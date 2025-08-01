15 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro realitní makléře v roce 2025

Realitní obchod funguje na vztazích, ale topí se v papírování. Trávíte hodiny psaním popisů nemovitostí, sledováním potenciálních zákazníků a správou nabídek, místo abyste uzavíral obchodní smlouvy.
Díky nástrojům AI pro realitní makléře nyní můžete rychle vyřídit úkoly, které dříve zabíraly hodiny. Zatímco se vy soustředíte na prohlídky a jednání, oni se postarají o vše od generování reportů po aktualizaci vašeho CRM a zodpovídání rutinních dotazů klientů.
Jste připraveni pracovat chytřeji? Pojďme na to. 💪🏼
Nejlepší nástroje umělé inteligence pro realitní makléře
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů, které podporují využití umělé inteligence v realitním sektoru.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní pracovní postupy pro klienty s automatizací AI pro realitní týmy všech velikostí.
|Formuláře založené na umělé inteligenci, šablony CRM, inteligentní dokumenty, integrovaný asistent umělé inteligence pro kontextové odpovědi, chat pro rychlé aktualizace týmu.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|REimagineHome. ai
|Virtuální inscenace s AI interiérovým designem pro realitní fotografy a samostatné makléře
|Umístění nábytku pomocí AI, transformace místností, exporty připravené pro MLS
|Prvních pět proměn zdarma; cena začíná na 14 $/měsíc
|Zillow
|Komplexní údaje o trhu a nemovitostech pro makléře spravující více místních nabídek
|Analýza cenových trendů, demografické rozdělení, historie nemovitostí
|Zdarma pro FSBO a inzeráty; placené reklamy začínají na 300 $/měsíc.
|Restb. ai
|Automatizovaná analýza fotografií nemovitostí pro realitní makléře a inspektory
|Detekce funkcí, označování bezpečnostních rizik, extrakce metadat
|Ceny na míru
|HouseCanary
|Prediktivní analýza trhu pro makléře zaměřené na investory
|Hodnocení rizik, prognózy cen, upozornění na vývoj trhu
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|OpusClip
|Tvorba videí pro sociální média z prohlídek nemovitostí pro realitní týmy zaměřené na video
|Automatické titulky, skóre virality, více poměrů stran
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc.
|Collov AI
|Vizualizace renovace zastaralých domů pro makléře zaměřené na přestavby
|Designové motivy, změny rozvržení, makety renovací
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 21 $/měsíc.
|Canva
|Marketingové materiály a příspěvky na sociálních médiích pro interní marketingové týmy realitních kanceláří
|Kreativní šablony, tvorba obsahu pomocí AI, knihovny značkových aktiv
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/měsíc.
|Reonomy
|Vlastnictví komerčních nemovitostí a výzkum potenciálních zákazníků pro realitní makléře zabývající se komerčními nemovitostmi
|Vyhledávání vlastníků, údaje o pronájmech, sledování povolení
|Bezplatná zkušební verze; individuální ceny
|Cotality
|Umělá inteligence pro realitní a tržní informace pro makléřské společnosti založené na datech
|Automatizované modely oceňování, zprávy o rizicích, prediktivní analytika
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 189 USD/měsíc.
|ChatGPT
|Psaní nabídek, následných zpráv a scénářů pro samostatné makléře nebo malé týmy
|AI copywriting, šablony, plánování obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc.
|Getfloorplan
|Generování 2D/3D půdorysů z fotografií pro realitní makléře, kteří provádějí vzdálené prohlídky a virtuální prohlídky.
|Skenování místností, výpočet plochy, 3D panoramata
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 25 $.
|Tableau AI
|Vizualizace trendů a analýz pro realitní makléře a analytiky
|Přizpůsobitelné ovládací panely, informace o klientech, podpora integrace
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Ylopo
|Generování potenciálních zákazníků a reklamní kampaně založené na umělé inteligenci pro rozsáhlé sítě kupujících/prodávajících
|Sociální reklamy, AI follow-upy, bodování potenciálních zákazníků
|Ceny na míru
|LocalizeOS
|Automatická kvalifikace potenciálních zákazníků, péče o ně a následné kroky pro realitní poradce a týmy.
|AI chat a péče o potenciální zákazníky, návrhy přizpůsobených nabídek, hodnocení potenciálních zákazníků
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 249 $/měsíc.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro realitní makléře?
Než si vyberete nástroj umělé inteligence pro realitní makléře, musíte si položit otázku: Usnadní mi to práci? Zde je několik věcí, na které se zaměřte, než kliknete na tlačítko „Stáhnout“ nebo zaplatíte kartou. 💳
- Přesnost hodnocení potenciálních zákazníků: Identifikujte nejslibnější potenciální zákazníky pomocí analýzy vzorců chování pomocí AI pro chytřejší následné kroky.
- Předvídání tržních trendů: Předvídejte změny cen a poptávky pomocí poznatků umělé inteligence, abyste mohli své nabídky umístit na trhu konkurenceschopně.
- Snadná synchronizace CRM: Hladká integrace s nástroji CRM pro správu nemovitostí umožňuje centralizovat údaje o klientech a zefektivnit pracovní postupy.
- Kouzlo virtuální prezentace: Vytvářejte úchvatné 3D prohlídky nebo inscenované vizuály, které nechají nemovitosti zazářit bez velké námahy.
- Ochrana údajů klientů: Zabezpečte citlivé informace pomocí špičkového šifrování a dodržování předpisů, jako jsou protokoly GDPR nebo SOC 2.
- Přístup především z mobilních zařízení: Spravujte potenciální zákazníky, nabídky a úkoly odkudkoli pomocí rychlé a intuitivní mobilní aplikace.
- Automatizovaná komunikace: Posílejte personalizované e-maily nebo online reklamy pro komunikaci a zapojení klientů bez manuální práce.
- Podpora chatbotů 24/7: Zpracovávejte dotazy a rezervujte prohlídky okamžitě pomocí chatbotů řízených umělou inteligencí.
- Podrobné analýzy: Sledujte průběh a výkonnost obchodů pomocí přizpůsobených reportů a optimalizujte své strategie.
🧠 Zajímavost: V roce 2021 se virtuální nemovitost na platformě metaverse Decentraland prodala za 2,4 milionu dolarů. Pozemek byl zcela digitální, ale stále se řídil logikou cen v reálném světě: poloha, vzácnost a viditelnost pro virtuální návštěvníky.
Nejlepší software s umělou inteligencí pro realitní makléře
Zde jsou nejlepší nástroje umělé inteligence pro realitní makléře, které pomáhají s automatizací pracovních postupů, správou potenciálních zákazníků a vším mezi tím. 🗂️
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro realitní týmy spravující komplexní pracovní postupy klientů)
Software ClickUp pro správu realitních projektů vám poskytuje centrální prostor pro správu nabídek, sledování obchodů, vyřizování papírování a udržení přehledu o komunikaci s klienty.
A v centru toho všeho je ClickUp Brain, váš integrovaný partner s umělou inteligencí, který funguje napříč úkoly, dokumenty a konverzacemi.
ClickUp Brain vám pomůže psát rychleji a uspořádat si myšlenky. Můžete jej použít k sepsání popisů nemovitostí, shrnutí schůzek s klienty, přepsání aktualizací nebo k položení otázek týkajících se vašeho pracovního prostoru.
Řekněme, že jste dokončili prohlídku nemovitosti v hodnotě 1,2 milionu dolarů.
