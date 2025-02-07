12 bezplatných šablon sponzorských formulářů

Představte si, že máte sponzory, kteří jsou ochotni podpořit vaši příští velkou akci, aniž byste museli vyměňovat e-maily nebo se zabývat matoucí administrativou!
Sponzory vám sice nemůžeme naservírovat na stříbrném podnose, ale můžeme vám nabídnout druhou nejlepší možnost: výkonné šablony sponzorských formulářů, které zjednodušují proces, šetří čas a dodávají vám image organizovaného profesionála, kterým jste.
Ať už plánujete charitativní sbírku, firemní gala nebo komunitní projekt, tyto šablony vám pomohou nastínit vaše cíle, zdůraznit výhody a rychle získat důvěru sponzorů. Jste připraveni se do toho pustit? Prozkoumejte 12 efektivních šablon sponzorských formulářů pro každou potřebu.
Co jsou šablony sponzorských formulářů?
Šablony sponzorských formulářů jsou předem připravené dokumenty pro žádosti o sponzorství a jeho formalizaci. Nabízejí strukturovaný formát pro nastínění podmínek sponzorství, včetně kontaktních údajů sponzora, výše příspěvků a výhod.
Obsahují také sekce pro informace o sponzorství, jeho úrovně, platební údaje a prostor pro podpisy k potvrzení dohody. Díky přehlednému rozvržení šablony formulářů pro sponzorství akcí zjednodušují získávání sponzorů a snižují komunikaci mezi organizátorem a sponzorem.
Co dělá dobrý vzor sponzorského formuláře?
Dobrá šablona sponzorského formuláře by měla jasně a profesionálně prezentovat sponzorskou příležitost, aby ji potenciální sponzoři snadno pochopili a mohli se zapojit. Šablona by také měla být snadno přizpůsobitelná, vizuálně atraktivní a vhodná jak pro digitální, tak pro tištěnou formu.
Obsahuje následující klíčové prvky:
- Kontaktní informace: Zobrazuje pole formuláře pro jméno organizátora, telefonní číslo, e-mail a adresu.
- Podrobnosti o akci/projektu: Stručný popis účelu, cílů a významu akce nebo projektu, pro který hledáte sponzora.
- Úrovně/možnosti sponzorství: Rozpis úrovní sponzorství, výhody každé úrovně a související náklady nebo příspěvky.
- Výhody pro sponzory: Jasný přehled toho, co sponzor získá, například příležitosti k budování značky, veřejné uznání nebo exkluzivní přístup.
- Výzva k akci: Přímá výzva, která sponzory vybízí k potvrzení účasti, často doplněná zaškrtávacím políčkem nebo sekcí pro podpis.
- Údaje o platbě/příspěvku: Prostor pro uvedení způsobu a podmínek platby nebo věcných příspěvků.
- Podmínky: Stručný popis relevantních zásad, časových harmonogramů nebo prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
12 šablon sponzorských formulářů
Správa sponzorství může připomínat žonglování s více úkoly najednou, ale s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací, máte vše, co potřebujete, na jednom místě. ClickUp kombinuje správu projektů, dokumenty a týmovou komunikaci – vše na bázi umělé inteligence nové generace – a pomáhá zjednodušit pracovní postupy a udržet pořádek.
Jodi Salice, kreativní ředitelka United Way Suncoast, o ClickUp řekla:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení se s ClickUpem prostě nemůžete splést.
Shromáždili jsme 12 přizpůsobitelných šablon sponzorských formulářů přizpůsobených různým potřebám, které vám pomohou plánovat akce, připravovat návrhy nebo spravovat fundraisingové aktivity. Stačí si vybrat šablonu, přizpůsobit ji a rychle se pustit do práce!
1. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Správa sponzorství akcí je snadná díky spolehlivému pomocníkovi, jakým je šablona sponzorského formuláře ClickUp. Uchovává vše na jednom místě – kontaktní údaje sponzorů, podané žádosti a sledování pokroku.
