Jak budovat inkluzivní kulturu na pracovišti

Všichni bychom měli vědět, že rozmanitost vytváří bohatou mozaiku, a musíme pochopit, že všechny nitky této mozaiky mají stejnou hodnotu bez ohledu na jejich barvu.
Zpráva společnosti McKinsey z roku 2023 odhaluje, že podniky s vyšším zastoupením žen dosahují o 39 % lepších finančních výsledků než jejich konkurenti a podniky s větší etnickou rozmanitostí zaznamenávají nárůst o 27 %.
Tato čísla jsou varovným signálem.
Je jasné, že podpora diverzity a inkluzivity na pracovišti není jen správná věc, ale také chytrý obchodní tah. Inkluzivní kultura integruje diverzitu, rovnost a inkluzivitu (DEI) do hodnot organizace a pracovních postupů, čímž zvyšuje zapojení zaměstnanců, podporuje inovace a posiluje úspěch vaší společnosti.
Podívejme se tedy, jak vytvořit inkluzivní kulturu na pracovišti pro moderní pracoviště. ⬇️
Porozumění inkluzivní kultuře na pracovišti
Inkluzivní kultura na pracovišti respektuje a cení si rozmanitost a maximální zapojení jednotlivců různých ras, etnik, náboženství, míst, sexuální orientace, neurodiverzity a dalších charakteristik.
Cílem těchto pracovišť je vytvořit prostředí, ve kterém zaměstnanci mohou svobodně sdílet své nápady a cítí se vítáni, bez ohledu na své zázemí.
Mezi další aspekty diverzifikované pracovní síly patří:
- Inkluzivní vedení: Skvělí vedoucí pracovníci na inkluzivních pracovištích vědí, jak využít rozmanité talenty a zároveň respektovat a uspokojovat jedinečné potřeby každého jednotlivce.
- Otevřená a transparentní komunikace: Inkluzivní prostředí podporuje upřímný a otevřený dialog, ve kterém mohou členové týmu sdílet své nápady a zpětnou vazbu, aniž by se museli obávat odsuzování.
- Flexibilní pracovní podmínky: Rozmanité pracoviště nabízí všem svým zaměstnancům flexibilní pracovní možnosti, jako jsou hybridní uspořádání nebo přizpůsobitelná pracovní doba, aby vyhovovalo různým potřebám a podporovalo začlenění osob se zdravotním postižením.
Výzvy při vytváření inkluzivního pracoviště
Navzdory skvělé práci, která byla v oblasti DEI odvedena v korporacích a vysokoškolských institucích, stále nevidíme široké přijetí a zavedení inkluzivní kultury na pracovišti. Některé korporace dokonce začaly omezovat výdaje na DEI a rušit specializované pozice zaměřené na diverzitu.
Zde je několik možných důvodů:
- Nedostatek důkazů: Společnosti stále omezují iniciativy DEI kvůli nedostatku konkrétních důkazů, které by prokázaly dopad politik diverzity. Studie v časopise Translational Behavioral Medicine odhalila, že jen málo iniciativ DEI na pracovišti bylo monitorováno nebo sledováno prostřednictvím recenzovaných výzkumů, což vedlo ke snížení důvěry v inkluzivitu pro růst podnikání.
- Komunikační výzvy: Ty mohou pramenit z jazykových bariér, sluchového postižení, generačních rozdílů a odlišných preferencí v komunikaci (e-mail, telefonní hovory, sociální média atd.).
- Neuvědomělé předsudky: Diskriminace často vychází z neuvědomělých předsudků zakořeněných v sociální stigmatizaci a indoktrinaci. Tyto předsudky, založené na rase, pohlaví, sexuální orientaci a dalších faktorech, vedou jednotlivce k tomu, že soudí ostatní, aniž by je skutečně znali.
- Pomalejší rozhodování: Ačkoli rozmanité pohledy a nápady podporují inovace v podnikání, mohou také zpomalit rozhodování, protože do procesu je zapojeno více názorů a úvah.
- Další výzvy: Musíte se vypořádat s dalšími problematickými překážkami, jako je nerovné začlenění, nedůvěra, právní požadavky jako víza, ubytování a další, abyste si udrželi stabilní pracovní sílu.
