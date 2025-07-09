Bezplatné šablony žádostí o finanční podporu pro fundraising a dary

Dávat je způsob, jak žádat; žádat je způsob, jak dávat.
Dávat je způsob, jak žádat; žádat je způsob, jak dávat.
Tento citát platí zejména v neziskovém sektoru. Nevládní organizace neúnavně pracují na zlepšování životních podmínek a i malá pomoc může mít velký význam. Prvním krokem k získání podpory je o ni požádat – jasně a profesionálně, často prostřednictvím žádosti o dar.
Dobře napsaný žádostní dopis je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak požádat o dary, sponzorství nebo věcnou podporu. Jasně komunikuje váš účel, jak příspěvek pomůže získat finanční prostředky, a v profesionálním formátu nastiňuje vaše cíle v oblasti fundraisingu.
Tyto strukturované a profesionální šablony žádostí vám usnadní začátek – a to zcela zdarma.
Co jsou šablony žádostí o příspěvek?
Někdy jednotlivci a organizace potřebují požádat o dary, sponzorství nebo věcnou podporu. Šablony žádostí jsou předformátované dokumenty, které slouží k vytvoření profesionálních dopisů pro tento účel.
Pokud chcete oslovit potenciální dárce nebo firemní sponzory, vzorový dopis s žádostí o podporu vám pomůže:
- Definujte účel žádosti, například financování fundraisingové akce nebo žádost o finanční podporu.
- Pomůžeme vám napsat přesvědčivou a strukturovanou výzvu k získání finančních prostředků nebo věcných darů a zároveň vám nabídneme možnosti přizpůsobení prvků, jako je logo vaší organizace.
- Zahrňte zástupné symboly pro klíčové informace, jako jsou podrobnosti o projektu, využití daru a daňové účely.
- Nabídněte prostor pro silnou výzvu k akci, která motivuje potenciální dárce k příspěvku.
🔮 Zajímavost: Lidé jsou ochotnější přispět, když jsou o to přímo požádáni. Studie ukazují, že osobní žádost (nebo dokonce sbírky mezi přáteli) mohou být mnohem účinnější než e-mail.
Co dělá šablonu žádosti o příspěvek dobrou?
Vysoce účinná šablona žádosti o příspěvek zvyšuje vaše šance na kladnou odpověď a účinně upoutá pozornost dárců, což z ní činí užitečný nástroj pro získávání finančních prostředků.
Ideální šablona by tedy měla:
✅ Začněte příběhem, který okamžitě vyvolá emocionální reakci, a poté přejděte k vašemu cíli fundraisingu.
✅ Segmentujte zprávy pro firemní sponzory, jednotlivé dárce nebo členy komunity, aby každý dopis působil jako osobní rozhovor.
✅ Jasně uveďte, jakou změnu malý nebo větší dar financuje, nejen samotnou potřebu.
✅ Nabídněte flexibilní možnosti darování – ať už se jedná o peníze, čas nebo věcné dary – aby vyhovovaly různým možnostem podporovatelů.
✅ Na závěr uveďte přímý, konkrétní další krok a předem poděkujte dárci, čímž posílíte vděčnost ještě předtím, než dar skutečně obdržíte.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro fundraisingové akce a charitativní organizace
20 nejlepších šablon žádostí o finanční podporu zdarma
Zde najdete ty nejlepší šablony žádostí o finanční podporu, které vám pomohou jasně vyjádřit svůj záměr a navázat kontakt s potenciálními dárci pro vaši nadcházející akci. Využijte je, abyste zvýšili pravděpodobnost, že vaše příští žádost o finanční podporu bude kladně přijata.
1. Šablona žádosti o dar ClickUp
Oslovení desítek nebo dokonce stovek potenciálních dárců je pro každý fundraisingový tým běžnou součástí každodenní práce. Pokud však každá přímá pošta, následná korespondence a odpověď leží v jiné složce nebo tabulce, může snadno dojít ke ztrátě klíčových příležitostí.
Šablona žádosti o dar od ClickUp řeší tento problém tím, že promění vaši oslovovací kampaň v plně sledovatelný pracovní postup.
