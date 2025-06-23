Reclaim AI vs. Clockwise: Který nástroj pro inteligentní plánování je nejlepší?

Váš kalendář je plný, ale pomáhá vám to zůstat produktivní? Schůzky zabírají většinu času, soustředěná práce je odsunuta na druhou kolej a bez ohledu na to, jak pečlivě plánujete, vždy se najde něco, co naruší váš rozvrh.
Reclaim AI a Clockwise slibují, že tento problém vyřeší automatizací vašich časových bloků, stanovováním priorit úkolů a vytvářením prostoru pro soustředěnou práci. Který z nich vám ale skutečně pomůže získat zpět kontrolu nad vaším časem?
V tomto blogovém příspěvku porovnáváme Reclaim AI a Clockwise, abychom zjistili, který plánovací nástroj zajistí hladký průběh vašeho dne. ⚡
Reclaim AI vs. Clockwise v kostce
Zde je stručný přehled Reclaim AI vs. Clockwise – a jak může být ClickUp lepší alternativou než oba!
|Faktor
|Reclaim AI
|Clockwise
|Bonus: <2>ClickUp
|Zaměření
|Chrání individuální plány automatickým plánováním úkolů, zvyků a přestávek pomocí AI.
|Optimalizuje produktivitu týmu automatickým přeplánováním interních schůzek, aby se maximalizoval čas věnovaný soustředění.
|Centralizuje veškerou práci – úkoly, dokumenty, cíle a kalendáře – pro komplexní produktivitu v rámci jedné platformy.
|Plánování a flexibilita
|Vysoce přizpůsobitelný pro plánování osobních úkolů a zvyků napříč kalendáři.
|Skvělé pro dynamické plánování týmů; méně flexibilní pro osobní pracovní postupy.
|Kombinuje kalendář, správu úkolů a umělou inteligenci pro automatické plánování pracovních bloků, přeplánování konfliktů a sladění denních plánů s termíny projektů.
|Integrace
|Hluboká integrace s kalendáři Google a Outlook, plus nástroje pro úkoly jako Asana, Todoist, Jira
|Funguje především s Google Kalendářem a Asanou prostřednictvím rozšíření pro Chrome.
|Nativní integrace s kalendáři Google a Outlook, plus více než 1 000 nástrojů, včetně Slack, Zoom, Asana a dalších.
|Cílová uživatelská základna
|Určeno pro jednotlivce a manažery, kteří potřebují mít kontrolu nad osobními rozvrhy.
|Nejvhodnější pro střední a velké týmy, které potřebují automatizovanou optimalizaci schůzek a řízení soustředění celého týmu.
|Ideální pro jednotlivce i mezifunkční týmy, které spravují složité projekty, schůzky a znalostní práci na jednom místě.
|Analýzy a reporty
|Pokročilé metriky produktivity týkající se času stráveného úkoly, návyků, schůzek a rutin
|Základní přehledy o době soustředění, vytíženosti schůzkami a konfliktech
|Podrobné přehledy v reálném čase, přizpůsobené zprávy a sledování času napříč úkoly, projekty, schůzkami a lidmi.
Co je Reclaim AI?
Reclaim AI je inteligentní nástroj pro plánování, který je navržen tak, aby optimalizoval správu času díky hladké integraci s Google Kalendářem a dalšími aplikacemi. Automaticky plánuje schůzky, úkoly a osobní aktivity a zároveň se v reálném čase přizpůsobuje měnícím se prioritám.
Systém založený na umělé inteligenci zajišťuje, že nezbytná práce dostane potřebný čas, aniž by přetěžovala váš rozvrh. Analyzuje vaši dostupnost, časová pásma a vzorce plánování, aby našel nejlepší termíny pro schůzky.
Automatické blokování času rezervuje prostor pro soustředěnou práci, cvičení a osobní rutiny, zatímco funkce jako čas na soustředění, časová rezerva a dny bez schůzek pomáhají předcházet vyhoření a zvyšují produktivitu.