Kroky k vytvoření inkluzivní kultury na pracovišti
Vytváření inkluzivního pracoviště je nepřetržitý proces. Zde je návod, jak můžete využít morální i obchodní výhody prostředí zaměřeného na DEI:
Krok 1: Získejte podporu vrcholového managementu
Prvním a nejdůležitějším krokem je zajistit podporu vedení a ujistit se, že si uvědomuje význam inkluzivního pracoviště.
Zdůrazněte, jak může diverzita skutečně pomoci vaší společnosti a vést k jejímu růstu prostřednictvím zvýšení tržeb, zapojení zaměstnanců a jejich udržení. Vaše školení DEI by se nemělo omezovat pouze na zaměstnance, ale mělo by zahrnovat i manažerskou a výkonnou úroveň.
Jakmile se vedení zapojí, může nastavit upřímný a inkluzivní tón v celé organizaci.
Krok 2: Začleňte DEI do svých základních principů
Vytvoření inkluzivního pracoviště závisí na základních principech vaší společnosti. Pravidelně se vracejte k základním hodnotám vaší společnosti, zejména pokud přijímáte rozmanité zaměstnance. Pokud současné hodnoty vaší společnosti neřeší inkluzivitu pro všechny skupiny zaměstnanců, oslovte vedení společnosti s návrhem na jejich aktualizaci.
Rovnost, týmová práce a respekt jsou v každém inkluzivním pracovišti nezbytné, ale to není vše. Pokud máte zaměstnance z komunity LGBTQIA+, upřednostněte inkluzivní strategie podporující genderovou neutralitu ve všech svých politikách a postupech.
V případě zaměstnanců ze stigmatizovaných menšin aktivně bojujte proti stereotypům a školte manažery, aby se jim také bránili. Neustále zdokonalujte svůj přístup, aby se všichni členové týmu cítili oceněni a podporováni.
Dodržujte zásady inkluzivity při vytváření nových hodnot tím, že otevřeně žádáte zaměstnance o zpětnou vazbu. To pomůže vštípit hodnoty organicky, namísto jejich vnucování železnou rukou.
Krok 3: Efektivní používání jazyka
Používejte inkluzivní jazyk, aby se všichni cítili respektováni a uznáváni. To znamená používat preferovaná zájmena, genderově neutrální výrazy jako oni/jim a manžel/partner místo manžel/manželka a rodičovská dovolená místo mateřská/otcovská dovolená.
Dbejte také na preferované popisy pro zaměstnance s různými schopnostmi a přizpůsobte jim svůj jazyk.
Pokud někoho urazíte, upřímně se omluvte a napravte svou chybu. Pokud zaznamenáte neinkluzivní chování, oslovte danou osobu v soukromí a využijte příležitosti k tomu, abyste ji poučili o tom, proč je takové chování problematické.
Abyste tyto strategie rozšířili i na své zaměstnance, můžete:
- Přidejte přísná prohlášení o politice týkající se porušení pravidel.
- Organizujte odborná školení o inkluzivním projevu a chování.
- Oceňujte zaměstnance, kteří vynikají v prosazování a praktikování inkluzivity.
Krok 4: Vytvořte bezpečné prostředí pro zaměstnance
Inkluzivní pracoviště musí zajistit pohodlí a bezpečnost všem svým zaměstnancům, zejména skupinám, které jsou nedostatečně zastoupeny.
Zde je několik praktických změn, které můžete provést, abyste vytvořili dostatek bezpečných prostorů na pracovišti:
- Kojící místnosti pro nové matky
- Prostory pro modlitbu nebo meditaci pro různé náboženské praktiky
- Tiché prostory pro osoby s ADHD nebo sluchovou citlivostí
- Bezbariérové prostory s rampami, hmatovými indikátory nebo asistencí při chůzi po schodech
- Pracovní prostory přizpůsobené pro vozíčkáře
- Funkce digitální přístupnosti pro zaměstnance se sluchovým, zrakovým, motorickým nebo kognitivním postižením
- Volitelné kulturní akce, které nezatěžují introvertní zaměstnance
- Zdroje a podpora v oblasti duševního zdraví pro zaměstnance
Krok 5: Shromažďujte zpětnou vazbu a reagujte na ni
Abyste pochopili, co funguje a co ne, sbírejte zpětnou vazbu prostřednictvím individuálních schůzek, anonymních průzkumů a workshopů. Shromážděné informace vám ukážou, jak vytvořit inkluzivní pracoviště, které vaši zaměstnanci potřebují a oceňují.
