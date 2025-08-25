15 nejlepších platforem AI v roce 2026

Ať už to víte, nebo ne, pro každý úkol, který si dokážete představit, existuje nástroj AI.
Umělá inteligence vám přinejmenším pomůže vytvořit nástroje, které potřebujete k vykonání své práce.
Zní to až příliš dobře, než aby to byla pravda? To jsem si taky myslel. S tímto vědomím jsem prozkoumal 15 různých platforem umělé inteligence, abych vám pomohl najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Ať už jen zkoumáte nástroje AI nebo hledáte řešení konkrétního problému, zde najdete to, co hledáte. 😉
Pojďme se na to podívat!
Co byste měli hledat v platformě AI?
Při testování platforem AI jsem zjistil, že výběr té správné není jednoduchý úkol jako „nakupování“. Musel jsem zvážit několik aspektů, abych mohl porovnat schopnosti AI dané platformy s mými cíli a ověřit, zda ji dokážu využít na maximum.
Zde je shrnutí:
- Ujasněte si, jaký typ algoritmu strojového učení platforma AI používá. Může se jednat o supervizované, polosupervizované, nesupervizované nebo posilovací učení. To určuje, jak se váš model ML vyvíjí
- Ujistěte se, že platforma AI je schopna snížit manuální pracovní zátěž vás nebo vašich zaměstnanců v závislosti na konkrétním použití
- Ujistěte se, že algoritmy strojového učení poskytují výstup, který je srozumitelný pro člověka
- Zvažte, jak dlouho trvá algoritmu strojového učení, než se naučí vaše pracovní vzorce a procesy. To je doba, která bude potřebná k vytvoření přesných výstupů
- Zjistěte, jak dlouho bude trvat integrace platformy AI do vašich systémů a její implementace – zda si vaše firma může dovolit výpadek provozu
💡 Tip od profesionála: Prozkoumejte tyto příklady využití platforem AI a najděte kritéria pro výběr platformy, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
15 nejlepších platforem umělé inteligence
Otestoval jsem 15 nejoblíbenějších platforem pro zadávání úkolů s podporou AI, které jsou dnes k dispozici, a sestavil jsem seznam jejich nejlepších funkcí, omezení, cen a recenzí. Tady je:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci AI, zpracování dat a řízení projektů)
ClickUp je univerzální aplikace pro práci, která kombinuje sílu dokumentů, chatů, AI a cílů do jednoho centralizovaného digitálního prostoru.
ClickUp Brain, vestavěná funkce AI této platformy, je bezpochyby nejkomplexnější a nejkontextovější pracovní AI, kterou jsem dosud testoval. Jedná se o první neuronovou síť na světě, která propojuje vaše úkoly, dokumenty, členy týmu a znalostní bázi společnosti prostřednictvím AI.
Umožňuje uživatelům, jako jsem já, vytvářet vlastní pracovní postupy a automatizovat opakující se úkoly, což mi výrazně usnadňuje práci. Díky nastavení spouštěčů a pravidel pomocí přirozeného jazyka mohu automatizovat akce, jako je odesílání oznámení, přiřazování úkolů, aktualizace stavů a další.
To nejen šetří čas, ale také snižuje riziko lidské chyby a zajišťuje, že úkoly budou prováděny konzistentně. S ClickUp Brain můžete i vy přejít z manuálního řízení projektů na automatizované a zvýšit tak produktivitu.
Potřebujete aktuální informace o stavu projektu nebo dokumentaci? Stačí se zeptat AI! Díky funkcím AI Knowledge Manageru dokáže ClickUp Brain načíst data za vás z jakéhokoli místa na pracovišti. Navíc se už nemusím starat o psaní e-mailů nebo vytváření projektové dokumentace od nuly, protože to za mě udělá AI writer!
