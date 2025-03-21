Jak získat komerční klienty: tipy pro růst podnikání

Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte (marketing, stavebnictví, úklidové služby nebo jakékoli jiné B2B odvětví), získání komerčních klientů vyžaduje úsilí. Je to páteř vašeho podnikání, ale buďme realističtí... ne vždy to přináší okamžité peníze.
Komerční klienti nerozhodují unáhleně. Věnují tomu čas, porovnávají možnosti a zaměřují se na dlouhodobou hodnotu. To znamená, že nepotřebujete nejokázalejší prezentaci – potřebujete správný přístup, abyste se dostali před rozhodující osoby a dokázali jim, proč jste tou nejlepší volbou.
Právě tím se zde budeme zabývat.
Podívejme se, jak přilákat, získat a udržet si hodnotné komerční klienty (bez ztráty času na slepé stopy).
⏰ 60sekundové shrnutí
- Komerční klienti najímají jiné firmy pro dlouhodobé služby, hromadné objednávky nebo specializovaná řešení. Na rozdíl od individuálních zákazníků mají více osob s rozhodovací pravomocí a zaměřují se spíše na návratnost investic než na impulzivní nákupy.
- Silná online přítomnost pomáhá přilákat klienty. Optimalizace vašich webových stránek pomocí jasných sdělení a SEO, aktivní přítomnost na sociálních médiích a přispívání hostujícími příspěvky na odborných webech zvyšuje viditelnost a přitahuje potenciální zákazníky.
- Networking s místními podniky je nezbytný pro navázání kontaktů s klíčovými rozhodovacími činiteli. Účast na veletrzích, průmyslových akcích a setkáních obchodních sítí zvyšuje viditelnost a buduje vztahy, které mohou vést k dlouhodobým smlouvám.
- Náhodné oslovování funguje, pokud je personalizované. E-maily podložené výzkumem, které se zabývají konkrétními problémy, mohou zvýšit počet odpovědí a domluvených schůzek.
- Pravidelné kontroly a strukturované zpětné vazby posilují vztahy s klienty, pomáhají zajistit dlouhodobé smlouvy a průběžné doporučení.
- ClickUp zefektivňuje celý proces od sledování potenciálních zákazníků, správy prodejních kanálů a dohledu nad potenciálními zákazníky až po automatizaci následných kroků a optimalizaci obchodních vztahů.
Porozumění komerčním klientům
Komerčními klienty jsou podniky nebo organizace, které najímají jiné společnosti za účelem dodání produktů nebo služeb. Na rozdíl od individuálních zákazníků, kteří provádějí rychlé, jednorázové nákupy, komerční klienti hledají dlouhodobá partnerství, hromadné služby nebo řešení na míru, která přidávají hodnotu jejich podnikání.
Rozdíl mezi komerčními a rezidenčními klienty
Abyste získali ty správné klienty, musíte vědět, s kým máte co do činění. Komerční a rezidenční klienti mají odlišné potřeby, rozpočty a styly rozhodování.
Zde je stručný přehled:
|Faktor
|Komerční klienti
|Nekomerční klienti
|Definice
|Podniky, korporace, společnosti spravující nemovitosti, organizace
|Jednotlivci
|Rozhodovací proces
|Trvá déle, zahrnuje více zainteresovaných stran, zaměřuje se na dlouhodobou návratnost investic.
|Rychlejší rozhodnutí, často založená na emocích, pohodlí a ceně
|Velikost a rozsah smlouvy
|Větší zakázky, průběžné služby, hromadné nákupy, vyšší hodnoty transakcí
|Jednorázové nebo příležitostné nákupy, menší projekty, omezené rozpočty
|Prodej a marketing
|B2B marketing, budování vztahů, networking, prokázání obchodní hodnoty
|Přímá reklama, doporučení, emocionální apel
Klíčové charakteristiky komerčních klientů
Pokud chcete získat více klientů v komerční sféře, je klíčové porozumět jejich charakteristikám.
Ve zkratce ⬇️
- Více osob s rozhodovací pravomocí: Nákupy procházejí manažery, finančními týmy nebo odděleními nákupu, což činí proces strukturovanějším.
- Rozsáhlé požadavky: Objednávky, smlouvy a projekty bývají větší a složitější než práce v rezidenčním sektoru.
