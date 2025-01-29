Aplikace pro správu projektů pro iOS: 10 nejlepších řešení pro zefektivnění pracovních postupů

Řízení projektů je jako žonglování s tuctem míčků najednou. Pokud nemáte v rukávu nějaké magické schopnosti, je opravdu náročné koordinovat úkoly, sledovat harmonogramy a řídit týmy úplně sám. 🤹
Naštěstí to nemusíte dělat sami – aplikace pro správu projektů vám pomohou plánovat, sledovat a organizovat všechny pohyblivé části vašeho projektu, aby fungoval jako dobře namazaný stroj.
Pokud hledáte aplikaci pro správu projektů, která dobře funguje na zařízeních iOS, pojďme ji prozkoumat! Představíme vám 10 nejlepších aplikací pro správu projektů pro iOS a prozradíme vám jejich klady, zápory a ceny. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v aplikacích pro správu projektů pro iOS?
Při výběru aplikace pro správu projektů je třeba zohlednit několik klíčových faktorů:
- Jednoduché rozhraní: Aplikace by měla mít intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadnou navigaci.
- Správa úkolů: Aplikace by měla podporovat vytváření, přiřazování a sledování úkolů a umožňovat nastavení termínů, připomínek, priorit a závislostí.
- Funkce pro spolupráci: Aplikace by měla umožňovat spolupráci v reálném čase a integraci s nástroji pro zasílání zpráv a komunikaci, jako je Slack a e-mail.
- Vizualizace projektu: Ujistěte se, že aplikace obsahuje nástroje pro vizualizaci projektu pro plánování a sledování pokroku, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Integrační možnosti: Zjistěte, zda se aplikace integruje s dalšími nástroji, které váš tým používá, jako jsou kalendář, CRM a vývojové nástroje.
- Přizpůsobení: Aplikace by měla být přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala vašemu konkrétnímu pracovnímu postupu, a to prostřednictvím vlastních polí, štítků a šablon projektů.
- Škálovatelnost: Aplikace by měla být schopna zvládnout větší a složitější projekty v závislosti na rozvoji vašeho podnikání.
10 nejlepších aplikací pro správu projektů pro iOS, které můžete implementovat pro svůj tým
Prohledali jsme celý internet, abychom vám přinesli to nejlepší z aplikací pro správu projektů pro iOS, které zefektivní vaši práci. 💪
Provedeme vás jejich funkcemi, omezeními a cenami, abychom vám pomohli najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám. Začněme!
1. ClickUp
Seznamte se s ClickUp – softwarem pro správu projektů kompatibilním s iOS, který usnadňuje spolupráci a správu vícestupňových pracovních postupů.
Jeho přizpůsobivý rámec Projektová hierarchie organizuje i ty nejsložitější projekty do přehledných úkolů a podúkolů. Navíc umožňuje týmům přepínat mezi více než 15 zobrazeními projektů, jako jsou Tabule, Gantt a Seznam, a to vše v rámci jedné jednotné platformy. 🎯
Díky bohatým přizpůsobitelným funkcím mohou týmy proměnit své nápady v realizovatelné úkoly a strukturovat projektové plány se zaměřením na klíčové milníky. Využijte četné šablony pro správu projektů pro rychlé a efektivní spuštění a přizpůsobte stavy, aby byl váš tým informován o každé fázi projektu.
Hledáte přehledný souhrn všech projektů, které máte na starosti? Využijte šablonu ClickUp Executive Project Status Report! Její vlastní pole, jako například rozsah, stav rozpočtu a hodnocení projektu, vám pomohou prezentovat ta nejdůležitější data.
Získejte komplexní přehled o celém svém pracovním prostoru díky ClickUp Dashboards. Jsou ideální pro agilní správu projektů a vývoj produktů, poskytují 360° pohled na klíčová data a umožňují lepší rozhodování. Díky přizpůsobitelným widgetům máte přístup k důležitým informacím o jednotlivcích, sprintech, projektech a úkolech.