Zde jsou funkce šablony:
- Přizpůsobení: Formulář lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval vaší konkrétní akci nebo značce a požadavkům vaší organizace.
- Sběr dat: Obsahuje vlastní pole pro sběr informací o sponzorství, jako jsou kontaktní údaje sponzora, typ sponzorského formuláře a důvody jejich zapojení.
- Funkce správy: Vlastní stavy, jako například „Schváleno“, „V kontaktu“ a „Čeká se na platbu“, spolu s automatizovanými pracovními postupy usnadňují sledování a správu sponzorství.
- Spolupráce: Díky několika možnostem zobrazení a nástrojům pro spolupráci v reálném čase zvyšuje šablona produktivitu a organizaci týmu.
Ideální pro: Organizátory akcí, marketing a propagaci a komunitní projekty, které usilují o lepší komunikaci se sponzory a úspěch akce.
2. Šablona sponzorského formuláře ClickUp
Hledáte způsob, jak prezentovat sponzorské příležitosti jasně, profesionálně a tak, aby zaručeně upoutaly pozornost potenciálních sponzorů? Šablona sponzorského formuláře vám pomůže stylově prezentovat vaše sponzorské nabídky, což usnadní přilákání potenciálních sponzorů.
Nejprve vám vlastní stavy umožňují sledovat věci jako „Schválení“ a „Čekání na platbu“. Vlastní pole vám pomohou shromáždit všechny potřebné informace ve sponzorském formuláři, jako jsou kontaktní údaje a typy sponzorů. Vlastní zobrazení vám umožní přepínat mezi seznamy jako superhrdina s manažerskými a organizačními schopnostmi. A když nastane čas na spolupráci, nástroje pro spolupráci (např. značky, komentáře, sdílené dokumenty) zajistí, že všichni budou na stejné vlně – doslova i obrazně!
Ideální pro: Podniky, které chtějí navázat vztahy s partnery a sponzory
👀 Věděli jste? Uber Eats využil jedinečnou příležitost sponzorství na Super Bowlu v Las Vegas a zřídil tematický pop-up obchod. Fanoušci mohli zadávat objednávky prostřednictvím aplikace, zatímco čekali ve frontě, a poté si své nákupy vyzvednout u východu. Strategie založená na šablonách pomohla vylepšit organizaci akce a zároveň maximalizovat zapojení uživatelů.
3. Šablona sponzorství podcastu ClickUp
Správa sponzorství podcastů se díky šabloně ClickUp Podcast Sponsorship Template stala mnohem méně stresující! Šablona formuláře se snadno přizpůsobuje, je vizuálně atraktivní a vhodná pro digitální i tištěné formáty.
Můžete přizpůsobit stavy jako „Čeká na schválení“, „Aktivní sponzorství“ a „Dokončená dohoda“, abyste mohli sledovat pokrok, přidat vlastní pole pro potřebné podrobnosti, jako jsou jména sponzorů projektu a stavy plateb, a vše přehledně zobrazit pomocí nástrojů, jako je řídicí panel, seznam aktivních sponzorů a tabule čekajících na schválení.
Ideální pro: Začátečníky, kteří chtějí zlepšit správu sponzorství a sledovat úspěch svých kampaní.
4. Šablona žádosti ClickUp
Chcete snadno zaznamenávat a organizovat žádosti?
Díky šabloně žádosti ClickUp můžete přeskočit nepříjemné momenty typu „potřebuji to znovu“ a zorganizovat se! Zjednodušuje pracovní postupy tím, že standardizuje podávání a sledování žádostí, zlepšuje komunikaci mezi žadateli a zúčastněnými stranami a udržuje transparentnost.
Tato šablona formuláře obsahuje vlastní stavy, jako jsou „Nová žádost“, „Schváleno“ a „Zamítnuto“. Pomocí vlastních polí můžete snadno shromažďovat klíčové informace a vše spravovat pomocí zobrazení, jako jsou „Souhrn žádostí“ a „Prioritní žádosti“. Automatizace zpracovává podání, oznámení a schválení.
