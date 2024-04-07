Motion vs. Monday: Bitva o správu úkolů a projektů

Práce projektového manažera často připomíná chůzi po laně – snažíte se udržet rovnováhu (a zdravý rozum!), zatímco vás srážejí nečekané překážky, škrty v rozpočtu a zkracující se termíny. 🤹
Nástroje pro správu projektů poskytují dodatečnou podporu, kterou potřebujete, abyste se po této tenké laně pohybovali bez uklouznutí. Dva mistři tohoto balancování jsou Motion a Monday. Oba vám pomohou plánovat, organizovat a spravovat úkoly a projekty jako profesionálové. To však neznamená, že byste měli při rozhodování mezi Motion a Monday volit náhodně, protože oba nástroje mají své jedinečné silné stránky a několik omezení.
V tomto článku se podrobně podíváme na základní funkce Monday a Motion, abychom vám pomohli vybrat nejlepší software pro správu projektů, který splní všechna vaše požadavky a umožní vám sebevědomě zvládat projekty.
Co je Motion?
Motion je robustní aplikace pro produktivitu a plánování s funkcemi založenými na umělé inteligenci, které vám pomohou optimalizovat a přizpůsobit pracovní postupy projektů. Jeho inteligentní kalendář vám umožní plánovat si dny minutu po minutě, zvládat schůzky a úkoly a vytvářet vlastní plány, které posunou spolupráci týmu na novou úroveň.
Možnosti automatického plánování jsou jednou z nejvýraznějších předností Motion – vaším jediným úkolem je zadat úkoly a platforma je přehledně zařadí do plánů vašeho týmu. Nabízí také mnoho šablon a integrací pro raketový nárůst funkčnosti, úsporu času a zajištění konzistence.
Pozor, nezaměňujte Motion s Notion. Notion je platforma, která vám pomůže centralizovat vaše poznámky, úkoly a databáze, ale nemusí nabízet pokročilé možnosti řízení projektů jako Motion.
Funkce Motion
Motion začínal jako aplikace pro kalendář a plánování, ale postupně se vyvinul v platformu pro správu projektů. Podívejme se, co dělá tuto aplikaci tak atraktivní.
Plánování úkolů a projektů pomocí umělé inteligence
Motion je plánovací průvodce v oblasti plánování a organizování složitých úkolů a projektů. 🪄
Tento nástroj využívající umělou inteligenci analyzuje vaše zadání a sestavuje plán s ohledem na prioritu, trvání a stav. Jednoduše řečeno, Motion vám ulehčí od plánování a umožní vám věnovat se jiným důležitým úkolům, přičemž zajistí, že váš tým bude mít přehled o všem, co se děje.
Jak tedy funguje plánování projektů s podporou umělé inteligence v Motion?
Řekněme, že jste do platformy přidali pět úkolů. Mají různé úrovně priority, trvání a více přiřazených osob. Motion použije poskytnuté informace k vložení úkolů do dostupných slotů pro každého člena týmu a vytvoří vlastní plány. Každá osoba uvidí pouze úkoly, které se jí týkají, zatímco úkoly s vysokou prioritou se zobrazí nahoře. Platforma zablokuje čas v kalendářích všech osob, aby zajistila soustředěnou práci bez rušivých vlivů.
Šablony
Hlavním smyslem používání prvotřídního nástroje pro řízení projektů, jako je Motion, je úspora času a zvýšení produktivity. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití šablon. Motion se může pochlubit působivou sbírkou hotových šablon pro plánování úkolů, řízení projektů a organizování schůzek.
Kromě předem připravených šablon můžete vytvářet i vlastní. Můžete například nakonfigurovat strukturu opakujících se úkolů v marketingových kampaních, kterou lze znovu použít pro každého dalšího klienta a projekt.
Asistent schůzek
Pořádání schůzek s týmy a zainteresovanými stranami je nezbytnou součástí povinností projektového manažera. Ale zapracovat je do již tak nabitého programu může být stresující.
Naštěstí můžete své schůzky vylepšit pomocí nástroje Meeting Assistant od Motion!
Tato praktická funkce funguje jako váš osobní asistent. Stačí mu sdělit, kdy preferujete schůzky, a on vytvoří plán dostupnosti a zobrazí ho vašim spolupracovníkům. Můžete si například zvolit, že v pátek nechcete mít žádné schůzky, nebo že je chcete mít každý den, ale pouze dopoledne.
Nastavte denní limity schůzek a Motion zablokuje váš denní rozvrh, jakmile je dosáhnete. Přizpůsobte si svou rezervační stránku pomocí šablon a rozlučte se s nekonečným e-mailováním kvůli naplánování jedné schůzky.
