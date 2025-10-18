8 nejlepších CRM a fakturačních softwarů pro rok 2025

Když rychle rostete, poslední věc, kterou potřebujete, je systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM), který nekomunikuje s vaším fakturačním systémem.
Nesourodé nástroje znamenají pomalejší prodejní cykly, roztříštěná data o zákaznících a chyby ve fakturaci, které stojí peníze a důvěru.
Tento blogový příspěvek se zabývá osmi softwarovými nástroji pro CRM a fakturaci, které jsou navrženy tak, aby rostly spolu s vaší firmou.
Najdeme ten správný nástroj právě pro vás! 🧾
Přehled nejlepších CRM a fakturačních softwarů
Zde je tabulka porovnávající všechny CRM a fakturační softwary. 📊
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Sjednocená správa úkolů a klientů, dokumenty a automatizace založené na umělé inteligenci, přizpůsobené fakturační procesy Velikost týmu: Ideální pro jednotlivce, malé podniky, střední firmy a velké společnosti
|All-in-one projektový, CRM a fakturační pracovní prostor s integrovanou asistencí AI
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Zoho CRM a Zoho Invoice
|Fakturace integrovaná do CRM, upomínky plateb, zákaznické portály Velikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky poskytující služby
|Automatizace vztahů se zákazníky pomocí integrovaného fakturačního systému
|Bezplatná zkušební verze; cena od 20 $/měsíc na uživatele
|Flowlu
|Správa vztahů se zákazníky s integrovanými nástroji pro fakturaci a odhady, automatizace opakujících se platebVelikost týmu: Ideální pro jednotlivce a malé podniky
|Plánování úkolů, správa prodeje a sledování plateb
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 49 USD/měsíc na uživatele.
|Pipedrive
|CRM zaměřené na obchody, inteligentní vytváření faktur z obchodů, možnosti integrace s fakturačními platformami Velikost týmu: Ideální pro malé podniky
|Správa pipeline, sledování klientů a fakturační funkce
|Bezplatná zkušební verze; cena od 24 $/měsíc na uživatele
|FreshBooks
|Snadné fakturace s evidencí času, zaznamenáváním výdajů a automatizací poplatků za prodleníVelikost týmu: Ideální pro jednotlivce a malé podniky
|Sledování času, zaznamenávání výdajů a fakturace
|Bezplatná zkušební verze; cena od 21 $/měsíc na uživatele
|HubSpot
|Inteligentní správa kontaktů, nástroje pro zpracování nabídek a integrace Stripe/QuickBooks pro placené tarifyVelikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky
|Automatizace CRM, tvorba nabídek a reportování výnosů
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 15 USD/měsíc na uživatele.
|Bitrix24
|Software CRM s funkcemi sledování úkolů, klientským portálem, telefonováním a elektronickým podpisem Velikost týmu: Ideální pro malé a střední podniky
|Spolupráce týmu, sledování prodejů a inkaso plateb
|Bezplatný tarif, od 124 $/měsíc pro 50 uživatelů
|Odoo CRM
|Modulární CRM s aplikacemi pro fakturaci/nabídky, automatizací pipeline a sledováním potenciálních zákazníků Velikost týmu: Ideální pro střední a rostoucí firmy
|Přizpůsobení pracovních postupů a správa zákazníků
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 31,10 USD za měsíc na uživatele.
Co byste měli hledat v softwaru pro CRM a fakturaci?
Přemýšlíte, jak vybrat CRM a fakturační software?
Začněte tím, že zjistíte, kde váš současný prodejní proces selhává, ať už se jedná o roztříštěné údaje o klientech, zmeškané následné kroky nebo opožděné platby. Zde je několik dalších funkcí, kterým byste měli dát přednost:
- Přizpůsobitelné procesy a stavy: Hledejte CRM řešení, která vám umožní přizpůsobit fáze prodeje, stavy obchodů a pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim obchodním procesům.
- Automatizovaná fakturace a upomínky: Vyberte si nástroje, které podporují opakované fakturace, automatické generování faktur a upomínky o platbách, abyste snížili množství manuální práce.