Na základě svých poznámek požádejte AI, aby napsala následný e-mail, který zdůrazní nejoblíbenější nabídky klienta, obsahuje otevřené otázky a končí výzvou k domluvení další prohlídky.
Nebo se zeptejte ClickUp Brain, co je třeba udělat pro uzavření obchodu v Pacific Heights, a během několika sekund vám poskytne informace z vašeho pracovního prostoru.
Další na řadě: pracovní postupy.
ClickUp Automations pomáhá hladkému chodu vašich procesů a nyní si můžete vytvořit vlastní zadáním požadovaných údajů.
Můžete například napsat: Pokud se stav nabídky změní na „Pod smlouvou“, informujte právní oddělení a přiřaďte úkol nahrát závěrečné dokumenty.
ClickUp Brain čte, co píšete, a vytváří pro vás automatizační kroky. To funguje pro následné kroky po dni otevřených dveří, časové osy inscenování, předávání potenciálních zákazníků a vše mezi tím.
ClickUp také výrazně zjednodušuje správu dokumentace. ClickUp Docs je váš sdílený pracovní prostor pro marketingový obsah, šablony týmů a zdroje klientů. Pište, upravujte a vylepšujte své návrhy pomocí integrované AI a přidělujte úkoly bez přepínání mezi záložkami.
Řekněme, že pracujete na průvodci pro kupující, kteří se stěhují do Austinu. Dejte AI základní osnovu a ona doplní kompletní sekce. Můžete také zkrátit obsah letáků, přepsat úvody nebo opravit gramatiku před publikováním.
Marketingové týmy mohou v Docs vytvářet e-mailové sekvence nebo blogové příspěvky a poté požádat nástroj AI pro psaní, aby upravil nadpisy, opravil tón nebo navrhl nový text na základě předchozích kampaní.
Nejlepší funkcí pro týmy je však ClickUp Chat. Udržuje váš tým v kontaktu a konverzace probíhají přímo vedle práce, kterou právě vykonávají.
- Zůstaňte v obraze s AI CatchUp, který shrnuje důležité vlákna, klíčová rozhodnutí a akční položky, které vám mohly uniknout.
- Pracujte rychleji bez ztráty kontextu díky funkci AI Task Creation, při které Brain automaticky generuje úkoly, přidává podrobnosti a propojuje je zpět s původním chatem.
- Komunikujte bez přepínání záložek pomocí přímých zpráv nebo audio a video hovorů.
- Získejte pomoc, když ji potřebujete, díky předem připraveným agentům Autopilot od ClickUp, hotovým asistentům, kteří mohou zveřejňovat denní souhrny, spravovat jednoduché pracovní postupy nebo zpracovávat aktualizace projektů přímo v chatu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte hovory v akci: Nechte ClickUp AI Notetaker automaticky nahrávat a shrnovat schůzky s klienty, abyste mohli navázat bez nutnosti opětovného poslechu.
- Udržujte obchodní transakce v pohybu: Vytvořte si prodejní pipeline v rámci CRM systému pro realitní kanceláře a sledujte potenciální zákazníky, prohlídky, nabídky a uzavřené obchody – vše na jednom místě.
- Udržujte si přehled bez námahy: Spravujte nabídky, provize, kontakty nebo rozpočty dodavatelů přímo v ClickUp pomocí šablony ClickUp Real Estate Spreadsheet Template.
- Posílejte profesionálně znějící aktualizace: Spojte šablonu ClickUp Real Estate Newsletter Template s ClickUp Brain a pište profesionální e-maily klientům nebo měsíční aktualizace trhu za polovinu času.
- Centralizujte dokumenty a odkazy: Připojte inspekční zprávy, smlouvy o prodeji nemovitostí nebo makety inscenování přímo k příslušným úkolům pro snadné řízení realitních projektů.
- Mějte přehled o všech drobnostech: Nastavte si připomenutí v ClickUp, abyste mohli sledovat prohlídky, připravovat dokumenty nebo odesílat dokumenty, aniž byste potřebovali další aplikaci pro správu úkolů.
- Provádějte kampaně pomocí centralizovaných nástrojů: Naplánujte a realizujte propagaci nemovitostí pomocí šablony ClickUp pro marketing v oblasti nemovitostí a poté pomocí AI napište popisky, upravte texty nebo generujte nápady.
- Přístup ke všem špičkovým modelům umělé inteligence: Využijte pomoc od ChatGPT, Gemini, Claude a dalších – vše v rámci ClickUp Brain – k rychlejšímu psaní, shrnování a automatizaci.
- Plánujte chytřeji: Naplánujte si prohlídky, hodiny vyhledávání potenciálních zákazníků nebo následné kroky a přizpůsobte si svůj den na cestách pomocí kalendáře ClickUp.
- Přidejte vizuální prvky: Vytvářejte obrázky v ClickUp Whiteboards pomocí AI, abyste mohli vytvářet makety rozvržení, vizualizovat branding nebo vytvářet plány inscenace.
Omezení ClickUp
- Samostatní makléři nebo malé týmy mohou být zpočátku zahlceni širokou nabídkou nástrojů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
🔍 Věděli jste, že... Ve starověkém Římě mohly být bytové domy zvané insulae vysoké až sedm pater. Tyto výškové budovy byly postaveny ze dřeva a kamene a mnoho z nich nemělo tekoucí vodu – přesto v nich bydlela většina pracující třídy města a byly považovány za prvotřídní městské nemovitosti.
2. REimagineHome. ai (nejlepší pro řešení virtuální prezentace nemovitostí pomocí umělé inteligence)
prostřednictvím REimagineHome.ai
Prázdné pokoje zabíjejí obchody.
REimagineHome. ai to ví a řeší to tak, že pomocí umělé inteligence proměňuje fádní prostory v místnosti hodné časopisů. Mezi jeho hlavní funkce patří virtuální inscenace prázdných místností, redesign zařízených prostorů s moderním interiérem a dokonce i terénní úpravy pro exteriérové záběry.
Nahrajete fotografie volných nemovitostí, vyberete si z různých stylů designu a za zlomek času a úsilí, které by vyžadovala konvenční inscenace, získáte profesionálně inscenované obrázky.
Díky své schopnosti generovat fotorealistické obrázky zajišťuje Reimagine Home, že každá nabídka vypadá co nejlépe a udělá silný první dojem na potenciální klienty. Mezi nástroji AI pro realitní makléře vyniká tento svou schopností zachovat původní kvalitu fotografií a zároveň přidat vizuální přitažlivost.
REimagineHome. ai nejlepší funkce
- Proměňte více místností najednou a vytvořte jednotný designový styl v celé nemovitosti.
- Přepínejte mezi současným, tradičním a moderním designem, abyste oslovili různé demografické skupiny kupujících a preferencí trhu.
- Nahraďte stávající nábytek v obydlených domech, abyste ukázali alternativní možnosti uspořádání.
- Stáhněte si obrázky ve vysokém rozlišení, které jsou okamžitě připraveny k nahrání do MLS a použití v marketingových materiálech bez dalšího zpracování.
- Porovnejte původní prázdné místnosti s upravenými verzemi, abyste demonstrovali dopad transformace během prezentací nemovitostí.
Omezení REimagineHome. ai
- Staging generovaný umělou inteligencí nemusí v některých případech přesně odpovídat skutečným rozměrům místnosti.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro konkrétní kusy nábytku nebo jedinečné požadavky na design
- Náklady na předplatné se mohou nasčítat u realitních makléřů s velkým objemem obchodů, kteří každý měsíc prezentují více nemovitostí.