- Zefektivněný nákupní proces: Vše probíhá prostřednictvím řádných kupních smluv, objednávek a formálních nabídek.
- Rozhodování založené na návratnosti investic: Náklady, hodnota a efektivita jsou důležitější než emoce, protože komerční klienti se zaměřují na dlouhodobé výnosy.
Význam komerčních klientů pro růst podnikání
Pokud to s růstem podnikání myslíte vážně, zaměření se na komerční klienty vám může přinést větší příležitosti, například:
- Komerční smlouvy jsou rozsáhlejší, opakující se a často výnosnější než individuální prodeje.
- Spolupráce se zavedenými společnostmi posílí vaši reputaci a přiláká více klientů.
- Obsluhovat několik velkých klientů je často snazší než obsluhovat desítky malých.
- Díky strukturovaným platebním podmínkám a hromadným objednávkám poskytují komerční klienti finanční stabilitu.
➡️ Číst více: Jak najít klienty pro vaše poradenské podnikání
Strategie pro získání komerčních klientů
Získání komerčních klientů vyžaduje chytré strategie, které vás dostanou před správné firmy ve správný čas.
Podívejme se, jak toho můžete dosáhnout:
1. Digitální marketing a online přítomnost
Pokud provozujete vlastní podnik, potřebujete být přítomni online. Ale být „online“ neznamená být „všude“. Znamená to být vidět tam, kde lidé s rozhodovací pravomocí hledají podniky, jako je ten váš, a budovat důvěru klientů, než je oslovíte.
Zde je návod, jak na to:
✅ Vylepšete svůj web a optimalizujte ho pro SERP
- Mějte jasné sdělení, aby návštěvníci jako první viděli, komu pomáháte a jaké problémy řešíte.
- Vložte nejlépe hodnocená klíčová slova, aby vás mohli najít ti správní lidé.
- Integrujte do svých pracovních postupů nejlepší software pro SEO agentury a optimalizujte blogové příspěvky, newslettery a stránky služeb.
💡 Profesionální tip: Proměňte své nejúspěšnější stránky v magnety na potenciální zákazníky pomocí stránkově specifických zdrojů namísto obecných registrací. Myslete na šablony, kontrolní seznamy nebo mini průvodce, které zvyšují konverze 3–5krát více než standardní přihlášení.
✅ Buďte aktivní na sociálních sítích
Společnost 6sense uvádí, že 70 % rozhodujících osob v oblasti B2B si před navázáním spolupráce s dodavateli nejprve prověří jejich nabídku online. Nezapomeňte:
- Optimalizujte svůj profil: Stránky vaší společnosti by měly působit jako řešení problémů, kterým čelí vaši potenciální zákazníci.
- Zapojte se strategicky: Komentujte příspěvky lídrů v oboru, majitelů firem, klientů a potenciálních zákazníků prostřednictvím stránky (požádejte vedoucí zaměstnance, aby totéž dělali ze svých účtů).
- Sdílejte hodnotný obsah: Zveřejňujte postřehy, příběhy o úspěchu a trendy v oboru, protože komerční klienti důvěřují odborníkům.
Správa sociálních médií při řízení firmy však není snadná. Bez zbytečného váhání naplánujte svou strategii pro sociální média pomocí šablony plánu obsahu sociálních médií od ClickUp.
S touto šablonou můžete:
- Definujte, jak vypadá úspěch – větší zapojení, povědomí o značce nebo počet kliknutí.
- Sledujte svůj pokrok, abyste věděli, co funguje (a co ne).
- Naplánujte si příspěvky pomocí kalendáře obsahu, abyste zůstali konzistentní.
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte schvalování, aby vám nic neuniklo.
- Pomocí stavů jako Probíhá, K schválení* a Zveřejněno můžete snadno sledovat obsah.
- Přidejte podrobnosti, jako jsou platformy, copywritery, designéry a termíny, aby vše bylo synchronizováno.
✅ Publikujte příspěvky hostů a obsah týkající se myšlenkového vedení
Získejte potenciální klienty, protože nikdy nevíte, zda právě teď nečtou blog o vašem oboru. Přispívejte články na známé weby, kde hledají informace.
