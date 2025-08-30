10 nejlepších softwarů ERG pro budování inkluzivních pracovišť v roce 2025

Nezaložili jste ERG proto, abyste pořádali příležitostné obědy a školení.
Začali jste s tím, abyste vybudovali komunitu, přinesli změnu a aby se každý zaměstnanec cítil viděn. Ale bez správných nástrojů i ty nejzapálenější ERG rychle ztrácejí elán.
A to je problém.
🧐 Věděli jste, že... Zejména když výzkum společnosti Deloitte ukazuje, že silný pocit sounáležitosti může zvýšit pracovní výkonnost o 56 % a snížit riziko fluktuace zaměstnanců o polovinu.
Představte si, že ERG pro ženy v technických oborech zahajuje rok panelovými diskusemi a mentorskými kruhy, ale bez centralizované platformy se věci komplikují. Počet přihlášek klesá. Dobrovolníci jsou vyčerpaní. Energie slábne.
To, co začalo jako odvážná vize inkluze, je nyní pohřbeno pod pozvánkami v kalendáři a tabulkami.
Řešení? Speciálně vyvinuté platformy pro skupiny zaměstnanců, které usnadňují pořádání akcí, sledování zapojení a prokazování dopadu vedení, aniž by vyčerpávaly vaše nejzapálenější dobrovolníky.
🧐 Věděli jste, že... Moderní koncept skupin zaměstnanců (Employee Resource Groups) vznikl v roce 1970 ve společnosti Xerox, kdy černošští zaměstnanci založili National Black Employee Caucus jako reakci na pokračující rasovou diskriminaci a sociální nepokoje. Jejich cílem bylo vytvořit prostor pro prosazování zájmů, podporu a pokrok na pracovišti, čímž položili základ pro ERG, jak je známe dnes.
Co byste měli hledat v softwaru ERG?
Při výběru softwaru ERG hledejte klíčové funkce, které pomáhají vašim skupinám zaměstnanců růst a dosahovat úspěchů. Tyto nástroje mohou zlepšit správu zaměstnanců a mít významný dopad.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba při hodnocení platforem ERG upřednostnit:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Vyberte platformu s uživatelsky přívětivým rozhraním, které vyžaduje minimální školení pro vedoucí a členy ERG.
- Robustní komunikační nástroje: Hledejte diskusní fóra, přímé zasílání zpráv a funkce oznamování, které podporují trvalé zapojení ERG.
- Komplexní správa událostí: Vyberte platformy s integrovaným kalendářem, funkcemi pro registraci, systémy připomínek a sběrem 360° zpětné vazby po události.
- Centralizované úložiště zdrojů: Zajistěte, aby software pro správu lidských zdrojů poskytoval knihovny pro ukládání a sdílení dokumentů, videí a vzdělávacích materiálů.
- Pokročilý analytický panel: Vyberte si software s funkcemi pro vytváření reportů, abyste mohli měřit zapojení, růst a dopad ERG.
- Design přizpůsobený pro mobilní zařízení: Zajistěte, aby mobilní přístupnost zahrnovala plné možnosti účasti, což členům umožní zapojit se i mimo kancelář.
- Možnosti hladké integrace: Ověřte kompatibilitu se stávajícími systémy HR, komunikačními nástroji a kalendáři.
- Skalovatelnost připravená na budoucnost: Vyberte řešení, které roste spolu s vaší organizací a podporuje více ERG.
- Flexibilní přizpůsobení: Vyberte si platformy, které umožňují konfiguraci pracovních postupů, úpravy datových polí a změny terminologie, které odrážejí vaši specifickou diverzitu a inkluzivní jazyk.
🧠 Bonusový postřeh: Co vlastně ERG znamená?
ERG neznamená pouze „skupina zaměstnanců“. V psychologii rozděluje ERG teorie (vyvinutá Claytonem Alderferem ) potřeby do kategorií Existence, Vztahy a Růst. Ačkoli to přímo nesouvisí s moderními ERG, překrývání je zajímavé – dnešní ERG často naplňují potřeby bezpečnosti, spojení a rozvoje.