- Některé generované obrázky mohou náročným divákům připadat mírně umělé.
Ceny REimagineHome. ai
- Prvních pět proměn zdarma
- Essential: 14 $/měsíc (30 kreditů)
- Optimální: 29 $/měsíc (200 kreditů)
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc (500 kreditů)
- Premium: 99 $/měsíc (1200 kreditů)
Hodnocení a recenze REimagineHome. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o REimagineHome. ai?
Redditor říká:
Krátce jsem pracoval jako realitní makléř, takže jsem to vyzkoušel a shledal jsem to docela užitečným. Dobré možnosti přizpůsobení a velmi zajímavé designové funkce. Je to příjemný doplněk, ale není to nezbytná nutnost, pokud se pohybujete v oblasti nemovitostí.
Krátce jsem pracoval jako realitní makléř, takže jsem to vyzkoušel a shledal jsem to docela užitečným. Dobré možnosti přizpůsobení a velmi zajímavé designové funkce. Je to příjemný doplněk, ale není to nezbytná nutnost, pokud se pohybujete v oblasti nemovitostí.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu využívá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků pro zvýšení produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizaci pracovního postupu na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže ! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší komplexní aplikací pro práci!
3. Zillow (nejlepší pro komplexní údaje o trhu)
prostřednictvím Zillow
Zillow zná každý, ale většina makléřů využívá jen zlomek jeho možností. Klienti samozřejmě Zestimates sledují s velkým zájmem, ale platforma obsahuje mnohem cennější data pro profesionály, kteří se do ní ponoří hlouběji.
Můžete získat komplexní historii nemovitostí, sledovat pohyby cen v okolí a získat přístup k demografickým informacím, které vám pomohou najít pro klienty vhodné lokality. Díky mobilní aplikaci můžete odpovídat na dotazy klientů přímo na místě během prohlídek.
Klíčovou funkcí je vyhledávání v přirozeném jazyce založené na umělé inteligenci, které uživatelům umožňuje najít nemovitosti popisem jejich ideálního domova v běžných termínech, včetně doby dojíždění, blízkosti škol a dokonce i konkrétních vlastností domu. To pomáhá makléřům rychle identifikovat a sdílet relevantní nabídky, které odpovídají jedinečným potřebám jejich klientů.
Nejlepší funkce Zillow
- Prozkoumejte historii daní z nemovitostí a změny v jejich stanovení, abyste identifikovali potenciální možnosti úspor a pomohli klientům pochopit dlouhodobé náklady na vlastnictví.
- Získejte demografické údaje, včetně věkových skupin, úrovně příjmů a složení rodiny podle oblasti, abyste mohli klientům najít vhodné komunity.
- Prohlédněte si satelitní snímky a fotografie z ulice, abyste mohli na dálku posoudit podmínky v okolí, než naplánujete prohlídky.
- Sledujte sezónní cenové trendy a rychlost trhu, abyste mohli klientům poradit s optimálním načasováním prodeje nemovitosti v průběhu roku.
- Zlepšete svou viditelnost mezi kupci nemovitostí a generujte potenciální zákazníky pomocí služeb pro realitní makléře od společnosti Zillow.
Omezení Zillow
- Přesnost Zestimate se výrazně liší v závislosti na různých trzích a typech nemovitostí.
- Profesionální nástroje vyžadují samostatné předplatné nad rámec základního přístupu pro spotřebitele.
- Aktualizace dat mohou zaostávat za skutečnými změnami na rychle se měnících trzích.
- Omezené mezinárodní údaje o nemovitostech pro makléře pracující s klienty, kteří se stěhují
Ceny Zillow
- FSBO listing: Zdarma
- Zprostředkovatelé registrovaní přes MLS: zdarma
- Základní seznam pronájmů: Zdarma
- Prémiový seznam pronájmů: 39,99 $ (jednorázově)
- Reklama Premier Agent: 300–1 000+ USD/měsíc (liší se podle PSČ a trhu)
- Cena za potenciálního zákazníka: 20–500+ USD (v závislosti na konkurenci v dané oblasti)
Hodnocení a recenze Zillow
- G2: 4,1/5 (295+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (85+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zillow?
Recenze G2 uvádí:
Na Zillow se mi nejvíce líbí stabilita při prověřování mých klientů pro pronájem nemovitostí a také možnost zveřejňovat mé nemovitosti na prodej. Zillow má velmi rozsáhlou síť kupujících, prodávajících a realitních profesionálů. Portál pro pronájem nemovitostí pro pronajímatele a nájemce je zdaleka nejlepší a v tomto odvětví nemá konkurenci! A zmínil jsem už nepřeberné množství bezplatných potenciálních zákazníků? Zillow nabízí spoustu funkcí, které vám pomohou ve vaší každodenní realitní činnosti. Nic lepšího než Zillow neexistuje.
Na Zillow se mi nejvíce líbí stabilita při prověřování mých klientů pro pronájmy, stejně jako možnost zveřejňovat moje nemovitosti na prodej. Zillow má velmi rozsáhlou síť kupujících, prodávajících a realitních profesionálů. Portál pro pronajímatele a nájemce je zdaleka nejlepší a v tomto odvětví nemá konkurenci! A zmínil jsem už nepřeberné množství bezplatných potenciálních zákazníků? Zillow nabízí spoustu funkcí, které vám pomohou v každodenní práci v oblasti nemovitostí. Nic lepšího než Zillow neexistuje.
💡 Tip pro profesionály: Analyzujte každý týden trendy na místním trhu. Nástroje AI pro realitní makléře (jako ClickUp Brain!) dokážou během několika sekund shrnout změny na trhu, trendy v cenách a vzorce délky pobytu nemovitostí na trhu. Nemusíte číst pět zpráv, stačí si vybrat ty nejdůležitější informace.
4. Restb. ai (nejlepší pro automatizovanou dokumentaci nemovitostí)
prostřednictvím Restb.ai
Procházení nemovitostí a pořizování poznámek rychle omrzí. Restb. ai využívá počítačové vidění k analýze vašich fotografií a vyhledání detailů, které byste mohli přehlédnout nebo zapomenout zdokumentovat.
Technologie AI identifikuje vše od dřevěných podlah a žulových desek až po potenciální bezpečnostní rizika a problémy s údržbou. Během prohlídky pořídíte fotografie, nahrajete je a obdržíte podrobnou zprávu, která vypadá jako profesionální souhrn inspekce.
Zachytí dokonce i věci, jako jsou chybějící detektory kouře nebo zastaralé elektrické zařízení, které by později mohly být důvodem k neuzavření obchodu.
Kromě pouhého zadávání dat vylepšuje analýza obrazu založená na umělé inteligenci od Restb. ai celý marketingový a vyhledávací zážitek. Umí generovat popisný, pro SEO optimalizovaný alternativní text pro obrázky, díky čemuž jsou nabídky lépe viditelné pro vyhledávače a přístupné pro zrakově postižené uživatele.
Nejlepší funkce Restb. ai
- Vypočítejte přibližnou plochu v metrech čtverečních ze standardních fotografií pořízených smartphonem, čímž eliminujete potřebu ručních měřicích nástrojů při prohlídkách nemovitostí.
- Detekujte konkrétní značky a modely spotřebičů a zahrňte podrobné specifikace do popisů nemovitostí a marketingových materiálů.
