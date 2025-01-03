10 nejlepších šablon CRM pro realitní kanceláře pro lepší správu klientů

Jste jako realitní makléř zahlceni nekonečnými následnými kroky, dotazy a transakcemi?
Řízení realitního podnikání znamená udržovat rovnováhu ve vztazích s klienty, rychleji uzavírat obchody a mít vše pod kontrolou. S těmito úkoly vám může pomoci systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
90 % agentů oceňuje CRM systémy pro realitní kanceláře za to, že jim pomáhají spravovat potenciální zákazníky a uzavírat obchody.
Například společnost Zillow, která se zabývá technologiemi v oblasti nemovitostí, zaznamenala 40% nárůst retence klientů a 25% nárůst konverzí potenciálních zákazníků.
Tento blogový příspěvek se zabývá nejlepšími šablonami CRM pro realitní kanceláře, které jsou přizpůsobeny vašim obchodním potřebám.
Co jsou šablony CRM pro realitní kanceláře?
Šablony CRM pro realitní kanceláře jsou předem navržené nástroje, které pomáhají agentům spravovat vztahy s klienty, usnadňují komunikaci a efektivně organizují pracovní postupy. Tyto šablony mohou zahrnovat e-mailové šablony pro následné kontakty, seznamy úkolů, listy pro sledování potenciálních zákazníků a grafy prodejního procesu.
Zde je několik příkladů, jak může šablona CRM pro realitní kanceláře změnit situaci k lepšímu:
- Udržujte pořádek: Sdružte podrobnosti o potenciálních zákaznících, interakcích s klienty a nabídkách nemovitostí na jednom místě, abyste měli rychlý přístup a plynulejší provoz.
- Nikdy nezmeškejte následnou komunikaci: Zajistěte si včasný kontakt s klienty pomocí automatických připomínek, udržujte vysokou míru zapojení a zachovejte si všechny příležitosti.
- Pracujte chytřeji, ne tvrději: Zjednodušte si opakující se úkoly a uvolněte si čas na to nejdůležitější, uzavírání obchodů a budování vztahů.
- Vylepšete zákaznickou podporu: Přizpůsobte komunikaci tak, aby zákazníkům poskytovala individuální zážitek budující důvěru a zároveň posilovala hlas vaší značky.
- Snadné sledování pokroku: Pomocí integrovaných nástrojů pro vytváření reportů můžete sledovat výkonnost, vylepšovat svou strategii a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Nyní se podívejme, co charakterizuje efektivní šablonu pro realitní kanceláře.
Co dělá šablonu pro realitní kanceláře dobrou?
Dobrá šablona CRM pro realitní kanceláře je jednoduchá, přizpůsobitelná a navržená tak, aby splňovala specifické potřeby realitních agentů. Ale čím se ty nejlepší odlišují?
Pojďme se na ně podívat!
- Případy použití specifické pro realitní kanceláře: Obsahuje sekce pro sledování potenciálních zákazníků, seznamy nemovitostí a interakce s klienty přizpůsobené pracovním postupům v realitním sektoru.
- Přizpůsobení pro různé typy nemovitostí: Přizpůsobí se různým typům nemovitostí (rezidenční, komerční, pronájmy) a potřebám klientů.
- Automatické sledování klientů: Obsahuje vestavěné připomenutí pro sledování prohlídek nemovitostí, dotazů a nabídek.
- Správa obchodních příležitostí: Pomáhá sledovat pokrok v jednotlivých fázích, jako jsou prohlídky nemovitostí, jednání a uzavření obchodu.
- Integrace nemovitostí a klientů: Kombinuje údaje o klientech s nemovitostmi, o které mají zájem, a umožňuje tak personalizovanou komunikaci.
- Reporting prodejních výsledků: Poskytuje přehled o konverzních poměrech potenciálních zákazníků, prodejních výsledcích a dobách uzavření obchodů specifických pro realitní sektor.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují týmovou spolupráci při správě více nabídek, interakcí s klienty a úkolů.
Nyní, když máte jasnou představu o tom, co hledat v šabloně CRM, je čas prozkoumat nástroje, na které se realitní agenti spoléhají – šablony ClickUp pro realitní kanceláře (pssst... v poslední době se rychle stávají oblíbenými v tomto odvětví!).
Deanna Connolly, makléřka ve společnosti Foundry Commercial, říká, že
ClickUp nám umožňuje RYCHLE si předávat projekty, SNADNO kontrolovat stav projektů a dává našemu nadřízenému přehled o našem pracovním vytížení, aniž by nás musela rušit. Díky ClickUp jsme ušetřili minimálně jeden den týdně. Počet e-mailů se VÝRAZNĚ snížil.
👀 Věděli jste? Výzkumy ukazují, že listopad je statisticky nejlepším měsícem pro prodej nemovitostí za vyšší ceny.