Ideální pro: IT podporu, správu zařízení a HR procesy k vytvoření standardních žádostí
Přečtěte si také: Nejlepší bezplatný databázový software (funkce, ceny)
5. Šablona pro plánování akcí ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování akcí eliminuje chaos při organizování akcí – ať už se jedná o firemní konferenci, uvedení produktu na trh nebo dokonce neformální grilování na zahradě (protože i malé setkání si zaslouží trochu plánovací magie!).
Tato šablona pro plánování akcí usnadňuje spolupráci a správu úkolů tím, že umožňuje zadávat vlastní pole pro podrobnosti, jako je místo konání a termíny. Obsahuje funkce, jako je zobrazení mapy pro místa konání, chat pro snadnou komunikaci a nástroje pro přidělování úkolů, stanovení termínů a efektivní sledování pokroku.
Můžete je kombinovat se šablonami návrhů akcí, abyste potenciálním klientům a zainteresovaným stranám představili koncept a vizi své akce.
Ideální pro: Řízení propagačních úkolů při firemních akcích a komunitních setkáních
💡Tip pro profesionály: Pomocí softwaru pro správu členů můžete dále automatizovat připomínky týkající se registrace a obnovení členství, čímž ušetříte drahocenný čas a úsilí.
6. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Jste unaveni z počítání čísel pro svůj návrh rozpočtu a stále jste ztraceni? Šablona návrhu rozpočtu ClickUp vám pomůže!
Tato šablona poskytuje zúčastněným stranám jasný finanční přehled díky přesnému výpočtu fixních a opakujících se nákladů pomocí vestavěných vzorců. Tato šablona návrhu rozpočtu vám pomůže vytvořit podrobné a profesionální plány, takže je ideální pro řízení podniků a projektů.
Tato šablona formuláře nabízí klíčové funkce, jako jsou přesné rozpisy nákladů a vizuální přehledy, například Ganttovy diagramy, pro sledování finančních detailů.
Ideální pro: Firmy, organizátory akcí a projektové týmy, které chtějí předložit komplexní finanční návrhy.
7. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Plánování charitativní aukce nebo gala večírku znamená spravovat seznamy hostů, sledovat formuláře darů, koordinovat dobrovolníky a zajišťovat logistiku akce. Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí vám pomůže snadno spravovat cíle sponzorství, časové plány, rozpočty a logistiku.
Tato šablona pro fundraising nabízí nástroje pro spolupráci a automatické aktualizace, které podporují efektivní komunikaci mezi členy týmu, sponzory a dobrovolníky.
Ideální pro: neziskové organizace, komunitní organizace a firmy, které chtějí uspořádat působivé fundraisingové akce.
8. Šablona pro plánování neziskových akcí ClickUp
Jak mohou neziskové organizace zajistit hladký průběh plánování akcí s ohledem na úkoly a cíle? Pomohou vám šablony ClickUp pro plánování neziskových akcí.
Šablony pro neziskové akce, jako je tato, nabízejí klíčové funkce pro organizaci vašich akcí: sledujte průběh pomocí vlastních stavů, jako jsou „Schváleno“ a „Dokončeno“, organizujte podrobnosti, jako jsou fáze, rozpočty a termíny, pomocí vlastních polí a vizualizujte svůj plán pomocí zobrazení Gantt, zobrazení úkolů akce nebo tabulek.
Ideální pro: Fundraisingové akce a osvětové kampaně
👀 Věděli jste? Best Friends Animal Society je nezisková organizace, jejímž cílem je do roku 2025 dosáhnout toho, aby se v USA neprovádělo utrácení zvířat. Spolupracuje s útulky a komunitami prostřednictvím iniciativ, jako je No-Kill Los Angeles (NKLA), s cílem snížit počet euthanasií a zvýšit počet adopcí domácích zvířat.
9. Šablona formuláře žádosti o sponzorství od Venngage
Šablona formuláře žádosti o sponzorství od VENNGAGE propaguje vaši akci nebo věc a výrazně zvyšuje zájem sponzorů. Díky jasným barvám a jednoduchému rozvržení snadno upoutá pozornost a zajistí přehlednost.