Ceny Motion
- Individuální: 19 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Co je Monday?
Monday.com je v oblasti řízení práce jako závan čerstvého vzduchu, který uživatelům umožňuje přizpůsobit pracovní postupy tak, aby dosáhli maximální funkčnosti. Je to tak trochu chameleon – platforma se stejně dobře přizpůsobí náročnému řízení projektů, rušné práci s CRM nebo běžným obchodním operacím! 🦎
Pokud jde o řízení projektů, Monday nabízí řadu možností pro definování, organizaci a provádění všech aspektů vašeho pracovního postupu.
Kromě vlastních pracovních postupů nabízí Monday několik zobrazení projektů, předem připravené automatizace a intuitivní ovládací panely. Využijte tuto platformu k pozorování svého projektu z různých úhlů a sledujte jeho průběh s jistotou a přehledem.
Funkce Monday
Nasadíme si detektivní klobouky a prozkoumáme vynikající funkce Monday, abychom pochopili, proč je to skvělý software pro řízení projektů. 🕵️
Zobrazení projektu
Jednoduchá změna perspektivy může odhalit věci, kterých jste si dříve nevšimli, a nikdo to neví lépe než projektoví manažeři. Přepínání mezi zobrazeními vám pomůže identifikovat slabá místa, zlepšit procesy, sledovat časové osy a dosáhnout cílů projektu s minimálními překážkami.
Jako špičkový vizuální software pro správu projektů Monday využívá různé pohledy, aby zajistil maximální přehlednost a transparentnost.
Platforma nabízí více než 10 zobrazení, která vám umožní vizualizovat toky dat podle vašich představ. Vyberte si zobrazení Gantt pro vytvoření časové osy a správu závislostí, zvolte zobrazení Workload pro pochopení kapacity vašeho týmu nebo použijte zobrazení Files pro správu projektových zdrojů. Snadno přepínejte mezi zobrazeními, uzamkněte zobrazení, abyste zabránili úpravám, a vyberte si své oblíbené schéma, abyste ušetřili čas a maximalizovali produktivitu.
Automatizace
Díky automatizačním možnostem Monday nemusíte ztrácet čas opakujícími se úkoly. Využijte je k zefektivnění práce a minimalizaci rizika chyb!
Používání automatizace může znít jako high-tech, ale není tomu tak – Monday umožňuje automatizovat úkoly bez kódování na základě jednoduché logiky zahrnující spouštěč, podmínku a akci. Například můžete chtít archivovat své úkoly vždy, když se jejich stav změní na Hotovo. V tomto případě je archivace úkolů akcí, změna stavu je spouštěčem a skutečný přechod na Hotovo je podmínkou.
Monday vám umožňuje vytvářet vlastní automatizace, ale můžete také použít předem připravené šablony projektů, abyste mohli hned začít. 😍
Vlastní role
Monday chápe, že projektoví manažeři potřebují bezchybně organizovat týmy, aby všichni znali své role a odpovědnosti, a proto nabízí přizpůsobené role.
Tato zajímavá funkce umožňuje manažerům definovat jasnou roli pro každého člena týmu zapojeného do konkrétního projektu. Role můžete přiřazovat na základě pracovní pozice a oddělení a definovat konkrétní oprávnění pro danou pozici. Tímto způsobem získá každý člen týmu adekvátní úroveň přístupu k plnění svých povinností a správě svých zaměstnaneckých účtů. Jakmile vytvoříte vlastní role, můžete je znovu použít pro jiné projekty a ušetřit tak čas.
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 10 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 16 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Motion vs. Monday: Porovnání funkcí
Motion a Monday nabízejí různé sady funkcí, takže se můžete přiklonit k jednomu softwaru v závislosti na svých požadavcích. Vyřešme dilema Monday vs. Motion porovnáním tří klíčových aspektů: uživatelská přívětivost, integrace a možnosti reportování, abychom našli ten správný nástroj pro správu projektů právě pro vás.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Nástroj pro správu projektů může mít všechny možné funkce, ale pokud není uživatelsky přívětivý, je to k ničemu.
Naštěstí s žádným z těchto nástrojů pro správu projektů tento problém mít nebudete. Motion i Monday jsou velmi snadno použitelné a intuitivní. S nastavením a správou pracovních postupů nebudete mít žádné potíže, i když jste v oblasti projektového řízení nováčky. Každé tlačítko a každá možnost jsou jasně označeny, takže nedochází k žádným nejasnostem.