S touto šablonou můžete přidělovat úkoly, stanovovat termíny, organizovat a odesílat žádosti o dary – včetně žádostí o odpovídající dary – a sledovat jejich stav v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
Výsledek? Méně promarněných příležitostí, promyšlenější následné kroky a vyšší zapojení dárců.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které spravují velké množství žádostí a potřebují lepší přehled o celém procesu žádostí o dary.
2. Šablona pro dary ClickUp
Sledování každého příchozího dolaru – podle typu, zdroje a kampaně – je zásadní, ale většina týmů se spoléhá na roztříštěné tabulky a odhady po skončení akce. To vede k neuspořádaným záznamům a opomenutým poděkováním.
Šablona ClickUp Donations Template tento problém řeší tím, že vašemu týmu poskytuje centralizovaný prostor pro zaznamenávání, organizování a analýzu darů od individuálních dárců i firemních sponzorů.
Můžete segmentovat typy dárců, sledovat příchozí dary a propojit dary přímo s konkrétními cíli fundraisingu nebo neziskovými fundraisingovými dopisy – a to vše při zachování přehledných záznamů pro daňové účely.
Tato šablona je obzvláště užitečná při podávání zpráv členům správní rady nebo při ukazování stávajícím dárcům, jak jejich příspěvky pomáhají.
✨ Ideální pro: Týmy, které potřebují sledovat a vykazovat údaje o darech a zároveň udržovat důvěru dárců a transparentnost.
💡 Tip pro profesionály: Nechte těžkou práci na umělé inteligenci.
Našli jste šablonu, která se vám líbí, ale nevíte, jak ji přizpůsobit vašemu publiku nebo tónu? Použijte ClickUp Brain – vestavěného asistenta pro psaní s umělou inteligencí od ClickUp. Ať už připravujete žádost o sponzorství, výzvu k darování nebo návrh partnerství, ClickUp Brain vám pomůže během několika sekund přepsat, přeformulovat nebo přeformátovat váš dopis – vše přímo v ClickUp Doc.
Potřebujete další tipy pro psaní s pomocí AI? Podívejte se na toto krátké vysvětlení:
3. Šablona formuláře pro darování ClickUp
Ani ten nejpřesvědčivější žádostní dopis nepřinese dar, pokud je váš darovací formulář nepraktický, matoucí nebo obtížně vyplnitelný.
Vyhněte se tomu pomocí šablony formuláře pro dary ClickUp. Poskytuje přehledný, přizpůsobitelný a bezproblémový zážitek spolu se silným emocionálním apelem, který zaujme dárce.
Tato šablona vám umožní shromažďovat důležité informace o dárcích, integrovat bezpečné platební možnosti a spouštět okamžité děkovné zprávy za významné dary – to vše bez nutnosti přecházet na jinou platformu.
Tato technika vám zajistí získání finančních prostředků a zároveň budování důvěry a dobré vůle v okamžiku darování.
🔑 Klíčový poznatek: Nevládní organizace fungují na základě poslání, ale aby měly dopad, potřebují strukturu. ClickUp pro neziskové organizace pomáhá týmům zaměřeným na konkrétní cíle soustředit se na své poslání tím, že sdružuje úkoly, týmy a nástroje do jednoho organizovaného pracovního prostoru.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které chtějí snížit tření a zvýšit konverze pro programy odpovídajících darů.
🔮 Zajímavost: Dárci jsou ochotnější přispět, když jim ukážete konkrétní dopad jejich příspěvku. Říct „za 25 dolarů koupíte školní pomůcky pro 5 žáků“ je účinnější než obecná žádost.
4. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Fundraisingové akce mají potenciál vytvořit významný impuls, pokud zůstane plánování v zákulisí pro akci daného roku nezměněno. Koneckonců, je třeba zvládnout mnoho věcí, od koordinace materiálů pro akci, přes správu žádostí o dary, až po udržení souladu mezi dobrovolníky.
Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí nabízí přizpůsobitelné časové osy, nástroje pro sledování rozpočtu a sdílené kontrolní seznamy, které usnadňují spolupráci.
Díky zapojení členů správní rady, sponzorů projektu a členů komunity vám tato šablona pomůže propojit logistiku s výsledky fundraisingu.
✨ Ideální pro: Týmy, které organizují významné fundraisingové akce vyžadující pečlivou koordinaci úkolů, lidí a priorit.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro tvorbu formulářů
5. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Zajištění sponzorství je jen začátek – skutečnou výzvou je správa údajů o sponzorech, sledování závazků a zajištění, aby nedošlo k opomenutí žádného plnění. Právě zde přichází na řadu šablona sponzorského formuláře ClickUp.
