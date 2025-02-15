Jak využívat umělou inteligenci v neziskových organizacích

Moderní a výkonné technologie jsou pro neziskové organizace často nedostupné z jednoho prostého důvodu: jsou drahé.
Nejnovější technologie mohou být nejen drahé po pořízení, ale také po školení zaměstnanců, údržbě, aktualizacích a dlouhodobém provozu. Neziskové organizace proto mají tendenci používat osvědčené jednoduché nástroje, které všichni znají.
Umělá inteligence to mění!
Základní produkty umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Google Gemini, stejně jako nástroje integrující umělou inteligenci, jako je ClickUp, umožňují neziskovým organizacím získat mimořádné výhody.
Tento blogový příspěvek je úvodem do využití umělé inteligence v neziskových organizacích, abyste mohli těžit z nejlepších technologií, které jsou dnes k dispozici.
⏰ 60sekundové shrnutí
Umělá inteligence (AI) je jedním z nejvýkonnějších nástrojů, které mají dnes podniky k dispozici. Neziskové organizace, stejně jako jakékoli jiné podniky, z nich mohou mít velký prospěch.
Neziskové organizace mohou využívat nástroje umělé inteligence ke zvýšení efektivity, získávání informací o dárcích, posílení dosahu a rozšíření komunikace. Aby mohly nástroje a technologie umělé inteligence využívat na maximum, potřebují strategický přístup a příklady použití. Zde je deset příkladů.
- Odhalování podvodů a ochrana integrity organizace
- Analýza dárců, jejich zapojení a udržení
- Výzkum a podávání žádostí o granty
- Řízení programů a měření dopadu
- Automatizace sociálních médií
- Generativní obsah pro vytváření personalizovaných zpráv a kampaní
- Chatboty pro lepší komunikaci s dárci a dobrovolníky
- Zefektivnění administrativních úkolů
- Plánování a řízení akcí
- Řízení dobrovolníků
Další podrobnosti o tom, jak využít AI pro výše uvedené úkoly a jak AI ve vaší organizaci nepoužívat, najdete v následujícím textu!
Porozumění potenciálu umělé inteligence v neziskovém sektoru
Pokud používáte počítač, pravděpodobně jste se již setkali s umělou inteligencí na pracovišti. ChatGPT se stává nesmírně populární alternativou k vyhledávání Google. Sada nástrojů Microsoft 365 obsahuje CoPilot. Canva, populární neziskový nástroj pro design, integroval umělou inteligenci do své platformy.
Za rozumnou cenu nabízejí tyto výkonné funkce několik výhod, například:
Zvýšená efektivita: Nástroje umělé inteligence pro neziskové organizace pomáhají týmům dosáhnout více s menším úsilím. Okamžité souhrny zpráv, automatizace pracovních postupů, oznámení založená na spouštěčích atd. dramaticky zvyšují produktivitu a organizační efektivitu.
Hlubší poznatky o dárcích: Neziskové organizace nemají technické zázemí ani rozpočet na implementaci pokročilých analytických nástrojů. Umělá inteligence pomáhá zpracovávat data, získávat poznatky a vytvářet zprávy založené na osobních profilech bez velkých investic.
Účinná osvěta: AI může být nesmírně účinná při prohledávání rozsáhlých databází za účelem identifikace podobných skupin lidí. Na základě toho můžete zasílat lépe cílené e-maily, textové zprávy, oznámení a další.
Škálovatelnost: Díky inteligentní automatizaci mohou neziskové organizace provádět celou řadu úkolů bez omezení zdrojů. Můžete škálovat tvorbu obsahu, příspěvků na sociálních médiích, zpráv pro dárce atd. bez nutnosti rozšiřovat tým o další členy.
Pokud vás to zaujalo, zde je deset způsobů, jak můžete okamžitě začít.
10 způsobů využití umělé inteligence v neziskových organizacích
Klíčem k maximálnímu využití nástroje AI je jeho strategické a promyšlené použití. Místo náhodného vyzkoušení různých nástrojů je tedy lepší použít ty správné produkty pro správné případy použití. Zde je několik nápadů a příkladů, jak můžete ClickUp pro neziskové organizace nastavit.
1. Analýza dárců: Posílení zapojení a retence dárců
V každé neziskové organizaci jsou dárci nejdůležitějšími zainteresovanými stranami. Zajišťují hladký chod organizace. Požadují od neziskové organizace, aby splnila své sliby. Je proto velmi důležité je zapojit a udržet si jejich podporu. Umělá inteligence vám v tom může pomoci.