- Centralizovaná komunikace s klienty: Hledejte platformy, které se integrují s e-mailem nebo chatem, aby byly všechny konverzace s klienty uloženy a vyhledatelné ve vašem pracovním prostoru.
- Reporting a dashboardy v reálném čase: Zvažte systémy, které nabízejí vizuální dashboardy pro sledování příjmů, stavu plateb a prodejních výsledků na první pohled.
- Integrace s finančními nástroji: Ujistěte se, že se software snadno propojí s aplikacemi jako QuickBooks, Stripe nebo Harvest, aby zefektivnil finanční operace.
Nejlepší CRM a fakturační software
Toto je náš výběr nejlepších CRM a fakturačních softwarů. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů, CRM a fakturaci)
ClickUp vám nabízí jeden propojený pracovní prostor pro správu potenciálních zákazníků, sledování práce klientů a správu plateb.
Vytvořte si svůj pipeline pomocí ClickUp CRM
Začněte s ClickUp CRM, který promění sledování klientů v něco, co skutečně vyhovuje vašim procesům. Pomocí ClickUp Tasks můžete zaznamenat každý dotaz nebo obchod, poté připojit související soubory, označit členy týmu a zaznamenat klíčové aktualizace v průběhu konverzace.
Řekněme, že dostanete od maloobchodního klienta požadavek na kompletní rebranding. Vytvoříte úkol, přidáte poznámky z úvodního hovoru, označíte svého vedoucího designéra a vložíte počáteční moodboard – vše na jednom místě.
Jak se lead vyvíjí, aktualizujete jeho fázi pomocí vlastních stavů úkolů ClickUp, jako jsou „Nabídka odeslána“, „Čeká se na revize“ nebo „Faktura čeká na vyřízení“, takže je vždy jasné, co se děje a co je třeba urychlit.
Poté přidejte vlastní pole ClickUp, do kterých můžete ukládat podrobnosti o projektech, jako jsou platební podmínky, e-mailové adresy klientů nebo odhadovaná hodnota. Když pak budete potřebovat seřadit významné klienty nebo zkontrolovat, kdo má zaplatit, budete mít všechny potřebné informace po ruce.
Využijte hotový CRM systém
Můžete také přeskočit nastavení.
Šablona CRM od ClickUp pomáhá segmentovat potenciální zákazníky podle fáze prodeje pomocí vlastních stavů, jako jsou Potřebuje schválení, Kvalifikovaný nebo Naplánováno. Vestavěná vlastní pole, jako jsou Typ položky CRM, Odvětví, Jméno kontaktu nebo Pracovní pozice, vám umožňují vytvářet profily bohaté na kontext.
Zde pomáhá zobrazení seznamu ClickUp třídit potenciální zákazníky podle hodnoty, termínu splatnosti nebo stavu smlouvy.
Automatizujte opakující se předávání klientů
Abyste neztráceli čas opakovanými kontrolami, nastavte si ClickUp Automations nebo nakonfigurujte AI Agent v ClickUp. Například když označíte klienta jako „Připraven k fakturaci“, ClickUp může automaticky vytvořit fakturační úkol, označit váš finanční nástroj a nastavit datum splatnosti. Nemusíte si připomínat, abyste to udělali později.
Sledujte platby a stav klientů
Až budete připraveni vystavit fakturu, finanční software ClickUp vám pomůže sledovat platby, rozpočty a ziskovost projektů v rámci stejného pracovního prostoru.
Řekněme, že máte tři klienty v oblasti brandingu, sociálních médií a poradenství. V ClickUp Dashboards můžete vidět, kdo zaplatil, kdo má zpoždění s platbou a jakou hodnotu má každý projekt.
Pomocí více než 50 karet, včetně grafů, výpočtových karet a bloků pro sledování času, lze také snadno sledovat metriky správy klientů, jako je průměrná velikost obchodu, míra uzavření obchodu, skóre zdraví klienta nebo výkonnost obchodního zástupce.
Okamžitý přehled o fakturách
ClickUp Brain přidává inteligentní vrstvu do vašich CRM a finančních pracovních postupů tím, že zobrazuje klíčové informace, vytváří faktury od nuly a mnoho dalšího, přesně když to potřebujete.
