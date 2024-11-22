Lidé si často myslí, že být tvůrcem obsahu je hračka. Ale každý, kdo se někdy zabýval sociálními médii, ví, že publikovat videa a získávat zhlédnutí bez pořádné práce je výzva.
Vezměte si například TikTok. Jistě, každý měsíc zaznamenává návštěvnost více než miliardy uživatelů.
Ale s mírou okamžitého opuštění stránky přesahující 50 % (což je ve srovnání s jinými platformami sociálních médií vysoká hodnota) existuje velká šance, že i když se vaše virální videa na TikToku dostanou do feedu někoho jiného, ten je jednoduše přejde, pokud nebudou dostatečně poutavá.
Jak tedy můžete na svém účtu TikTok vytvářet poutavý obsah a vysoce kvalitní videa a vyniknout mezi ostatními tvůrci TikTok?
V tomto článku se podíváme na to, jak získat více zhlédnutí na TikToku pomocí osvědčených marketingových strategií pro TikTok a skvělého nástroje (nápověda: je to ClickUp ), který vám pomůže vytvořit vaše další virální video.
Příprava na úspěch na TikToku
Než se do toho pustíme, pojďme si nejprve vysvětlit několik základních pojmů: Co se vlastně počítá jako zhlédnutí na TikToku a kolik vám TikTok zaplatí za jedno zhlédnutí na vašem firemním účtu?
Na videu TikTok se „zhlédnutí“ počítá v okamžiku, kdy se vaše video začne přehrávat.
Pokud se video přehrává automaticky, opakuje se nebo se diváci vrací k jeho opakovanému sledování, vše se sčítá (podívejte se na analytiku TikToku, kde najdete kompletní rozpis).
A teď k tomu nejdůležitějšímu – jak získat zhlédnutí svých vlastních videí a upoutat pozornost diváků?
Stanovení jasných cílů
Pojďme si promluvit o stanovení cílů – bez nich jen zveřejňujete TikToky do prázdna.
Pro každého, kdo to s získáváním více zhlédnutí na TikToku myslí vážně, je prvním krokem definování toho, čeho chce dosáhnout.
Zde se hodí nástroje jako ClickUp Goals.
Díky funkci sledování cílů v ClickUp můžete sledovat svůj pokrok pomocí časových os, měřitelných cílů a automatického sledování, což vám usnadní soustředit se na své cíle.
Začněte tím, že se rozhodnete, co opravdu chcete od svého obsahu na TikToku. Poté sledujte virální trendy TikToku od jiných tvůrců a na jejich základě vytvářejte videoobsah (při tom se ujistěte, že dodržujete pokyny komunity TikTok).
📝 Pamatujte: Vaše cíle by měly být konkrétní a dosažitelné. Například tvrzení „Zvýšit počet sledujících na TikToku“ je příliš vágní.
Lepším cílem by bylo „Zvýšit počet sledujících na TikToku o 1 000 během příštích tří měsíců“. Konkrétní cíle, jako je tento, vám poskytnou jasnou cestu, kterou se můžete vydat.
Zvažte použití rámce SMART cílů k vylepšení své strategie pro TikTok.
To znamená stanovit si konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle. Je zásadní identifikovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako je dosah, zapojení a růst publika na vaší platformě sociálních médií.
Sledováním těchto metrik můžete měřit svůj pokrok při dosahování cílů a zjistit, kde možná budete muset upravit svůj přístup.
➡️ Přečtěte si také: 10 tipů pro růst na TikToku, díky kterým se vaše značka stane virální
Identifikace cílové skupiny
Představte si, že pořádáte kurz vaření pro začátečníky. Nezačali byste s komplikovaným pokrmem, že?
Držte se něčeho jednoduchého, jako je recept na těstoviny, taneční videa nebo výuková videa, abyste měli jistotu, že se vašemu publiku bude obsah líbit a naučí se něco nového.
Vytváření kvalitního obsahu pro konkrétní publikum je vždy důležité pro zvýšení počtu zhlédnutí ve vaší aplikaci TikTok. Můžete také použít opakující se zvukové klipy nebo jiné populární zvukové klipy, abyste získali přístup k novému publiku.
Stejně tak i při vytváření obsahu TikTok, který rezonuje, je nutné znát vkus a úroveň dovedností vašeho publika – jinak riskujete, že ztratíte jejich zájem.