🧠 Zajímavost: Starověcí Římané původně používali 8denní týden k plánování tržních dnů. 7denní týden se stal standardem poté, co jej císař Konstantin v roce 321 n. l. oficiálně zavedl.
Funkce Reclaim AI
Správa času by neměla být neustálým bojem. Reclaim AI automatizuje plánování a zajišťuje, aby vaše zvyky, úkoly a schůzky zapadaly do vašeho dne, aniž by vás přetěžovaly. Podívejme se podrobně na jeho funkce. 👀
Funkce č. 1: Inteligentní sledování návyků a plánování založené na umělé inteligenci
Vytváření návyků a jejich dodržování je snazší, když vám kalendář vyhovuje. Použijte Reclaim AI k nastavení opakujících se událostí pro rutiny, jako je cvičení, meditace nebo soustředěné pracovní sezení, a nechte AI automaticky přeplánovat, když dojde ke konfliktům, čímž zajistíte konzistenci i v hektických dnech.
Nabízí analýzu sledování návyků a přizpůsobitelné šablony seznamů úkolů pro pracovní, osobní a rodinné cíle. Nástroj dokonce synchronizuje váš stav s komunikačními platformami týmu, takže všichni vědí, kdy jste v práci. Díky žebříčku priorit můžete definovat, které návyky jsou nejdůležitější, aby zůstaly chráněny ve vašem rozvrhu.
Funkce č. 2: Správa úkolů pomocí AI a synchronizace kalendáře
Jste unaveni z poslední chvíle spěchu, abyste stihli termíny? Reclaim AI plánuje úkoly přímo do vašeho kalendáře a zajišťuje, že budete mít dostatek času na jejich dokončení před termínem. Úkoly jsou rozděleny na zvládnutelné části, což usnadňuje udržení produktivity bez nutnosti pracovat do pozdních nočních hodin.
Díky synchronizaci všech kalendářů pro správu projektů na jednom místě můžete zabránit přeplnění a udržet rovnováhu mezi pracovními a osobními závazky.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má vyřešen jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy!
Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům ve vašem kalendáři na základě úrovně priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla pomocí ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Funkce č. 3: Adaptivní koordinace a integrace schůzek
Schůzky již nemusí narušovat váš pracovní rytmus. Díky adaptivní koordinaci schůzek tento nástroj automaticky vyhledává optimální časy pro týmové schůzky na základě analýzy dostupnosti v několika kalendářích.
Zvládá opakující se události, přizpůsobuje se časovým rozdílům a v případě konfliktů automaticky přeplánuje.
Díky hladké integraci s kalendářovými aplikacemi, nástroji pro správu projektů a platformami pro týmovou komunikaci zůstane váš plán centralizovaný a aktuální.
Ceny Reclaim AI
- Lite: Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 18 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
🧠 Zajímavost: První digitální nástroj pro plánování pochází ze systému PLATO, počítačového denního plánovače pro studenty.
Co je Clockwise?
Clockwise je plánovací asistent využívající umělou inteligenci, který je navržen tak, aby optimalizoval váš kalendář. Automaticky přeplánuje flexibilní schůzky, aby vytvořil nepřerušované pracovní období a zvýšil tak produktivitu.
Tento nástroj se hladce integruje s Google Kalendářem, Slackem a Asanou a koordinuje plány týmu tak, aby minimalizoval konflikty a zefektivnil spolupráci. Ať už jste jednotlivec, který se snaží omezit rušivé vlivy, nebo člen týmu, který hledá lepší způsob řízení času, Clockwise vám pomůže soustředit se na smysluplnou práci díky inteligentní organizaci vašeho plánu.
🔍 Věděli jste? Zeigarnikův efekt říká, že mozek si lépe pamatuje nedokončené úkoly než ty dokončené, proto vám plánování úkolů může pomoci cítit se méně stresovaní.
