablona je ideální pro zefektivnění právní dokumentace a nabízí centralizovaný systém pro sledování stavu smluv, identifikaci rizik a přiřazování následných akcí. Díky strukturovanému rozvržení a přizpůsobitelným zobrazením můžete s jistotou spravovat revize smluv od začátku až po podpis, což šetří čas a snižuje počet nákladných chyb.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Kontrolujte a sledujte smlouvy s dodavateli, abyste zajistili jasné dodávky, platební podmínky a úroveň služeb.
- Shromažďujte podněty z právního, finančního a provozního oddělení na jednom místě, abyste zefektivnili kontroly a schvalování.
- Umožněte zúčastněným stranám projektu komentovat, navrhovat úpravy a sledovat změny v reálném čase, což usnadní spolupráci mezi týmy nebo organizacemi.
🔑 Ideální pro: Právní týmy, konzultanty a projektové manažery, kteří pravidelně zpracovávají komplexní revize smluv a potřebují strukturovaný systém pro spolupráci.
Potřebujete další munici? Seznamte se s ClickUp Brain MAX, desktopovým pomocníkem poháněným umělou inteligencí, který shromažďuje veškerou vaši práci – dokumenty, chaty, úkoly a další – do jednoho jednotného prostoru s možností vyhledávání. V případě smluvních workflow to znamená, že můžete okamžitě najít jakoukoli smlouvu, klauzuli nebo související dokument ve všech připojených aplikacích, takže vše zůstane přehledné a snadno sledovatelné.
Už nemusíte prohledávat složky ani se obávat zmeškání důležitých termínů.
Funkce převodu řeči na text dělá Brain MAX ještě výkonnějším. Stačí vyslovit své nápady nebo klíčové body smlouvy a Brain MAX je za vás zaznamená – ideální pro brainstorming nebo rychlé načrtnutí podmínek. Později můžete své poznámky zkontrolovat a vylepšit do finální podoby smlouvy. S Brain MAX je udržování pořádku a efektivity ve smlouvách snazší než kdykoli předtím.
3. Šablona pro správu smluv ClickUp
Šablona pro správu smluv ClickUp pomáhá firmám všech velikostí centralizovat jejich smlouvy, sledovat pokrok a snadno spravovat obnovení. Díky organizaci dokumentů a zúčastněných stran na jednom místě zajišťuje, že nic nezmeškáte.
Šablona také zjednodušuje spolupráci mezi odděleními, zvyšuje dodržování předpisů a snižuje riziko nedodržení termínů nebo zastaralých smluv. Ať už se jedná o smlouvy s klienty nebo dodavateli, můžete snadno dohlížet na vše od podání žádosti až po obnovení.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- V každé fázi navrhujte, kontrolujte a přijímejte změny a vytvářejte organizované pracovní postupy pro smlouvy.
- Smlouvy můžete snadno organizovat podle typu, oddělení a data podpisu.
- Spolupracujte s týmy efektivně tím, že pozvete členy nebo hosty ke správě smluv v rámci pracovního prostoru ClickUp.
🔑 Ideální pro: Právní týmy, oddělení nákupu, startupy a podniky spravující smlouvy s dodavateli, klienty nebo interní smlouvy.
4. Šablona smlouvy ClickUp
Šablona smlouvy ClickUp pomáhá firmám vytvářet jasné, právně závazné smlouvy při spolupráci s externími dodavateli. Zjednodušuje vymezení pracovních rolí, výstupů, termínů a platebních podmínek a zároveň chrání obě strany před potenciálními spory.
Tato šablona zajišťuje odpovědnost a transparentnost v každé fázi tím, že zjednodušuje proces vypracování smlouvy. Od shromažďování údajů o dodavateli až po sledování milníků projektu udržuje vše organizované v jednom společném pracovním prostoru.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přiřaďte úkoly právníkům, personalistům nebo projektovým manažerům, aby shromáždili údaje o dodavatelích, jako jsou kontaktní informace, daňové identifikační číslo a certifikace.