Pokud například připravujete novou fakturu pro stálého klienta, můžete jednoduše požádat ClickUp Brain, aby na základě vašich předchozích záznamů vygeneroval vlastní formát faktury. Prohlédne si vaše stávající šablony, preference klientů a platební údaje a vytvoří připravený layout, který odpovídá typu vašeho projektu a fakturačnímu cyklu.
Zjednodušte svůj fakturační proces
ClickUp se také připojuje k nástrojům jako QuickBooks a Harvest prostřednictvím ClickUp Integrations, takže když nastane čas odeslat fakturu, můžete přímo načíst všechna data o projektu.
Alternativně můžete vše spravovat v ClickUp. Pomocí šablony faktury ClickUp můžete vytvořit úkol pro každou fakturu, nastavit termíny splatnosti, sledovat stav plateb a vše propojit s původním úkolem klienta. Funguje to skvěle, když chcete vše udržet jednoduché a potřebujete spolehlivý systém, abyste měli vše pod kontrolou.
Pokud sledujete více plateb od různých klientů, šablona ClickUp pro sledování faktur vám pomůže je zaznamenávat a filtrovat. A pokud často zasíláte nabídky, šablona ClickUp pro žádosti o nabídku vám pomůže tento proces zrychlit a zajistit jeho konzistentnost.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte znalosti o klientech: Propojte plány onboardingu, přehledy služeb nebo SOW vytvořené v ClickUp Docs přímo s vašimi úkoly, abyste nikdy neztratili přehled o klíčových informacích.
- Shromažďujte údaje o klientech: Vytvořte formuláře ClickUp pro shromažďování žádostí o nabídky a okamžitě je převádějte na sledovatelné úkoly ve vašem pracovním postupu.
- Rychlý přístup k datům v pracovním prostoru: Zeptejte se ClickUp Brain na otázky jako „ukaž mi nezaplacené faktury pro klienta X“ nebo „kdy je datum obnovení té smlouvy?“ a získejte okamžité odpovědi.
- Snadné zpracování čísel: Pomocí dynamických polí vzorců v ClickUp můžete automaticky vypočítat velikost obchodu, náklady na uzavření nebo předpokládané výnosy.
- Spolupracujte s klienty a obchodními profesionály: Komunikujte ve svém pracovním prostoru pomocí ClickUp Chat a uskutečňujte hovory SyncUp s přehledy generovanými umělou inteligencí.
- Automatizujte následné kroky a upomínky k fakturaci: Aktivujte ClickUp Autopilot Agents ve svých chatech, seznamech nebo prostorech, abyste mohli zveřejňovat týdenní aktualizace a odpovídat na dotazy klientů.
Omezení ClickUp
- Díky své rozsáhlé sadě funkcí může ClickUp vyžadovat určitou dobu na osvojení pro nové uživatele, kteří se seznamují s hloubkou a flexibilitou platformy.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
ClickUp vyniká svou univerzálností a komplexním přístupem k řízení projektů. Stal se nejčastěji používanou aplikací v naší organizaci. Spojuje správu úkolů, tvorbu dokumentů, sledování času, cíle a nástroje pro spolupráci v jednom jednotném rozhraní, které umožňuje snadnou implementaci. Vynikající jsou možnosti přizpůsobení, od vlastních zobrazení a stavů až po automatizaci a dashboardy. Je vysoce škálovatelný, takže je vhodný pro jednotlivce, malé týmy i velké organizace. Rozhraní je elegantní a funkce jako opakující se úkoly, integrace s různými nástroji a zobrazení „Vše“ skutečně zefektivňují správu pracovního toku.
ClickUp vyniká svou univerzálností a komplexním přístupem k řízení projektů. Stal se nejčastěji používanou aplikací v naší organizaci. Spojuje správu úkolů, tvorbu dokumentů, sledování času, cíle a nástroje pro spolupráci v jednom jednotném rozhraní, které umožňuje snadnou implementaci. Vynikající jsou možnosti přizpůsobení, od vlastních zobrazení a stavů až po automatizaci a dashboardy. Je vysoce škálovatelný, takže je vhodný pro jednotlivce, malé týmy i velké organizace. Rozhraní je elegantní a funkce jako opakující se úkoly, integrace s různými nástroji a zobrazení „Vše“ skutečně zefektivňují správu pracovního toku.