Níže uvádíme několik oblíbených webů, na kterých můžete prezentovat a přispívat zajímavým obsahem:
|Kategorie
|Weby pro zveřejňování příspěvků hostů
|Podnikání a marketing
|Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs
|Technologie a startupy
|TechCrunch (Contributor Network), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint
|Finance a investice
|Investopedia, Forbes (Contributor Network), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet
|Obecné blogování
|Medium (různé publikace), články na LinkedIn, blogy Quora, YourStory, Business.com
2. Budujte důvěru a využijte stávající klienty
Víte, co je nejlepším zdrojem důvěry pro nový podnik? Vaši stávající nebo bývalí klienti.
Oni již znají vaši hodnotu a schopnosti a jejich síť je pravděpodobně plná potenciálních zákazníků. Takto můžete využít jejich síť:
✅ Vytvořte program doporučení
Zeptejte se svých klientů: „Kdo ve vašem oboru by mohl využít naše služby nebo produkty?“ Nabídněte jim, že jim napíšete krátký úvodní e-mail, který mohou přeposlat potenciálním zájemcům, nebo je požádejte, aby vás spojili s příslušnou osobou na sociálních sítích.
A co je ještě důležitější, dejte jim důvod, proč s vámi uzavřít obchod – prostřednictvím slev, bezplatných zkušebních verzí nebo exkluzivního přístupu ke službám.
✅ Získejte a propagujte nové recenze
Pokud má nějaká firma zájem vás zaměstnat nebo využít vaše služby, předtím, než vás kontaktuje, si nejprve prověří vaše online recenze.
Pokud jsou vaše firemní stránky na Google a LinkedIn prázdné, je to varovný signál ⛳. Požádejte stávající klienty, aby vám zanechali krátkou, upřímnou recenzi. Tyto recenze pak uveďte na svém webu, v nabídkách a na sociálních sítích, abyste přilákali osoby s rozhodovací pravomocí.
💡 Tip pro profesionály: Vyhraďte si čtvrtletní „den hodnocení“ a nechte svůj tým strávit 30 minut osobním kontaktováním svých nejlepších klientů. Namísto toho, abyste je pouze požádali o hodnocení, nechte je sdílet konkrétní moment nebo úspěch, který si z vaší spolupráce pamatují. Takovýto upřímný vzkaz, který vyvolává nostalgii, působí smysluplně.
3. Rozšiřte svou síť kontaktů a přítomnost v oboru
Abyste získali více dobře platících klientů, nemusíte se setkávat s více lidmi, stačí se setkat s těmi správnými. Takto to funguje 👇
✅ Účastněte se konferencí a akcí
Navštěvujte místa, kde se scházejí rozhodující osoby a kolegové z oboru. Může se jednat o významné technologické akce, veletrhy, místní obchodní komory nebo skupiny BNI.
Ale nestačí se jen ukázat. Musíte mít jasno v tom, s kým se chcete setkat a proč. Připravte se a kontaktujte je před akcí, abyste si domluvili krátké představení.
⏱️ Přátelské připomenutí: Vytvořte si vhodnou prezentaci společnosti, kterou můžete ukázat na svém notebooku nebo tabletu. Ptejte se na promyšlené otázky týkající se výzev, kterým čelí vaši kolegové v oboru. Jelikož se setkáváte na akci, je pravděpodobné, že potenciální klienti budou ochotni vás vyslechnout.
✅ Spolupracujte s komplementárními podniky
Řekněme, že provozujete úklidovou firmu. Místo toho, abyste obcházeli firmy, spojte se s místní společností dodávající kancelářské potřeby. Ta již prodává firmám, které potřebují čisté pracovní prostory, tak proč nespolupracovat?
Navázat partnerskou spolupráci. Když přivedou nového zákazníka, doporučí vaše služby a vy uděláte totéž pro ně. Je to výhodné pro obě strany!
4. Zaměřte se na vysoce hodnotné klienty
Nesnažte se získat všechny firmy ve vašem oboru. Zaměřte se na potenciální komerční klienty, kteří potřebují to, co nabízíte.
Zde je návod, jak na to:
✅ Využijte LinkedIn a novinky pro prodej
Hledejte osoby s rozhodovací pravomocí podle odvětví, velikosti společnosti a role na LinkedIn Sales Navigator. Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit cílený seznam podniků a klíčových osob, které můžete oslovit. Navštivte také Crunchbase a CB Insights, kde najdete společnosti, které nedávno získaly financování nebo se rozšiřují.
