Jak používat Slack pro řízení projektů

Jako projektový manažer jste se pravděpodobně setkali s celou řadou složitých nástrojů, z nichž každý nabízí více funkcí, než možná potřebujete.
Pravdou je, že nemusíte utrácet jmění za sofistikovaný nástroj pro řízení projektů s funkcemi, které nikdy nevyužijete. Základní nástroje, včetně bezplatných nástrojů pro řízení projektů, často dokážou pokrýt vaše obchodní potřeby.
Například pokud již používáte Slack pro týmovou komunikaci, můžete se na něj spolehnout i při řízení projektů. Přesně tak. Stejná platforma, kterou používáte pro každodenní hlášení a sdílení GIFů, vám může pomoci udržet vaše projekty organizované a na správné cestě.
Tento blog vám ukáže, jak využít Slack pro řízení projektů. Navíc vám prozradíme, jak to vylepšit!
Využití Slacku pro řízení projektů: Stručný průvodce
Slack je aplikace pro firemní komunikaci, která sice není plnohodnotným nástrojem pro řízení projektů, ale může vám výrazně zjednodušit úkoly spojené s řízením projektů.
Takto můžete využít Slack pro řízení projektů:
1. Spravujte úkoly pomocí specializovaných projektových kanálů
Slack je dynamický software pro správu úkolů, který vám umožňuje vytvářet samostatné komunikační kanály pro různé projekty. Každý projekt může mít svůj vlastní kanál, kde mohou členové týmu sdílet a ukládat soubory, komunikovat o důležitých úkolech a aktualizovat stavy.
Toto nastavení zajišťuje, že všechny informace související s projektem jsou uloženy na jednom místě, což členům týmu usnadňuje vyhledávání a spolupráci na konkrétních úkolech.
Takto můžete pomocí nabídky zkratek spustit kanály Slacku určené pro konkrétní projekty:
- Otevřete Slack: Přejděte do svého pracovního prostoru
- Vytvořte kanál: Klikněte na ikonu plus vedle položky „Kanály“ v postranním panelu
- Pojmenujte svůj kanál: Dejte mu název specifický pro daný projekt, aby bylo jasné, k čemu slouží
- Pozvěte členy týmu: Přidejte všechny, kdo se na projektu podílejí, a udržujte veškerou komunikaci na jednom místě. Toto nastavení vám pomůže udržet všechny diskuze, soubory a aktualizace přehledně uspořádané, stejně jako udržujete pořádek v krabici s nářadím
📮 Proč některé týmy přehodnocují Slack
ClickUp provedl průzkum mezi více než 4 000 profesionály a zjistil společný problém: když je chat oddělený od práce, trpí tím koordinace. Podívejte se, jak ClickUp Chat nabízí propojenější přístup.
2. Nastavte osobní stavy projektů pro větší transparentnost
Slack umožňuje uživatelům nastavit osobní statusy, aby informovali členy týmu o své dostupnosti.
Ačkoli Slack nenabízí konkrétní projektové stavy, aktualizace vašeho osobního stavu pomáhá udržovat celý tým v obraze o tom, kdo na čem pracuje. Tímto způsobem si všichni uvědomují role a pokrok ostatních.
Takto na to můžete jít:
- Otevřete Slack a klikněte na svou profilovou fotku v pravém horním rohu
- Z rozbalovacího menu vyberte možnost „Nastavit stav“
- Vyberte přednastavený stav nebo zadejte vlastní stav, například „Pracuji na úkolu X“
- Přidejte emoji, které vizuálně znázorní váš stav
- Volitelně můžete nastavit dobu platnosti svého stavu
- Klikněte na „Uložit“, abyste aktualizovali svůj stav a informovali svůj tým o své aktuální dostupnosti
3. Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím kanálů a hovorů
Jako komunikační aplikace zajišťuje Slack plynulý a organizovaný průběh týmových konverzací.
Členové týmu mohou snadno sdílet soubory, pořádat porady, vést videohovory a spolupracovat prostřednictvím nativního systému příspěvků Slacku. Tato interakce v reálném čase zajišťuje, že jsou všichni na stejné vlně, což podporuje efektivní komunikaci a rychlé rozhodování.
