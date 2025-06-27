10 nejlepších alternativ Awork pro správu projektů v roce 2025

Váš tým si s Aworkem rozuměl – až do chvíle, kdy tomu tak přestalo být. Možná se vám rozhraní začíná zdát příliš minimalistické pro rostoucí potřeby vašeho projektu. Nebo integrace prostě nebyly dostatečně hluboké. Nebo se vám sledování času zdálo spíše jako vedlejší úkol než jako součást hlavní hry.
Ať už je důvod jakýkoli, uvědomili jste si, že Awork nemusí být tím konečným řešením, za které jste ho považovali.
Jedná se o přehlednou, uživatelsky přívětivou platformu s mnoha možnostmi, ale její omezení se začínají projevovat u rostoucích týmů nebo složitějších projektů. Pokud pociťujete tlak, možná je na čase prozkoumat nástroje, které nabízejí trochu více flexibility a vyšší produktivitu týmu.
Sestavili jsme seznam 10 výkonných alternativ k Awork, které vám pomohou spravovat úkoly, snadno spolupracovat a znovu si užít správu projektů. Pojďme na to!
Alternativy k Aworku v kostce
Zde je stručný přehled alternativ k Awork a jejich použití:
|ClickUp
|All-in-one platforma pro správu projektů, sledování úkolů, dokumenty, cíle a snadnou spolupráci
|Týmy, které požadují rozsáhlé přizpůsobení a flexibilitu napříč odděleními
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|monday. com
|Vizuální řízení projektů pomocí barevně odlišených tabulek, automatizace, časových os a dashboardů.
|Marketingové, kreativní, provozní a mezifunkční týmy, které potřebují aktualizace v reálném čase
|Zdarma; placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc
|Asana
|Správa úkolů a pracovních postupů s časovou osou, cíli a integrací napříč nástroji.
|Týmy, které řídí mezioborové projekty a vyžadují vizuální přehlednost
|Zdarma; placené tarify od 13,49 $/uživatel/měsíc
|Notion
|Modulární pracovní prostor kombinující dokumenty, wiki, databáze a jednoduchou správu úkolů
|Samostatní uživatelé nebo týmy, které chtějí kombinovat poznámky, systémy a projekty na jednom místě.
|Zdarma; placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc
|Týmová práce
|Řízení projektů přizpůsobené službám pro klienty s integrovaným sledováním času, rozpočtováním a fakturací.
|Agentury, konzultanti a poskytovatelé služeb spravující více klientů
|Placené tarify od 13,99 $/uživatel/měsíc
|GanttPRO
|Online nástroj pro vytváření Ganttových diagramů s časovými osami, závislostmi, správou pracovní zátěže a plánováním zdrojů
|Projektoví plánovači v odvětvích, jako je stavebnictví, strojírenství a IT
|Placené tarify začínají od 9 $ za uživatele a měsíc.
|TeamGantt
|Nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů s funkcemi pro spolupráci a vizuální plánování, který lze ovládat pomocí drag-and-drop.
|Malé týmy, které potřebují jednoduché vizuální plánování projektů
|Zdarma; placené tarify od 59 $/měsíc
|Hive
|Produktivní platforma s přehledy projektů, zaznamenáváním času, týmovými zprávami a integracemi
|Rychle se rozvíjející nebo hybridní týmy, které chtějí správu úkolů a komunikaci v jednom centru
|Zdarma; placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|Paymo
|Plně vybavený projektový nástroj se sledováním času, fakturací, správou úkolů a týmovou spoluprací.
|Freelancerům a malým firmám, které potřebují fakturovat klientům a sledovat čas
|Zdarma; placené tarify od 5,9 $ za uživatele a měsíc.
|Scoro
|Komplexní nástroj pro správu práce s projekty, CRM, fakturací a reportováním v jednom systému.
|Profesionální služby, které potřebují komplexní software pro řízení podnikových operací
|Placené tarify začínají od 23,90 $ za uživatele a měsíc.
Co byste měli hledat v alternativě k Awork?
Při výběru správné a výkonné alternativy k Awork je důležité najít nástroj, který vyhovuje procesům řízení projektů, jedinečnému pracovnímu toku, cílům a potřebám růstu vašeho týmu.
