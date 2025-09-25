Nejlepší AI agenti pro zákaznický servis v roce 2025

Zákaznický servis se tiše mění díky AI.
Umělá inteligence již není futuristickým humbukem, ale přebírá nenápadné, ale důležité úkoly: směrování ticketů, vyřizování opakujících se požadavků, vyhledávání správných informací ve správný okamžik a udržování plynulého chodu bez nutnosti lidské pomoci.
Studie společnosti McKinsey uvádí, že s agenty v týmu:
Až 80 % běžných incidentů lze vyřešit autonomně, přičemž doba potřebná k jejich vyřešení se zkrátí o 60 až 90 %.
A nejlepší AI agenti? Ti se nepletou do cesty. Tiše vykonávají svou práci a nechávají váš tým soustředit se na to, co je skutečně potřeba.
V tomto blogovém příspěvku rozebíráme nejlepší AI agenty pro zákaznický servis, které stojí za to používat. Pojďme se do toho pustit! 🤖
Nejlepší AI agenti pro zákaznický servis
Zde je stručné srovnání nejlepších AI agentů pro týmy zákaznického servisu.
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Vlastní agenti autopilota, odpovědi integrované do chatu, pracovní postupy úkolů založené na AI, šablony pracovního prostoru podpory
|Všechny velikosti týmů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Intercom Fin
|Odpovědi založené na GPT-4, spouštěče pracovních postupů, učení na základě zpětné vazby, přepisy s klíčovými body
|Malé a střední podniky
|Cena začíná na 39 $/měsíc za jedno místo; 14denní bezplatná zkušební verze; 0,99 $ za jedno řešení Fin.
|Podpora Ada
|Vícejazyčná AI, víceúrovňová podpora, proaktivní oslovování, nástroj pro tvorbu drag-and-drop
|Podniky
|Ceny na míru (liší se podle rozsahu nasazení)
|Kustomer
|Rozpoznávání emocí, kontext založený na CRM, hlasová a chatová podpora, inteligentní plánování
|Týmy středních a velkých podniků
|Cena začíná na 89 USD/měsíc na uživatele; doplňky AI od 0,60 USD/konverzace.
|Zendesk AI
|Prediktivní třídění, asistence agentů vylepšená umělou inteligencí, automatická detekce jazyka, logika zaměřená na SLA
|Střední až velké týmy
|Cena začíná na 55 USD/měsíc za agenta (fakturováno ročně); doplněk AI: 50 USD/měsíc za agenta
|Drift AI
|Podpora zaměřená na prodej, hodnocení potenciálních zákazníků, rezervace kalendáře, metriky konverze
|Střední podniky v oblasti SaaS a předplatného
|Ceny na míru
|Tidio Lyro
|Rychlé nastavení, přepínání kanálů, propojení produktového katalogu, automatizace mimo pracovní dobu
|Jednotlivci a malé podniky
|Doplněk Lyro AI agent je k dispozici již od 39 $ měsíčně.
|Freshdesk Freddy AI
|Třídění podle sentimentu, nahrávání dokumentů nápovědy, metriky AI vs. lidské metriky, vícekanálová podpora
|Malé a střední týmy
|Cena začíná na 18 USD/měsíc za agenta; AI Copilot začíná na 94 USD/měsíc za agenta.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co jsou AI agenti pro zákaznický servis?
AI agenti pro zákaznický servis jsou sofistikovaní digitální asistenti, kteří mění způsob, jakým firmy komunikují se zákazníky. Tyto pokročilé nástroje využívají zpracování přirozeného jazyka (NLP) a strojové učení (ML) k řešení složitých dotazů zákazníků.
Jsou navrženy tak, aby rozuměly kontextu, učily se z interakcí a postupem času se zlepšovaly.
Nástroje AI agentů mohou fungovat napříč několika kanály, jako je chat, e-mail a helpdesk, a poskytovat zákazníkům rychlejší odpovědi, zatímco vy máte vše pod kontrolou.
🧠 Zajímavost: Na konci 60. let se objevil robot Shakey, první univerzální mobilní robot schopný uvažovat o svých akcích. Shakey, vyvinutý společností SRI International, připravil půdu pro budoucí AI agenty.
