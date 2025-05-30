25+ nejlepších agentur zabývajících se růstovým marketingem pro rok 2025

Marketéři čelí neustálému tlaku, aby se přizpůsobili měnícímu se chování spotřebitelů a využívali nové technologie, jako je umělá inteligence.
✅ Fakt: Marketingový průmysl se na počátku 21. století změnil více než za posledních padesát let, a proto je pro značky zásadní přizpůsobit se, zůstat relevantní a získat konkurenční výhodu.
Podniky musí přilákat kvalifikované potenciální zákazníky, efektivně je přeměnit na skutečné zákazníky a budovat jejich dlouhodobou loajalitu – a to vše při maximalizaci návratnosti investic.
Toto je doména růstového marketingu – experimentálního přístupu založeného na datech, který se zaměřuje na celý životní cyklus zákazníka. Partnerství se specializovanou agenturou zabývající se růstovým marketingem vám může poskytnout odborné znalosti, nástroje a strategie potřebné k orientaci v tomto složitém prostředí a dosažení škálovatelných výsledků. I když mnoho agentur tvrdí, že má odborné znalosti v oblasti růstu, výběr správného partnera je zásadní.
V tomto průvodci prozkoumáme více než 25 nejlepších agentur zabývajících se růstovým marketingem, které vám pomohou rozšířit marketingový tým a transformovat vaše podnikání. 🌱
Bez dalších okolků, pojďme na to!
Co je růstový marketing?
Růstový marketing přesahuje rámec budování značky a návštěvnosti – jde o vytvoření opakovatelného systému pro získávání, aktivizaci a udržení zákazníků v celém prodejním trychtýři.
Berte to jako vědecký marketing: testujte, učte se, rozšiřujte. Místo spoléhání se na statické kampaně provádějí růstoví marketéři neustálé experimenty s landing pages, kanály, zprávami a dalšími prvky, aby zjistili, co přináší výsledky, a rychle na to navázali.
👀 Věděli jste? Termín „growth hacking“ byl poprvé použit v roce 2010 Seanem Ellisem, který hledal marketéry, kteří by se mohli soustředit na jeden cíl: rychlý růst bez omezení tradičních marketingových praktik.
Agentury zabývající se růstovým marketingem pomáhají firmám tím, že vytvářejí přizpůsobené akviziční strategie a optimalizují zákaznickou cestu. Rozkládají datové silo, testují nové nápady a proměňují poznatky v činy – starají se jak o strategii, tak o realizaci.
Výsledek? Uvolnění interních týmů, zrychlení růstu publika, zvýšení tržeb a větší flexibilita při přizpůsobování se změnám na trhu.
Zde je stručná tabulka, která ukazuje rozdíly mezi tradičními marketingovými agenturami a agenturami zabývajícími se růstovým marketingem.
|Aspekt
|Tradiční marketingové agentury
|Agentury zabývající se růstovým marketingem
|Zaměření
|Generování provozu, viditelnost značky a generování potenciálních zákazníků
|Přístup zaměřený na celý funnel (povědomí, akvizice, aktivace, výnosy, retence, doporučení)
|Metriky
|Výsledky kampaní, dosah, zobrazení, kliknutí
|AAARRR Pirate Metrics pro průběžné sledování (povědomí, akvizice, aktivace, výnosy, retence, doporučení)
|Strategie
|Statické, jednorázové kampaně
|Neustálé experimentování, zdokonalování a optimalizace
|Nástroje a metody
|Tradiční marketingové nástroje, reklama a PR
|Nástroje pro growth hacking, analýza dat, A/B testování a zpětná vazba
|Cesta zákazníka
|Zaměřte se na přilákání nových zákazníků
|Zaměřte se na celý životní cyklus zákazníka, od povědomí o značce až po její propagaci.
|Výsledek
|Povědomí o značce a generování potenciálních zákazníků
|Škálovatelný, dlouhodobý růst a loajalita zákazníků
|Přístup k růstu
|Lineární růst prostřednictvím kampaní a reklam
|Kontinuální růst založený na datech s rychlými iteracemi a testováním
|Flexibilita
|Omezené úpravy, stanovené strategie
|Vysoce flexibilní s častými vylepšeními a úpravami
🧠 Zajímavost: „Pirate Metrics“ dostalo své jméno proto, že zvuk vydávaný rámcem „AARRR!“ je také oblíbeným zvoláním pirátů! 🏴☠️
Jak agentury zabývající se růstovým marketingem pomáhají podnikům
Agentury zabývající se růstovým marketingem nabízejí jedinečné výhody, které mohou změnit směřování vašeho podnikání. V čem vynikají:
- Dosáhněte rychlého a udržitelného růstu díky produktově orientovaným marketingovým strategiím růstu, které jsou navrženy tak, aby přinášely smysluplné výsledky.
- Šetřete zdroje díky efektivním procesům a nástrojům zaměřeným výhradně na urychlení růstu.
- Získejte přístup k pokročilým technologiím a analýze dat, které vám poskytnou informace, díky nimž bude vaše strategie vždy o krok před trhem.
- Využijte řešení šitá na míru, která jsou v souladu s vašimi obchodními cíli, dynamikou trhu a potřebami zákazníků.
- Rychle se přizpůsobujte měnícím se podmínkám pomocí flexibilních přístupů, které odpovídají vašemu tempu růstu.
- Rozšiřte své příležitosti díky rozsáhlým kontaktům, které tyto agentury přinášejí prostřednictvím vedení marketingových agentur.
- Vyhněte se rizikům a zpožděním spojeným s budováním interních týmů.
Díky začlenění technik, jako jsou růstové smyčky a další osvědčené rámce, do marketingových investic vytvářejí tyto agentury komplexní strategii růstového marketingu, která zajistí, že vaše úsilí povede k udržitelnému úspěchu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
🧠 Zajímavost: Growth hackeři věří v heslo „rychle selhat, rychleji se poučit“. Čím rychleji vyzkoušíte různé taktiky, tím rychleji můžete optimalizovat a škálovat to, co funguje, a ušetřit tak drahocenný čas a zdroje.