✅ Využijte pracovní portály a platformy pro získávání potenciálních zákazníků
Projděte si pracovní portály zaměřené na konkrétní odvětví, jako jsou Wellfound, Y Combinator a Indeed. Pokud firma hledá zaměstnance na pozici související s vašimi službami, může mít zájem o outsourcing.
Mnoho odvětví má také RFP (Request for Proposal) fóra, kde firmy zveřejňují komerční projekty. Mezi tato fóra patří RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter a další.
✅ Využijte tržní zprávy a adresáře
Prohlédněte si zprávy a adresáře z oboru, jako jsou IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass a Yellow Pages, abyste našli rostoucí firmy, které by mohly potřebovat vaše služby.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Ale co takhle použít jednu platformu? Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
5. Využijte e-mailovou korespondenci a placené reklamy
Někdy je nejlepší způsob, jak získat ideální klienty, jít přímo za nimi. Stručně řečeno,
✅ E-mailová korespondence a oslovování potenciálních zákazníků
Obecné e-maily typu „Dobrý den, nabízíme služby XYZ, můžete si s námi popovídat?“ se mažou. Pokud chcete dosáhnout skutečných výsledků – více odpovědí, domluvených schůzek a uzavřených obchodů – měli byste být jasní a osobní. Než se do toho ale pustíte, vytvořte si kvalitní seznam e-mailových adres:
- Pomocí nástroje LinkedIn Sales Navigator najděte osoby s rozhodovací pravomocí ve vašem cílovém odvětví (například generální ředitele, marketingové ředitele nebo manažery nákupu ve středních výrobních firmách).
- K získání ověřených e-mailových adres použijte nástroje jako Hunter.io, Snov.io nebo Apollo.io. Díky nim budou vaše kontakty přesné, aktuální a méně náchylné k tomu, aby skončily ve spamu.
Poté věnujte nějaký čas psaní e-mailu.
Začněte personalizovaným předmětem e-mailu (např. „[Jméno], rychlý nápad, jak pomoci [název společnosti] zvýšit tržby“).
Začněte první větou podloženou výzkumem, která ukazuje, že rozumíte jejich podnikání (např. „Viděl jsem, že společnost [název společnosti] právě expandovala do Velké Británie – mnoho společností v této fázi bojuje s [výzvou]“).
Místo prezentace nabídněte okamžitou hodnotu – sdílejte případovou studii, užitečný tip nebo bezplatný zdroj. A nakonec, udržujte svou výzvu k akci jednoduchou: „Rád bych vám to představil během krátkého 15minutového rozhovoru. Vyhovuje vám příští úterý?“
🔎 Tip pro profesionály: Nastavte si e-mailový funnel na 2–4 týdny, v závislosti na vašem odvětví a cílové skupině. Dobrým výchozím bodem je série 4 e-mailů:
1️⃣ Den 1: První kontakt (personalizovaný e-mail zaměřený na hodnotu)
2️⃣ 4.–6. den: Následná akce 1 (upomínka + přidaná hodnota)
3️⃣ Den 9–12: Následná akce 2 (řešení námitek, posílení hodnoty)
4️⃣ 15.–20. den: Závěrečné sledování (rozchodový e-mail, ponechání otevřených dveří)
✅ Spouštějte placené reklamy
Placená reklama je mocný nástroj, ale vyžaduje vyhrazený rozpočet a strategický přístup (koneckonců jde o skutečné peníze).
Můžete využít následující kanály:
- Reklamy na LinkedIn: Oslovte osoby s rozhodovací pravomocí na základě jejich pracovní pozice, seniority, odvětví a velikosti společnosti.
- Google PPC: Nabízejte vysoké částky za klíčová slova specifická pro dané odvětví, která kupující aktivně vyhledávají (např. „nejlepší agentura pro generování B2B leadů“ místo pouhého „generování leadů“).
- Retargetingové reklamy: Vytvořte si vlastní publikum návštěvníků, kteří se zajímali o klíčové stránky, jako jsou vaše ceny nebo případové studie.
Nástroje a zdroje pro hledání a správu klientů
Pravdou je, že vyhledávání a správa klientů může být velmi náročná, pokud nemáte správný systém. Žonglování s e-maily, následnými kroky a sledováním potenciálních zákazníků na více platformách je receptem na frustraci. *
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací. 💁
Organizujte a optimalizujte své aktivity v oblasti prodeje, marketingu a CRM.