- Profilování dárců: AI může pomoci důkladně prozkoumat každého dárce, porozumět jeho prioritám a vytvořit vhodné zprávy.
- Analýza dárců: AI pomáhá týmům analyzovat data o dárcích z historických záznamů, aby pochopily vztahy s neziskovou organizací. Pomáhá také porozumět vzorcům chování dárců.
- Komunikace s dárci: Díky AI můžete automatizovat cílenou komunikaci na základě konkrétních spouštěčů, které jsou relevantní pro každého dárce.
- Reporting pro dárce: Nástroje umělé inteligence pro neziskové organizace pomáhají vytvářet přizpůsobené reporty na základě údajů o dárcích, což by jinak nebylo možné provést ručně.
ClickUp Dashboards jsou skvělým způsobem, jak nastavit analýzu dárců v reálném čase. Vytvořte widgety pro příspěvky dárců, životní cyklus každého dárce, účinnost osvětových kampaní a další. Můžete také vytvořit přizpůsobené portály pro dárce a pozvat je, aby si prohlédli průběh všech projektů, které sponzorují!
2. Výzkum a podávání žádostí o granty
Týmy neziskových organizací zabývající se financováním sledují, vyhodnocují a žádají o různé granty v průběhu celého roku. Často se to děje ručně s pomocí tabulek nebo záložek v prohlížečích. Umělá inteligence může tento proces zefektivnit.
Sledujte granty: Vytvořte konsolidovaný přehled všech dostupných grantů pomocí ClickUp. K jejich sepsání můžete použít ClickUp Docs. Můžete je také nastavit jako úkoly ClickUp s vlastním popisem, termíny pro podání žádostí, položkami kontrolního seznamu atd.
Přizpůsobení návrhů: Neziskové organizace obvykle mají jeden návrh, který chtějí připojit ke každé žádosti o grant. Je to sice efektivní, ale neúčinné. Umělá inteligence pomáhá vytvářet přizpůsobené návrhy – na základě vašeho původního návrhu – tak, aby vyhovovaly potřebám každé organizace poskytující granty.
Vypracování žádostí: Neziskové organizace nemají kapacitu na to, aby pokaždé psaly žádosti. V důsledku toho jsou nuceny vybírat jen několik grantů, na které mají čas. Umělá inteligence to mění automatizací vypracování žádostí na základě předem definovaných parametrů.
Operacionalizace procesů: Jakmile tyto procesy vytvoříte, můžete je také operacionalizovat pomocí strojového učení a umělé inteligence. Na základě předchozích žádostí o granty můžete vytvořit standardní operační postupy (SOP), aby celá vaše organizace mohla zefektivnit své procesy.
Šablona SOP pro neziskové organizace od ClickUp je účinným výchozím bodem pro takovou operacionalizaci. Díky této plně přizpůsobitelné šabloně, která je vhodná i pro začátečníky, můžete nastavit pracovní postupy, procesy, kontrolní seznamy a vizuální pomůcky, aby vaše týmy mohly pracovat lépe a rychleji.
3. Řízení programů a měření dopadu
Neziskové organizace realizují více projektů najednou a potřebují komplexní způsob, jak je všechny spravovat. Nástroj založený na umělé inteligenci, jako je ClickUp, může pomoci:
- Plánujte projekty s ClickUp Tasks
- Vytvářejte plány pomocí zobrazení kalendáře ClickUp
- Zmapujte proces darování
- Informujte správné zainteresované strany o aktivitách souvisejících s projektem.
- Hlaste metriky projektu v reálném čase
4. Automatizace sociálních médií: Rozšíření dosahu a optimalizace obsahu
Neziskové organizace již využívají některé bezplatné nástroje k publikování obsahu na sociálních médiích, ale umělá inteligence vám může poskytnout ještě větší výhodu. Nástroj jako ClickUp Brain dokáže:
- Návrhy příspěvků na sociálních médiích pro různé platformy
- Vytvářejte souhrny delších dokumentů pro zveřejnění na blogu nebo LinkedIn.
- Bez námahy převádějte obsah vytvořený pro jeden formát do jiného.
- Automaticky naplánujte aktualizace pro maximální dosah a distribuci.
