Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů

Často trávíme spoustu času hledáním podrobností o projektu, jen abychom si nakonec uvědomili, že jsme to mohli zvládnout lépe.
Místo toho, abychom pracně ručně sjednocovali fakturované hodiny, jsme to mohli automatizovat a vyhnout se tak například práci na tom novém plánu zvýšení efektivity o víkendu.
Pokud jste projektový manažer jako já, pravděpodobně byste mohli uvést desítky takových příkladů.
Proto potřebujeme dashboard pro řízení projektů, který funguje jako digitální kokpit a poskytuje nám přehledný pohled na každý detail napříč projekty.
V tomto blogu se podělím o to, jak mohou dashboardy pro řízení projektů transformovat pracovní postupy, od zefektivnění komunikace až po identifikaci rizik dříve, než ohrozí termíny. Představím vám také některé z mých oblíbených nástrojů a šablon pro dashboardy, které mi pomáhají získat přístup k datům potřebným pro rozhodování – přesně v okamžiku, kdy je potřebuji.
Co je to dashboard pro řízení projektů?
Dashboard pro řízení projektů je vizuální nástroj, který týmům pomáhá sledovat výkonnost projektu na jednom centrálním místě. Zobrazuje informace související s projektem prostřednictvím grafů a metrik, což umožňuje uživatelům rychle se seznámit se stavem projektu, jeho pokrokem a potenciálními riziky.
Mnoho úspěšných projektů na dnešním moderním trhu je často vzájemně provázaných, což znamená, že jejich výsledky a úspěch jsou úzce propojeny. K tomuto propojení může docházet v rámci jedné organizace, kde více projektů spoléhá na sdílené zdroje, výstupy nebo časové plány. 🌐
Koordinace úkolů napříč různými časovými pásmy někdy vede ke zpožděním a zpomalení rozhodovacích procesů. Tyto výzvy mají za následek nedorozumění, nedodržení termínů a sníženou produktivitu.
A díky softwaru pro dashboardy, jako je ClickUp, Google Sheets nebo Excel, budete mít k dispozici celou řadu možností vizualizace, které vyhoví konkrétním projektům!
Zde jsou výhody projektových dashboardů pro optimalizaci výkonnosti projektů:
- Lepší přehled: Dashboardy pro řízení projektů nabízejí přehled o celkovém stavu úkolů v reálném čase. Můžete rychle identifikovat úzká místa, sledovat postup úkolů a odhalit potenciální problémy dříve, než se zhorší
- Lepší komunikace: Dashboardy usnadňují efektivní komunikaci mezi členy týmu. Aktualizace jsou okamžitě dostupné, díky čemuž jsou všichni informováni a zlepšuje se spolupráce v týmu
- Sledování výkonu: Díky vizualizačním nástrojům mohou tyto dashboardy efektivně sledovat metriky výkonu projektu. Můžete měřit produktivitu týmu, projektový rozpočet, časové řízení a další ukazatele
- Rozhodování založené na datech: Díky komplexnímu přehledu o projektových datech poskytují dashboardy projektovým manažerům správný kontext pro informovaná rozhodnutí založená na datech. To pomáhá při lepším plánování projektů a řízení rizik
- Zvýšená efektivita: Možnost vidět úkoly, termíny a závislosti na jednom místě pomáhá zefektivnit pracovní postupy. Dashboardy pro řízení projektů zjednodušují přidělování úkolů a zabraňují nadměrnému využívání zdrojů, což vede ke zvýšení efektivity projektu
Jako člověk na prvním místě a projektový manažer až na druhém místě je vaše jedinečnost přínosem, který může vést k inovativnímu a úspěšnému řízení projektů. Nebojte se prozkoumat různé softwarové nástroje pro projektové řízení a objevte, co nejlépe vyhovuje vám, vašemu týmu a vašim projektům! ⚡️
Výhody používání dashboardu pro řízení projektů
Pro mě je snad největší výhodou projektových dashboardů přehled o postupu projektu v reálném čase. To mi umožňuje sledovat klíčové metriky, identifikovat úzká místa a optimálně přidělovat zdroje. Existuje však ještě několik dalších výhod, na které se spoléhám:
- Křišťálově jasný přehled: Dashboardy centralizují všechna projektová data a poskytují tak v reálném čase přehled o pokroku, alokaci zdrojů a termínech. Pro mě to znamenalo méně času stráveného hledáním informací o nedávném úkolu, který měl více přidělených osob a vyžadoval aktualizace stavu od všech
- Informovaná rozhodnutí v mžiku: Díky tomu, že máte všechny klíčové ukazatele na dosah ruky, můžete rychle činit rozhodnutí založená na datech. Včas odhalte překážky, identifikujte oblasti, které vyžadují další zdroje, a udržte svůj projekt na správné cestě
- Zvýšená efektivita: Dashboardy automatizují projektové reporty a eliminují nutnost ručního sběru dat. Tím se uvolní čas vašeho týmu, který se tak může soustředit na to nejdůležitější – na dokončení úkolů!