Tato šablona vám umožní centralizovat systém pro organizaci všeho od žádostí o firemní dary až po sponzorské výhody. Můžete přizpůsobit přijímací formuláře, naplánovat následné kroky a sledovat výkon sponzorů v průběhu času – a to vše při zachování informovanosti členů představenstva a týmu.
Hledáte způsob, jak sledovat klíčové ukazatele sponzorů? Dashboardy ClickUp vám pomohou je vizualizovat na první pohled. Zde je návod, jak vytvořit vlastní projektový dashboard během několika minut:
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které spravují vztahy s více sponzory a potřebují strukturovaný způsob shromažďování, kontroly a sledování údajů o sponzorství.
6. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Podle studie Sponsorship Leaders Study z roku 2023 téměř 30 % sponzorů zvýšilo své výdaje o více než 40 % a dalších 40 % zvýšilo své sponzorské rozpočty o 20 % až 40 %.
I když jsou finanční prostředky k dispozici, skutečnou výzvou při získávání peněz je najít sponzory, kteří budou v souladu s vaší misí, a předem získat správné informace.
Šablona sponzorského formuláře ClickUp tento problém řeší. Umožňuje vám vytvořit vlastní sponzorské formuláře, které shromažďují informace o výši příspěvků, preferencích a požadavcích na branding na jednom místě.
Pro neziskové organizace, které pořádají časově omezené kampaně nebo fundraisingové akce, jsou tyto šablony ideální, protože jim pomáhají plynule přejít od oslovení potenciálních dárců k potvrzení.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které potřebují rychlý a cílený způsob, jak zajistit a získat sponzory během plánování kampaně nebo akce.
7. Šablona sponzorského dopisu pro podcast ClickUp
Vytvoření podcastu stojí čas a peníze – vybavení, hostingové platformy, nástroje pro úpravy, propagace a další. Sponzoři pomáhají tyto náklady kompenzovat nebo zcela pokrýt, čímž se z projektu založeného na vášni stává udržitelný (nebo ziskový) podnik.
Zajištění správného sponzora však často závisí na tom, jak dobře umíte prezentovat, vyjednávat a navazovat kontakty. Většina tvůrců v této oblasti selhává.
Šablona sponzorství ClickUp Podcast vám pomůže proměnit roztroušené poznámky a e-mailové konverzace ve strukturovaný pracovní postup, který podporuje významný růst sponzorství. Můžete sledovat potenciální sponzory, nastínit odstupňované výhody a zaznamenávat klíčové podrobnosti z konverzací – a to vše při zachování přehledného pohledu na vaše aktivity.
A protože každá dohoda se počítá, tato šablona obchodního návrhu vám také umožňuje porovnávat nabídky, hodnotit výkonnost a budovat dlouhodobá partnerství, která podpoří váš hlas a vaši misi.
✨ Ideální pro: Tvůrce podcastů, kteří chtějí profesionální, opakovatelně použitelný systém pro správu a rozšiřování svých sponzorských příležitostí.
8. Šablona žádosti ClickUp
Obvykle má každé oddělení v organizaci svůj vlastní způsob shromažďování informací. Absence standardizovaného systému však znamená, že žádosti se často mění v hromadu nevyřízených e-mailů a úkoly jsou často ignorovány.
Šablona žádosti ClickUp tento problém řeší tím, že vašemu týmu poskytuje jednotný a opakovatelný způsob, jak zaznamenávat žádosti a reagovat na ně.
Ať už se zabýváte žádostmi o dary, dotazy ohledně sponzorství nebo interními potřebami, tento formulář vše shromažďuje do centrálního pracovního postupu, kde je vše efektivně sledováno, přiřazováno a řešeno.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a týmy, které potřebují konzistentní systém pro správu velkého množství příchozích žádostí.
💡 Tip pro profesionály: Cítíte se zahlceni chaosem při plánování akcí? Bezplatné šablony a kontrolní seznamy pro plánování akcí v Excelu a ClickUp vám poskytnou nástroje, které můžete ihned použít k organizaci všech detailů.