Nejlepší agentury zabývající se růstovým marketingem
Než se podíváte na seznam nejlepších agentur zabývajících se růstovým marketingem, je důležité vědět, co je třeba zvážit při výběru správného partnera.
Kritéria pro výběr nejlepší agentury zabývající se růstovým marketingem
Správná agentura může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vaší cesty k růstu, proto je důležité pochopit klíčová kritéria. Pojďme se podívat na nejdůležitější faktory při výběru ideální agentury pro růstový marketing.
- Komplexní služby: Od vytváření šablon marketingových plánů až po jejich realizaci by měly pokrývat všechny aspekty růstového marketingu.
- Odborné znalosti v oblasti nástrojů pro growth hacking: Growth hackeři se při testování, optimalizaci a škálování marketingových kampaní spoléhají na specializované nástroje. Zkontrolujte, zda agentura ovládá nástroje jako Unbounce, Hotjar, Mixpanel, Google Analytics a další.
- Zaměření na návratnost investic: Vaše ideální agentura by se měla zaměřit na generování příjmů a podporu růstu, které mají přímý dopad na vaše výsledky, a ne jen na povrchní metriky, jako je návštěvnost webových stránek nebo počet lajků na sociálních sítích.
- Šablony: Agentura by měla vědět, jak vytvářet akční marketingové plány a využívat nejnovější zdroje.
- Přizpůsobení: Každý podnik je jedinečný, takže univerzální přístup nebude fungovat. Vynikající agentura pro růstový marketing přizpůsobí strategie konkrétně cílům, cílové skupině a výzvám vaší společnosti.
- Silná komunikace: Agentura by měla udržovat jasnou a průběžnou komunikaci, poskytovat pravidelné zprávy a být transparentní ohledně svých strategií a výsledků.
- Ceny: Ujistěte se, že agentura nabízí jasný a transparentní cenový model, který odpovídá vašemu rozpočtu a cílům růstu. Pochopte, jakým způsobem účtují – zda hodinově, na základě projektu nebo paušálně –, aby vás později nečekala žádná překvapení.
S ohledem na tyto faktory budete připraveni vybrat si agenturu, která přináší skutečné výsledky a dlouhodobý růst.
Seznam nejlepších agentur zabývajících se růstovým marketingem
Růstový marketing je vysoce efektivní, protože se zaměřuje na to, co je důležité – najít to, co funguje, a zdvojnásobit to. Jde o experimentování, rychlé učení a chytré škálování, aby se dosáhlo skutečných výsledků. Značky jsou o krok napřed ve světě, kde se chování spotřebitelů mění přes noc.
Zde je seznam nejlepších agentur zabývajících se růstovým marketingem, které v současné době udávají směr – agentur, se kterými byste měli zvážit spolupráci na své cestě k růstu.
1. NoGood
📍 Umístění: New York City📅 Založeno: 2017
Proč si vybrat NoGood:NoGood je agentura zaměřená na výkon a růst, která je postavena na škálovatelnosti. Je ideálním partnerem pro B2B SaaS, zdravotnictví a spotřebitelské značky, které chtějí zvýšit nejen návštěvnost, ale i tržby. Jejich tým sdružuje kreativce, datové vědce a marketingové odborníky, kteří realizují strategie pro celý funnel podložené rychlým experimentováním a jasnou návratností investic.
Příklad použití:Chystáte se uvést produkt SaaS na konkurenční americký trh? NoGood pomohlo společnosti ByteDance uvést na trh v USA produkt Lark Suite a expandovat na mezinárodní úrovni, čímž prokázalo svou schopnost realizovat globální kampaně s vysokými sázkami.
🎯 Významné úspěchy:
- TechCrunch ji uznává jako jednu z nejlepších agentur pro růst v USA.
- Zvýšení meziročních digitálních tržeb společnosti SteelSeries o 35 %
- Pomohli jsme společnostem MongoDB a TikTok rozšířit cílené akviziční aktivity.
💡 Tip pro profesionály: Pokud provozujete produktově orientovanou firmu nebo společnost SaaS, agentura zabývající se růstovým marketingem vám může pomoci snížit fluktuaci zákazníků, zvýšit konverzi z zkušební verze na placenou a zkrátit prodejní cyklus – to vše v rámci stejného růstového sprintu.
2. Velocity Growth
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2020
Velocity Growth je butiková agentura zabývající se digitálním marketingem, která se specializuje na výkonnostní marketing, marketing životního cyklu a SEO. Díky svému cílenému přístupu se stala lídrem v oblasti digitálních marketingových služeb.
Tým agentury funguje jako rozšíření vaší firmy a nabízí bezkonkurenční odborné znalosti a úplnou transparentnost. Nejenže realizují strategie, ale stávají se součástí vašeho růstového příběhu.
Příklad použití:Startup v rané fázi s omezenými marketingovými možnostmi? Velocity funguje jako váš plug-and-play tým. S zakladatelem Craigem Zingerlinem (šestinásobným podnikatelem) a expertkou na placené akvizice Jen Bryanovou v čele je jejich přístup štíhlý, transparentní a zaměřený na měřitelný růst.
🎯 Čím jsou známé:
- Strategie zaměřené na startupy s podporou při realizaci
- Přehledné reporty a rychlé iterační cykly
- Odborné znalosti v oblasti lifecycle marketingu pro zvýšení LTV
💡 Tip pro profesionály: Jakmile si vyberete agenturu, spravujte časové plány, zadání a výsledky na jednom místě pomocí marketingových dashboardů ClickUp. Díky sledování v reálném čase a přizpůsobeným zobrazením nikdy neztratíte přehled o svých KPI růstu.
