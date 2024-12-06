Nejlepší CRM software pro správu nemovitostí pro správce nemovitostí

Mezi komunikací s nájemníky, sledováním požadavků na údržbu a udržováním nájemních smluv se správa nemovitostí může rychle stát nepřehlednou.
Ale co kdybyste mohli všechny tyto úkoly zefektivnit pomocí jediného, účinného systému? Právě zde přichází na řadu software pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Ať už spravujete jednu nemovitost nebo rozsáhlé realitní portfolio, správný CRM systém pro správu nemovitostí zjednoduší pracovní postupy a umožní vám soustředit se na to, co je opravdu důležité – budování silných vztahů s nájemníky za účelem maximalizace ziskovosti. 📈
V tomto článku jsme vybrali 11 nejlepších CRM softwarových řešení pro správu nemovitostí. Ať už spravujete několik jednotek nebo rozsáhlé portfolio, tyto nástroje vám pomohou udržet pořádek, ušetřit čas a rozvíjet vaše podnikání. Pojďme prozkoumat ty nejlepší možnosti!
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp: Nejlepší pro správu realitních projektů a vztahy se zákazníky
- HubSpot: Nejlepší CRM s integrovanými marketingovými a prodejními funkcemi
- Pipedrive: Nejlepší CRM systém pro správu nemovitostí pro vizualizaci procesů
- Lone Wolf Front Office: Nejlepší CRM software pro integrovanou péči o potenciální zákazníky a MLS
- Zoho CRM: Nejlepší CRM software pro správu nemovitostí s možností přizpůsobení
- Entrata: Nejlepší poskytovatel CRM pro marketing správy nemovitostí
- Monday: CRM Nejlepší CRM software pro přizpůsobené pracovní postupy
- Knock: Nejlepší CRM pro optimalizaci procesu od získání potenciálního zákazníka po uzavření nájemní smlouvy
- Wise Agent: Nejlepší CRM software pro správu nemovitostí
- Buildium: Nejlepší softwarový systém pro komplexní správu nemovitostí
Co byste měli hledat v CRM systému pro správu nemovitostí?
Správný CRM systém může být základem vašich činností v oblasti správy nemovitostí, zvyšovat produktivitu a spokojenost nájemníků. Navíc sjednocuje nájemníky, majitele nemovitostí nebo správce a překlenuje propast mezi očekáváními a realitou.
Vzhledem k široké nabídce CRM softwarů je důležité zaměřit se na klíčové funkce, které vám pomohou dosáhnout cílů jako správce nemovitostí. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru CRM systému pro správu nemovitostí:
✅ Komplexní správa potenciálních zákazníků: Vyberte si CRM systém pro správu nemovitostí, který pokrývá celý životní cyklus potenciálního zákazníka, od poptávky až po podpis nájemní smlouvy. Měl by obsahovat komunikační nástroje, funkce pro sledování požadavků a vedení záznamů, abychom jmenovali alespoň některé z jeho funkcí.
✅ Přizpůsobení pracovních postupů: Vyberte si CRM pro správu nemovitostí, které vyhovuje různým pracovním postupům různých společností zabývajících se správou nemovitostí. Software by měl uživatelům umožňovat přizpůsobit si pracovní postupy, toky úkolů a reportování tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům.
✅ Automatizace úkolů: Hledejte CRM, které automatizuje rutinní úkoly, jako je zasílání upomínek na nájemné, plánování údržby a sledování potenciálních zákazníků. To zvyšuje efektivitu tím, že šetří čas a snižuje počet manuálních chyb, a navíc vám umožňuje soustředit se na strategičtější aspekty vašeho podnikání.
✅ Finanční sledování: Vyberte si CRM pro správu nemovitostí, které je vybaveno integrovanými nástroji pro výběr nájemného, fakturaci a sledování výdajů, aby se zjednodušila finanční správa a získal se jasný přehled o výkonnosti nemovitosti.
✅ Analýzy a reporty: Vyberte si CRM systém s komplexními reporty a analýzami, které vám pomohou získat datově podložené informace o tržbách, obsazenosti, příjmech z pronájmu a zpětné vazbě od nájemníků. Díky těmto přizpůsobitelným dashboardům a reportům tak můžete optimalizovat své provozní činnosti.