📮 ClickUp Insight: Práce by neměla být hádankou, ale příliš často jí je. Náš průzkum v oblasti správy znalostí zjistil, že zaměstnanci často ztrácejí čas prohledáváním interních dokumentů (31 %), znalostních bází společnosti (26 %) nebo dokonce osobních poznámek a screenshotů (17 %), jen aby našli to, co potřebují. Díky funkci Connected Search od ClickUp jsou všechny soubory, dokumenty a konverzace okamžitě přístupné z vaší domovské stránky, takže můžete najít odpovědi během několika sekund, nikoli minut.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
9. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Fundraisingové akce neslouží pouze k získávání finančních prostředků. Pomáhají také zvyšovat viditelnost a budovat dlouhodobé vztahy s dárci. Tyto akce však zahrnují řadu proměnlivých složek, od logistiky dodavatelů až po oslovování dárců.
Proto je obtížné sladit svůj cíl v oblasti fundraisingu, aniž by došlo k vyhoření vašeho týmu.
Šablona pro plánování fundraisingových akcí od ClickUp vám pomůže tuto složitost proměnit v přehlednost.
Použijte je k přidělování úkolů, vytváření časové osy událostí v reálném čase a sledování žádostí o dary nebo prodeje vstupenek v jednom sdíleném pracovním prostoru. Všechny kontrolní seznamy, kontakty a termíny zůstávají přehledně uspořádané a přístupné.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace plánující komplexní fundraisingové akce, které vyžadují plnou viditelnost a koordinaci úkolů napříč týmy.
📖 Přečtěte si také: Šablony formulářů pro sponzorství zdarma
10. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Každá úspěšná fundraisingová kampaň má jednu věc společnou: jasný plán.
Strukturovaný rámec vám pomůže udržet soustředění a šablona plánu fundraisingu ClickUp vám nabídne více než jen seznam úkolů.
Tato šablona vám pomůže definovat priority, nastínit strategie a propojit všechny úkoly s širším cílem.
Můžete sledovat časové osy, segmentovat potenciální dárce a sladit své aktivity s klíčovými milníky v průběhu celé kampaně.
✨ Ideální pro: Fundraisingové týmy, které chtějí přejít od reaktivního k strategickému přístupu s jasným plánem zaměřeným na výsledky.
📖 Číst více: Brání vám omezený rozpočet neziskové organizace v zavedení nových technologií? Článek Jak využít AI pro neziskové organizace vám ukáže, jak využít výkonné a cenově dostupné nástroje AI k posílení vašeho vlivu – bez vysokých nákladů.
11. Šablona žádosti o příspěvek od Template. Net
Šablona žádosti o příspěvek od Template.net je formátována pro okamžité použití a obsahuje prostor pro přizpůsobení vašeho poslání, dopadu podpory a vašich konkrétních potřeb v oblasti fundraisingu.
Navíc obsahuje vzorový dopis s kultivovaným, formálním tónem, který je určen pro oslovení firemních sponzorů, významných dárců nebo respektovaných členů komunity. To je velmi užitečné, když máte málo času.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které potřebují profesionální, předem připravený žádostní dopis pro významné oslovení, včetně příležitostí k darům nebo firemním partnerstvím.
12. Šablona žádosti o sponzorství od Template. Net
Cílem oslovování sponzorů je v konečném důsledku ukázat hmatatelnou hodnotu, kterou jim za to nabízíte. Šablona žádosti o sponzorství od Template.net byla vytvořena právě pro tento účel.
Jedná se o formální, strukturovaný dopis, jehož cílem je představit vaši akci a jasně nastínit výhody pro firemní sponzory.
Šablona také obsahuje přizpůsobitelné úrovně sponzorství, od platinové po stříbrnou, s definovanými výhodami, jako jsou možnosti brandingu a VIP přístup pro příslušné kategorie.
✨ Ideální pro: Týmy, které chtějí profesionálně prezentovat sponzorství akcí s jasně definovanými výhodami a přizpůsobitelnými balíčky.
🔮 Zajímavost: Kdyby byly nevládní organizace samostatným hospodářským subjektem, byly by pátým největším na světě. Jejich celkové globální příjmy převyšují příjmy mnoha zemí.
13. Šablona žádosti o podporu od Template. Net
Pro neziskové organizace neznamená podpora vždy peníze. Někdy je nejvíce potřebná odborná pomoc.