Od vyhledávání založeného na AI až po komplexní řízení projektů – ClickUp Brain nabízí všechny mé oblíbené funkce v jednom skvělém balíčku. 🎁
ClickUp Brain MAX jde ještě dál díky speciální desktopové „superaplikaci AI“. Umožňuje vám používat hlasové příkazy k provádění úkolů prostřednictvím funkce Talk to Text – která je 4× rychlejší než psaní na klávesnici. Můžete klást otázky jako „Byla moje poslední PR sloučena?“ nebo „Naplánuj schůzku“ a Brain MAX prohledá všechny vaše připojené aplikace a soubory, aby vám našel odpovědi nebo provedl vaše příkazy.
Dokáže dokonce přepínat mezi špičkovými modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a další, což vám poskytuje flexibilitu a zabraňuje závislosti na jednom dodavateli nebo neřízenému rozšiřování AI, a zároveň přináší okamžité a kontextově bohaté informace přímo z vašeho Workspace.
Nevěříte mi? Podívejte se na toto video sami!
A jako by to nestačilo, vestavění agenti Autopilot od ClickUp pracují ve vašem pracovním prostoru autonomně – spouštějí se událostmi, jako jsou poznámky ze schůzek nebo odeslané formuláře – a umí shrnout dokumenty, vytvářet úkoly, poskytovat aktualizace stavu a mnoho dalšího. Tito agenti se přizpůsobují, jednají a reagují bez nutnosti detailního řízení, aby vám ušetřili čas!
💡 Tip pro profesionály: Kromě správy projektů a úkolů vám AI v ClickUp pomůže automatizovat i správu schůzek. Využijte AI Notetaker v ClickUp k automatickému nahrávání a přepisu vašich schůzek a navždy se rozlučte s ručním psaním poznámek!
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte Brain k získání přehledu o úkolech v ClickUp Tasks a lépe si zorganizujte pracovní zátěž
- Propojte plánování a časové bloky s chytrými automatickými úkoly a připomenutími prostřednictvím kalendáře ClickUp AI.
- Automaticky aktualizujte metadata úkolů – stavy, souhrny, milníky – pomocí AI polí v ClickUp
- Získejte inteligentní souhrny, díky kterým budete moci snadněji využívat poznatky ze svých dashboardů prostřednictvím AI karet
- Automatizujte své úkoly, stand-upy, akční položky a aktualizace o pokroku pomocí ClickUp Automation nebo vytvořte responzivní a proaktivní ClickUp agenty
- Spolupracujte se svým týmem na efektivním brainstormingu a realizaci nápadů pomocí ClickUp Whiteboards
- Shrňte chatové vlákna a texty z ClickUp Docs, jako jsou poznámky z jednání, wiki, články atd.
- Přepisujte hlasové poznámky a videoklipy vytvořené pomocí ClickUp Clips
- Přizpůsobte si své pracovní postupy a zjednodušte je díky více než 1 000 integracím s nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox a mnoho dalších.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je součástí ekosystému ClickUp a není k dispozici jako samostatný nástroj.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. OpenAI ChatGPT (nejlepší pro zákaznickou podporu a interní operace)
ChatGPT od OpenAI je v oboru AI nejznámější díky svým schopnostem rychlého generování obsahu. Tento nástroj používám jako pomoc při psaní, využívání AI a strojového učení, při tvorbě nápadů, brainstormingu a dalších úkolech, pro které byla tato generativní AI navržena.
Jednou z funkcí, která mě na ChatGPT opravdu zaujala, byla možnost hlasové konverzace, která se objevuje v mobilní aplikaci. Stačí si nasadit sluchátka a klepnout na ikonu sluchátek v aplikaci a můžete s ChatGPT „mluvit“!
Nejlepší funkce OpenAI ChatGPT
- Prozkoumejte nápady, snadno pište a upravujte obsah
- Přeložte text do různých jazyků
- Generujte kód a odstraňujte chyby
- Analyzujte svá data pomocí ChatGPT a rychleji odhalujte vzorce a trendy
Omezení OpenAI ChatGPT
- ChatGPT je trénován na rozsáhlých jazykových modelech, a proto není zcela prostý zaujatosti. To může mít vliv na vaše výstupy.
