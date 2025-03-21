Bezplatné šablony pro prodej v Google Sheets

Každý vedoucí prodeje se snaží uzavřít více obchodů, zvýšit tržby, lépe spravovat klienty a expandovat na nové trhy.
Průzkum prodejních cílů společnosti Gartner pro rok 2024 zdůrazňuje hlavní priority prodeje: zvýšení tržeb (52 %), zlepšení zákaznické zkušenosti (50 %), zlepšení zkušenosti prodejců (32 %) a zvýšení produktivity (24 %).
K dosažení těchto cílů je však nutné analyzovat relevantní data, zlepšit viditelnost a umožnit prodejním týmům soustředit se na kreativní a strategické úkoly namísto opakujících se činností.
Tradiční tabulky jsou sice užitečné, ale často mají potíže s velkými datovými soubory, což vede k neefektivitě.
Řešení? Specializované šablony pro prodej v Google Sheets, které zefektivňují provoz a zvyšují produktivitu.
Sestavili jsme seznam šesti bezplatných šablon pro prodej v Google Sheets. Rovněž diskutujeme o jejich omezeních a zkoumáme vhodné alternativy Google Sheets, které vám pomohou ušetřit čas a zvýšit efektivitu obchodních zástupců.
Co dělá šablonu pro prodej v Google Sheets dobrou?
Toto je to, co odlišuje skvělou šablonu prodeje v Google Sheets od ostatních:
- Snadné použití: Ujistěte se, že šablona Google Sheets je snadno ovladatelná, aby ji mohl každý člen týmu používat bez rozsáhlého školení.
- Přizpůsobení: Umožňuje snadnou úpravu polí zákazníků, nastavení KPI a správu oznámení tak, aby odpovídaly konkrétním prodejním potřebám.
- Spolupráce: Umožněte hladkou spolupráci vytvářením úkolů, sledováním operací, zanecháváním komentářů a sdílením prodejních zpráv s prodejním týmem.
- Vizualizace a reportování: Využijte funkce reportování k vizualizaci prodejních dat v grafech, sloupcových grafech nebo dashboardech pro jasnější interpretaci.
- Integrované výpočty: Vyberte si šablonu s integrovanými vzorci a pokročilými výpočty, které automatizují předpovědi celkových výnosů a prodejů, šetří čas a snižují počet chyb.
- Integrace: Zajistěte kompatibilitu se stávajícími CRM, marketingovými nástroji a platformami pro zvýšení produktivity prodeje, abyste zajistili hladký přenos dat.
Šablony pro prodej v Google Sheets
1. Šablona CRM pro Google Sheets od Hubspot
Pokud chcete sledovat prodejní úkoly a spravovat interakce se zákazníky, aniž byste museli investovat do softwaru CRM, pak by vaší volbou měla být šablona Google Sheets CRM od Hubspotu.
Tuto bezplatnou šablonu Google Sheets si můžete stáhnout a přizpůsobit přidáním nebo odebráním polí tak, aby odpovídala vašemu obchodnímu procesu, a využít tak její plný potenciál.
Poté přidejte údaje o zákazníkovi, jako je jméno, e-mailová adresa, správce účtu, komunikační kanál, webová stránka, datum a fáze prodeje.
Analyzujte prodejní data a generujte přehledy, abyste odhalili trendy a vzorce chování zákazníků a zlepšili řízení vztahů se zákazníky.
2. Sledování prodejních příležitostí v Google Sheets od Hubspot
Šablona Google Sheets Sales Lead Tracker od Hubspot vám umožňuje sledovat cestu vašich potenciálních zákazníků a analyzovat data, abyste mohli personalizovat své marketingové aktivity, vylepšit prodejní trychtýř a zvýšit konverze. Chcete-li začít sledovat potenciální zákazníky pomocí této bezplatné šablony, stáhněte si ji ve formátu Google Sheets a nakonfigurujte ji podle svých prodejních fází.
Přejděte na kartu „Data“ a vyplňte podrobnosti o svých potenciálních zákaznících – jméno, kontaktní osoba, zdroj, region, e-mailová adresa, pravděpodobnost úspěchu, fáze a stav obchodu a odhadovaná hodnota.