- Spolupracujte v reálném čase s dodavateli nebo zúčastněnými stranami pomocí vložených komentářů a sdílených dokumentů a finalizujte podmínky smlouvy.
- Automatizujte připomenutí a schvalovací pracovní postupy, abyste zefektivnili interní kontroly a udrželi právní procesy na správné cestě.
🔑 Ideální pro: manažery na volné noze, týmy HR, agentury nebo právní oddělení, které spolupracují s externími dodavateli nebo nezávislými smluvními partnery.
🔍 Věděli jste? V USA jsou ústní dohody v některých případech právně závazné, ale jejich prokázání u soudu je složité. To je právní problém, který si jistě nepřejete. V takových případech je písemný dodatek vaším nejlepším přítelem.
5. Šablona kupní smlouvy ClickUp
Šablona kupní smlouvy ClickUp poskytuje připravenou strukturu pro vypracování, sledování a správu kupních smluv.
Tato šablona je navržena tak, aby pomohla firmám všech velikostí vyjednat lepší podmínky, zajistit soulad s právními předpisy a zefektivnit každý krok procesu uzavírání smlouvy. Od počátečního návrhu až po konečné podpisy je vše zpracováno v jednom organizovaném toku pro maximální efektivitu a klid.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Soustřeďte všechny podrobnosti kupní smlouvy na jednom místě pomocí Docs, aby měli všichni zúčastnění přístup k nejnovější verzi.
- Přiřaďte odpovědnosti právním, finančním a nákupním týmům, aby shromáždily informace o kupujícím/prodávajícím, platební podmínky a popisy položek.
- Zefektivněte pracovní postupy při kontrole dokumentace pomocí přiřazování úkolů, termínů a spolupráce založené na komentářích.
🔑 Ideální pro: Nákupní týmy, majitele firem, právní oddělení a provozní manažery, kteří se zabývají rutinními nebo vysokohodnotnými nákupy v různých odvětvích, jako je výroba, IT nebo maloobchod.
6. Šablona smlouvy o partnerství ClickUp
Šablona partnerské smlouvy ClickUp pomáhá firmám sepsat jasné a profesionální smlouvy pro strategické aliance, společné podniky nebo kapitálová partnerství. Je navržena tak, aby omezila nedorozumění a potvrdila, že všichni partneři od začátku chápou svá práva, povinnosti a příspěvky.
Tato šablona umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase, přizpůsobovat podmínky a sledovat pokrok pomocí dynamických zobrazení ClickUp.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte účel a rozsah svého partnerství ve sdíleném dokumentu ClickUp Docs, aby všichni byli od začátku na stejné vlně.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, příloh souborů a značek partnerů pro zpětnou vazbu.
- Získejte automatická upozornění na aktualizace úkolů, revize dokumentů nebo žádosti o vstupy od zainteresovaných stran.
🔑 Ideální pro: Majitele firem, právní týmy nebo startupy, které uzavírají formální partnerství, zejména v oblasti poradenství, technologií nebo společných podniků.
7. Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového řízení ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb projektového managementu ClickUp jasně a přehledně definuje rozsah projektu, odpovědnosti, výstupy, časový harmonogram a platební podmínky. Je obzvláště cenná pro projektové manažery, kteří musí rychle formalizovat dohody a zároveň zachovat profesionalitu a srozumitelnost.
Šablona zjednodušuje tvorbu smluv a zajišťuje, že poskytovatelé služeb a klienti jsou od samého začátku na stejné vlně. Tím se snižuje riziko nedorozumění a vytváří se základ pro úspěšnou realizaci projektu.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte rozsah, výstupy a časový harmonogram, abyste od začátku stanovili jasná očekávání projektu.
- Automatizujte oznámení a aktualizace, aby všichni měli přehled o průběhu smlouvy.
- Ukládejte všechny verze smluv, revize a přílohy na jednom místě pro snadnou správu.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, agentury a konzultanty pro správu klientů a jejich relevantních projektů s definovaným rozsahem a termíny.