2. Zoho CRM s Zoho Invoice (nejlepší pro automatizaci vztahů s klienty díky integrovanému fakturačnímu systému)
Zoho CRM a Zoho Invoice spolupracují na správě finančních a CRM pracovních postupů.
Jakmile prodejní oddělení uzavře obchod po schválení nabídky, automaticky se vygenerují faktury, což eliminuje ruční zadávání informací o zákaznících do fakturačního systému. Když se do Zoho CRM přidá nový kontakt, systém vytvoří kopii jeho údajů v Zoho Invoice, což vám pomůže rychleji vytvářet faktury a odhady.
Software CRM také obsahuje Zia, asistenta poháněného umělou inteligencí, který se stará o opakující se prodejní úkoly, poskytuje informace o výkonu a dokonce navrhuje další kroky na základě chování zákazníků.
Nejlepší funkce Zoho CRM a Zoho Invoice
- Hodnoťte a tříděte potenciální zákazníky pomocí inteligentního systému hodnocení potenciálních zákazníků Zoho CRM, který vám pomůže na první pohled identifikovat potenciální zákazníky s vysokým zájmem.
- Vytvářejte strukturované prodejní pracovní postupy pomocí funkce Blueprint, která slouží k mapování fází obchodu, následných kroků a schvalování.
- Automaticky přiřazujte potenciální zákazníky pomocí pravidel přiřazování, která směrují potenciální zákazníky na základě umístění, kanálu nebo zapojení.
- Rychle navrhujte a odesílejte nabídky pomocí šablon obchodních faktur a okamžitého převodu nabídky na fakturu.
Omezení Zoho CRM a Zoho Invoice
- Chybějící nebo omezené funkce fakturace v nižších tarifech, včetně omezení využití a úložného prostoru.
- Složité CRM reportování napříč několika moduly, což ztěžuje získávání mezifunkčních poznatků.
Ceny Zoho CRM a Zoho Invoice
Zoho CRM
- Bezplatná zkušební verze
- Zdarma (pro tři uživatele)
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Zoho Invoice: zdarma
Hodnocení a recenze Zoho CRM a Zoho Invoice
- G2: 4,4/5 (více než 50 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM a Zoho Invoice?
Podívejte se na tuto recenzi G2 týkající se softwaru pro CRM a fakturaci:
V rámci své každodenní práce používám Zoho CRM a vyřizuji dotazy zákaznické podpory, pro což je tento nástroj velmi praktický a používám ho denně. Nejlepší na Zoho CRM je podle mě to, že nabízí několik nástrojů pro ukládání dat a sledování dotazů zákaznické podpory společnosti, včetně ukládání hesel, hostingu, několika integrací atd.
V rámci své každodenní práce používám Zoho CRM a vyřizuji dotazy zákaznické podpory, pro což je tento nástroj velmi praktický a používám ho denně. Nejlepší na Zoho CRM je podle mě to, že nabízí několik nástrojů pro ukládání dat a sledování dotazů zákaznické podpory společnosti, včetně ukládání hesel, hostingu, několika integrací atd.
🔍 Věděli jste, že... Franklin D. Roosevelt měl něco, co někteří nazývají prvním CRM systémem na světě: Farleyho soubor. Jeho volební manažer James Farley si vedl podrobné poznámky o všech lidech, se kterými se FDR setkal. FDR tyto detaily nenápadně zmiňoval při pozdějších setkáních, takže lidé byli přesvědčeni, že má fotografickou paměť. Ve skutečnosti měl jen skvělý systém správy souborů.
3. Flowlu (nejlepší pro plánování úkolů, správu prodeje a sledování financí)
Flowlu funguje dobře, když je vaše fakturace přímo spojena s výstupy projektu.
Platforma využívá cloudový systém k vytváření faktur odkudkoli a fakturaci klientům po celém světě, přičemž informace o zákaznících automaticky načítá z vašeho softwaru pro správu zákaznické databáze. Můžete automatizovat vytváření opakujících se faktur za průběžné služby, což vám ušetří ruční vytváření stejných faktur každý měsíc.