Nejlepší software ERG v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní případ použití
|Ceny
|ClickUp
|– Správa schůzek pomocí umělé inteligence – Hladká integrace úkolů a poznámek – Přizpůsobitelné ovládací panely
|Týmy, které potřebují komplexní řešení pro pořizování poznámek, správu úkolů a sledování projektů s podporou umělé inteligence
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Chronus
|– Algoritmické párování mentorů – Strukturované konverzační průvodce – Virtuální mentorské nástroje
|Organizace s formálními mentorskými programy ERG, které chtějí propojit vedoucí pracovníky s nadějnými talenty
|Core: od 14 995 USD/rok; Enterprise: od 24 995 USD/rok
|Teleskope Affinities
|– Datové informace o ERG – Mapování sítí – Zprávy o dopadu na podnikání
|Vedoucí pracovníci ERG, kteří potřebují praktické informace o zdraví, zapojení a dopadu skupiny
|Ceny na míru
|Chezie
|– Platforma zaměřená na komunitu – Nástroje pro uznání členů – Design zaměřený na mobilní zařízení
|Organizace zaměřené na budování silných, propojených komunit ERG a smysluplné zapojení členů
|Cena začíná na 15 000 USD/rok pro 200 členů ERG.
|Benevity Affinity Groups
|– Propojení s charitativními projekty – Nástroje pro zapojení zaměstnanců – Zpracování darů zaměstnanců
|Týmy, které chtějí integrovat ERG do snah o společenskou odpovědnost firem a poskytovat příležitosti k darování
|Ceny na míru
|Platforma Affirmity ERG
|– Sledování dodržování předpisů ERG – Podávání zpráv o rozmanitosti, rovnosti a inkluzi – Sledování účasti na akcích
|Společnosti, které potřebují měřit účast a dopad ERG a zároveň zajistit dodržování standardů diverzity a inkluze.
|Ceny na míru
|MentorcliQ Diverst
|– Správa ERG na podnikové úrovni – Mentoring a plánování nástupnictví – Integrace s HRIS a LMS
|Velké organizace rozšiřující ERG se zaměřením na rozvoj vedoucích schopností a mentoring
|Ceny na míru
|Software Qooper ERG
|– Mentoringové párování založené na umělé inteligenci – Nástroje pro správu událostí – Funkce pro zapojení zaměřené na mobilní zařízení
|Organizace, které chtějí rozšířit programy ERG o strukturované mentorství, sledování událostí a měření dopadu
|Ceny na míru
|WeSpire
|– Kampaně na zapojení zaměstnanců – Reportování dopadu na základě dat – Předem připravené přizpůsobitelné šablony
|Střední a velké podniky, které potřebují propojit iniciativy ERG s obchodními výsledky a sledovat jejich dopad.
|Ceny na míru
|Phenom ERG
|– Integrace talentů – Správa ERG s náborem talentů – Správa událostí a skupin
|Společnosti, které chtějí integrovat ERG do strategií získávání a rozvoje talentů
|Ceny na míru
10 softwarových platforem ERG pro posílení firemní kultury
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Zde je náš výběr nejlepšího softwaru ERG, který si můžete vybrat podle svých potřeb:
1. ClickUp (nejlepší pro integraci správy ERG s celkovou správou práce)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací – a ano, to zahrnuje i vaše iniciativy ERG. Spravujte vše na jednom místě společně s každodenními pracovními postupy svého týmu, od plánování akcí až po sledování mentorství.
Začleňte ERG do centrálního pracovního prostoru vaší společnosti.
ClickUp Tasks vám umožňuje rozdělit velké cíle na malé, proveditelné úkoly, které lze snadno přiřadit a sledovat. Plánujete akci v rámci měsíce dědictví? Zřizujete mentorské programy? ClickUp umožňuje vedoucím ERG vytvořit si vlastní systém – pomocí seznamů, tabulek nebo kalendářů, které odpovídají pracovnímu postupu jejich týmu.
Díky úrovním priority, dílčím úkolům, vlastním stavům a termínům splnění zůstávají všichni v souladu, aniž by bylo nutné neustále posílat upomínkové zprávy.
Vyniká tím, že přináší skupiny zaměstnanců do centrálního pracovního prostoru vaší organizace. Na rozdíl od specializovaných řešení ERG integruje ClickUp vaše iniciativy v oblasti diverzity do širších pracovních postupů společnosti a vytváří tak přehlednost, která pomáhá ERG sladit se s HR strategiemi.
