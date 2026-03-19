10 softwarů pro řízení staveb pro malé podniky v roce 2026

Správný software má zásadní vliv na schopnost členů vašeho týmu soustředit se na své úkoly, zjednodušit rutinní činnosti a efektivně spravovat svůj čas. To platí zejména ve stavebnictví, kde je klíčové optimalizovat využití talentů vašeho týmu při realizaci stavebních projektů v terénu.
Existuje spousta nástrojů, které vám s tímto úkolem pomohou, ale mnoho z nich je určeno pro velké korporace s velkými finančními prostředky.
Řešení? Software pro řízení stavebních projektů vytvořený s ohledem na malé podniky.
Abychom vám pomohli dosáhnout těch nejlepších výsledků co nejrychleji, sestavili jsme seznam nejlepších řešení pro malé podniky, které hledají ten správný software pro řízení stavebních projektů. Porovnáme klíčové funkce, omezení, ceny, recenze a další informace, abychom vám pomohli učinit co nejinformovanější rozhodnutí pro potřeby vašeho malého podniku.
Přehled nejlepšího softwaru pro řízení staveb
Zde je stručný přehled, který vám pomůže začít:
|ClickUp
|Nejlepší pro jednotné sledování projektů a synchronizaci mezi terénem a kanceláří Velikost týmu: všechny velikosti podniků
|Ganttovy diagramy založené na umělé inteligenci, ClickUp Brain pro aktualizace stavu, vlastní formuláře pro záznamy ze staveniště a integrovaný chat.
|Navždy zdarma; k dispozici jsou placené tarify
|Vedoucí stavby
|Nejlepší volba pro cenově dostupné komplexní řízení podniku Velikost týmu: Malí až středně velcí dodavatelé
|Odhady, faktury, denní záznamy a koordinace subdodavatelů v jediném rozhraní.
|Ceny začínají na 49 $/měsíc
|Procore
|Nejlepší pro komplexní řízení rizik a financí Velikost týmu: Střední podniky až velké společnosti
|Finanční monitoring v reálném čase, záznamy o kvalitě a bezpečnosti a rozsáhlý integrační ekosystém.
|Ceny na míru
|Autodesk Build
|Nejlepší pro efektivní koordinaci mezi kanceláří a terénem Velikost týmu: Týmy komerčních projektů
|Listy s kontrolou verzí, sledování žádostí o informace a propojení terénních dat přímo s rozpočty projektů.
|Ceny na míru
|Buildertrend
|Nejvhodnější pro stavbu a rekonstrukci rodinných domů Velikost týmu: Stavitelé a rekonstrukční firmy
|Portály pro výběr klientů, správa změnových příkazů a centralizovaná komunikace pro majitele nemovitostí.
|Ceny na míru
|Float
|Nejlepší pro správu zdrojů a plánování pracovní síly Velikost týmu: Týmy, které potřebují dohled nad kapacitou
|Prognózy kapacity, vizuální plánování týmů a sledování skutečných a plánovaných pracovních hodin.
|Cena začíná na 8,50 $ za měsíc na uživatele
|RedTeam
|Ideální pro opakovatelné procesy a spolupráci v terénu Velikost týmu: Stavební firmy ve fázi růstu
|Spolupráce v terénu v reálném čase prostřednictvím Fieldlens, správa nabídek a více než 100 integrovaných automatizací.
|Ceny na míru
|Sage 300
|Nejlepší pro integrované účetnictví a správu nemovitostí Velikost týmu: Stavební firmy s velkým podílem financí
|Důkladný finanční audit, bezpapírová organizace dokumentů a sledování historie provozních činností.
|Ceny na míru
|Fieldwire
|Nejlepší pro efektivní řízení úkolů na staveništi Velikost týmu: Specializovaní dodavatelé a vedoucí staveniště
|Přiřazování úkolů, prohlížení plánů a podrobné sledování výkonu pracovníků – vše s prioritou pro mobilní zařízení.
|Zdarma; placené tarify začínají na 54 $/měsíc
|Houzz Pro
|Nejvhodnější pro rekonstrukce bytových objektů a získávání nových klientů Velikost týmu: Projektové a stavební firmy a firmy zabývající se bytovou výstavbou
|3D skenery místností, vizuální výběrové tabule pro klienty a nástroje pro získávání místních potenciálních zákazníků.
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem založeným na výzkumu a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je to software pro řízení staveb pro malé podniky?
