Ach, mileniálové – ti, kteří se narodili mezi lety 1981 a 1996 a přešli od pevných linek ke smartphonům a od VHS kazet ke streamovacím službám. Tato generace je nyní klíčovým cílovým trhem, a to z dobrého důvodu: jejich kupní sílu a loajalitu ke značce nelze podceňovat.
Na rozdíl od generace Z (narozené mezi lety 1997 a 2012), která vyrostla plně ponořená do internetové kultury, mileniálové se pohybují na pomezí analogové minulosti a digitální přítomnosti, což jim dává jedinečný pohled na technologii a konzumerismus.
Abyste se naučili, jak prodávat mileniálům, musíte nejprve pochopit jejich hodnoty, jako je autentičnost, udržitelnost a smysluplné zážitky. Značky jako Chipotle, Netflix a Uber se úspěšně podařilo zaujmout mileniály a s správnou strategií to můžete dokázat i vy!
Porozumění cílové skupině mileniálů
Generace mileniálů (známá také jako generace Y) zažila během svých formativních let mnoho vzestupů a pádů – 11. září, velkou recesi, několik závažných propadů trhu a nejnověji pandemii COVID-19 a krizi životních nákladů. Tato generace opravdu zažila všechno. Může také nést obrovské dluhy ze studentských půjček, které jí ztěžují udržení finanční stability v době rostoucí inflace.
Tyto zkušenosti je formovaly odlišným způsobem. Jejich nákupní zvyky, postoje k penězům a pohled na život se výrazně liší od těch, které měli jejich předchůdci. Jsou sociálně uvědomělí a vyhledávají značky, které jsou v souladu s jejich hodnotami. Podporují společnosti, které jsou udržitelné, etické a vrací se společnosti. Hledají nákupy orientované na hodnotu a smysluplné zážitky.
Nyní se podívejme na to, co dělá mileniály, ehm, mileniály.
Proč jsou pro marketéry tak důležití?
- Generace mileniálů se již v roce 2016 stala nejpočetnější generací pracovní síly v USA a v roce 2022 se stala nejpočetnější skupinou americké populace. S odchodem babyboomerů do důchodu bude zastoupení mileniálů dále růst. Tato čistě demografická velikost z nich činí důležitý segment trhu, který je třeba využít.
- Mileniálové mají větší pravděpodobnost, že budou zaměstnáni, budou mít vlastní peníze a nebudou při velkých nákupech závislí na nikom jiném. Pokud se značce podaří na ně zapůsobit, mohou se rychle rozhodnout k nákupu.
- Jak mileniálové postupují ve své kariéře a hromadí bohatství, jejich kupní síla stále roste. Zaměření se na tuto demografickou skupinu a získání jejich loajality přináší významné výnosy, protože se dostávají do svých nejlepších let.
- Mileniálové jsou digitálními rodáky. Jsou průkopníky nových technologií a aktivně využívají sociální média, což marketingovým specialistům usnadňuje oslovit je prostřednictvím digitálních marketingových kanálů.
Nákupní a výdajové preference mileniálů
Nyní se podívejme, jaké jsou nákupní a výdajové preference této generace:
1. Zkušenosti před hmotným vlastnictvím
Podle průzkumu Eventbrite již před téměř deseti lety 78 % mileniálů raději utratilo peníze za událost (koncerty, komediální představení) nebo zážitek (cestování, adrenalinové sporty) než za nákup něčeho, co by si přáli.
To má dva možné důvody:
- Generace mileniálů vyrostla v kultuře, kde se materiální majetek používal k předvádění bohatství, a k této praxi si vypěstovala odpor.
- Ekonomické turbulence a dluhy ze studentských půjček ztěžují pořízení domu nebo nového vozidla, což je nutí investovat do něčeho, co si mohou dovolit a co je baví, tj. do smysluplných zážitků.
2. Preference online nakupování
Zpráva CouponFollow Millennial Shopping Habits Report uvádí, že 80 % mileniálů nakupuje převážně online.
Díky své technické zdatnosti a zkušenosti s přežitím pandemie jsou mileniálové přirozeně přitahováni k e-commerce webům. Zde se rozhodují na základě dostupných nabídek a recenzí zákazníků.
- Záliba v předplatném: Od Netflixu, Amazon Prime a Spotify Premium až po B2B produkty, mileniálové jsou velkými příznivci digitálního předplatného, protože se jim líbí flexibilita, kterou jim nabízí. Jsou si však také vědomi toho, za co utrácejí své peníze v době vysoké inflace. Podle průzkumu společnosti Deloitte z roku 2023 zrušilo 32 % mileniálů placenou zábavní službu, aby ušetřili peníze.
- Preference udržitelnosti: Zákazníci z generace mileniálů hledají eticky vyráběné, ekologické produkty z důvodu obav o klimatické změny. Podle průzkumu společnosti McKinsey US z roku 2020 75 % respondentů z generace mileniálů uvádí, že při nákupu luxusního zboží zohledňují udržitelnost.