4. Využijte vyhledávací funkci Slacku k nalezení informací
Funkce vyhledávání ve Slacku vám pomáhá rychle najít zprávy a soubory pomocí modifikátorů a příkazů se lomítkem. To je obzvláště užitečné pro vyhledávání konkrétních informací z minulých konverzací, díky čemuž se zajistí, že se důležité detaily nikdy neztratí.
Díky prohledávání všech zpráv a souborů mohou členové týmu efektivně najít potřebné informace, což zefektivňuje pracovní postupy a udržuje projekty na správné cestě.
Takto můžete efektivně vyhledávat:
- Otevřete Slack a klikněte na vyhledávací lištu v horní části
- Použijte modifikátor „from:“ k vyhledání zpráv od konkrétní osoby
- Použijte modifikátor „in:“ pro vyhledávání v konkrétním kanálu
- Kombinujte modifikátory jako „před:“ a „po:“ pro zúžení výsledků podle data
- Zadejte relevantní klíčová slova nebo fráze související s informacemi, které hledáte
- Stiskněte klávesu Enter pro zobrazení výsledků vyhledávání a rychlé nalezení zpráv nebo souborů, které potřebujete
5. Automatizujte připomenutí, abyste měli termíny pod kontrolou
Slack vám umožňuje nastavit automatické připomenutí schůzek, termínů a důležitých úkolů, takže vám nic neunikne. Tato funkce pomáhá všem udržet přehled a být informovaní o nadcházejících povinnostech.
Pomocí připomínek ve Slacku můžete udržovat plynulý pracovní tok a zajistit, aby váš tým dodržoval termíny a plnil své povinnosti.
Takto můžete automatizovat připomenutí ve svém účtu Slack:
- Otevřete Slack: Přejděte do svého pracovního prostoru
- Nastavte připomenutí: Do pole pro zprávu zadejte /remind
- Přidejte podrobnosti: Uveďte, komu připomínku zasíláte, o jaký úkol se jedná a kdy má být splněn
- Potvrďte: Stiskněte klávesu Enter a Slack naplánuje připomenutí
6. Propojte své oblíbené nástroje se Slackem a zajistěte si plynulý pracovní postup
Slack vám umožňuje propojit vaše oblíbené nástroje – jako ClickUp, Zoom, Google Drive nebo jiné – a přijímat aktualizace, spravovat úkoly a provádět akce přímo ve vašem komunikačním centru. Tato integrace šetří čas a zajišťuje plynulost a centralizaci vašich pracovních postupů.
Takto integrujete své nástroje se Slackem:
- Najděte adresář aplikací Slack ve svém pracovním prostoru
- Zadejte název nástroje, který používáte, například Asana nebo Trello
- Vyberte nástroj a klikněte na „Přidat do Slacku“ pro integraci
- Postupujte podle pokynů a propojte svůj účet pro řízení projektů se Slackem. Díky této integraci budete mít své nástroje přímo tam, kde chatujete, a vše tak snadno spravujete, aniž byste museli Slack opustit
7. Připněte důležité zprávy a soubory pro rychlý přístup
Důležité informace můžete mít vždy po ruce tím, že si v kanálech Slacku připnete klíčové zprávy a soubory.
Připnutí zajišťuje, že důležité dokumenty a poznámky jsou snadno dostupné pro všechny v kanálu, takže nikdo nemusí prohledávat nespočet zpráv, aby našel to, co potřebuje. Tato funkce zvyšuje efektivitu a pomáhá vašemu týmu rychle vyhledávat důležité materiály.
Toto musíte udělat, abyste mohli připnout zprávy a soubory:
- Najděte zprávu nebo soubor: Vyhledejte položku ve svém kanálu Slack
- Připnout: Klikněte na tři tečky vedle zprávy nebo souboru
- Vyberte možnost „připnout do kanálu“: Tato akce připne položku do kanálu
- Přístup k připnutým položkám: Klikněte na ikonu připnutí v horní části kanálu a zobrazte všechny připnuté položky
Nejste si jisti, zda Slack splní vaše požadavky na řízení projektů? Prozkoumejte některé alternativy Slacku a najděte tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Omezení používání Slacku pro řízení projektů
Slack je účinný komunikační nástroj se základními funkcemi pro správu úkolů, ale kvůli svým omezením není vhodný pro komplexní potřeby projektového řízení.
