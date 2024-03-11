TikTok vs. Reels: srovnání pro marketéry sociálních médií

Krátká videa jsou v dnešní době velmi populární. Více než 85 % marketérů je považuje za nejúčinnější formát obsahu v roce 2024.
Když mluvíme o krátkých videích, napadnou nás dvě aplikace: TikTok a Instagram Reels.
Od začátku pandemie v roce 2020 si obě tyto platformy získaly značnou popularitu díky krátkým videím.
TikTok se proslavil svými neformálními, zábavnými videi zaměřenými na publikum generace Z. Reels se zároveň stal oblíbenou platformou pro propagaci značek a profesionální videa.
Debata však zůstává: na kterou platformu by se měla vaše strategie sociálních médií zaměřit při marketingu vašich produktů?
Výběr mezi nimi vyžaduje důkladné prozkoumání jejich silných a slabých stránek a pochopení toho, které publikum jednotlivých platforem odpovídá vašim obchodním požadavkům.
V tomto článku podrobně porovnáme TikTok a Reels – jejich funkce, možnosti a klíčové výstupy, z nichž mohou těžit marketingoví specialisté v oblasti sociálních médií.
Porozumění TikToku
TikTok je sociální síť věnovaná krátkým videím. Zaměřuje se na tvorbu a distribuci vertikálního video obsahu.
TikTok, spuštěný v srpnu 2014 pod názvem Musical.ly a přejmenovaný v roce 2018, vyvolal rozruch na již tak rychle se rozvíjejícím trhu sdílení videí a v současné době se může pochlubit více než miliardou aktivních uživatelů měsíčně.
Popularita TikToku sahá až do karanténních dnů roku 2020. Během této doby zaznamenal TikTok masivní nárůst uživatelské základny a stal se nejoblíbenější aplikací pro Android a iOS.
Od té doby TikTok neustále posouvá hranice.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 zaznamenal TikTok 232 milionů stažení, což z něj činí nejlepší volbu pro marketing pomocí krátkých videí.
Videa na TikToku mají délku od 15 sekund do jedné minuty a většinou obsahují neformální obsah, jako jsou snadno stravitelná vzdělávací/informační videa, životní triky, populární taneční pohyby, karaoke a další.
Nejnovější aktualizace TikToku vám umožňuje nahrávat videa dlouhá až 10 minut. Na TikToku můžete nejen sdílet předem nahraná videa, ale také využít funkci LIVE k interakci se svými sledujícími v reálném čase.
👀Poznámka: TikTok LIVE je k dispozici pro osoby starší 16 let a osoby starší 18 let mohou během živého vysílání posílat a přijímat dárky.
Shrneme-li to, zde jsou USP (jedinečné prodejní argumenty) TikToku, díky kterým se odlišuje od konkurence:
- Stránka For You Page (FYP) na TikToku funguje na základě nejmodernějšího algoritmu, který studuje záměry a chování uživatelů, aby jim mohl nabídnout přizpůsobený, personalizovaný obsah.
- Aplikace obsahuje knihovnu kreativních nástrojů vytvořených speciálně pro vylepšení vašich krátkých videí.
- TikTok se může pochlubit rozsáhlými licenčními smlouvami na hudbu s významnými nahrávacími společnostmi, takže do svých videí můžete snadno začlenit populární skladby, aniž byste se museli obávat porušení autorských práv.
Porozumění Instagram Reels
Instagram Reels umožňuje uživatelům nahrávat nebo nahrávat videoklipy o délce až 90 sekund. Před zveřejněním na platformě můžete videa upravovat, přidávat zvukové pozadí nebo speciální efekty.
Tyto krátké videoklipy umožňují uživatelům Instagramu vyjádřit svou kreativitu, ukázat svou osobnost, propagovat značky nebo se prostě bavit.
Instagram Reels představuje 30 % času stráveného na Instagramu a má potenciální reklamní publikum 758,5 milionu uživatelů.
Instagram Reels má na uživatelských profilech vyhrazenou sekci. Tvůrci navíc těží z křížové propagace v rámci aplikace Instagram, díky čemuž jsou snadno dohledatelní při procházení sekcí Feeds, Stories nebo Explore.