3. Skale
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2019
Skale je agentura specializující se na SEO, budování odkazů, technické SEO, tvorbu obsahu SaaS a CRO – ideální pro B2B SaaS značky, které chtějí překročit hranice marnivých metrik. Jejich distribuovaný tým buduje SEO růstové motory, které generují pipeline a zvyšují měsíční opakující se příjmy (MRR) s měřitelným, dlouhodobým dopadem.
Příklad použití:Chcete předstihnout zavedené konkurenty ve vyhledávání? Skale pomohlo Piktochartu překonat Canvu za pouhé tři měsíce. Rovněž dosáhli 120% nárůstu registrací a 190% nárůstu kliknutí pro Slite prostřednictvím organického provozu bez značky, čímž dokázali, že jejich SEO strategie zaměřené na SaaS přinášejí skutečné obchodní výsledky.
🎯 Významné úspěchy:
- Odborné znalosti v oblasti B2B SaaS s růstovými strategiemi pro celý funnel
- SEO zaměřené na výnosy, nejen na zvýšení návštěvnosti
- Přesvědčivé případové studie dokazující dlouhodobý dopad SEO
👀 Věděli jste? Mnoho agentur zabývajících se růstem kombinuje kampaně na různých platformách. ClickUp Docs + ClickUp Chat pomáhají uchovávat nápady, schválení a další kroky na jednom místě, takže kreativní týmy a agentury mohou společně pracovat rychleji.
4. Relevance
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2006
Relevance je agentura pro růstový marketing, na kterou se obracejí značky, které chtějí zvýšit svou viditelnost a vybudovat si autoritu v oboru. Díky hlubokým znalostem v oblasti digitálních PR, SEO a content marketingu vám Relevance pomůže vyniknout na nasycených trzích a oslovit správné publikum ve správný čas.
Příklad použití:Už máte vypracovanou marketingovou strategii, ale potřebujete rozšířit obsah? Relevance přizpůsobuje propagační kampaně tak, aby rozšířily dosah a zvýšily cílenou viditelnost. Od přizpůsobeného myšlenkového vedení až po redakční strategii bohatou na SEO, postarají se o vaši značku.
🎯 Významné úspěchy:
- Pomohli jsme zajistit významné klienty, jako jsou Google, Microsoft a Dell.
- Zvýšení konverze klientů v oblasti telemedicíny o 119 %
- Zvýšili jsme organický provoz technologické společnosti zaměřené na děti o 664 %.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte potíže s prioritizací svých nápadů pro růst, požádejte svou agenturu o vytvoření seznamu úkolů pro růst nebo systému bodování ICE. Pomůže vám to soustředit úsilí tam, kde je návratnost investic nejvyšší.
5. Ladder. io
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2014
Ladder je agentura zabývající se růstovým marketingem založená na datech, která kombinuje strojové učení s efektivními testovacími strategiemi, aby dosáhla škálovatelných výsledků. Díky zkušenostem s kampaní zaměřenými na vysoký růst pro společnosti z žebříčku Fortune 500 a startupy z Y Combinator se Ladder vyznačuje vědeckým přístupem k růstu.
Příklad použití: Potřebujete ověřit sdělení nebo optimalizovat svůj funnel s minimálními náklady? Ladder používá minimální proveditelné testy k dosažení maximální návratnosti investic – stejně jako v případě Money Dashboard, kde pomohl značce předvést klíčové funkce a dosáhnout měřitelného růstu tržeb.
🎯 Významné úspěchy:
- Podporované iniciativy růstu pro Booking.com a Facebook
- Poskytuje efektivní strategie založené na datech a testování.
- Důvěřují jim rychle rostoucí startupy i podnikové týmy.
🎯 ClickUp Insight: Ať už je vaše agentura vzdálená nebo hybridní, ClickUp pro agentury vám poskytuje flexibilní strukturu pro škálování procesů, sledování aktiv a správu více klientů – vše v jednom pracovním prostoru.
6. EmberTribe
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2015
EmberTribe je agentura zabývající se růstovým marketingem, která klade důraz na data, rychlost a výsledky. Tento tým pracuje výhradně na dálku a soustředí se na metriky, nikoli na schůzky – a to se odráží v jejich výsledcích. Jejich štíhlý přístup je ideální pro firmy, které chtějí rychlý, testováním podložený růst bez režijních nákladů tradičních agentur.
Příklad použití: Potřebujete rychlé a měřitelné výsledky z placených reklam? EmberTribe pomohlo šperkařské značce Baltic Essentials zdvojnásobit její měsíční tržby za pouhých 60 dní díky důkladné optimalizaci a strategii založené na datech.
🎯 Významné úspěchy:
- Zdvojnásobení tržeb společnosti Baltic Essentials za dva měsíce
- Známé pro efektivní provoz a rychlé provedení
- Provozuje TribeTalk, kanál na YouTube, který sdílí informace o růstu v oblasti e-mailů, reklam a funnelů.
7. Fantom
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2017
Fantom je specializovaná agentura pro růstový marketing, která se zaměřuje výhradně na placená média. Nevěří v univerzální strategie, ale každou strategii přizpůsobují fázi produktu a cílovému publiku. Ať už chcete úzce spolupracovat nebo předat otěže, Fantom se přizpůsobí vašemu preferovanému pracovnímu postupu a stane se prodlouženou rukou vašeho interního týmu.
Příklad použití:Chcete uvést na trh specializovaný produkt SaaS a potřebujete agresivní placený růst? Fantom spravuje reklamní výdaje v hodnotě přes 10 milionů dolarů a ví, jak dosáhnout výsledků – ať už jde o zvýšení ROAS nebo snížení CPL v různých odvětvích. 🎯 Významné úspěchy:
- Zvýšení ROAS z 2,93x na 8,55x za pouhých 30 dní pro obchod se šperky
- Zvýšení konverzního poměru o více než 139 % pro společnost zabývající se dodržováním předpisů v oblasti dodavatelského řetězce
- Snížení nákladů na lead (CPL) pro tradiční softwarovou společnost o více než 82 % ve vyhledávání během tří měsíců.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru agentury se zeptejte, zda nabízí flexibilní spolupráci, jako jsou růstové sprinty, měsíční paušály nebo ceny založené na projektech, abyste si mohli vše vyzkoušet, než se zavážete k dlouhodobé spolupráci.