📮ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což ztěžuje pozdější vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatovací vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete organizovat každoroční akce? Zapojit nové členy? Koordinovat práci napříč časovými pásmy? Vlastní pole ClickUp vám umožňují sledovat data, jako jsou hodiny dobrovolnické práce, typy ERG, zájmena a umístění, takže se nic neztratí v chaosu.
Vytvořte znalostní databázi ERG pomocí ClickUp Docs
Účinná správa a sdílení znalostí jsou základem úspěšných ERG, proto ClickUp Knowledge Management slouží jako centralizované centrum pro dokumentaci ERG. Skupiny zdrojů mohou vytvářet komplexní wiki a znalostní báze pro vzdělávací zdroje, osvědčené postupy v oblasti inkluze a kulturní informace.
Vedoucí ERG mohou vytvářet strukturované dokumenty ClickUp Docs s vnořenými stránkami, které novým členům pomohou pochopit poslání a činnosti skupiny.
Platforma také podporuje společnou úpravu, což umožňuje více členům současně přistupovat k zdrojům a přispívat do nich. Historie verzí udržuje obsah aktuální a zároveň zachovává důležitý kontext.
Udržujte konverzace v kontextu pomocí ClickUp Chat.
Samotné znalosti však nestačí – efektivní komunikace tyto zdroje oživuje. Právě zde ClickUp Chat umožňuje kontextovou komunikaci přímo ve vašem pracovním prostoru ERG.
Na rozdíl od izolovaných aplikací pro zasílání zpráv propojuje ClickUp Chat konverzace přímo s úkoly, dokumenty a projekty, čímž vytváří cílené diskuse, které udržují dynamiku.
🎥 Podívejte se, jak ClickUp Chat udržuje konverzace organizované a týmy propojené – žádné ztracené zprávy, žádné roztříštěné vlákna. Jen soustředěná komunikace, která pomáhá komunitám prosperovat.
Stejně jako u softwaru ERG jde o to, dát každému hlasu jasný prostor, zajistit hladkou spolupráci a proměnit zapojení v reálný dopad.
Platforma podporuje oznámení pro celý tým a soukromé konverzace, které jsou ideální pro širokou komunikaci ERG a citlivé diskuse o diverzitě. Pro spolupráci mezi ERG mohou chatovací kanály zahrnovat členy z různých skupin, což usnadňuje společné iniciativy a zároveň udržuje spojení s relevantními úkoly a dokumenty.
Sledujte pokrok pomocí panelů, cílů a formulářů ClickUp.
Dashboardy ClickUp pomáhají vizualizovat důležité metriky, jako je účast na akcích, růst členské základny, počet hodin dobrovolnické práce nebo dokončení iniciativ. Přidejte formuláře ClickUp, abyste po akcích mohli shromažďovat přihlášky nebo zpětnou vazbu od členů. Pomocí cílů ClickUp můžete své iniciativy sladit s celofiremními standardy diverzity a sledovat jejich úspěšnost v průběhu času.
Formuláře ClickUp lze použít pro registrace do ERG, potvrzení účasti na akcích, sběr zpětné vazby, zefektivnění zapojení členů a zaškolování nových zaměstnanců.
ClickUp Time Tracking také pomáhá vedoucím ERG zaznamenávat dobrovolnické hodiny podle úkolů nebo iniciativ – což je cenný způsob, jak zdůraznit úsilí v zákulisí a prosazovat podporu rozpočtu nebo vedení.
Pro zefektivnění administrativní práce se vedoucí ERG mohou spolehnout na ClickUp Automations, který umožňuje odesílat uvítací e-maily, spouštět připomenutí nebo aktualizovat stav úkolů.
Jak AI podporuje skupiny zaměstnanců (ERG) a inkluzivní nábor
ERG často hrají klíčovou roli při formování inkluzivních postupů při přijímání zaměstnanců – od kontroly pracovních inzerátů z hlediska zaujatosti až po zajištění toho, aby se noví zaměstnanci cítili vítáni a podporováni. Díky umělé inteligenci je tato práce rychlejší, konzistentnější a snáze škálovatelná.