- Označte potenciální bezpečnostní rizika, jako jsou chybějící zábradlí, poškozené schody nebo elektrické problémy, které by mohly ovlivnit rozhodnutí kupujících nebo výsledky inspekce.
- Automaticky kategorizujte typy pokojů, abyste zefektivnili zadávání dat do MLS a snížili čas strávený administrativními úkoly.
- Extrahujte metadata fotografií, jako jsou časová razítka a souřadnice GPS, pro komplexní dokumentaci, která dokazuje, kdy a kde byly fotografie pořízeny.
- Vylepšete své nabídky pomocí popisného alternativního textu k obrázkům generovaného umělou inteligencí.
Omezení Restb. ai
- Přesnost analýzy závisí do značné míry na kvalitě fotografií a světelných podmínkách.
- Mohou přehlédnout drobné detaily, které by lidští inspektoři při fyzické prohlídce zachytili.
- Omezená schopnost posoudit strukturální problémy, které nejsou viditelné na standardních fotografiích nemovitostí.
- Pro optimální výsledky analýzy je nutné zachovat konzistentní úhly a pokrytí fotografií.
Ceny Restb. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Restb. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Koncept otevřených dveří sahá až do 10. let 20. století. První realitní agenti pořádali propracované tematické večírky s čajem, smyčcovým kvartetem a ručně psanými pozvánkami, aby přilákali bohaté kupce.
5. HouseCanary (nejlepší pro analýzu předpovědí trhu)
prostřednictvím HouseCanary
HouseCanary je platforma pro analýzu nemovitostí založená na umělé inteligenci, která poskytuje makléřům přesné a komplexní údaje pro jejich obchodní rozhodnutí.
Zpracovává miliony datových bodů – ekonomické ukazatele, růst zaměstnanosti, změny v počtu obyvatel a úrokové sazby – aby předpověděl, kam se bude hodnota nemovitostí ubírat. Klientům můžete ukázat grafy předpovídající hodnotu jejich domu za šest měsíců nebo dva roky, podložené skutečnými daty.
Díky skóre „Propensity to List“ mohou makléři identifikovat potenciální zákazníky mimo trh, u nichž je vysoká pravděpodobnost prodeje.
Tento nástroj umělé inteligence pro realitní makléře také hodnotí nemovitosti a okolí na základě údajů, jako jsou hodnocení škol a statistiky kriminality, a pomáhá tak klientům rozhodnout se, kde by raději koupili nemovitost. S příchodem nových údajů také průběžně aktualizuje své předpovědi.
Nejlepší funkce HouseCanary
- Vyhodnoťte potenciál výnosů z pronájmu a prognózy cash flow pro investiční nemovitosti, abyste investorům pomohli s plánováním portfolia.
- Rychle vytvářejte spolehlivé zprávy o srovnávací analýze trhu (CMA) a ušetřete hodiny ručního výzkumu.
- Rychle posuzujte nemovitosti a čerpejte informace o trhu z rozsáhlé databáze pomocí Canary AI.
- Porovnejte rizikové profily podobných nemovitostí v různých čtvrtích, abyste klientům pomohli pochopit faktory stability trhu.
- Dostávejte upozornění, když se podmínky na trhu ve vašich cílových oblastech výrazně změní, což vám umožní proaktivně kontaktovat klienty.
- Získejte přístup k podrobným ekonomickým údajům, jako jsou trendy v zaměstnanosti a vzorce růstu populace, které ovlivňují dlouhodobou hodnotu nemovitostí.
Omezení HouseCanary
- Komplexní rozhraní nástroje může vyžadovat školení, aby bylo možné efektivně využívat pokročilé analytické funkce.
- Pro novější developerské projekty nebo nemovitosti na venkově je k dispozici omezené množství historických dat.
Ceny HouseCanary
- Základní: 19 $/měsíc
- Pro: 79 $/měsíc
- Týmy: 199 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HouseCanary
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o HouseCanary?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent:
HouseCanary provede veškerý průzkum za vás! Nejlepší funkcí je hodnocení srovnatelných nemovitostí na stupnici od 1 do 100. Už žádné prohledávání nevhodných srovnání! HouseCanary mi ušetřilo hodiny práce na CMA. Co mi dříve trvalo 30–45 minut, mi nyní zabere maximálně 5–10 minut! Nenapadá mě jediná věc, která by se mi na HouseCanary nelíbila. Opravdu.
HouseCanary za vás provede veškerý průzkum! Nejlepší funkcí je hodnocení srovnatelných nemovitostí na stupnici od 1 do 100. Už nemusíte procházet špatné srovnání! HouseCanary mi ušetřilo hodiny práce na CMA. To, co mi dříve trvalo 30–45 minut, mi nyní zabere maximálně 5–10 minut! Nenapadá mě jediná věc, která se mi na HouseCanary nelíbí. Opravdu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony CRM pro realitní kanceláře pro lepší správu klientů
6. OpusClip (nejlepší pro přeměnu prohlídek nemovitostí na sociální klipy)
via OpusClip
OpusClip si můžete představit jako svého osobního video asistenta, který sleduje vaše hodinové prohlídky nemovitostí a vybírá z nich ty nejzajímavější momenty. Tento nástroj založený na umělé inteligenci transformuje vaše dlouhá videa na vysoce kvalitní virální klipy a automaticky identifikuje nejlepší segmenty z vašich nabídek, referencí klientů nebo aktualit z trhu.
Nahrajete své nezpracované záběry a AI nástroje OpusClip analyzují obsah a vytvoří poutavá krátká videa, která jsou ideální pro Instagram Reels, TikTok a YouTube Shorts.
Navíc můžete použít vestavěný plánovač sociálních médií k automatickému zveřejňování svých videí na YouTube, TikTok, Instagramu a LinkedIn.
Nejlepší funkce OpusClip
- Automaticky přidávejte přesné titulky k vašim realitním videím, aby byly přístupné a poutavé pro diváky, kteří je sledují bez zvuku.
- Optimalizujte svůj obsah pro různé platformy sociálních médií vytvářením klipů v různých poměrech stran (9:16, 16:9, 1:1).
- Pomocí hodnocení virality založeného na umělé inteligenci zjistěte, které části vašich videí o nemovitostech mají největší šanci zaujmout potenciální klienty.
- Používejte šablony a překryvy s logem vaší značky, abyste zajistili konzistentní a profesionální prezentaci ve všech sociálních médiích.
Omezení OpusClip
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé funkce úprav ve srovnání s tradičním softwarem pro úpravu videa.
- Účinnost skóre virality se může lišit v závislosti na konkrétním typu obsahu.
- Bezplatná verze obsahuje vodoznaky na vašich videích a omezuje měsíční zpracování na 60 minut.
Ceny OpusClip
- Zdarma
- Starter: 15 $/měsíc
- Pro: 29 $/měsíc
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpusClip
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OpusClip?
Na základě recenze G2:
Hlavní výhodou OpusClip je, že můžete rychle vytvářet krátká značková videa, která můžete sdílet na sociálních platformách. Funkce titulků je skvělá. Generuje velmi přesné titulky a můžete je velmi snadno upravovat (i když to je málokdy nutné) a měnit písmo, barvu a umístění. Skvělé je také to, že můžete uložit až pět značkových šablon.
Hlavní výhodou OpusClip je, že můžete rychle vytvářet krátká značková videa, která můžete sdílet na sociálních platformách. Funkce titulků je skvělá. Generuje velmi přesné titulky a můžete je velmi snadno upravovat (i když to je málokdy nutné) a měnit písmo, barvu a umístění. Skvělé je také to, že můžete uložit až pět značkových šablon.