- Lepší komunikace: Dashboardy pro řízení projektů se stanou vaším komunikačním centrem, díky kterému budou všichni informovaní a budou na stejné vlně. Zainteresované strany mohou snadno analyzovat pokrok a členové týmu mohou řešit problémy a zároveň spolupracovat v průběhu projektu. Bez dashboardu bychom například nikdy nezjistili, že jedna z našich partnerských agentur neustále zpožďovala odevzdávání obsahu kvůli fluktuaci zaměstnanců
- Zvýšená odpovědnost: Díky jasnému přehledu o výkonu jednotlivců i týmů podporují dashboardy kulturu odpovědnosti a motivují všechny k tomu, aby měli své úkoly pod kontrolou
- Chytřejší alokace zdrojů: Zjistěte, kde se vaše zdroje využívají, a identifikujte potenciální úzká místa. Dashboard se stavem projektu vám pomůže optimalizovat alokaci zdrojů a zajistit, aby všichni pracovali na nejdůležitějších úkolech, stejně jako pomohl mému týmu zapojit novou partnerskou agenturu pro včasnou tvorbu obsahu
Díky dashboardu se nemusím spoléhat na odhady, zvyšuji efektivitu svého týmu a zajišťuji, že mé projekty vždy dosáhnou svého cíle. A to je k nezaplacení!
Jak vytvořit dashboard pro řízení projektů
Vytvořte si se mnou skvělý dashboard pro řízení projektů, abyste udrželi své projekty na správné cestě a mohli rychle přijímat klíčová rozhodnutí.
Zde je přehled postupu, který používám:
1. Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Jasná představa o cílové skupině vašeho dashboardu vám pomůže určit, jaké typy metrik sledovat.
Například dashboard projektového týmu se zaměřuje na míru dokončení úkolů, alokaci zdrojů a blížící se termíny; operační dashboard sleduje provozní procesy a analyzuje výkonnost interních činností ve společnosti; a výkonný dashboard se zaměřuje na klíčové milníky projektu a jejich soulad s celkovými cíli organizace.
Jakmile poznám své publikum, mohu začít identifikovat konkrétní oblasti, které je třeba v rámci mých projektů zlepšit. Zmeškávám termíny? Potýká se můj tým s nedostatkem zdrojů? Překračují náklady na projekt rozpočet?
Jakmile najdu odpovědi na tyto otázky, mohu vybrat relevantní metriky pro sledování pokroku.