Co byste měli hledat v AI agentech pro zákaznický servis?
Zástupci podpory chtějí nástroje, které řeší skutečné problémy, aniž by vytvářely nové potíže. Protože jediné, co nemají, je čas vysvětlovat stále dokola stejné nebo opakující se souvislosti.
Toto je nejdůležitější u AI agenta zákaznického servisu:
- Intuitivní nastavení: Spuštění trvá jen několik hodin a vyžaduje minimální školení, takže se zástupci mohou soustředit na pomoc zákazníkům.
- Odpovědi s ohledem na kontext: Vnímá tón hlasu zákazníka, slang nebo naléhavost a vytváří odpovědi, které působí vřele a lidsky.
- Konzistence napříč platformami: Poskytuje jednotné odpovědi na WhatsApp, e-mailu, X nebo SMS, čímž zajišťuje soudržný zákaznický zážitek.
- Hladké předání agenta: Přenáší chaty lidským agentům s úplným kontextem, takže zákazníci nemusí znovu začínat od začátku.
- Tón v souladu se značkou: Přizpůsobte odpovědi tak, aby odrážely pozici vaší společnosti, od neformálního po profesionální styl, a zachovaly tak autentičnost.
- Okamžité informace o výkonu: Zobrazuje agentům podpory statistiky v reálném čase, jako je míra vyřešených případů, což zvyšuje jejich sebevědomí a efektivitu.
- Spolehlivý špičkový výkon: Zvládá nápor jako například sváteční výprodeje bez zpomalení a dlouhých čekacích dob, takže zákazníci zůstávají spokojení.
Nejlepší AI agenti pro zákaznický servis
Tyto nástroje AI pro zákaznický servis mohou pomoci zvýšit spokojenost zákazníků díky okamžitým odpovědím na jejich dotazy. Podívejme se na každý nástroj podrobněji. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro sledování úkolů podpory a automatizaci pracovních postupů)
ClickUp spojuje všechny pohyblivé části zákaznického servisu do jednoho systému.
Je to komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Autopilot Agents od ClickUp
Použijte agenty Autopilot od ClickUp k poskytování aktualizací, aniž byste museli honit vedoucí týmů
Začněte s agenty ClickUp Autopilot. Tyto pracovní postupy založené na umělé inteligenci reagují na spouštěče, které definujete.
Řekněme, že někdo pošle zprávu s dotazem, kdo zpracovává vrácení peněz pro konkrétní účet. Agent automatických odpovědí prohledá váš pracovní prostor, najde úkol a odpoví jménem přidělené osoby a odkazem na aktivní vlákno.
Vlastní agenti Autopilot od ClickUp
Vytvořte si vlastního agenta ClickUp Custom Autopilot, který spouští akce na základě konkrétních klíčových slov nebo kanálů
Pokud váš pracovní postup vyžaduje něco konkrétnějšího, můžete pomocí nástroje pro tvorbu bez kódu vytvořit vlastní agenta ClickUp Custom Autopilot.
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent, poskytuje podporu také při vytváření. Použijte jej k návrhu pokynů, vylepšení akcí nebo navržení nástrojů na základě vašeho pracovního postupu.
Předpokládejme, že máte partnerský kanál podpory pro VIP účty. Můžete vytvořit AI agenta, který sleduje tento kanál, spouští se pouze v případě, že zpráva obsahuje slova „únik dat“ nebo „problém s přístupem“, a poté vytvoří úkol ve vašem seznamu „Enterprise Escalations“, připojí původní zprávu a přiřadí ji vašemu bezpečnostnímu týmu.
Správa úkolů v ClickUp
Jakmile máte agenty na místě, zbytek pracovního postupu stále potřebuje strukturu. Software ClickUp pro řízení projektů v oblasti zákaznických služeb nabízí speciální nastavení pracovního prostoru pro třídění ticketů, přiřazování vlastníků, sledování pokroku a získávání přehledů.
Začněte s ClickUp Tasks a přeměňte každý zákaznický problém na akční položku. Poté tyto úkoly vylepšete pomocí ClickUp Custom Fields, abyste je mohli efektivně kategorizovat a prioritizovat. Pole jako „Typ problému“, „Segment zákazníků“, „Kanál“ a „Naléhavost“ umožňují vašemu týmu efektivně filtrovat a řešit tikety.