Právě v tom vám může pomoci šablona uživatelské persony ClickUp.
Vytvoření profilu uživatelské osobnosti vám pomůže lépe porozumět vašemu publiku na TikToku, abyste mohli vytvářet obsah, který skutečně osloví vaše diváky.
S touto šablonou můžete rychle shromáždit základní údaje o svých divácích, jako jsou jejich zájmy, demografické údaje a to, jak obvykle reagují na obsah. To vám pomůže vytvořit různé uživatelské profily, které vám pomohou vytvořit specializovaný obsah pro vaše publikum.
Díky zmapování těchto osobností získáte jasnější směr pro vytváření obsahu na TikToku, který rezonuje, vyniká a v konečném důsledku vám pomůže zvýšit počet zhlédnutí.
Strategie pro zvýšení počtu zhlédnutí na TikToku
Takže jste začali publikovat obsah na TikToku a zatím to jde dobře.
Nyní jste ale připraveni posunout se o krok dál a zvýšit počet zhlédnutí na TikToku.
Zde je několik strategií, které vám pomohou získat více zhlédnutí na TikToku a zvýšit dosah vašeho obsahu.
1. Porozumění algoritmu TikToku
Abyste mohli systém porazit, musíte vědět, jak funguje.
Algoritmus TikToku je precizně vyladěný systém, který doporučuje videa na základě několika faktorů. Mezi ně patří zapojení uživatelů, osobní preference, podrobnosti o videu a dokonce i nastavení zařízení.
Algoritmus TikToku se neustále učí, co se líbí uživatelům TikToku, jako jste vy, aby vytvořil feed na vaší stránce „For You Page“, který vás udrží v scrollování.
Stejně jako Instagram Stories a další populární sociální média, i TikTok analyzuje interakce uživatelů s obsahem, aby mohl poskytovat personalizovaná doporučení.
Stránka „For You Page“ prosperuje díky zapojení uživatelů, jako jsou sledující, interakce s influencery na TikToku a další.
Algoritmus hledá následující:
🕰️ Jak dlouho diváci sledují vaše videa, protože delší doba sledování znamená větší zájem
💬 Lajky, sdílení a komentáře k videím
🚶🏼➡️ Účty, které sledujete, a obsah, který vytváříte
💜 Videa, která jsou dokončená, označená jako oblíbená nebo označená jako „Nezajímá mě“.
V poslední době algoritmus TikToku upřednostňuje obsah od tvůrců, se kterými často komunikujete s jejich diváky, spíše než od těch, které pouze sledujete.
Znalost těchto signálů vám pomůže vytvářet obsah, který je v souladu s algoritmem TikToku, což zvýší vaše šance na získání více zhlédnutí na TikToku a umístění na více stránkách „For You Pages“.
➡️ Přečtěte si také: TikTok vs. Reels: Srovnání pro marketéry sociálních médií
2. Vytvářejte poutavý obsah
Dobrý obsah vždy hraje ve prospěch tvůrců videí.
Ale neuškodí mít ve svém arzenálu TikTok několik nástrojů, jako je ClickUp.
Abychom lépe porozuměli jeho funkcím, podívejme se na něj z pohledu uživatele.
Jennifer je manažerkou sociálních médií pro módní značku. Jejím úkolem je zvýšit viditelnost značky a získat více zhlédnutí na TikToku.
A právě zde přichází na řadu ClickUp Brain.
Jennifer nejprve použije funkce umělé inteligence ClickUp Brain k vygenerování několika nápadů pro své nadcházející příspěvky na TikToku. Během několika sekund získá seznam zajímavých konceptů – od videí ze zákulisí nejnovějšího focení značky až po tipy na styling pro nadcházející sezónu.
ClickUp Brain jí dodává nové nápady a pomáhá jí vytvářet poutavé popisky, které upoutají pozornost během několika sekund.
Jennifer však ví, že tvorba obsahu pro TikTok je týmová práce, a proto využívá ClickUp Docs ke spolupráci se svými kolegy.
Vytvoří sdílený dokument, ve kterém nastíní plán obsahu TikToku, do kterého může její tým přidávat nápady, poskytovat zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a provádět úpravy v reálném čase.