7. Collov AI (nejlepší pro vizualizaci renovací)
prostřednictvím Collov AI
Kupující mají potíže vidět potenciál v zastaralých nebo špatně udržovaných nemovitostech. Collov AI překlenuje tuto mezeru v představivosti tím, že přesně ukazuje, jak by prostory mohly vypadat po renovaci.
Platforma analyzuje fotografie pokojů nebo půdorysy a vytváří několik variant designu – například různé barvy nátěrů, možnosti podlahových krytin a uspořádání nábytku. S tímto řešením virtuální inscenace můžete ukázat, jak by zboření zdi otevřelo prostor nebo jak by moderní povrchové úpravy proměnily zastaralou kuchyň.
Umělá inteligence vytváří fotorealistické vizualizace, které připomínají profesionální prezentace interiérového designu, což usnadňuje prodej nemovitostí. Můžete také použít integrované nástroje k vytvoření virtuálních prohlídek , které zvýší atraktivitu nabídek.
Nejlepší funkce Collov AI
- Experimentujte s různými barvami a povrchovými úpravami barev nebo vizualizujte strukturální změny, abyste klientům ukázali možnosti transformace a renovace.
- Prezentujte více návrhů designu pro stejný prostor, abyste oslovili různé vkusy a životní styly kupujících.
- Vytvářejte podrobné moodboardy renovací, které inspirují klienty a poskytují jasné pokyny pro dodavatele a designéry.
- Ukažte, jak různé osvětlovací tělesa a okenní dekorace změní atmosféru místnosti a její celkový estetický dojem.
Omezení Collov AI
- Vytvořené návrhy nemusí zohledňovat strukturální omezení nebo stavební předpisy.
- Omezená možnost začlenit konkrétní kusy nábytku nebo prvky na míru
- Kvalita renderování se může lišit v závislosti na kvalitě původní fotografie a složitosti místnosti.
- Nemusí přesně odrážet náklady nebo proveditelnost navrhovaných renovací.
Ceny Collov AI
- Bezplatná zkušební verze
- Standard: 21 $/měsíc
- Pokročilé: 49 $/měsíc
- Premium: 79 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Collov AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Budova Kapitolu Spojených států amerických stojí na místě, které kdysi bylo soukromou zemědělskou půdou. George Washington a Pierre L’Enfant osobně vyjednali s farmáři práva k pozemkům, aby mohli vymezit území, které je dnes známé jako Washington, D. C.
8. Canva (nejlepší pro tvorbu marketingového obsahu)
prostřednictvím Canva
Canva vám nabízí profesionálně vypadající šablony pro správu nemovitostí, které můžete použít pro vše od letáků o nemovitostech a příspěvků na sociálních médiích až po cedule s oznámením o dni otevřených dveří a prezentační snímky.
Rozhraní typu „drag-and-drop“ vám umožňuje přizpůsobit barvy, písma a rozvržení bez nutnosti učit se složitý designový software. To pomáhá udržovat konzistenci značky ve všech vašich materiálech a zároveň vám umožňuje tvůrčí svobodu při vytváření jednotlivých nabídek.
Nástroje AI od Canva fungují jako marketingový asistent a díky funkcím jako Magic Write pomáhají vytvářet poutavé popisy nemovitostí nebo zajímavé popisky pro sociální sítě. Nástroje pro úpravu fotografií založené na umělé inteligenci, jako jsou Magic Eraser a Magic Edit, vám umožní rychle vyčistit fotografie nemovitostí odstraněním nežádoucích objektů nebo úpravou detailů.
Platforma také zpracovává plánování sociálních médií, takže můžete vytvořit příspěvky na celý týden a nechat Canvu, aby je automaticky publikovala.
Nejlepší funkce Canva
- Vytvářejte vysoce kvalitní marketingové materiály během několika minut s pomocí AI a šablon.
- Vytvářejte animované příspěvky na sociálních sítích a krátká videa, která generují vyšší míru zapojení než statické obrázky.
- Spolupracujte s členy týmu na designových projektech a zachovejte přitom jednotnost značky ve všech marketingových materiálech.
- Ukládejte značkové prvky, jako jsou loga, barevná schémata a fonty, do sdílených knihoven, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je konzistentně používat ve všech materiálech.
Omezení Canva
- Přístup založený na šablonách může vést k podobně vypadajícím materiálům u různých makléřů.
- Pokročilé funkce designu vyžadují prémiové předplatné pro plnou funkčnost.
- Možnosti přizpůsobení pro vysoce specifické nebo jedinečné požadavky na design jsou omezené.
- Výběr fontů a grafiky nemusí odpovídat konkrétním pokynům pro značku makléřské společnosti.
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 870 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Canva?
Canva je skvělý nástroj pro profesionály i neprofesionály. Můžu se na něj obrátit, když mi někdo řekne: „Potřebuju do deseti minut animovanou reklamu“, a když za mnou někdo přijde s tak malou nebo jednoduchou zakázkou, že mi nestojí za čas, jako je vizitka nebo svatební pozvánka, můžu ho prostě odkázat na Canvu a jít si po svém. Je to jako samoobslužná pokladna pro design.
Canva je skvělý nástroj pro profesionály i neprofesionály. Můžu se na něj obrátit, když mi někdo řekne „potřebuju do deseti minut animovanou reklamu“, a když za mnou někdo přijde s tak malou nebo jednoduchou zakázkou, že mi nestojí za čas, jako třeba vizitka nebo svatební pozvánka, můžu ho prostě odkázat na Canvu a jít si po svém. Je to jako samoobslužná pokladna pro design.
💡 Tip pro profesionály: Některé nástroje umělé inteligence pro realitní makléře pomáhají s přípravou na prohlídky. Vložte podrobnosti o nemovitosti do nástroje umělé inteligence a požádejte o námitky, které by mohl kupující vznést. Budete tak lépe připraveni reagovat na obavy týkající se dispozice, umístění nebo ceny.
9. Reonomy (nejlepší pro výzkum komerčních nemovitostí)
prostřednictvím Reonomy
Komerční nemovitosti se liší od rezidenčních a Reonomy to chápe. Platforma se specializuje na sledování vlastnictví komerčních nemovitostí, vypršení nájemních smluv a developerské aktivity, které signalizují příležitosti.
Můžete zjistit, kdo je vlastníkem daného nákupního centra, kdy vyprší nájemní smlouvy jeho nájemců a zda by majitel mohl mít zájem o prodej. Tyto informace vám pomohou identifikovat potenciální klienty ještě předtím, než začnou aktivně hledat prostory nebo zástupce.
Technologie AI společnosti Reonomy prochází obrovské množství veřejných a proprietárních dat, aby identifikovala nemovitosti, které se pravděpodobně prodají, ale v současné době nejsou v nabídce. Sleduje také stavební povolení a změny územního plánu, které naznačují připravované developerské projekty.
Díky více než 200 filtrům mohou agenti provádět vysoce cílené vyhledávání, aby našli nemovitosti, které dokonale odpovídají kritériím jejich klientů.
Nejlepší funkce Reonomy
- Sledujte data vypršení nájemních smluv, abyste identifikovali nájemníky, kteří by mohli potřebovat nové prostory, a spojte se s firmami, které plánují stěhování.
- Sledujte aktivity související se stavebními povoleními, které naznačují projekty rozšíření nebo renovace, a odhalte tak potenciální příležitosti k pronájmu nebo prodeji.