Zvyky mileniálů v oblasti konzumace médií
- Méně televize, více OTT: Mileniálové upřednostňují OTT služby, jako jsou Netflix, Hulu a Amazon Prime, před tradiční kabelovou televizí. Podle Statisty si přibližně 88 procent mileniálů předplácí službu streamování videa a tráví v průměru 105 minut týdně sledováním video obsahu na svém smartphonu.
- Využití sociálních médií: 35 % mileniálů před nákupem vyhledává produkty na YouTube, zatímco 26 % navštěvuje Facebook. To může znít pro firmy slibně, ale rostoucí popularita blokovačů reklam nutí marketéry hledat alternativní způsoby, jak propagovat své produkty pomocí sociálních médií.
- Sledování influencerů: Když marketéři nedokážou využít online reklamy, často se obracejí na influencery s velkou základnou sledujících. Podle průzkumu společnosti Statista třetina mileniálů zcela důvěřuje doporučením značek a produktů od influencerů na sociálních médiích.
- Zájem o podcasty: Zpráva společnosti Edison Research zjistila, že 50 % mileniálů poslouchá podcasty alespoň jednou týdně. Od politiky, obchodu a financí až po zábavu – současná nabídka podcastů je velmi bohatá a mileniálové si mohou vybrat z široké škály témat, která je zajímají.
Zájmy a hodnoty mileniálů
- Cílevědomost: Mileniálové jsou ve svém osobním i profesním životě motivováni cílevědomostí. Průzkum společnosti Deloitte z roku 2024 zjistil, že pro většinu (89 %) respondentů z generace mileniálů je pocit smysluplnosti klíčovou silou stojící za spokojeností v práci a pocitem pohody. Zajímá je sociální a environmentální problematika a mají zájem o značky, které jsou hybateli změn a vědomě se snaží vracet společnosti to, co od ní dostaly.
- Hlasitě vyjadřují své hodnoty: Jako generace, která zažila zrod sociálních médií, mileniálové vědí, jak vyjádřit svůj názor na věci, které jsou pro ně důležité. Jsou zastánci otevřených diskuzí o duševním zdraví, inkluzivitě a rovnosti pohlaví a raději nakupují od značek, jejichž vize jsou v souladu s těmito hodnotami.
- Zůstaňte v kontaktu: Mileniálové tráví spoustu času na svých telefonech, aktivně používají sociální sítě a upřednostňují online komunikaci před osobními setkáními. Tato změna sice omezuje osobní setkání, ale usnadňuje rychlejší a častější komunikaci. Aby podniky mohly účinně prodávat mileniálům, musí s nimi komunikovat na jejich oblíbených platformách.
- Finanční gramotnost: Mileniálové jsou často kritizováni za to, že nezodpovědně nakládají se svými penězi, ale realita je zcela jiná. Výzkumy ukazují, že 78 % mileniálů si stanovuje rozpočet na výdaje a dodržuje ho (oproti 59 % babyboomerů). Mileniálové také začínají spořit na důchod poměrně brzy, ve věku 23 let, zatímco u babyboomerů je průměrný věk 40 let.
Zaměření na mileniální uživatele
Aby byly podniky mileniály přijaty a oblíbeny, musí nejprve pochopit jejich preference a to, co je formuje. Vzhledem k tomu, že věková skupina mileniálů je velmi široká, mohou existovat rozdíly mezi přáními a potřebami 28letých a lidí na konci třicátých nebo na začátku čtyřicátých let.
Pokud jste majitelem firmy nebo marketérem a snažíte se oslovit mileniály, vytvořte jasnou uživatelskou personu.
Proč je to důležité?
Pomůže vám to lépe porozumět vaší cílové skupině a činit informovaná obchodní rozhodnutí na základě jejích potřeb, cílů, chování a nákupních preferencí. Při navrhování profilu ideálního zákazníka (ICP) můžete získat cenné informace o jeho demografii, které by vám jinak unikly.
V tomto případě může být užitečný nástroj pro správu projektů a marketingu ClickUp. Můžete použít šablonu User Persona Whiteboard Template od ClickUp k shromažďování informací, navrhování produktů, které vyhovují potřebám vašich ICP, a vizualizaci reálných scénářů uživatelů.
Zde je podrobný návod, jak pomocí této šablony vytvořit profily uživatelů z generace mileniálů:
- Proveďte brainstorming se svým týmem a definujte cílovou skupinu – její věk, charakteristiky, zájmy a motivace pomocí nástroje ClickUp Whiteboard.
- Vyplňte šablonu údaji o ICP, jako je věk, místo, pohlaví, pracovní pozice a profil příjmů.
- Shromážděte zpětnou vazbu od týmu a pomocí zobrazení tabule ClickUp zkontrolujte a upravte uživatelské profily.
- Dokončete vytváření person a integrujte je do procesu navrhování produktů a marketingových kampaní. Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete všechny persony prohlížet na jednom místě a porovnávat je vedle sebe.
Šablona zajistí, že vaše úsilí osloví správnou cílovou skupinu mileniálů a že si získáte jejich důvěru tím, že budete mluvit jejich jazykem.