Software pro řízení stavebních projektů představuje jakýkoli nástroj nebo aplikaci, která týmům umožňuje přehled o jejich cílech, časových plánech, termínech a požadavcích. Tyto aplikace využívají oblíbené funkce pro řízení projektů (které možná již znáte a máte je v oblibě), aby zajistily, že týmy budou mít k dispozici správný rozpočet, zdroje a materiály.
Nejlepší nástroje pro řízení staveb poskytují projektovým manažerům jedno společné místo, odkud mohou pracovat, i když jsou na cestách – online platformu pro dohled nad obchodními procesy, bezpečností, rozpočty, reportováním a komunikací s klienty. Zavedení tohoto softwaru by mělo výrazně usnadnit pracovní život vašemu projektovému manažerovi a být nejúčinnějším řešením pro zjednodušení procesů a zefektivnění pracovních postupů, což povede k celkově lepšímu zážitku pro tým i klienty.
Na co byste se měli zaměřit při výběru softwaru pro řízení staveb pro malé podniky?
Pokud jde o software pro řízení stavebních projektů, máte na výběr z celé řady možností – a to i v případě malých podniků. Některé nástroje jsou vysoce přizpůsobitelné a lze je přizpůsobit jakémukoli stavebnímu projektu, zatímco jiné jsou šité na míru konkrétnímu účelu nebo obchodní potřebě – jako například software pro správu objednávek nebo software pro sledování času stráveného na stavbě.
Při porovnávání různých možností zvažte:
- Klíčové funkce: Má tento softwarový nástroj ty správné funkce? Překračuje vaše očekávání?
- Funkčnost: Splňuje aplikace vaše požadavky, například v oblasti řízení nákupu nebo plánování výroby?
- Zobrazení: Můžete si projekty prohlížet a organizovat tak, jak vám to nejlépe vyhovuje?
- Přizpůsobení: Lze software přizpůsobit vašim požadavkům?
- Snadné použití: Je tento software uživatelsky přívětivý? Dokázal by se ho celý váš tým rychle naučit?
- Cena: Je software cenově dostupný? Stávají se náklady s rozšiřováním podnikání neúnosné?
- Podpora: Můžete v případě potřeby snadno kontaktovat tým podpory?
- Hodnocení a recenze: Co říkají ostatní uživatelé o svých zkušenostech s tímto produktem?
Vaše potřeby budou pravděpodobně stejně jedinečné jako vaše podnikání, proto si udělejte čas a zvažte, co skutečně potřebujete, abyste mohli najít software, který vám bude nejlépe vyhovovat.
10 nejlepších softwarů pro řízení staveb pro malé podniky
Pro malé podniky je nalezení nejlepšího softwaru pro řízení staveb nezbytností, pokud chcete mít vše pod kontrolou, řídit rizika a poskytovat svým klientům ty nejlepší služby. Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro vaši práci, připravili jsme pro vás výběr nejlepšího softwaru pro řízení staveb pro malé podniky v roce 2024.
1. ClickUp (nejlepší pro sjednocené sledování projektů a synchronizaci mezi terénem a kanceláří)
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který pomáhá malým stavebním týmům udržet projekty v chodu bez obvyklého chaosu spojeného s používáním pěti různých nástrojů.
Protože to je ten skutečný problém: neustálé přeskakování mezi stavbou, kanceláří, dodavateli, subdodavateli a klienty. Aktualizace se objevují všude. Rozhodnutí se ztrácejí. A někdo nakonec stráví hodiny jen tím, že se snaží dát dohromady, co se vlastně děje.
Sada Small Business Suite od ClickUp to vše spojuje na jednom místě, počínaje řízením projektů.
Projekty můžete snadno vizualizovat a plánovat pomocí vlastních zobrazení, jako jsou Ganttův diagram, časová osa, kalendář a zobrazení pracovní zátěže, abyste viděli, jak vše souvisí, od nákupu přes práce na staveništi až po konečné předání. Pokud spravujete více stavenišť, zobrazení mapy vám umožní vidět, co se na každém z nich děje, aniž byste museli prohledávat úkoly.
Skutečnou změnou je však způsob, jakým informace proudí. Místo toho, abyste museli hledat aktualizace, ClickUp Brain shromažďuje informace o tom, co se právě děje v rámci úkolů, komentářů a ClickUp Chatu. Umí generovat aktualizace stavu, shrnout pokrok a upozornit na rizika, než se promění v zpoždění.