S ClickUp Brain, AI kopilotem vašeho ERG, můžete:
- Návrh inkluzivních popisů pracovních pozic: Vytvářejte popisy pracovních pozic bez předsudečného nebo vylučujícího jazyka.
- Vytvořte obsah pro zapracování nových zaměstnanců: Shrňte zdroje ERG do průvodců, které novým zaměstnancům pomohou cítit se od prvního dne jako součást týmu.
- Připravte si akční body: Okamžitě zaznamenejte a přiřaďte následné úkoly z jednání náborové komise ERG.
👉 Použijte ClickUp Brain k prohlížení pracovních náplní, přípravě dokumentů pro zaškolení nových zaměstnanců a vytváření programů schůzek.
ClickUp Brain Max: Zachyťte hlasy ERG v reálném časeDíky funkci Talk to Text v ClickUp Brain Max mohou vedoucí ERG nahrávat živé diskuse, brainstormingy nebo mentorské sezení a převádět je do strukturovaných úkolů, jako je aktualizace pokynů pro screening nebo plánování workshopů o inkluzivní kultuře.
Každý nápad je zaznamenán, shrnut a propojen s pracovními postupy, takže příspěvky členů ERG ovlivňují rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců, místo aby se ztratily.
A díky dashboardům založeným na umělé inteligenci v ClickUp mohou programy ERG sledovat ukazatele účasti, sentimentu a zapojení, což vedoucím pracovníkům poskytuje konkrétní data, na jejichž základě mohou prosazovat změny a měřit pokrok směrem k spravedlivějšímu najímání zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování metrik ERG, jako je růst členství, účast na akcích a dokončení iniciativ.
- Poskytněte podrobná oprávnění, která vedoucím ERG umožní kontrolovat přístup k citlivým dokumentům nebo diskusím.
- Shromažďujte zpětnou vazbu pomocí Form View pro přihlášky na akce a žádosti nových členů.
- Automatizujte uvítací e-maily, připomenutí událostí a aktualizace stavu pomocí ClickUp Brain.
- Stanovte a sledujte cíle pomocí Goals, abyste sladili ERG s cíli organizace v oblasti diverzity.
- Vysoce přizpůsobitelné díky šablonám, oprávněním a integracím.
- Vizualizujte iniciativy v zobrazení Seznam, Tabule, Kalendář nebo Gantt, aby odpovídaly různým stylům plánování.
- Mobilní aplikace pro přístup na cestách
Omezení ClickUp
- Učební křivka pro vedoucí ERG, kteří nejsou obeznámeni s nástroji pro řízení projektů
- Pro pracovní postupy a reporting specifické pro ERG je nutné ruční nastavení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Náš tým je rozprostřený ve čtyřech časových pásmech ve třech různých zemích. Musíme mít jasnou komunikaci mezi členy našeho týmu, jinak dochází k minimálně jednodennímu zpoždění. Přidělování úkolů mezi sebou namísto zasílání e-mailů nebo zpráv v Teams je mnohem efektivnější. Komunikujeme a sdílíme aktualizace přímo v rámci úkolu, takže je mnohem snazší najít související konverzace, než se ptát „byla ta zpráva v e-mailu, nebo mi ji poslala v zprávě?“ a „kdy to bylo potřeba?“ nebo „jak urgentní to je?“ Na všechny tyto otázky odpoví dobře zpracovaný úkol.
Náš tým je rozprostřený ve čtyřech časových pásmech ve třech různých zemích. Musíme mít jasnou komunikaci mezi členy našeho týmu, jinak dochází k minimálně jednodennímu zpoždění. Přidělování úkolů mezi sebou namísto zasílání e-mailů nebo zpráv v Teams je mnohem efektivnější. Komunikujeme a sdílíme aktualizace přímo v rámci úkolu, takže je mnohem snazší najít související konverzace, než se ptát „byla ta zpráva v e-mailu, nebo mi ji poslala v zprávě?“ a „kdy to bylo potřeba?“ nebo „jak urgentní to je?“ Na všechny tyto otázky odpoví dobře zpracovaný úkol.