- Tato AI je čistě generativní a dokáže provádět pouze omezené úkoly
Ceny OpenAI ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze OpenAI ChatGPT
- G2: 4,7/5 (583 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (57 recenzí)
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární napříč různými rolemi a odvětvími.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zažijte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
3. DataRobot (nejlepší pro vytváření a nasazování prediktivních modelů)
DataRobot je oceněná platforma umělé inteligence pro vytváření produktů v oblasti datové vědy a strojového učení. Vyzkoušel jsem ji při vytváření prediktivního analytického modelu, protože se specializuje na generativní a prediktivní umělou inteligenci pro podniky. DataRobot nabízí průvodce, který pomáhá technicky neznalým uživatelům, jako jsem já, projít celým procesem vytváření modelu.
Tento nástroj se mi hodí, když chci vytvářet vlastní aplikace s umělou inteligencí, které se hladce integrují do mých systémů a dalších aplikací. Platforma mi usnadňuje propojování, automatizaci a optimalizaci mých obchodních procesů prostřednictvím jednoduchých integrací.
Nejlepší funkce DataRobotu
- Prozkoumá a otestuje různé algoritmy a hyperparametry, aby našel model s nejlepším výkonem pro váš konkrétní úkol
- Automatizuje manuální kroky spojené s tvorbou modelů, čímž snižuje potřebný čas a úsilí
- Nabízí funkce, které vám pomohou pochopit, jak vaše modely vytvářejí předpovědi, čímž zvyšují transparentnost a důvěru
Omezení DataRobotu
- DataRobot je výpočetně náročný, což může zpomalit systémy
- Existují omezení velikosti datových sad, která je omezena na 100 GB pro všechny kombinace a 11 GB na jednu datovou sadu – u větších projektů mi to připadalo omezující
Ceny DataRobot
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze DataRobot
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
4. TensorFlow (nejvhodnější pro aplikace NLP)
TensorFlow je komplexní platforma pro umělou inteligenci. Můj tým ji otestoval za účelem vytvoření modelů strojového učení, které lze spustit v jakémkoli prostředí. TensorFlow je obzvláště užitečný při přesné analýze relačních dat díky svým grafovým neuronovým sítím.
Díky své analytické síle je TensorFlow ideální pro pokročilé výzkumné aplikace. Mnoho organizací využívá TensorFlow k vytváření doporučovacích systémů (například doporučení filmů na Netflixu) s využitím modelů posilovacího učení, aby zvýšily spokojenost zákazníků se svými platformami.
Nejlepší funkce TensorFlow
- Snadno vytvářejte a trénujte komplexní neuronové sítě pomocí API vysoké úrovně s názvem Keras
- Sledujte a analyzujte proces trénování modelů strojového učení pomocí vizualizačního nástroje TensorBoard
- Optimalizujte grafy TensorFlow pro rychlejší provádění na různém hardwaru v kompilátoru XLA
Omezení TensorFlow
- Naučit se tuto platformu je relativně obtížnější než u jiných nástrojů
- K práci s TensorFlow potřebujete výkonnější GPU nebo TPU, protože je velmi náročný na zdroje
Ceny TensorFlow
- TensorFlow je open-source a lze jej zdarma stáhnout a nainstalovat
Hodnocení a recenze TensorFlow
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Microsoft Azure (nejlepší pro podniková řešení založená na umělé inteligenci)
Microsoft Azure je platforma pro cloud computing a AI je její významnou součástí. Shledal jsem ji užitečnou pro vývoj obchodních řešení založených na AI (jako jsou chatboty a virtuální asistenti), protože se jedná o škálovatelnou a flexibilní platformu, která nabízí širokou škálu nástrojů.