Už se nemusíte spoléhat na něčí paměť nebo na poslední chvíli shánět informace o pokroku. Systém to už ví. To nás přivádí k realizaci.
Rutinní koordinaci, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavů a informování správných lidí, když je něco hotové, zajišťuje ClickUp Automations. A aby se věci nezkomplikovaly (což se vždycky stane), zasáhnou ClickUp Super Agents . Upozorňují na zpoždění, odhalují chybějící aktualizace a dokonce proměňují rozhodnutí v úkoly, aby nic neuniklo.
Všechny provozní detaily se nacházejí tam, kde se práce odehrává. Pomocí vlastních polí můžete sledovat rozpočty, materiály, subdodavatele a odhady, aniž byste museli přeskakovat mezi tabulkami. Žádosti o informace, výkresy a standardní operační postupy jsou uloženy v ClickUp Docs a přímo propojeny s úkoly, které podporují, takže terénní pracovníci i kancelář vždy pracují ze stejného zdroje informací.
A pokud nechcete vše vytvářet od nuly, knihovna šablon vám nabízí hotová nastavení pro stavební pracovní postupy, abyste mohli rychle začít.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte a upravujte časové plány projektů pomocí zobrazení Ganttova diagramu, časové osy, kalendáře a pracovní zátěže
- Spravujte více stavenišť vizuálně pomocí Map View
- Automaticky generujte aktualizace a souhrny pomocí ClickUp Brain
- Udržujte konverzace související s prací pomocí ClickUp Chat
- Nechte superagenty ClickUp upozorňovat na rizika, chybějící aktualizace a další kroky
- Automatizujte opakující se koordinační úkoly pomocí automatizací ClickUp
- Sledujte rozpočty, materiály a subdodavatele pomocí vlastních polí
- Ukládejte a propojujte žádosti o informace, výkresy a standardní operační postupy v ClickUp Docs
- Sledujte průběh a pracovní zátěž v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp
- Rychle začněte s předem připravenými pracovními postupy z knihovny šablon
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení se tolika klíčovým funkcím může vyžadovat trochu času.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
📊 Mini případová studie: Nahrazení více než 5 nástrojů jedním pracovním prostorem
Když marketingová agentura Hit Your Mark Media provedla analýzu svých procesů, problém byl zřejmý. Práce probíhala napříč aplikacemi Slack, Miro, Toggl, Loom a dalšími nástroji. Projekty postupovaly pomaleji, než by měly, protože informace byly roztříštěné napříč několika nástroji.
Tým tedy vše sjednotil do ClickUp.
⚡ Výsledky se dostavily okamžitě:
- Více než 5 nástrojů nahrazeno v oblasti komunikace, plánování a reportingu
- Úspora 3 000 $ ročně díky odstranění Slacku po přechodu na ClickUp Chat
- Dashboardy v reálném čase sledující body sprintů, pracovní zátěž a výkon
- Rychlejší výplaty bonusů díky jasným a měřitelným údajům o produktivitě
Zakladatel Derek Archer říká, že tato změna ovlivnila způsob fungování agentury.
Místo toho, aby tým musel spojovat aktualizace z různých aplikací, nyní řídí práci pro klienty, komunikaci, dokumentaci a reporting z jednoho pracovního prostoru. 🚀
2. Contractor Foreman (nejlepší volba pro cenově dostupné komplexní řízení podniku)
Contractor Foreman se prezentuje jako „číslo 1 pro dodavatele“, kteří hledají cenově dostupný a snadno použitelný software pro řízení podniku. Týmy mohou tento software pro řízení stavebních projektů využívat k řízení projektů, financí, lidí, zdrojů a dokumentů.
Je speciálně navržen tak, aby pomohl malým firmám opustit papírové systémy tím, že nabízí jednoduché moduly pro denní záznamy a sledování vybavení. Integrovaný nástroj pro odhady vám umožní rychle proměnit zájemce v podepsanou smlouvu a pomůže vám vyhrát více zakázek díky profesionálním šablonám.
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Dohlížejte na projekty pomocí časových os, harmonogramů a Ganttových diagramů
- Vytvářejte odhady a zasílejte faktury klientům
- Spravujte smlouvy a komunikaci se subdodavateli a partnery
- Uspořádejte si soubory, fotografie a záznamy o vybavení
Omezení pro vedoucího stavby
- Někteří uživatelé hlásí potíže s používáním softwaru v prohlížečích jako Safari
- Podle některých zákazníků to může být pro nové uživatele a samostatné stavební dělníky příliš náročné.