Kromě toho zde uvádíme několik klíčových USP Reels:
- Reels se hladce integruje do stávajícího ekosystému aplikace Instagram, včetně Facebooku (nyní Meta), což umožňuje propagaci napříč platformami.
- Reels nabízí řadu pokročilých možností úprav a přizpůsobení. Pro tvůrce, kteří chtějí produkovat propracovaný a profesionálně vypadající obsah, mohou být možnosti úprav Reels výhodné.
- Instagram Reels nabízí tvůrcům vestavěné možnosti monetizace prostřednictvím funkcí jako Instagram Shopping a Branded Content.
Nyní, když máme základní přehled o těchto platformách pro video marketing a jejich jedinečných prodejních argumentech, podívejme se na jejich funkce a možnosti.
Srovnání: TikTok vs. Instagram Reels
Pokud jste tady, už víte o probíhající debatě mezi TikTokem a Reels. Ačkoli obě sociální média mají podobný styl a okno pro zobrazení, existují funkce, které je výrazně odlišují.
V této tabulce najdete stručný přehled hlavních rozdílů mezi těmito dvěma platformami:
|Parametry
|TikTok
|Instagram Reels
|Délka videa (maximální)
|3 minuty
|90 sekund
|Možnosti úpravy videa
|Obecné nástroje a prvky pro úpravu videa se dvěma jedinečnými funkcemi: Duet: Přehrávejte video vedle videa jiného uživatele Stitch: Spolupracujte s dalšími tvůrci obsahu
|Obecné nástroje a prvky pro úpravu videa se dvěma jedinečnými funkcemi: Collab: Sdílení Reelu z více účtů Remix: Přetvoření videí, která obsahují fotografie nebo videa jiných osob
|Možnosti hudby
|Rozsáhlá knihovna hudby a zvuků bez autorských práv
|Omezená sbírka hudby ve srovnání s rozsáhlou knihovnou TikToku
|Analýzy a statistiky
|Obsahuje analytické nástroje s omezenými metrikami pro sledování
|Obsahuje analytické nástroje v aplikaci, které komplexně rozebírají statistiky Reels.
|Reklamy
|Nabízí několik reklamních možností, jako jsou reklamy TopView a Infeed.
|Nabízí reklamní příležitosti s produktovými tagy, reklamami v kanálu a reklamami na stránce Prozkoumat.
1. Délka videa
Délka videa určuje maximální velikost videí, která mohou uživatelé na platformě vytvářet nebo nahrávat.
Maximální povolená délka videí na TikToku a Reels byla od jejich spuštění aktualizována.
TikTok
Zpočátku TikTok umožňoval uživatelům nahrávat videa o délce až 60 sekund. Po aktualizaci v únoru 2022 byla délka prodloužena na 10 minut. Nyní je však opět zkrácena na 3 minuty.
Instagram Reels
Reels umožňuje uživatelům nahrávat nebo vytvářet videa o délce až 90 sekund. K nahrávání dlouhých videí pro propagaci vaší značky budete muset použít TikTok.
2. Možnosti úpravy videa
Střih videa umožňuje uživatelům upravovat, zkracovat a vylepšovat natočená videa, aby poskytovala lepší uživatelský zážitek a prodloužila dobu sledování.
TikTok i Reels nyní nabízejí jedinečnou sadu nástrojů pro úpravu videa. Základní funkce, jako jsou filtry, text a samolepky, jsou k dispozici na obou platformách. Obě nabízejí nástroje pro nahrávání předem nahraných videí a jejich ořezávání podle vašich představ.
Při přímém srovnání TikToku a Reels jsme však narazili na některé výrazné rozdíly v editačních možnostech obou platforem.
TikTok
Funkce „Duet“ na TikToku je velmi populární; přehrává vaše video vedle videa jiného uživatele.
Další exkluzivní funkce TikToku, „Stitch“, spojuje video od partnerského tvůrce s vaším videem, což vede k vytvoření zajímavých a kreativních duetů, které jsou o úroveň výš než běžná videa.