Zde je několik oblastí, ve kterých Slack může zaostávat:
- Chybí pokročilé funkce pro řízení projektů: Slack ze své podstaty nepodporuje klíčové funkce pro řízení projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, závislosti úkolů a správa zdrojů. Tyto funkce jsou nezbytné pro detailní plánování a sledování projektů, zejména u komplexních projektů
- Nespecializovaný design pro řízení projektů: Slack je primárně navržen pro komunikaci, nikoli pro řízení projektů. Nemůžete v něm přidělovat úkoly ani je sledovat, spravovat termíny a podávat zprávy o postupu projektu. Bez těchto funkcí může v týmech docházet k nejasnostem a potenciálně k nedodržení důležitých termínů
- Omezené reporty a analytika: Slack nenabízí rozsáhlé funkce pro reportování nebo analytiku v rámci řízení projektů, což ztěžuje vytváření podrobných projektových reportů nebo sledování výkonnostních metrik v čase. To může být významnou nevýhodou pro projektové manažery, kteří potřebují poskytovat zainteresovaným stranám komplexní přehled o projektu
- Chybí nativní sledování času: Slack nemá vestavěné funkce pro sledování času, které jsou klíčové pro monitorování času stráveného na konkrétních úkolech nebo projektech. Týmy se často musí spoléhat na integrace třetích stran, které nemusí plynule zapadat do pracovního postupu Slacku
- Roztříštěná správa souborů: Slack umožňuje sdílení souborů, ale neposkytuje komplexní systém pro správu souborů. Soubory se mohou rozptýlit po různých zprávách a kanálech, což ztěžuje vyhledání konkrétních dokumentů bez náročného hledání, a to i s využitím AI ve Slacku
- Chybějící vizualizace úkolů: Vizuální pomůcky jsou pro týmy klíčové, aby rychle pochopily průběh úkolů a stav pracovních postupů. Slack neobsahuje vizuální nástroje, jako jsou Kanbanové tabule nebo projektové dashboardy
- Minimální nastavení priorit: Platforma postrádá pokročilé možnosti pro nastavení priorit úkolů v kontextu projektu. Toto omezení může ztěžovat řízení úkolů na základě naléhavosti a důležitosti
Tyto omezení (a další) můžete vyřešit pomocí ClickUp, výkonné alternativy. Nabízí řadu pokročilých funkcí pro řízení projektů, které se zaměřují právě na nedostatky, které se vyskytují ve Slacku. ClickUp byl od základu vyvinut jako specializovaný nástroj pro řízení projektů a zajišťuje přesné a efektivní sledování a řízení projektů.
Jak to ClickUp vylepšuje
Na rozdíl od Slacku, který se zaměřuje především na komunikaci, je ClickUp speciálně navržen jako aplikace pro řízení projektů. Díky tomu je ClickUp vynikající volbou pro týmy, které chtějí zefektivnit své projektové procesy.
Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení se ClickUp přizpůsobí různým pracovním postupům, ať už řídíte projekty pro malý tým nebo koordinujete rozsáhlé podnikové projekty.
ClickUp integruje správu úkolů, dokumentaci, spolupráci, sledování času a reporting do jedné platformy, čímž eliminuje nutnost používat více nástrojů najednou. Na rozdíl od Slacku nabízí komplexní funkce pro řízení projektů.
Zde se podíváme blíže na to, jak ClickUp řeší některé běžné omezení Slacku při řízení projektů:
1. Pokročilé funkce pro spolupráci
ClickUp je nejúčinnější nástroj pro komunikaci a spolupráci na pracovišti, který zvyšuje produktivitu a komunikaci týmu na jedné platformě.
Od chatu v reálném čase až po dynamické tabule – ClickUp usnadňuje plynulou spolupráci napříč týmy a zajišťuje, že jsou pokryty všechny aspekty projektu od počátku až po dokončení. Jeho integrované prostředí podporuje různé potřeby spolupráce, ať už sdílíte rychlé aktualizace s klienty nebo brainstormujete nad složitými projekty.
Zde jsou některé z jeho klíčových funkcí:
- Spolupracujte s kolegy na ClickUp Docs s kontrolou verzí a aktualizacemi v reálném čase
- Zanechávejte komentáře přímo k úkolům nebo dokumentům a poskytujte okamžitou zpětnou vazbu pomocí funkce „Přiřazené komentáře“ v ClickUp
- Využijte tabule ClickUp pro brainstormingové sezení a společné plánování
- Organizujte úkoly vizuálně pomocí tabulek ClickUp Kanban a získejte jasný přehled o postupu projektu
2. Chytré řízení projektů
ClickUp zefektivňuje každou fázi vašich projektů díky robustní sadě nástrojů navržených pro zvýšení efektivity a transparentnosti.