Ceny pro vedoucího stavby
- Základní: 49 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Standard: 105 $/měsíc pro tři uživatele
- Plus: 166 $/měsíc pro osm uživatelů
- Pro: 221 $/měsíc pro 15 uživatelů
- Neomezený: 332 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze aplikace Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
3. Procore (nejlepší pro komplexní řízení rizik a financí)
Procore je software pro řízení stavebních projektů, který byl navržen tak, aby týmům usnadnil správu projektů, minimalizoval rizika a zajistil úspěšné výsledky. Tento nástroj kombinuje řízení projektů a financí s funkcemi pro zajištění kvality a bezpečnosti.
Malé podniky těží z rozsáhlé nabídky integrací, která vám umožňuje hladce propojit váš stávající účetní a ERP software. Jeho robustní modul pro vytváření reportů poskytuje podrobný přehled o stavu projektu a pomáhá vám identifikovat překročení nákladů dříve, než ovlivní vaše konečné marže.
Nejlepší funkce Procore
- Organizujte projektové týmy na stavbě i mimo ni pomocí snadno použitelného softwaru pro řízení projektů
- Využijte data v reálném čase k monitorování a snižování rizik
- Získejte přehled o aktuální finanční situaci a vytvářejte reporty
- Získejte ucelený přehled o projektu díky informačním protokolům
Omezení Procore
- Cenové plány nejsou veřejně dostupné, takže je zpočátku obtížné porovnat jejich hodnotu s jinými možnostmi, které zvažujete.
- Někteří uživatelé naznačují, že způsob správy nastavení může být matoucí
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 600 recenzí)
4. Autodesk Build (nejlepší pro efektivní koordinaci mezi kanceláří a staveništěm)
Autodesk Build je softwarový nástroj pro řízení stavebních projektů, který byl navržen tak, aby zefektivnil pracovní postupy mezi kanceláří a staveništěm. Projektové týmy mohou tento nástroj využívat k řízení kvality, bezpečnosti a rozpočtů.
Vyniká správou výkresů a zajišťuje, že všichni subdodavatelé pracují se stejnou verzí výkresů, čímž se vyhnete nákladným opravám. Platforma také obsahuje specializované nástroje pro sledování postupu prací, díky kterým mohou zúčastněné strany vizuálně porovnat dokončené práce s původním harmonogramem.
Nejlepší funkce aplikace Autodesk Build
- Prohlédněte si nejnovější harmonogramy projektů, abyste předešli nedorozuměním a chybám
- Pomocí vlastních zobrazení můžete vytvářet filtry a zobrazovat si pouze ty nejdůležitější úkoly
- Sledujte problémy, změny a řešení pomocí integrovaných funkcí pro řízení kvality
- Sledujte náklady v reálném čase ve srovnání s původním rozsahem projektu propojením dat z terénu s vašimi rozpočty
Omezení aplikace Autodesk Build
- Nastavení projektů a přiřazování uživatelských práv a možností může být podle některých zákazníků složité
- Někteří uživatelé uvádějí, že osvojení si softwaru může chvíli trvat, zejména pro ty, kteří nejsou na tento typ softwaru zvyklí
Ceny produktu Autodesk Build
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Autodesk Build
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Buildertrend (nejlepší pro stavbu a rekonstrukci rodinných domů)
Buildertrend je softwarová platforma pro řízení staveb určená pro komerční týmy, dodavatele, stavitele rodinných domů a firmy zabývající se rekonstrukcemi. Tento softwarový nástroj je navržen tak, aby zefektivnil a zorganizoval projekty a procesy, takže se dodavatelé mohou soustředit na své skutečné úkoly.
Nabízí specializovaný klientský portál, kde si majitelé domů mohou prohlížet fotografie zachycující průběh prací a schvalovat změny v objednávkách, což vytváří profesionální zážitek, který buduje dlouhodobou důvěru. Platforma také zjednodušuje proces výběru, takže klienti mohou snadno vybírat materiály a povrchové úpravy v rámci přiděleného rozpočtu.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Dohlížejte na projekty a sledujte jejich průběh díky integrovanému plánování projektů
- Získejte přehled o dění díky denním záznamům
- Sledujte své změny objednávek, výběry a faktury z jednoho místa
- Zefektivněte a centralizujte komunikaci s klienty pomocí specializovaného klientského portálu
Omezení Buildertrend
- Někteří uživatelé vyjadřují nespokojenost s funkcí sledování času, zejména na mobilních zařízeních
- Učení se může být náročné a uživatelé uvádějí, že je třeba se přizpůsobovat častým aktualizacím
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
6. Float (nejlepší pro správu zdrojů a plánování pracovní síly)
Float je softwarový nástroj pro správu zdrojů a plánování pracovní síly, který týmům usnadňuje plánování kapacit a rozvrhování práce.