✅ Mobilní přístupnost: Rozhodněte se pro CRM s mobilní aplikací nebo s mobilní responzivitou. Správci nemovitostí nebo realitní agenti jsou neustále v pohybu, což je nutí vykonávat úkoly spojené se správou nájemníků i na cestách. Výkonné CRM řešení s plně funkční mobilní aplikací jim umožňuje mít tyto úkoly pod kontrolou kdykoli a kdekoli.
✅ Integrační možnosti: Vyberte si CRM, které se snadno integruje s dalšími nástroji, které denně používáte, jako je účetní software, marketingové platformy a webové stránky s nabídkami nemovitostí. Zajistíte tak plynulý pracovní postup a eliminujete nutnost ručního zadávání dat, což vám ušetří čas a sníží počet chyb.
🧠 Zajímavost: Globální trh s CRM softwarem pro správu nemovitostí by měl do roku 2032 dosáhnout hodnoty 10,6 miliardy dolarů s impozantním meziročním tempem růstu 12,2 %!
11 nejlepších CRM systémů pro správu nemovitostí
Zde je přehled 11 nejlepších CRM softwarových řešení pro správu nemovitostí, která splní všechny vaše požadavky:
1. ClickUp (nejlepší pro správu realitních projektů a vztahy se zákazníky)
Řešení pro správu projektů v oblasti nemovitostí od ClickUp se odlišuje svou schopností přizpůsobit se vašim jedinečným pracovním postupům. Díky konfigurovatelným dashboardům, pokročilým funkcím pro správu úkolů a rozsáhlým nástrojům pro spolupráci, jako je integrovaný chat, ClickUp zjednodušuje i ty nejsložitější operace.
Kromě toho platforma automatizuje opakující se úkoly, jako je sdílení aktualizací a odesílání oznámení, prostřednictvím ClickUp Automation, což vám ušetří drahocenný čas a úsilí při správě nemovitostí.
Kromě toho CRM pracovní postupy ClickUp zahrnují rozhodování založené na umělé inteligenci a výkonnou analýzu dat pro pracovní postupy. To vám umožní zefektivnit provoz a činit chytřejší, informovaná rozhodnutí, která posunou vaše podnikání vpřed.
Ať už jste samostatný správce nemovitostí nebo součástí velkého realitního týmu, ClickUp se snadno přizpůsobí vašim potřebám a zajistí efektivitu a produktivitu na všech úrovních.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte potenciální zákazníky vizuálně v rámci celého prodejního procesu pomocí přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, která zlepšují spolupráci a efektivitu.
- Uchovávejte podrobnou historii komunikace, abyste mohli personalizovat interakce s nájemníky a efektivně spravovat potenciální zákazníky.
- Spolupracujte se svým týmem hladce díky komunikaci v reálném čase pomocí ClickUp Chat a snadno sdílejte zdroje mezi prodejními a marketingovými týmy.
- Využijte analytické nástroje a komplexní reporty z ClickUp Dashboards k přijímání rozhodnutí na základě dat a optimalizaci výkonu nemovitostí.
- Zjednodušte pracovní postupy díky přístupu k knihovně šablon pro správu nemovitostí.
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení může být kvůli rozsáhlým funkcím poněkud náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (9900+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4300 recenzí)
➡️ Číst více: Chcete vyzkoušet ClickUp jako CRM platformu? Podívejte se na šablonu CRM na ClickUp!
2. HubSpot (nejlepší CRM s integrovanými marketingovými a prodejními funkcemi)
Pokud hledáte CRM systém pro správu nemovitostí, který vyniká v oblasti prodeje a marketingu, nehledejte nic jiného než HubSpot CRM, který zefektivňuje pracovní postupy a hladce spravuje vztahy s klienty.
Díky integraci do nástrojů pro marketing nemovitostí umožňuje HubSpot vašemu týmu realizovat poutavé kampaně v průběhu celého procesu pronájmu – od přilákání potenciálních nájemníků až po budování dlouhodobých vztahů. Navíc jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a výkonné funkce, jako jsou automatizované e-mailové kampaně a marketingové analýzy, vám pomohou soustředit se na budování silných vztahů a růst vašeho podnikání.
Díky konsolidaci vašich nástrojů a dat zvyšuje HubSpot atraktivitu vaší nemovitosti a efektivně zvyšuje obsazenost.
Nejlepší funkce HubSpot
- Zjednodušte správu potenciálních zákazníků pomocí integrovaných nástrojů pro sledování
- Začleňte e-mailový a sociální marketing pro efektivní oslovení zákazníků.