Implementujte automatizace ClickUp, abyste udrželi dynamiku ve svých procesech podpory. Umí za vás v mžiku třídit, prioritizovat a přiřazovat tikety. Pokud úkol zůstane ve stavu „Blokováno“ déle než dva dny, automatizace může upozornit vedoucího týmu, eskalovat problém a zveřejnit aktualizaci v příslušném komunikačním kanálu.
Pro urychlení nastavení nabízí šablona ClickUp pro správu zákaznického servisu pracovní prostor připravený k okamžitému použití.
Tato šablona zákaznického servisu obsahuje předem připravená vlastní pole, jako jsou „Typ problému“, „Stav dokončení“, „Kontaktní e-mail žadatele“ a „Hodnocení spokojenosti zákazníka“. Navíc obsahuje předem připravený formulářový pohled, který zefektivňuje příjem ticketů a zajišťuje, že váš tým může efektivně spravovat požadavky zákazníků.
A pro týmy, které se chtějí hlouběji zabývat opakujícími se problémy, je šablona ClickUp Customer Problem Statement Template neocenitelná.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte to, na čem záleží: Vytvořte si vlastní panely ClickUp pro sledování ticketů, SLA a kapacity týmu.
- Pište bez nutnosti začínat od nuly: Použijte ClickUp Brain k vytváření návrhů odpovědí a podpůrných dokumentů.
- Automatizujte úkoly pomocí příkazů, nikoli klikání: Napište, co potřebujete, a nechte ClickUp Brain, aby to nastavil.
- Ukládejte všechny odpovědi na jednom místě: Vytvořte znalostní databázi podpory pomocí ClickUp Docs s formátováním bohatého textu.
- Proměňte požadavky v úkoly: Použijte formuláře ClickUp k shromažďování problémů a automatickému vyplňování podrobností úkolů.
- Zabraňte zanedbávání vedlejších úkolů: Přiřazené komentáře v ClickUp zajistí, že vám neuniknou žádné následné úkoly.
- Komunikujte bez přepínání mezi nástroji: Použijte ClickUp Chat k diskusi o problémech, sdílení souborů a udržování synchronizace v reálném čase.
Omezení ClickUp
- Flexibilita je silná, ale noví uživatelé mohou potřebovat čas na orientaci v přizpůsobených nastaveních a nastaveních pracovního prostoru.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 230 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 460 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
Tento komentář na Redditu opravdu vystihuje vše:
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou verzí, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!).
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo eliminovat.
AI agenti ClickUp usnadňují vytváření automatizovaných pracovních postupů, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila dobu vykazování o 40 % pomocí dynamických dashboardů a automatizovaných grafů ClickUp, čímž proměnila hodiny ruční práce v informace v reálném čase.
2. Intercom Fin (nejlepší pro řešení dotazů založených na znalostech)
prostřednictvím Intercom Fin
Intercom Fin využívá pokročilé jazykové modely, jako je GPT-4, aby porozuměl dotazům zákazníků nad rámec jednoduchého porovnávání klíčových slov. Propojuje se s vaší stávající dokumentací, takže implementace je relativně rychlá.
Zjistíte, jak přizpůsobuje svůj tón podle kontextu konverzace: profesionální při diskusi o technických problémech, soucitný při řešení stížností. Mnohým týmům se líbí, jak identifikuje vzorce řešení, aby odhalil mezery v podpůrných materiálech.
Pokud již používáte jiné nástroje Intercom, Fin se perfektně hodí do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Nejlepší funkce Intercom Fin
- Nastavte vlastní pracovní postupy, které spustí konkrétní akce, když zákazníci zmíní určité produkty nebo problémy.
- Zkontrolujte výkon AI pomocí analytických nástrojů, které ukazují úspěšná řešení v porovnání s eskalacemi.
- Zahrňte zpětnou vazbu zákazníků do procesu učení, abyste zlepšili budoucí interakce.
- Prohlédněte si přepisy konverzací s vyznačenými klíčovými body, abyste rychle pochopili obavy zákazníků.