Tento software kombinuje řízení lidí a projektů do jednoho rozhraní, které usnadňuje dohled. Poskytuje vizuální časovou osu dostupnosti celého vašeho týmu, což vám pomůže vyhnout se nadměrnému nasazení vašich nejkvalifikovanějších řemeslníků na více staveništích. Díky jeho prognostickým funkcím můžete předvídat budoucí potřeby v oblasti náboru na základě připravovaných projektů a aktuálního pracovního vytížení.
Nejlepší funkce Float
- Organizujte projekty pomocí milníků, fází a závislostí
- Využijte prognózy kapacity k identifikaci potenciálních problémů
- Sledujte plánované a skutečné výdaje na stavební projekty
- Zaznamenávejte pracovní výkazy a sledujte odpracované hodiny členů vašeho týmu
Omezení plovoucího času
- Float není speciálně navržen pro stavební týmy, ale může pro ně být užitečným nástrojem
- Někteří uživatelé uvádějí, že mobilní aplikace není tak uživatelsky přívětivá jako verze pro prohlížeče
Ceny s variabilní marží
- Základní verze: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Pro: 14 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,2/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
7. RedTeam (nejlepší pro opakovatelné procesy a spolupráci v terénu)
RedTeam nabízí několik softwarových nástrojů, včetně Fieldlens pro spolupráci v terénu v reálném čase a RedTeam Go pro řízení projektů. Společně tyto nástroje umožňují stavebním týmům organizovat projekty a vykazování.
Tento software je postaven na standardizovaných pracovních postupech, které pomáhají malým firmám růst, aniž by ztratily kontrolu nad kvalitou projektů. Nabízí také automatizovanou správu nabídek a smluv, což urychluje fázi před zahájením výstavby a posouvá vaše projekty směrem k zahájení prací.
Nejlepší funkce RedTeamu
- Přesuňte všechna svá data na jedno místo a usnadněte si tak řízení projektů
- Vytvořte opakovatelné procesy, abyste snížili riziko
- Automatizujte více než 100 úkolů pomocí integrované automatizace
- Sdílejte zprávy a finanční aktualizace s klienty uživatelsky přívětivým způsobem
Omezení RedTeamu
- Podle některých uživatelů může být při přizpůsobování se softwaru nutné projít určitou fázi učení.
- Někteří zákazníci hlásili pomalé servery a problémy se zamrzáním při úpravách
Ceny RedTeam
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RedTeam
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
8. Sage 300 Construction and Real Estate (nejlepší pro integrované účetnictví a správu nemovitostí)
Sage 300 Construction and Real Estate je komplexní software pro řízení podniku a účetnictví, který kombinuje finanční řízení, provoz služeb a řízení projektů. Odborníci ve stavebnictví mohou tento software využít k dohledu nad celým stavebním procesem a zároveň k finančnímu řízení.
Je obzvláště vhodný pro firmy, které potřebují sledovat složité mzdové a legislativní požadavky v různých jurisdikcích. Důkladné auditní stopy softwaru zajišťují, že je každá finanční transakce zaznamenána, což vám poskytne klid během daňového období nebo externích auditů.
Nejlepší funkce Sage 300 Construction and Real Estate
- Sledujte úkoly, pracovní příkazy, nabídky, vybavení a historii staveniště
- Uspořádejte si dokumenty a přejděte na bezpapírovou kancelář
- Využijte funkce pro řízení projektů k identifikaci problémů a řízení rizik
- Zefektivněte provoz služeb a zajistěte lepší zákaznickou zkušenost
Omezení softwaru Sage 300 Construction and Real Estate
- Někteří uživatelé poukazují na to, že možnosti reportování v tomto softwaru jsou omezené a obtížně přizpůsobitelné
- Systém může být neintuitivní a obtížně ovladatelný, uvádějí někteří uživatelé
Ceny Sage 300 Construction and Real Estate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage 300 Construction and Real Estate
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 500 recenzí)
9. Fieldwire (nejlepší pro efektivní řízení úkolů na staveništi)
Fieldwire je řešení pro řízení staveb určené speciálně pro správu stavenišť. Stavební firmy mohou tento software využívat ke koordinaci členů týmu, přidělování úkolů, sledování výkonu a snižování rizik spojených s prací na staveništi. Funguje jako centrum rychlé komunikace, kde vedoucí staveniště mohou zaznamenávat položky seznamu nedodělků a připojovat k nim fotografie pro okamžité posouzení v kanceláři.