- Analyzujte historii transakcí a srovnatelné prodeje komerčních nemovitostí, abyste mohli poskytovat přesné analýzy trhu a doporučení ohledně cen.
- Zůstaňte informováni o změnách na trhu a příležitostech díky upozorněním na konkrétní typy nemovitostí nebo geografické oblasti, které vás zajímají.
Omezení Reonomy
- Zaměřuje se především na komerční nemovitosti, nikoli na rezidenční nemovitosti.
- Přesnost údajů se liší v závislosti na geografických trzích a typech nemovitostí.
- K efektivnímu využívání pokročilých nástrojů pro výzkum a analýzu je nutná určitá míra učení.
Ceny Reonomy
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Reonomy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Reonomy?
Krátký úryvek od skutečného uživatele:
Snadné použití – stačí zadat libovolnou adresu a získáte všechny informace o kraji a kontaktní údaje. Analytické funkce jsou fantastické. Reonomy vám dá vědět, kdy je vysoká pravděpodobnost prodeje nemovitosti. Můžete také vytvořit zprávu, která ukazuje, které nemovitosti jsou v tísni. Pracují na projektu, který vám umožní vidět všechny vztahy mezi majiteli a podniky, ve kterých jsou zapojeni. Ukazuje všechny nemovitosti, které jsou spojeny s majitelem.
Snadné použití – stačí zadat libovolnou adresu a získáte všechny informace o kraji a kontaktní údaje. Analytické funkce jsou fantastické. Reonomy vám dá vědět, kdy je vysoká pravděpodobnost prodeje nemovitosti. Můžete také vytvořit zprávu, která ukazuje, které nemovitosti jsou v tísni. Pracují na projektu, který vám umožní vidět všechny vztahy mezi majiteli a podniky, ve kterých jsou zapojeni. Ukazuje všechny nemovitosti, které jsou spojeny s majitelem.
💡 Tip pro profesionály: Použijte AI nástroje pro realitní kanceláře k shrnutí smluv nebo právních dokumentů do srozumitelné angličtiny. Nenahradí to vašeho právníka, ale pomůže vám to vysvětlit klíčové body nervózním kupujícím způsobem, který na ně nebude působit příliš složitě.
10. Cotality (nejlepší pro komplexní analýzu trhu a rizik)
prostřednictvím Cotality
Cotality, dříve CoreLogic, je platforma pro analýzu nemovitostí založená na umělé inteligenci, která pomáhá realitním makléřům poskytovat svým klientům sofistikované informace o historických trendech a budoucím tržním potenciálu čtvrtí a nemovitostí.
Umělá inteligence platformy CoreAI analyzuje miliardy datových bodů, aby poskytla vysoce přesné automatizované modely oceňování (AVM) a hloubkovou analýzu trhu.
Realist a Araya, jejich profesionální nástroje pro analýzu nemovitostí, poskytují makléřům komplexní údaje o nemovitostech a trzích. Získáte přístup k informacím o daňové historii, charakteristikách nemovitostí, srovnávacích údajích mimo MLS, záznamech o prodeji a historii převodů vlastnictví.
Hodnocení „pravděpodobnosti prodeje“ využívá prediktivní analytiku k identifikaci nemovitostí, které budou pravděpodobně v blízké budoucnosti uvedeny do prodeje. To umožňuje makléřům proaktivně zaměřit své marketingové aktivity a úsilí v oblasti generování potenciálních zákazníků.
Platforma také poskytuje podrobné zprávy o rizicích, včetně informací o riziku povodní a lesních požárů, které jsou klíčové pro to, aby mohli klienti činit informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce Cotality
- Získejte podrobnou analýzu trhu a informace, které zvýší důvěru klientů.
- Získejte přístup ke spolehlivým údajům z více než 22 000 zdrojů pokrývajících 99,9 % nemovitostí v USA.
- Najděte nejlepší potenciální zákazníky, na které se můžete zaměřit při generování potenciálních zákazníků.
- Získejte přístup ke statistikám kriminality a hodnocení bezpečnosti různých čtvrtí, včetně analýzy trendů za několik let.
- Sledujte změny ve výkonnosti školních obvodů a demografické změny, které ovlivňují hodnotu nemovitostí a rozhodnutí rodin.
- Sledujte ekonomické ukazatele, včetně trendů v oblasti zaměstnanosti, rozvoje podnikání a růstu populace.
Omezení Cotality
- Rozsáhlá data mohou být pro makléře bez analytických zkušeností nepřehledná.
- Náklady na předplatné mohou být pro novější makléře nebo malé realitní kanceláře příliš vysoké.
- Hodnocení rizik nemusí zohledňovat nedávná vylepšení infrastruktury nebo změny politiky.
Ceny Cotality
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cotality
- G2: 4,1/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cotality skuteční uživatelé?
Zde je pohled z první ruky:
CoreLogic nám umožňuje rychle získat potřebné informace a jejich zákaznický servis je nadstandardní. Dosud jsme neměli žádné problémy a informace jsou vždy přesné.
CoreLogic nám umožňuje rychle získat potřebné informace a jejich zákaznický servis je nadstandardní. Dosud jsme neměli žádné problémy a informace jsou vždy přesné.
11. ChatGPT (nejlepší pro pomoc při tvorbě obsahu)
prostřednictvím ChatGPT
Psaní poutavých popisů nemovitostí a profesionálních e-mailů zabere čas, který nemáte. ChatGPT vám pomůže vytvořit komunikaci, která zní profesionálně a poutavě, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.
Můžete do něj zadat základní údaje o nemovitosti a získat zpět popisy nemovitostí, které zdůrazňují jedinečné vlastnosti a oslovují potenciální kupce.
Tento marketingový nástroj pro realitní kanceláře také pomáhá s přípravou následných e-mailů, příspěvků na sociálních sítích a prezentací pro klienty, které zachovávají konzistentní profesionální tón. Makléři jej také používají k simulování scénářů vyjednávání, vytváření personalizovaných sekvencí následných e-mailů a dokonce i k vytváření scénářů pro videoprohlídky nemovitostí.
Kromě generování obsahu využívají pokročilí makléři ChatGPT jako strategický nástroj pro analýzu a komunikaci s klienty. Umí shrnout dlouhé zprávy o trhu nebo místní novinové články a poskytnout tak klíčové body pro jednání s klienty.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Vytvořte šablony pro správu klientů pro různé fáze transakce, od prvního kontaktu až po závěrečné gratulace.
- Rychle prozkoumejte trendy na místním trhu a informace o okolí, abyste podpořili rozhovory s klienty a prezentace.
- Vytvářejte kalendáře obsahu pro sociální média a osnovy blogových příspěvků, které vám pomohou udržet konzistentní online přítomnost.
- Vypracujte si body prezentace a program schůzek s klienty, které zajistí důkladné pokrytí důležitých témat.
Omezení ChatGPT
- Odpovědi mohou obsahovat nepřesnosti, které je třeba před použitím klientem ověřit.
- Nemáte přístup k tržním údajům v reálném čase ani k aktuálním nabídkám nemovitostí.
- Popisy nemovitostí generované umělou inteligencí mohou postrádat znalost místního trhu a regionálních specifik.