Při provádění průzkumu mezi zaměstnanci se vždy vyhýbejte implicitním tvrzením a používejte přímé otázky, abyste skutečně porozuměli potřebám svého týmu.
Zde je seznam několika skvělých otázek, které byste mohli položit:
- Je výkonný tým dostatečně diverzifikovaný?
- Věříte, že náš proces povýšení a hodnocení podporuje diverzitu?
- Jsou v naší organizaci oceňovány rozmanité nápady a lidé?
- Na stupnici od 1 do 10, jak pohodlně můžete hovořit o svém sociálním a kulturním zázemí na pracovišti?
- Jak může společnost zlepšit inkluzivitu?
Krok 6: Zaveďte komplexní školení v oblasti diverzity
Ujistěte se, že vaše školicí programy pokrývají všechny tři aspekty DEI – diverzitu, rovnost a inkluzi – nejen diverzitu. V případě potřeby uspořádejte více školení, abyste zajistili, že budou zastoupeni a vyslechnuti všichni zaměstnanci z menšin.
Podrobně se seznámíte s tím, jak mohou spolupracovníci respektovat různé skupiny. Můžete zahrnout cvičení zaměřená na řešení nevědomých předsudků a zlepšení mezikulturní komunikace mezi týmy.
Cílem školení o inkluzivitě by nemělo být pouze prosazování tolerance nebo dodržování pravidel. Zaměřte se spíše na podporu skutečné akceptace a hlubšího porozumění diverzitě a inkluzivitě, aby se respekt stal nedílnou součástí kultury vašeho pracoviště.
Krok 7: Rozšiřte kalendář firemních svátků
Zahrňte a oslavujte svátky nebo události, které reprezentují kulturní přesvědčení všech menšinových skupin pracujících pro vás a s vámi.
To pomáhá sbližovat lidi a umožňuje jim poznat kulturní hodnoty, normy a zvyky ostatních. Tato oslava podporuje vzájemný respekt, který je klíčovou součástí úspěšných iniciativ DEI.
Krok 8: Navrhněte účinné politiky nediskriminace
Inkluzivní pracoviště mají jasně stanovené antidiskriminační zásady, které odrazují od diskriminace jak na pracovišti, tak mimo něj, a to pomocí přísných opatření.
Taková politika:
- Jasně stanoví, že obtěžování a diskriminace jsou nepřijatelné.
- Zahrnuje trvalé důsledky porušení zásad nediskriminace.
- Definuje typy chování, které mohou být považovány za urážlivé.
- Má jasně definovaný postup pro řešení stížností pro ty, kteří se stali obětí diskriminačního jednání nebo byli jeho svědky.
Krok 9: Vytvořte mentorský program pro mezikulturní zapojení
Vytvořte vztahy vzájemného mentorování tím, že spojíte mentory, sponzory a chráněnce z různých prostředí, s různou identitou nebo tradicemi.
Tyto mezikulturní vztahy povzbuzují jednotlivce k růstu tím, že se efektivně učí a zapojují se do nových perspektiv.
Krok 10: Podporujte skupiny zaměstnanců (ERG)
ERG jsou dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, které se obvykle zakládají na aspektech identity (jako je pohlaví, rasa, sexuální orientace, schopnosti nebo status veterána) nebo role (jako je IT, prodej nebo marketing).
Tyto skupiny zvyšují zapojení na pracovišti a umožňují organizacím přístup k rozmanité síti talentů, dodavatelů a subdodavatelů, což pomáhá pracovní síle lépe odrážet komunity a zákazníky, kterým slouží.