8. Rozšiřujeme startupy
📍 Umístění: Tchaj-pej a Londýn📅 Založeno: 2016
We Scale Startups je agentura zaměřená na lean growth marketing, která se věnuje pomoci začínajícím startupům v oblastech SaaS, e-commerce, kryptoměn a aplikací dosáhnout škálovatelného a předvídatelného růstu. Díky týmu technologicky zdatných stratégů rozkládají složité myšlenky na jednoduché, realizovatelné strategie, díky čemuž pokročilé růstové taktiky působí jednoduše a lidsky.
Příklad použití:Vytváříte produkt, ale máte potíže s jeho prosazením? We Scale Startups vytváří komplexní „Growth Machines“, které vám pomohou rozšířit získávání uživatelů a konverzi na globálních trzích, aniž byste vyčerpali svůj rozpočet.
🎯 Významné úspěchy:
- Dosáhli jsme průměrné CTR 8,6 % – což představuje obrovský nárůst o 761 % oproti předchozím kampaním.
- Oslovili jsme více než 25 000 potenciálních zákazníků s konverzním poměrem 2,6 %.
- Důvěřují jim akcelerátory jako Google Launchpad a University of Cambridge.
9. Tuffgrowth
📍 Umístění: Spojené státy americké (vzdálené)📅 Založeno: 2016
Tuffgrowth je agentura pro značky, které upřednostňují podstatu před pozlátkem. Vyhýbají se šablonovým strategiím a soustředí se na nalezení tří jedinečných růstových strategií, které skutečně přinášejí výsledky, a poté je neúnavně optimalizují na základě údajů v reálném čase. Spolupracují s e-commerce, B2B a startupy všech velikostí, aby jim pomohli dosáhnout udržitelného růstu.
Příklad použití:Chcete uvést na trh nový produkt, ale nevíte, kam zaměřit marketingové výdaje? Tuffgrowth vám pomůže se zorientovat v nabídce tím, že rychle identifikuje a otestuje strategie s vysokým dopadem – podložené jasnými měřítky výkonnosti.
🎯 Významné úspěchy:
- Dosáhli jsme CPI 1,53 oproti průměru v odvětví 2,07.
- CPI kleslo na 1,07 $ oproti 1,51 $ u jiné aplikace s vysokým objemem.
- Klienti je popisují jako „bojovné, strategické a kreativní“, a to z dobrého důvodu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkci Cíle v ClickUp k nastavení a sledování benchmarků kampaní, abyste vždy věděli, zda se vaše náklady na kliknutí, instalaci nebo lead vyvíjejí správným směrem.
10. Growth Shop
📍 Umístění: Globální (vzdálené)📅 Založeno: 2019
Growth Shop je ideálním partnerem pro společnosti, které chtějí rychle a globálně expandovat. Je známý svým systematickým čtyřfázovým růstovým motorem – analýzou trychtýře, růstovými sprinty, optimalizací a škálováním – a již pomohl svým klientům dosáhnout tržeb přesahujících 1 miliardu dolarů.
Příklad použití:Chystáte se uvést produkt na nové trhy? Growth Shop vám pomůže identifikovat překážky, rychle otestovat řešení a rozšířit to, co funguje. Jejich strukturovaný proces zajistí, že budete růst efektivně a zároveň minimalizujete rizika.
🎯 Významné úspěchy:
- Pomohli jsme společnosti Trouva stát se jednou z pěti nejrychleji rostoucích firem ve Velké Británii.
- Díky systematickému a opakovatelnému experimentování jsme klientům pomohli dosáhnout růstu v hodnotě přes 1 miliardu dolarů.
- Důvěřují jim globální značky DTC a SaaS, které usilují o rychlý růst.
💡 Tip pro profesionály: Growth marketing vzkvétá díky opakovatelným systémům. ClickUp Tasks vám umožní proměnit úspěšné strategie v opakovatelné pracovní postupy, takže váš tým nemusí pokaždé začínat od nuly.
11. Orange Pegs
📍 Umístění: Orange County, Kalifornie📅 Založeno: 2013
Orange Pegs přináší experimentální, iterativní přístup k modernímu růstovému marketingu. Poskytují služby různým odvětvím – od B2B startupů po profesionální služby – prostřednictvím hybridního modelu strategií inbound a growth hackingu.
Příklad použití: Potřebujete partnera pro růst, který je stejně strategický jako přizpůsobivý? Orange Pegs poskytuje řešení na míru, opírající se o silné odborné znalosti HubSpot a datově podložený rámec, který se vyvíjí spolu s vaším podnikáním.
🎯 Významné úspěchy:
- HubSpot Gold Partner s bohatými zkušenostmi v oblasti inbound + outbound strategie
- Důvěřují jim značky B2B i B2C pro experimentování s celým funnelem.
- Chválena za svůj strategický a systematický přístup dlouhodobými klienty, jako je Mark Arrow.
💡 Profesionální tip: Zefektivněte své příchozí a odchozí pracovní postupy pomocí ClickUp – propojte své CRM řešení, prodejní úkoly a marketingové iniciativy, aby se mezifunkční týmy shodovaly na cílech pipeline.
12. Deviate Labs
📍 Umístění: Los Angeles, Kalifornie📅 Založeno: 2014
Deviate Labs je silná agentura zabývající se growth hackingem, která se věnuje urychlování růstu podnikání pomocí kreativních taktik. Agentura vyniká v aplikaci úspěšných strategií, které jsou vhodné pro velké značky i malé startupy. Od společností z žebříčku Fortune 500 po skromné startupy se specializují na rychlé experimentování a škálování toho, co funguje – a to rychle.