Marketingové strategie pro oslovení mileniálů
Úspěšný marketing zaměřený na mileniály vyžaduje specifické marketingové strategie, které s nimi navazují kontakt. Zde je několik osvědčených strategií:
1. Sociální média v marketingu zaměřeném na mileniály
95 % mileniálů používá sociální média a 86 % z nich je používá denně. Není tedy třeba dodávat, že sociální média jsou nejlepším digitálním kanálem pro marketing zaměřený na tuto skupinu. Otázkou nyní je, jaké platformy preferují? Nedávná studie společnosti HubSpot uvádí, že nejvyšší počet mileniálů (68 %) si jako svou oblíbenou platformu volí YouTube, následovaný Facebookem, Instagramem, TikTokem a X.
Sociální média již neslouží pouze k udržení kontaktu s přáteli a rodinou. Rozšířila se jako prostředek neformálního učení, zábavy, spojování se s podobně smýšlejícími lidmi a sledování aktuálních zpráv a událostí. Jako médium mají velkou moc ovlivňovat způsob, jakým mileniálové myslí, jednají a rozhodují se.
Postupujte podle těchto tipů, abyste byli ve své marketingové strategii na sociálních médiích cílevědomější:
- Poskytujte hodnotu bezpodmínečně (např. při propagaci produktu pro péči o vlasy sdílejte jednoduché postupy péče o vlasy nebo při propagaci aplikace pro plánování sociálních médií nabízejte bezplatné šablony kalendáře obsahu ).
- Vytvářejte krátká videa, která jsou užitečná a vtipná.
- Zachovejte autentičnost a jednotnost hlasu značky.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé příspěvky, které okamžitě upoutají pozornost.
- Spolupracujte s mikroinfluencery, abyste rozšířili dosah své značky a budovali důvěryhodnost prostřednictvím influencer marketingu.
Skvělým příkladem může být strategie společnosti Mailchimp v oblasti sociálních médií. Pokud se podíváte na jejich účty na LinkedIn nebo X, uvidíte úžasné, přitažlivé vizuály, svižný videoobsah a spoustu bezplatných a užitečných zdrojů.
Používání šablon pro správu sociálních médií
Chcete vytvářet poutavý obsah pro sociální sítě ve velkém měřítku? Použijte šablonu ClickUp pro sociální sítě, abyste mohli plánovat obsah v dávkách, udržovat konzistentní identitu značky napříč platformami z hlediska vizuálu a sdělení a mít své příspěvky přehledně uspořádané.
Pomocí integrovaného formuláře můžete shromažďovat nápady od členů týmu, spolupracovat na nových kampaních a sledovat jejich výkonnost, a to vše na jednom místě. Díky přehledu o minulých a budoucích příspěvcích můžete snadno odhalit příspěvky, které se odchylují od pokynů značky, a provést změny, aby byla zajištěna jednotnost.
Tento produkt je ideální pro zaneprázdněné marketéry sociálních médií, kteří spravují více kanálů a kampaní. Šablona připravená k okamžitému použití šetří čas a zároveň poskytuje dostatek volnosti pro začlenění specifických úprav značky, aby se dobře hodila k vašemu pracovnímu postupu.
Můžete také využít šablonu plánu obsahu sociálních médií ClickUp, další užitečný bezplatný zdroj z knihovny ClickUp.
Tento přístup je vhodnější pro jednočlenné týmy sociálních médií, kde jeden marketér musí zastávat mnoho rolí.
Zde je návod, jak můžete pomocí šablony zjednodušit správu projektů na sociálních médiích:
- Vymýšlejte, plánujte, vytvářejte a upřednostňujte příspěvky pro více platforem sociálních médií.
- Použijte obsah z jedné platformy na jiné v vhodném formátu.
- Nastavte termíny, abyste nikdy nezmeškali zveřejnění časově citlivých aktualizací.
- Přiřaďte úkoly kreativcům (pokud máte členy týmu, kteří vám mohou pomoci), aby byl obsah připraven včas, nebo si úkoly přiřaďte sami, abyste dostávali včasná připomenutí.
2. Marketing zaměřený na mobilní zařízení
Na přelomu tisíciletí, kdy se na trhu poprvé objevily mobilní telefony, byli nejstarší mileniálové právě dospělí, zatímco ostatní byli ještě teenageři nebo předpubertální děti. Díky této expozici se přirozeně seznámili s mobilními technologiemi a tato afinita se časem jen posílila.
Millenialové tráví v průměru 3,53 hodiny denně na svém telefonu, oproti 2,5 hodinám na PC, notebooku nebo tabletu. Proto byste jako marketér měli přijmout přístup „mobile-first“, abyste se se svými zákazníky setkali na stejné úrovni.
Zde je několik rychlých tipů, jak vylepšit vaši mobilní marketingovou strategii:
- Vytvářejte obsah, který je vizuálně atraktivní a snadno se prohlíží na mobilních obrazovkách.