Celkově se jedná o vynikající všestranný nástroj s celou řadou funkcí umělé inteligence. Můžete využít jeho otevřené a multimodální modely pro inovace, využít RAG (Retrieval Augmented Generation) pro kontextový vývoj interakcí s AI boty a použít LLM k lepšímu řízení životního cyklu vaší AI.
Nejlepší funkce Microsoft Azure
- Vytvářejte, trénujte a nasazujte modely strojového učení pomocí služby Azure Machine Learning
- Využijte integrované modely umělé inteligence pro běžné úkoly, jako je počítačové vidění, rozpoznávání řeči a další, které poskytuje služba Azure Cognitive Services.
- Vytvářejte a nasazujte chatboty pomocí služby Azure Bot Service
- Snadno analyzujte velká data pomocí Azure Data Lake Analytics
Omezení platformy Microsoft Azure
- Ačkoli je MS Azure vynikající platformou pro umělou inteligenci, je závislá na ekosystému Microsoftu
- Některé služby Azure AI jsou specifické pro daný region, což může mít dopad na globální obchodní operace
Ceny Microsoft Azure
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Azure
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
6. Google Cloud AI (nejlepší pro integraci AI do stávajících aplikací)
Google Cloud AI je cloudová platforma pro strojové učení s umělou inteligencí, kterou používám k získávání předem vycvičených modelů AI pro úkoly, jako je rozpoznávání obrazu a NLP. Je obzvláště sofistikovaná, když je propojena s Vertex AI, protože eliminuje technickou konfiguraci při používání AI.
Tento nástroj je ideální pro ty, kteří chtějí rychle shrnout rozsáhlé dokumenty nebo nastavit chatovací aplikaci využívající technologii RAG. Vyzkoušel jsem ho také k nasazení procesů zpracování obrazu, které jsou podporovány předkonfigurovanými moduly AI/ML.
Nejlepší funkce Google Cloud AI
- Využijte AutoML, sadu nástrojů pro umělou inteligenci, k vytváření vlastních modelů strojového učení s minimálními požadavky na programování
- Využijte Dialogflow k vytváření konverzačních rozhraní, jako jsou chatboty
- Využijte Vision AI, sadu API, pro analýzu obrázků a videí, rozpoznávání obličejů atd.
- Porozumějte lidskému jazyku a zpracovávejte jej pro analýzu sentimentu pomocí nástrojů podporujících NLP, abyste
Omezení Google Cloud AI
- Uživatelé vnímají závislost na dodavateli jako omezující, protože vás uvězňuje v systémech Google a ztěžuje migraci
Ceny Google Cloud AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Cloud AI
- G2: N/A (méně než 20 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
7. Vertex AI (nejlepší pro detekci podvodů a prediktivní údržbu)
Vertex AI je spravovaná platforma pro strojové učení od Google Cloud. Používám ji k vytváření, nasazování a škálování svých modelů ML. Tento nástroj umožňuje hladkou integraci do mých systémů, když používám služby Google Cloud.
Vertex AI byl nedávno vylepšen o modely Gemini od Googlu, čímž se jeho možnosti dále rozšířily i o generativní úkoly. Jako nový zákazník získáte kredit v hodnotě 300 $, díky kterému si můžete Vertex AI vyzkoušet zcela zdarma. Tento kredit můžete využít na jakékoli produkty Google Cloud.
Nejlepší funkce Vertex AI
- Automatizujte vytváření a trénování modelů strojového učení na tabulkových datech pomocí AutoML Tables
- Dosáhněte snadné integrace s dalšími službami Google, jako jsou Dataflo a Cloud Storage, pomocí integrací MLOps.