Příklad použití: Pokud vaše značka potřebuje více než jen standardní marketingové taktiky, Deviate Labs nabízí vynikající nápady a osvědčené rámce, jako je jejich vlastní ASP™ Sales Flywheel, které urychlují růst.
🎯 Významné úspěchy:
- Ochranná známka jedinečného rámce pro growth hacking (ASP™ Sales Flywheel)
- Několik společností představovaných v pořadu Shark Tank
- Důvěřují jim globální značky i začínající startupy.
💡 Tip pro profesionály: Chcete vyzkoušet odvážné nápady, aniž byste ztratili přehled o výkonu? Použijte ClickUp Whiteboards k mapování experimentů a propojení úkolů, cílů a dokumentace – tak budou všechny testy růstu viditelné a realizovatelné.
13. Growfusely
📍 Umístění: Ahmedabad, Indie📅 Založeno: 2018
Growfusely, dříve známá jako 20 Media, je agentura zabývající se růstovým marketingem s důrazem na obsah, která má hluboké znalosti v oblasti SEO, budování odkazů a technické strategie obsahu. Pod vedením Pratika Dholakiya, zkušeného digitálního marketéra s více než desetiletou praxí, agentura uplatňuje udržitelný přístup založený na datech k dlouhodobému organickému růstu.
Příklad použití: Pokud jste společnost SaaS, která chce zvýšit organický provoz a autoritu, Growfusely vytváří strategie obsahu pro celý funnel, které přivádějí kvalifikovaný provoz a zpětné odkazy – s výsledky podloženými ověřenými případovými studiemi.
🎯 Významné úspěchy:
- Pomohli jsme škálovat růst založený na obsahu pro značky jako Wrike a Social JukeBox.
- Kombinuje SEO s redakční hloubkou, aby dosáhla komplexních výsledků.
- Nabízí komplexní podporu v oblasti strategie, psaní, propagace a analytiky.
👀 Věděli jste? Marketingové, produktové a prodejní týmy často pracují izolovaně, což vede k překážkám ve vašem růstovém motoru. Díky multifunkčním zobrazením ClickUp můžete sjednotit týmy a vidět projekty ze všech úhlů – kalendář, tabule, pracovní vytížení a další.
14. BAMF
📍 Umístění: Los Angeles, Kalifornie📅 Založeno: 2017
BAMF (Badass Marketing Founders) je odvážná agentura zaměřená na růst, která je známá jako průkopník influencer marketingu na LinkedIn a virálního brand storytellingu. Spoluzakladatel Josh Fetcher odstartoval trend virálního obsahu na LinkedIn a vybudoval silný tým, který spojuje startupový elán s důvtipem v budování komunity.
Příklad použití:Chcete rozvíjet svou osobní značku na LinkedIn nebo si od základů vybudovat virální publikum? Příručka BAMF pro růst pomohla začínajícím startupům, jako je Bear Squeeze, a netradičním značkám, jako je Unicorn Snot, dosáhnout explozivního nárůstu viditelnosti a popularity.
🎯 Významné úspěchy:
- Odstartovali virální hnutí storytellingu na LinkedIn
- Vytvořte komunitu marketérů na Facebooku s více než 18 000 členy.
- Pomohli jsme značkám stát se virálními díky strategiím vedeným influencery.
15. Galactic Fed
📍 Umístění: Vzdálené (globální)📅 Založeno: 2017
Galactic Fed je agentura zaměřená na růst, která se zabývá daty a byla založena matematiky a softwarovými inženýry. Využívá strategie založené na umělé inteligenci, A/B testování a škálovatelné systémy, aby pomohla více než 600 značkám urychlit akvizice a růst tržeb, zejména v rychle se rozvíjejících odvětvích, jako jsou SaaS, spotřební zboží a technologie.
Příklad použití:Chcete uvést na trh nový spotřebitelský produkt a potřebujete omnichannelovou trakci? Komplexní přístup Galactic Fed zahrnující SEO, placená média a lifecycle marketing vám poskytne dosah a konverze, které vám umožní cenově dostupný růst.
🎯 Významné úspěchy:
- Pomohli jsme více než 600 startupům a značkám dosáhnout měřitelného návratu investic.
- Specializuje se na kombinování datové vědy s kreativními růstovými strategiemi.
- Zahrnuje vše od SEO a obsahu po e-maily a placená média.
💡 Tip pro profesionály: ClickUp AI vám pomůže rychle provádět různé úkoly, od shrnutí výkonu kampaně po psaní e-mailů, zpráv a zpráv pro zákazníky, aniž byste museli opustit své pracovní prostředí. Vyzkoušejte ClickUp AI pro chytřejší a rychlejší růstový marketing.
16. Growth Hackers
📍 Umístění: Asie (především práce na dálku)📅 Založeno: 2016
Growth Hackers je agentura zaměřená na strategii, která pomáhá startupům a scale-upům urychlit růst prostřednictvím experimentů založených na datech. Agentura, známá svou schopností přizpůsobit marketing chování uživatelů a pozici produktu, kombinuje agilní testování s odvážnou kreativitou.
Příklad použití:Chystáte se uvést na trh mobilní aplikaci nebo nový produkt SaaS? Growth Hackers podporuje vaše snahy o uvedení na trh vším od optimalizace App Store po kompletní obsah a PR strategie – navržené tak, aby se rychle a efektivně škálovaly.
🎯 Významné úspěchy:
- Vlastní rámce pro A/B testování pro štíhlý a agilní marketing
- Odborné poradenství pro akcelerátory a startupy při získávání finančních prostředků
- Škálovatelné obsahové a SEO strategie pro získávání uživatelů
17. MAD Kings
📍 Umístění: Brusel, Belgie📅 Založeno: 2016
MAD Kings je agentura zabývající se growth hackingem, která vychází z přesvědčení, že agilní marketing zaměřený na celý funnel přináší lepší výsledky než tradiční kampaně zaměřené na povědomí o značce. Jejich tým stratégů, vývojářů, designérů a datových vědců provádí rychlé experimenty, aby zjistil, co funguje, a rychle to rozšířil.