2. Vyberte si software a nástroje pro dashboard
Pokud jde o nástroje pro dashboardy, máme opravdu z čeho vybírat. Od jednoduchých tabulek až po vysoce přizpůsobitelné grafy pokroku – existuje několik možností v závislosti na tom, co potřebujete sledovat. Zde je přehled některých oblíbených možností:
- Tabulkové procesory: Nástroje jako Excel nebo Google Sheets mohou být užitečné pro základní dashboardy, ale u složitých projektů s příliš mnoha dynamickými změnami se mohou stát nepraktickými
- Software pro řízení projektů (PMS): Nástroje PMS, jako je ClickUp, obvykle disponují vysoce výkonnými integrovanými dashboardy, které poskytují užitečné informace a aktualizace v reálném čase. Často jsou vybaveny předem připravenými widgety a nástroji pro reporting, které usnadňují vizualizaci dat
- Nástroje Business Intelligence (BI): Ačkoli jsou nástroje jako Tableau a Microsoft Power BI vynikající pro komplexní analýzu dat a přizpůsobení, často mají strmější křivku učení a jejich obsluha může vyžadovat odborníky
3. Navrhujte s ohledem na přehlednost
Udržujte dashboard přehledný a nezahlcený. Vyhýbám se přeplňování dashboardu přílišným množstvím informací, protože to může čtenáře zahlcovat a ztěžovat jim hledání potřebných informací.
- Používejte jasné popisky a jednotné formátování: Zajistěte, aby byly tabulky a grafy srozumitelné i pro osoby, které nejsou s projektem obeznámeny. V celém dashboardu používejte jednotná písma, barvy a názvosloví
- Využijte vizuální prvky efektivně: Tabulky, grafy a další vizuální prvky mohou pomoci rychle a snadno sdělit složité informace. Používejte různé vizuální prvky, aby byl dashboard poutavý, ale vyhněte se používání příliš mnoha různých typů grafů, protože to může být matoucí
- Zaměřte se na nejdůležitější metriky: Nesnažte se sledovat všechno. Určete a zaměřte se na ty metriky, které jsou pro úspěch projektu nejdůležitější. To vám pomůže vytvořit praktický dashboard úkolů a poskytne vám informace pro lepší rozhodování
4. Navrhněte rozvržení dashboardu a vytvořte komponenty
Nyní, když jste určili klíčové metriky, vyberte si nástroj pro sestavení dashboardu. Zde je několik běžných prvků, které můžete zahrnout:
- Stav projektu: Celkový stav projektu, procento dokončení a dosažené milníky
- Řízení úkolů: Sledujte míru dokončení úkolů, úkoly po termínu a rozložení pracovní zátěže mezi členy týmu
- Správa zdrojů: Sledujte přidělování zdrojů a identifikujte potenciální úzká místa
- Sledování rozpočtu: Vizualizujte výdaje v porovnání s rozpočtem a identifikujte potenciální překročení nákladů
- Komunikace v týmu: Vytvořte prostor pro oznámení nebo důležité aktualizace k projektu
5. Pravidelně udržujte a aktualizujte dashboard
Dashboard by měl být živým dokumentem, který se přizpůsobuje měnícím se potřebám projektů. Pravidelně aktualizuji data a obnovuji vizualizace, abych zajistil, že přesně zobrazují aktuální průběh projektu.
Četnost aktualizací dashboardu závisí na povaze projektu a rychlosti, s jakou se data mění. U rychle se vyvíjejících projektů s neustále se měnícími termíny, stejně jako u nových typů projektů, se kterými jste se dosud nesetkali, mohou být nutné denní aktualizace. U pomaleji postupujících a předvídatelných nebo opakujících se projektů mohou stačit týdenní nebo dvoutýdenní aktualizace.
Klíčem je stanovit pravidelný harmonogram aktualizací a dodržovat ho. Díky tomu zůstane můj dashboard spolehlivým zdrojem informací pro zúčastněné strany projektu.
Příklady projektových dashboardů pro různé případy použití
Máte pocit, že řízení projektů je často složitější, než by muselo být? Já rozhodně ano. Úkoly a milníky se rozprostírají napříč odděleními, je neustále nutné sledovat situaci na více platformách a zvládání více strategických iniciativ se stalo normou.