Šablony CRM pro realitní kanceláře
Představte si nástroj CRM pro realitní kanceláře, ve kterém budou všechny vaše realitní obchody, klienti a marketingové plány přehledně uspořádány, bez námahy.
ClickUp je špičkový software pro správu realitních projektů, kterému důvěřují vysoce efektivní týmy v různých velkých společnostech.
Podívejme se na některé šablony, které ClickUp nabízí.
1. Šablona ClickUp pro realitní makléře
Šablona ClickUp Real Estate Agent je komplexním řešením pro zaneprázdněné realitní makléře. Centralizuje důležité informace a zlepšuje klíčové CRM procesy, jako jsou prohlídky nemovitostí, správa nabídek a komunikace s klienty. Funkce drag-and-drop vám navíc pomůže posunout obchody přes několik fází.
Díky vlastním stavům této šablony (např. Otevřeno, Kontaktováno, Smlouva odeslána) můžete snadno sledovat cestu každého klienta, zatímco vlastní pole umožňují kategorizaci a efektivní vizualizaci každé fáze transakce.
Například v případě klienta, který hledá byt v centru města, může agent vytvořit úkol pomocí vlastních stavů, jako jsou „Naplánovaná prohlídka nemovitosti“ a „Jednání“.
Další funkce, jako je sledování času, upozornění na závislosti a integrace e-mailů, zajišťují hladké řízení projektů, pomáhají agentům šetřit čas a snižovat počet chyb, a to vše v rámci ClickUp.
✨Ideální pro agenty, týmy a makléře, kteří chtějí dohlížet na výkon agentů, sledovat stav pipeline a činit rozhodnutí na základě dat.
2. Šablona tabulky ClickUp pro realitní kanceláře
Šablona ClickUp Real Estate Spreadsheet je komplexní řešení pro sledování potenciálních potenciálních zákazníků, správu obchodů a organizaci informací o klientech – vše na jednom místě.
Potřebujete rychlý přístup k důležitým informacím? Vyzkoušejte přizpůsobitelné stavy, jako jsou „Na prodej“, „Jednání“ a „Prodáno“, abyste mohli vše kategorizovat. Vlastní pole vám umožní zaznamenat základní údaje, jako je adresa, čistý příjem, počáteční cena, konečná prodejní cena, plocha a roční pojištění.
Rozložení si můžete prohlédnout v pěti vlastních zobrazeních s konfiguracemi ClickUp, jako jsou „Nemovitost“ a „Umístění“. Tuto šablonu můžete například použít k filtrování tabulky, abyste viděli všechny nemovitosti v konkrétní lokalitě nebo ty, o kterých se právě jedná.
✨Ideální pro investory, kteří chtějí organizovat svá portfolia, sledovat výkonnost nemovitostí a činit informovaná rozhodnutí.
3. Šablona ClickUp pro marketing v oblasti nemovitostí
Šablona ClickUp Real Estate Marketing Template vám pomůže spravovat vaši marketingovou strategii. Umožní vám vybrat ideální marketingové plány a kanály, stanovit jasné pokyny pro značku a zorganizovat marketingový kalendář, abyste mohli sledovat všechny své aktivity v oblasti nemovitostí.
Tato šablona nabízí řadu možností zobrazení, včetně různých perspektiv a přehledů, takže můžete komplexně prohlížet všechny své propagované nabídky. Je to jako mít kompletní marketingový nástroj pro realitní kanceláře na dosah ruky!
- Seznam kampaní: Uspořádejte a sledujte nabídky nemovitostí na základě aktuálního stavu vašich kampaní v jednom přehledu (např. Úkoly, Probíhá, Vyžaduje schválení, Vyžaduje revizi, Schváleno).
- Zobrazení tabule příspěvků: Vizualizujte stav nabídek na tabuli Kanban, kde je každá nabídka znázorněna jako karta podle aktuální fáze strategie (nápad, psaní obsahu, návrh, kontrola, publikování, hodnocení).
- Zobrazení plánu: Sledujte své plány zveřejňování na měsíčním kalendáři. Seznamy jsou zvýrazněny podle typu příspěvku (blog, sociální média, e-mailový zpravodaj), takže můžete snadno sledovat, kdy a kde bude každý propagační obsah zveřejněn.
✨Ideální pro realitní týmy, které chtějí zvýšit online viditelnost svých nabídek, zintenzivnit propagační aktivity a udržovat konzistentní obsahovou strategii.
4. Šablona ClickUp pro správu realitních projektů
Efektivní řízení projektů pro realitní makléře pomáhá rozdělit úkoly, vyhnout se problémům s rozsahem a udržet projekty na správné cestě. Zajišťuje také lepší řízení rizik díky dohledu nad smlouvami, dodržování předpisů a efektivnímu řízení časových harmonogramů.