Kromě toho je design formuláře velmi flexibilní – můžete upravovat barvy, měnit velikost prvků a vybírat z obrovského množství fotografií nebo ikon. Díky bezplatným knihovnám je snadné vytvořit něco, co odráží styl vaší značky.
Ideální pro: firemní akce, komunitní projekty a kreativní podniky, které hledají jednoduchou šablonu.
Přečtěte si také: Nejlepší software pro tvorbu formulářů
10. Šablona formuláře pro sponzorství akce od Forms
Dokážete zůstat organizovaní a zároveň přilákat sponzory pro vaši příští velkou akci? Odpověď je jednoznačně ano! Šablona formuláře pro sponzorství akce od Forms vám umožňuje vytvářet a přizpůsobovat online sponzorské formuláře, průzkumy a testy s různými poli a možnostmi.
Mezi klíčové funkce patří podmíněná logika, sledování v reálném čase, vestavěné kalkulačky a omezení geolokace. Automatizace šetří čas tím, že omezuje ruční přenos dat, a formuláře můžete sdílet pomocí jedinečného odkazu a zároveň upravovat nastavení ochrany osobních údajů. Platforma také umožňuje slušné přizpůsobení designu a motivu vašeho formuláře.
Ideální pro: Firemní týmy a organizátory akcí, kteří chtějí spravovat akce a sponzorství.
11. Šablony sponzorských formulářů pro sportovní akce od Forms
Šablona sponzorského formuláře pro sportovní akce od Forms účinně oslovuje potenciální sponzory a zároveň stanovuje očekávání obou stran. Pomáhá shromažďovat důležité údaje, jako jsou kontaktní informace, název akce, finanční potřeby a konkrétní požadavky na sponzorství.
Tato přehlednost pomáhá oběma stranám určit, zda je partnerství vhodným řešením.
Ideální pro: Profesionální a komunitní akce, které usilují o dokonalost v organizaci a správě sponzorství.
🧠Zajímavost: Domovský stadion klubu Premier League Manchester City, známý jako Etihad Stadium, získal své jméno v rámci sponzorské smlouvy s Etihad Airways, což ukazuje, jak mohou partnerství se značkami zvýšit viditelnost ve sportu.
12. Šablona pro plánování fundraisingové akce školní rady od Twinkl
Plánujete školní sbírku, ale nevíte, kde začít? Šablona pro plánování sbírky školní rady od Twinkl je vynikající pro organizování školních akcí a podporu sbírek. Nezapomeňte pomoci studentům naučit se základy plánování akcí pomocí kontrolního seznamu pro plánování akcí a zároveň je povzbuzujte k zodpovědnosti a sebedůvěře.
Tento zdroj obsahuje devět podrobných listů a poskytuje vše potřebné k úspěšnému uspořádání sbírky. Byl navržen učiteli, je v souladu s vzdělávacími standardy a podporuje kreativitu, týmovou práci a komunitního ducha, protože studenti vidí pozitivní dopad svých snah na zvolený účel.
Ideální pro: Školy, které chtějí studentům poskytnout praktické zkušenosti s organizací úspěšné akce pomocí fundraisingových akcí.
Zorganizujte se a získejte sponzory pomocí šablon ClickUp
Ať už spravujete sponzorství akcí, organizujete brandingové iniciativy nebo provádíte reklamní kampaně, dobře strukturovaná šablona sponzorského formuláře může mít zásadní význam. Zjednodušuje shromažďování klíčových informací, sledování odpovědí a udržování přehledu.
Pokud hledáte komplexní platformu, která kombinuje tvorbu formulářů s řízením projektů a týmovou spoluprací, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. V ClickUp najdete šablony přizpůsobené vašim potřebám, které vám pomohou oslovit sponzory v požadovaném rozsahu a udržet si náskok před konkurencí.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zažijte snadné řízení sponzorství, jaké jste dosud nezažili.