Příklad použití: Pokud jste start-up nebo středně velká značka, která chce vybudovat vlastní tým pro růst, MAD Kings vám nejen dodá kampaně, ale také vás naučí, jak se stát vlastním motorem růstu, a to prostřednictvím praktických workshopů a experimentů v reálném čase.
🎯 Významné úspěchy:
- Osvědčený čtyřfázový proces růstu: analýza, tvorba nápadů, stanovení priorit, realizace
- Důvěřuje jim více než 300 startupů a korporací po celé Evropě.
- Nabízí přizpůsobené workshopy zaměřené na růstové hackování s cílem budovat interní kapacity.
💡 Tip pro profesionály: Týmy zaměřené na růst milují efektivní fungování, ale ne na úkor přehlednosti. Dashboardy ClickUp pomáhají agenturám sledovat KPI, ROAS, CAC a MRR v reálném čase – vše na jednom místě, bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji.
18. Inbound Labs
📍 Umístění: San Francisco, Kalifornie📅 Založeno: 2014
Inbound Labs je globální agentura zabývající se růstovým marketingem a inbound marketingem, které důvěřuje více než 200 společností ve 20 zemích. S týmem více než 50 stratégů, inženýrů a kreativců poskytuje agentura řešení založená na datech zaměřená na optimalizaci konverzního poměru (CRO), inbound marketing a růst celého funnelu.
Příklad použití: Potřebujete agenturu se znalostmi HubSpot, která rozumí jak technickému, tak strategickému růstu? Inbound Labs je certifikovaný partner HubSpot Diamond Partner podporovaný investory ze Silicon Valley, což z něj činí nejlepší volbu pro startupy i podnikové týmy.
🎯 Významné úspěchy:
- Diamantový partner HubSpot s globálním dosahem
- Tým více než 50 odborníků na růst z 10 zemí
- Důvěřuje jim více než 200 klientů díky škálovatelným kampaním zaměřeným na návratnost investic.
🗂️ Tip na šablonu: Vytváříte nástroj pro experimenty zaměřené na růst? Začněte se šablonou ClickUp Growth Experiments. Vizualizujte hypotézy, testujte výsledky a přidělujte úkoly – vše z jedné společné tabule.
19. Cro Metrics
📍 Umístění: San Francisco, Kalifornie📅 Založeno: 2011
Cro Metrics je jednou z nejznámějších agentur v oblasti růstového marketingu, která je proslulá svým vědeckým přístupem založeným na testování. Tato agentura, která má za sebou spolupráci s technologickými giganty, jako je Facebook, se specializuje na experimenty založené na hypotézách, jejichž cílem je odemknout růst tržeb a zlepšit zákaznickou zkušenost.
Příklad použití: Pokud jste rostoucí společnost v oblasti SaaS nebo eCommerce a chcete optimalizovat konverzní poměry, Cro Metrics vám pomůže odhalit nové poznatky prostřednictvím nepřetržitého A/B testování a analýzy v reálném čase.
🎯 Významné úspěchy:
- Důvěřují nám Facebook a další významné technologické společnosti.
- Jedna z prvních agentur zabývajících se růstovým marketingem, která využívá model založený na předplatném.
- Silný důraz na experimentování a iterace pro dlouhodobý růst
20. Křivka poptávky
📍 Umístění: San Francisco, Kalifornie📅 Založeno: 2018
Demand Curve je agentura podporovaná společností Y Combinator, které důvěřují stovky startupů, protože dokáže proměnit počáteční zájem v měřitelné a škálovatelné příjmy. V čem spočívá jejich specializace? V tom, že činí růst jednoduchým a dosažitelným, zejména pro technicky zaměřené zakladatele.
Příklad použití: Pokud jste technicky zaměřený zakladatel, který je zahlcen složitostí marketingu, Demand Curve vám poskytne podrobné návody a podporu při realizaci, které vám pomohou efektivně škálovat – bez ztráty času a rozpočtu.
🎯 Významné úspěchy:
- Důvěřují nám stovky začínajících a rostoucích startupů.
- Nabízí marketingové školicí programy přizpůsobené pro nemarketingové pracovníky.
- Odborné znalosti v oblasti SEO, CRO, placené akvizice a automatizace růstu
💡 Profesionální tip: Najímáte více specialistů na správu projektů, úkolů a schvalování kreativních návrhů? Centralizujte vše v ClickUp – od přijetí zakázky až po dodání. Díky přizpůsobeným zobrazením vidí váš stratég pipeline, váš designér úkoly a váš klient výsledky.
21. GrowthMasters
📍 Umístění: Spojené státy americké📅 Založeno: 2019
GrowthMasters je specializovaná agentura zaměřená výhradně na LinkedIn – ideální pro profesionály, kteří chtějí budovat osobní značku a myšlenkové vedení. Jsou známí svou vlastní metodou Content Machine Method™, která pomáhá klientům vytvářet vysoce účinný obsah, který zvyšuje dosah a autoritu.
Příklad použití:Jste generální ředitel venture kapitálové společnosti nebo konzultant v oblasti rychlého růstu a chcete se odlišit na LinkedIn? GrowthMasters vám pomůže stát se jedním z 5 % nejlepších tvůrců obsahu na této platformě díky strategii, realizaci a optimalizaci přizpůsobené vašemu publiku.
🎯 Významné úspěchy:
- Díky metodě Content Machine Method™ zaznamenaly více než 60 milionů zhlédnutí.
- Spolupracuje s generálními řediteli, vedoucími pracovníky a konzultanty podporovanými rizikovým kapitálem nebo kteří opustili své pozice.
- Specializované odborné znalosti v oblasti rozvoje osobní značky na LinkedIn
💡 Tip pro profesionály: Jakmile budete mít připravený plán obsahu, sledujte frekvenci publikování a analytiku zapojení pomocí kalendáře a dashboardů ClickUp. Uchovávejte svou strategii, návrhy a zpětnou vazbu na jednom místě.