Tato platforma umožňuje týmům přesně plánovat, realizovat a sledovat projekty a integruje úkoly, časové osy a spolupráci do jednoho sjednoceného prostoru.
Díky funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, vlastní stavy a sledování času, ClickUp zajišťuje, že jsou splněny milníky projektu, zdroje jsou efektivně spravovány a členové týmu jsou stále v souladu s cíli a termíny.
Zde je několik hlavních funkcí:
- Nastavte závislosti úkolů a zajistěte tak postupné dokončování projektových činností pomocí ClickUp Tasks
- Přidejte vlastní pole a stavy pro snadnější organizaci a analýzu úkolů
- Vizualizujte a analyzujte svou práci 15 různými způsoby pomocí ClickUp Views
- Sledujte časové osy a závislosti projektů pomocí Ganttových diagramů ClickUp a získejte komplexní přehled o průběhu projektu
- Přizpůsobte si panely pomocí widgetů a sledujte míru dokončení úkolů a časové rozvržení, abyste získali lepší přehled o projektu díky panelům ClickUp.
- Efektivně spravujte časové osy a pracovní zátěž týmu pomocí nativní funkce sledování času v ClickUp
- Nastavte automatizaci pro zpracování rutinních úkolů, jako je zasílání připomínek termínů, aktualizace stavů úkolů nebo dokonce přeřazování úkolů na základě změn v projektu pomocí ClickUp Automation
- Využijte centrální informační centrum, automatizaci pracovních postupů a okamžité odpovědi na pracovní dotazy pomocí ClickUp Brain, asistenta s umělou inteligencí. Může výrazně zvýšit produktivitu vašeho týmu a zlepšit jeho schopnosti při rozhodování.
3. Zefektivnění interní komunikace
ClickUp zajišťuje jasnou a efektivní komunikaci, takže všichni členové týmu jsou informovaní a na stejné vlně. Tím se snižuje riziko nedorozumění a zlepšuje se celková koordinace projektu.
Zde je několik konkrétních způsobů, jakými ClickUp podporuje týmovou komunikaci:
- Informujte všechny zúčastněné strany prostřednictvím komentářů k úkolům, přidáním jako sledující, zmínkami @ a přiřazováním úkolů jako komentářů
- Rychle vyhledávejte a sdílejte důležité soubory, úkoly a další položky odkudkoli v ClickUp a propojených aplikacích díky funkci Connected Search
- Pište bezchybné e-maily a další interní komunikaci ve svém oblíbeném tónu a stylu s ClickUp Brain
- Zapojte se do chatu v reálném čase a zvyšte přehlednost a kontinuitu pomocí ClickUp Chat View
- Nahrávejte a sdílejte záznamy obrazovky pomocí ClickUp Clips, abyste vizuálně zprostředkovali nápady a objasnili složité body
Šablona strategie interní komunikace a akčního plánu od ClickUp pomáhá zlepšit přehlednost a soulad v celé vaší organizaci. Propojuje různé hierarchické úrovně a oddělení a zajišťuje soulad mezi vedením a zaměstnanci.
Tato šablona komunikačního plánu je užitečná pro stanovení jasných komunikačních cílů, zefektivnění strategií a vyhodnocení jejich účinnosti, což v konečném důsledku vede k informovanějším a angažovanějším zaměstnancům.
Takto vám to pomůže:
- Stanovte komunikační cíle a záměry, abyste sladili úsilí týmu
- Vypracujte měřitelné akční plány pro sledování pokroku a výsledků
- Organizujte a vizualizujte úkoly a pokrok na jednom centrálním místě
- Zajistěte strategické sladění s vizí společnosti a provozními cíli
- Vytvořte otevřené prostředí pro zpětnou vazbu a zlepšete tak komunikační postupy
Přechod ze Slacku na ClickUp
Přechod ze Slacku na ClickUp je jednodušší, než si možná myslíte. Integrace ClickUp se Slackem zajišťuje, že úkoly, dokumenty, cíle a chaty zůstanou propojené, což usnadňuje přechod týmům zvyklým na komunikační prostředí Slacku.