Nástroj také podporuje offline přístup, což vašemu týmu umožňuje prohlížet plány a aktualizovat úkoly i v oblastech se špatným mobilním signálem.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Udržujte synchronizaci mezi týmy na stavbě a v kanceláři pomocí centrálního systému
- Vytvářejte pracovní plány a přidělujte úkoly členům týmu
- Sledujte, který člen týmu pracoval na konkrétních úkolech nebo stavbách
- Vytvářejte a odesílejte přizpůsobené zprávy, které obsahují všechny podrobnosti o vašich projektech
Omezení aplikace Fieldwire
- Fieldwire je určen pro správu stavenišť, takže týmy by jinde mohly těžit z obecnějšího systému pro řízení projektů
- Někteří uživatelé by uvítali, kdyby bylo snazší sestavovat týdenní zprávy o stavbách a projektech
Ceny Fieldwire
- Zdarma
- Pro: 54 $/měsíc na uživatele
- Business: 79 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 104 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
10. Houzz Pro (nejlepší pro rekonstrukce obytných prostor a získávání nových zákazníků)
Houzz Pro je specializované řešení pro řízení staveb určené pro odborníky v oblasti bytové výstavby, kteří potřebují spravovat celý životní cyklus zákazníka – od prvního kontaktu až po konečnou platbu. Je jedinečné tím, že kombinuje výkonné nástroje pro řízení projektů s marketingovými a designovými nástroji, které pomáhají malým firmám vyniknout na přeplněném trhu.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je 3D Floor Planner a prohlídka v reálné velikosti. To umožňuje dodavatelům vytvářet přesné 3D modely projektu a sdílet je s klienty, což jim pomáhá vizualizovat konečný výsledek ještě předtím, než se zatluče jediný hřebík. Tento vizuální přístup výrazně urychluje schvalovací proces odhadů a výběrů.
Nejlepší funkce Houzz Pro
- Pomocí mobilního zařízení naskenujte místnost a okamžitě vygenerujte 2D plán a 3D model pro rychlý odhad nákladů.
- Využijte prostor pro spolupráci, kde mohou klienti schvalovat vybavení, podlahy a barvy nátěrů, a to včetně sledování rozpočtu, které se automaticky aktualizuje
- Využijte integrovaný systém ke sledování poptávek ze sítě Houzz a správě vašich prodejních příležitostí
- Získejte přístup k rozsáhlé síti majitelů nemovitostí na Houzz a získejte kvalitní potenciální zákazníky v konkrétních PSČ
- Zjednodušené fakturace, která klientům umožňuje platit prostřednictvím ACH nebo kreditní karty přímo z jejich projektového portálu
Omezení služby Houzz Pro
- Funkce pro marketing a generování potenciálních zákazníků mohou být pro velmi malé startupy nákladné
- Někteří uživatelé považují funkce pro řízení projektů za méně robustní pro rozsáhlé komerční stavby ve srovnání s Procore
Ceny služby Houzz Pro
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Houzz Pro
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
Spravujte své projekty efektivněji s ClickUp
Na tomto seznamu najdete ideální nástroj pro každý stavební tým, ať už chcete řídit rizika na staveništích nebo koordinovat členy týmu a zdroje z jednoho centrálního místa. K dispozici je také spousta softwarových řešení typu „vše v jednom“, která zefektivňují celý životní cyklus projektu.
Jako jeden z předních nástrojů pro řízení projektů pro týmy napříč odvětvími je ClickUp naší jasnou volbou číslo jedna. Jeho funkce jsou plně přizpůsobitelné a dostatečně flexibilní, aby zvládly i ty nejsložitější projekty. Navíc jeho neustále rostoucí knihovna šablon a více než 1 000 integrací pomáhá stavebním firmám rychleji rozběhnout jejich projekty.