- Sledujte poptávky po nemovitostech a porozumějte trendům v prodeji nemovitostí prostřednictvím analýz a reportů.
Omezení HubSpot
- Omezené možnosti přizpůsobení mohou být pro správcovské týmy omezující.
- Pokročilá CRM řešení jsou placená.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje: Bezplatné pro maximálně 2 uživatele
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 890 $/měsíc pro tři uživatele (další místa za 50 $/měsíc)
- Enterprise: 3600 $/měsíc pro pět uživatelů (další místa za 75 $/měsíc)
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5,0 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 4200 recenzí)
3. Pipedrive (nejlepší CRM pro správu nemovitostí pro vizualizaci procesů)
Pipedrive CRM přináší jedinečnou kombinaci jednoduchosti a efektivity do správy nemovitostí. Jeho vizuální CRM systém odráží fáze pronájmu nemovitostí a pomáhá při správě potenciálních zákazníků, což vám umožňuje sledovat nemovitosti, interakce s nájemníky a jednání.
Díky přizpůsobitelným procesům můžete jednotlivé fáze přizpůsobit vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu a zajistit tak efektivní správu každého kroku – od počátečního dotazu až po podpis nájemní smlouvy. Automatizační funkce Pipedrive se postarají o rutinní úkoly, jako jsou následné kroky a připomenutí, čímž uvolní čas týmům správy nemovitostí, který mohou věnovat strategičtějším činnostem.
Díky snadnému osvojení, vizuálnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní a výkonným nástrojům pro správu potenciálních zákazníků je tento nástroj ideální pro rostoucí realitní firmy.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Sledujte komunikaci s klienty a nabídky nemovitostí na centralizovaném panelu.
- Integrace s e-maily a kalendáři pro plynulé řízení úkolů
- Zlepšete efektivitu pracovních postupů díky pokročilému přizpůsobení prodejního procesu.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci ke zlepšení konverzí obchodů
Omezení Pipedrive
- Nenabízí bezplatný tarif.
- Automatizace v oblasti marketingu je ve srovnání s konkurencí omezená.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 29 $/měsíc na uživatele
- Professional: 59 $/měsíc na uživatele
- Power: 69 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 (více než 2100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 3000 recenzí)
➡️ Číst více: 5 tipů pro úspěšné řízení realitních projektů
4. Lone Wolf Front Office (nejlepší CRM software pro integrovanou péči o potenciální zákazníky a MLS)
Lone Wolf Front Office nabízí rozsáhlý software pro správu nemovitostí, který do procesu CRM hladce integruje funkce specifické pro nemovitosti, jako je správa realitních nabídek, automatizace marketingu, správa nájemních smluv atd.
Díky centralizaci základních funkcí pomáhá Lone Wolf Front Office správcům nemovitostí šetřit čas, omezit chyby a soustředit se na rozvoj svého podnikání. Výsledkem je automatizace péče o potenciální zákazníky, zefektivnění marketingu a integrace s databázemi Multiple Listing Service (MLS).
Nejlepší funkce Lone Wolf Front Office
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou upomínky na nájemné a žádosti o údržbu, abyste zvýšili efektivitu a snížili manuální pracovní zátěž.
- Zlepšete vztahy s nájemníky díky centralizované databázi, ve které můžete spravovat veškerou komunikaci a dokumentaci.
- Nabízí integrované nástroje pro správu zákaznických dat, seznamů a transakcí.
- Získejte praktické informace díky reportům a analýzám
Omezení systému Lone Wolf Front Office
- Synchronizace dat je nestabilní a nespolehlivá.
- Počáteční nastavení je pro nové uživatele časově náročné.
Ceny Lone Wolf Front Office
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lone Wolf Front Office
- G2: 3,6/5,0 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 300 recenzí)
5. Zoho CRM (nejlepší CRM software pro správu nemovitostí z hlediska přizpůsobení)
Zoho CRM je komplexní realitní platforma navržená tak, aby splňovala jedinečné potřeby správců nemovitostí, realitních zástupců, developerů a makléřských společností všech velikostí. Nabízí nástroje pro správu prodejních procesů a správu nemovitostí, které zefektivňují pracovní postupy, automatizují úkoly a pomáhají vám efektivněji uzavírat více obchodů.