Role vedení při podpoře inkluzivity
Řešení a implementace inkluzivity na pracovišti je společným úsilím vedení a zaměstnanců. Správní vedoucí pracovníci však mohou přinést rozsáhlou transformaci na pracovišti a naučit týmy, jak budovat inkluzivní pracoviště a pracovní prostředí.
Harvard Business Review zjistil, že téměř 70 % výsledků inkluzivity závisí na slovech a činech vedoucích pracovníků. To znamená, že vedoucí pracovníci hrají klíčovou roli při utváření toho, jak inkluzivní a vstřícné je pracoviště ve skutečnosti.
Když vedoucí pracovníci aktivně podporují inkluzivitu, může to výrazně zvýšit celkový výkon. Zaměstnanci, kteří se cítí začleněni a oceňováni, jsou více motivováni k tomu, aby pro svůj tým udělali něco navíc.
Zde je několik z mnoha vlastností, které charakterizují inkluzivního lídra:
- Konkrétní závazky v oblasti diverzity
- Skromnost
- Transparentní a neomezené komunikační kanály
- Povědomí o předsudcích
- Emoční a kulturní inteligence
- Podporujte spolupráci
Ačkoli se tyto vlastnosti mohou zdát snadno osvojitelné, starší zpráva společnosti Accenture naznačuje, že tato cesta může být vždy plná neshod mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci.
Například, zatímco 68 % vedoucích pracovníků věří, že vytvářejí prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí být součástí týmu, pouze 36 % zaměstnanců s tím souhlasí.
Jedním z nejlepších způsobů, jak překonat tuto propast a zajistit, aby se vedoucí pracovníci vaší společnosti angažovali v podpoře diverzity, je poskytnout jim špičkové školení v oblasti inkluzivního vedení.
Profesionální programy inkluzivního vedení poskytují vedoucím pracovníkům širší pochopení toho, co diverzita skutečně znamená. Tyto programy by měly ideálně zahrnovat:
- Očekávání od rozmanitých talentů na moderním pracovišti
- Rozšířené dimenze rámce DEI
- Uznání možnosti, dopadu a metod řešení konfliktů a nedůvěry
- Identifikace strategií pro emoční inteligenci
- Budování kulturní kompetence
- Nalezení rovnováhy mezi udržitelnými a inkluzivními politikami rozhodování
- Sladění inkluze se strategií růstu podniku
Kromě toho můžete vytvořit mezifunkční tým nebo pracovní skupinu, která bude dohlížet na snahy o inkluzivitu a podporovat je. Úkolem pracovní skupiny je identifikovat mezery, vypracovat akční plány a sledovat pokrok.
Pravidelné schůzky a jasné komunikační kanály pomohou udržet všechny na stejné vlně a zajistí, že pracovní skupina bude připravena řešit jakékoli problémy, které se vyskytnou.
Inkluzivita v postupech a politikách
Nestačí se jen naučit, jak budovat inkluzivní pracoviště. Zavedení změn vyžaduje spolupráci mezi zaměstnanci a vedením. Aby to bylo možné, musí vedoucí pracovníci zavést vnější postupy a zásady. Zde je několik kroků, které můžete podniknout:
- Implementace inkluzivních náborových strategií: Stanovte jasné cíle v oblasti lidských zdrojů pro zastoupení ve vaší náborové strategii, například genderovou diverzitu nebo etnické menšiny. Zajistěte, aby byl náborový proces inkluzivní, přizpůsobený osobám s různými schopnostmi, a zachovejte citlivost při kladení otázek během pohovoru pomocí nástroje pro mapování procesů.
- Odměňování a uznávání příspěvků: Na konci sprintů a cyklů zdůrazněte dosažení cílů, motivujte úsilí a posilujte hodnoty, přičemž se vyhýbejte předsudkům. Zajistěte, aby software pro uznávání zaměstnanců byl inkluzivní a odměňoval jednotlivce na základě jejich výkonu.
- Vytváření spravedlivých příležitostí k růstu: Standardizované plány růstu nejsou vhodné pro pracoviště zaměřené na DEI. Poskytněte nástroje a infrastrukturu přizpůsobené individuálním potřebám, jako jsou kurzy znakového jazyka pro zaměstnance se sluchovým postižením nebo hlasový asistenční software a čtečky obrazovky pro zaměstnance se zrakovým postižením.