- Spravujte výkon modelů, detekci odchylek a přeučení pomocí snadno dostupných specializovaných nástrojů
Omezení Vertex AI
- Interpretovatelnost modelu není transparentní, což ztěžuje pochopení rozhodovacího procesu modelů strojového učení
- Vertex AI je součástí franšízy Google, takže je závislá na ekosystému Google
Ceny Vertex AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vertex AI
- G2: 4,3/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
8. H2O.ai (nejlepší pro nasazení v lokálním prostředí)
H2O.ai je praktická, open-sourceová, distribuovaná platforma pro strojové učení, která je ideální pro správu velkých dat. Pomohla mi vytvořit aplikace, jako je rozpoznávání obrazu a detekce podvodů, pomocí různých algoritmů (například hlubokého učení a gradientního posílení).
S nejnovější verzí Danube3-4B čerpá platforma z trénovacího souboru 6 milionů tokenů, což vám pomůže dosáhnout vynikající přesnosti 80 % (v 10-shotovém benchmarku HellaSwag). Cílem této aktualizace je zpřístupnit možnosti NLP široké veřejnosti.
Nejlepší funkce H2O.ai
- Efektivně škálujte napříč více stroji pomocí distribuovaného strojového učení
- Využijte rychlejší zpracování a bleskové algoritmy díky výpočtům v paměti
- Automatizujte zpracování chybějících hodnot, vytváření interakčních termínů a další úkony pomocí automatického feature engineeringu
Omezení H2O.ai
- Ačkoli je H2O.ai relativně snadno použitelné, práce se složitými modely na této platformě může být náročná
- Platforma způsobuje komplikace při škálování větších datových sad
Ceny H2O.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze H2O.ai
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
9. IBM Watson Assistant (nejlepší pro samoobslužnou zákaznickou podporu)
IBM Watson Assistant je konverzační platforma s umělou inteligencí, kterou můžete využít k vytváření asistentů genAI speciálně pro samoobslužné stanice zákazníků. Pomůže vám navrhnout přirozené a plynulé chatboty pro interní aplikace i pro zákaznickou podporu.
Nástroj pro tvorbu konverzací má rozhraní typu drag-and-drop, což považuji za klíčové pro uživatelskou přívětivost jakékoli platformy AI. Navíc skutečnost, že je tato platforma doplněna o RAG, ji činí mnohem přesnější a efektivnější.
Nejlepší funkce IBM Watson Assistant
- Využijte hotové LLM, NLP a NLU (podívejte se do tohoto slovníčku AI, abyste těmto pojmům porozuměli) a funkci Intelligent Context Gathering k vylepšení kontextového porozumění konverzacím
- Využijte RAG pro přesné a aktuální konverzace
- Přizpůsobte si trénování modelů tak, aby vaše firma mohla využívat vlastní trénovací data v modelech IBM Watson Assistant
Omezení IBM Watson Assistant
- Výkon asistenta vytvořeného pomocí této platformy je významně ovlivněn kvalitou trénovacích dat
Ceny IBM Watson Assistant
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
10. Amazon Sagemaker (nejlepší pro škálování velkých modelů)
Amazon Sagemaker je platforma umělé inteligence s plně spravovanou cloudovou infrastrukturou, pracovními postupy a nástroji, které vám usnadní práci. Pomohla mi vytvořit, trénovat a snadno nasadit modely strojového učení pro různé případy použití, jako je detekce podvodů a učení s posilováním.
Na Amazon Sagemaker se mi nejvíce líbí, že poskytuje podporu pro požadavky na správu, které zjednodušují řízení přístupu a zvyšují transparentnost vašich projektů strojového učení. Tento nástroj je velmi užitečný pro vytváření vlastních základních modelů a jejich doladění.
Nejlepší funkce Amazon Sagemaker
- Využijte nástroje bez nutnosti programování (pro laiky) a IDE (pro datové vědce) a pracujte snadno bez ohledu na úroveň odborných znalostí
- Zlepšete auditovatelnost a transparentnost pomocí postupů MLOps a jejich standardizace
- Vytvářejte základní modely od nuly a získejte další zdroje příjmů
Omezení Amazon Sagemaker
- I u modelu platby podle skutečného využití mohou náklady u rozsáhlých projektů rychle narůstat
Ceny Amazon Sagemaker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon Sagemaker
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
11. PyTorch (nejlepší pro výzkum a vývoj a počítačové vidění)
PyTorch je framework, který můžete použít k vytváření modelů hlubokého učení pro aplikace jako NLP. Úspěšně jsem jej využil k tvorbě aplikací pro rozpoznávání obrazu a generativních modelů pomocí dynamických výpočetních grafů.