S Zoho CRM mohou týmy správy nemovitostí přizpůsobit intuitivní rozhraní platformy a využít poznatky založené na umělé inteligenci k vylepšení svých marketingových a prodejních aktivit v oblasti nemovitostí.
Díky mobilní aplikaci zůstanete ve spojení i na cestách. Naopak integrace s nástroji jako Zillow a širokou škálou telefonních operátorů propojí všechny vaše úkoly v oblasti správy nemovitostí do jednoho jednotného rozhraní.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Získejte potenciální zákazníky z různých kanálů a sledujte je, dokud se z nich nestanou příležitosti.
- Automatizujte své prodejní procesy přidělováním potenciálních zákazníků obchodním zástupcům na základě předem definovaných kritérií.
- Získejte informace založené na datech prostřednictvím Zia, virtuální asistentky využívající umělou inteligenci.
- Získejte centrální přístup k důležitým dokumentům díky inteligentní knihovně dokumentů, která propojuje relevantní soubory s příslušnými potenciálními zákazníky nebo obchodními příležitostmi.
Omezení Zoho CRM
- Náročná křivka učení pro technicky neznalé uživatele
- Pokročilé funkce vyžadují další rozšíření.
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 (více než 2600 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 6800 recenzí)
🔎 Věděli jste, že... Nejstarší realitní kancelář ve Spojených státech byla založena v roce 1855 v Chicagu ve státě Illinois. Původně se jmenovala „L. D. Olmsted & Co.“, později změnila název na „Baird & Warner“ a funguje dodnes.
6. Entrata (nejlepší poskytovatel CRM pro marketing správy nemovitostí)
Entrata vyniká v automatizaci správy nemovitostí. Tento nástroj, který patří mezi nejoblíbenější CRM systémy pro správu nemovitostí, umožňuje správcům nemovitostí vybírat nájemné, komunikovat s nájemníky, sledovat požadavky na údržbu a mnoho dalšího.
Tento nástroj, přizpůsobený požadavkům moderní správy nemovitostí, nabízí bohaté funkce, které zjednodušují každodenní úkoly a podporují růst podnikání. Generuje také zprávy o metrikách souvisejících s marketingovými kampaněmi, financemi, spokojeností nájemníků atd. , což z něj činí jeden z nejlepších CRM systémů pro správu nemovitostí pro zvýšení provozní efektivity.
Nejlepší funkce Entrata
- Optimalizujte správu nájemních smluv díky centralizovanému ukládání dokumentů, automatickému prodlužování nájemních smluv a plynulému sledování podmínek a vypršení platnosti nájemních smluv.
- Efektivně propagujte volné nemovitosti pomocí integrovaných nástrojů
- Sledujte všechna svá data a interakce se zákazníky na jediném dashboardu.
- Získejte přehled o řízení údržbářských týmů pro provozní efektivitu pomocí reportingu a analytiky.
Omezení Entrata
- Příliš složitý pro malé týmy se základními požadavky
- Integrační možnosti jsou omezené u aplikací a platforem třetích stran.
Ceny Entrata
- Ceny pro zákazníky
Hodnocení a recenze Entrata
- G2: 4,5/5,0 (470+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (360+ recenzí)
7. Monday CRM (nejlepší CRM software pro přizpůsobené pracovní postupy)
Monday CRM je vizuálně atraktivní platforma, která integruje správu úkolů, správu potenciálních zákazníků a optimalizaci procesů do platformy pro správu vztahů se zákazníky. Lze ji snadno přizpůsobit pro správu nemovitostí a zefektivnit pracovní postupy centralizací seznamů nemovitostí, sledování potenciálních zákazníků a komunikace s klienty v jednom intuitivním rozhraní.
Majitelé a správci nemovitostí jej používají k vytváření přizpůsobených pracovních postupů na základě konkrétních potřeb v oblasti nemovitostí, jako jsou marketingové aktivity nebo komunikace s nájemníky.
A to nejlepší? Šablony CRM dostupné na Monday nabízejí flexibilní řešení, které vám pomůže zvýšit prodej, aniž byste museli vymýšlet kolo znovu.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Přizpůsobte si pracovní postupy tak, aby odrážely vaše procesy správy nemovitostí, pomocí intuitivního rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Sledujte průběh projektu vizuálně pomocí Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
- Snadná integrace s nástroji jako Slack a Google Workspace
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou následné kontroly a aktualizace stavu, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
Omezení Monday CRM
- Ceny se zvyšují s tím, jak týmy rostou a zahrnují více uživatelů.