2. Chronus (nejlepší pro mentorský program ERG)
Je váš mentorský program spíše reaktivní než strategický? Chronus eliminuje tyto dohady pomocí algoritmického párování a vytváří smysluplné spojení mezi vedoucími pracovníky a nadějnými talenty.
Chronus nabízí specializovaný software, který usnadňuje mentorské vztahy v rámci skupin zaměstnanců. Tato platforma uznává, že mentorství je často klíčovou součástí úspěšných ERG, protože propojuje zkušené profesionály s těmi, kteří hledají vedení a rozvoj.
Nejlepší funkce Chronus
- Poskytněte strukturované průvodce konverzací a nástroje pro stanovení cílů, které podpoří mentory a mentee během celého jejich zapojení.
- Propojte členy na dálku pomocí virtuálních mentoringových nástrojů, které fungují napříč geografickými lokalitami.
- Dohlížejte na všechny mentorské iniciativy pomocí komplexních panelů pro správu programů.
Omezení Chronusu
- Primární zaměření na mentoring spíše než na komplexní software pro správu ERG.
Ceny Chronus
- Core: Od 15 995 USD/rok
- Enterprise: Individuální ceny
- Komunity: Od 17 995 USD
Hodnocení a recenze Chronus
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají o Chronusu skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Snadno použitelné, inovativní, zábavné a díky nimž administrativní zátěž spojená s mentoringem již není problémem.
Snadno použitelné, inovativní, zábavné a díky nimž administrativní zátěž spojená s mentoringem již není problémem.
3. Teleskope Affinities (nejlepší pro datově podložené informace o ERG)
Intuice a roztříštěná zpětná vazba samy o sobě nemohou být vodítkem pro strategická rozhodnutí ERG. Aby tomu zabránila, společnost Teleskope Affinities poskytuje výkonné analytické nástroje, které odhalují základní vzorce a dopad vašich skupin zaměstnanců a transformují intuici do praktických poznatků.
Tato platforma vyniká analytickým přístupem k řízení ERG. Poskytuje organizacím hluboký vhled do zdraví skupiny, zapojení zaměstnanců a dopadu. Teleskope Affinities využívá data, aby pomohl vedoucím ERG činit informovaná rozhodnutí ohledně programování, přidělování zdrojů a strategického plánování.
Nejlepší funkce Teleskope Affinities
- Propojte zapojení ERG s klíčovými metrikami HR, abyste prokázali dopad na podnikání.
- Vizualizujte propojení mezi členy a skupinami pomocí mapování sítě.
- Komunikujte hodnotu ERG v obchodních termínech prostřednictvím reportů připravených pro vedení společnosti.
Omezení Teleskope Affinities
- Více zaměřeno na měření než na každodenní provoz ERG
Ceny Teleskope Affinities
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teleskope Affinities
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Chezie (nejlepší pro budování komunity ERG)
Mnoho ERG funguje spíše jako formální výbory než jako živé komunity. Chezie mění tuto dynamiku vytvářením digitálních prostorů pro setkávání, kde přirozeně vznikají autentické vztahy a členové se cítí skutečně vítáni.
Tento software, vyvinutý odborníky na diverzitu a inkluzi, upřednostňuje skutečné propojení a zapojení před administrativními funkcemi, čímž pomáhá ERG plnit jejich hlavní účel, kterým je vytváření pocitu sounáležitosti.
Chezie podporuje růst ERG prostřednictvím cílených nástrojů pro nábor členů a zdrojů pro zapracování zaměstnanců.
Nejlepší funkce Chezie
- Sdílejte vzdělávací materiály ve specializovaných centrech zdrojů pro každou ERG.
- Zvýrazněte příspěvky členů pomocí integrovaných nástrojů pro uznání účastníků a spojenců.
- Zapojte se odkudkoli díky designu optimalizovanému pro mobilní zařízení, který funguje na všech zařízeních.
Omezení Chezie
- Méně robustní funkce pro správu projektů než některé alternativy
Ceny Chezie
- Ceny na základě posuvníku: Od 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Chezie
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
5. Benevity Affinity Groups (nejlepší pro propojení ERG s iniciativami sociálního dopadu)
Rozšiřte dopad ERG nad rámec interní kultury na iniciativy zaměřené na komunitu s Benevity. Tato platforma využívá zapojení a nadšení zaměstnanců pro vnější dopad a propojuje skupiny zdrojů přímo s charitativními projekty, které jim jsou blízké, prostřednictvím zjednodušených možností darování a dobrovolnictví.