Instagram Reels
Funkce „Collab“ v Instagram Reels umožňuje uživatelům spolupracovat na videu a současně jej nahrát z vašeho účtu i účtu spolupracovníka. Tato funkce funguje podobně jako „tagy“.
Jakmile označený účet přijme žádost, váš příspěvek bude viditelný pro sledující na obou profilech. Je to snadný způsob, jak spolupracovat a rozšířit svůj dosah!
Reels také nabízí funkci „Remix“ podobnou funkci „Duet“ na TikToku; umožňuje vám znovu vytvořit videa obsahující fotografie nebo videa jiných uživatelů.
3. Možnosti hudby
Přidání dobré hudby do vašich krátkých videí výrazně zvýší jejich dosah a dobu sledování.
V souboji TikTok vs. Reels obě platformy přinášejí bohatou nabídku zvuků a hudby, od virálních memů až po nejnovější hity.
Oba mají funkce převodu textu na řeč a hlasové efekty.
Nezáleží na tom, zda přidáváte vtipný komentář nebo oživujete své popisky – existuje spousta kreativních možností. Jelikož se však jedná o TikTok vs. Reels, podrobně jsme se touto funkcí zabývali.
TikTok
TikTok se může pochlubit rozsáhlejší hudební sbírkou než Instagram Reels. Hlavní rozdíl spočívá v tom, jak přidáváte zvuk k vašemu obsahu.
V případě TikToku po dokončení nahrávání videa klepněte na „Další“ a klikněte na ikonu Zvuky, abyste přidali hudbu a další efekty. Hudbu ořízněte podle svých preferencí a použijte ji ve svých videích.
Instagram Reels
Reels také nabízí široký výběr zvukových nahrávek. Ve srovnání s hudební sbírkou TikToku však bledne. Proces začleňování hudby je také mírně odlišný.
Při vytváření reelu klepněte na tlačítko Audio v horní části obrazovky a získejte přístup k obrovské hudební sbírce. Můžete také vyhledat konkrétní skladbu. Jakmile si vyberete skladbu, jednoduše posuňte časovou osu a najděte požadovanou část.
👀Poznámka: Firemní účty na Instagramu často mají potíže s začleněním hudby chráněné autorskými právy, což činí TikTok jasným vítězem.
4. Analýza videí
Pro marketéry sociálních médií a firemní účty je analýza videí v aplikaci zásadní. Pomáhá sledovat vaše brandingové a reklamní aktivity na TikToku a Instagramu.
Ať už se rozhodnete pro Reels nebo TikTok, budete mít přístup k sadě integrovaných analytických nástrojů. Podívejme se na to blíže:
TikTok Analytics
Portál TikTok Creator Portal sdílí nezbytné metriky zapojení TikTok, jako je celkový počet zhlédnutí, lajků, sdílení a další. Získáte také rozpis sledovanosti podle věku, doby sledování, zařízení použitého k přístupu k obsahu a místa, kde uživatelé poprvé objevili váš obsah.
Analytika Instagram Reels
Analytické nástroje Instagramu pomáhají sledovat metriky, jako jsou lajky, komentáře, uložení a sdílení vašich Reels. Na analytickém panelu Instagramu najdete také další metriky zapojení, jako jsou dosažené účty, přehrání, doba sledování, průměrná doba sledování a další.
5. Reklamní příležitosti
Obě platformy přinášejí jedinečné reklamní příležitosti, které vám pomohou rozšířit dosah a viditelnost vaší značky.
TikTok
Podniky se mohou plně věnovat marketingu na TikToku pomocí placených reklamních možností. Máte na výběr z reklam TopView a In-feed.
TopView reklamy jsou první věcí, kterou uživatelé uvidí po otevření aplikace. In-feed reklamy zvýrazňují váš obsah v kanálech „For You“ uživatelů.
Významnou reklamní výhodou jsou také Branded Hashtag Challenge a Branded Effects. Tyto funkce povzbuzují uživatele k interakci s vaší značkou prostřednictvím konkrétních hashtagů.
Instagram Reels
Pro firmy, které používají Reels, jsou v centru pozornosti nakupovatelné reklamy s produktovými tagy. Tyto tagy umožňují uživatelům přímo provádět akce v reklamách, ať už se jedná o nákup, uložení nebo získání dalších informací. Jedná se o přímou cestu, jak se spojit se zákazníky a podpořit prodej na Instagramu.