Zvyšte rychlost řízení a realizace projektů s aplikací ClickUp AI, která vám pomůže:
- Vytvořte osnovy projektů
- Návrhy dokumentů
- Vytvářejte souhrny poznámek z jednání
Posilte spolupráci v reálném čase přidáváním komentářů k jakémukoli úkolu nebo dokumentu. V komentářích můžete přiřazovat úkoly, chatovat v reálném čase, sdílet přílohy a zůstat informováni díky komplexním oznámením.
Stáhněte si ClickUp pro zařízení iOS a vyzkoušejte jeho plynulý výkon na mobilních zařízeních, počítačích a dokonce i na hodinkách Apple Watch, díky čemuž bude snazší než kdy dříve zůstat produktivní i na cestách! 🏃
Nejlepší funkce ClickUp
- Jednoduchá vizuální spolupráce s ClickUp Whiteboards a Mind Maps
- Widgety pro sledování času a přehledy pro řízení podniku
- Připomenutí a oznámení
- Okamžité aktualizace pokroku díky vlastním stavům a milníkům projektu
- Intuitivní funkce pro sledování cílů
- Snadné nastavení priority úkolů
- Projektové panely pro přehled úkolů z ptačí perspektivy
- Nativní asistent pro psaní s umělou inteligencí
- Automatizace pro zefektivnění rutinních úkolů
- Integrace s více než 1 000 nástroji, jako jsou Slack, Google Drive, Figma a Loom.
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může vést k náročnému osvojování.
- Abyste mohli využívat funkce AI, musíte mít placený tarif.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Neformální. PM
Casual. PM, známý také jako Casual, je jednoduchý vizuální nástroj pro správu projektů a procesů, který umožňuje přizpůsobenou organizaci úkolů. Poskytuje vám 360° pohled na váš projekt a jasné pochopení jeho průběhu. 🌊
Pomocí funkce Canvas můžete snadno vytvářet pracovní postupy od nuly přidáváním úkolů a vzájemných závislostí mezi nimi. Pokud vaše podnikání prosperuje díky opakovatelným procesům, Casual. PM vám ušetří čas, protože můžete snadno klonovat a restartovat každý pracovní postup, který jste vytvořili.
Do projektu můžete také přidat členy týmu, kterým můžete přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat jejich pokrok v rámci pracovního postupu. Aplikace pro iOS dokonce nabízí přehledný panel s vizuálními úkoly a všemi vašimi probíhajícími projekty.
Casual. PM nejlepší funkce
- Šablony pro správu projektů
- 360° pohled na projekt
- Integrace s nástroji jako Dropbox, Google Drive a Google Calendar
- Klonování projektů
- Vizuální plánování a sledování úkolů
Neformální. Omezení PM
- Rozhraní může být pro některé uživatele příliš složité.
- Mohlo by být výhodné mít více možností integrace.
Casual. Ceny PM
- Osobní: 10 $/měsíc na uživatele
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Tým: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Casual. Hodnocení a recenze PM
- G2: 4,3/5 (méně než 10 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
3. MeisterTask
MeisterTask je aplikace pro správu úkolů a projektů, která funguje hladce na všech zařízeních iOS. Umožňuje vám spolupracovat s vaším týmem a sledovat projekty prostřednictvím několika praktických zobrazení.
Využijte kanbanové projektové tabule k digitalizaci svých pracovních postupů a získejte přehledný pohled na postup úkolů. Otevřete si dashboard s přizpůsobitelným rozhraním, které vám umožní rychlý přehled o oznámeních, projektech a nadcházejících úkolech.