- Chybí nativní nástroje pro finanční správu nezbytné pro realitní činnost.
Ceny Monday CRM
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele pro 10 uživatelů
- Standard: 20 $/měsíc za uživatele pro 10 uživatelů
- Pro: 33 $/měsíc za uživatele pro 10 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5,0 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (390+ recenzí)
🧗🏼♂️ Level Up: Trápí vás nekonečné prohlídky nemovitostí a nepřehledná administrativa? Umělá inteligence může být vaším dokonalým řešením v oblasti nemovitostí! 🤖✨
Pro profesionály v oblasti nemovitostí znamená integrace umělé inteligence transformaci obchodních operací:
- Zlepšení zákaznické zkušenosti 🙌
- Zefektivnění pracovních postupů 🛠️
- Odstraňte opakující se a časově náročné práce 🤩
- Odstraňte byrokracii ✂️
- Maximalizace výnosů 💯
8. Knock (nejlepší CRM pro optimalizaci procesu od potenciálního zákazníka po pronájem)
Pokud hledáte specializovaný CRM systém pro správu nemovitostí, který optimalizuje proces od získání potenciálního zákazníka po uzavření nájemní smlouvy pro majitele a správce nemovitostí, Knock může být tou správnou CRM platformou.
Služby Knock jsou přizpůsobené pronájmu nemovitostí a pomohou vám maximalizovat obsazenost, zlepšit vztahy s nájemníky, sledovat výkonnostní metriky a zefektivnit pracovní postupy při pronájmu.
Intuitivní ovládací panel Knock také poskytuje informace v reálném čase a přizpůsobitelné zprávy, což správcům nemovitostí umožňuje rychle činit informovaná rozhodnutí.
Knock také nabízí snadno použitelné automatizační funkce, které zjednodušují rutinní úkoly, jako je prodloužení nájemních smluv a žádosti o údržbu, takže se můžete soustředit na zvyšování spokojenosti nájemníků a rozšiřování svého portfolia nemovitostí.
Nejlepší funkce Knock
- Prodejte další produkty a pokrývejte hovory napříč mnoha nemovitostmi pomocí pokrytí více nemovitostí.
- Upravujte tým a přistupujte k týmovým schůzkám, plánům a prohlídkám nemovitostí.
- Řiďte problémy z jediného ovládacího panelu s praktickým seznamem úkolů, než ovlivní čistý provozní výnos.
- Integrace s leasingovým softwarem a systémy pro správu nemovitostí
Odstraňte omezení
- Možnosti přizpůsobení jsou poněkud omezené.
- Ceny nejsou transparentní
Knock pricing
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Knock
- G2: 4,9/5,0 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 20 recenzí)
9. Wise Agent (nejlepší CRM software pro správu nemovitostí)
Od zasílání e-mailů a textových zpráv s vaší značkou až po vytváření působivých newsletterů – Wise Agent usnadňuje a zefektivňuje marketing v oblasti správy nemovitostí. Díky přehlednému ceníku a jednoduchému designu je skvělou volbou pro samostatné realitní makléře i malé týmy.
Zlepšete své oslovení zákazníků pomocí poutavých letáků o nemovitostech, personalizovaných pohlednic a asistenta psaní využívajícího umělou inteligenci, který zlepší vaši komunikaci s klienty.
Nejlepší funkce Wise Agent
- Vytvářejte působivé zpravodaje v několika jazycích, abyste oslovili širší publikum a informovali své klienty.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně obsahu a přizpůsobitelných šablon, abyste mohli rychle vytvářet profesionální marketingové materiály.
- Personalizujte komunikaci a služby pomocí segmentace kontaktů
- Vytvářejte snadno vysoce kvalitní marketingový obsah s pomocí AI Writing Assistant.
Omezení Wise Agent
- Funkce mobilní aplikace vyžadují další vylepšení.
- Nástroje pro vytváření reportů jsou ve srovnání s konkurencí základní.
Ceny Wise Agent
- Měsíční: 49 $/měsíc
- Roční: 499 $/rok
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wise Agent
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 530 recenzí)
10. Buildium (nejlepší softwarový systém pro komplexní správu nemovitostí)
Buildium je všestranná platforma pro správu celého životního cyklu správy nemovitostí, od přijímání nájemníků až po finanční výkaznictví. Platforma se pyšní komplexními funkcemi a nástroji pro automatizaci úkolů, jako je výběr nájemného, zefektivnění požadavků na údržbu, sledování nájemních smluv, optimalizace cenových detailů a analýza dat, aby se snížila manuální práce pouhými několika kliknutími.