- Optimalizujte svůj obsah pro vertikální zobrazení – zabírá více místa na obrazovce a je pro mobilní uživatele atraktivnější.
- Zajistěte, aby se vaše webové stránky a vstupní stránky rychle načítaly na mobilních zařízeních, abyste udrželi nízkou míru okamžitého opuštění stránky.
- Vytvářejte reklamy speciálně přizpůsobené pro mobilní uživatele (můžete například zvážit karuselové reklamy na Facebooku a Instagramu, které uživatelům umožňují procházet více obrázků nebo videí v jedné reklamě).
- Využijte možnosti cílení na základě polohy a oslovte mobilní uživatele v konkrétních geografických lokalitách.
- Začleňte do své marketingové strategie komunikační aplikace, jako jsou WhatsApp a Facebook Messenger, a využijte je pro zákaznický servis, podporu a personalizovanou komunikaci.
Skvělým příkladem marketingu zaměřeného na mobilní zařízení je začlenění rozšířené reality (AR) do mobilní aplikace IKEA. Kupující si mohou pomocí AR ověřit, jak by daný kus nábytku vypadal v jejich pokoji, a rychle se rozhodnout o nákupu, aniž by museli chodit do obchodu.
3. Inbound marketing a distribuce obsahu
Vytvářejte obsah, který mileniály přitahuje, místo toho, abyste jim vnucovali reklamy. Tento obsah by měl rezonovat s jejich zájmy, aspirace a výzvami. Pokud například prodáváte ekologické produkty, váš obsah by mohl zahrnovat tipy pro udržitelný životní styl, projekty recyklace pro kutily nebo návody na snižování uhlíkové stopy.
Snažte se podpořit zapojení prostřednictvím vlastních, získaných a placených mediálních kanálů, abyste oslovili širší publikum, které by mohlo mít zájem o to, co nabízíte.
HubSpot, přední společnost v oblasti softwaru pro inbound marketing a prodej, praktikuje to, co káže, pokud jde o inbound marketing. Prostřednictvím svého blogu, elektronických knih, webinářů a bezplatných nástrojů poskytuje HubSpot cenný obsah na témata související s marketingem, prodejem a zákaznickým servisem. Jejich obsah je vzdělávací a zabývá se bolestivými body a výzvami, kterým čelí jejich cílová skupina, která se skládá převážně z marketérů, prodejců a majitelů firem.
4. Vliv hodnot značky
Sdělte hodnoty a poslání vaší značky. Ať už jde o udržitelnost, diverzitu nebo sociální odpovědnost, sladění vaší značky s tématy, která jsou pro mileniály důležitá, může výrazně ovlivnit jejich vnímání vaší značky.
Nestačí však jen mluvit. Své hodnoty musíte podpořit smysluplnými činy. Pokud je například vaší základní hodnotou udržitelnost, měli byste zavést udržitelné postupy při nákupu surovin, zajistit etické pracovní podmínky v celém dodavatelském řetězci a zapojit se do charitativních iniciativ.
Patagonia, přední výrobce outdoorového oblečení a vybavení, vybudoval svou značku na environmentální a sociální odpovědnosti. Aktivně podporuje udržitelnost používáním recyklovaných materiálů, snižováním uhlíkové stopy a věnováním části svých zisků na environmentální účely.
5. Síla obsahu vytvářeného uživateli (UGC)
Povzbuzujte mileniály, aby vytvářeli a sdíleli obsah související s vaší značkou. Můžete například pořádat soutěže, výzvy nebo kampaně UGC, které uživatele povzbuzují ke sdílení fotografií, videí nebo recenzí vašich produktů nebo zkušeností se značkou výměnou za odměnu.
Prezentací obsahu vytvořeného uživateli (UGC) na svém webu a sociálních médiích můžete rozšířit dosah své značky a ukázat reálné příklady toho, jak vaše produkty nebo služby používají a využívají skuteční lidé. Tento sociální důkaz může být neuvěřitelně přesvědčivý pro mileniály, kteří se řídí heslem „fotky, nebo se to nestalo!“
Populární značka akčních kamer GoPro úspěšně využila obsah vytvořený uživateli k propagaci svých produktů. Sociální média, webové stránky a marketingové kampaně GoPro jsou plné fotografií a videí vytvořených uživateli, které zachycují dechberoucí krajiny, adrenalinové aktivity a dojemné okamžiky.
6. Role omnichannelu a e-commerce v marketingu zaměřeném na mileniály
Využijte e-commerce platformy nebo specializované mobilní aplikace, abyste mohli nabídnout plynulý nákupní zážitek s personalizovanými doporučeními produktů na základě historie prohlížení a nákupů a bezproblémovým dokončením nákupu.
Je to výhodné pro obě strany – pro značky i mileniály. Mileniálové milují pohodlí a personalizované zážitky, které jim tato média nabízejí, a vy jako značka získáte cenné údaje o jejich preferencích a chování.