Jeden nástroj pro správu projektů klientů, druhý pro sledování a třetí pro spolupráci. Nezní to jako nekonečný cyklus klikání mezi záložkami a ztráty přehledu o tom, co skutečně vyžaduje pozornost? V takovém případě potřebujete aplikaci, která vše centralizuje!
Nejprve je třeba si uvědomit, že k vybudování plného portfolia a dosažení skutečného růstu potřebujete marketingový nástroj, který přiláká, zaujme a přemění správné publikum.
ClickUp for Marketing poskytuje vašemu týmu centrální platformu pro vytváření, realizaci a optimalizaci strategií. Tento marketingový nástroj zefektivňuje každý krok, od plánování kampaní a správy obsahu až po sledování výkonu a spolupráci týmu.
Díky tomu můžete:
- Vytvořte marketingové plány, stanovte konkrétní cíle růstu a udržujte časový harmonogram kampaní naprosto jasný.
- Spojte týmy pomocí nástrojů ClickUp Whiteboards, Proofing a dalších, které zajistí, že všichni budou od brainstormingu až po realizaci na stejné vlně.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti, měřte úspěšnost kampaní a upravujte strategie pomocí interaktivních dashboardů.
A co víc? ClickUp má knihovnu s více než 1000 šablonami, které vám ušetří čas. Mezi nimi můžete využít šablonu marketingového akčního plánu ClickUp s přizpůsobitelnými nástroji pro sledování kampaní, kalendáři obsahu a pracovními postupy pro generování potenciálních zákazníků, které jsou ihned připraveny k použití.
Tato šablona vám umožní:
- Nastavte stavy úkolů, jako například „Blokováno“, „Zrušeno“, „Dokončeno“, „Probíhá“ a „Plánováno“.
- Přidejte vlastní atributy (např. „Výstup“, „Přiřazený tým“, „Soubory“, „Cíle“) pro sledování klíčových detailů a monitorování pokroku.
- Sledujte marketingové akční plány pomocí značek, cílů, varování o závislostech a integrace e-mailů.
Jakmile vaše marketingové úsilí začne přinášet nové potenciální zákazníky, dalším krokem je přeměnit je na věrné klienty. A jaký lepší způsob, jak začít, než s ClickUp for Sales? S tímto robustním řešením pro správu projektů už nikdy nepřijdete o lukrativní zakázky.
📌 Můžete například automaticky přiřazovat úkoly na základě jednotlivých fází prodejního procesu. Můžete spouštět aktualizace stavu, když potenciální zákazník provede nějakou akci (např. odpoví na e-mail nebo si stáhne nabídku). Můžete také upřednostnit potenciální zákazníky s vysokou hodnotou, aby váš tým věděl, na co se má dále zaměřit!
Ještě lepší je vytvořit dashboardy bez nutnosti programování pomocí ClickUp Dashboards, které zvýší přehlednost vašeho pracovního postupu. Tyto dashboardy vám poskytnou přehled o trendech konverzí pomocí pokročilých vizuálních grafů, včetně míry uzavření obchodů, průměrné doby potřebné k uzavření obchodu a dalších údajů.
Můžete také sledovat výkon jednotlivců i týmů – zjistit, kdo uzavírá obchody a kde je třeba se zlepšit.
Proměňte potenciální zákazníky v celoživotní klienty
S řešením CRM Project Management od ClickUp nepotřebujete desítky nástrojů, abyste měli přehled o svých prodejních příležitostech. Vše (kontaktní údaje, obchody, poznámky o klientech a e-maily) je přehledně uspořádáno na jednom místě.
Stručně řečeno, získejte 👇
👀 Vizuální prodejní pipeline: Sledujte potenciální zákazníky, obchody a interakce se zákazníky způsobem, který vám vyhovuje. Vyberte si z několika zobrazení (Kanban, Seznam, Tabulka atd.), abyste měli přehled o aktuálním stavu.
📊 Živé přehledy: Získejte přehled o klíčových ukazatelích, jako je celková hodnota zákazníka, velikost obchodů a trendy v prodeji (vše v reálném čase).
📧 Integrace e-mailů: Synchronizujte své e-maily přímo do ClickUp, aby váš tým mohl vidět minulé konverzace, spolupracovat na následných krocích a mít vše pohromadě přímo na svém pracovišti.