Poté můžete využít dashboard šablony, který nabízí přehled o konverzních poměrech, průměrné hodnotě, životním cyklu zákazníků a velikosti obchodů. S těmito informacemi můžete vytvořit prodejní a provozní strategie pro zvýšení prodeje.
3. Šablona prodejního panelu Google Sheets od Hubspot
Není vždy snadné sledovat KPI a metriky a sdílet zprávy mezi týmy, aby se zvýšila viditelnost a transparentnost.
Díky šabloně prodejního dashboardu Google Sheets od Hubspot můžete snadno sledovat měsíční prodejní data, uspořádat komponenty dashboardu, nakonfigurovat filtry a identifikovat vzorce.
Chcete-li získat přehledné informace ze své zprávy, zadejte podrobnosti o prodeji do šablony Google Sheets a nastavte klíčové prodejní metriky, jako je celkový prodej, míra konverze, průměrná hodnota prodeje, týdenní a měsíční tržby a náklady na získání zákazníků.
Nejlepší na tom je, že můžete nastavit automatická oznámení, která upozorní zúčastněné strany, kdykoli některá metrika překročí nebo nedosáhne předem stanovených limitů. To vám umožní oslavit obchodní úspěchy a přijmout kontrolní opatření k řešení problémů v prodejních procesech.
4. Šablona pro záznamy o prodejních hovorech od Template.net
Šablona pro záznamy o prodejních hovorech od Template.net je jednoduchá, ale výkonná šablona Google Sheets, která vám pomůže analyzovat prodejní hovory a zlepšit efektivitu týmu. Stáhněte si ji ve formátu Google Sheets a přizpůsobte ji tak, abyste ji mohli začít používat ve svých prodejních pracovních postupech.
Kromě toho můžete použít různá pole, jako je jméno klienta, společnost, datum, čas a poznámky, abyste měli přehled o údajích o zákaznících. Šablona tabulky obsahuje vestavěné vzorce a vizuální prvky, jako jsou grafy a sloupce, které umožňují efektivně plánovat prodej a sledovat data.
5. Šablona formuláře denní zprávy o prodeji od Template.net
Chcete zaznamenávat denní prodejní transakce a vyhodnocovat výkonnost jednotlivých obchodních zástupců? Šablona denního prodejního reportu od Template.net je skvělou volbou.
Tato bezplatná šablona Google Sheet vám umožňuje zaznamenávat každodenní informace o prodeji na jednom místě. Obsahuje důležité údaje, jako je jméno obchodního zástupce, čas, název produktu, množství a jednotková cena. Šablona tabulky automaticky vypočítá celkovou částku a zobrazí denní tržby každého zástupce v sloupcovém grafu.
Díky tomu můžete snadno sledovat výkonnost, identifikovat nejprodávanější produkty a měřit generované tržby ve srovnání s cíli. Je to skvělý způsob, jak sledovat pokrok.
6. Šablona pro prognózu prodeje založená na příležitostech od Template.net
Přesný proces prognózování prodeje je klíčový pro efektivní alokaci zdrojů, rozpočtování, stanovení cílů a správu zásob. Šablona prognózy prodeje založená na příležitostech od Template.net vám umožňuje snadno konsolidovat prodejní příležitosti a přesně prognózovat budoucí výnosy.
Tato šablona obsahuje pole jako prodejní agent, umístění, podrobnosti účtu, předpokládaná částka, pravděpodobnost a předpokládané uzavření. Můžete snadno předpovědět tržby za konkrétní období – měsíc, čtvrtletí nebo rok. Vestavěné výpočty v této šabloně tabulky pak automaticky vyplní váženou předpověď a celkovou hodnotu vašeho podnikání.
Tato šablona Google Sheet nabízí také pokročilé funkce, jako jsou reporty prodejního procesu, časové prognózy a odhady hodnoty na základě příležitostí, které umožňují předpovídat konverze prodejů a výnosy.