Díky bohu za dashboardy! Ano, mohou být užitečné pro sledování jednotlivých projektů, ale jsou naprosto nepostradatelné pro správu portfolia vzájemně propojených projektů.
Pro mě jsou nejnáročnějšími projekty obrovské, mezifunkční projekty, jako je například uvedení produktu na trh. Je v nich tolik proměnných a jsem rád, že k jejich řízení používám ClickUp.
Zde je několik mých oblíbených příkladů z ClickUp Dashboards a způsob, jakým je s týmem využíváme. Doufám, že vám poskytnou užitečné podněty pro vytvoření vlastních.
1. Dashboard osobní produktivity
Stejně jako většina projektových manažerů i já rád začínám svůj den tím, že si ráno zkontroluji pokrok v projektu! A to mi umožnilo zobrazení dashboardu v ClickUp.
Pár kliknutími jsem mohl to, na čem jsem již pracoval, převést do přehledných tabulek a grafů.
Chcete-li to vyzkoušet sami, zaregistrujte se na ClickUp nebo se přihlaste ke svému účtu, pokud jste jej již používali. Přidejte nový „Zobrazení dashboardu“ a vyberte šablonu. Zobrazení automaticky načte data z úkolů a polí a vytvoří personalizovaný dashboard, který vizualizuje vaši práci.
Přidání osobního panelu produktivity jako zobrazení mi umožňuje vyhodnocovat a optimalizovat svou produktivitu. Pomáhá mi to stanovit priority úkolů, sledovat pokrok a soustředit se na to, na čem opravdu záleží.
Toto je moje řídicí centrum pro efektivní a organizovaný pracovní postup.
2. Dashboard pracovní zátěže týmu
V ClickUp používám dashboard Team Workload Dashboard, abych viděl, na čem můj tým během týdne pracuje, a sledoval jejich pokrok u každého přiděleného úkolu.
Mohu nastavit a sledovat pracovní vytížení každého člena svého týmu. Díky tomu snadno zjistím, kdo je pod nebo nad kapacitou. Je to skvělé i pro ně – mohou to využít k tomu, aby se vyhnuli přetížení a vyhoření. Stejně tak, pokud mají volný čas, mohou převzít další práci, aby splnili termíny rychleji nebo pomohli jinému členovi týmu.
Pomáhá to zvýšit transparentnost – k úkolům svého týmu mohu přidávat odhady času a priority, takže každý ví, na čem má pracovat jako první. Používám to také k určení, která práce může vyžadovat další zdroje týmu, a snadno přidávám odpovědné osoby.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá při sledování úkolů nejednotné metody, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů od ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly – váš tým tak může rychle jednat a zůstat v synchronizaci.
3. Dashboardy pro sledování času
Dashboard pro sledování času mi pomáhá vizualizovat a analyzovat čas strávený na každém z mých mnoha projektů – jak pro mě, tak pro můj tým. Díky přehledu o celkovém čase stráveném na projektu, procentuálnímu dokončení a pokroku směrem k milníkům mohu na první pohled sledovat celkový stav projektu.
Tento dashboard má ještě jedno užitečné využití. Pomáhá mi sledovat fakturovatelné hodiny u zaměstnanců na částečný úvazek nebo freelancerů. Stačí označit konkrétní časové záznamy jako fakturovatelné a na konci měsíce pomocí konsolidovaných údajů přesně vystavit faktury.
Historická data o sledování času také využívám k informovanému rozhodování o budoucím plánování projektů, alokaci zdrojů a sestavování rozpočtu.
4. Dashboard softwarových sprintů
Bez komplexního sprintového dashboardu nelze řídit projekty vývoje softwaru. Věřte mi, vyzkoušel jsem to (a zbytečně jsem si tím zkomplikoval život!)
ClickUp vám umožňuje spravovat pracovní zátěž vašeho týmu pomocí plně přizpůsobitelného bodového systému. Sčítat body z dílčích úkolů, rozdělit je podle přidělených osob a snadno je třídit, abyste měli přehled o svých sprintech na první pohled.