📂 Správa účtů a obchodů: Organizujte informace o zákaznících, sledujte objednávky a spravujte prodejní kanály pomocí vlastních polí a pracovních postupů ClickUp.
Díky tomu máte nastavený systém CRM – potenciální zákazníci jsou organizovaní, obchody jsou sledované a vztahy se zákazníky fungují hladce.
Zjednodušte získávání klientů pomocí vhodných systémů
Marketing, provoz a zákaznická podpora přispívají k tomu, aby se z potenciálních klientů stali dlouhodobí partneři. Pokud však týmy používají nesourodé nástroje, dochází ke ztrátě informací, nedodržování termínů a zpomalení celého procesu.
Pomocí ClickUp Tasks můžete organizovat každý krok procesu získávání klientů. Spravujte potenciální zákazníky, přiřazujte následné kroky a stanovujte termíny, ať jste kdekoli. Například přiřaďte týmu A vytvoření seznamu potenciálních zákazníků, zatímco tým B se bude věnovat potenciálním zákazníkům ve druhé fázi procesu.
Chcete zvýšit efektivitu? Použijte ClickUp Time Tracking, abyste zjistili, zda týmy využívají svůj čas efektivně. Od prodejních hovorů po přípravu nabídek – zjistěte, kam směřují vaše úsilí, a optimalizujte procesy.
Vytvářejte, upravujte a sdílejte prezentace pro klienty bez námahy
Týmy nepochybně potřebují způsob, jak vytvářet, vylepšovat a sdílet prezentace bez zbytečného dohadování. A ClickUp Docs přesně to umí!
Je určen pro týmy, které potřebují rychlý a organizovaný způsob vytváření nabídek pro klienty, prodejních prezentací a propagačních materiálů. Může vám pomoci:
- Vytvářejte strukturované nabídky pomocí předem navržených šablon
- Pracujte se svým týmem v reálném čase bez konfliktů verzí
- Uchovávejte všechny dokumenty související s klienty, poznámky z jednání a reference na jednom místě.
- Sdílejte okamžitě prostřednictvím odkazu (už nemusíte posílat zastaralé přílohy)
Ale pokud vám začátek od nuly připadá příliš náročný, ClickUp Brain vám pomůže okamžitě se rozběhnout. Ať už potřebujete návrh projektu, prodejní prezentaci nebo prodloužení smlouvy, Brain to za vás vygeneruje.
Například můžete Brainovi zadat úkol: „Napiš poutavý prodejní text pro brandingovou agenturu zaměřenou na startupy v oblasti e-commerce. Zdůrazni odborné znalosti v oblasti vizuální identity, balení produktů a brandingu na sociálních médiích. Text by měl být profesionální, ale zároveň poutavý.“
V reakci na to přichází s následujícím:
S ClickUp Automations je tento proces ještě jednodušší. Až dokončíte přípravu prezentace nebo smlouvy, nastavte v ClickUp automatizaci „když-pak“, aby byla odeslána ke schválení klientovi nebo kolegovi z týmu k posouzení.
Překonávání výzev při získávání komerčních klientů
I když máte ve svém prodejním manuálu všechny strategie pro získávání klientů, uzavření těchto obchodů není přímá cesta. SuperOffice uvádí, že pro 80 % prodejců je nejnáročnější fází prodejního procesu vyhledávání potenciálních zákazníků, následuje kvalifikace potenciálních zákazníků (44 %) a uzavření obchodů (24 %).
Jaké jsou tedy největší výzvy, kterým budete pravděpodobně čelit při získávání komerčních klientů?
1. Vaše prodejní cykly se zdají být nekonečné
Na rozdíl od menších obchodů procházejí komerční klienti několika schvalovacími úrovněmi, revizemi rozpočtu a někdy i celými fiskálními cykly.
🎯 Řešení: Včas zjistěte schvalovací proces – zeptejte se: „Kdo další to musí podepsat?“ Navíc vytvořte pocit naléhavosti tím, že nabídnete časově omezené ceny, přednostní zaškolení nebo exkluzivní doplňky pro rychlé jednání.
2. Etablovaní dodavatelé mají na trhu monopol
Mnoho komerčních klientů má dlouhodobé vztahy se svými současnými dodavateli produktů nebo služeb. I když nejsou spokojeni, změna se jim jeví jako příliš komplikovaná.