Stejný zážitek byste měli vytvořit i v kamenných obchodech. Obchody by měly fungovat jako zážitková centra, kde se zákazníci mohou seznámit se značkou prostřednictvím interaktivních displejů, vyzkoušení produktů a akcí. Když je nákupní zážitek stejně plynulý napříč všemi kanály, mileniálové mohou rychle přecházet mezi digitálními a fyzickými kontaktními body.
Společnost Nike úspěšně implementovala tyto strategie tím, že nabízí jednotný nákupní zážitek napříč několika kanály, včetně své e-commerce platformy, mobilní aplikace a kamenných obchodů.
Vylepšete svou marketingovou strategii zaměřenou na mileniály s ClickUp.
Chcete-li vytvořit účinnou marketingovou strategii zaměřenou na mileniály, musíte vynaložit větší úsilí a vžít se do role své cílové skupiny. Využijte komplexní nástroj, jako je software pro správu marketingových projektů ClickUp, abyste lépe porozuměli svému mileniálovému publiku a zajistili, že vaše brandingové aktivity u nich najdou odezvu.
Zde je návod, jak můžete využít sadu funkcí ClickUp:
- Spolupracujte s členy vzdáleného týmu (zejména s těmi, kteří patří ke generaci mileniálů) v reálném čase, abyste definovali uživatelskou personu vaší značky, vytvořili marketingové plány, vylepšili marketingové strategie, pracovali na různých marketingových materiálech (jako jsou push notifikace, brožury, e-maily, příspěvky na sociálních médiích, blogové příspěvky, landing pages a případové studie), konsolidujte všechna relevantní data z průzkumu trhu a projektovou dokumentaci na jednom místě a sdílejte/přijímejte zpětnou vazbu pomocí ClickUp Docs.
- Brainstormujte nové marketingové strategie, cílené kampaně, nápady na obsah a další s ClickUp Whiteboards, virtuálním plátnem, které proměňuje nápady a diskuse v konkrétní akce.
- Řiďte složité a zdlouhavé projekty vývoje strategií pomocí ClickUp Tasks. Rozdělte svou práci na menší a zvládnutelné části, přidejte podúkoly, přiřaďte jednoho nebo více členů týmu, upřednostněte to, co vyžaduje okamžitou pozornost (např. časově citlivé kampaně, jako je propagační akce k prodeji k 4. červenci), a přidejte k úkolům vlastní štítky pro rychlou kategorizaci.
- Pomocí ClickUp Goals si stanovte krátkodobé a dlouhodobé marketingové cíle, kterých chcete dosáhnout. Přidejte jasné časové plány, rozdělte své cíle na sprintové cíle, týdenní cíle nebo měsíční cíle, vytvořte KPI a hodnotící karty zaměstnanců pro měření výkonu a seskupte své cíle do složek, abyste získali rychlý přehled o tom, kde se nacházíte.
- Vizualizujte své marketingové kampaně podle svých představ pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp. Sledujte pokrok a konverzi marketingových iniciativ pomocí dashboardů ClickUp, měřte dosah a zapojení obsahu, který zveřejňujete online, zjistěte počet generovaných MQL a vyhodnoťte, jak dobře se tyto konverze promítají do prodeje.
- Proveďte primární výzkum a shromážděte data od zákazníků, potenciálních zákazníků, zaměstnanců nebo externích zainteresovaných stran, požádejte o podněty a zpětnou vazbu, abyste mohli vylepšit své marketingové kampaně, a přeměňte odpovědi na sledovatelné úkoly pomocí formulářů ClickUp.
Zapojte mileniály prostřednictvím zážitků a hodnot
Podívejme se, jak můžete oslovit mileniály prostřednictvím různých zážitků a hodnot:
Propagujte skvělé digitální zážitky namísto zábavy
Generace mileniálů hledá digitální interakce, které přesahují pouhou zábavu; touží po smysluplných zážitcích, které obohacují jejich životy. Podniky by měly upřednostňovat vytváření digitálních platforem, aplikací a obsahu, které uživatele vzdělávají, inspirují nebo posilují, a zároveň zůstávají zábavné.
Vezměme si jako příklad Duolingo. Jeho gamifikovaná konzole a vizuálně přitažlivé uživatelské rozhraní motivují studenty, aby vytrvali ve svém úsilí naučit se nový jazyk. Navíc je tu maskot značky Owl Duo, který uživatele bombarduje pasivně agresivními (a často vtipnými) připomínkami na sociálních médiích, aby pokračovali ve výuce. Opravdu nezapomenutelné!
Upřednostňujte autentičnost a upřímný image značky
Mileniálové jsou přitahováni značkami, které se nebojí ukázat svou pravou tvář. Podniky by se měly snažit budovat důvěru tím, že budou transparentní ohledně svých hodnot, postupů a původu. Autentičnost mohou vyjádřit prostřednictvím storytellingu, obsahu ze zákulisí, uživatelských recenzí nebo tím, že z zakladatelů, generálních ředitelů a zaměstnanců udělají ambasadory značky na sociálních médiích.