22. Wallaroo Media
📍 Umístění: Spojené státy americké📅 Založeno: 2012
Wallaroo Media začala v roce 2009 jako agentura zabývající se SEO a obsahem a do roku 2012 se vyvinula v agenturu poskytující komplexní služby v oblasti růstového marketingu. Dnes je známá tím, že pomáhá značkám posílit jejich přítomnost prostřednictvím reklamy na sociálních médiích, budování značky a strategických investic – ideální pro rychle rostoucí společnosti, které chtějí rozšířit svůj dosah i příjmy.
Příklad použití:Chcete pozvednout svou značku pomocí multikanálové digitální strategie podpořené odbornými znalostmi velkých značek? Wallaroo spolupracovalo s takovými známými jmény, jako jsou NBA, Disney a IKEA, což z něj činí chytrého partnera pro firmy, které jsou připraveny vstoupit do hlavního proudu.
🎯 Významné úspěchy:
- Pomohli jsme značkám jako Casper a IKEA rozšířit jejich digitální kampaně.
- Propojuje startupy s relevantními venture kapitálovými společnostmi prostřednictvím své sítě investorů.
- Nabízí investice do růstové fáze spolu s marketingovou strategií.
23. Spike
📍 Umístění: Spojené státy americké📅 Založeno: 2017
Spike je agentura pro růstový marketing, která je ideální volbou pro startupy spouštějící crowdfundingové kampaně. Ať už se připravujete na Kickstarter, Indiegogo nebo jen chcete, aby se váš produkt stal virálním, Spike vám nabídne komplexní strategii – virální PR, zesílení vlivu influencerů, obsah a realizaci zaměřenou na konverzi.
Příklad použití:Chcete uvést na trh hardwarový produkt a potřebujete zviditelnit a získat podporovatele? Čtyřfázový proces společnosti Spike – od průzkumu publika po optimalizaci kampaně – pomáhá startupům proměnit zájem v investice. Jejich přístup zaměřený na komunitu také zajišťuje, že na této cestě nikdy nebudete sami.
🎯 Významné úspěchy:
- Vybudujte prosperující komunitu na Facebooku a Slacku, která podpoří váš další růst.
- Poskytuje komplexní strategii crowdfundingu od zvýšení povědomí až po následnou propagaci po skončení kampaně.
- Známé pro virální marketing vedený influencery a návrh kampaní s pozitivní návratností investic.
💡 Tip pro profesionály: Provádíte více kampaní zaměřených na růst? ClickUp Docs vám umožní ukládat strategické prezentace, briefy kampaní a poznámky o výkonu – vše lze sdílet, prohledávat a okamžitě využít.
24. GrowthHit
📍 Umístění: Seattle, Spojené státy americké📅 Založeno: 2016
GrowthHit je agentura zaměřená na růstový marketing, která byla vytvořena pro startupy a scaleupy připravené k rychlému růstu. Jejich přístup založený na kompletním funnelu kombinuje rychlé testování, strategii zaměřenou na konverzi a hluboké porozumění produktu i cílovému publiku, což z nich dělá ideální volbu pro týmy v rané fázi, které hledají trakci bez zbytečných nákladů.
Příklad použití: Zakladatel startupu, který chce zahájit a ověřit své snahy o uvedení na trh, aniž by najímal celý interní tým? GrowthHit se stane vaším partnerem pro růst – provádí A/B testy, optimalizuje funnel a od prvního dne slaďuje produkt s distribucí.
🎯 Významné úspěchy:
- Spolupracovali jsme s zakladateli financovanými Techstars a značkami z žebříčku Fortune 500.
- Uvedeno v Wall Street Journal a ve spolupráci s Googlem.
- Specializuje se na produktové strategie růstu přizpůsobené pro úspěch v rané fázi.
25. Dapper
Založeno: 2019
📍 Umístění: Rotterdam a Lisabon
Dapper je vysoce účinná agentura zabývající se růstovým marketingem, která byla vytvořena pro B2B značky usilující o rychlý růst. Od generování poptávky a optimalizace funnelu až po audity celého funnelu kombinují kreativitu s analytikou, aby vytvořili kampaně, které přinášejí konverze.
Příklad použití: Pokud jste rostoucí společnost typu SaaS nebo B2B, která se snaží sladit strategii s měřitelnou návratností investic, Dapper vám pomůže s přizpůsobenými plány růstu, pokročilými technologickými řešeními a iterativním testováním, abyste dosáhli udržitelného růstu.
🎯 Významné úspěchy:
- Spolupracujeme se startupy, malými a středními podniky i společnostmi z žebříčku Fortune 500®.
- Známé kombinací kreativního storytellingu s výkonnostním marketingem.
- Odborníci na audity celého funnelu a optimalizaci kampaní na základě dat
Výběr správné agentury pro růstový marketing
Hledání správné agentury pro růstový marketing začíná porozuměním potřebám vašeho podnikání. Posuďte zkušenosti agentury ve vašem odvětví a její schopnost vytvářet přizpůsobené strategie. Kromě toho hledejte agentury s prokázanou historií dosažení měřitelných výsledků, které jsou v souladu s vašimi cíli.
Abyste zajistili úspěšné partnerství, můžete také zvážit položení těchto otázek:
- Jaký je váš proces vývoje a realizace růstových strategií?
- Můžete se podělit o případové studie nebo příklady minulých úspěchů?
- Jak měříte úspěch a návratnost investic?
- Jak udržet krok s neustále se vyvíjejícími marketingovými trendy a nástroji?
- Jaká je vaše cenová struktura a co zahrnuje?
Jakmile si vyberete agenturu, je pro zajištění efektivního partnerství klíčové její průběžné hodnocení. Od samého začátku stanovte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), abyste mohli měřit pokrok a zajistit, že obě strany mají stejná očekávání.
Můžete sledovat metriky jako:
- Růst tržeb: Generuje vaše firma více prodejů nebo zvyšuje své měsíční opakující se tržby (MRR)?