Funkce Clockwise
Clockwise je skvělou volbou, pokud vám schůzky neustále narušují den a vy se snažíte najít čas, kdy se můžete nerušeně soustředit. Zde je návod, jak vám pomůže převzít kontrolu nad svým časem. 👇
Funkce č. 1: Inteligentní koordinace a přeplánování schůzek
Clockwise eliminuje dohady při správě schůzek. Prohledává kalendáře vašeho týmu a identifikuje nejlepší časové sloty pro každou schůzku, ať už se jedná o krátkou schůzku jeden na jednoho nebo velkou skupinovou schůzku. Eliminuje nekonečné e-mailové výměny tím, že analyzuje preference, časová pásma a stávající závazky.
Potřebujete přeplánovat kvůli změně priorit nebo neočekávaným konfliktům? Clockwise okamžitě navrhne optimální alternativy, které vyhovují všem.
Funkce č. 2: Vytváření a ochrana času na soustředění
Hluboká práce je nezbytná, ale schůzky a přerušení často narušují vaši koncentraci. Clockwise řeší tento problém inteligentním vyhrazením bloků času pro soustředěnou práci.
Přeskupuje nekritické schůzky a úkoly, aby vám zajistil nerušený čas na řešení projektů s vysokou prioritou. Můžete si přizpůsobit své preference nastavením dnů „bez schůzek“ nebo konkrétních hodin výhradně pro soustředěnou práci. Tato funkce zvyšuje produktivitu a pomáhá udržovat vyvážený, bezstresový plán.
📮ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace věnuje schůzkám.
Co kdybyste mohli ten čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatickým vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony plánů v Excelu, Google Sheets a ClickUp
Funkce č. 3: Flexibilní pozastavení a dynamické sdílení dostupnosti
Proměňte svůj seznam úkolů v praktické události v kalendáři pomocí funkce Flexible Holds od Clockwise. Jedná se o automaticky naplánované bloky pro důležité úkoly, které se přizpůsobují průběhu vašeho dne.
Sdílení vaší dostupnosti nikdy nebylo snazší. Clockwise vám umožňuje generovat dynamické, přizpůsobitelné odkazy na plánování, které odrážejí váš kalendář v reálném čase. To znamená, že kolegové a externí kontakty mohou rezervovat schůzky během volných termínů, což zajistí, že váš den zůstane optimalizovaný bez neočekávaných přerušení.
🧠 Zajímavost: Během francouzské revoluce Francie na krátkou dobu zavedla 10denní týden, aby byl kalendář racionálnější. Lidé to nesnášeli a po 12 letech byl tento systém zrušen.
Ceny Clockwise
- Zdarma
- Týmy: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
🔍 Věděli jste, že... Mnoho zemí používá pondělí jako začátek týdne pro plánování schůzek, ale v více než 40 zemích, včetně USA, je oficiálním prvním dnem neděle!
Reclaim AI vs. Clockwise: Porovnání funkcí
Reclaim AI a Clockwise jsou kalendářové asistenty založené na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby zvýšily produktivitu prostřednictvím inteligentního plánování. Zatímco první z nich se zaměřuje na personalizované blokování času, stanovení priorit a integraci, Clockwise zefektivňuje plány týmů pomocí funkce Focus Time a úprav schůzek.
Nyní porovnejme klíčové funkce Reclaim AI a Clockwise, abychom vám pomohli rozhodnout, který nástroj pro správu kalendáře nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Funkce č. 1: Synchronizace kalendáře
Synchronizace více kalendářů zní jednoduše – dokud se schůzky nezačnou překrývat. Jak to tyto nástroje řeší?
Reclaim AI
Reclaim AI usnadňuje synchronizaci kalendářů tím, že se připojuje k více kalendářům najednou. Pomáhá zabránit dvojímu rezervování a udržuje vaši dostupnost aktuální. Díky obousměrné synchronizaci se všechny změny, které provedete v jednom kalendáři, projeví ve všech ostatních. Navíc automaticky přidává čas potřebný na cestu mezi událostmi, takže jste vždy v obraze.