Jako platforma připravená k produkčnímu nasazení vám umožňuje snadný přechod mezi okamžitým spuštěním (režim Eager) a kompilovaným spuštěním (režim Graph) pomocí TorchScriptu, což považuji za velmi efektivní. Platforma navíc využívá backend torch-distributed k škálování a optimalizaci distribuovaného tréninku a výkonu.
Nejlepší funkce PyTorch
- Provádějte změny ve struktuře sítě za běhu pomocí dynamického výpočetního grafu
- Zrychlete trénování LLM pomocí silné podpory GPU v PyTorch
- Využijte bohatou knihovnu předem připravených modulů pro hluboké učení k vytváření řešení
- Získejte přístup k snadné podpoře prostřednictvím silné komunity a rozsáhlé dokumentace
Omezení PyTorch
- Dynamický výpočetní graf má neefektivní správu paměti
- Má strmější křivku učení a pochopení a používání vyžaduje čas
Ceny PyTorch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PyTorch
- G2: 4,6/5 (21 recenzí)
- Capterra: N/A
12. Keras (nejlepší pro rychlé prototypování)
Keras je API na vysoké úrovni, které jsem použil k vývoji aplikací založených na NLP a generativních modelech. Díky jeho jednoduchému rozhraní mi pomohlo snadno vytvářet prototypy.
Keras se zaměřuje na rychlost ladění, udržovatelnost, nasaditelnost a eleganci kódu.
Líbí se mi, že když pracuji s Kerasem, je moje kódová základna relativně menší – pomáhá to čitelnosti a usnadňuje mi to iterace. Navíc díky kompilacím XLA běží modely s JAX a TensorFlow rychleji a snáze se nasazují na různých platformách.
Nejlepší funkce Keras
- Urychlete vývojový proces pomocí předem vycvičených modelů, jako jsou VGG, ResNet a InceptionNet
- Integrujte se s oblíbenými knihovnami pro zpracování obrazu, jako je TensorBoard, pomocí vizualizačních nástrojů
- Spusťte modulární framework nad různými enginy pro hluboké učení, jako je Theano
Omezení Keras
- Backendové frameworky významně ovlivňují schopnosti Kerasu a přenášejí problémy backendu do výstupu
- Uživatelé tvrdí, že to může způsobit problémy při vývoji přizpůsobených architektur
Ceny Keras
- Tato platforma je open-source AI a lze ji zdarma stáhnout a nainstalovat
Hodnocení a recenze Keras
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
13. SAP Hana Cloud (nejlepší pro zpracování velkých datových sad)
SAP Hana Cloud je systém pro správu databází, který mi pomohl vytvořit a spustit datové aplikace ve velkém měřítku. Používal jsem jej pro analýzu dat v reálném čase, detekci podvodů, prediktivní analytiku a reporting v reálném čase.
Tento multimodální DBMS (systém pro správu databází) poskytuje neomezenou databázi pro všechny druhy pracovních úloh. Můžete jej použít k vytváření inteligentních aplikací, které jsou schopné využívat generativní AI a kontextové povědomí.