Komplexní platforma Benevity umožňuje organizacím propojit jejich iniciativy ERG s širšími snahami v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Tento přístup pomáhá skupinám zaměstnanců zvýšit jejich dopad a zároveň demonstrovat soulad s hodnotami společnosti a závazky vůči komunitě.
Nejlepší funkce Benevity Affinity Groups
- Spusťte dárcovské kampaně, které umožní ERG podporovat relevantní účely a organizace.
- Organizujte skupinové aktivity pomocí integrovaných nástrojů pro správu dobrovolníků.
- Maximalizujte dopad darů pomocí automatizovaného zpracování darů s odpovídajícími příspěvky.
- Kvantifikujte příspěvky pomocí podrobných zpráv o dopadu na zapojení zaměstnanců do komunity.
Omezení skupin Benevity Affinity Groups
- Více zaměřeno na dárcovství a dobrovolnictví než na interní činnosti ERG.
Ceny Benevity Affinity Groups
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Benevity Affinity Groups
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Benevity Affinity Groups?
Recenze Capterra uvádí:
Benevity je robustní platforma pro správu darů na pracovišti, dobrovolnictví a grantových programů. Z pohledu správce je rozhraní uživatelsky přívětivé, což usnadňuje nastavení kampaní a sledování účasti. Integrace s mzdovými systémy zefektivňuje párování darů a nástroje pro reporting poskytují komplexní data o zapojení zaměstnanců a dopadu programu. Příležitostné aktualizace však mohou způsobit drobné potíže a možnosti přizpůsobení kampaní by mohly být flexibilnější. Celkově se jedná o výkonný nástroj, který zjednodušuje iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Benevity je robustní platforma pro správu darů na pracovišti, dobrovolnictví a grantových programů. Z pohledu správce je rozhraní uživatelsky přívětivé, což usnadňuje nastavení kampaní a sledování účasti. Integrace s mzdovými systémy zefektivňuje párování darů a nástroje pro reporting poskytují komplexní data o zapojení zaměstnanců a dopadu programu. Příležitostné aktualizace však mohou způsobit drobné potíže a možnosti přizpůsobení kampaní by mohly být flexibilnější. Celkově se jedná o výkonný nástroj, který zjednodušuje iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem.
🧐 Věděli jste, že... CSR není jen o „konání dobra“. Společnosti s silnými CSR programy mají o 25–30 % nižší fluktuaci zaměstnanců.
6. Platforma Affirmity ERG (nejlepší pro dodržování předpisů a podávání zpráv v oblasti ERG)
Když se blíží termíny pro podání zpráv o diverzitě, neviditelné úspěchy ERG zainteresované strany neuspokojí. Affirmity zaznamenává a kvantifikuje dopad vašich skupin zaměstnanců, čímž proměňuje dobrou práci v dokumentovaný pokrok, který splňuje regulační požadavky a závazky ESG.
Díky jasnému přehledu o tom, co funguje (a co ne), mohou organizace činit chytřejší rozhodnutí, efektivně přidělovat zdroje a ukázat skutečnou hodnotu iniciativ ERG – podloženou daty, nikoli anekdotami. Ať už budujete nové skupiny nebo rozšiřujete ty stávající, Affirmity zajistí, že žádný příspěvek nezůstane nedokumentován.
Nejlepší funkce platformy Affirmity ERG
- Usnadněte komunikaci ERG pomocí specializovaných portálů pro každou skupinu zdrojů.
- Sledujte přínos ERG k cílům v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze.
- Měřte účast na akcích, iniciativách a dobrovolnických aktivitách.
- Propojte ERG s mentoringovými příležitostmi prostřednictvím integrované správy programů.
Omezení platformy Affirmity ERG
- Může vyžadovat přizpůsobení konkrétním potřebám organizace.