Při společné práci Jennifer používá ClickUp Tasks k delegování úkolů přímo z dokumentu – přiřazuje úpravy videa svému tvůrci obsahu, titulky svému copywriterovi a konečné schválení brand manažerovi.
ClickUp Tasks jí umožňuje přidávat podúkoly, úrovně priority, termíny, závislosti a další, aby tým mohl postupovat společně v rámci soudržné strategie.
Díky přehlednému uspořádání úkolů v ClickUp není pochyb o tom, kdo co dělá.
Jennifer používá ClickUp Chat během celého procesu, aby její tým byl vždy v obraze. Když potřebuje rychlý názor na scénář, označí v chatu příslušné členy týmu a ti se mohou ihned zapojit a provést úpravy.
A protože ClickUp integruje úkoly s konkrétními chatovými vlákny, může snadno proměnit jakoukoli zpětnou vazbu v akční položku a zajistit, že všichni vědí, co musí udělat.
Jennifer také využívá moderní šablonu kalendáře sociálních médií ClickUp, aby zajistila konzistentnost svých příspěvků na TikToku.
Tato šablona jí pomáhá plánovat příspěvky, stanovovat termíny a podle potřeby je upravovat na základě nejnovějších trendů. Už žádné spěchání s publikováním videí na TikToku na poslední chvíli – Jennifer má jasně stanovený postup pro každý obsah, od nápadu až po zveřejnění.
Jennifer samozřejmě nevytváří obsah jen pro samotný obsah.
Ví, že algoritmus TikToku upřednostňuje krátká videa, proto používá nástroje ClickUp, které jí pomáhají zkracovat videa a optimalizovat je pro maximální dobu sledování.
💡 Tip pro profesionály: Kratší videa mají větší šanci, že je diváci shlédnou až do konce, což zvyšuje míru dokončení a šanci, že se dostanete na stránku „For You“. Podívejte se, jakou metodu používáme při práci na obsahu TikToku pro ClickUp.
Jennifer tím ale nekončí. Používá také ClickUp Brain pro analytiku, který jí pomáhá najít správná klíčová slova a analyzovat konkurenci.
Když nastane čas publikovat, Jennifer a její tým vše zkontrolují v ClickUp Docs, aby se ujistili, že popisky a vizuální prvky jsou v pořádku.
S dobře naplánovaným harmonogramem a správnými nástroji můžeme konzistentně vytvářet obsah, který maximalizuje dosah a získává tisíce lajků a komentářů.
Díky funkcím ClickUp pro spolupráci a tvorbu obsahu můžeme náš přístup doladit a udržet zájem uživatelů.
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších nástrojů pro správu sociálních médií s umělou inteligencí
3. Využijte funkce TikToku
Věc se má tak: Musíte přestat vnímat TikTok pouze jako platformu pro sdílení videí.
Stává se vyhledávačem číslo jedna pro generaci Z, přičemž 40 % z nich dává přednost TikToku před tradičními vyhledávači, jako je Google.
Pokud tedy chcete zvýšit počet zhlédnutí na TikToku, musíte moudře využívat jeho funkce – hashtagy, zvuky, titulky a překryvy –, abyste dosáhli co největšího dosahu.
Hashtagy
Začněme s hashtagy. Jsou jako malé drobky, které vedou nové diváky k vašemu obsahu. A na TikToku mohou hashtagy dělat zázraky. Máte hashtagy specifické pro dané odvětví nebo téma, jako #beauty nebo #ferrari, které pomáhají kategorizovat váš obsah.
Pak existují hashtagy specifické pro videa, jako #skincareroutine nebo #newborntips, které přilákají diváky z konkrétní oblasti.
Hashtagy specifické pro značku jsou skvělé, pokud jste známá značka, a pomocí nástroje Trend Discovery na TikToku můžete neustále sledovat aktuální trendy a najít populární hashtagy.
Jedním z hashtagů, který byste nikdy neměli přehlédnout, je #FYP, což je zkratka pro For You Page (stránka pro vás). Jedná se o svatý grál TikToku – stránku, kterou vidí každý, když otevře aplikaci. Videa s hashtagem #FYP mají dohromady miliardy zhlédnutí.