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Přehledné, intuitivní rozvržení, které vyžaduje minimální zaškolení a zajišťuje rychlejší zapracování vašeho týmu.
- Přizpůsobení: Software pro správu projektů, který se přizpůsobí vašim potřebám – včetně vlastních polí, zobrazení a pracovních postupů.
- Automatizace: Nástroj, který automatizuje opakující se úkoly, jako jsou aktualizace stavu nebo přidělování práce, aby se ušetřil čas a snížila manuální práce.
- Integrace: Platforma, která se hladce propojuje s nástroji, které váš tým již používá, jako jsou Slack, Google Workspace a Zoom.
- Spolupráce: Nástroj, který zjednodušuje komunikaci a sdílení souborů díky integrovaným chatovacím systémům a snadnému sdílení souborů.
- Škálovatelnost: Řešení, které roste spolu s vaší organizací a propojuje jednotlivé oddělení, ať už jste tým pěti nebo padesáti lidí.
🧠 Zajímavost: 63 % projektových manažerů tvrdí, že AI zvyšuje efektivitu jejich práce. Od automatizace aktualizací po včasné upozorňování na rizika se AI tiše stává spolehlivým pomocníkem v řízení projektů, zejména pro týmy, které musí zvládat mnoho úkolů najednou a pracovat rychle.
10 nejlepších alternativ k Awork
Tak si vezměte kávu (nebo jakýkoli jiný nápoj podle svého výběru) a ponořte se do nejlepších alternativ k Awork, díky kterým bude chaos v projektech minulostí a tým si bude mnohem častěji plácat rukama.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní správu projektů a spolupráci týmů)
Řízení více projektů by nemělo připomínat hru Temple Run, protože to není.
ClickUp , aplikace pro vše, co souvisí s prací, je jediná platforma, která vám umožní plánovat, chatovat, sledovat pokrok, psát a automatizovat jako profesionál, a to vše pod jednou (velmi efektivní) digitální střechou. Takže už nemusíte sprintovat o život, protože vás už nepronásleduje démon špatného řízení.
💜 ClickUp Tasks
Vše začíná s ClickUp Tasks, srdcem platformy. Vytvářejte úkoly, rozdělte je na podúkoly, přiřaďte je členům týmu, nastavte termíny a přidejte priority.
Vlastní zobrazení ClickUp vám nabízí více než 15 způsobů, jak zobrazit svou práci přesně tak, jak chcete. Od Kanban tabulek po Ganttovy diagramy, kalendáře a časové osy – každý člen týmu si může vybrat své vlastní zobrazení, přičemž všichni pracují se stejným zdrojem informací.
💜 ClickUp Chat
Nyní se pojďme bavit o týmové práci, protože přepínání mezi deseti aplikacemi, abyste položili jednu otázku, není to pravé ořechové.
S ClickUp Chat a ClickUp Clips můžete posílat zprávy kolegům nebo se připojit k videohovoru přímo z platformy. Může to být ještě jednodušší? Ano, může.
💜 ClickUp Docs
Jakmile budete mít plán hotový, budete potřebovat místo, kde uložíte všechny své skvělé nápady – a právě v tom vyniká ClickUp Docs.
Vytvářejte vše od wiki stránek po strategické dokumenty a propojujte je přímo s úkoly. Navíc může celý váš tým spolupracovat na dokumentech v reálném čase.
Také se potýkáte s řízením času? Už nemusíte. S ClickUp Project Time Tracking můžete zaznamenávat hodiny, používat časovače nebo generovat časové zprávy. Je plně integrovaný, takže sledování času už nikdy nebude nepříjemnou povinností.
💜 ClickUp Brain
To je vše, co se týká plnění úkolů. Ale co kreativita? Nestává se vám někdy, že vás zasáhne blesk inspirace a o pět minut později ji ztratíte? Vyzkoušejte ClickUp Brain, vašeho vestavěného asistenta s umělou inteligencí. Je to váš druhý mozek (ale ten, který nezapomíná).