Navrhnout strategii řízení značky od nuly může být náročné, protože existuje mnoho proměnných faktorů a vy chcete, aby všechny byly správné. Můžete použít přizpůsobitelné šablony pro branding, abyste strukturovali sdělení a příběh, který chcete zdůraznit.
Šablona pro branding od ClickUp je jedním z takových rámců. S touto šablonou mohou firmy vytvořit jednotnou vizuální identitu napříč všemi marketingovými materiály a distribučními kanály.
Můžete definovat styl, tón, logo, barvy, jazyk, atmosféru a další prvky své značky a dát jí osobnost. Šablona vám umožňuje sledovat různé aspekty procesu budování značky na jedné platformě, kde vy a další rozhodující osoby můžete sledovat pokrok, přidávat návrhy a schvalovat změny.
Při budování image značky je snadné ztratit přehled o úkolech, protože je toho tolik, co je třeba udělat, ale tato šablona vám pomůže udržet pořádek.
Zdůrazněte sociální témata a hodnoty, které rezonují s mileniály.
Mileniálové jsou sociálně uvědomělí a přitahují je značky, které podporují věci, které jim jsou blízké. Podniky mohou tuto demografickou skupinu zaujmout propojením sociálních témat (jako je udržitelnost životního prostředí, diverzita a inkluze nebo komunitní outreach) s konkrétními akcemi, jako jsou dary, dobrovolnická činnost nebo ekologické iniciativy. Tyto snahy ukazují, že společnosti záleží na tom, aby měla dopad i mimo oblast zisku.
Začlenění humoru do marketingu
Mileniálové ocení, když je rozesmějete – humor upoutá jejich pozornost a značku jim přiblíží. Firmy mohou humor využít ve svých marketingových kampaních, příspěvcích na sociálních sítích a reklamách, aby vytvořily nezapomenutelné zážitky a podpořily zapojení zákazníků.
Populární SEO software Semrush tuto strategii zvládl na jedničku. Zde je jeden z mnoha příspěvků Semrushe na sociálních médiích, který nás rozesmál:
Buďte dostupní a poskytujte kvalitní zákaznickou podporu
Mileniálové očekávají rychlou a přizpůsobenou péči o zákazníky. Podniky musí diverzifikovat své komunikační kanály, včetně živého chatu, sociálních médií, e-mailu a telefonické podpory, aby vyhověly různým preferencím. Rychlá reakce, empatické řešení problémů a poskytování řešení s přidanou hodnotou zlepšují celkovou zákaznickou zkušenost. To vše z mileniálů dělá loajální zastánce značky.
Využití umělé inteligence
Zpracování velkého množství požadavků bez ovlivnění kvality služeb však může být velmi náročné. V takových případech přichází na pomoc ClickUp Brain.
Týmy zákaznického servisu mohou tohoto AI kopilota využít pro:
- Vytvořte znalostní databázi s aktuálními informacemi, aby zákazníci mohli sami najít řešení svých dotazů.
- Doporučování relevantních zdrojů znalostní báze agentům během chatu nebo hovoru
- Analýza interakcí se zákazníky za účelem vytvoření návrhů návodů, materiálů pro řešení problémů a často kladených dotazů
- Sledování stavu servisních požadavků
- Automatizace opakujících se úkolů, jako je plánování následných kroků, sledování doby vyřešení ticketů, odpovídání na časté dotazy a žádání o zpětnou vazbu
- Personalizujte chatové zprávy a e-mailové odpovědi pomocí údajů o zákaznících.
- Přeložte otázky/odpovědi do různých jazyků , abyste mohli uspokojit potřeby zákazníků po celém světě.
Používání šablon zákaznického servisu
Kromě zrychlení zákaznického servisu pomocí umělé inteligence můžete jejich pracovní postupy zefektivnit a lépe strukturovat pomocí připravených šablon pro zákaznický servis.
Například šablona pro správu zákaznických služeb ClickUp vám pomůže sledovat příchozí žádosti o podporu, spolupracovat s týmy na hledání řešení a nabízet včasná řešení.
Díky čtyřem přizpůsobitelným zobrazením (seznam, tabule, dokument a formulář) můžete snadno sledovat nové, nevyřízené, probíhající a vyřešené žádosti o podporu a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.
Předem připravená vlastní pole vám umožňují přidat k tiketu důležité podrobnosti, jako je typ problému, stav dokončení, kontaktní e-mail žadatele a hodnocení spokojenosti zákazníka.
Usnadněte si zákaznický servis pomocí této šablony a získejte body u zákazníků!
Buďte kreativní a řešte větší problémy
Mileniálové jsou přitahováni podniky, které se kreativním způsobem zabývají většími společenskými nebo environmentálními výzvami. Upřednostňování inovací a navrhování účinných řešení reálných problémů oslovuje touhu mileniálů po smysluplné spotřebě.
Značka kosmetiky Dove použila tuto strategii pro svou kampaň Project #ShowUs v roce 2019. Cílem bylo řešit nedostatečné zastoupení běžných žen v mainstreamové reklamě. Značka zahájila kampaň s cílem vytvořit rozmanitou sbírku fotografií skutečných žen.