- Vyžaduje pečlivou úpravu, aby bylo zajištěno dodržování předpisů a standardů v oblasti nemovitostí.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (825+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Podle jednoho recenzenta:
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí to, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Pravidelně jej používám k sepisování dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje solidní výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak z prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
Na ChatGPT se mi nejvíce líbí to, jak mi pomáhá snadno a přehledně začít s každodenními úkoly souvisejícími s psaním. Pravidelně jej používám k sepisování dopisů, e-mailů a směrnic, což jsou věci, které často vyžadují hodně času, aby byly správně. ChatGPT mi poskytuje solidní výchozí bod na základě myšlenek nebo bodů, které sdílím, a pomáhá mi utvářet mé nápady do strukturované a soudržné podoby. Odstraňuje tlak prázdné stránky, který může být jednou z největších překážek při psaní čehokoli od nuly.
12. Getfloorplan (nejlepší pro tvorbu digitálních půdorysů)
prostřednictvím Getfloorplan
Ruční měření místností a vytváření půdorysů je časově náročné a náchylné k chybám. Getfloorplan automaticky převádí fotografie vaší nemovitosti na přesné architektonické výkresy a 3D modely.
Nahrajte fotografie z prohlídky a AI analyzuje dispozice místností, změří rozměry a vytvoří profesionální půdorysy, které by normálně vyžadovaly kreslíře.
Tato technologie také generuje 3D virtuální prohlídky, které pomáhají vzdáleným kupujícím pochopit prostorové vztahy a plynulost mezi místnostmi.
Pro firemní uživatele nabízí software také možnost výběru preferovaného stylu rozhraní a jazyka, zobrazení oken, stylů interiéru atd. K výstupu můžete také přidat vlastní prvky značky, aby výsledek působil profesionálně.
Nejlepší funkce Getfloorplan
- Převádějte fotografie pořízené smartphonem na profesionální architektonické výkresy, které splňují průmyslové standardy přesnosti a prezentace.
- Automaticky vypočítávejte plochu a rozměry místností, čímž eliminujete chyby při měření a ušetříte čas při oceňování nemovitostí.
- Vytvořte více pohledů na půdorysy, včetně možností umístění nábytku, které kupujícím pomohou vizualizovat, jak by se prostory daly využít.
- Exportujte plány v různých formátech vhodných pro MLS seznamy, marketingové materiály a profesionální prezentace.
Omezení Getfloorplan
- Přesnost závisí na kvalitě fotografií a úplnosti pokrytí nemovitosti.
- Může mít potíže se složitými dispozicemi nebo neobvyklými architektonickými prvky.
- Doba zpracování se může lišit v závislosti na velikosti a složitosti nemovitosti.
- Omezená možnost začlenění venkovních prostor nebo detailů krajiny
Ceny Getfloorplan
- Základní sada: 25 $
- Plus Set: 45 $
- Render Set: 49 $
- Pro Set: 49 $
- Maximální cena: 69 $
Hodnocení a recenze Getfloorplan
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Getfloorplan?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Nabízejí sadu 2D, 3D a virtuálních prohlídek. Nahrajete 2D půdorys a získáte kompletní sadu 2D (s různými úhly) a také 3D panorama a skvělou virtuální prohlídku. Momentálně nemají žádné nevýhody, ale jedinou věcí je, že nelze kombinovat různé styly.
Nabízejí sadu 2D, 3D a virtuálních prohlídek. Nahrajete 2D půdorys a získáte kompletní sadu 2D (s různými úhly) a také 3D panorama a skvělou virtuální prohlídku. Momentálně nemají žádné nevýhody, ale jedna věc je, že nelze kombinovat různé styly.
13. Tableau AI (nejlepší pro vizualizaci a analýzu dat)
prostřednictvím Tableau
Data o nemovitostech jsou všude, ale jejich správné pochopení vyžaduje seriózní analytické schopnosti. Tableau AI transformuje komplexní informace o trhu do vizuálních dashboardů, které skutečně vyprávějí příběh.
Můžete kombinovat data MLS, demografické statistiky a ekonomické ukazatele a vytvořit tak komplexní analýzu trhu, která jde daleko za hranice jednoduchého srovnání cen. Nástroj AI pro prodej vám pomůže identifikovat vzorce a trendy, které mohou naznačovat nové příležitosti nebo potenciální změny na trhu.
Tableau Pulse je klíčová funkce, která automaticky sleduje klíčové metriky, jako jsou zdroje potenciálních zákazníků, doba strávená na trhu nebo cenové trendy, a poskytuje personalizované, srozumitelné informace v přirozeném jazyce.
Další důležitou funkcí umělé inteligence je Tableau Agent, konverzační asistent, který umožňuje makléřům rychle odpovídat na otázky, vytvářet pro klienty přizpůsobené analýzy trhu a identifikovat mikrotendence v konkrétních čtvrtích.
Nejlepší funkce Tableau AI
- Vytvářejte interaktivní dashboardy, které vizualizují tržní trendy a výkonnost nemovitostí napříč různými proměnnými a časovými obdobími.
- Okamžitě aktualizujte zprávy o nové informace a naplánujte jejich pravidelné zasílání klientům.
- Navrhujte vlastní vizualizace pro konkrétní segmenty trhu nebo typy nemovitostí, které zdůrazňují relevantní trendy a příležitosti.
- Sdílejte s klienty interaktivní zprávy, které jim umožní prozkoumat data a klást otázky během konzultačních schůzek.
Omezení umělé inteligence Tableau
- Vyžaduje značné investice do vzdělávání, aby bylo možné zvládnout pokročilé analytické funkce.
- Náklady na předplatné mohou být pro jednotlivé makléře nebo malé týmy značné.
- Kvalita dat závisí na přesnosti a úplnosti zdrojových informací.
- Jeho složité rozhraní může uživatele bez zkušeností s analýzou dat přetížit.
Ceny Tableau AI
- Tableau Viewer: 15 $/měsíc
- Tableau Explorer: 42 $/měsíc
- Tableau Creator: 75 $/měsíc
- Enterprise Viewer: 35 $/měsíc
- Enterprise Explorer: 70 $/měsíc
- Enterprise Creator: 115 $/měsíc
- Tableau+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tableau AI
- G2: 4,2/5 (více než 2 770 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (2 345+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tableau AI?
Přímo z recenze G2:
Nejlepší na Tableau je to, jak snadné je vytvářet krásné interaktivní dashboardy, jakmile se s tímto nástrojem seznámíte. Dobře zvládá velké datové soubory a možnosti vizuálního přizpůsobení jsou úžasné. Líbí se mi, jak dokáže oživit data – usnadňuje vysvětlování poznatků lidem, kteří nejsou technicky zdatní. Rozhraní typu drag-and-drop je také velmi užitečné pro rychlou analýzu.
Nejlepší na Tableau je to, jak snadné je vytvářet krásné interaktivní dashboardy, jakmile se s tímto nástrojem seznámíte. Dobře zvládá velké datové soubory a možnosti vizuálního přizpůsobení jsou úžasné. Líbí se mi, jak dokáže oživit data – usnadňuje vysvětlování poznatků lidem, kteří nejsou technicky zdatní. Rozhraní typu drag-and-drop je také velmi užitečné pro rychlou analýzu.
💡 Tip pro profesionály: Po prohlídce nemovitosti nahrajte hlasové poznámky pomocí ClickUp Clips a nechte je přepsat umělou inteligencí ClickUp. Ta vám poté navrhne další kroky, jako je vytvoření záznamu v CRM, sepsání e-mailu nebo zaznamenání dalších kroků. Vy se můžete věnovat další práci, administrativu za vás vyřídí umělá inteligence.