🎯 Řešení: Prezentujte se jako alternativa, kterou nemohou ignorovat. Můžete nabídnout rychlejší dodací lhůty nebo specializovaný přístup, který jejich velcí dodavatelé nemohou nabídnout? Zdůrazněte tyto rozdíly. Nabídněte pilotní projekt nebo zkušební verzi, abyste snížili vnímané riziko.
3. Neustále se zasekáváte ve fázi návrhu
Měli jste skvělé jednání a oni vás požádali o nabídku, ale jakmile ji pošlete, věci se zastaví. Možná budou tlačit na cenu, odkládat rozhodnutí nebo přestanou úplně reagovat.
🎯 Řešení: Než odešlete nabídku, ujistěte se, že jsou připraveni pokračovat, a předem vyřešte všechny zbývající otázky. Nabídky by měly být zaměřené na konkrétní akce. Namísto pouhého výčtu služeb uveďte případové studie, sociální důkazy a jasný termín.
Budování dlouhodobých vztahů s klienty
Našli jste systém, který vám pomáhá získávat komerční klienty s pozitivními výsledky. Ale co dál? Správa klientů! Čím lépe to budete dělat, tím více doporučení a udržitelného růstu dosáhnete. Zde je návod, jak na to:
1. Pravidelně se ozývejte, abyste udrželi zájem klientů
I jedna špatná zkušenost může otřást důvěrou klienta, proto jděte nad rámec smlouvy. Silný systém zapracování pomáhá důkladně představit váš produkt nebo službu a zároveň proaktivně řešit dotazy.
Pro začátek použijte šablonu Client Success Template od ClickUp . Centralizace všech detailů týkajících se klientů vám umožní sledovat pokrok, dokumentovat klíčové úspěchy a problémy a usnadní pravidelné aktualizace.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si komunikační rytmus podle svého odvětví a smluvního cyklu, ať už se jedná o týdenní kontroly, měsíční zprávy nebo čtvrtletní přehledy. V případě potřeby použijte předem připravené šablony pro správu klientů.
2. Vytvořte funkční zpětnou vazbu
Nemůžete zlepšit to, co neměříte. Shromažďování zpětné vazby je proto pro komunikaci s klienty zásadní. Pomůže vám pochopit, co funguje a v čem váš klient potřebuje větší podporu.
Nejprve použijte formuláře ClickUp, abyste okamžitě zachytili potřeby klientů, směrovali žádosti k vyřešení a zajistili, že se zpětná vazba promění v akci.
Formuláře ClickUp přizpůsobují otázky na základě odpovědí klientů pomocí podmíněné logiky, díky čemuž se snáze vyplňují a lépe shromažďují relevantní informace.
Jakmile jsou formuláře odeslány, lze je snadno převést na úkoly a přiřadit je příslušným členům týmu k dalšímu zpracování.
Dříve jsme trávili spoustu času ručním prováděním rutinních úkolů, jako bylo předávání projektů našemu týmu, vytváření úkolů a vkládání odkazů. Nyní tento čas využíváme k plánování a přesunu větší části pracovních postupů týmu do ClickUp.
3. Používejte šablony pro zjednodušení komunikace s klienty
Při udržování vztahů nemusíte vždy vymýšlet něco nového nebo vyvíjet něco příliš kreativního. Někdy stačí jednoduše následovat osvědčené strategie a šablony pro udržení klientů.
Vezměme si například sběr zpětné vazby. Pokud nechcete nastavovat proces zpětné vazby od nuly, podívejte se na šablonu formuláře pro zpětnou vazbu od ClickUp. Přizpůsobte průzkumy konkrétním potřebám zákazníků pomocí přizpůsobitelných polí, hodnotících škál a otevřených otázek.
Získejte nové komerční klienty s ClickUp
Je přirozené, že se zajímáte o získávání nových komerčních klientů, vzhledem k délce prodejních cyklů, tvrdé konkurenci a rychlému snižování rozpočtů.
ClickUp, komplexní aplikace pro práci, vám pomůže efektivně vylepšit vaše prodejní aktivity, sledovat potenciální zákazníky a rychleji uzavírat obchody. Centralizuje všechny prodejní aktivity, což vám a vašemu týmu usnadní udržet si přehled (a konzistentnost).
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp – zcela zdarma – a vyzkoušejte si výhody na vlastní kůži.