Okamžitě vytvářejte nápady a propojujte je se svými úkoly, dokumenty nebo cíli, aby vám nic neuniklo. Vylepšuje vaše psaní, odpovídá na vaše otázky týkající se pracovního prostoru a také vám umožňuje přepínat mezi LLM.
Ať už se chcete připojit k nástrojům AI, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude, můžete tak učinit přímo v ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
A tady to začíná být zábavné!
💜 ClickUp Automations
ClickUp Automations obsahuje více než 50 akcí a spouštěčů, které vám pomohou nastavit pracovní postupy, přiřazovat úkoly, měnit stavy a informovat členy týmu – v podstatě automatizovat všechny činnosti, které vás unavují, když je děláte ručně. Jedná se o nezbytnou funkci v moderním softwarovém řízení projektů.
Abychom vám pomohli se v tom všem zorientovat, ClickUp Dashboards vše spojuje dohromady. Pomáhá vám sledovat pokrok, pracovní vytížení zaměstnanců a různé další metriky pouhými několika kliknutími, což vám výrazně usnadní správu týmu.
Díky hlubšímu přizpůsobení a integrovaným dokumentům usnadňuje ClickUp přizpůsobení se složitým pracovním postupům více než Awork. Podporuje také pokročilejší automatizaci a integraci, což týmům poskytuje větší flexibilitu ihned po instalaci.
Závěr? ClickUp pro projektové týmy nejenže spravuje vaše projekty, ale také vylepšuje způsob práce celého vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si své úkoly pomocí vlastních polí a stavů ClickUp, abyste měli přehled o svých úkolech.
- Ušetřete čas a standardizujte procesy pomocí více než 1000 připravených šablon pro správu projektů z knihovny šablon ClickUp.
- Stanovte si jasné cíle a okamžitě měřte výsledky pomocí ClickUp Goals.
- Integrujte více než 1 000 aplikací třetích stran podle svého výběru a přizpůsobte si svůj pracovní prostor.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé budou muset projít mírnou učební křivkou kvůli řadě bohatých funkcí.
- Mobilní aplikace nemusí mít všechny zobrazení, které má desktopová aplikace.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze Capterra zní:
Celkově jsem však jako uživatel s tímto produktem velmi spokojený a funguje nejlépe ze všech, které jsme vyzkoušeli, zejména také pro ostatní oddělení mimo IT/vývoj, která dříve měla potíže s využíváním jiných řešení.
Celkově jsem však jako uživatel s tímto produktem velmi spokojený a funguje nejlépe ze všech, které jsme vyzkoušeli, zejména také pro ostatní oddělení mimo IT/vývoj, která dříve měla potíže s využíváním jiných řešení.
📮 ClickUp Insight: 1 z 5 profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších informací souvisejících s jejich úkoly. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – úkoly, dokumenty, e-maily a chaty –, takže můžete najít přesně to, co potřebujete, když to potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
2. Monday. com (nejlepší pro vizuální správu projektů)
Pokud váš tým preferuje přehlednost barevného kódování a vizuální přístup k plánování, Monday.com je tou správnou volbou.
Je navržen tak, aby organizoval chaos a zefektivňoval pracovní postupy, a nabízí vizuální nástroje, jako jsou Ganttovy diagramy a přizpůsobitelné řídicí panely. Je také ideální alternativou pro uživatele Asany, kteří chtějí zachovat strukturu a styl.
Monday. com nejlepší funkce
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí prvků drag-and-drop tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám.
- Automatizujte každodenní práci a získejte okamžité informace díky rozhodování založenému na umělé inteligenci.
- Spolupracujte napříč odděleními díky integrovanému sdílení souborů a přiřazování úkolů.
- Vizualizujte pokrok pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek a přizpůsobitelných dashboardů.
Omezení Monday.com
- Bezplatný tarif umožňuje pouze dva uživatele na jeden pracovní prostor.
- Pokročilé přizpůsobení pro složité pracovní postupy může působit omezeně.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Cena může být vysoká, pokud máte velký tým, ale upřímně řečeno, pokud jej používáte správně, stojí to za to. Mají sice bezplatný tarif, ale pokud chcete využívat všechny funkce, myslím, že placené tarify jsou užitečnější. Záleží to opravdu na tom, co potřebujete a jaký máte rozpočet.