Díky funkci Gantt Timeline od MeisterTask mohou projektoví manažeři zvýšit efektivitu a zajistit soulad v týmu. Přiřazujte a plánujte úkoly v kalendářovém zobrazení, což usnadňuje identifikaci překážek a dodržování termínů. Navíc můžete automatizovat opakující se úkoly, abyste ušetřili čas. ⏳
MeisterTask vás udržuje v obraze díky připomenutím a oznámením na vašem iPhonu nebo iPadu a podporuje dokonce i práci offline. Až se příště připojíte k internetu, veškerá vaše práce se synchronizuje do nejnovějšího stavu.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Automatizace úkolů
- Šablony pro správu projektů a úkolů
- Práce offline
- Více zobrazení projektů
- Sledování času
Omezení MeisterTask
- Přidání kalendáře pracovního toku může být prospěšné.
- Mobilní oznámení mohou být někdy nespolehlivá.
Ceny MeisterTask
- Základní: Zdarma
- Pro: 6,50 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
4. TeamWeek
TeamWeek (nebo Toggl Plan) vám umožňuje vytvářet vizuální plány a harmonogramy projektů během chvilky díky uživatelsky přívětivým časovým osám s funkcí drag-and-drop. A když se objeví neočekávané překážky nebo se změní plány, můžete snadno provést rychlé úpravy.
Přidejte do svého pracovního postupu podrobnosti, jako jsou přílohy souborů, odhady a komentáře s zpětnou vazbou, a přehledně je uspořádejte na jednom místě. Navíc díky e-mailovým a aplikovaným aktualizacím nikdy neztratíte přehled o svých úkolech a plánech. 📢
Potřebujete širší perspektivu? Odstupte a podívejte se na svůj projektový plán a kapacitu týmu na měsíc, čtvrtletí nebo rok dopředu. Tímto způsobem můžete předem odhalit potenciální výzvy a řešit je přímo.
Nejlepší funkce TeamWeek
- Časové osy, které lze sdílet s klienty
- Přizpůsobitelné karty úkolů
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Barevně odlišené milníky pro sledování termínů
- Oznámení v aplikaci
Omezení TeamWeek
- Naučit se používat software zabere nějaký čas
- Omezené mobilní funkce
Ceny TeamWeek
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele
- Business: 13,35 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze TeamWeek
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
5. Nifty
Nifty je pracovní prostor určený pro plánování projektů, komunikaci v týmu a automatické podávání zpráv o pokroku. Nabízí ideální rovnováhu mezi strategickým plánováním na vysoké úrovni a každodenním řízením spolupráce. 🤝
Nastavte vizuální časovou osu pro své hlavní cíle a udržujte svůj tým na stejné vlně díky automatickým aktualizacím pokroku po dokončení úkolů. Pokud jde o sledování milníků, Nifty vás informuje o aktuálním stavu v reálném čase.
Aplikace vám umožňuje organizovat, prioritizovat a sledovat vaši každodenní práci pomocí řady zobrazení, jako jsou Kanban, Seznam, Časová osa, Kalendář a Swimlane.
Váš tým může snadno sdílet nápady a shromažďovat zpětnou vazbu v reálném čase pomocí integrovaného chatu a videohovorů na jedno kliknutí. Navíc můžete vytvářet projektové dokumenty, poznámky a wiki a sdílet je se svými spolupracovníky.
Skvělé nejlepší funkce
- Integrace s nástroji jako Zoom, Slack a Google Docs
- Automatizace pracovních postupů
- Automatické hlášení o postupu
- Snadná správa cílů
- Více zobrazení projektů
Šikovná omezení
- Někteří uživatelé mohou považovat rozhraní za trochu nepřehledné.
- Funkce značkování by mohla být flexibilnější.
Výhodné ceny
- Navždy zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
6. Trello
Trello je král Kanbanových tabulek! Tento vizuální nástroj pro správu projektů je jako interaktivní nástěnka, která revolučním způsobem mění způsob, jakým organizujete a sledujete svou práci.