5. Generativní obsah: Vytváření personalizovaných zpráv a kampaní
Každý, kdo někdy vyzkoušel AI, ji pravděpodobně použil k generování obsahu. „Napiš blogový příspěvek na toto téma“ je jedním z nejpopulárnějších podnětů pro psaní AI mezi marketingovými pracovníky a tvůrci obsahu.
To sice můžete, ale existuje také spousta dalších obsahů, které můžete vytvořit pomocí generativních nástrojů umělé inteligence. Zde je návod, jak používat nástroje umělé inteligence při správě obsahu.
- Personalizované zprávy: Vytvářejte děkovné dopisy dárcům nebo dobrovolníkům s uvedením jejich jména nebo projektu.
- Optimalizace pro vyhledávače: Technologie umělé inteligence mohou vytvářet meta popisy, nadpisy, klíčová slova atd., které vám umožní dosáhnout vytouženého výsledku na první stránce.
- E-mailové kampaně: Umělá inteligence může také personalizovat e-maily na základě informací z vašeho nástroje pro řízení projektů, platformy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) atd.
- Aktualizace projektu: Na základě aktualizací, které provedete v nástroji pro správu projektů, může ClickUp Brain automaticky vytvářet zprávy pro každého zúčastněného.
6. Chatboty: Zlepšení komunikace s dárci a dobrovolníky
Chatboty s umělou inteligencí jsou trochu jako váš nový stážista. Mohou monitorovat zákaznický servis, hledat odpovědi na otázky, provádět jednoduché úkoly a v případě potřeby eskalovat na nadřízeného.
V neziskové organizaci mohou být chatboty s umělou inteligencí užitečné mnoha způsoby. Díky svým schopnostem zpracování přirozeného jazyka mohou přijímat uživatelské vstupy v běžné angličtině a odpovídat stejným způsobem.
- Péče o dárce/dobrovolníky: Buďte prvním kontaktním místem pro externí zainteresované strany, jako jsou potenciální dárci, dobrovolníci, partneři atd.
- Poskytování informací: Na základě vaší znalostní báze umělé inteligence mohou chatboti odpovídat na dotazy.
- Podpora zaměstnanců: Pomáhejte členům svého týmu při hledání informací, rychlých výpočtech, brainstormingu nápadů atd.
- Podpora projektového řízení: Dobře integrovaný chatbot může také vytvářet/aktualizovat úkoly na základě dotazů od dárců/dobrovolníků/partnerů.
7. Zefektivnění administrativních úkolů: Zvýšení produktivity pomocí automatizačních funkcí ClickUp
AI dokáže lépe automatizovat. S nástrojem jako ClickUp Automations můžete zefektivnit všechny své pracovní postupy a efektivně podporovat své zaměstnance.
- Upozornit editora, až autor dokončí psaní ✅
- Po dokončení úkolu odešlete e-mail ✅
- Upozorněte vedení, pokud je úkol po termínu/naléhavý ✅
- Jednoduchá chyba se stává novou funkcí, která vyžaduje změnu typu úkolu ✅
- Upravte priority na základě názoru zainteresovaných stran ✅
Pokud jste nezisková organizace zabývající se záchranou zvířat, máme pro vás předem navržený rámec, který vám pomůže zefektivnit administrativní úkoly. Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro neziskové organizace zabývající se záchranou zvířat, pomocí které můžete sledovat dobrovolníky, dary, přijetí zvířat, schůzky u veterináře, adopce, kampaně na sociálních médiích a mnoho dalšího.
8. Plánování a řízení akcí: Automatizace logistiky a komunikace pomocí funkcí pro řízení projektů ClickUp
Dobrovolnické akce, setkání dárců, fundraisingové aktivity nebo osvětové programy – neziskové organizace pořádají během roku celou řadu akcí. Jejich organizace může být pro týmy zodpovědné za pořádání akcí velkou logistickou zátěží. Umělá inteligence v nástroji pro správu akcí může tuto zátěž zmírnit.
- ClickUp vám pomůže spravovat události jako projekty s přizpůsobenými typy úkolů a stavy.
- Kalendář ClickUp vám pomůže zajistit, že si nenaplánujete příliš mnoho událostí na jeden den.
- Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám zajistí jasný přehled o závislostech a překrývání.
- Vlastní pole mohou oddělit interní a externí události, aby bylo možné efektivně plánovat účast.
Jste zahlceni vším, co musíte udělat pro svou příští akci? Žádný problém! Použijte šablonu ClickUp pro plánování neziskových akcí a připravte se na administrativní úspěch.