Zde je návod, jak hladce přejít:
- Zadejte svou pracovní e-mailovou adresu: Začněte tím, že se na platformě ClickUp zaregistrujete pomocí své pracovní e-mailové adresy a získejte přístup k široké škále nástrojů pro zvýšení produktivity
- Propojte Slack s ClickUp: Propojte svůj účet Slack s ClickUp a zajistěte si plynulou komunikaci. Tato integrace vám umožní spravovat úkoly a spolupracovat přímo ze Slacku
- Vytvářejte úkoly přímo ze Slacku: Použijte nový příkaz /ClickUp v jakémkoli kanálu Slacku a rychle vytvářejte nové úkoly, aniž byste museli Slack opustit
- Rozbalte úkoly ve Slacku: Umožněte odkazům na úkoly zveřejněným ve Slacku automaticky zobrazovat podrobné informace, které poskytují kontext a přímý přístup k akcím úkolu, čímž zvyšují přehlednost pracovního postupu
- Efektivní správa úkolů: Pomocí rozbalovacích akcí ve Slacku můžete upravovat termíny, priority, stavy a další parametry a přímo spravovat své úkoly z ClickUp v kanálech Slacku
- Převádějte zprávy ze Slacku na úkoly a komentáře v ClickUp: Zjednodušte vytváření úkolů tím, že zprávy ze Slacku převedete na úkoly nebo komentáře v ClickUp – stačí v libovolné zprávě vybrat možnost „další akce“.
- Nastavte si oznámení: Nakonfigurujte ClickUp tak, aby posílal oznámení v reálném čase do vašich kanálů na Slacku o novinkách, jako jsou nové úkoly, komentáře a změny stavu
Řízení projektů a procesů s ClickUp
ClickUp sjednocuje všechny nezbytné nástroje do jednoho, což usnadňuje správu a sledování projektových procesů.
Řešení pro řízení projektů od ClickUp propojuje všechny prvky vašich projektů – úkoly, dokumenty, konverzace a přehledy – do jedné snadno použitelné platformy, která pomáhá týmům pracovat rychleji a efektivněji.
S více než 1 000 šablonami a četnými funkcemi, které zvyšují efektivitu, ClickUp zefektivňuje sledování úkolů, reporting a spolupráci v týmu, což týmům usnadňuje efektivní plánování, realizaci a monitorování projektů.
Šablona pro řízení projektů od ClickUp vám díky dobře organizovanému rámci pomůže efektivně řešit výzvy spojené s plánováním projektů. Tato šablona, navržená pro řízení práce v různých fázích projektu, nabízí strukturovaný přístup prostřednictvím vyhrazených prostorů a složek.
I když jste v projektovém řízení nováčkem, tento nástroj zjednodušuje složité úkoly, takže můžete:
- Získejte jasný přehled o zdrojích projektu a efektivně je spravujte
- Využijte více zobrazení pracovních postupů k efektivnímu přidělování, správě a stanovování priorit úkolů
- Spolupracujte hladce se svým týmem a bez problémů informujte všechny zúčastněné strany
Ulehčete si práci s ClickUpem pro řízení projektů
Slack je aplikace pro týmovou komunikaci, která usnadňuje spolupráci v reálném čase, a je tak užitečná pro udržení spojení a informovanosti všech členů týmu.
Pokud však chcete sledovat termíny, zvládat složité pracovní postupy, budovat znalostní báze a koordinovat více projektů, potřebujete nástroje pro řízení projektů. Současné funkce Slacku vám s tím nepomohou.
ClickUp tyto mezery překlenuje tím, že nabízí robustní platformu pro řízení projektů, která se hladce integruje se Slackem. Poskytuje pokročilé nástroje pro správu úkolů, sledování postupu projektů a zlepšení týmové komunikace, to vše v rámci jednotného systému.
Ať už potřebujete zefektivnit pracovní postupy, umožnit spolupráci nebo efektivněji řídit projekty, ClickUp nabízí nástroje a flexibilitu, které moderní týmy vyžadují.
Ať už potřebujete zefektivnit pracovní postupy, umožnit spolupráci nebo efektivněji řídit projekty, ClickUp nabízí nástroje a flexibilitu, které moderní týmy vyžadují.