Omezení Intercom Fin
- Funguje pouze v rámci ekosystému Intercom, což omezuje možnosti, pokud používáte jiné platformy.
- Má potíže s vysoce technickými nebo specializovanými otázkami z oboru
- Vyžaduje pravidelné aktualizace obsahu, aby zůstaly přesné, jak se mění vaše nabídky.
Ceny Intercom Fin
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Základní: 39 $/měsíc za jedno místo
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc za jedno místo
- Expert: 139 $/měsíc za jedno místo
- Fin AI Agent: 0,99 $ za řešení (cena platí pro všechny plány a integrace)
Hodnocení a recenze Intercom Fin
- G2: 4,5/5 (více než 3 380 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 115 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Intercom Fin?
Tento recenze nás zaujala:
Na první pohled se jedná o velmi snadné řešení AI, které opravdu nevyžaduje mnoho nastavení ani konfigurace. Jakmile však překonáte počáteční nastavení, začnete rychle pociťovat jeho omezení.
Na první pohled se jedná o velmi snadné řešení AI, které opravdu nevyžaduje mnoho nastavení ani konfigurace. Jakmile však překonáte počáteční nastavení, začnete rychle pociťovat jeho omezení.
📖 Přečtěte si také: Šablony mapy zákaznické cesty zdarma
3. Ada Support (nejlepší pro vícejazyčnou podporu podniků)
prostřednictvím Ada Support
Ada Support zpracovává konverzace v několika jazycích, aniž by bylo nutné pro každý z nich provádět samostatné nastavení. Automaticky kategorizuje příchozí dotazy a odesílá je do specializovaných modulů AI pro různá témata.
Mnoho velkých organizací tento systém používá, protože se může rozšířit na globální trhy, aniž by bylo nutné proporcionálně zvyšovat počet zaměstnanců. Díky dodržování bezpečnostních předpisů je vhodný pro odvětví s přísnými pravidly pro nakládání s daty, jako je bankovnictví a zdravotnictví.
Nejlepší funkce Ada Support
- Propojte systém s databází vašich produktů, aby odpovědi obsahovaly aktuální informace o skladových zásobách a specifikacích.
- Rozdělte konverzace se zákazníky podle úrovní hodnoty a automaticky nabízejte různé úrovně služeb.
- Odesílejte proaktivní zprávy spouštěné milníky účtu nebo typickými časovými rámci problémů.
- Vytvářejte vlastní zprávy o typech řešení, které vám pomohou odhalit problémy s produkty dříve, než způsobí nárůst počtu ticketů.
Omezení podpory Ada
- Nastavení obvykle trvá 4–6 týdnů a vyžaduje specializovaný technický personál.
- Cenová struktura je pro společnosti s nižším objemem podpory nepraktická.
- Při čerpání z více vlastních znalostních témat někdy poskytuje méně přesné odpovědi.
Ceny Ada Support
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Ada Support
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Ada Support?
Jedna zajímavá perspektiva:
ADA je snadno použitelná a snadno pochopitelná, jak jejich systém funguje. Nastavení automatických odpovědí je také snadné, protože možnosti, jako jsou textová pole, videa a obrázky, lze přetahovat do chatového toku a dostupné akce zajišťují správné fungování chatového toku.
ADA je snadno použitelná a snadno pochopitelná, jak jejich systém funguje. Nastavení automatických odpovědí je také snadné, protože možnosti, jako jsou textová pole, videa a obrázky, lze přetahovat do chatového toku a dostupné akce zajišťují správné fungování chatového toku.
🧠 Zajímavost: Společnost KPMG zjistila, že za každý 1 dolar, který podniky investují do AI, získají v průměru 3,5 dolaru zpět. Malých, ale působivých 5 % společností uvádí, že získají zpět až 8 dolarů.
4. Kustomer (nejlepší pro prioritizaci podpory na základě sentimentu)
prostřednictvím Kustomer
Kustomer funguje jako součást platformy CRM, nikoli jako samostatný chatbot. Interpretuje zprávy zákazníků a rozpoznává emoce, jako je frustrace nebo naléhavost. Toto emocionální vnímání pomáhá upřednostnit konverzace, které vyžadují okamžitou pozornost, a často tak zabraňuje eskalaci problémů.