Trendy audio
Pak je tu kreativní sada nástrojů TikTok, počínaje zvuky. TikTok je domovem některých z nejznámějších zvukových ukázek.
Můžete si vybrat populární zvuky, které zvýší popularitu vašeho videa, protože každý zvuk má svou vlastní stránku s výsledky.
Když použijete trendový zvuk, dostanete své video před větší skupinu potenciálních diváků, zejména těch, kteří sledují videa se stejným zvukem.
💈Bonus: Takto to děláme v ClickUp. PS: Naši marketingoví specialisté na sociální média jsou také známí jako naši HR pracovníci!
HR schůzka, kterou nikdy nezapomenu Část 1: @ClickUp Část 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor
Titulky a podtitulky
Titulky a podtitulky k videím jsou klíčovým faktorem pro zvýšení počtu zhlédnutí na TikToku.
Pod vaším videem se automaticky zobrazují titulky, které převádějí mluvené slovo do textu, což divákům pomáhá zapamatovat si váš obsah.
Navíc, když si diváci váš obsah zapamatují, je větší pravděpodobnost, že se vrátí pro další.
Titulky jsou naopak přímo zabudovány do videa. Zpřístupňují váš obsah uživatelům, kteří mají vypnutý zvuk, mluví jiným jazykem nebo mají potíže se sluchem.
Přidáním titulků tak zpřístupníte své video širšímu publiku.
➡️ Přečtěte si také: Jak provést audit sociálních médií (s šablonami)
4. Využijte strategické techniky zveřejňování příspěvků
Strategické zveřejňování příspěvků je klíčem ke zvýšení počtu zhlédnutí na TikToku a je důležité dbát na načasování, konzistenci a dokonce i živé vysílání. Studie ukazují, že nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků se liší podle dne:
- Pondělí: 6:00, 10:00, 15:00 a 22:00
- Úterý: 9:00, 15:00 – 19:00
- Středa: 7:00, 8:00, 15:00 a 23:00
- Čtvrtek: 9:00, 12:00, 15:00 a 19:00
- Pátek: 5:00, 12:00, 13:00 a 15:00
- Sobota: 11:00, 19:00 a 20:00
- Neděle: 7:00, 8:00, 10:00 a 16:00
Publikování v těchto časech vám pomůže oslovit vaše publikum v době, kdy je nejaktivnější, a zvýší tak šanci, že vaše videa na TikToku budou zhlédnuta.
Další věc, kterou je třeba mít na paměti při publikování, je pravidelnost. Funkce Live na TikToku může být silným doplňkem vaší obsahové strategie.
Živé vysílání umožňuje interakci s publikem v reálném čase prostřednictvím komentářů, lajků a virtuálních dárků, zvyšuje zapojení a buduje silnější vazby.
K plánování a organizaci živých relací můžete použít šablonu plánu obsahu sociálních médií ClickUp. Tato šablona vám pomůže zmapovat veškerý váš obsah na jednom místě, což usnadní udržování stálého harmonogramu publikování a dodržování vaší strategie.
Proč vlastně nezačít automatizovat celý svůj kalendář a obsah na sociálních médiích?
Automatizace ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní pravidla nebo používat předem připravené šablony k automatizaci úkolů, jako je přiřazování členů týmu, aktualizace priorit úkolů nebo odesílání oznámení.
Můžete například nastavit automatické upozornění, když je třeba publikovat příspěvek nebo když je čas jít živě.
A díky funkci Opakující se úkoly v ClickUp můžete naplánovat úkoly tak, aby se opakovaly denně, týdně nebo dokonce v konkrétní dny v měsíci, čímž se tvorba a publikování obsahu stane plynulým procesem.
5. Vybudujte si komunitu a zapojte ji
TikTok je jako nepřetržitá konverzace, kde se klade důraz na zapojení uživatelů.
Komunitní marketing na TikToku je odklonem od tradičního marketingu. Namísto pouhého zveřejňování obsahu budujete vztahy a měníte pasivní diváky v aktivní účastníky.
Zde je několik klíčových způsobů, jak budovat a zapojit svou komunitu na TikToku:
✅ Reagujte na komentáře: Zapojení začíná jednoduchým aktem reakce. Pravidelné odpovídání na komentáře dává followerům pocit, že jsou viděni a slyšeni. A když použijete funkci TikToku „odpovědět videem“, přidáte osobní nádech, který samotný text nedokáže nahradit.