Úkoly v Trello jsou digitální poznámkové lístky známé jako karty. Pomocí jednoduchého přetažení je můžete snadno přeskupovat, stejně jako položky na virtuální nástěnce. 📌
Asistent automatizace bez kódování od Trello vám umožňuje vytvářet pravidla, tlačítka a příkazy, které zajistí, že vám neuniknou žádné opakující se úkoly. Dokáže dokonce identifikovat opakující se procesy a navrhnout řešení automatizace jedním kliknutím.
K monitorování úkolů použijte klasické zobrazení tabule Trello, kalendář pro sledování termínů, časovou osu pro plánování, tabulku pro data nebo mapy pro úkoly založené na poloze.
Nejlepší funkce Trello
- Více než 100 šablon pro správu projektů
- Asistent automatizace bez nutnosti programování
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop
- Snadno vytvářené seznamy úkolů
- Spolupráce prostřednictvím komentářů
Omezení aplikace Trello
- Potřebuje více integrovaných reportů a analytických nástrojů
- Nejlépe funguje pro menší úkoly, na kterých se podílí až pět osob.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
7. Jira
Jira od společnosti Atlassian je dokonalým podpůrným systémem pro agilní týmy, který zvyšuje jejich efektivitu a podporuje spolupráci na projektech.
Scrum tabule Jira rozdělují velké sprinty na zvládnutelné úkoly a pomáhají vašemu týmu dosahovat výsledků bleskovou rychlostí. Interaktivní časová osa je jako plátno, na kterém můžete organizovat pracovní položky, přidávat epické úkoly, nastavovat harmonogramy vydání a sledovat závislosti.
Snadno sledujte úkoly a spolupracujte tím, že jako tým vytváříte, aktualizujete, upravujete, sledujete a analyzujete úkoly. Využijte připravené přehledy a panely k zjednodušení rozhodování. 🔮
A pokud chcete ušetřit čas a zefektivnit své pracovní postupy, Jira nabízí šablony, které pokrývají různé týmy, oddělení a kategorie, od vývoje softwaru po marketing a správu produktů.
Nejlepší funkce Jira
- Hladká spolupráce na úkolech
- Dashboardy pro 360° přehled o projektu
- Více než 3 000 integrovaných aplikací
- Scrum tabule a časové osy projektů
- Podrobné reporty
Omezení Jira
- Začátečníci mohou potřebovat školení k používání platformy.
- Více možností přizpůsobení ovládacího panelu by mohlo být užitečné.
Ceny Jira
- Zdarma: až pro 10 uživatelů
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
8. Basecamp
Basecamp je efektivní a uživatelsky přívětivý software pro správu projektů. Je to jako vaše virtuální centrum, kde celý váš tým může snadno ukládat, spolupracovat, diskutovat a dodávat úkoly v rámci projektu.
Udržujte pořádek a usnadněte si pracovní život tím, že budete mít všechny úkoly, projekty a plány přehledně uspořádané na jedné stránce. Použijte zobrazení Lineup pro celkový přehled o svých projektech od začátku do konce.
Sledujte úkoly snadno pomocí seznamů úkolů. Jako projektový manažer oceníte možnost vytvořit si libovolný počet seznamů, přiřadit úkoly a mít přehled o termínech díky včasným oznámením. 🔔
Využijte nástěnku jako digitální zasedací místnost, kde jsou všechny vaše konverzace o konkrétním tématu shromážděny na jedné stránce. A pokud potřebujete rychlé odpovědi nebo máte naléhavé otázky, využijte skupinový chat v reálném čase.
A to nejlepší? Pro každý projekt máte k dispozici neomezený prostor, abyste mohli všechny své dokumenty, soubory a obrázky přehledně uspořádat a mít je snadno přístupné.
Nejlepší funkce Basecampu
- Zprávy v reálném čase
- Více zobrazení v aplikaci pro správu projektů
- Podpora cloudových souborů s Figma, Dropbox, Airtable atd.
- Neomezené úložiště dat
Omezení Basecampu
- Videokonference mohou být užitečným doplňkem
- Integrace s jinými nástroji může být omezená.