- Oslava kulturních událostí: Uznávejte a oslavujte kulturní události a svátky různých kultur a náboženství. Uznání těchto událostí projevuje respekt k různým tradicím a pomáhá zaměstnancům cítit se viděni a oceňováni.
Osvědčené výhody inkluzivního pracoviště
Inkluzivní pracoviště přináší praktická zlepšení, která posilují vaši firmu a pracovní kulturu. Pojďme společně objevit, jak podpora inkluzivity může podpořit udržitelný růst vaší organizace.
Zvyšuje zapojení zaměstnanců a produktivitu
Když se členové týmu cítí začleněni, jsou ochotnější investovat do své práce a motivovaní podávat co nejlepší výkony. Toto pozitivní prostředí podporuje spolupráci a odhodlání na pracovišti, což vede k vyšší celkové produktivitě.
Výzkum Heleny Mateus Jerónimo také ukazuje pozitivní souvislost mezi praktikami diverzity a angažovaností.
Zvyšuje kreativitu a inovativnost
Rozmanité zkušenosti – ovlivněné pohlavím, místem, rasou a původem – jsou zdrojem průlomových nápadů. Vaše organizace může vytvářet inovativní řešení a nápady tím, že přijme směsici jedinečných pohledů.
Tato rozmanitost myšlení je klíčová pro podporu inovací a udržení si náskoku na konkurenčním trhu. Týmy, které přijímají a podporují inkluzivitu, jsou schopnější myslet mimo zaběhnuté schémata a vyvíjet jedinečné produkty a služby.
Podporuje zdravé pracovní prostředí
Postupy DEI podporují pocit sounáležitosti, díky čemuž se zaměstnanci cítí oceněni a propojeni. Výzkum BCG ukazuje, že spokojení zaměstnanci mají 1,5krát větší šanci vyniknout a 4,6krát menší šanci odejít do šesti měsíců.
Kultura, která si cení rozmanitosti, podporuje otevřenou komunikaci a vzájemný respekt, což vede k lepší týmové práci a spolupráci.
Kromě toho jsou zaměstnanci v podpůrném a rozmanitém prostředí méně náchylní ke stresu a vyhoření, což přispívá k jejich celkovému blahobytu.
Role personálního oddělení při budování inkluzivního pracovního kolektivu
Ředitel pro lidské zdroje (CHRO) hraje klíčovou roli při vytváření diverzifikované a inkluzivní pracovní síly. Kromě řešení úkolů v oblasti lidských zdrojů prosazuje CHRO DEI v celé společnosti.
Tyto strategie jsou hnacím motorem při formování náborových postupů, zajišťování spravedlivého odměňování a vytváření prostředí, ve kterém se všichni cítí vítáni a oceňováni.
Pro tuto misi je také nezbytný lídr DEI. Tato role se zaměřuje na prosazování iniciativ DEI a jejich začlenění do firemní kultury.
Vedoucí pracovník DEI vyvíjí strategie k řešení nedostatků, podporuje kulturu otevřenosti a zajišťuje, aby organizace plnila své cíle v oblasti diverzity.
Společnou prací vytvářejí CHRO a vedoucí DEI pracoviště, kde se každý zaměstnanec může rozvíjet a cítit se skutečně jako součást týmu.
Využití technologie pro inkluzivní firemní kulturu
Vytvoření inkluzivního pracovního prostředí vyžaduje nejen emoční inteligenci a kulturní kompetence, ale také správné nástroje. Při plánování, jak vytvořit inkluzivní pracoviště, se můžete spolehnout na nástroj jako ClickUp for HR Teams, který vám tento proces zjednoduší.
Podívejme se, jak to pomáhá rozvíjet inkluzivnější kulturu na pracovišti.
Spolupráce
Umožněte spolupráci celého týmu s ClickUp. Jeho funkce jsou navrženy tak, aby podporovaly a posilovaly inkluzivitu prostřednictvím plynulé týmové práce. Zde je několik způsobů, jak ClickUp podporuje týmovou práci:
S ClickUp Docs mohou týmy HR snadno vytvářet a sdílet důležité dokumenty , jako jsou příručky pro zaměstnance, průvodce pro nové zaměstnance a školicí materiály. Díky funkci společné úpravy v reálném čase se může každý zapojit a udržovat informace aktuální a přesné.