Využijte agilní dashboard v ClickUp k nastavení termínů sprintů, přiřazování bodů a označování priorit, aby každý věděl, co a kdy má dělat. Automatizujte přesun nedokončené práce do dalšího sprintu a synchronizujte vývojový pokrok svého týmu s GitHubem, GitLabem nebo Bitbucketem.
Tento dashboard shrnuje všechna důležitá čísla – sprintovou rychlost, burn-up, burn-down, lead time, cyklus a další – do přehledných grafů pro lepší rozhodování.
Také se mi velmi líbilo používat ClickUp Sprints k plánování, sledování a optimalizaci našich sprintů pro dosažení úspěchu, přičemž jsme v tomto procesu vybudovali agilní a na výsledky orientovaný tým.
5. Dashboard marketingové kampaně
Dashboardy marketingových kampaní vám pomohou sledovat pokrok a konverzi prioritních marketingových iniciativ na jednom místě. Umožní vám měřit dosah a zapojení u obsahu, který zveřejňujete online, počet MQL (Marketing Qualified Leads), které generujete, a jak dobře se tyto proměňují v prodej.
Můžete snadno zasadit úkoly do kontextu své roadmapy a plánů uvedení na trh.
6. Dashboard s přehledem prodejů
Pokud hledáte způsob, jak vizualizovat tržby podle produktů/služeb a kategorií zákazníků, nemohu vám doporučit nic lepšího než dashboard ClickUp Sales Overview.
To však není vše, co vám umožňuje sledovat. Rozdělte tržby na hrubé a čisté částky, abyste mohli přesně měřit ziskovost a vypočítat daňové zatížení. Sledujte tržby podle období – měsíčně, čtvrtletně nebo ročně – abyste mohli předvídat poklesy a vrcholy a podle toho optimalizovat zásoby. Porovnávejte cíle se skutečnými čísly a vymýšlejte strategie pro zlepšení.
Data můžete také použít jako základ pro oslavy, tak jako my, a odměnit nejvýkonnější obchodní zástupce ve vašem prodejním týmu.
Nejlepší na tom je, že můžete dashboard spojit s pokročilými schopnostmi umělé inteligence ClickUp Brain a získat tak informace, které vám pomohou předvídat trendy a včas odhalit potenciální překážky.
7. Dashboard klientského portálu
Dashboardy neposilují jen nás, ale i naše klienty. Pozvěte jakéhokoli klienta do svého pracovního prostoru ClickUp jako hosta a sdílejte s ním klientský portál, abyste mu poskytovali aktualizace projektu v reálném čase a spolupracovali s ním na jednom místě. Sledujte projekty a úkoly, prohlížejte si pracovní vytížení jednotlivých projektových týmů a chatujte s nimi v reálném čase.
Sledujte, jak se faktury vyvíjejí v čase, kdo uzavírá obchody, a vyhodnoťte celkovou výkonnost svého týmu. Pomocí grafů kumulativního toku, burnupu, burndownu a rychlosti můžete také identifikovat překážky.
8. Vizualizační dashboard CRM
Chcete sledovat, jak dobře reagujete na incidenty a rizika zákazníků? My ano.
Využili jsme tedy CRM dashboard v ClickUp. Pomohl nám identifikovat nejrizikovější segmenty zákazníků, shrnout možné důvody odchodu zákazníků a předpovědět tržby v jednotlivých regionech a týmech.
Zvažte důsledné sledování metrik, které indikují spokojenost zákazníků a potenciální riziko jejich odchodu. Mezi příklady patří skóre spokojenosti zákazníků, doba vyřízení žádostí o podporu a úroveň zapojení.
Využijte tyto příklady dashboardů od ClickUp k vytvoření vlastního vizualizačního systému pro váš pracovní postup. Můžete se také inspirovat týmem ClickUp a vylepšit svůj stávající dashboard!