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamo Pro Unlimited: 299 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
9. QuickPlan
QuickPlan klade důraz na snadnost a efektivitu, pokud jde o organizaci a řízení projektů, plánů a cílů na zařízeních iOS. Tato aplikace vám nabízí nejúčinnější plánování s minimálním úsilím a nutností učení.
Aplikace nabízí tři zobrazení pro správu úkolů: přehled, Ganttův diagram a inspektor. Snadno organizujte úkoly do skupin a podprojektů, zobrazujte je v rámečcích skupin a přesouvejte více úkolů najednou. Nabízí také další pole úkolů, jako je barva lišty úkolů, ikona úkolu, kontakt a pole URL.
Díky Natural Gestures, jeho vynikající funkci, můžete provádět běžné akce, jako je přidávání, úpravy a přesouvání úkolů, pomocí jednoduchých dotykových gest. Můžete také použít klávesové zkratky k provádění akcí, aniž byste zvedali prsty z klávesnice, což zajišťuje plynulý pracovní postup. ⌨️
QuickPlan také zjednodušuje sdílení projektů. Importujte soubory z aplikace iOS Files nebo použijte funkci iOS Open In k kopírování souborů do jiných aplikací třetích stran, jako jsou Dropbox a iCloud Drive.
Nejlepší funkce QuickPlan
- Dotyková gesta pro snadnou správu úkolů
- Klávesové zkratky pro iOS
- Snadné sdílení projektů
- Snadnější správa projektů v různých zobrazeních
- Předdefinované rychlé seznamy
Omezení aplikace QuickPlan
- Uživatelská podpora by mohla být lepší.
Ceny QuickPlan
- Jednorázový nákup: 49,99 $
Hodnocení a recenze QuickPlan
- App Store: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
10. Priority Matrix
Priority Matrix od Appfluence nabízí komplexní řešení pro správu priorit, úkolů a projektů, které zajišťuje transparentnost, odpovědnost a efektivitu. Díky 4-kvadrantovému rámci můžete snadno sledovat řadu projektů a stovky úkolů.
Vizuálně kategorizujte své úkoly pomocí ikon a hvězdiček, což vám umožní rychle identifikovat a prioritizovat úkoly. Navíc můžete úkoly filtrovat podle spolupracovníků, takže snadno uvidíte, kdo na čem právě pracuje. Abyste nikdy neztratili přehled o úkolu, využijte funkce jako značky, filtry, třídění a vyhledávání. 🧐
Priority Matrix vám umožňuje generovat okamžité zprávy na denní, týdenní nebo časově specifické bázi, abyste mohli efektivně sledovat týmy a stav projektů. Pro komplexní hodnocení výkonu můžete snadno vytvářet individuální zprávy pro každého člena týmu.
Nejlepší funkce Priority Matrix
- Sdílení souborů pomocí drag-and-drop
- Integrace s Office 365, Outlook 365 a Microsoft Teams
- Chat v aplikaci
- Okamžité reportování
- Více možností filtrování
Omezení Priority Matrix
- Desktopová aplikace může být ve srovnání s jinými softwary pro správu projektů v tomto seznamu poněkud neohrabaná.
- Pro správu projektů by se hodilo více automatizací úkolů.
Ceny Priority Matrix
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- PM pro Office 365: 9 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Priority Matrix
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
Dosáhněte více s menším úsilím pomocí nejlepších aplikací pro správu projektů pro iOS
Zvyšte efektivitu svého týmu pomocí špičkových aplikací pro správu projektů, které vám představíme. Rozlučte se s chaosem na pracovišti a přivítejte efektivní komunikaci, snadné sledování úkolů a rychlé vytváření reportů.
Chcete-li komplexní řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti správy projektů, vyzkoušejte ClickUp zdarma! S více než 1 000 šablonami, více než 15 zobrazeními, automatizací úkolů, funkcemi pro spolupráci v reálném čase a podporou umělé inteligence je úspěšná realizace vašeho projektu na dosah ruky. 🙌