Clockwise
Clockwise se naopak zaměřuje na optimalizaci vašeho kalendáře pro lepší správu schůzek. Integruje se s kalendáři Google a Outlook a pomocí umělé inteligence navrhuje nejlepší čas schůzky na základě dostupnosti všech účastníků.
Ačkoli nenabízí rozsáhlé možnosti synchronizace kalendáře, jaké mají některé alternativy Clockwise, je obzvláště cenný pro týmy, které potřebují efektivně koordinovat schůzky pomocí analýzy a úpravy plánů všech členů v reálném čase.
🏆 Vítěz: Reclaim AI díky komplexní synchronizaci více kalendářů a prevenci přeplnění.
Funkce č. 2: Automatizace plánování
Ruční úpravy rozvrhu zabírají čas, který nemáte. Podívejme se, jak si tyto nástroje vedou v porovnání.
Reclaim AI
Reclaim AI nabízí výkonnou automatizaci plánování prostřednictvím funkce Smart Meetings, která automaticky plánuje schůzky podle vašich stávajících závazků. To zahrnuje i opakující se schůzky, které lze naplánovat bez nutnosti ručních úprav.
Reclaim AI navíc automaticky přeplánuje schůzky, když dojde ke konfliktům, například když člen týmu odejde na dovolenou nebo se objeví nová priorita.
Clockwise
Clockwise má k automatizaci plánování poněkud odlišný přístup. Nástroj automaticky přesouvá flexibilní schůzky na nejvhodnější dostupný čas, optimalizuje čas pro soustředěnou práci a minimalizuje rušivé vlivy.
Nabízí také flexibilní rezervace, což jsou události, kde je vyžadována pouze účast uživatele. Tím se rezervuje čas pro důležité činnosti, jako je práce na projektech nebo rutinní úkoly. Software pro evidenci docházky minimalizuje ztrátu času, což z něj činí spolehlivou volbu pro zaneprázdněné profesionály.
🏆 Vítěz: Clockwise díky svému proaktivnímu zaměření na maximalizaci produktivního pracovního času a snadné řízení opakujících se schůzek.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro plánování úkolů pro správce úkolů
Funkce č. 3: Řízení času soustředění a přestávek
Po sobě jdoucí schůzky vám nezbývají moc času na přemýšlení. Který nástroj lépe chrání váš čas na soustředění?
Reclaim AI
Reclaim AI se silně zaměřuje na duševní pohodu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem tím, že automaticky plánuje přestávky a čas na odpočinek mezi schůzkami. Tento nástroj zajišťuje, že nebudete přetížení schůzkami, které na sebe navazují, tím, že přizpůsobí načasování přestávek tak, aby odpovídalo vašemu rozvrhu.
Na rozdíl od alternativních nástrojů Reclaim zohledňuje dobu cestování před a po schůzkách na základě údajů o poloze, takže máte dostatek času dostat se tam, kam potřebujete.
Clockwise
Clockwise upřednostňuje přestávky a správu rezervního času, čímž zajišťuje, že schůzky jsou naplánovány tak, aby chránily váš mentální prostor pro soustředěnou práci. Automaticky vkládá přestávky mezi schůzky, aby zabránil po sobě jdoucím schůzkám, a upravuje rezervní časy, pokud dojde ke změně vašeho rozvrhu.
Nástroj také zohledňuje preference týmu a zajišťuje, aby měl každý dostatek času na odpočinek mezi schůzkami.
🏆 Vítěz: Reclaim AI vyhrává toto kolo díky komplexnějšímu přístupu ke správě osobního času, plánování přestávek a prevenci vyhoření v průběhu dne.
🔍 Věděli jste? Malá přerušení, jako jsou oznámení a e-maily, rozdělují váš den na malé, méně produktivní úseky, což je jev nazývaný „časové konfety“.