14. Ylopo (nejlepší pro generování a péči o potenciální zákazníky)
prostřednictvím Ylopo
Generování konzistentních potenciálních zákazníků při správě stávajících klientů je neustálou výzvou. Ylopo využívá AI k generování potenciálních zákazníků vytvářením cílených reklamních kampaní na Facebooku, Googlu a dalších platformách.
Tato digitální marketingová platforma pro realitní kanceláře využívající umělou inteligenci hodnotí příchozí potenciální zákazníky na základě jejich chování a pravděpodobnosti konverze, takže se můžete soustředit na ty, kteří s největší pravděpodobností koupí nebo prodají. Poskytuje také náměty na zahájení konverzace a návrhy na další kroky na základě konkrétních zájmů a aktivit každého potenciálního zákazníka.
Ylopo AI funguje jako virtuální asistent dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, který komunikuje s potenciálními zákazníky prostřednictvím textu i hlasu. Umí zahájit konverzaci, posoudit potenciální zákazníky na základě otázek týkajících se jejich časového harmonogramu, rozpočtu a potřeb a dokonce naplánovat schůzky.
Díky tomu je to jeden z nejpraktičtějších nástrojů umělé inteligence pro realitní makléře, kteří chtějí automatizovat svůj marketingový funnel.
Nejlepší funkce Ylopo
- Spouštějte simultánní cílené reklamní kampaně na více digitálních platformách, maximalizujte dosah a zachovejte konzistentní sdělení.
- Automatizujte počáteční sledovací sekvence a rozvíjejte kampaně, abyste se mohli dlouhodobě věnovat potenciálním zákazníkům.
- Sledujte vzorce chování potenciálních zákazníků a optimalizujte načasování a obsah zpráv pro různé segmenty potenciálních zákazníků.
- Získejte náměty na konverzaci a témata přizpůsobená každému potenciálnímu zákazníkovi na základě jeho konkrétních zájmů a online aktivity.
Omezení Ylopo
- Kromě nákladů na předplatné platformy vyžaduje také průběžný rozpočet na reklamu.
- Kvalita potenciálních zákazníků se může lišit v závislosti na tržních podmínkách a optimalizaci kampaně.
- Může generovat potenciální zákazníky mimo preferovanou geografickou oblast nebo cenové rozpětí makléře.
- Automatizovaná komunikace může postrádat osobní přístup, který někteří klienti preferují.
Ceny Ylopo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ylopo
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Ylopo?
Přečtěte si, co k tomu říká recenzent:
Líbí se mi, že náš servisní zástupce nám dává pocit, že jsme jeho jedinými klienty. Také se mi líbí veškerá integrace umělé inteligence.
Líbí se mi, že náš servisní zástupce nám dává pocit, že jsme jeho jedinými klienty. Také se mi líbí integrace umělé inteligence.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI ve stavebnictví (případy použití a nástroje)
15. LocalizeOS (nejlepší pro informace o okolí)
prostřednictvím LocalizeOS
LocalizeOS je operační systém založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby posílil schopnost realitních makléřů spravovat a převádět potenciální zákazníky ve velkém měřítku.
Jeho hlavní AI engine, Hunter, funguje jako virtuální asistent, který proaktivně komunikuje s každým potenciálním zákazníkem ve vaší databázi, aby ho zaujal a kvalifikoval. Tím se vám uvolní čas, který můžete věnovat klientům připraveným k transakci.
Na základě analýzy digitálních interakcí potenciálního zákazníka, jako je historie prohlížení, kliknutí a odpovědi na zprávy, může AI určit pravděpodobnost uzavření transakce. To umožňuje makléřům a týmům upřednostnit své projekty a soustředit se na nejslibnější příležitosti.
Platforma se hladce integruje se stávajícími CRM systémy a zdroji potenciálních zákazníků a poskytuje realitním makléřům výkonný centralizovaný systém pro správu jejich podnikání a přeměnu více potenciálních zákazníků na uzavřené obchody.
Nejlepší funkce LocalizeOS
- Poskytujte klientům personalizované návrhy nemovitostí na základě jejich předchozích interakcí a preferencí a vytvořte tak vynikající zážitek.
- Kvalifikujte a rozvíjejte své potenciální zákazníky pomocí AI, abyste se mohli soustředit na uzavírání obchodů.
- Oživte neaktivní potenciální zákazníky pomocí personalizovaných a automatizovaných zpráv.
- Získejte přehled o pravděpodobnosti transakcí, abyste se mohli soustředit na potenciální zákazníky, kteří jsou nejblíže k rozhodnutí.
- Integrujte je hladce do své stávající technologické infrastruktury CRM a marketingových nástrojů.
Omezení LocalizeOS
- Makléři a týmy, kteří hledají komplexní řešení s pokročilými funkcemi pro správu transakcí nebo funkce po uzavření obchodu, možná budou muset integrovat další nástroje.
- Náklady na předplatné mohou být pro novější makléře nebo malé realitní kanceláře náročné.
Ceny LocalizeOS
- Makléři: 249 $/měsíc na makléře + 15 % provize za doporučení
- Týmy: 749 $/měsíc (až 5 makléřů) + 12 % provize za doporučení
- Zprostředkování: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LocalizeOS
- G2: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (45+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LocalizeOS?
Takto popsal své zkušenosti jeden z uživatelů:
LocalizeOS se osvědčil jako velmi užitečný nástroj pro opětovné zapojení našich starších potenciálních zákazníků do spolupráce s našimi makléři. Podařilo se nám oživit neaktivní potenciální zákazníky a znovu vzbudit jejich zájem o nemovitosti. Tento software a jeho lidská asistence navíc fungují jako interní prodejní tým, který efektivně plánuje schůzky pro naše makléře a udržuje dynamiku v zapojení potenciálních zákazníků, aby usnadnil průběžné vyhledávání nemovitostí.
LocalizeOS se osvědčil jako velmi užitečný nástroj pro opětovné zapojení našich starších potenciálních zákazníků do spolupráce s našimi makléři. Podařilo se nám oživit neaktivní potenciální zákazníky a znovu vzbudit jejich zájem o nemovitosti. Tento software a jeho lidská asistence navíc fungují jako interní prodejní tým, který efektivně plánuje schůzky pro naše makléře a udržuje dynamiku v zapojení potenciálních zákazníků, aby usnadnil průběžné vyhledávání nemovitostí.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si pro své pracovní postupy opakovaně použitelné AI výzvy. Například: „Po prohlídce napište přátelský dopis, ve kterém zmíníte uspořádání kuchyně a vyzvěte k dotazům.“ Uložte si 3–5 takových výzev a každý den je s drobnými úpravami znovu použijte.
AI mě přesvědčila o ClickUp
V realitním obchodě jste proto, abyste uzavíral obchody, ne abyste ztrácel čas opravováním nefunkčních pracovních postupů. Pokud jsou vaše systémy roztříštěné, ztrácíte čas i kontrolu.
ClickUp vše spojuje na jednom místě. Úkoly, potenciální zákazníci, nabídky, následné kroky, dokumenty, aktualizace týmu – vše v jediném pracovním prostoru. Integrovaná umělá inteligence a automatizace založená na umělé inteligenci vám navíc pomůže psát rychleji, automatizovat úkoly a snadno udržet přehled o všech změnách.
Chcete-li provozovat hladkou a efektivní realitní činnost, která uzavře více obchodů, přejděte ještě dnes na ClickUp! ✅