✅ Využijte ankety a otázky a odpovědi: Povzbuďte své sledující k účasti prostřednictvím anket a otázek a odpovědí. Je to snadný způsob, jak zapojit své publikum do procesu a ukázat mu, že jeho názor je důležitý.
✅ Go Live: Pořádání živých relací vám umožňuje spojit se s publikem v reálném čase. Ať už jde o představení produktů, neformální rozhovory nebo živé otázky a odpovědi, živé vysílání dodává vaší značce lidský rozměr, který prohlubuje důvěru a zapojení.
✅ Využijte vlnu trendů: TikTok vzkvétá díky trendům a jejich využití vám může pomoci zůstat relevantní a zvýšit viditelnost.
✅ Podporujte obsah vytvářený uživateli: UGC a duety vyzývají sledující, aby s vámi spolupracovali. Výzvy a soutěže zapojují vaši komunitu a mění diváky na přispěvatele (více o tom později ⏬).
Aby byl veškerý váš obsah na TikToku v souladu s identitou vaší značky, použijte šablonu pokynů pro značku ClickUp.
Tato šablona vám pomůže definovat prvky, které tvoří vzhled, styl a hlas vaší značky, a zajistí tak konzistentnost veškerého vašeho obsahu. Díky podrobným pokynům týkajícím se log, barev, fontů a dalších prvků můžete maximalizovat dopad svého obsahu na TikToku tím, že zůstanete věrní identitě své značky.
Marketingové týmy mohou také použít zobrazení tabule ClickUp k přetahování úkolů a okamžité aktualizaci jejich stavu, takže všichni budou mít stejné informace. Tato struktura šetří čas a zlepšuje spolupráci v rámci celého týmu.
➡️ Přečtěte si také: Jak vytvořit zásady pro sociální média (+ příklady)
6. Propagujte svůj obsah na TikToku
Je to jednoduché: propagace vašeho obsahu na TikToku je nezbytná pro oslovení širšího publika.
TikTok Promote je snadný způsob, jak začít. Jedná se o funkci v aplikaci, která vám umožní rychle přeměnit organická videa na reklamy.
Pouhými několika kliknutími můžete nastavit cíl, jako je získání více zhlédnutí, návštěv webových stránek, sledujících, zpráv nebo zhlédnutí profilu, definovat své publikum a nastavit rozpočet a dobu trvání.
TikTok Promote poskytuje základní analytické údaje pro sledování zhlédnutí, lajků, sdílení a dokonce i věku a pohlaví lidí, kteří se zajímají o vaše video.
💸 Rychlá matematika: Chcete-li použít TikTok Promote, přejděte na něj z videa, nástrojů pro tvůrce nebo Business Suite. Poté vyberte cíl propagace, definujte cílovou skupinu, nastavte rozpočet a klikněte na tlačítko „Zaplatit“, aby se vaše kampaň rozběhla.
Kampaně TikTok Promote se pohybují od 3 do 1 000 dolarů denně, v závislosti na vašem rozpočtu, což z nich dělá flexibilní možnost pro tvůrce i značky.
Rozhodli jste se spustit kampaň na sociálních médiích? Šablona kampaně na sociálních médiích od ClickUp je ideální pro organizaci detailů vaší kampaně.
Tato šablona vám pomůže rychle vytvářet, plánovat a naplánovat vaše příspěvky, což vám umožní zvýšit vaši přítomnost na TikToku a sledovat křížové propagační aktivity napříč platformami.
➡️ Přečtěte si také: 10 nejlepších analytických nástrojů TikTok pro vylepšení vaší strategie TikTok
7. Využijte obsah vytvořený uživateli
Hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, který za týden zaznamenal 10 milionů zhlédnutí, je důkazem síly TikToku v podpoře UGC a autentického zapojení.
Obsah vytvářený uživateli (UGC) nabízí menším značkám jedinečnou příležitost spojit se se svým publikem. TikTok si zachovává starý dobrý marketing založený na doporučeních.
Menší značky mohou sbírat obsah přímo od uživatelů s pozitivní návratností investic, aniž by potřebovaly velký marketingový rozpočet.