Šablona ClickUp pro správu realitních projektů pokrývá vše od předprodeje až po dodání projektu. Zde je několik důvodů, proč je tak užitečná:
- Seznamy nemovitostí: Uspořádá všechny podrobnosti o nemovitostech – cenu, typ nemovitosti, rozlohu – takže je snadné je aktualizovat a celý tým k nim má okamžitý přístup.
- Sledování úkolů: Šablona jasně zobrazuje stav každého úkolu (např. Dokončeno, Probíhá, K provedení), což umožňuje projektovým manažerům a členům týmu posoudit, co již bylo dokončeno, co právě probíhá a co zbývá dokončit.
- Odhad nákladů: Odhadované náklady na některé úkoly poskytují přehled o finančním aspektu projektu. Sledování těchto nákladů pomáhá realitním makléřům spravovat rozpočet klienta a předvídat budoucí výdaje.
- Podúkoly a závislosti: Ukazuje rozdělení složitých úkolů na menší kroky, jako je instalace základů a zásyp.
✨ Ideální pro projektové manažery v oblasti nemovitostí, stavební týmy a developery, kteří potřebují strukturovaný vizuální přístup ke sledování pokroku, správě časových harmonogramů a monitorování rozpočtů v různých fázích projektu.
👀 Věděli jste? Zdůraznění prvků udržitelnosti a ekologických trendů ve vašich šablonách, jako jsou zelené střechy, solární panely a systémy sběru dešťové vody, může zvýšit hodnotu nemovitosti.
5. Kontrolní seznam pro uzavření realitní transakce ClickUp
Jako realitní makléř znáte výzvy spojené s uzavřením obchodu s nemovitostí a víte, kolik úsilí je třeba vynaložit, aby byl tento proces pro vaše zákazníky co nejhladší. Kontrolní seznam ClickUp Real Estate Closing Checklist vám může pomoci tento pracovní postup vylepšit.
Tato šablona vás provede celým procesem prodeje, od počáteční nabídky až po předání klíčů. Jak vám pomůže:
- Ukládejte důležité informace do 11 vlastních atributů, jako je cílové datum uzavření, podepsané dokumenty o uzavření, realitní makléř, adresa nemovitosti a děkovný dopis.
- Snadno sledujte náklady na marketing nemovitostí, fáze žádostí o úvěr, prohlídky nemovitostí, cílové termíny uzavření smluv a podepsané dokumenty, vše na jednom místě.
✨ Ideální pro nové realitní agenty a makléře, kteří chtějí zjednodušit a zorganizovat proces uzavírání obchodů.
6. Pokročilá šablona ClickUp CRM pro realitní kanceláře
Pokud přemýšlíte o nejlepším CRM, pravděpodobně uvažujete o rozšíření prodeje nemovitostí, a tato šablona vám to umožní! Tato šablona Advanced CRM Real Estate Template od ClickUp, vhodná pro začátečníky, vám pomůže rychle a efektivně spravovat vztahy se zákazníky.
Získejte přístup k informacím o svých klientech v kalendářovém zobrazení, ClickUp Doc nebo seznamovém zobrazení s intuitivní funkcí drag-and-drop. Šablona rozděluje podrobnosti o vašich účtech a uzavřených obchodech do různých seznamů, čímž eliminuje zmatek ohledně stavu klientů ve vašem portfoliu.
Obsahuje také jedinečné vlastní zobrazení, jako je zobrazení mých úkolů, které vám umožní stanovit priority úkolů a následných kroků. Zobrazení prodejního procesu sleduje váš prodejní trychtýř a pipeline a uvítací zobrazení poskytuje rychlý přehled o nastavení vašeho CRM.
✨Ideální pro začátečníky, malé firmy a freelancery, kteří hledají snadný a efektivní způsob, jak spravovat vztahy se zákazníky, sledovat potenciální zákazníky a průběh prodeje.
7. Šablona ClickUp CRM pro realitní kanceláře
Šablona ClickUp CRM Real Estate je klíčová pro budování vztahů s potenciálními a stávajícími klienty. Pokrývá všechny aspekty vašeho prodejního procesu, včetně sledování potenciálních zákazníků a příležitostí, správy obchodů, organizace kontaktů a stanovení priorit úkolů na základě fáze prodeje.
Díky vlastním stavům, jako jsou „Potřebuje schválení“ a „Kvalifikovaný“, vlastním polím pro podrobnosti, jako jsou jméno kontaktu a odvětví, a vlastním zobrazením, jako jsou zobrazení seznamu a zobrazení prodejního procesu, je v této šabloně vše přehledně uspořádáno a snadno se v ní orientuje.
Navíc funkce automatizace pomáhají omezit opakující se úkoly, takže se můžete soustředit na budování hlubších vztahů a růst podnikání.