Omezení používání Google Sheets pro prodejní šablony
Přestože jsou tyto bezplatné šablony Google Sheets funkční a uživatelsky přívětivé, mají svá omezení. Prodejci používající Google Sheets mohou mít potíže s:
- Nedostatek automatizace: Šablony Google Sheets nemohou automatizovat prodejní pracovní postupy zasíláním e-mailů, vytvářením úkolů a generováním zpráv. Prodejní týmy tak nemohou šetřit čas a zvyšovat produktivitu.
- Omezená integrace: Integrace Google Sheets, i s jednoduchými prodejními nástroji, často vyžaduje další doplňky, které mohou být těžkopádné a omezovat plynulý přenos dat.
- Omezené možnosti přizpůsobení: Možnosti přizpůsobení jsou často omezené, což ztěžuje přizpůsobení šablon složitým prodejním procesům nebo specifickým obchodním potřebám.
Alternativy šablon prodeje Google Sheets
Nyní, když znáte nabídku šablon Google Sheets, jejich funkce a omezení pro prodejní operace, pojďme prozkoumat některé alternativy.
ClickUp je univerzální software pro správu projektů, který vylepšuje pokročilou správu úkolů, spolupráci v reálném čase, stanovování cílů a sledování KPI.
Software pro správu prodejních projektů od ClickUp vám umožňuje spravovat všechny prodejní úkoly – od sledování potenciálních zákazníků po spolupráci s prodejním týmem, školení zaměstnanců a zapojování zákazníků – vše na jednom místě.
Můžete odstranit izolované systémy a nahradit objemné tabulky Excel nebo Google Sheets.
ClickUp Brain, neuronová síť ClickUp, využívá umělou inteligenci k propojení lidí s úkoly, dokumenty, znalostními bázemi a údaji o zákaznících, aby odhalila skryté informace a vytvořila prognózy výnosů. Personalizuje oslovování zákazníků s cílem zvýšit jejich zapojení a provádí analýzu sentimentu, aby vylepšila strategie.
Díky knihovně předem připravených, plně přizpůsobitelných a bezplatných šablon je ClickUp nepostradatelným nástrojem ve vašem technologickém arzenálu pro prodej.
1. Šablona prodejního procesu ClickUp
Vaše prodejní pipeline poskytuje jasný přehled o celém prodejním procesu – vyhledávání potenciálních zákazníků, kvalifikace potenciálních zákazníků, nabídky, vyjednávání, uzavírání obchodů a zajišťování smluv. Tato přehlednost pomáhá zlepšit vývoj produktů, správu zásob, předpovídat tržby a řešit výzvy.
Například šablona ClickUp Sales Pipeline Template je plně přizpůsobitelná šablona, která vám umožní spravovat data o potenciálních zákaznících a vizualizovat prodejní trychtýř.
Díky více než 30 přizpůsobeným stavům, čtyřem různým přizpůsobeným zobrazením, přizpůsobeným polím a funkcím pro správu projektů můžete zefektivnit každou fázi prodejního procesu, zlepšit komunikaci a spolupráci mezi obchodními zástupci a upřednostnit potenciální zákazníky podle naléhavosti, hodnoty a potenciálu.
2. Šablona ClickUp Sales Tracker
Jste unaveni z používání několika nástrojů pro sběr prodejních dat?
Použijte šablonu ClickUp Sales Tracker Template, abyste získali jasný přehled o pohyblivých částech vašeho prodejního procesu.
Můžete nastavit týdenní a měsíční prodejní cíle svého týmu a úkoly rozdělit do pěti stavů, včetně „Cíl splněn“, „Cíl nesplněn“, „Dokončeno“, „Nezahájeno“ a „Probíhá“, abyste mohli sledovat pokrok.
Tato bezplatná šablona vám umožňuje sledovat výkon jednotlivců i týmů v reálném čase, analyzovat data, porovnávat je s historickými záznamy a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Po analýze prodejních údajů sdílejte své zjištění ve formě zpráv nebo prezentací, abyste mohli provést hodnocení, odměnit zaměstnance a stanovit nové týdenní/měsíční cíle.