Správa kampaní UGC je s ClickUp ještě jednodušší. Můžete sledovat příspěvky, monitorovat zapojení a snadno organizovat všechny podrobnosti kampaně.
Pomocí kalendářového zobrazení ClickUp naplánujte časový harmonogram kampaně, stanovte milníky a sledujte termíny.
Pokud například provozujete kampaň UGC, můžete si naplánovat každý krok v kalendáři obsahu, přidělit úkoly členům týmu a zajistit, aby všichni postupovali podle plánu.
➡️ Přečtěte si také: 18 nejlepších bezplatných šablon pro sociální média pro příspěvky, kampaně a obsah
8. Analyzujte svůj výkon
Když už mluvíme o výkonu, ClickUp vám může pomoci ještě mnohem více s analýzou a optimalizací vaší strategie obsahu na TikToku.
Nejprve je třeba stanovit správné metriky pro měření úspěchu. Vaše marketingové KPI by měly být přímo v souladu s vašimi cíli. S pomocí dashboardů ClickUp můžete všechny tyto metriky sjednotit do jednoho přehledného souhrnu.
Pokud potřebujete jít více do detailů, máme pro vás také řešení!
Šablona ClickUp pro měření sociálních médií je výkonný nástroj pro dokumentování poznatků, analýzu trendů a optimalizaci vaší strategie – vše na jednom místě.
Tato šablona obsahuje:
- Tabulkový pohled na metriky pro sledování klíčových metrik, jako jsou sledující, interakce a zobrazení.
- Formulář metrické zprávy pro hodnocení vašeho výkonu a generování zpráv, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami.
- Social Media View vám poskytuje vyhrazený prostor pro ukládání a organizování všech vašich příspěvků na sociálních médiích.
9. Podporujte jedinečnou identitu značky
Trendspotting: termín používaný k popisu schopnosti předvídat a reagovat na změny na trhu. Trendspotting se vztahuje také na sociální média.
Sledování trendů na TikToku je důležité, aby značka zůstala relevantní.
Takto držíme krok s trendy v kanceláři ClickUp:
📌 Často komunikujte se svým publikem: Pravidelná interakce může odhalit nové preference. Například více komentářů o ekologických materiálech může signalizovat trend směrem k udržitelnosti ve vašem odvětví. ClickUp Docs vám pomůže tyto poznatky systematicky dokumentovat a analyzovat, abyste mohli zůstat informovaní a mohli rychle reagovat.
📌 Nastavte sledování klíčových slov a hashtagů na sociálních sítích: Sledování konverzací kolem konkrétních klíčových slov vám umožní včas rozpoznat trendy. Integrujte nástroje pro sledování sociálních sítí s ClickUp Dashboards, abyste mohli vizualizovat trendy, sentiment a diskuse o klíčových slovech.
📌 Provádějte pravidelné analýzy konkurence: Sledováním kroků konkurence, jako jsou uvedení produktů na trh nebo marketingové taktiky, můžete identifikovat změny na trhu. Pomocí ClickUp Goals můžete na základě těchto poznatků stanovit a sledovat cíle.
📌 Analyzujte svůj vlastní trendový obsah: Kontrola výkonu vašeho obsahu může odhalit, co rezonuje s vaším publikem. Použijte panely ClickUp k sledování metrik a identifikaci vzorců v úspěšných příspěvcích.
📌 Spojte se s influencery z oboru: Influenceri často mají exkluzivní informace o nových trendech. Použijte ClickUp Whiteboards pro brainstorming nápadů na obsah související s trendy a ClickUp Docs pro sledování spolupráce s influencery.
💡 Tip pro profesionály: Využijte automatizace ClickUp k zefektivnění sledování trendů! Nastavte automatizované pracovní postupy, které označují a kategorizují nové poznatky nebo populární klíčová slova, aby váš tým byl vždy informován o nejnovějších trendech na TikToku a nic mu neuniklo.
Porozumění finančnímu aspektu TikToku prostřednictvím zvyšování počtu zhlédnutí
Tolik tvrdé práce, ale co odměny?
Pojďme si promluvit o penězích.
V roce 2020 spustil TikTok fond Creator Fund, který tvůrcům vyplácí mezi 0,02 a 0,04 dolaru za 1 000 zhlédnutí.