Podívejme se nyní na několik předem připravených šablon, které vám pomohou nastavit dashboard, aniž byste museli začínat od nuly.
Šablony dashboardů pro řízení projektů
Šablony dashboardů jsou cenným nástrojem pro rychlé a efektivní vytváření informativních a vizuálně přitažlivých dashboardů. Poskytují pevný základ pro analýzu dat, což vám umožňuje soustředit se na obsah a získávat z dat praktické poznatky.
Zde je několik šablon dashboardů, které jsem pro vás vyzkoušel a otestoval:
1. Šablona dashboardu pro řízení projektů ClickUp
Jste unaveni z neustálého sledování detailů projektu?
Šablona řídicího panelu pro řízení projektů od ClickUp vám dá vše, co potřebujete, na dosah ruky. Mějte vše na očích, okamžitě!
Tato předem připravená šablona projektového dashboardu poskytuje přehledný a na první pohled srozumitelný pohled na vaše projekty, včetně termínů, úkolů a pokroku v reálném čase.
Buďte organizovaní a efektivní. Šablona nabízí několik výkonných funkcí:
- Sledujte průběh úkolů pomocí vlastních stavů, jako jsou „Dokončeno“, „Probíhá“ a další
- Pomocí osmi vlastních polí můžete zaznamenávat důležité informace o projektech, jako je rozpočet a fáze
- Díky více zobrazením můžete snadno a rychle přepínat mezi sedmi různými konfiguracemi ClickUp, včetně průvodce pro začátečníky a zobrazení výkonu týmu
- Vylepšete své řízení projektů pomocí sledování času, štítků, upozornění na závislosti a integrované e-mailové komunikace
Přestaňte se zabývat drobnostmi a začněte s optimalizací. Tato šablona vám umožní udržet projekty na správné cestě díky snadné organizaci a přehledným informacím.
2. Šablona dashboardu pro obchodní projekty v Tableau
Tato šablona obchodního dashboardu umožňuje sledovat širokou škálu metrik v závislosti na konkrétních cílech a odděleních vaší firmy.
Sledujte a analyzujte:
- Celkové tržby generované projektem, rozčleněné podle produktu, služby, regionu, prodaného množství nebo segmentu zákazníků
- Výdaje ve srovnání s rozpočtovými alokacemi, hrubá marže, čistý zisk a klíčové ukazatele ziskovosti
- Příchozí a odchozí peněžní toky pro sledování finanční stability a životaschopnosti vašeho projektu
3. Šablona dashboardu pro reporting projektů v Tableau
Tato šablona dashboardu pro řízení projektů je komplexním nástrojem pro sledování projektů a analýzu údajů o celkovém stavu projektu.
Díky této šabloně již projektoví manažeři nemusí prohledávat roztříštěné údaje. Prezentuje klíčové informace o projektu ve vizuálně přitažlivém formátu, což projektovým manažerům a zainteresovaným stranám umožňuje zkontrolovat stav projektu na první pohled.
Některé běžné metriky, které můžete pomocí této šablony sledovat:
- Míra dokončení úkolů: Ukazuje procentuální podíl dokončených úkolů vůči zbývajícím úkolům
- Harmonogram projektu: Sleduje pokrok směrem k termínům a upozorňuje na potenciální zpoždění
- Přidělování zdrojů: Vizualizuje rozdělení úkolů mezi členy týmu a identifikuje potenciální úzká místa
- Rozpočet vs. skutečné náklady: Porovnává plánované výdaje se skutečnými náklady za účelem sledování finančního zdraví
- Řízení rizik: Sleduje identifikovaná rizika a plány jejich zmírnění
Tato šablona vám umožňuje sledovat několik důležitých metrik, zejména pro malé a střední podniky, které zpracovávají více projektů současně.