Šablona žádosti o podporu od Template.net je vytvořena právě pro tyto příležitosti. Nabízí propracovaný formát pro profesionální žádosti o nefinanční pomoc, zaměřený na různé role. Použijte ji k vyžádání personálního poradenství, právní konzultace nebo pomoci od zkušeného člena představenstva.
✨ Ideální pro: Nevládní organizace, které hledají odborné poradenství, strategickou spolupráci nebo profesionální podporu nad rámec finančních darů.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší CRM software pro neziskové organizace
14. Šablona žádosti o podporu kandidáta od Template. Net
Síla organizace závisí na lidech, kteří za ní stojí. Pro neziskové organizace je hledání a získávání nadšených a kvalifikovaných talentů úkolem, o kterém málokdo otevřeně hovoří. Ale rozhodně to není snadné.
Šablona žádosti o spolupráci od Template.net je navržena tak, aby vám pomohla najít osoby, které sdílejí vaše cíle a mohou vám pomoci je realizovat díky svým odborným znalostem.
Tato šablona, navržená pro oslovení kvalifikovaných kandidátů, usnadňuje personalizaci vaší zprávy a zdůraznění dopadu konkrétní role.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které chtějí získat talenty s podobným posláním prostřednictvím personalizovaného a profesionálního oslovení.
💡 Tip pro profesionály: Myslíte si, že špičkové technologie jsou pro neziskové organizace nedostupné? Napsání přesvědčivého obchodního případu vám pomůže odůvodnit investice do umělé inteligence a jasně zdůvodnit pořízení nástrojů, které zvýší dopad, aniž by vyčerpaly váš rozpočet.
15. Šablona žádosti o dar pro školu od Template.net
Školy často závisí na štědrosti komunity, aby mohly studentům poskytnout příležitosti, které přesahují možnosti tradičních rozpočtů. Šablona žádosti o dar pro školy od Template.net je vytvořena tak, aby pomohla pedagogům, charitativním organizacím, místním podnikům a správcům oslovit veřejnost s jasnou žádostí, která je v souladu s jejich posláním.
Tato šablona je obzvláště účinná pro fundraisingové iniciativy, jako jsou programy STEM, modernizace knihoven nebo školní akce, kde získávání finančních prostředků a sbírání věcných darů jdou ruku v ruce.
Žádost přesně popisuje, co je potřeba – od kancelářských potřeb a počítačů po přednášky hostujících lektorů –, takže můžete zaslat školám dopisy s žádostí o finanční podporu, ve kterých jasně uvedete, jak mohou potenciální dárci pomoci.
✨ Ideální pro: Školy, které chtějí zapojit rodiny, místní podniky a absolventy do cílených sbírek darů na akademické programy.
16. Šablona žádosti o finanční příspěvek v oblasti zdravotnictví od Template. Net
Programy lékařské pomoci často fungují s omezeným rozpočtem, ale řeší některé z nejnaléhavějších potřeb v nedostatečně obsluhovaných komunitách.
Šablona žádosti o finanční podporu od Template.net pomáhá neziskovým zdravotnickým organizacím vytvářet cílené a soucitné výzvy, které hluboce osloví potenciální dárce a jednotlivé podporovatele.
Tato šablona je ideální pro vyjádření hodnoty služeb, jako jsou wellness iniciativy, sbírky léků a zdravotní tábory, a zároveň zdvořile a přímo žádá o finanční nebo věcné příspěvky.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace v oblasti zdravotnictví, které chtějí sdělit naléhavé potřeby financování a zároveň budovat důvěru u dárců a sponzorů zaměřených na zdraví.
📖 Přečtěte si také: Nezbytné nástroje umělé inteligence pro neziskové organizace
17. Šablona žádosti o dar pro církev od Template. Net
Získávání finančních prostředků v kostele spočívá především v budování dlouhodobých vztahů.
I když malé dary přicházejí často, více než čtvrtina celkových finančních prostředků církve pochází od méně než 3 % dárců.
To znamená, že identifikace, oslovení a motivace významných dárců je strategickou prioritou. Šablona žádosti o dar pro církev od Template.net vám pomůže tuto zprávu sdělit uctivě.
Díky jasným možnostem darování a upřímnému tónu vám tato šablona umožní zasílat dopisy s žádostí o finanční podporu církve – ať už je posíláte poštou nebo sdílíte online – a pomůže vám tak získat podporu tam, kde je to nejdůležitější.