Tato kolekce, která je nyní největší na světě, obsahuje více než 10 000 fotografií dostupných na Getty Images a 10 % výnosů z prodeje obrázků je reinvestováno do udržení projektu #ShowUs. Projekt měl obrovský úspěch a vedl k velkému ocenění značky.
Oceňujte empatii a personalizaci
Generace Y oceňuje značky, které chápou jejich jedinečné okolnosti a rozumí jejich individuálním potřebám a preferencím. Techniky personalizace, jako jsou cílené kampaně, přizpůsobená doporučení a komunikace na míru, zvyšují atraktivitu marketingových aktivit a snižují prodejní náklady u mileniálů.
Zde je příklad: Hoxton Hotels cílí na milovníky cestování pomocí relevantních reklam.
Obsahový marketing pro mileniály
Z toho, co jsme dosud probírali, lze bezpečně vyvodit, že obsah, který osloví mileniály, musí splňovat následující kritéria:
- Zábavný: Tento typ obsahu má za cíl zaujmout a pobavit mileniály, často pomocí humoru, vtipu nebo poutavého vyprávění. Příklad: Seznamy a kvízy Buzzfeed.
- Emocionální: Emocionální obsah vyvolává pocity empatie, nostalgie nebo inspirace a zabývá se tématy, se kterými se mileniálové mohou okamžitě ztotožnit. Příklad: Videa Upworthy s inspirativními příběhy nebo dojemnými momenty.
- Autentičnost: Působí upřímně, srozumitelně a transparentně; často představuje skutečné lidi, skutečné zážitky a nefiltrované pohledy. Příklad: Marketingové kampaně společnosti Glossier, které představují skutečné zákazníky a neupravené fotografie.
- Vizuální obsah: Vizuální obsah se opírá především o obrázky, krátká videa a infografiky, které umožňují rychle a efektivně sdělit poselství. Příklad: Videa o vaření od Tasty na Facebooku a Instagramu s poutavými záběry shora a chytlavou hudbou.
Pokud budete mít na paměti tyto čtyři faktory, pomůže vám to odlišit se od konkurence a oslovit vaši cílovou skupinu, tj. mileniály.
Šablony ClickUp
Můžete také prozkoumat připravené šablony, které vám pomohou dále zefektivnit správu obsahového marketingu:
1. Šablona plánu obsahového marketingu ClickUp
Definujte svou cílovou skupinu a cíle a vypracujte komplexní plán, který vám pomůže při tvorbě a distribuci obsahu napříč různými kanály. S pomocí této šablony můžete sdružit členy týmu, aby spolupracovali a vymýšleli nové nápady. Šablona vám umožní:
- Upřednostňujte úkoly, stanovujte termíny a přidávejte pověřené osoby
- Získejte přehled o pokroku nebo překážkách
- Sledujte metriky výkonu obsahu (zobrazení příspěvků, návštěvnost webových stránek a kvalifikované potenciální zákazníky) napříč kanály
- Vyhodnoťte a vylepšete svůj obsahový plán
Ať už vytváříte obsahovou strategii poprvé, nebo chcete ve svých stávajících procesech zavést strukturovanější přístup, tento rámec je skvělým zdrojem, který musíte vyzkoušet.
2. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Toto je vaše jediná zastávka pro plánování a správu obsahu napříč všemi kanály, od webového obsahu, blogů a příspěvků na sociálních médiích až po zpravodaje. Tento rámec je obzvláště užitečný pro velké týmy zabývající se obsahem, které mají více zainteresovaných stran a více kanálů, o které se musí starat.
Pomocí šablony můžete požádat členy týmu o kreativní nápady, plánovat a spolupracovat v reálném čase, vést redakční kalendář a včas publikovat/dodávat obsah.
- Organizujte velké množství obsahu
- Udržujte konzistentní formátování a styl všech obsahů
- Snadná aktualizace a revize obsahu
Nakonfigurujte šablonu s vlastními stavy, zobrazeními a poli a udržujte soulad s vaším kalendářem obsahu.
Přesahující manuální úsilí
Jako marketingový stratég se často ocitnete v časové tísni. A v nejrušnějších obdobích vás může postihnout obávaná tvůrčí krize. V takových dnech (a ve všech ostatních dnech, kdy multitaskujete jako profesionál) se vám hodí ClickUp Brain. Pomůže vám:
- Vymýšlejte nápady a vytvářejte obsah pro blogové příspěvky, příspěvky na sociálních sítích, e-maily, cílené kampaně a reklamy.
- Vylepšete odpovědi AI poskytnutím dalších informací a kontextu.
- Upravujte texty nebo obsah marketingových kampaní a zajistěte, aby byly bez chyb.
- Shrňte příspěvky z blogu do krátkých příspěvků pro LinkedIn, X nebo Instagram.
Díky tomu, že se o tyto úkoly postará umělá inteligence, se můžete více soustředit na strategii.