4. Šablona dashboardu pro sledování stavu projektu v Excelu
Díky tomuto bezplatnému nástroji pro sledování výdajů v Excelu bude správa vašich financí hračkou. Už žádné hledání účtenek ani přemýšlení, kam se rozcházejí rozpočty vašich projektů. Pokud potřebujete specializovaný nástroj pro správu těch malých, ale významných kancelářských výdajů, je tato šablona tou pravou volbou:
- Sledujte všechny své výdaje díky přehlednému a modernímu designu
- Uspořádejte výdaje podle kategorií, jako je doprava, služby atd.
- Přizpůsobte si ji podle svých potřeb! Tato šablona je 100% přizpůsobitelná
- Upravte text, přidejte osobní prvky v podobě obrázků nebo přizpůsobte barvy tak, aby odpovídaly vašemu stylu
- Využijte rozsáhlou knihovnu fotografií, grafiky a písem k přizpůsobení svého trackeru a doplnění kontextu
- Sdílejte svůj rozpočet se svým týmem, vedením nebo finančním poradcem, abyste si udrželi odpovědnost a zajistili transparentnost výdajů kanceláře
Tip: Šablony připravené k okamžitému použití se hodí zejména v případě, že rozšiřujete své podnikání a nemáte čas na vytváření individuálních dashboardů. Abyste však mohli sledovat pokrok a dashboardy co nejlépe využít, musíte do nich začlenit relevantní data.
Běžné prvky, které byste měli zahrnout do svého dashboardu pro reporting projektů
Podívejme se na některé klíčové prvky, díky kterým se vaše dashboardy promění z pouhých úložišť dat na výkonné informační centra:
- Zaměřte se na relevantní KPI: Nenechte se ztratit v moři dat! Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou vašimi záchrannými čluny, které poskytují kvantifikovatelné metriky přímo spojené s vašimi cíli. Vyberte si KPI, které jasně vypovídají o tom, jak si vaše organizace vede
- Interaktivní prozkoumávání pomocí filtrů: Umožněte členům svého týmu ponořit se hlouběji do dat. Interaktivní filtry umožňují uživatelům rozčlenit data podle konkrétních kritérií. Zvyšují zapojení uživatelů a pomáhají odhalit skryté poznatky
- Vizuální vyprávění pomocí grafů: Obrázek vydá za tisíc čísel! Tabulky a grafy jsou účinnými nástroji pro prezentaci složitých dat jasným a srozumitelným způsobem. Vyberte si pro svá data ten správný typ grafu a vytvořte poutavý vizuální příběh
- Časové trendy s výběrem data: Umožněte uživatelům prozkoumat trendy v čase. Výběr data umožňuje uživatelům vybrat konkrétní období, což jim umožňuje analyzovat historická data a porovnávat je se současnou výkonností
- Globální filtry pro široký přehled: Nabízejí různé úhly pohledu. Globální filtry umožňují uživatelům prohlížet data napříč různými kategoriemi nebo odděleními
- Grafika, která zvyšuje přehlednost: Vizuální prvky nejsou jen grafy. Používejte vhodně umístěnou grafiku, jako jsou ikony nebo ilustrace, abyste zvýšili přehlednost a usnadnili uživatelům orientaci v prezentovaných informacích
A je to! Nyní máte vše připraveno k vytvoření vlastního dashboardu pomocí šablon nebo v rámci specializovaného softwaru pro dashboardy.
Nastavte si svůj projektový dashboard s ClickUp
Pro mě spočívá krása dashboardů v jejich univerzálnosti. Ať už jde o sledování prodejních výsledků a spokojenosti zákazníků v marketingu, nebo o monitorování milníků projektu a alokace zdrojů v projektovém řízení, dashboardy si můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám jakéhokoli týmu.
Jako někdo, kdo tráví většinu času v dashboardu, mohu potvrdit, že ClickUp je v tomto ohledu opravdu silný díky své rozsáhlé knihovně předem připravených a přizpůsobitelných dashboardů. Ať už jste freelancer spravující osobní úkoly nebo projektový manažer v podniku dohlížející na několik složitých projektů, ClickUp má dashboard pro každý účel.