Pokud jde o uživatelské přívětivost, říkáme tomu remíza. Jediná věc, která by mohla dát Monday výhodu, je design. Platforma má ve srovnání s Motion přitažlivější, barevnější rozhraní, které přitahuje mnoho uživatelů.
Integrace
Integrace s jinými aplikacemi dodává nástrojům pro správu projektů turbo boost a raketově zvyšuje jejich funkčnost.
Monday v tomto ohledu vyniká a nabízí více než 200 integrací pro snadnou spolupráci a komunikaci, optimalizované pracovní postupy, správu dokumentů, reporting a analytiku. Mezi oblíbené nativní integrace patří Canva, Miro, Zoom a Confluence. Monday má API, které vám pomůže propojit se s jinými nástroji a centralizovat práci.
Motion také nabízí nativní integrace, ale jejich seznam je výrazně kratší – integrovat lze pouze sedm aplikací. Naštěstí mezi nimi je i Zapier, přes který se můžete připojit k tisícům aplikací a platforem. Motion má také API, které vám poskytuje větší flexibilitu, pokud jde o integrace.
Pokud dáváte přednost nativním integracím, Monday je v tomto případě lepší volbou.
Možnosti reportování
Pro mnoho projektových manažerů jsou možnosti reportování nezbytností – chcete vizualizovat průběh projektu, porovnávat data, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a činit informovaná rozhodnutí.
Monday to chápe a nabízí robustní funkce pro vytváření reportů. Pomocí dashboardů s více než 30 widgety můžete měřit KPI, sledovat výkonnost, monitorovat pracovní vytížení a zjistit, zda váš tým postupuje podle plánu. Platforma nabízí zobrazení v podobě grafů, kde můžete získat konkrétní informace prostřednictvím analytických reportů a grafů.
Na druhé straně se zdá, že Achillovou patou Motion jsou možnosti reportování. Platforma je fantastická pro plánování a rozvrhování, ale postrádá podrobné funkce reportování, což může být pro mnoho projektových manažerů rozhodujícím faktorem. Naštěstí můžete Motion integrovat s jinými analytickými nástroji a rozšířit tak jeho funkčnost.
Motion vs. Monday na Redditu
Podívejme se, co o těchto nástrojích říká komunita Reddit.
Jeden uživatel zmínil, že se mu Motion líbí, ale považuje ho za příliš drahý – zde je výňatek z jeho recenze:
Moje zkušební doba vypršela. Funguje dobře, ale na to, co umí, je velmi drahý. Někdo by měl vymyslet něco podobného, ale levnějšího!
Svůj kalendář si nastavuji jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Na úpravu kalendáře si mohu věnovat 1 hodinu týdně, protože nejsem CxO, který musí řešit spoustu událostí.
Kdyby byla cena přiměřená, předplatil bych si ho. Možná by jejich cenový model měl být založen na počtu úkolů a změnách, a ne na paušální sazbě, která může být drahá.
Jiný uživatel uvedl, že se mu líbí Kanban tabule Monday, i když jejich nastavení může být pro správnou implementaci náročné:
Nastavení má sice pár zvláštností, ale je to nejlepší vylepšení, které jsme udělali. Máme tabule, na kterých všichni členové mohou sledovat práci, kterou vidí pouze oni a jejich manažer. Máme tabuli pro sledování dodavatelů a další pro interní účely.
Jeden uživatel ve stejném vlákně však nebyl fanouškem cenové struktury Monday:
Vyzkoušel jsem to a i když mi to připadá zajímavé, myslím si, že je to šíleně drahé. Navíc vás nutí platit po částech, takže možná zaplatíte za 10 dalších licencí, i když potřebujete jen jednu.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Motion vs. Monday
Výběr mezi Motion a Monday obvykle znamená kompromis. Pokud se rozhodnete pro možnosti plánování a rozvrhování Motion, musíte se smířit s nedostatkem nástrojů pro vytváření reportů. Na druhou stranu, pokud chcete využívat vlastní role a dashboardy Monday, nebudete mít k dispozici tolik funkcí pro plánování.
Naštěstí se nemusíte rozhodovat mezi kompromisy, pokud se rozhodnete pro třetí možnost, která má vše – ClickUp!
ClickUp je nástroj pro správu úkolů a projektů s funkcemi, které optimalizují pracovní postupy, organizují úkoly, umožňují spolupráci a sledují pokrok bez námahy. Díky jeho robustní sadě funkcí dosáhnete bezprecedentní úrovně produktivity. 📈
Podívejme se na tři základní funkce, díky kterým je ClickUp vynikající alternativou k Motion a Monday!