- Omezené funkce gamifikace a zapojení ve srovnání s některými alternativami
Ceny platformy Affirmity ERG
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze platformy Affirmity ERG
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
7. MentorcliQ Diverst (nejlepší pro správu ERG na podnikové úrovni)
MentorcliQ Diverst kombinuje správu ERG a mentoring v jedné platformě připravené pro podnikové použití. Podporuje všechny fáze životního cyklu ERG – od založení po sledování dopadu – a zároveň propojuje členy prostřednictvím strukturovaných mentoringových vztahů.
Je navržen pro komplexní globální organizace a nabízí podporu specifickou pro daný region, integraci HRIS a LMS a vestavěné plánování nástupnictví, aby vedení zůstalo silné a programy konzistentní. Ať už rozšiřujete ERG napříč časovými pásmy nebo rozvíjíte budoucí vedoucí pracovníky, MentorcliQ Diverst pomáhá vašim komunitám růst s jasným cílem.
Nejlepší funkce MentorcliQ Diverst
- Koordinujte programy globálně s podporou implementace ERG specifickou pro daný region.
- Zajistěte kontinuitu vedení pomocí integrovaných funkcí pro plánování nástupnictví.
- Propojte se s podnikovými systémy díky hladké integraci s platformami HRIS a LMS.
MentorcliQ Omezení diverzity
- Složitá implementace vyžadující značné zapojení IT oddělení
- Vyšší nákladová struktura vhodná pro větší organizace
MentorcliQ Diverst ceny
- Ceny na míru
MentorcliQ Diverst hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MentorcliQ Diverts?
Recenze G2 říká:
Moje celková zkušenost s MentorCliq byla velmi pozitivní. Platforma poskytovala jasný rámec, který usnadňoval spojení s mým mentorem/mentee, stanovení cílů a sledování pokroku v průběhu času. Strukturované zdroje a pokyny pomáhaly udržet naše konverzace zaměřené a smysluplné. Odstranilo to dohady z mentoringu a učinilo proces působivějším a konzistentnějším. Oceňoval jsem, jak snadné bylo navigovat a jak to podporovalo budování skutečných vztahů.
Moje celková zkušenost s MentorCliq byla velmi pozitivní. Platforma poskytovala jasný rámec, který usnadňoval spojení s mým mentorem/mentee, stanovení cílů a sledování pokroku v průběhu času. Strukturované zdroje a pokyny pomáhaly udržet naše konverzace zaměřené a smysluplné. Odstranilo to dohady z mentoringu a učinilo proces působivějším a konzistentnějším. Oceňoval jsem, jak snadné bylo navigovat a jak to podporovalo budování skutečných vztahů.
8. Software Qooper ERG (nejlepší pro škálování programů ERG)
Bez správné struktury často selhává přechod od nadšení pro ERG k udržitelnému úspěchu. Qooper poskytuje rámec a osvědčené postupy, které transformují dobré úmysly do vyspělých a vlivných skupin zaměstnanců, které přirozeně rostou spolu s růstem zaměstnanců ve vaší organizaci.
Qooper ERG Software nabízí komplexní platformu pro správu skupin zaměstnanců, která pomáhá organizacím zavádět, spravovat a rozšiřovat jejich iniciativy v oblasti diverzity a inkluze.
Nejlepší funkce softwaru Qooper ERG
- Koordinujte skupinové aktivity pomocí správy událostí, potvrzení účasti a sledování docházky.
- Usnadněte navazování mentorských vztahů pomocí párování založeného na umělé inteligenci, které vychází z cílů a zájmů.
- Měřte úspěšnost programu pomocí analytických dashboardů a reportů o dopadu.
- Zvyšte zapojení zaměstnanců díky designu zaměřenému na mobilní zařízení s push notifikacemi.
Omezení softwaru Qooper ERG
- Méně přizpůsobitelné než některé alternativy pro podniky
- Omezená integrace s širším ekosystémem HR
Ceny softwaru Qooper ERG
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze softwaru Qooper ERG
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Qooperu?
Recenze G2 říká:
Obsahuje vše, co potřebujete k zahájení mentorského programu. Je snadno implementovatelný, snadno použitelný, má intuitivní uživatelské rozhraní a skvělý zákaznický servis. Naše specialistka na implementaci, Ipek, byla úžasná a zůstává jí i po spuštění našeho programu. Vždy se ozývá a rychle reaguje na každý e-mail. Celkově je to prostě skvělý program a služba.