- Náklady na získání zákazníka (CAC): Kolik stojí získání zákazníka prostřednictvím jejich strategií?
- Celková hodnota zákazníka (CLTV): Vedou jejich snahy k získání dlouhodobých a loajálních zákazníků?
- Návratnost investic do reklamy (ROAS): Přináší váš rozpočet na reklamu ziskové výsledky?
Klíčem je pravidelná komunikace – naplánujte si pravidelné schůzky, abyste mohli diskutovat o výkonu kampaně, zkontrolovat analytické údaje a podle potřeby upravit strategie. Buďte otevření zpětné vazbě a ujistěte se, že agentura je transparentní, pokud jde o výsledky.
Nebo pokud chcete snadný způsob, jak začít, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací!
S ClickUp můžete stanovovat cíle, přidělovat úkoly a sledovat pokrok v reálném čase. Díky integraci s různými marketingovými nástroji je snadné sledovat výkonnost a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Platforma pro řízení projektů je pro marketingový tým nezbytná a oceňujeme, že nám pomáhá zůstat v kontaktu s ostatními odděleními. ClickUp používáme každý den, pro všechno. Je velmi užitečný pro náš kreativní tým a zlepšil a zefektivnil jeho pracovní postupy.
Podívejme se, jak vám nástroj pro správu marketingových projektů, jako je ClickUp, může pomoci sledovat a vyhodnocovat marketingové strategie!
ClickUp pro růstový marketing a správu agentur
Představte si, že máte jednu platformu, na které může váš tým plynule přecházet od brainstormingu inovativních nápadů k realizaci multikanálových kampaní nebo globálních akcí. To je ClickUp Marketing!
ClickUp pro kreativní agentury nabízí marketingové nástroje navržené speciálně pro hladkou spolupráci a řízení projektů. Škálovatelné pracovní prostory vám umožňují organizovat a dohlížet na všechny aspekty vašich marketingových aktivit na jednom centrálním místě.
ClickUp vám také pomůže posunout váš růstový marketing na vyšší úroveň díky svým bohatým funkcím, jako jsou:
- ClickUp AI pro marketéry: Ať už připravujete návrh kampaně, přetváříte obsah pro různé kanály nebo shrňujete závěry z jednání, ClickUp AI pomáhá marketingovým týmům pracovat rychleji a s menším manuálním úsilím. Automatizujte opakující se úkoly, jako je výzkum, psaní a formátování, aby se váš tým mohl soustředit na kreativní strategii a výsledky.
- ClickUp Automation : Zjednodušte pracovní postupy a omezte opakující se úkoly, aby měl váš tým více času soustředit se na to nejdůležitější. Automatizace zlepšuje zákaznickou zkušenost tím, že omezuje manuální práci a umožňuje zaměstnancům soustředit se na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.
- ClickUp Tasks : Plánujte, organizujte a spolupracujte na jakémkoli projektu s úkoly, které se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu nebo typu práce. Tato flexibilita podporuje hladkou spolupráci a pomáhá vašemu týmu efektivněji podporovat vaši strategii růstu založenou na produktech.
- ClickUp Brain : Získejte přístup k nástrojům AI, které urychlí úkoly, jako je psaní, shrnování a vylepšování procesu vývoje produktů. Tato funkce usnadňuje vytváření dokumentů s požadavky na produkty (PRD), poutavého obsahu a testovacích plánů, a to vše při zvýšení efektivity.
- Zobrazení ClickUp : Sladěte se s produktově orientovanou růstovou strategií pomocí různých možností zobrazení – seznam, tabule, kalendář a další. Tato přizpůsobitelná zobrazení zvyšují zapojení uživatelů a poskytují jasnou vizualizaci projektů, díky čemuž je správa úkolů jednodušší a efektivnější.
- Formuláře ClickUp: Shromažďujte kreativní briefy, požadavky na kampaně nebo zpětnou vazbu od klientů přímo v ClickUp a automaticky převádějte odeslané údaje na úkoly, které lze realizovat.
A to není vše!
ClickUp má v rukávu více než jen pár triků, například předem připravené šablony, které vám pomohou začít s novými strategiemi růstového marketingu.
Provozování úspěšné marketingové agentury vyžaduje přesné plánování, realizaci a sledování kampaní. Proto je důležité mít k dispozici správné nástroje a šablony – a právě zde přichází na řadu šablona ClickUp Marketing Agency Template.
Podobně je šablona ClickUp Agency Management Template ideálním řešením pro agentury, zejména kreativní nebo marketingové agentury.
Zahrnuje vše, co potřebujete, od správy prodejního kanálu a rozsahu projektu až po správu zdrojů, zapojení klientů, dodávku projektu, požadavky na změny, zpětnou vazbu od klientů a mnoho dalšího.
💡Tip pro profesionály: S šablonou ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template můžete vytvořit podrobný plán pro své experimenty v oblasti růstu, vizualizovat je pro lepší spolupráci týmu a stanovit priority úkolů při efektivnějším přidělování zdrojů.
Dosáhněte většího růstu díky komplexní platformě, jako je ClickUp.
Víme, že chcete, aby vaše podnikání rostlo. Proto jste tady, a růst je naší specialitou.
ClickUp není jen další nástroj pro projektový marketing, je to vaše ultimátní velitelské centrum pro dosahování výsledků. Od brainstormingu po realizaci kampaní, ClickUp vám pokryje vše.
Organizuje strategické dokumenty, plány a denní úkoly na jedné platformě. Zatímco jiné nástroje mají potíže s koordinací týmů, funkce Tasks a Whiteboard od ClickUp zajišťují, že všichni, od stážistů po CMO, jsou na stejné vlně.
Výsledky mluví samy za sebe. Společnost V4 Company například zaznamenala díky ClickUp 30% nárůst růstu.
Na co tedy čekáte? Začněte s ClickUp ještě dnes! 🚀