Týmy navíc mohou snadno přistupovat k těmto dokumentům, prohlížet je a zanechávat k nim komentáře a návrhy, což zajišťuje, že zpětná vazba je zohledněna a aktualizace probíhají hladce.
Přizpůsobte si zobrazení práce pomocí ClickUp Views, včetně seznamu, tabule, kalendáře a dalších. Každé zobrazení je sdílené a přístupné všem členům týmu, což pomáhá každému zaměstnanci pracovat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje.
Zobrazení pomáhají manažerům sledovat výkonnost, zapojení a rozvoj zaměstnanců a zajišťují, že všichni členové týmu jsou v souladu s cíli organizace.
Proměňte nápady svého týmu pomocí ClickUp Whiteboards, sdíleného vizuálního plátna pro spolupráci v reálném čase. Použijte jej k vizualizaci procesů a zapojte všechny pomocí intuitivních nástrojů pro kreslení od ruky. Tento druh spolupráce dává všem členům týmu příležitost se zapojit.
Tabule také umožňují týmům HR přímo převádět nápady a plány do konkrétních úkolů. Tím je zajištěno, že brainstormingové schůzky mohou plynule přejít do fáze realizace projektu.
ClickUp Mind Maps je také fantastický nástroj pro zefektivnění brainstormingu a virtuálních schůzek. Umožňuje vám vizuálně organizovat myšlenky a nápady, aby byla spolupráce poutavější.
Místo toho, abyste nápady pouze diskutovali na schůzích, můžete vytvořit dynamický vizuální materiál, který uvidí všichni a ke kterému mohou všichni přispět.
Integrace ClickUp může výrazně zlepšit spolupráci a efektivitu týmů HR tím, že centralizuje různé funkce a nástroje HR do jedné platformy.
Například integrace ClickUp se Slackem umožňuje týmům vytvářet úkoly přímo z konverzací a sdílet aktualizace v reálném čase. To snižuje potřebu zdlouhavých e-mailových konverzací a zajišťuje, že všichni zůstávají v obraze.
Tyto funkce zvyšují efektivitu práce na dálku a hybridní práce tím, že spojují váš tým, ať už jsou jeho členové kdekoli.
Uznání
ClickUp nabízí různé způsoby, jak sledovat výkonnost týmu. Ty vám pomohou pochopit, jakým způsobem přispívají, a odpovídajícím způsobem ocenit jejich úsilí.
Vytvořte pro sebe a svůj tým sledovatelné cíle ClickUp. Jasné termíny, měřitelné cíle a automatické sledování pokroku jim pomohou udržet se na správné cestě, splnit cíle a sledovat svůj pokrok.
S ClickUp Tasks můžete plánovat projekty, organizovat úkoly a spolupracovat se svým týmem na jednom místě. Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a udržujte všechny v obraze díky jasně stanoveným odpovědnostem.
Získáte také přehled o tom, jak úkoly postupují a jak si váš tým vede. Takto můžete snadno sledovat, co se daří, odhalit případné problémy a provést úpravy, aby vše fungovalo hladce.
Pomocí šablony pro hodnocení výkonu od ClickUp můžete identifikovat a sledovat výkon jednotlivých zaměstnanců za určité období, poskytovat personalizovanou zpětnou vazbu a mentoring a efektivně oceňovat zaměstnance za jejich přínos.
Tato šablona vám umožní stanovit jasné cíle a úkoly včetně časového harmonogramu, aby všichni věděli, čeho mají dosáhnout. Usnadňuje dokonce i 360° hodnocení, shromažďuje zpětnou vazbu od manažerů a kolegů a poskytuje ucelený pohled na výkonnost zaměstnance.
Angažovanost zaměstnanců
Úroveň nadšení a odhodlání, které vaši zaměstnanci cítí vůči své práci, hodnotám vaší společnosti a svým kolegům, je vyjádřením jejich zapojení. Inkluzivita má na tento ukazatel velký vliv, protože diverzita na pracovišti podporuje spolupráci, důvěru a zdravé pracovní prostředí.