Jak vytvořit marketingový obsah, který se bude sdílet
- Podporujte obsah vytvářený uživateli (UGC) pořádáním soutěží, výzev nebo kampaní, které mileniály vybízejí k vytváření a sdílení vlastního obsahu.
- Vytvořte příběhy, které osloví emocionálně i intelektuálně, ať už se jedná o překonávání překážek, sledování vášní nebo změnu světa k lepšímu.
- Sledujte aktuální trendy, memy a kulturní odkazy, které rezonují s mileniály.
- Vytvořte pocit naléhavosti nebo exkluzivity, abyste využili strach mileniálů z toho, že o něco přijdou (FOMO), pomocí časově omezených nabídek nebo exkluzivních akcí.
Důležitost SEO a optimalizace vstupní stránky
Vzhledem k tomu, že tato generace upřednostňuje vyhledávání na internetu, není překvapivé, že vysoké hodnocení SEO (optimalizace pro vyhledávače) buduje důvěru u mileniálů, kteří jej vnímají jako známku legitimity. SEO s relevantními klíčovými slovy může vaši značku dostat do popředí, když mileniálové hledají řešení svých problémů.
Vzhledem k rostoucí popularitě konverzačního vyhledávání může optimalizace pro dlouhá klíčová slova, která napodobují přirozenou řeč, pomoci značkám zachytit hlasové vyhledávání mileniálů.
Landing pages, které přímo reagují na záměr vyhledávání (důvod vyhledávání), také rezonují s mileniály, kteří si cení svého času. Jasné, stručné informace a snadné možnosti konverze jsou zásadní. Mileniálové jsou opatrní vůči prodejním taktikám a oceňují přímou komunikaci, jak jsme již zjistili.
Zaměření se na SEO a optimalizaci vstupní stránky může zajistit, že vaše marketingové úsilí bude v souladu s vyhledávacími návyky a rozhodovacími procesy mileniálů.
Zlepšete své výsledky díky úspěšné marketingové strategii zaměřené na mileniály.
Generace Y miluje autentičnost, zajímá se o sociální a environmentální otázky a touží po personalizovaných zážitcích.
Abyste s nimi navázali kontakt, musíte být aktivní na digitálních kanálech, zejména na sociálních médiích, a udržet jejich zájem pomocí hodnotného a vizuálně atraktivního obsahu. Ukažte jim, že vaše značka představuje něco smysluplného a že jste transparentní ve svých postupech. Sledujte trendy a buďte připraveni se přizpůsobit.
Díky těmto strategiím si vybudujete trvalou loajalitu největší demografické skupiny a zajistíte své značce dlouhodobý úspěch. A abyste to vše mohli dělat organizovaně, mějte po ruce nástroj jako ClickUp.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a využijte jeho komplexní funkce k propagaci svých obchodních strategií u mileniálů.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaký je nejlepší způsob, jak oslovit mileniály?
Aby značky účinně oslovily mileniály, měly by upřednostňovat digitální platformy a sociální média, jako jsou Instagram, TikTok a YouTube, kde mileniálové tráví značnou část svého času. K upoutání jejich pozornosti mohou pomoci poutavé formáty obsahu, jako jsou videa, memy a interaktivní příspěvky.
2. Co mileniály zajímá nejvíce?
Generace mileniálů je známá svými spotřebními návyky založenými na hodnotách. Upřednostňuje autentičnost a hledá skutečné spojení se značkami a produkty. Důležitým tématem je pro ni udržitelnost, mnoho mileniálů se rozhoduje pro ekologické a eticky vyráběné produkty.
Jsou také průkopníky v oblasti technologií a neustále hledají inovativní produkty a zážitky. Zážitkové nákupy, jako jsou cesty a akce, často mají přednost před hmotným majetkem.
3. Jaká je demografická struktura mileniálů?
Generace mileniálů zahrnuje osoby narozené v letech 1981 až 1996, i když přesná definice se může lišit. V roce 2024 budou nejstarším mileniálům něco přes 40 let, zatímco nejmladším bude něco přes 20 let.
4. Jaký typ reklamy mileniálové preferují?
Generace mileniálů dobře reaguje na reklamu, která působí osobně a autenticky. Oceňují obsah, který přímo oslovuje jejich zájmy a hodnoty, ať už se jedná o cílené reklamy na sociálních médiích, partnerství s influencery nebo obsah vytvářený uživateli.
5. Proč se značky zaměřují na mileniály?
Značky se zaměřují na mileniály, protože představují významnou část spotřebitelského trhu s podstatnou kupní silou. Mileniálové mají silný vliv na spotřebitelské trendy a často formují preference starších i mladších generací. Získáním loajality mileniálů mohou značky navázat dlouhodobé vztahy a zajistit si pevné postavení na trhu.
6. Jsem mileniál, když mi je 26 let?
Pokud vám v roce 2024 bude 26 let, pravděpodobně patříte ke generaci Z. Ale i tak se můžete ztotožňovat s mileniály nebo se za jednoho z nich považovat, protože věkové hranice definující tyto generační kohorty jsou poměrně flexibilní.