Nejlepší funkce SAP Hana Cloud
- Dosáhněte efektivního prozkoumávání a analýzy dat pomocí funkce inteligentního vyhledávání dat
- Analyzujte složité síťové vztahy pomocí funkcí pro zpracování grafů
- Předpovídejte budoucí obchodní trendy, identifikujte vzorce a další pomocí prediktivní analytiky
Omezení SAP Hana Cloud
- SAP Hana Cloud může být drahý, pokud jde o nasazení ve velkém měřítku
- Vázanost na dodavatele může být na této platformě poměrně silná, což ztěžuje migraci
Ceny SAP Hana Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAP Hana Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
14. Alteryx Intelligence Suite (nejlepší pro přípravu a slučování dat)
Alteryx Intelligence Suite je výkonná platforma pro analýzu dat, která kombinuje funkce přípravy dat, jejich slučování a strojového učení. Využil jsem její řešení umělé inteligence k vytvoření prediktivních modelů, analýze rozsáhlých datových sad a získání praktických poznatků.
Tento nástroj je obzvláště užitečný při extrakci dat z PDF a obrázků pomocí OCR Google Tesseract. Vlastně kdykoli jsem pracoval s nestrukturovanými nebo polostrukturovanými daty, Alteryx je dokázal snadno extrahovat, aniž bych musel cokoli programovat.
Nejlepší funkce Alteryx Intelligence Suite
- Využijte AutoML k vytváření prediktivních aplikací s minimálními manuálními zásahy
- Vytvářejte aplikace pro detekci objektů, klasifikaci obrázků, OCR a další pomocí počítačového vidění
- Využijte prediktivní analytiku pro prognózy, klasifikaci, regresi a další účely
Omezení sady Alteryx Intelligence Suite
- Tato platforma vyžaduje rozsáhlé výpočetní zdroje pro velké datové sady
- Uživatelé čelili integračním výzvám, které vyžadovaly technické znalosti v oblasti komplexních infrastruktur
Ceny balíčku Alteryx Intelligence Suite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Alteryx Intelligence Suite
- G2: N/A
- Capterra: N/A
15. Claude (nejlepší pro generativní úkoly)
Claude je rozsáhlý model pro zpracování přirozeného jazyka, který dokáže generovat text v lidské kvalitě, psát kreativní obsah a překládat texty. Pomohl mi psát e-maily a odpovídat na otázky.
Tento model byl vycvičen pomocí Constitutional AI, aby byl bezpečný, přesnější a spolehlivější. Nejlepší na tom je, že mi umožňuje vytvořit týmový účet, když chci spolupracovat na projektech. Navíc mohu přidat své vlastní zdroje, znalosti nebo články k výzkumu nebo podkladům Clauda, abych výsledkům dodal hloubku.
Nejlepší funkce Claude
- Provádějte sofistikované úlohy uvažování nad rámec rozpoznávání vzorů
- Programujte v různých programovacích jazycích pomocí funkcí generování kódu
- Analyzujte jakákoli data ve fotografiích, textech, grafech a dalších formátech pomocí analýzy obrazu
Omezení Clauda
- Záleží to do značné míry na trénovacích datech, která mohou obsahovat nepřesnosti ve výstupech
Ceny služby Claude
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,7/5 (23 recenzí)
- Capterra: N/A (méně než 20 recenzí)
Zavedení AI do pracovního prostředí s ClickUp
Pracovní prostředí v organizacích prošlo dramatickým vývojem. Zatímco dříve zaměstnanci vždy nosili s sebou blok a tužku, dnes je všude doprovází AI asistent, který zaznamenává a pořizuje potřebné poznámky, generuje poznatky, vytváří vlastní aplikace a automaticky plánuje schůzky.
V tomto blogu jsem představil 15 nástrojů AI, které vám pomohou pokrýt všechny interní podnikové funkce. Díky nim jsem mohl provádět širokou škálu úkolů, od automatizace pracovních postupů pomocí AI až po generování obsahu.
Jako univerzální řešení však doporučuji ClickUp Brain. Skutečně propojuje různé aspekty mého pracovního prostoru a zkracuje dobu potřebnou k provedení úkolů. Pokud se snažíte vytvořit plynulé pracovní postupy, měl by být ClickUp na prvním místě vašeho seznamu.