✨ Ideální pro prodejní týmy, které chtějí zlepšit správu potenciálních zákazníků a prodejní proces, a pro firmy, které chtějí jasný a organizovaný postup pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, sledování fází obchodu a efektivní uzavírání prodejů.
Přečtěte si také: 8 nejlepších alternativ CRM, které zlepší vaše podnikání
8. Šablona ClickUp Sales CRM pro realitní kanceláře
Věděli jste, že 80 % prodejů obvykle vyžaduje v průměru 5 následných telefonátů po úvodní schůzce?
To ukazuje, jak důležité je sledovat prodejní pipeline. Šablona ClickUp Sales CRM Real Estate je navržena tak, aby vaše pipeline byla organizovaná a aktivní.
Šablony kategorizují fáze jako Nový potenciální zákazník, Zainteresovaný a Nekvalifikovaný – sledovat, což vám umožní posoudit, v jaké fázi procesu zapojení se každý potenciální zákazník nachází.
Značky priorit (například Naléhavé a Vysoké) zajistí, že horké potenciální zákazníky dostanou okamžitou pozornost, zatímco přiřazené role a termíny zajistí, že každý agent bude plnit své úkoly.
Díky 20 vlastním stavům, jako jsou Aktivní, V jednání a Onboarding, můžete sledovat přesnou fázi každé transakce. Navíc získáte pět vlastních zobrazení, jako jsou Souhrn, Seznam a Tabule, díky kterým budou všechny vaše informace přehledně uspořádané a přístupné.
✨Ideální pro prodejní týmy, které chtějí zjednodušit sledování potenciálních zákazníků, personalizovat interakce se zákazníky a sledovat každou fázi prodejního procesu až do uzavření obchodu.
🧠 Zajímavost: Podle výzkumu může použití konkrétních čísel, jako je 432 000 dolarů, namísto zaokrouhlených částek (například 500 000 dolarů) vyvolat dojem promyšlenosti a omezit vyjednávání.
9. Šablona ClickUp Simple CRM Real Estate
Zatímco předchozí šablona uchovává všechny podstatné informace o vašich obchodech, tato jednoduchá šablona CRM pro realitní kanceláře od ClickUp jde ještě dál a nabízí také správu kontaktů.
Tato šablona vhodná pro začátečníky vám umožňuje přizpůsobit stav kontaktů a označit další pole, abyste měli přístup k relevantnějším informacím a mohli je lépe organizovat. Nabízí vlastní stavy, vlastní pole a vlastní zobrazení pro maximalizaci generování potenciálních zákazníků.
Rozbalovací pole, jako je zobrazení seznamu a tabulky, zobrazují úroveň priority každého klienta, fázi, odhadovanou hodnotu, telefonní číslo a další informace – vše na jedné obrazovce. Díky tomu jsou všechny možné podrobnosti přístupné a pomáhají stanovit priority nejlepších potenciálních zákazníků.
✨ Ideální pro realitní makléře a prodejní týmy, které chtějí upřednostnit příležitosti s vysokou hodnotou a zlepšit spolupráci.
10. Sledování realitních transakcí od Jotform
Nástroj Real Estate Transaction Tracker od Jotform pomáhá realitním agentům organizovat informace o koupi nemovitostí, včetně potenciálních zákazníků, interakcí a nemovitostí, aby mohli zákazníkům pomoci najít ideální dům.
Online kontrolní seznam pro nákup nemovitosti od Jotform vám umožní efektivně sledovat potenciální zákazníky a preference klientů. Přiložená tabulka pomáhá sledovat potenciální zákazníky, přidávat nebo přejmenovávat sloupce, záložky a štítky a přepínat mezi zobrazením karet nebo kalendáře pro lepší vizualizaci dat.
Můžete dokonce sledovat více kontextových detailů o nemovitostech, jako jsou preference věku, počet ložnic a koupelen a cenové rozpětí. Pomůže vám také organizovat nemovitosti podle stavu (např. k pronájmu, k prodeji nebo k provozu).
✨ Ideální pro agenty, makléře a správce nemovitostí, kteří potřebují centralizovaný CRM software pro zlepšení komunikace s klienty a zvýšení efektivity při spojování kupujících s nemovitostmi.
Všechno je v pořádku, když se dobře prodává: ClickUp Edition
Se správnými šablonami CRM pro realitní kanceláře můžete bezchybně spravovat všechny následné kroky, potenciální zákazníky a obchody.
Šablony CRM pro realitní kanceláře ClickUp jsou centrálním uzlem a databází, které vám pomohou uzavřít obchody s jistotou. Poskytují cenná data a analytické informace, umožňují maximální personalizaci a lepší rozhodování.
Ať už jste nezávislý makléř nebo součástí rostoucího týmu, ClickUp vám pomůže proměnit potenciální zákazníky ve věrné klienty – díky dobře spravovaným kontaktům!