Flowlu obsahuje klientský portál, kde mají zákazníci přístup k aktualizacím projektů, fakturám a souborům na jednom vyhrazeném místě a navíc mohou chatovat s vaším týmem prostřednictvím integrovaného messengeru. Systém zpracovává výpočty přepravních nákladů a daní pro všechny regiony, což je obzvláště užitečné při práci s mezinárodními klienty.
Nejlepší funkce Flowlu
- Vytvořte více prodejních kanálů, abyste přizpůsobili tok obchodů různým trhům, produktům nebo typům zákazníků.
- Automaticky zachycujte potenciální zákazníky z e-mailů pomocí speciálních schránek, které okamžitě převádějí prodejní e-maily na záznamy v CRM.
- Získejte rychlejší platby online pomocí oblíbených platebních bran a automatického zaznamenávání příchozích plateb pro přesné sledování.
- Po schválení okamžitě převádějte odhady na faktury a eliminujte tak zpoždění mezi nabídkou a fakturací.
Omezení Flowlu
- Chybí základní funkce, jako jsou nabídky nebo opakované platby.
- Výchozí nastavení se vrátí do zobrazení Kanban, čímž dojde ke ztrátě nastavení uživatelských preferencí.
Ceny Flowlu
- Zdarma
- Essential: 12 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 22 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Flowlu
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají o Flowlu skuteční uživatelé?
Recenzent G2 to shrnul takto:
Flowlu je opravdu těžké popsat. Představte si komplexní nástroj pro správu podniku, který je určen pro malé a střední podniky, ale nabízí neuvěřitelné funkce na podnikové úrovni, které byste jinak našli v nejlepších CRM systémech, nejlepších nástrojích pro řízení projektů a podobně. […] Například jejich CRM má funkci round robin pro potenciální zákazníky. Pracoval jsem v podniku, který používal Salesforce, a tam to nedokázali nastavit. […] Některé funkce mohou být trochu rigidní a tým by mohl více naslouchat návrhům svých klientů.
Flowlu je opravdu těžké popsat. Představte si komplexní nástroj pro správu podniku, který je určen pro malé a střední podniky, ale nabízí neuvěřitelné funkce na podnikové úrovni, které byste jinak našli v nejlepších CRM systémech, nejlepších nástrojích pro řízení projektů a podobně. […] Například jejich CRM má funkci round robin pro potenciální zákazníky. Pracoval jsem v podniku, který používal Salesforce, a tam to nedokázali nastavit. […] Některé funkce mohou být trochu rigidní a tým by mohl více naslouchat návrhům svých klientů.
💡 Tip pro profesionály: Uzavření obchodu je jen začátek – skutečný růst spočívá v udržení zákazníků. Prozkoumejte software pro udržení zákazníků a vytvořte pracovní postupy, které udrží zákazníky zapojené a přimějí je k návratu.
4. Pipedrive (nejlepší pro správu pipeline, sledování klientů a generování faktur)
Pipedrive je CRM platforma zaměřená na prodej, která vám pomůže uzavřít obchody rychleji.
Jeho integrovaný AI Sales Assistant nabízí v reálném čase návrhy ohledně obchodů s vysokou prioritou a nejvhodnějších dalších kroků. Faktury můžete vytvářet přímo z podrobného zobrazení obchodu a pokud máte povolený katalog produktů, faktura se automaticky vyplní údaji o produktech, které již byly přidány do obchodu.
Navíc vám pomůže sledovat proces CRM, stanovit finanční cíle a automatizovat reporting pomocí funkce Insights . Jelikož jsou informace o konkrétních obchodech a finanční souhrny integrovány do vašeho pracovního postupu, nemusíte přepínat mezi různými nástroji, abyste měli přehled o vývoji tržeb.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vytvářejte a přizpůsobujte e-maily pomocí generátoru e-mailů s umělou inteligencí, který je přizpůsoben chování a kontextu každého potenciálního zákazníka.