✨ Ideální pro: Církve, které se snaží oslovit jak běžné příznivce, tak významné dárce prostřednictvím promyšlených a dobře zpracovaných výzev k fundraisingu, které podporují pozitivní vztahy.
📖 Přečtěte si také: Jak pomocí ClickUp provozovat efektivní neziskovou organizaci
18. Šablona žádosti o sponzorství sportovních aktivit od Template.net
Sportovní akce nabízejí firemním sponzorům vzácnou kombinaci viditelnosti značky a dobré vůle komunity.
Sponzorství propojuje společnosti přímo s tisíci nadšených účastníků, ať už prostřednictvím umístění loga, VIP výhod nebo osobního kontaktu.
Šablona žádosti o sponzorství sportovních akcí od Template.net vám pomůže vytvořit profesionální nabídku. Obsahuje jasný přehled akce, přesně definované výhody pro sponzora a přizpůsobitelný formát, který vybízí k partnerství, aniž by čtenáře zahlcoval.
✨ Ideální pro: Sportovní organizace, školy nebo neziskové organizace, které hledají sponzory pro sportovní akce zaměřené na komunitu.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony pro neziskové organizace v Excelu a ClickUp
19. Vzorový dopis s žádostí o finanční podporu od Scribd
Chcete napsat poutavý dopis s žádostí o dar, ale nemůžete se dostat přes prázdnou stránku? Mnoho týmů se s touto překážkou setkává.
Vzorový dopis s žádostí o finanční podporu od společnosti Scribd nabízí řadu příkladů dopisů z praxe, díky nimž je snazší vytvořit žádosti, které odpovídají různým účelům, tónům a cílovým skupinám.
Od vzdělávání a péče o sirotky po podporu pacientů s rakovinou a každoroční fundraisingové akce – tato kolekce představuje různé formáty účinných žádostí o dar. Každý vzor obsahuje strukturu, doporučené znění a možnosti přizpůsobení podle vašich fundraisingových cílů.
✨ Ideální pro: Fundraisingové týmy, které hledají přizpůsobivé šablony dopisů pro různé účely, cílové skupiny a typy darů.
🔮 Zajímavost: Přidání fotografie k výzvě k fundraisingu může zvýšit míru darů až o 30 %, zejména pokud je sdílíte se svými sledujícími na sociálních sítích. Jediný obrázek opravdu vydá za tisíc slov.
20. Šablona žádosti o finanční podporu od PDFFiller
Žádání o finanční podporu je pro mnoho neziskových organizací klíčovou součástí jejich činnosti, ale když teprve začínáte, může být náročné najít ta správná slova. To platí zejména v případě, že je třeba žádost sledovat, podepsat a sdílet prostřednictvím více kanálů.
Šablona žádosti o finanční podporu od pdfFiller tento proces usnadňuje díky přizpůsobitelnému formátu, který lze vyplnit a který je zároveň profesionální i praktický.
Ať už organizujete fundraisingovou akci, žádáte o významný dar nebo pouze formalizujete závazek klíčového podporovatele, tato šablona zajistí, že váš dopis bude v souladu s předpisy, jasný a připravený k posouzení.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které žádají o formální finanční podporu od členů správní rady, významných dárců, interních zainteresovaných stran nebo členů rodiny v bezpečném a profesionálním formátu.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací
Napište perfektní žádost o podporu pomocí ClickUp
Pouze lidé v neziskových organizacích chápou význam dobře strukturovaného žádostního dopisu. Tyto šablony vám nejen pomohou oslovit sponzory, ale také uspořádat odpovědi dárců a zajistit následné kroky, aniž by vám to zabralo celý týden.
ClickUp poskytuje komplexní řešení pro správu různých aspektů, jako jsou žádosti o dary, akce, sponzorství a následné kroky. Ať už přidělujete úkoly v oblasti oslovování veřejnosti, stanovujete termíny pro dopisy týkající se fundraisingu pro církev nebo sledujete odpovědi členů správní rady, ClickUp vám pomůže integrovat celý váš fundraisingový workflow do jednoho jednotného prostoru.
Jak řekla Siobhan Wheelan, ředitelka a prověřená konzultantka ClickUp ve společnosti SDW Consulting:
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a zjednodušte svou strategii fundraisingu!