Oceníte, jak zohledňuje historii zákazníků pro kontextově citlivé odpovědi, místo aby každou zprávu zpracovával samostatně. Tento přístup snižuje opakování u vracejících se zákazníků a usnadňuje personalizovanou podporu.
Nejlepší funkce Kustomer
- Naplánujte automaticky následné kroky na základě typu problému bez ruční správy kalendáře.
- Aplikujte různé strategie konverzace nebo správy zákazníků na základě zjištěného sentimentu nebo nálady zákazníků.
- Zobrazte relevantní historii nákupů, když zákazníci zmíní konkrétní produkty.
- Generujte návrhy odpovědí, které obsahují podrobnosti o účtu, jako je typ předplatného.
Omezení Kustomer
- Míra automatizace pracovních postupů pomocí AI může být považována za nižší než u některých konkurentů.
- Hlasové funkce nejsou tak vyspělé jako textové funkce.
- Vyžaduje přijetí kompletní platformy Kustomer CRM namísto integrace s vašimi stávajícími systémy.
- Nabízí méně jazykových možností ve srovnání se specializovanými vícejazyčnými řešeními.
Ceny Kustomer
- Podnik: 89 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 139 $/měsíc na uživatele
Doplňky AI
- AI agenti pro zákazníky: 0,60 $ za každou konverzaci
- AI agenti pro zástupce: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kustomer
- G2: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (75+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Kustomer?
Jeden uživatel sdílel tuto zpětnou vazbu:
Líbí se mi, že Kustomer je tak elegantní a dobře navržený. Není těžkopádný ani složitý na používání. Je opravdu efektivní. Reportování je na jedničku, je velmi podrobné nejen pro zákazníky, ale i pro váš tým. Skvěle funguje také při sledování výkonu a produktivity týmu.
Líbí se mi, že Kustomer je tak elegantní a dobře navržený. Není těžkopádný ani složitý na používání. Je opravdu efektivní. Reportování je na jedničku, je velmi podrobné nejen pro zákazníky, ale i pro váš tým. Skvěle funguje také při sledování výkonu a produktivity týmu.
5. Zendesk AI (nejlepší pro zpracování konverzací na základě dat)
prostřednictvím Zendesk
Zendesk AI čerpá z miliard interakcí zákaznické podpory, aby automaticky kategorizoval příchozí zprávy a přiřadil je do příslušných front. Tento software pro helpdesk se zaměřuje spíše na jazyk zákaznického servisu než na obecné konverzace, což mu pomáhá rozpoznávat odborné termíny, které vaši zákazníci používají.
Kombinuje automatizaci orientovanou na zákazníka s nástroji pro asistenci agentů, aby vylepšil obě strany zkušenosti s podporou. Tento přístup často vede k plynulejším přechodům, když komplexní problémy vyžadují lidskou odbornost.
Nejlepší funkce Zendesk AI
- Prozkoumejte vzorce konverzací a najděte společné body, ve kterých zákazníci opouštějí automatizovaná řešení.
- Doporučujte agentům další kroky na základě podobných historických ticketů a jejich řešení.
- Automaticky detekujte jazyk a přepínejte jazyk odpovědi bez výběru zákazníka.
Omezení umělé inteligence Zendesk
- K optimálnímu fungování potřebuje značné množství dat z minulých interakcí.
- Integrace se systémy jinými než Zendesk se stává složitější.
- Rozhraní se často mění, což občas způsobuje potíže s učením.
- Podle některých uživatelů se výkon liší v závislosti na jazyku.
Ceny Zendesk AI
- Bezplatná zkušební verze
- Suite Team: 55 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
- Suite Growth: 89 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
- Suite Professional: 115 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
- Suite Enterprise: Ceny na míru
Doplněk AI
- Pokročilá AI: 50 $/měsíc za agenta (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zendesk AI
- G2: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 4 040 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zendesk AI?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Líbí se mi funkce umělé inteligence. Můžu napsat odpověď a ZD ji může upravit tak, aby byla přátelštější, propracovanější a formálnější. Je to skvělé. Tým Zendesk je navíc vždy velmi ochotný a skvělý.