V roce 2023 však byl nahrazen programem Creator Rewards Program, který nabízí až 20krát vyšší potenciální výdělky a zaměřuje se na originální, delší obsah.
Od té doby TikTok zaznamenal 250% nárůst celkových příjmů tvůrců a prudký nárůst počtu tvůrců s vysokými příjmy.
💸 Rychlá matematika: Abyste se mohli kvalifikovat do programu Creator Rewards, potřebujete alespoň 10 000 sledujících, 100 000 zhlédnutí za posledních 30 dní, osobní účet a bydliště v určitých zemích.
Kvalifikovaný obsah musí dosáhnout 1 000 zhlédnutí na stránce „For You“, nesmí obsahovat duety a stitche a musí splňovat další kritéria uvedená v pokynech TikToku.
Existuje však více než jen jeden způsob, jak na TikToku vydělat peníze.
💰 Partnerství se značkami: Sponzorované partnerství se značkou zahrnuje to, že tvůrce ve svých videích na TikToku představuje produkty nebo služby dané značky. Tato partnerství pomáhají značkám oslovit nové publikum, zvýšit zapojení a potenciálně podpořit prodej.
💰Nakupování na TikToku: Se spuštěním TikTok Shopping vstoupila platforma do oblasti sociálního obchodu a umožňuje tvůrcům označovat produkty přímo ve svých videích. TikTok má v tomto ohledu jedinečnou výhodu, protože uživatelé jsou více nakloněni k nákupu produktů, které vidí na platformě, často z impulzu.
💰 Živé dárky: TikTok Live Gifts umožňuje tvůrcům sbírat diamanty od diváků, kteří během živých přenosů posílají virtuální dárky. Tato funkce zajišťuje interakci v reálném čase, protože diváci projevují své uznání dárky, které lze převést na peněžní odměny, což tvůrcům poskytuje další zdroj příjmů.
➡️ Přečtěte si také: Jak oslovit mileniály
Pro správu a sledování těchto různých zdrojů příjmů může ClickUp sloužit také jako nástroj pro sledování rozpočtu. Použijte jej k:
- Nastíňte projekt: Začněte s podrobným plánem projektu, který rozčlení každý zdroj příjmů. To může zahrnovat vytváření obsahu pro partnerství se značkami, nastavení merchandisingu a plánování živých vysílání.
- Seznam potřebných zdrojů: Určete všechny zdroje, které budete potřebovat, od nástrojů pro úpravu videí až po marketingové zdroje pro propagaci zboží.
- Přiřaďte náklady: Pro každý zdroj příjmů odhadněte náklady. Můžete použít zobrazení pracovní zátěže ClickUp k efektivnímu přidělování zdrojů týmu a podle potřeby je upravovat na základě svého rozpočtu.
- Sledujte a upravujte: S pomocí dashboardů ClickUp můžete snadno sledovat příjmy, výdaje a celkový pokrok. Pravidelné kontroly vám umožní přizpůsobit vaše strategie a dodržet rozpočet, čímž zajistíte maximalizaci vašich snah o zpeněžení TikToku.
Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam marketingové kampaně
Překonávání běžných výzev
Řešení negativní zpětné vazby
Reagovat na komentáře na TikToku je umění, zejména pokud jde o negativní komentáře. Zde je pět zlatých pravidel, díky kterým budou vaše reakce vždy trefné:
📌 Zaměřte se nejprve na nejdůležitější komentáře
Komentář: „Tohle vypadá jako kopie toho, co [konkurence] udělala minulý týden. Proč nebýt originální?“
Odpověď: „Děkujeme za zpětnou vazbu! Vždy se snažíme vnést do věcí svůj vlastní nápad a tvrdě pracujeme na nových nápadech. Rádi bychom se dozvěděli, co byste od nás chtěli vidět příště. “
📀 Odpovězte videem
Komentář: „Upřímně řečeno, bylo to matoucí a vůbec mi to nepomohlo. “
Odpověď: (Video odpověď) „To mě mrzí! Oceňuji vaši upřímnost a rád bych vám to vysvětlil. V tomto videu vám to vysvětlím krok za krokem. Děkujeme, že nám dáváte šanci se zlepšit.“
🌻 Buďte zábavní a autentičtí
Komentář: „Páni, tentokrát jste se opravdu netrefili. Přemýšlel o tom vůbec někdo?“
Odpověď: „Bereme si to na vědomí pro příště! Děkujeme, že nás držíte v napětí – slibujeme, že se budeme snažit ze všech sil. “
🎧 Pravidelně sledujte sentiment
Komentář: „Vzhledem k tomu, co se právě děje, mi to přijde necitlivé. Nevypadá to dobře.“
Odpověď: „Vnímáme vaši zpětnou vazbu a vážíme si jí. Uděláme krok zpět, abychom lépe pochopili kontext a zajistili, že budeme respektovat vaše názory. Děkujeme, že nás držíte zodpovědné. “
⏰ Buďte důslední a včasní
Komentář: „Minule jsem sem napsal komentář a nedostal jsem žádnou odpověď. Asi komentáře ve skutečnosti nečtete. “
Odpověď: „Ach ne! Omlouváme se, minule jsme vás zmeškali. Teď jsme tady a rádi bychom si s vámi popovídali. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá a budeme se snažit, abychom i nadále sledovali všechny komentáře. “
💡 Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Brain k rychlému identifikování a reagování na negativní komentáře. Pomůže vám to odhalit trendy v názorech, což vám umožní zasáhnout a promyšleně reagovat, i když je zpětná vazba tvrdá.
Jak se vypořádat s nasycením obsahu
Když se obsah TikToku začne opakovat, je to známka toho, že se možná dostavuje tvůrčí únava. Zde je několik dalších výrazných známek tvůrčí únavy na TikToku:
- Míra prokliku (CTR): Pokud vaše CTR začne klesat, může to znamenat, že vaše reklama nebo obsah již nepřitahuje pozornost jako dříve.
- Cena za tisíc zobrazení (CPM): Když TikTok upraví vaši CPM směrem nahoru, je to obvykle známka toho, že vaše reklama ztrácí na atraktivitě.
- Frekvence: Tato metrika ukazuje, jak často se reklama zobrazuje jednomu uživateli. Vysoká frekvence může znamenat nadměrnou expozici.
- Dosah: Když dosah stagnuje nebo klesá, často to znamená, že váš obsah již neoslovuje nové uživatele.
K řešení těchto problémů použijte ClickUp Brain během brainstormingových sezení. Zde je několik tipů, jak vám může pomoci:
Marketingové kampaně
ClickUp Brain dokáže analyzovat příspěvky na sociálních médiích, online recenze a spotřebitelské průzkumy, aby identifikoval hodnoty a zájmy vašeho publika.
To vám umožní vytvořit sdělení, které emocionálně rezonuje a reaguje na konkrétní potřeby.
Pokud například uvádíte na trh ekologické čisticí prostředky, umělá inteligence vám může pomoci vytvořit kampaně jako „Vyčistěte svůj domov, vyčistěte planetu“, které váš produkt představí jako ekologicky odpovědný.
Tvorba obsahu
Umělá inteligence může zefektivnit brainstorming obsahu tím, že prozkoumá trendové hashtagy, analyzuje populární blogy a odhalí mezery v obsahu.
Například v oblasti cestovního ruchu může ClickUp Brain navrhnout vytvoření průvodců po ekologických destinacích nebo rozhovory s zastánci ekoturistiky.
🌈 Bonus: Pokud hledáte inspiraci, tady je další skvost od našeho sociálního týmu!
Schůzka s personálním oddělením, která mě poznamenala na celý život #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
TikTok na hodiny: ClickUp pro virální šíření
Budeme struční a výstižní – stejně jako váš obsah na TikToku!
ClickUp nabízí sadu nástrojů, které vám pomohou snadno plánovat, vytvářet a sledovat váš obsah na TikToku, od brainstormingu s ClickUp Brain až po sledování metrik pomocí Dashboards.
Poslední kousek skládačky? Silná výzva k akci (CTA).
Nasměrujte své diváky na cílovou stránku a zvyšte jejich zapojení jasným dalším krokem. Zde je živý příklad.
ClickUp je nejen dokonalým nástrojem pro správu projektů týkajících se obsahu TikTok, ale také vám pomáhá udržet si náskok před trendy a zajišťuje, že zůstanete virálními ve feedech svých sledujících.
Jste připraveni se do toho pustit? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a začněte realizovat své sny na TikToku!