Clockwise vs. Reclaim AI na Redditu
Abychom zjistili, co si uživatelé opravdu myslí o Reclaim AI a Clockwise, podívali jsme se na Reddit.
Jeden uživatel Redditu oceňuje Clockwise za optimalizaci času soustředění a schůzek:
Clockwise je skvělý pro to, co dělá – zajišťuje, že budete mít dostatek času na soustředění mezi všemi těmi schůzkami (čas na soustředění). Předem si nastavíte, kolik hodin času na soustředění chcete mít týdně + čas na oběd, cestování atd. Jedná se výhradně o rozšíření pro GCal.
Clockwise je skvělý pro to, co dělá – zajišťuje, že budete mít dostatek času na soustředění mezi všemi těmi schůzkami (čas na soustředění). Předem si nastavíte, kolik hodin času na soustředění chcete mít týdně + čas na oběd, cestování atd. Jedná se výhradně o rozšíření pro GCal.
Jiný uživatel Redditu shledal Reclaim AI pokročilejším díky jeho velkému počtu integrací:
Reclaim. ai to všechno umí. Mám asi šest různých kalendářů Google, ze kterých čerpá (práce, škola, osobní, cestování, sociální sítě atd.). Vše, co naplánuje, vloží do kalendáře Google, který má widget. Importuje také úkoly z Todoist.
Reclaim. ai to všechno umí. Mám asi šest různých kalendářů Google, ze kterých čerpá (práce, škola, osobní, cestování, sociální sítě atd.). Vše, co naplánuje, vloží do kalendáře Google, který má widget. Importuje také úkoly z Todoist.
Uživatelé Redditu považují Clockwise za lepší volbu pro optimalizaci času soustředění a schůzek, zatímco Reclaim AI vyniká pokročilými integracemi a automatizací úkolů.
Nejlepší volba závisí na tom, jak spravujete svůj rozvrh.
🧠 Zajímavost: Slovo „rozvrh“ pochází z latinského slova schedula, což znamená malý kousek papíru – což dává smysl, protože rané rozvrhy byly psány na pergamenu.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Clockwise a Reclaim AI
Clockwise a Reclaim AI pomáhají s plánováním a produktivitou, ale ClickUp jde ještě dál.
Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a komunikaci založené na umělé inteligenci do jedné platformy. Zde je přehled toho, jak ClickUp dokáže oběma nástrojům konkurovat, nebo je dokonce předčit. 👇
ClickUp má náskok č. 1: Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp
Kalendář ClickUp je navržen tak, aby vám ušetřil čas a energii díky hladké integraci vašich úkolů, událostí a schůzek do jednoho organizovaného systému. Kalendář využívající umělou inteligenci automaticky stanovuje priority úkolů a přizpůsobuje je podle klíčových schůzek a času, který chcete věnovat dané činnosti, takže váš den bude strukturovaný a efektivní.
Zatímco Reclaim a Clockwise optimalizují časové bloky, ClickUp je automaticky upravuje, pokud potřebujete více času na konkrétní úkoly, a zajišťuje tak vyvážený den bez nutnosti neustálého přeplánování. Podporuje také synchronizaci kalendáře s Google Kalendářem, což znamená, že můžete zobrazit všechny své úkoly ClickUp a Google na jednom místě, aniž byste museli přepínat mezi nimi.
Podívejte se na toto video a zjistěte, jak to funguje:
Kalendář spolupracuje s ClickUp AI Notetaker, aby vaše časté interní schůzky proměnil v konkrétní akce. Při plánování schůzek pozvěte AI Notetaker, aby zaznamenal klíčové body a akční položky do přehledně označeného přepisu a okamžitě je převedl na úkoly.
ClickUp má navrch v bodě č. 2: Sledování času a pracovní výkazy v ClickUp
ClickUp Project Time Tracking
Zatímco Clockwise i Reclaim AI nabízejí funkce pro správu času, ClickUp Project Time Tracking jde nad rámec jednoduchého plánování. Integruje se přímo s úkoly v ClickUp, což vám umožňuje sledovat čas strávený na různých projektech.