Líbí se mi funkce umělé inteligence. Můžu napsat odpověď a ZD ji může upravit tak, aby byla přátelštější, propracovanější a formálnější. Je to skvělé. Tým Zendesk je navíc vždy velmi ochotný a skvělý.
🔍 Věděli jste? Společnost Deloitte uvádí, že 15 % kontaktních center již používá generativní AI k urychlení ověřování zákazníků, zjednodušení řešení a generování automatizovaných souhrnů hovorů a následných kroků.
6. Drift AI (nejlepší pro prodejně orientované interakce se zákazníky)
prostřednictvím Salesloft
Drift by Salesloft přistupuje k podpůrným konverzacím s ohledem na prodejní potenciál a rozpoznává, kdy interakce se zákaznickým servisem mohou odhalit prodejní příležitosti.
Tento software pro úspěch zákazníků se propojuje s marketingovými nástroji, aby přidal kontext, a zaznamenává, zda si někdo, kdo chatuje, dříve prohlížel stránky s cenami nebo opustil košík. Z pohledu prodeje je Drift obzvláště užitečný pro SaaS a předplatné, kde se během interakcí s podporou často objevují možnosti upgradu.
Navíc analyzuje metriky konverze spolu s tradičními měřeními podpory pro zajištění efektivity.
Nejlepší funkce Drift AI
- Na základě vzorců používání odhalte příležitosti k upsellu během konverzací v rámci podpory.
- Zarezervujte schůzky přímo do prodejních kalendářů, když z konverzace vyplyne zájem o nákup.
- Sledujte zdroje konverzací a zjistěte, které marketingové kanály generují potřeby podpory.
- Vytvořte různé konverzační cesty pro potenciální zákazníky a stávající zákazníky.
Omezení Drift AI
- Podpůrné funkce nejsou tak robustní jako jeho prodejní schopnosti.
- Analytika klade důraz na metriky konverze namísto tradičních ukazatelů výkonu podpory.
- Nastavení vlastních konverzačních toků vyžaduje více ruční práce než některé alternativy.
Ceny Drift AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift AI
- G2: 4,4/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (195+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Drift AI?
Podle jednoho recenzenta:
Líbí se mi, jak konverzační je Drift při komunikaci s potenciálními zákazníky. Pomáhá mi každý měsíc získat další potenciální zákazníky a poskytuje snadno ovladatelné řešení pro obchodní zástupce, kteří mohou plánovat schůzky a předběžně kvalifikovat potenciální zákazníky. Líbí se mi, jak snadno se integruje s Gmailem, díky čemuž působí mnohem efektivněji a není to jen další platforma, kterou musím vyvažovat ve svém technologickém stacku. Drift kontroluji každý den a v náročném prodejním roce je pro mě skvělým zdrojem!
📖 Přečtěte si také: Jak položit otázku AI: Využijte své nástroje AI na maximum
7. Tidio Lyro (nejlepší pro malé podniky s omezenými zdroji)
prostřednictvím Tidio
Lyro od Tidio snižuje technickou složitost tím, že se zaměřuje na rychlé nastavení pro malé podniky. Zvládá asi 70 % běžných dotazů zákazníků, aniž by potřeboval rozsáhlá školicí data.
Konverzace probíhají mezi kanály, jako je live chat, WhatsApp, Instagram a Messenger, aniž by došlo ke ztrátě kontextu. Tato propojenost pomáhá malým týmům spravovat více komunikačních platforem AI současně.
A co je ještě lepší? Systém kombinuje Claude (Anthropic AI) a interní modely, aby vyvážil výkon a nákladovou efektivitu. Tidio upřednostňuje praktické výsledky před složitými možnostmi přizpůsobení.
Nejlepší funkce Tidio Lyro
- Začněte s šablonami pracovních postupů pro běžné typy podnikání a vylepšete zákaznickou podporu pomocí AI.
- Přenášejte konverzace mezi AI a živými agenty, aniž by zákazníci museli opakovat informace.
- Propojte produktové katalogy, aby umělá inteligence mohla odkazovat na konkrétní položky podle názvu a vlastností.
- Nakonfigurujte pokrytí základních dotazů mimo pracovní dobu, když váš tým není k dispozici.