Cena může být vysoká, pokud máte velký tým, ale upřímně řečeno, pokud jej používáte správně, stojí to za to. Mají sice bezplatný tarif, ale pokud chcete využívat všechny funkce, myslím, že placené tarify jsou užitečnější. Záleží to opravdu na tom, co potřebujete a jaký máte rozpočet.
📚 Přečtěte si také: ClickUp vs. Monday | Který nástroj pro správu týmů je nejlepší?
3. Asana (nejlepší pro intuitivní a škálovatelné řízení úkolů)
Pokud chcete přehledné rozhraní bez zbytečných funkcí a škálovatelnou strukturu, je Asana tou správnou volbou. Více zobrazení úkolů a výkonné automatizace pomáhají rychle se pohybujícím týmům zůstat v souladu. Ať už provádíte marketingové sprinty nebo uvádíte na trh nové produkty, Asana propojuje jednotlivé oddělení a udržuje vše organizované – bez zbytečného stresu.
Je navržen pro mezifunkční spolupráci a snadno se přizpůsobuje – od samostatných začátečníků až po plnohodnotné podnikové týmy, s funkcemi, které se vyvíjejí spolu s vaším růstem.
Nejlepší funkce Asany
- Zobrazte úkoly v zobrazení Seznam, Časová osa, Kalendář, Gantt nebo Kanban.
- Rozdělte velké projekty na menší úkoly, podúkoly a jasně definované odpovědnosti.
- Automatizujte opakované aktualizace a připomenutí, aby vše fungovalo bez nutnosti mikromanagementu.
- Zůstaňte soustředěni na cíle díky dashboardům v reálném čase a sledování pokroku.
Omezení Asany
- Náročná křivka učení pro začátečníky
- Úkoly mohou mít pouze jednoho přiděleného pracovníka.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Recenzent Capterra říká:
Asana je skvělou volbou pro týmy, které potřebují strukturu a přehlednost ve svých pracovních postupech. Je dostatečně flexibilní pro různé typy projektů a pomohla nám udržet pořádek, zejména v době našeho růstu – ale buďte připraveni investovat trochu času (a možná i peněz), abyste z ní mohli vytěžit maximum.
Asana je skvělou volbou pro týmy, které potřebují strukturu a přehlednost ve svých pracovních postupech. Je dostatečně flexibilní pro různé typy projektů a pomohla nám udržet pořádek, zejména v době našeho růstu – ale buďte připraveni investovat trochu času (a možná i peněz), abyste z ní mohli vytěžit maximum.
👀 Věděli jste? Rozšiřování rozsahu projektu může zničit vaši práci a stát vás peníze. Projekt digitalizace spisů FBI se natolik rozrostl o další funkce, měnící se cíle a nejasné vedení, že spotřeboval 170 milionů dolarů a byl ukončen ještě před spuštěním. Čistý restart s mnohem užším rozsahem projekt o několik let později zachránil.
4. Notion (nejlepší pro správu znalostí a pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
Váš software pro správu projektů by měl být jako prodloužení vašeho mozku, a právě to se snaží Notion nabídnout. Spojuje správu úkolů, dokumenty, wiki, kalendáře a vestavěnou umělou inteligenci do jedné estetické platformy. Notion nabízí flexibilní pracovní prostor, který se přizpůsobí různým potřebám, což jej odlišuje od sledování úkolů zaměřeného na tým v Awork.
Díky přizpůsobitelným šablonám, příkladům řízení projektů a organizačním nástrojům je to dobrá volba pro ty, kteří preferují praktičtější přístup k práci.
Nejlepší funkce Notion
- Použijte Notion AI k brainstormingu, shrnování, psaní, překládání a vyhledávání odpovědí ve vašem pracovním prostoru.
- Vytvořte speciální prostory pro spolupráci týmů a udržení pořádku.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí více než 100 obsahových bloků, včetně wiki a sprintových tabulek.
- Získejte přístup k více než 30 000 šablonám, jako jsou šablony pro sledování projektů a CRM.