9. Řízení dobrovolníků: Efektivní sledování a plánování pomocí nástrojů pro správu úkolů ClickUp
Setkali jste se někdy se situací, kdy vaši dobrovolníci byli bezradní a frustrovaní? Jedním z klíčových problémů řízení dobrovolníků je, že rozdíl mezi záměrem a kvalitní prací může být značný. Vaši dobrovolníci mohou být zainteresovaní a nadšení, ale pokud přesně nevědí, co mají dělat a jak to mají dělat, může se jejich zapojení stát neúspěchem.
Tomu se můžete vyhnout díky funkcím pro správu pracovního vytížení v ClickUp. Vytvořte uživatelské profily pro dobrovolníky.
- Přiřaďte jim úkoly, aby věděli, co mají dělat a v jakém termínu.
- Pověřte vedoucí pracovníky rolí „pozorovatelů“, aby mohli sledovat skupinu svých dobrovolníků.
- Označujte uživatele v dokumentech, na tabulkách a v komentářích
- Zkontrolujte úkoly dobrovolníků pomocí zobrazení ClickUp Workload, abyste se ujistili, že jsou všichni správně využiti.
- Využijte umělou inteligenci k nalezení optimálního rozvržení pracovní zátěže.
- Umožněte dobrovolníkům přístup k informacím o organizaci pomocí ClickUp Brain.
Nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, může ve skutečnosti sloužit také jako nejlepší software pro řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích, který umožňuje spravovat zaměstnance, dodavatele i dobrovolníky.
S šablonou pro správu dobrovolníků od ClickUp můžete spravovat přihlášky, sledovat zapracování nových zaměstnanců, spouštět programy pro zapojení zaměstnanců, přidělovat úkoly, hodnotit výkonnost a mnoho dalšího!
10. Odhalování podvodů: Ochrana integrity organizace
Uživatelé důvěřují neziskovým organizacím více, když jim poskytují osobní údaje. Je vaší povinností chránit soukromí uživatelů. Taková očekávání v oblasti bezpečnosti se vztahují i na proprietární znalosti vytvořené v rámci vaší neziskové organizace.
Díky AI můžete zabezpečit data pomocí správných oprávnění. Umožněte uživatelům prohlížet, komentovat nebo upravovat dokumenty podle potřeby. Ať už se jedná o seznam dárců nebo výsledky projektů, chraňte svá data na ClickUp. Využijte AI k odhalení neobvyklých aktivit, jako je neoprávněný přístup k datům, a využijte auditní protokoly k řešení problémů.
Jak jste viděli výše, AI může přinést mnoho dobrého. Může však také způsobit škody. Zde je stručný přehled toho, jak se tomu vyhnout.
Jak AI NEPOUŽÍVAT
Klíčovým prvkem využití umělé inteligence v neziskových organizacích je její správné použití. Zde je několik tipů a osvědčených postupů, které můžete následovat.
Nevěřte umělé inteligenci bezvýhradně
Ačkoli je umělá inteligence extrémně výkonná a každým dnem se zlepšuje, stále jí nelze zcela důvěřovat. Generativní umělá inteligence je stále náchylná k halucinacím. Nástroje umělé inteligence stále dělají chyby.
Používejte tedy svůj zdravý úsudek při všech výstupech AI. Nastavte procesy kontroly kvality pro AI.
Nevylučujte lidský faktor
Existuje řada nástrojů umělé inteligence pro automatizaci celé řady procesů. Stále však má své limity. Například může odpovědět na otázku na základě vaší stávající znalostní báze. Nemůže však objasnit nebo hlouběji prozkoumat informace, které nemá k dispozici.
Vždy proto vytvářejte eskalační úroveň s lidským faktorem.
Neignorujte možné předsudky
Veškerá umělá inteligence je zaujatá do té míry, do jaké jsou zaujatá data, na kterých je trénována. Od kreditní karty Apple po LinkedIn, každý mechanismus umělé inteligence byl zpočátku zaujatý. Organizace pravidelně aktualizují algoritmy z etických důvodů.
Vždy si proto uvědomujte, že mohou existovat určité předsudky. Zpochybňujte doporučení a poznatky umělé inteligence v oblasti diverzity a inkluze.
Nezapomeňte na data
Důvěřovat poznatkům a přehledům umělé inteligence bez porozumění základním datům je velká chyba. Řekněme, že váš přehled uvádí, že vaši dobrovolníci tráví průměrně jednu hodinu týdně plněním úkolů. Nevěřte tomu úplně. Ponořte se hlouběji do dat a zkontrolujte, zda všichni zaznamenali svůj čas bez chyb.