Omezení Tidio Lyro
- K dispozici je méně podnikových funkcí.
- Je schopen zpracovat menší objem souběžných konverzací než podniková řešení.
- Omezené pokročilé přizpůsobení ve srovnání s platformami zaměřenými na vývojáře
Ceny Tidio Lyro
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Lyro AI Agent: 39 $/měsíc
- Flows: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tidio Lyro
- G2: 4,7/5 (více než 1 730 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (465+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tidio Lyro?
Recenzent G2 to shrnul takto:
Tidio neuvěřitelně usnadnilo správu živého chatu, automatizaci častých dotazů pomocí Lyro a přesměrování konverzací na náš tým podpory. Rozhraní je přehledné a intuitivní a velkou výhodou je možnost propojení s platformami jako WooCommerce a Klaviyo. Oceňujeme také flexibilitu, s jakou lze v rámci jednoho nástroje zpracovávat jak podporu, tak marketingové toky.
Tidio neuvěřitelně usnadnilo správu živého chatu, automatizaci častých dotazů pomocí Lyro a přesměrování konverzací na náš tým podpory. Rozhraní je přehledné a intuitivní a velkou výhodou je možnost propojení s platformami jako WooCommerce a Klaviyo. Oceňujeme také flexibilitu, s jakou lze v rámci jednoho nástroje zpracovávat jak podporu, tak marketingové toky.
🔍 Věděli jste? Studie ukázaly, že AI agenti mohou při interakci ve skupinách spontánně vyvinout komunikační konvence podobné lidským. Toto chování odráží vývoj lidského jazyka a zdůrazňuje komplexní sociální dynamiku, kterou může AI vykazovat.
8. Freshdesk Freddy AI (nejlepší pro rychlé nasazení bez technických znalostí)
prostřednictvím Freshdesk
Freshdesk Freddy AI zkracuje dobu implementace tím, že se připojuje k vašim stávajícím materiálům, místo aby vyžadoval rozsáhlé manuální školení. Samostatně zpracovává přibližně 45 % žádostí o podporu.
Agent AI také nabízí proaktivní služby, které identifikují potenciální problémy ještě předtím, než je zákazníci nahlásí. Tento preventivní přístup může v průběhu času snížit počet ticketů. Strategie Freddy AI se zaměřuje na určení, kdy má smysl lidská pomoc, spíše než na vynucování automatizace úkolů ve všech případech.
Nejlepší funkce umělé inteligence Freshdesk Freddy
- Nahrajte existující dokumenty nápovědy automaticky, místo abyste ručně vytvářeli nové znalostní báze zákaznického servisu.
- Projděte si běžné žádosti o podporu a navrhněte nový obsah nápovědy, který by mohl zabránit budoucím problémům.
- Porovnejte výkon AI a lidských agentů na základě metrik řešení problémů.
Omezení umělé inteligence Freshdesk Freddy
- Méně sofistikované větvení konverzace než u některých konverzačních platforem
- Vyžaduje infrastrukturu Freshdesk, nelze použít jako samostatné řešení.
- Podle některých uživatelů se někdy objevují nesrovnalosti v interpretaci znalostní báze.
Ceny umělé inteligence Freshdesk Freddy
- Bezplatný tarif (pro maximálně dva agenty)
- Růst: 18 $/měsíc na agenta
- Pro: 59 $/měsíc za agenta
- Pro + AI Copilot: 94 $/měsíc za agenta
- Podnik: 95 $/měsíc za agenta
Hodnocení a recenze umělé inteligence Freshdesk Freddy
- G2: 4,4/5 (3 505+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (3 385 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshdesk Freddy AI?
Podívejte se, co k tomu říká recenzent G2:
Oceňuji rozhraní Freshdesk a výkonné automatizační funkce, které zjednodušují naši práci v oblasti zákaznické podpory a správy ticketů souvisejících s platební podporou. Freddy zlepšuje naše odpovědi a předdefinované odpovědi šetří čas. Vícekanálová podpora Freshdesk umožňuje plynulou komunikaci prostřednictvím e-mailu, chatu a sociálních médií, což zajišťuje konzistentní zákaznický servis.