3. Šablona prodejní zprávy ClickUp
Vytváření podrobných prodejních zpráv a sledování metrik nemusí být zdlouhavé. Šablona prodejní zprávy ClickUp vám usnadní sledování klíčových metrik, monitorování průběhu prodeje a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.
Vytvořte vlastní pole, jako jsou Prodejní region, Prodejní výsledky, Prodejní rok, Prodejní čtvrtletí a další, abyste mohli ukládat a vizualizovat důležité údaje. Pomocí tabulkového zobrazení ClickUp analyzujte vzorce a trendy v prodejních výsledcích, abyste lépe porozuměli zákazníkům a odhalili příležitosti k růstu.
Jakmile dokončíte sledování dat, sdílejte poznatky a zjištění ve vizuální zprávě se zainteresovanými stranami.
💡Tip pro profesionály: Nejchytřejším způsobem, jak sledovat důležité údaje o prodeji a výkonnosti týmu, jsou panely ClickUp. Vytvořte si vlastní panel prodeje, abyste mohli sledovat a zvýrazňovat klíčové metriky a přijímat rozhodnutí na základě dat.
4. Šablona prodejních KPI ClickUp
Šablona ClickUp Sales KPI vám pomůže stanovit měřitelné cíle, sledovat klíčové KPI a měřit úspěšnost vaší prodejní strategie. Je nezbytná pro zlepšení prodejních výsledků, využití příležitostí a zvýšení tržeb.
Chcete-li vizualizovat prodejní výkonnost, nastavte pomocí vlastních polí klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), jako jsou měsíční tržby, průměrná hodnota objednávky, míra konverze, celková hodnota zákazníka a opakované prodeje.
Tuto šablonu si představte jako mapu, která poskytuje úplnou transparentnost a přehlednost klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), což usnadňuje rychlejší rozhodování a dosahování obchodních cílů.
5. Šablona pro prodejní hovory ClickUp
Máte potíže se správou kontaktů se zákazníky?
Šablona ClickUp Sales Call Template vám pomůže zaznamenávat podrobnosti hovorů, analyzovat výkonnost obchodních zástupců a přiřazovat následné úkoly. Díky tomu můžete kontrolovat prodejní operace, maximalizovat efektivitu a šetřit čas.
Tato konkrétní šablona prodeje vám pomůže sledovat prodejní hovory a měřit výkonnost obchodních zástupců, abyste mohli najít oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete pozvat obchodní zástupce ke spolupráci a zajistit, aby všichni zúčastnění měli díky těmto konsolidovaným údajům stejné informace.
💡Tip pro profesionály: Použijte ClickUp Docs k uložení všech potřebných dokumentů pro prodejní hovory, jako jsou skripty, brožury, prezentace a bezplatné materiály, na jednom místě. Pozvěte své kolegy, aby sdíleli své návrhy pomocí funkce spolupráce v reálném čase.
6. Šablona prodejního plánu ClickUp
Jako obchodní manažer může být vytváření správného obchodního plánu, stanovení jasných cílů a vývoj strategií velmi náročné.
Šablona prodejního plánu ClickUp pomáhá vytvořit komplexní prodejní plán, který přinese výsledky. Tato snadno použitelná šablona je ideální pro ty, kteří chtějí lépe porozumět zákazníkům, nastavit jasnou strukturu úkolů a zvýšit přehlednost o průběhu prodeje.
Díky pěti přizpůsobitelným stavům, čtyřem přizpůsobitelným polím a pěti různým přizpůsobitelným zobrazením můžete snadno přistupovat k datům, vizualizovat jednotlivé kroky prodejního plánu a sledovat jeho průběh. Navíc můžete vylepšit sledování prodejního plánu pomocí propracovaných funkcí, jako jsou značky, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a štítky priorit.
Celkově tato bezplatná šablona prodejního plánu zajistí, že členové týmu budou během celého prodejního procesu na stejné vlně – stanovení cílů, sledování výkonu, překonávání potenciálních zpoždění a výzev a dosahování úspěchu.
7. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona prodejního procesu ClickUp provádí obchodní zástupce, vedoucí pracovníky a zaměstnance zákaznické podpory procesem přeměny potenciálních zákazníků na stálé zákazníky.
Díky této šabloně, která je vhodná i pro začátečníky, můžete zpřehlednit svůj prodejní proces a poskytnout prodejním týmům strukturu, aby se mohly soustředit na další kroky. Kromě identifikace oblastí, které je třeba zlepšit, a umožnění týmům optimalizovat prodejní proces, šablona pomáhá snadno zapracovat nové prodejní zaměstnance, kteří mohou začít pracovat na úkolech podle ní.
Tato bezplatná šablona je navržena tak, aby pomohla všem členům prodejního týmu řídit celý prodejní proces rychleji a efektivněji. Prodejní proces můžete zefektivnit pomocí pokročilých funkcí, jako jsou grafy, značky, varování o závislostech, e-maily atd.
8. Šablona ClickUp pro onboardování prodejců
Vytváření materiálů pro prodejní onboarding od nuly je časově a energeticky náročné.
Právě v tomto ohledu zjednodušuje proces šablona Sales Onboarding Template od ClickUp. Pět vlastních polí, jako je e-mail, kontaktní číslo, typ zaměstnání, oficiální datum nástupu a datum zaškolení, pomáhá zachytit informace nezbytné pro zaškolení. Ganttův diagram od ClickUp usnadňuje vizualizaci pracovních postupů při zaškolování, správu úkolů s označením priorit a sledování pokroku v reálném čase.
Využijte ClickUp Docs ke sdílení zdrojů, jako jsou dokumentace prodejního procesu, informace o produktech a školicí materiály, s novými zaměstnanci. ClickUp Automation pomáhá automatizovat opakující se úkoly, aby se uvolnily ruce obchodním zástupcům a zefektivnilo se řízení projektů pro prodejní týmy.
Šablona pro zapracování nových zaměstnanců v oblasti prodeje od ClickUp vám umožní vytvořit plynulý proces zapracování, který pomůže novým zaměstnancům rychle se zapracovat a maximalizovat produktivitu stávajících prodejních pracovníků.
9. Šablona ClickUp Sales CRM
Šablona ClickUp Sales CRM pomáhá spravovat potenciální zákazníky, vizualizovat prodejní příležitosti, organizovat kontakty a odhalovat jedinečné poznatky.
Vytvářejte úkoly s více než 20 vlastními stavy, jako například „Aktivní“, „Probíhá“, „V jednání“, „Začleňování“ a „Uzavřeno“.
ClickUp Automation jde ještě dál a automatizuje e-mailový workflow, aby zasílal včasné aktualizace bez manuálního úsilí.
Například potřebujete poslat následné e-maily potenciálním zákazníkům, se kterými jste v uplynulém týdnu vedli informativní hovory. ClickUp Brain dokáže generovat personalizované e-maily pro každého potenciálního zákazníka. Díky automatizaci následných kontaktů tak ušetříte hodiny času a zkrátíte prodejní cyklus.
Stačí zadat dotaz a získáte personalizované rady od svého vlastního asistenta AI.
Vytvářejte efektivní prodejní strategie pomocí ClickUp
Šablona prodeje pomáhá sledovat aktualizace od vašeho prodejního týmu, spravovat potenciální zákazníky, lépe porozumět vašim zákazníkům a vytvářet efektivní prodejní plány.
Čím se ClickUp odlišuje? Jeho pokročilé funkce vám umožňují spolupracovat v rámci prodejního týmu, pomáhají udržitelně škálovat a přizpůsobovat vaše prodejní pracovní postupy.
A to nejlepší?
Funkce automatizace a umělé inteligence ClickUp vám ušetří čas, zvýší efektivitu a optimalizují celý prodejní proces, čímž vám pomohou proměnit potenciální zákazníky ve věrné zákazníky.
Jste připraveni posunout svou prodejní strategii na vyšší úroveň? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a stáhněte si tyto efektivní prodejní šablony.