Jednou z jeho jedinečných funkcí je účetní nástroj, který kompletně a přesně sleduje každou platbu, spravuje závazky a automaticky provádí odsouhlasení bankovních účtů.
Jako komplexní zdroj je tento softwarový systém ideální pro správce nemovitostí, kteří dohlížejí na více nájemních jednotek nebo bytových nemovitostí.
Nejlepší funkce Buildium
- Zahrnuje prověřování nájemníků pro třídění zákaznických dat a přijímání kvalifikovaných nájemníků.
- Přijímejte pracovní zakázky od obyvatel, majitelů nebo zaměstnanců a umožněte jim připojit obrázky, dokumenty a videa.
- Plaťte faktury dodavatelů v rámci platformy Buildium, která ukládá informace pro opakované platby.
- Vytvářejte hromadné nebo jednorázové e-maily z platformy – můžete dokonce vytvářet a tisknout poštovní štítky.
Omezení Buildium
- Ceny se mohou zdát vysoké pro malé realitní společnosti.
- Mobilní aplikace postrádá funkce a vlastnosti dostupné na počítači.
Ceny Buildium
- Základní: od 58 $/měsíc
- Growth: od 183 $/měsíc
- Premium: od 375 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildium
- G2: 4,4/5,0 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2000 recenzí)
11. Propertyware (nejlepší CRM software pro správu rodinných domů)
Pokud spravujete rodinné domy určené k pronájmu, měli byste se podívat na Propertyware. Tento software byl navržen tak, aby splňoval specifické požadavky tohoto trhu, a nabízí přehledy v reálném čase a automatizační funkce, díky nimž jsou složité úkoly snáze zvládnutelné.
Díky své přizpůsobitelné platformě kombinuje Propertyware mnoho nástrojů, které zjednodušují každodenní provoz a zvládají vše od účetnictví a údržby po marketing a komunikaci s nájemníky.
Intuitivní uživatelské rozhraní a mobilní přístupnost vám zajistí, že budete mít kdykoli k dispozici důležité informace, což vám umožní rychle reagovat a činit informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce Propertyware
- Optimalizujte účetní úkoly pomocí integrovaných finančních nástrojů navržených speciálně pro správu nemovitostí.
- Zlepšete komunikaci s nájemníky a majiteli pomocí značkových portálů.
- Zjednodušte správu údržby efektivním sledováním pracovních zakázek, plánováním služeb a dohledem nad vztahy s dodavateli.
- Využijte jedinečné nástroje pro marketing volných nemovitostí a jejich rychlé obsazení pomocí cílených upozornění na nemovitosti.
Omezení Propertyware
- Rozhraní působí zastarale a postrádá intuitivnost moderních řešení.
- Nabízí omezenou podporu pro správu vícegeneračních nemovitostí.
Ceny Propertyware
- Základní: 1 $/jednotka/měsíc (minimálně 250 $/měsíc) + implementační poplatek ve výši dvojnásobku měsíčního předplatného
- Plus: 1,50 $/měsíc za jednotku (minimálně 350 $/měsíc) + implementační poplatek ve výši dvojnásobku měsíčního předplatného
- Premium: 2 $/měsíc za jednotku (minimálně 450 $/měsíc) + implementační poplatek ve výši dvojnásobku měsíčního předplatného
Hodnocení a recenze Propertyware
- G2: 3,7/5,0 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 3,9/5,0 (310+ recenzí)
Spravujte nemovitosti a další věci pomocí ClickUp
Investice do softwarových řešení pro správu nemovitostí je důkazem vašeho trvalého závazku zlepšovat zkušenosti nájemníků a podporovat růst realitního podnikání. Najít mezi dostupnými možnostmi ten správný CRM systém pro správu nemovitostí však může být náročné.
Pokud však hledáte platformu, která přesahuje základní funkce CRM a nabízí robustní nástroje pro správu realitních projektů, pak je ClickUp bezpochyby tou nejlepší volbou. Jeho flexibilita, možnosti přizpůsobení a výkonné funkce z něj činí vynikající volbu pro správce nemovitostí, kteří usilují o efektivitu a škálovatelnost.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vylepšete své služby v oblasti správy nemovitostí! 🏆