Oceňuji rozhraní Freshdesk a výkonné automatizační funkce, které zjednodušují naši práci v oblasti zákaznické podpory a správy ticketů souvisejících s platební podporou. Freddy zlepšuje naše odpovědi a předdefinované odpovědi šetří čas. Vícekanálová podpora Freshdesk umožňuje plynulou komunikaci prostřednictvím e-mailu, chatu a sociálních médií, což zajišťuje konzistentní zákaznický servis.
🔍 Věděli jste? Většina týmů pečlivě sleduje své AI agenty, přičemž 55,4 % se spoléhá na nástroje pro sledování nebo pozorování a 44 % má zavedená bezpečnostní opatření. Běžné jsou také offline a online hodnocení.
Přehodnoťte zákaznický servis s AI agenty ClickUp
Výběr správného AI agenta spočívá v tom, vědět, co skutečně zlepšuje každodenní práci vašeho týmu. Rychlost sama o sobě moc neřeší, pokud váš tým stále hledá aktualizace, přepisuje stejné odpovědi nebo se snaží najít kontext.
ClickUp vám pomůže s obojím: s agenty, kteří podnikají kroky, i s pracovním prostorem, který vše propojuje.
Šablony, automatizace, živé aktualizace a AI agenti pro zákaznický servis, kteří jednají podle vašich podmínek. Od přiřazení správného vlastníka až po zobrazení správného kontextu – každá funkce je navržena tak, aby posunula podporu vpřed, aniž by zpomalovala váš tým.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Ano, AI se dnes v zákaznickém servisu široce používá. Podniky nasazují AI v podobě chatbotů, virtuálních asistentů a automatizovaných systémů pro vystavování lístků, aby mohly spravovat rutinní dotazy, jako je sledování objednávek, problémy s účtem a často kladené otázky. AI může také analyzovat náladu zákazníků, aby odhalila frustraci nebo naléhavost, a přesměrovat problémy na správného lidského agenta. Kromě reakce na potřeby zákazníků se AI stále častěji používá proaktivně, předpovídá problémy zákazníků ještě předtím, než nastanou, a nabízí personalizovaná řešení. Výsledkem je rychlejší servis, dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížené náklady a více času pro lidské agenty, aby se mohli soustředit na složité nebo emocionálně citlivé případy.
Neexistuje jediná „nejlepší“ AI pro zákaznický servis, protože správná volba závisí na velikosti podniku, odvětví, typu interakcí se zákazníky a rozpočtu. Společnosti obvykle hodnotí AI nástroje na základě porozumění přirozenému jazyku, integrace se stávajícími systémy, jako jsou CRM, multikanálové podpory, možností přizpůsobení a bezpečnosti. Mezi přední hráče patří podnikové platformy jako Salesforce, Microsoft a Google, stejně jako specializovaní poskytovatelé konverzační AI zaměření na chatboty a hlasové boty. Nejlepším řešením je obvykle takové, které vyvažuje automatizaci s plynulým předáním lidským agentům a zároveň se hladce zapadá do ekosystému podpory společnosti.
V teorii umělé inteligence se „agent“ vztahuje na systém, který vnímá své prostředí a podniká kroky k dosažení cílů. Pět klasických typů jsou jednoduché reflexní agenti, kteří reagují pouze na aktuální vstupy; modelové reflexní agenti, kteří udržují vnitřní stav pro řešení částečně pozorovatelných situací; agenti založení na cílech, kteří plánují akce k dosažení definovaných cílů; agenti založení na užitku, kteří porovnávají možné výsledky a vybírají ten, který maximalizuje hodnotu; a učící se agenti, kteří v průběhu času zlepšují svůj výkon tím, že se učí z dat a zpětné vazby. I když se jedná o teoretické kategorie, poskytují základ pro mnoho praktických aplikací AI, včetně botů pro zákaznický servis a virtuálních asistentů.
Mnoho známých společností integrovalo AI do svých strategií zákaznického servisu. Například společnost Verizon používá generativní AI k předpovídání důvodů, proč zákazníci volají, a k jejich efektivnějšímu směrování, zatímco virtuální asistentka Erica z Bank of America pomáhá zákazníkům s bankovními úkoly prostřednictvím hlasu a chatu.