Obsahuje vše, co potřebujete k zahájení mentorského programu. Je snadno implementovatelný, snadno použitelný, má intuitivní uživatelské rozhraní a skvělý zákaznický servis. Naše specialistka na implementaci, Ipek, byla úžasná a zůstává jí i po spuštění našeho programu. Vždy se ozývá a rychle reaguje na každý e-mail. Celkově je to prostě skvělý program a služba.
9. WeSpire (nejlepší pro měření dopadu ERG)
V době rozpočtových omezení jsou iniciativy zaměřené na „dobrý pocit“ první na řadě. WeSpire chrání vaše investice do ERG tím, že přímo propojuje nábor diverzity a související práci s obchodními výsledky a klíčovými metrikami, jako je zapojení, retence a inovace, a mění tak vnímání z nákladového centra na tvůrce hodnot.
Toto komplexní řešení pomáhá středním a velkým podnikům rozšiřovat jejich iniciativy v oblasti diverzity a integrovat je do širších programů ESG (environmentální, sociální a správní) a CSR.
Nejlepší funkce WeSpire
- Zapojte členy prostřednictvím různých kanálů, včetně akcí, diskusních fór a kampaní.
- Rychle spouštějte iniciativy ERG pomocí předem připravených programů a přizpůsobitelných šablon.
- Analyzujte účast a dopad pomocí metrik založených na datech a nástrojů pro vytváření reportů.
Omezení WeSpire
- Primární zaměření na měření spíše než na každodenní provoz
- Složitější nastavení pro organizace bez jasného rámce metrik
Ceny WeSpire
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WeSpire
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. Phenom ERG (nejlepší pro integraci talentů)
Rozšiřte své ERG nad rámec izolovaných iniciativ v oblasti diverzity a začleňte je do svého ekosystému talentů. Phenom ERG propojuje skupiny zaměstnanců přímo s náborem, rozvojem a udržením talentů tím, že je začleňuje do komplexního zážitku zapojení zaměstnanců.
Phenom ERG je součástí komplexní platformy Phenom pro správu talentů a nabízí specializované řešení pro vytváření, správu a měření dopadu skupin zaměstnanců.
Nejlepší funkce Phenom ERG
- Sdílejte volná pracovní místa s konkrétními skupinami, abyste propagovali pracovní pozice a přilákali rozmanité interní kandidáty.
- Určete manažery ERG se specializovanými oprávněními, aby mohli efektivně vést a moderovat skupiny.
- Vytvářejte a spravujte skupinové akce, abyste propojili členy jak virtuálně, tak osobně.
Omezení Phenom ERG
- Pro maximální využití je nutná integrace s širší platformou Phenom.
Ceny Phenom ERG
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Phenom ERG
- G2: 4,3/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Phenom?
Recenze G2 říká:
Na první pohled nabízí Phenom vše, co si personalista a manažer značky zaměstnavatele mohou přát. Způsob, jak sledovat, odkud uchazeči pocházejí, snadné způsoby, jak uchazeče zařadit do CRM, efektivní způsoby propagace akcí atd. – to vše na jednom místě.
Na první pohled nabízí Phenom vše, co si personalista a manažer značky zaměstnavatele mohou přát. Způsob, jak sledovat, odkud uchazeči pocházejí, snadné způsoby, jak uchazeče zařadit do CRM, efektivní způsoby propagace akcí atd. – to vše na jednom místě.
Proměňte kulturu svého pracoviště pomocí účelových ERG
Výběr správného softwaru ERG je zásadní pro budování skupin zaměstnanců, které podporují inkluzi a sounáležitost. Platformy v tomto průvodci nabízejí různé přístupy, od komplexních řešení až po specializované nástroje zaměřené na různé aspekty správy ERG.
Zvažte velikost a potřeby vaší organizace a to, v jaké fázi růstu se vaše ERG nacházejí. Mnoho platforem nabízí demo verze nebo zkušební verze, které vám umožní vyzkoušet funkce předtím, než se zavážete.
ClickUp poskytuje flexibilitu, kterou ERG potřebují k rozvoji, s robustními funkcemi pro správu znalostí a nástroji, jako je ClickUp Chat. Jste připraveni zjistit, jak to funguje? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!