🚨 ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků se při týmové komunikaci spoléhá především na e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a energii!
8. Šablona smlouvy o poradenství ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování konzultačních služeb ClickUp zjednodušuje vypracování právně platné smlouvy tím, že poskytuje organizovaný pracovní prostor pro dokumentaci rozsahu, plateb, důvěrnosti a dalších informací.
Díky této šabloně můžete zefektivnit komunikaci s klienty a včas sladit očekávání. Ať už přijímáte nového klienta nebo zahajujete jednorázový projekt, tato šablona konzultační smlouvy vám pomůže ochránit vaši práci a vaše podnikání.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte rozsah konzultačních služeb, aby obě strany měly jasná očekávání.
- Stanovte platební podmínky a harmonogramy, abyste předešli nejasnostem ohledně odměn.
- Zaveďte doložky o mlčenlivosti, abyste ochránili citlivé obchodní informace.
🔑 Ideální pro: Nezávislé konzultanty, marketingové agentury, obchodní kouče a právní nebo finanční poradce uzavírající smlouvy s klienty.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain k zefektivnění svých konzultačních smluv nastavením připomínek úkolů pro dodávky, platební milníky a schválení.
Využijte dokumenty pro spolupráci, abyste zachytili zpětnou vazbu od klientů a měli veškerou komunikaci na jednom místě. Tak nikdy nezmeškáte termín, budete své klienty informovat a zefektivníte celý svůj pracovní postup v oblasti poradenství, abyste dosáhli maximální efektivity a profesionality.
9. Šablona pracovní smlouvy ClickUp
Šablona pracovní smlouvy ClickUp pomáhá týmům definovat role, stanovit očekávání a budovat vzájemnou důvěru. Vnáší do projektů strukturu a zajišťuje, že všichni členové týmu jsou od prvního dne sladěni a zodpovědní.
Díky integrovaným funkcím ClickUp vám tato šablona umožňuje naplánovat všechny aspekty vaší pracovní smlouvy – od prohlášení o poslání až po hodnocení výkonu.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Efektivně stanovujte termíny vytvářením úkolů s daty splatnosti a zajistěte tak včasné dokončení fází projektu.
- Dohodněte se na metodách řešení konfliktů, abyste mohli konstruktivně řešit neshody.
- Pravidelně kontrolujte a aktualizujte smlouvy, abyste se přizpůsobili měnícím se potřebám a dynamice týmu.
🔑 Ideální pro: Agilní týmy, projektové manažery nebo startupové týmy, které potřebují sladění a odpovědnost, což jsou klíčové faktory úspěchu.
10. Šablona nájemní smlouvy ClickUp pro Texas
Šablona ClickUp Lease Agreement Texas zjednodušuje proces pronájmu pro pronajímatele a správce nemovitostí v Texasu. Poskytuje centralizovaný, snadno použitelný pracovní prostor pro vypracování, správu a ukládání právně závazných nájemních dokumentů, které chrání práva pronajímatele i nájemce.
Tato šablona nabízí úplný přehled a kontrolu nad podmínkami nájmu, časovým harmonogramem, údaji o nájemcích a komunikací. Je navržena tak, aby vám pomohla zůstat profesionální, organizovaní a v souladu s texaskými zákony o pronájmu – ať už spravujete jednu nemovitost nebo více jednotek.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte důležité informace o nájemcích, abyste měli podrobné záznamy o každém nájemci a nemovitosti.
- Uveďte podrobnosti o výši nájemného, termínech splatnosti a akceptovaných platebních metodách, aby byla zajištěna transparentnost.
- Zaznamenejte právní informace a soulad s texaskými zákony, abyste zajistili platnost dokumentu.
🔑 Ideální pro: Správce nemovitostí, realitní makléře nebo pronajímatele v Texasu, kteří hledají efektivní proces pro vypracování a správu komerčních nájemních smluv.
11. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Máte potíže s vytvářením jasných smluv o poskytování služeb, které chrání jak vás, tak vaše klienty? Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp zjednodušuje tento proces díky integrovaným částem o rozsahu, platebních podmínkách a časovém harmonogramu, které omezují nedorozumění a zajišťují soulad.
Tato šablona zjednodušuje spolupráci a kontrolu a zároveň vám poskytuje všechny nástroje pro správu smluv od jejich vytvoření až po podpis. Díky ní můžete s jistotou vytvářet profesionální smlouvy o poskytování služeb, které zajistí hladký průběh vašich projektů a informovanost vašich klientů.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zahrňte doložky o mlčenlivosti, abyste ochránili citlivé informace sdílené během spolupráce.
- Vymezte odpovědnosti a povinnosti jak pro poskytovatele služeb, tak pro klienta.
- Zaznamenejte metody řešení sporů, abyste mohli konflikty řešit efektivně a profesionálně.
🔑 Ideální pro: Freelancery, agentury a firmy poskytující služby, které potřebují jasné smlouvy k definování rozsahu, časového harmonogramu a platebních podmínek s klienty.
12. Šablona nájemní smlouvy ClickUp
Šablona nájemní smlouvy ClickUp je určena pro pronajímatele, kteří chtějí zefektivnit proces pronájmu. Pomůže vám vypracovat, spravovat a ukládat právně závazné nájemní smlouvy, které vyjasňují očekávání, chrání vaše práva a snižují riziko sporů.
Tato šablona zjednodušuje vytváření smluv tím, že obsahuje klíčové právní prvky, jako jsou podrobnosti o nájemném, pravidla a podmínky přístupu k nemovitosti.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Upřesněte podmínky a dobu trvání pronájmu, abyste jasně definovali délku a podmínky pronájmu.
- Stanovte pokyny pro prodloužení nebo ukončení nájmu, abyste předešli nedorozuměním na konci smlouvy.
- Zaznamenejte právní informace a požadavky na dodržování předpisů, abyste zajistili platnost a vymahatelnost smlouvy.
🔑 Ideální pro: Nezávislé pronajímatele, správce nemovitostí a realitní agenty, kteří potřebují spolehlivý a opakovatelný proces pro správu nájemních smluv na rezidenční nebo komerční nemovitosti s nájemníky.
👋🏾 Nechte agenty Autopilot od ClickUp, aby vám ulehčili práci s řízením smluv. Tito agenti využívající umělou inteligenci udržují vaše smluvní procesy v chodu tím, že automaticky zasílají upomínky k podpisu, vyzývají vás k aktualizaci smluv pomocí dodatků a plánují pravidelné kontroly dodržování předpisů. Podívejte se, jak to funguje. 👇🏼
13. Šablona dodatku ke smlouvě od PandaDoc
Šablona dodatku ke smlouvě od PandaDoc zjednodušuje úpravy stávajících smluv mezi dvěma nebo více stranami. Tato šablona zajišťuje, že všechny změny jsou jasně zdokumentovány, právně uznány a snadno sledovatelné.
Tato šablona dodatku poskytuje efektivní způsob, jak řešit změny bez nutnosti přepracovávat celou smlouvu. Nabízí jednotný formát pro revizi podmínek projektu, aktualizaci podmínek služeb nebo prodloužení lhůt, čímž zajišťuje hladký průběh z hlediska dodržování právních předpisů.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Přizpůsobte si je vložením údajů o smluvních stranách, odkazů na smlouvy a podrobností o změnách pomocí editovatelných zástupných symbolů.
- Změny v dokumentu zaznamenejte pomocí příloh A a B, ve kterých uvedete původní a aktualizovaná ustanovení.
- Zachovejte původní smluvní podmínky tím, že uvedete, že všechny nezměněné části zůstávají v plné platnosti.
🔑 Ideální pro: Právní týmy, správce smluv, freelancery a majitele firem, kteří potřebují upravit smlouvy a zároveň zachovat právní ochranu a srozumitelnost.