- Sledujte stav faktur v reálném čase díky integraci QuickBooks, která aktualizuje platební informace ve vašem CRM.
- Okamžitě shrňte e-maily od klientů pomocí umělé inteligence, abyste zkrátili dobu čtení a mohli rychleji reagovat.
- Sledujte finanční výkonnost pomocí polí hodnot specifických pro jednotlivé obchody a vizuálního sledování prodejních cílů.
Omezení Pipedrive
- Žádný nativní e-mailový marketing, analýza newsletterů ani formuláře pro získávání potenciálních zákazníků
- Pokročilá analytika, prognózy a automatizace často vyžadují aktualizace.
Ceny Pipedrive
- Bezplatná zkušební verze
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc na uživatele
- Premium: 64 $ měsíčně na uživatele
- Ultimate: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Více než polovina zaměstnanců má potíže s hledáním informací, které potřebují v práci. Pouze 27 % z nich tvrdí, že je to snadné, zatímco ostatní se potýkají s určitými obtížemi a 23 % z nich to považuje za velmi obtížné.
Když jsou znalosti roztříštěné mezi e-maily, chaty a různými nástroji, rychle se hromadí zbytečně promarněný čas. S ClickUp můžete e-maily proměnit ve sledovatelné úkoly, propojit chaty s úkoly, získávat odpovědi od umělé inteligence a mnoho dalšího, a to vše v jediném pracovním prostoru.
💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
5. FreshBooks (nejlepší pro sledování času, zaznamenávání výdajů a fakturaci)
FreshBooks nabízí přizpůsobitelné šablony CRM, daňově výhodné kategorie výdajů a jednoduché nastavení záloh. Navíc můžete generovat podrobné zprávy o klientech se zaměřením na tržby podle klienta, přijaté platby a souhrny záloh pro úplnou přehlednost.
Díky mobilní aplikaci a rozšíření Chrome Timer můžete zaznamenávat každou fakturovatelnou hodinu, ať už pracujete u svého stolu nebo jste na cestách.
FreshBooks není jen software pro fakturaci času, ale funguje také jako jednoduchý systém pro správu klientů. Usnadňuje lepší spolupráci díky zákaznickým portálům, komentářům k projektům a sdílení souborů.
Mobilní aplikace také poskytuje aktualizace výdajů, časových záznamů a plateb v reálném čase, takže vždy stačí pár kliknutí a máte přehled o tom, jak si vaše firma vede.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Propojte svou banku nebo kreditní kartu a automaticky importujte, kategorizujte a aktualizujte obchodní výdaje.
- Pomocí automatického skenování účtenek můžete okamžitě zaznamenávat fyzické i digitální účtenky a ukládat údaje o prodejcích.
- Účtujte klientům výdaje tak, že označíte náklady jako fakturovatelné a přenesete je přímo do faktur s volitelnou přirážkou.
- Sledujte kredity a předplatné klientů pomocí funkce Kredity a automaticky je aplikujte na budoucí faktury.
Omezení FreshBooks
- Chybí jasné rozhraní ve stylu účetní knihy, což pro některé uživatele činí odsouhlasení méně intuitivním.
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací, duplicitními záznamy nebo nejasnostmi ve správě feedů.
Ceny FreshBooks
- Bezplatná zkušební verze
- Lite: 10,50 $/měsíc na uživatele
- Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Premium: 32,50 $/měsíc na uživatele
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FreshBooks?
Krátká ukázka tohoto softwaru pro CRM a fakturaci od uživatele:
FreshBooks nabízí širokou škálu online účetních nástrojů, které šetří čas a vedou k vysoké produktivitě. Fakturace, účtování a hlavní účetní kniha jsou některé z nástrojů, které se mi na FreshBooks líbí nejvíce.
FreshBooks nabízí širokou škálu online účetních nástrojů, které šetří čas a vedou k vysoké produktivitě. Fakturace, účtování a hlavní účetní kniha jsou některé z nástrojů, které se mi na FreshBooks líbí nejvíce.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony pro freelancery v ClickUp a okamžitě vytvářejte návrhy projektů, faktury a úkoly pro zapojení klientů bez jakýchkoli zpoždění.