Verdikt: TikTok nebo Instagram Reels?
Kdo je tedy vítězem? Neukvapujme se s závěry. Nejlepší je podívat se na rozhodující parametry a KPI marketingu na sociálních médiích a zjistit, kdo z nich vychází jako vítěz.
TikTok vs. Reels: míra zapojení
TikTok má oproti Reels náskok s mírou zapojení 5,53 % oproti 4,36 % u Reels.
Rozhodujícím faktorem je zde publikum. Pouze 21 % dospělých uživatelů internetu z generace Z v USA používá Reels každý týden, zatímco 53 % pravidelně využívá TikTok.
To znamená, že mladší generace je více zainteresovaná v TikToku než v Reels. Dospělé publikum, spíše s profesionálním zázemím, stále tvoří velkou část uživatelů Reels.
Nyní se musíte rozhodnout, pro koho je váš produkt určen a jaké publikum potřebujete oslovit.
Vítěz: TikTok videa mají vyšší míru zapojení než Reels. Rozdíl se však rychle zmenšuje a brzy najdete na Reels rozmanitější publikum.
TikTok vs. Reels: Počet komentářů
TikTok má 0,09% míru komentářů ve srovnání s 0,05% u Reels. V průměru získávají videa na TikToku o 44 % více komentářů než Instagram Reels.
Vítěz: TikTok opět zvítězil s vyšším počtem komentářů než Reels.
TikTok vs. Reels: Doba sledování
Doba sledování je celkový čas, který diváci stráví sledováním vašich videí. V průměru je 60 % krátkých videí sledováno v délce 41 % až 80 % jejich celkové délky.
V porovnání TikTok vs. Reels má TikTok průměrnou sledovanost 9,06 %, zatímco Reels dosahuje ještě působivějšího průměru 13,08 %.
Vítěz: Ačkoli TikTok účinně přitahuje pozornost uživatelů, Reels dominuje s nejvyšší průměrnou sledovaností.
TikTok vs. Reels: ROAS (návratnost investic do reklamy)
Pojďme analyzovat, jak reklama na obou platformách zatěžuje peněženku marketéra sociálních médií a návratnost investic.
Reklamy na TikToku se používají méně často než reklamy na Instagram Reels, pravděpodobně kvůli vyšším souvisejícím nákladům.
Společnost Wordstream nedávno provedla experiment, v rámci kterého analyzovala účinnost reklam na TikToku ve srovnání s Reels.
V rámci experimentu spustili na obou platformách stejné 15sekundové video a přidali vlastní omezení frekvence, aby se zabránilo únavě z reklamy. Zde je celé nastavení, které použili:
Máme tedy vítěze? Samozřejmě, ANO! 👇
Vítěz: V tomto experimentu TikTok vs. Reels měla reklama na Instagram Reels výrazně vyšší počet zobrazení než TikTok. Reklamy na Reels měly třikrát vyšší dosah a počet zobrazení než TikTok. A to při zachování nízké ceny za proklik (CPC) a ceny za tisíc zobrazení (CPM). (Poznámka: Účinnost média závisí na vašich cílech a na tom, co funguje pro vaše podnikání. Použijte toto pouze jako vodítko. )
Jak spravovat kampaně na sociálních médiích s ClickUp
Ať už se rozhodnete zveřejňovat své reklamy na TikToku nebo Reels, potřebujete strategii pro kampaň na sociálních médiích a spolehlivou platformu pro marketing na sociálních médiích.
Jedním z nejlepších a nejpřirozenějších způsobů, jak tuto strategii implementovat, je použití kompetentního nástroje pro řízení projektů a marketing na sociálních médiích, jako jsou marketingové funkce ClickUp pro týmy.
Tvorba obsahu
Ačkoli se jedná o komplexní nástroj pro správu projektů, ClickUp dokáže zázraky i jako software pro správu marketingu na sociálních médiích.