Při rozhodování se proto vždy snažte jít hlouběji do datových zdrojů.
Neočekávejte, že všichni budou vědět, jak umělou inteligenci používat.
Neziskové organizace mají různorodé týmy. S neziskovými organizacemi spolupracují lidé všech generací, pohlaví, jazykových znalostí a technologické gramotnosti. Ne všichni z nich intuitivně vědí, jak používat AI.
Proškolte tedy své uživatele. Vytvořte přizpůsobené školicí programy pro uživatele umělé inteligence na základě toho, k čemu ji potřebují. Nabízejte doplňkové školicí kurzy, aby byli vždy informováni o novinkách.
S tímto na paměti se podívejme, s jakými výzvami se pravděpodobně setkáte a jak je překonat.
Výzvy spojené s využíváním umělé inteligence v neziskových organizacích
Buďme upřímní. Neziskové organizace jako odvětví nejsou průkopníky v oblasti zavádění technologií. Je to důsledek různých výzev, kterým čelí při implementaci technologií do svých procesů. Podívejme se na některé z nich.
Nedostatek finančních prostředků
Neziskové organizace často nemají rozpočet na rozsáhlé iniciativy v oblasti technologické transformace. Jsou nuceny vystačit si s bezplatnými verzemi různých softwarů nebo používat levnější software.
Možné řešení: Vyzkoušejte nástroje jako ClickUp, kde je umělá inteligence integrována do komplexního virtuálního pracovního prostoru. Tím odpadá nutnost používat více nástrojů, které dohromady stojí mnohem více.
Nedostatek zdrojů
Jakýkoli software, který vyžaduje složitou implementaci, je pro neziskové organizace nepřijatelný. Nemají IT týmy, které by tento projekt zvládly.
Možné řešení: Vyberte si nástroj SaaS, který minimalizuje náklady na implementaci. Například s ClickUp stačí zadat svou e-mailovou adresu a můžete okamžitě začít s řízením projektů.
Neschopnost zavést kontroly
Správa a kontrola bezpečnosti, ochrany soukromí, autentizace, autorizace atd. může být složitá. Například můžete chtít nastavit dashboard pro dárce, ale nechcete sdílet podkladová data.
Možné řešení: Vyzkoušejte řešení jako ClickUp Dashboards, které to automaticky umožňuje. Jediným kliknutím můžete chránit svá data a prezentovat pouze informace, které dárce potřebuje.
Neschopnost řídit pohybující se provoz
Neziskové organizace potřebují různé druhy dobrovolníků. Někteří mohou být dlouhodobými dobrovolníky na konkrétních úkolech. Jiní se k vám mohou připojit pouze na jednu akci nebo projekt. Abyste tento tok mohli řídit, obvykle máte k dispozici databázi tisíců dobrovolníků, ze které čerpáte podle kontextu.
Správa těchto vztahů, jako je poskytování přístupu pouze po dobu trvání projektu nebo zapojování nových dobrovolníků, se může brzy proměnit v chaotickou situaci. Tomu můžete zabránit pomocí robustního nástroje pro správu projektů založeného na umělé inteligenci.
Možné řešení: Použijte ClickUp jako CRM pro neziskové organizace a místo zákazníků do něj zadejte dobrovolníky. Nastavte vlastní pole pro zaznamenávání všech potřebných informací. Pomocí umělé inteligence identifikujte správnou skupinu pro projektovou osvětu. Automatizujte správu přístupu na základě předem definovaných pravidel.
Splňte své neziskové mise s ClickUp
Věřím, že [AI] změní svět více než cokoli jiného v historii lidstva. Více než elektřina.
Ať už s Leeem zcela souhlasíte, nebo ne, musíte uznat, že umělá inteligence má transformativní účinek. Pomáhá organizacím dělat více věcí rychleji a lépe. Je to super síla pro neziskové organizace, které již nyní mají omezené rozpočty a zdroje, přestože se zabývají nejdůležitějšími problémy světa.
Robustní technologická platforma pro řízení projektů, integrovaná s výkonnými funkcemi umělé inteligence a šablonami pro neziskové organizace, pomáhá zefektivnit procesy, automatizovat pracovní postupy a spravovat lidi a projekty – vše na jednom místě. ClickUp je navržen přesně k tomuto účelu.