6. HubSpot (nejlepší pro automatizaci CRM, vytváření nabídek a vykazování výnosů)
HubSpot propojuje fakturaci s marketingovými a prodejními aktivitami, což je užitečné, pokud chcete fakturaci integrovat do širšího procesu zákaznické cesty. Použijte jej k žádosti o platbu pomocí digitálních faktur s vaší značkou přímo přes Stripe nebo HubSpot Payments.
Díky automatizačním funkcím můžete nastavit pracovní postupy, které bez nutnosti ručního zásahu odesílají upomínkové e-maily k prošlým fakturám. Díky integraci QuickBooks můžete synchronizovat údaje o fakturách a platbách mezi HubSpot a vaším účetním systémem.
HubSpot vám také umožňuje vytvářet faktury přímo z obchodních případů nebo nabídek, vkládat platební odkazy a automaticky sledovat, co bylo zaplaceno a co je po splatnosti.
Nejlepší funkce HubSpot
- Sledujte nezaplacené faktury a spouštějte upomínky pomocí automatizace propojené s vaším pipeline.
- Požádejte Breeze Copilot o shrnutí záznamů, přípravu hovorů a vyhledání informací o společnostech během několika sekund.
- Vytvářejte sdílené šablony faktur založené na umělé inteligenci, které vašemu týmu pomohou reagovat rychleji a konzistentněji.
Omezení HubSpot
- Prvky rozhraní, jako je rozložení nebo design potrubí, nelze bez obcházení přizpůsobit do hloubky.
- Chybí specializovaný interní tým pro zaškolení nových zaměstnanců; nastavení často vyžaduje podporu třetí strany.
Ceny HubSpot
- Bezplatné nástroje
- Starter Customer Platform: 15 $/měsíc na uživatele
- Smart CRM Professional: 1450 $/měsíc pro 6 uživatelů
- Smart CRM Enterprise: 4 700 $/měsíc pro 8 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 29 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: V 50. letech 20. století se koncept CRM zrodil v podobě fyzických kartoték Rolodex. Tyto rotační kartotéky, vynalezené v roce 1956 dánským inženýrem Hildaurem Neilsenem, byly kdysi symbolem sítě kontaktů obchodních zástupců.
7. Bitrix24 (nejlepší pro sledování prodejů a inkaso plateb)
Bitrix24 je navržen tak, aby pomáhal týmům zefektivnit komunikaci, správu projektů, CRM a provoz.
Pokud potřebujete nakonfigurovat povinná pole, platební systémy a typy klientů ve svých fakturách, je tento nástroj obzvláště užitečný. Navíc můžete vytvářet šablony v různých jazycích pro zákazníky z různých zemí. Fakturační systém automaticky zpracovává více měn, daní a slev na základě umístění klienta.
Můžete integrovat PayPal pro zpracování plateb a Xero pro synchronizaci účetnictví. Jakmile zákazníci schválí nabídky, můžete je jedním kliknutím převést na faktury.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Sledujte prodejní metriky a výkonnost pomocí BI reportů, analýzy funnelu a CRM dashboardů.
- Vytvářejte nabídky, přepisujte hovory a fakturujte klientům v intuitivním uživatelském rozhraní s pomocí asistenta AI.
- Proměňte jakoukoli zprávu v potenciálního zákazníka prostřednictvím e-mailu, chatu, telefonu nebo sociálních sítí pomocí omnichannelového kontaktního centra.
- Spravujte produktové katalogy a daně díky integrované podpoře více měn a lokalizované daňové shody.
Omezení Bitrix24
- Pouze superadministrátor může provádět klíčové změny nastavení, což omezuje flexibilitu pracovního postupu pro běžné uživatele.
- Mnoho základních funkcí, jako je zaznamenávání příchodů a odchodů a pokročilé nástroje pro úkoly, je dostupné pouze v rámci dražších tarifů.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Standard: 124 $/měsíc (zahrnuje 50 uživatelů)
- Profesionální: 249 $/měsíc (zahrnuje 100 uživatelů)
- Enterprise: 499 $/měsíc (zahrnuje 250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Takto popsal jeden uživatel svou zkušenost se zákaznickým servisem:
Bitrix24 vyniká svou univerzálností. Výrazně snižuje potřebu aplikací třetích stran, zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu týmu. […] Platforma má tolik funkcí, že může chvíli trvat, než zjistíte, jak vše funguje. Uživatelé mohou být ohromeni množstvím možností přizpůsobení, zejména pokud jsou v oblasti nástrojů pro správu projektů nováčky.