Omezení Notion
- Nepodporuje složité pracovní postupy
- Vytváření šablon Notion může být časově náročné.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Recenzent G2 říká:
Jednou z funkcí, kterou na Notion miluji nejvíce, je jeho plynulá spolupráce, snadná editace a možnost publikovat a sdílet s kýmkoli.
Jednou z funkcí, kterou na Notion miluji nejvíce, je jeho hladká spolupráce, snadná editace a možnost publikovat a sdílet s kýmkoli.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion
5. Teamwork (nejlepší pro transparentní správu projektů zaměřených na klienta)
Pokud váš tým denně balancuje mezi termíny, rozpočty a očekáváními klientů, Teamwork je oblíbenou alternativou k Awork.
Je navržen pro agentury a servisní týmy a kombinuje plánování projektů, správu dokumentů, sledování času, fakturaci a spolupráci s klienty. Je ideální pro hodinové účtování a pomáhá zefektivnit práci a zároveň udržet spokojenost klientů.
Nejlepší funkce Teamwork
- Plánujte zdroje, spravujte pracovní zátěž a předpovídejte kapacitu, abyste se vyhnuli překážkám.
- Zaznamenávejte čas, sledujte výdaje a odesílejte faktury přímo z řídicího panelu projektu.
- Stanovte milníky pro jasné kontrolní body klientů a lepší odpovědnost.
- Vyberte si z kanbanového, Ganttova, seznamového nebo tabulkového zobrazení pro úplnou flexibilitu.
Omezení týmové práce
- Omezený bezplatný tarif
- Rozhraní může být někdy nestabilní.
Ceny za týmovou práci
- Zdarma
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
Podniky
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
Používám Teamwork a myslím si, že je to skvělé místo pro spolupráci s klienty. Možnost zobrazit časové osy, přiřazovat úkoly klientům, posílat soubory a zprávy, to vše na jednom místě, je velmi užitečná. Mají také funkci zvanou „proofs“ pro sdílení dokumentů, které vyžadují zpětnou vazbu od klientů...
Používám Teamwork a myslím si, že je to skvělé místo pro spolupráci s klienty. Možnost zobrazit časové osy, přiřazovat úkoly klientům, posílat soubory a zprávy, to vše na jednom místě, je velmi užitečná. Mají také funkci zvanou „proofs“ pro sdílení dokumentů, které vyžadují zpětnou vazbu od klientů...
👀 Věděli jste, že... Než bylo řízení projektů formalizováno, používal letecký průmysl kontrolní seznamy, aby zabránil katastrofickým chybám. Po havárii letadla Boeing B-17 v roce 1935, která byla způsobena opomenutím jednoho kroku před letem, se kontrolní seznamy staly normou. Tato praxe částečně inspirovala moderní seznamy úkolů, které dnes používáme v softwarových nástrojích, na lepících papírcích a v mozkových výpisech.
6. GanttPRO (nejlepší pro vizuální plánování časové osy se složitými závislostmi)
Pokud máte rádi časové osy, barevně odlišené sloupce a sledování hladkého průběhu svých projektů, GanttPRO by pro vás mohlo být to pravé.
Je určen pro týmy, které řídí vícefázové projekty s více týmy (například ve stavebnictví, vývoji produktů nebo plánování akcí), a přináší přehlednost díky Ganttovým diagramům s funkcí drag-and-drop.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Interaktivní Ganttovy diagramy pro plánování, přiřazování a propojování úkolů s jasným vizuálním znázorněním.
- Více zobrazení – mřížka, tabule a portfolio – pro různé preference plánování
- Nástroje pro správu pracovní zátěže, které pomáhají vyvážit zdroje a efektivně zvýšit produktivitu
- Sledování času pro přesné informace a lepší prognózy projektů
Omezení GanttPRO
- Nemá trvalou bezplatnou verzi.
- Větší týmy mohou mít potíže s škálováním.
Ceny GanttPRO
- Základní verze: 9 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GanttPRO?
Recenze G2 říká
Rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé, a to i pro někoho, kdo není odborníkem na řízení projektů. Líbí se mi funkce drag-and-drop pro úpravu časových os a nastavení závislostí úkolů – je rychlá a intuitivní.
Rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé, a to i pro někoho, kdo není odborníkem na řízení projektů. Líbí se mi funkce drag-and-drop pro úpravu časových os a nastavení závislostí úkolů – je rychlá a intuitivní.
7. TeamGantt (nejlepší pro jednoduché a časově úsporné řízení projektů)
Pokud vám záleží na časových harmonogramech a raději přetahujete pruhy než zadáváte termíny, TeamGantt je pro vás to pravé.
Tento lehký a jednoduchý nástroj pro správu projektů zajišťuje přehlednost díky Ganttovým diagramům s funkcí drag-and-drop. Je určen pro malé firmy nebo týmy, které žijí podle harmonogramu, a díky němu je zvládání více projektů (téměř) zábava.
Nejlepší funkce TeamGantt
- Upravujte termíny, měňte pořadí úkolů a spravujte závislosti pomocí Ganttových diagramů s funkcí drag-and-drop.
- Přepínejte mezi zobrazením kalendáře, seznamu, Kanbanu a portfolia, aby odpovídalo pracovnímu postupu vašeho týmu.
- Sledujte pracovní vytížení týmu v reálném čase a rovnoměrně rozdělte úkoly.
- Porovnejte plánované a skutečné časové harmonogramy s referenčními zprávami, abyste odhalili a vyřešili zpoždění.
Omezení TeamGantt
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Mobilní aplikace není tak efektivní jako webová aplikace.
Ceny TeamGantt
- Zdarma: 1 projekt s 60 úkoly
- Pro: 59 $/měsíc na manažera
- Neomezené vše: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TeamGantt
- G2: 4,8/5 (890+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TeamGantt?
Je to dobrý software, který vřele doporučuji všem profesionálům a vedoucím pracovníkům pro správu projektů. Jediným nedostatkem je kalendář, který je na mobilním telefonu trochu malý, ale na počítači je perfektní.
Je to dobrý software, který vřele doporučuji všem profesionálům a vedoucím pracovníkům pro správu projektů. Jediným nedostatkem je kalendář, který je na mobilním telefonu trochu malý, ale na počítači je perfektní.
8. Hive (nejlepší pro spolupráci založenou na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů)
Hive klade důraz na jednoduchost a jednotnost. Namísto přeskakování mezi aplikacemi podporuje rostoucí týmy, které potřebují mít vše na jednom místě – přehledy projektů, pomoc AI, sledování času a dokonce i hovory přes Zoom.
Ať už spolupracujete na projektech nebo řešíte termíny, je navržen tak, aby spolupráce byla plynulejší a mnohem méně stresující.
Nejlepší funkce Hive
- Vizualizujte úkoly pomocí Kanban, Gantt, kalendářových zobrazení a dalších funkcí.
- Optimalizujte pracovní postupy, upravujte dokumenty a analyzujte data pomocí AI asistenta Hive.
- Sledujte čas v akčních kartách a generujte zprávy, navíc s integrací fakturace QuickBooks.
- Automatizujte úkoly pomocí vlastních nebo předem připravených pracovních postupů napříč platformami.
Omezení Hive
- Zásadní funkce, jako je automatizace pracovních postupů, jsou placené doplňky.
- Strmá křivka učení pro uživatele, kteří s nástroji pro správu projektů začínají
Ceny Hive
- Navždy zdarma
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hive?
Recenzent Capterra píše:
Náš marketingový tým použil Hive k organizaci speciální několik týdnů trvající iniciativy. Jako společnost s zaměstnanci rozptýlenými po celé zemi jsme potřebovali způsob, jak všem dát pocit, že pracují bok po boku ve stejné místnosti po celou dobu.
Náš marketingový tým použil Hive k organizaci speciální několik týdnů trvající iniciativy. Jako společnost s zaměstnanci rozptýlenými po celé zemi jsme potřebovali způsob, jak všem dát pocit, že pracují bok po boku ve stejné místnosti po celou dobu.
9. Paymo (nejlepší pro sledování času a finanční řízení)
Jedinečnost Paymo spočívá v hladké integraci sledování času, správy úkolů a fakturace, a to vše na jedné platformě. Jako software pro správu úkolů se od Awork odlišuje tím, že je určený speciálně pro freelancery, malé týmy a agentury, které potřebují sledovat fakturovatelné hodiny a generovat faktury.