Time Tracking synchronizuje vaše fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny. Umožňuje vám spouštět a zastavovat časomíry z jakéhokoli zařízení a pokud zapomenete zaznamenat své hodiny, můžete čas přidat zpětně s podrobnými poznámkami.
Pokud pracujete na více zařízeních, ClickUp synchronizuje čas sledovaný na vašem stolním počítači, mobilním zařízení nebo webovém prohlížeči, takže máte vždy kompletní přehled o své produktivitě.
ClickUp Timesheets
ClickUp Timesheets zjednodušuje monitorování zaměstnanců tím, že udržuje pracovní dobu transparentní a organizovanou.
Členové týmu mohou zaznamenávat čas přímo z úkolů a odesílat záznamy ke schválení. Po schválení se hodiny automaticky aktualizují v panelech ClickUp, což vám poskytuje přehled v reálném čase o produktivitě týmu, nákladech na projekt a fakturovatelných hodinách.
Ať už se zabýváte výplatami, fakturací klientů nebo prostě jen chcete mít přehled o své práci, ClickUp uchovává vše na jednom místě, aby bylo snadno přístupné a bylo možné z něj vytvářet přehledy.
⚙️ Bonus: Vyzkoušejte šablony časových rozvrhů pro standardizaci sledování v celé organizaci.
ClickUp má navrch v bodě č. 3: Šablony
ClickUp také poskytuje několik předem připravených šablon pro sledování času, které vám pomohou efektivněji spravovat váš rozvrh.
Například šablona ClickUp Employee Schedule Template vám umožňuje snadno vytvářet a spravovat pracovní dobu vašeho týmu. Pomáhá:
- Vizuální plánování a organizace směn: Strukturovejte pracovní rozvrhy přehledně, abyste předešli konfliktům a zmatkům.
- Přiřazujte úkoly na základě dostupnosti: Zajistěte efektivní plánování zaměstnanců a zabraňte přetížení.
- Sledujte žádosti o volno: Spravujte dovolenou, nemocenskou a volno v souladu s pracovněprávními předpisy.
- Zajistěte správné pokrytí směn: Obsazujte každou směnu správnými zaměstnanci na základě jejich dovedností a pracovní zátěže.
Další šablony, jako je šablona ClickUp Calendar Planner, vám navíc pomohou organizovat váš den s větší flexibilitou. A pokud hledáte způsob, jak si vyhradit čas na soustředěnou práci nebo konkrétní projekty, šablona ClickUp Schedule Blocking je ideálním řešením.
📮 ClickUp Insight: 30 % zaměstnanců dodržuje stanovenou pracovní dobu, ale 27 % pravidelně pracuje přesčas a 19 % nemá stanovený pracovní rozvrh vůbec. Když je práce nepředvídatelná, jak se můžete skutečně odhlásit? 🕰️Automatické plánování úkolů v kalendáři ClickUp může pomoci strukturovat i ty nejnepředvídatelnější rozvrhy. Naplánujte si týden, stanovte pevnou pracovní dobu a automatizujte připomenutí pro odhlášení – protože svůj čas byste měli mít pod kontrolou!
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Získejte zpět svůj kalendář s ClickUp
Reclaim AI a Clockwise pomáhají s plánováním, ale nezahrnují vše. Zatímco Reclaim AI automaticky blokuje čas pro úkoly a návyky, Clockwise optimalizuje schůzky. Stále však budete potřebovat samostatné nástroje pro správu projektů a sledování času.
ClickUp to všechno zvládne.
AI Calendar synchronizuje úkoly, schůzky a termíny na jednom místě, Project Time Tracking vám pomáhá mít přehled o fakturovatelných a nefakturovatelných hodinách a Timesheets vám poskytuje jasný rozpis vašeho času. Už nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi – stačí jedna platforma pro kompletní správu času a úkolů.