ClickUp pomáhá zvýšit zapojení zaměstnanců díky řadě funkcí pro nábor, zaškolování a rozvoj zaměstnanců. Nabízí bezplatné šablony pro průzkumy zapojení zaměstnanců a akční plány.
Mezi nimi vynikají dvě hlavní šablony, které vám pomohou zvýšit zapojení:
Šablona akčního plánu pro zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona akčního plánu pro zapojení zaměstnanců od ClickUp je vaším plánem pro zvýšení morálky, produktivity a retence. Pomůže vám stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a vyvážit náročné úkoly s dosažitelnými cíli, vše s cílem zvýšit celkové zapojení.
Pomocí této šablony můžete:
- Zvyšte morálku, výkonnost a loajalitu zaměstnanců.
- Podporujte pocit sounáležitosti a zapojení
- Zlepšete komunikaci a spolupráci mezi odděleními.
- Podporujte kulturu zpětné vazby a inovací.
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp
Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp je navržena tak, aby pomohla organizacím změřit, jak jejich zaměstnanci vnímají své pracovní prostředí. Jedná se o uživatelsky přívětivý nástroj, který vám umožní vytvářet personalizované průzkumy přizpůsobené jedinečným potřebám vašeho týmu.
Šablona usnadňuje shromažďování zpětné vazby v reálném čase a zpřístupňuje ji na jakémkoli zařízení, což je obrovská výhoda pro rušná pracoviště.
Tuto šablonu použijte k:
- Identifikujte oblasti, ve kterých je možné zlepšit pracovní prostředí a spokojenost zaměstnanců.
- Porozumějte potřebám a cílům zaměstnanců
- Poskytujte cennou zpětnou vazbu pro tvorbu politik a strategií.
- Sledujte změny a zlepšení v průběhu času.
Transparentnost
ClickUp podporuje transparentnost na pracovišti tím, že poskytuje jasný přehled o tom, na čem každý pracuje. Centralizuje komunikaci a spolupráci, což členům týmu usnadňuje sdílení aktualizací, kladení otázek a poskytování zpětné vazby v otevřeném prostředí.
Správa úkolů v ClickUp pomáhá jasně přiřazovat úkoly a termíny, takže každý zná své povinnosti a může sledovat průběh probíhajících projektů.
Různé zobrazení, jako například Seznam, Tabule, Kalendář a Ganttův diagram, nabízejí komplexní pohled na postup úkolů a projektů, což minimalizuje zmatek a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně. ClickUp také zvyšuje transparentnost při stanovování a sledování cílů pomocí funkce Cíle.
Tato kombinace funkcí pomáhá vytvořit transparentní a upřímné pracovní prostředí, kde jsou všichni informováni a zapojeni.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak budovat inkluzivitu na pracovišti?
Budování inkluzivity zahrnuje integraci DEI do základních hodnot, používání inkluzivního jazyka, vytváření bezpečných prostorů, shromažďování zpětné vazby a jednání na jejím základě a zavádění komplexního školení v oblasti diverzity.
Zajistěte podporu vedení, přizpůsobte politiky různorodým potřebám a spravedlivě oceňujte příspěvky.
2. Jaké jsou čtyři kroky k vytvoření inkluzivního pracoviště?
Čtyři kroky jsou:
- Získejte podporu vrcholového managementu, aby se inkluzivita stala prioritou.
- Začleňte DEI do základních principů a hodnot
- Používejte inkluzivní jazyk a vytvářejte bezpečné prostředí pro rozmanité zaměstnance.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a realizujte komplexní školení v oblasti diverzity.
3. Jak můžete přispět k inkluzivnímu pracovišti?
Jednotlivci mohou přispět přijetím inkluzivního chování a jazyka, účastí na školeních o diverzitě, podporou bezpečných prostorů, poskytováním zpětné vazby a spravedlivým uznáváním příspěvků.
Můžete se také aktivně zapojit do iniciativ zaměřených na inkluzivitu a prosazovat politiky, které inkluzivitu podporují.