14. Šablona dodatku ke smlouvě od Juro
Šablona dodatku ke smlouvě Juro pomáhá firmám upravovat stávající smlouvy, zejména v oblasti odpovědnosti a ochrany osobních údajů. Zajišťuje, že aktualizace jsou jasné, vymahatelné a v souladu s předpisy, aniž by došlo k neplatnosti původní smlouvy.
Tato šablona pomáhá organizacím spravovat úpravy smluv a zároveň dodržovat zákony na ochranu osobních údajů, jako jsou GDPR a CCPA, což ji činí ideální pro právní přesnost a spolupráci.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vyjasněte odpovědnosti definováním rolí správce a zpracovatele pro nakládání s údaji.
- Omezte riziko pomocí komplexních ustanovení o odpovědnosti, včetně omezení a výjimek.
- Zefektivněte dodržování předpisů v souladu s GDPR/CCPA v oblasti ochrany osobních údajů a zásad uchovávání dat.
🔑 Ideální pro: právní týmy, poskytovatele SaaS, fintechové firmy, zdravotnické společnosti nebo jakékoli B2B organizace, které zpracovávají citlivá data a potřebují po podpisu upravit podmínky, aniž by porušily předpisy.
15. Šablona dodatku ke smlouvě od Business in a Box
Šablona dodatku ke smlouvě Business in a Box umožňuje firmám upravovat stávající smlouvy jasně a legálně, aniž by bylo nutné přepisovat celou smlouvu.
Je ideální pro aktualizaci podmínek, jako jsou termíny, ceny nebo odpovědnosti, při zachování původní smlouvy. Tato šablona zjednodušuje proces úprav a zajišťuje, že změny jsou jasně zaznamenány a právně uznány.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Snadno je přizpůsobte pomocí políček pro vyplnění jmen, dat a konkrétních podmínek dodatku.
- Zachovejte strukturu smlouvy odkazem na původní smlouvu, aniž byste měnili neovlivněné klauzule.
- Zajistěte právní jasnost pomocí oddílů o změnách, nezměněných podmínkách a definované terminologii.
🔑 Ideální pro: Freelancery, majitele malých podniků, právní týmy, konzultanty nebo dodavatele, kteří potřebují rychlý a spolehlivý způsob, jak vzájemnou dohodou upravit smlouvy z hlediska rozsahu, plateb nebo dodávek.
16. Šablona dodatku k pracovní smlouvě od eSign
Potřebujete aktualizovat pracovní smlouvu, aniž byste museli začínat od nuly? Šablona dodatku k pracovní smlouvě eSign usnadňuje úpravu platu, povinností nebo podmínek, přičemž původní smlouva zůstává beze změny.
Je ideální pro personalisty, zajišťuje jasné a vymahatelné aktualizace s právně závazným jazykem a zjednodušuje změny během povýšení, aktualizací politik nebo restrukturalizací.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vyplňte je snadno díky vyhrazeným polím pro údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci, data a podpisy.
- Změny podrobně popište pomocí speciálního textového pole, kde můžete uvést konkrétní úpravy smlouvy.
- Zajistěte právní platnost pomocí podpisových řádků pro obě strany, které potvrzují vzájemnou dohodu.
🔑 Ideální pro: personální oddělení, start-upy, manažery firem a klienty na volné noze, kteří potřebují formální úpravy pracovních pozic, odměn nebo podmínek zaměstnání.
17. Šablona dodatku ke kupní smlouvě od PDF Filler
Šablona dodatku k kupní smlouvě PDF Filler umožňuje právně závazné aktualizace podmínek realitních transakcí po podpisu původní smlouvy, čímž zajišťuje jasnost mezi kupujícími a prodávajícími během úprav.
Šablona je velmi strukturovaná a snadno vyplnitelná, pomáhá profesionálům v oblasti nemovitostí a klientům vyhnout se nejasnostem, snížit rizika a zachovat plnou shodu se státními a právními normami při úpravách smluv.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Upravte nákupní podmínky přímo v rozsáhlé části, do které můžete zapsat navrhované změny smlouvy.