1. Řízení projektů ClickUp s podporou umělé inteligence
ClickUp se zaměřuje na usnadnění správy projektů pomocí specializované sady funkcí integrovaných do sady ClickUp Project Management Suite.
S ClickUp můžete spojit malé i velké týmy a pracovat na všech aspektech projektu s maximální přehledností a nasazením.
Plánujete projekt? ClickUp AI vám může pomoci! Tento výkonný asistent pro psaní s umělou inteligencí dokáže vytvořit celé projektové plány, časové osy a briefy, shrnovat poznámky, vytvářet programy schůzek, brainstormovat nápady a upravovat obsah – a vy získáte desítky rolově specifických podnětů pro dosažení požadovaných výsledků!
Pokud chcete mít větší kontrolu nad projektovými pracovními postupy, využijte více než 15 zobrazení ClickUp a vizualizujte data podle svých představ. Pomocí seznamů, tabulek, časových os a kalendářů můžete data prohlížet z různých úhlů a soustředit se na celkový přehled, aniž byste přehlédli důležité detaily.
Spolupráce je důležitým faktorem každého úspěšného projektu. ClickUp vám nabízí možnosti jako editace v reálném čase, korektury, chat, komentáře a poznámky, aby týmy byly informovány i o těch nejmenších aktualizacích.
Dashboardy ClickUp s více než 50 vizuálními widgety vám pomohou získat přístup k časovým rozvrhům, sprintovým plánům, ukazatelům projektů a dalším informativním zprávám, abyste mohli sledovat pokrok s praktickou přesností.
Potřebujete pomoc s vytvářením projektů od nuly? Využijte jednu z prvotřídních šablon pro správu projektů ClickUp, abyste ušetřili čas a zajistili konzistentnost. ✨
2. Úkoly ClickUp pro lepší přehled o pracovním postupu
Projektoví manažeři musí být schopni přidělovat, organizovat a sledovat úkoly s maximální přesností a efektivitou. ClickUp vám dává možnost navrhovat vlastní pracovní postupy pomocí ClickUp Tasks.
Tato sada vám umožňuje používat více než 35 ClickApps pro přizpůsobené řízení úkolů. Naplánujte úkoly týmu, vytvořte vztahy mezi úkoly, automatizujte opakující se akce nebo je hromadně upravujte. Díky možnostem, jako je přidání více přiřazených osob k úkolu, společná úprava a vláknové komentáře, nebylo nikdy snazší udržovat jednotný tým!
S ClickUp Custom Fields můžete poskytnout kontextové podrobnosti pro každý úkol, aby váš tým věděl, co má dělat. Díky tomu je filtrování a organizování denních výstupů hračkou, zejména u rozsáhlých projektů. Navíc můžete vytvářet ukázky úkolů pomocí nahrávek obrazovky a přiřazovat hierarchické úrovně přístupu, aby vaši kolegové mohli sebevědomě postupovat vpřed!
3. Zobrazení kalendáře ClickUp pro snadné plánování
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení projektů, z nichž zobrazení ClickUp Calendar z vás udělá profesionála v plánování a rozvrhování!
Toto rozložení vám umožňuje zobrazit úkoly podle dne, čtyř dnů, týdne nebo měsíce, takže si můžete vybrat úroveň detailů, kterou chcete v daném okamžiku sledovat.
Plánování je velmi snadné – stačí úkol přetáhnout do kalendáře a hotovo! Kalendář ClickUp se synchronizuje s vaším kalendářem Google, takže máte centralizovaný přehled o všech svých úkolech.
To, co vidíte ve svém kalendáři, je zcela přizpůsobitelné – můžete filtrovat zobrazení podle projektu, priority nebo jiného kritéria, úkoly označit barevnými kódy pro snazší orientaci a zobrazit podrobnosti úkolů. Oceníte hromadnou úpravu – vyberte více úkolů a změňte jejich podrobnosti, aniž byste museli proces opakovat nespočetkrát. 😍
Žádné kompromisy: ClickUp je snadné řízení projektů
Díky rozmanitým možnostem plánování, vizualizace a spolupráce je ClickUp splněným snem projektových manažerů. Jeho rozsáhlé možnosti přizpůsobení vám umožňují vytvořit pracovní prostor, který vyhovuje jakémukoli projektu a oboru činnosti. Navíc se integruje s více než 1 000 dalšími softwary, což vám umožňuje zefektivnit roztříštěnou práci na jedné platformě.
Vyzkoušejte bezplatnou verzi ClickUp a objevte jeho funkce na vlastní kůži! 😎