Svolejte svůj tým a brainstormujte nápady na obsah pomocí kolaborativních tabulek ClickUp Whiteboards. Zaznamenejte finální nápady, vytvořte plány obsahu, zorganizujte harmonogramy a vytvořte sdílenou knihovnu obsahu v rámci jednoho sdíleného pracovního prostoru pomocí ClickUp Docs.
S ClickUp Brain můžete také využít generativní sílu umělé inteligence pro své kampaně na sociálních médiích. Jeho AI Writer for Work vám pomůže vytvářet poutavé popisky a brainstormovat nápady, které vám pomohou zvýšit úspěch vašeho marketingu na sociálních médiích. Umožňuje vám také spravovat kalendář obsahu, abyste mohli plánovat vydání a data oznámení.
Vytváření a správa kampaní na sociálních médiích
ClickUp vám umožňuje sdílet veškerý obsah kampaní, kalendáře a plány mezi členy vašeho týmu, abyste mohli získat okamžitou zpětnou vazbu a snadno informovat členy o případných změnách nebo pokroku ve vašich kampaních na sociálních médiích. K sledování pokroku všech aktivit můžete také použít více zobrazení, například tabulkové nebo kalendářové.
ClickUp, známý svými předem připravenými šablonami, nabízí spoustu šablon pro správu sociálních médií, ze kterých si můžete vybrat. Jsou profesionálně vytvořeny pro nejvyšší míru zapojení a pomohou vám zvýšit viditelnost a zároveň ušetřit čas.
Šablona pro příspěvky na sociálních médiích od ClickUp usnadňuje rychlé a efektivní vytváření vysoce kvalitního obsahu. Použijte ji k vytváření a plánování příspěvků na všech svých sociálních médiích a organizujte veškerý svůj obsah na jednom místě.
Můžete také použít šablonu plánu obsahu sociálních médií ClickUp, abyste bez stresu naplánovali a zorganizovali svůj obsah pro různé kanály sociálních médií. Pomůže vám stanovit marketingové cíle, vytvořit vysoce kvalitní obsah a zorganizovat a naplánovat příspěvky napříč kanály.
Sledování výkonu
Využijte šablony ClickUp pro sledování kampaní a analytiku k organizaci a správě různých aspektů vašich marketingových kampaní. Sledujte rozpočty, výkonnost a kreativní zdroje, abyste mohli s jistotou spustit svou další kampaň.
Můžete také použít ClickUp Dashboards, abyste získali přehled o všech metrikách, které chcete během svých kampaní měřit.
Vyhrajte hru na sociálních médiích s ClickUp
Doufáme, že vám naše srovnání TikTok vs. Instagram Reels pomohlo rozhodnout, který kanál sociálních médií nejlépe vyhovuje vašim marketingovým potřebám. Použijte ClickUp, abyste si udrželi proces správy sociálních médií efektivní a efektivní bez ohledu na vaše kanály.
Díky integraci se všemi běžnými nástroji a aplikacemi, jako jsou Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma a mnoho dalších, je to jediný software pro správu projektů, který kdy budete potřebovat. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!
Často kladené otázky
1. Jsou Reels lepší než TikTok?
Zde je nejdůležitější kontext. Instagram Reels může být lepší než TikTok, pokud je to demografická skupina, kterou chcete oslovit jako svou cílovou skupinu. Navíc Reels nabízí jednoduché a cenově dostupné možnosti inzerce ve srovnání s TikTokem.
2. Co je lepší: TikTok nebo FB Reels?
Výběr mezi TikTokem a Facebook Reels závisí na vaší cílové skupině a marketingových cílech.
TikTok vyniká v oslovování mladší demografické skupiny a nabízí rozmanité možnosti inzerce, zatímco Reels na Facebooku poskytuje přímočará reklamní řešení. Vícekanálový marketing může být nejlepším přístupem k efektivnímu oslovení různých segmentů publika.
3. Jaké jsou nevýhody Reels?
Nevýhodou Instagram Reels je kratší maximální délka videa ve srovnání s TikTokem, což omezuje délku obsahu, který mohou marketéři sdílet.
Reels má relativně nižší míru zapojení publika a uživatelskou základnu, zejména mezi mladšími demografickými skupinami, což má dopad na potenciální dosah a viditelnost značky.