- Uveďte účast strany tím, že zaškrtnete, zda změnu navrhuje kupující nebo prodávající.
- Zaznamenejte čas pomocí vyhrazených polí pro datum a čas podpisu a přijetí každou stranou.
🔑 Ideální pro: Realitní makléře, zprostředkovatele, kupující a prodávající nemovitostí, kteří spravují změny v průběhu prodeje rezidenčních nebo komerčních nemovitostí, jako jsou termíny uzavření smlouvy, dohody o opravách nebo aktualizace cen.
Uzavřete každou smlouvu s jistotou díky ClickUp!
Vytváření formálních, ale právně nezávazných dohod je klíčem k nastavení jasných očekávání v partnerstvích, spolupracích a společných podnicích. Tyto dokumenty pomáhají předcházet nedorozuměním, definovat odpovědnosti a budovat důvěru, aniž by s sebou nesly právní složitosti smlouvy.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá profesionálům, majitelům firem a týmům udržovat soulad díky výkonným nástrojům, jako jsou dokumenty, úkoly, automatizace a integrované funkce pro spolupráci. Můžete nastínit podmínky, přidělit odpovědnosti, sledovat pokrok a udržovat transparentnost – vše na jednom místě.
S ClickUp se vaše neformální dohody promění ve strukturované, realizovatelné plány, které posílí vztahy mezi agenturou a klientem a zlepšují obchodní výsledky.
✅ Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.
Často kladené otázky
Jak se píše dodatek ke smlouvě?
Chcete-li napsat dodatek ke smlouvě, začněte tím, že dokument jasně nazvete „Dodatek“ k původní smlouvě a odkážete na původní smlouvu jejím názvem a datem. Uveďte zúčastněné strany a části nebo podmínky, které jsou upravovány nebo přidávány. Jasně uveďte nové podmínky, změny nebo doplňky, pro přehlednost použijte číslované nebo odrážkové body. Obě strany by měly dodatek zkontrolovat, podepsat a opatřit datem a zajistit, aby byl připojen k původní smlouvě nebo uložen spolu s ní. Tento postup pomáhá zajistit, že všechny změny budou právně uznány a v budoucnu se na ně bude snadno odkazovat.
Jaký je příklad dodatku?
Příkladem dodatku může být dokument, který přidává nový platební kalendář k existující smlouvě o poskytování služeb. Pokud například dvě společnosti mají smlouvu o měsíčních službách, ale chtějí změnit platební podmínky, mohou vytvořit dodatek, ve kterém uvedou: „S účinností od 15. srpna 2025 se platební kalendář uvedený v oddíle 3 původní smlouvy nahrazuje následujícím: platby budou prováděny 1. dne každého měsíce bankovním převodem.“ Obě strany tento dodatek podepíší a opatří datem, čímž se stane oficiální součástí smlouvy.
Jak se píše dodatek ke smlouvě?
Při sepsání dodatku ke smlouvě je třeba vytvořit dokument, který jasně uvádí, že se jedná o „dodatek“ k původní smlouvě, s odkazem na název a datum původní smlouvy. Uveďte, které klauzule nebo části se mění, a podrobně popište nové podmínky nebo opravy. Používejte jasný jazyk, aby nedocházelo k nejasnostem. Obě strany by měly dodatek podepsat a opatřit datem a měl by být připojen k původní smlouvě. Tím se zajistí, že dodatek je právně závazný a v případě potřeby snadno dohledatelný.
Co je obecný dodatek ke smlouvě?
Obecný dodatek ke smlouvě je doplňkový dokument, který doplňuje, upřesňuje nebo upravuje podmínky původní smlouvy, aniž by nahrazoval celou smlouvu. Lze jej použít pro různé změny, jako je prodloužení termínů, aktualizace platebních podmínek nebo přidání nových ustanovení. Obecný dodatek by měl odkazovat na původní smlouvu, specifikovat změny a být podepsán všemi zúčastněnými stranami. Po podpisu se stává právně závazným a je považován za součást původní smlouvy.