Bitrix24 vyniká svou univerzálností. Výrazně snižuje potřebu aplikací třetích stran, zefektivňuje pracovní postupy a zvyšuje produktivitu týmu. […] Platforma má tolik funkcí, že může chvíli trvat, než zjistíte, jak vše funguje. Uživatelé mohou být ohromeni množstvím možností přizpůsobení, zejména pokud jsou v oblasti nástrojů pro správu projektů nováčky.
🚀 Výhoda ClickUp: Požádejte ClickUp Brain, aby vytvořil úkoly pro každého potenciálního zákazníka zmíněného v konverzaci ClickUp Chat. Analyzuje konverzaci a navrhne nové úkoly, které můžete přidat do svého pracovního prostoru jediným kliknutím.
8. Odoo CRM (nejlepší pro přizpůsobení pracovních postupů a správu zákazníků)
Odoo je příkladem CRM softwaru, který zjednodušuje správu potenciálních zákazníků a zrychluje fakturaci díky modulárnímu nastavení navrženému pro flexibilitu.
Můžete jej použít k okamžitému sledování prognóz příjmů, plánování následných kroků a automatizaci prodejních aktivit na základě předem definovaných skriptů. Platforma automaticky vytváří všechny podkladové účetní zápisy pro účetní transakce, jako jsou faktury zákazníků, faktury dodavatelů a výdaje.
Aplikace Invoicing je ideální pro základní fakturační potřeby, nebo můžete přidat kompletní aplikaci Accounting pro komplexní finanční zprávy, bankovní rekonsiliaci a správu aktiv. Systém zahrnuje digitalizaci faktur pomocí technologií OCR a AI, které automaticky převádějí papírové faktury do digitální podoby.
Odoo se hodí, když potřebujete fakturaci propojit se skladovými zásobami, výrobou nebo jinými obchodními operacemi.
Nejlepší funkce Odoo CRM
- Vytvářejte personalizované prodejní kanály s přehledy ve stylu Kanban, které na jednom místě zobrazují hodnotu obchodu, kontaktní informace a fázi.
- Automaticky naplánujte další kroky, jako jsou hovory, e-maily nebo schůzky, na základě vašeho prodejního plánu s využitím automatizačních funkcí.
- Hladce spravujte předplatné a opakované faktury pomocí integrovaných nastavení frekvence a automatického obnovování.
Omezení CRM Odoo
- Složité nastavení pro malé týmy; příliš mnoho podrobných konfigurací napříč doménami může působit nepřehledně a zbytečně.
- Některé pracovní postupy uživatelů nelze snadno upravovat ani přizpůsobovat bez pomoci vývojáře.
Ceny Odoo CRM
- Zdarma
- Standard: 31,10 $ měsíčně za uživatele
- Vlastní: 46,80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo CRM
- G2: 4,1/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Luca Pacioli ve své práci z roku 1494 představil dvojité účetnictví, které začlenilo debety a kredity do fakturace. To je dodnes základem fungování faktur.
Uzavřete obchod s ClickUp
Výběr správného softwaru pro CRM a fakturaci znamená najít řešení, které jde nad rámec sledování finančních transakcí.
Ačkoli každý nástroj na tomto seznamu přináší něco cenného, ClickUp vyniká jako komplexní aplikace pro práci, která propojuje vaše prodejní, finanční a projektové týmy bez chaosu.
S CRM od ClickUp můžete přizpůsobit procesy, automatizovat následné kroky a hladce spravovat komunikaci s klienty. Spojte jej se softwarem ClickUp Finance, abyste mohli sledovat rozpočty, zefektivnit opakované platby a vytvářet inteligentní přehledy, které vám poskytnou jasný obraz o cash flow a ziscích.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!