Paymo zefektivňuje správu projektů a fakturaci, zejména pro firmy, které používají hodinové sazby.
Nejlepší funkce Paymo
- Sledujte čas pomocí časovačů, Pomodoro nebo hromadných záznamů pro lepší fakturaci.
- Spravujte úkoly pomocí Kanban tabulek, Ganttových diagramů a připomínek.
- Nastavujte rozpočty, sledujte výdaje a generujte faktury pro PayPal nebo Stripe.
- Vyvažujte pracovní zátěž pomocí grafů vytížení zdrojů a kalendářů dostupnosti.
Omezení Paymo
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
- Chybí pokročilé funkce pro větší týmy.
Ceny Paymo
- Navždy zdarma
- Starter: 5,9 $/měsíc na uživatele (po 3 měsících 9,9 $)
- Malá kancelář: 10,9 $/měsíc na uživatele (po 3 měsících: 15,9 $)
- Podnikání: 16,9 $/měsíc na uživatele (po 3 měsících: 23,9 $)
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (590+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (690+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Paymo?
Recenze Capterra čte:
Celkově velmi spokojen. Přál bych si, aby Paymo nabízelo více možností přizpůsobení a robustnější šablony nebo chytrého asistenta s umělou inteligencí, který by analyzoval moje používání a navrhoval mi, jak ušetřit více času.
Celkově velmi spokojen. Přál bych si, aby Paymo nabízelo více možností přizpůsobení a robustnější šablony nebo chytrého asistenta s umělou inteligencí, který by analyzoval moje používání a navrhoval mi, jak ušetřit více času.
📚 Přečtěte si také: Nejvýznamnější trendy v oblasti řízení projektů, které stojí za pozornost
10. Scoro (nejlepší pro chytřejší správu projektů s finanční kontrolou)
Scoro je jako projektový manažer, který miluje tabulky, ale má také talent pro finance a správu klientů. Je ideální pro konzultační firmy a agentury, které potřebují více než jen sledování úkolů.
Na rozdíl od Aworku spojuje Scoro plánování projektů, rozpočtování, fakturaci a CRM, čímž vám poskytuje jasnější přehled o vašem podnikání. Kdo by si nepřál nástroj, který vám pomůže mít vše pod kontrolou?
Nejlepší funkce Scoro
- Zvládněte každou fázi projektu, od nabídky po fakturaci, pomocí integrovaných nástrojů pro správu životního cyklu.
- Vyvažte pracovní zátěž svého týmu pomocí plánování a rezervace zdrojů v reálném čase.
- Sledujte ziskovost pomocí finančních dashboardů a podrobných metrik projektů.
- Přizpůsobte si dashboardy tak, aby zvýrazňovaly klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou fakturovatelné hodiny, rozpočty a úkoly po termínu.
Omezení Scoro
- Nemá trvalý bezplatný tarif.
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Scoro
- Základní verze: 23,90 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Recenze Capterra říká:
Vhodné pro začátečníky, ale pro agentury, které se rozrůstají, to není správný nástroj pro každodenní správu.
Vhodné pro začátečníky, ale pro agentury, které se rozrůstají, to není správný nástroj pro každodenní správu.
💡 Tip pro profesionály: Než se rozhodnete, zapojte svůj tým do zkušebního období a vyberte nástroj, který vašemu týmu zajistí nejvyšší efektivitu.
Udělejte správný krok s ClickUp
Přechod na jiné nástroje pro správu projektů není zrada, ale evoluce. Jak váš tým roste a mění se jeho potřeby, je klíčové najít nástroj, který s ním udrží krok.
Ačkoli všechny alternativy Awork, které jsme prozkoumali, nabízejí něco cenného, ClickUp je jasným vítězem. Nabízí správu projektů, ale činí ji flexibilní, kolaborativní a automatizovanou.
Ať už se potýkáte s časovými harmonogramy, týmy nebo úkoly, ClickUp nabízí komplexní řešení, díky kterému se chaos v projektech promění v dokonale sehraný tanec. Tak do toho! Opusťte staré a vyzkoušejte něco lepšího.
