10 nejlepších softwarových aplikací pro sledování času ve stavebnictví pro dodavatele v roce 2025

Jste unaveni z papírových výkazů pracovní doby? Jsme tu, abychom vám pomohli najít software pro sledování času ve stavebnictví, který vám usnadní život.
Neměli byste se muset obávat nepřesných fakturovatelných hodin a nákladů na práci, které snižují vaši ziskovost. Nechte technologii postarat se o drobnosti, abyste se mohli soustředit na bezchybné staveniště. ✨
Tento článek představuje 10 nejlepších softwarových nástrojů pro sledování času ve stavebnictví v roce 2024 a uvádí, na co se zaměřit při výběru toho správného pro vaši firmu.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času ve stavebnictví?
Při hledání softwaru pro sledování času ve stavebnictví, který vaší firmě ušetří čas a peníze, jde především o funkce. Nejlepší software pro sledování času pro stavební firmy často zahrnuje funkce, jako jsou:
- Cenově dostupné tarify: Software pro sledování času pro malé podniky by neměl být příliš drahý a vy si zasloužíte něco, co si můžete dovolit.
- Kompatibilita s mobilními zařízeními: Mobilní aplikace pro Android a iOS jsou nezbytností, aby vy a vaši dodavatelé mohli používat aplikaci pro evidenci pracovní doby na stavbě přímo na místě.
- Komunikace: Komunikace v reálném čase s vašimi dodavateli a zaměstnanci pomáhá udržet všechny na stejné vlně (i když jsou na různých pracovištích).
- Integrace: Dobrá integrace umožňuje automatickou synchronizaci aplikace pro měření času s vaším dalším softwarem pro řízení stavebních projektů.
- Šablony: Plánování zaměstnanců je snazší díky šablonám pro zpracování mezd a správu času.
- Oznámení a připomenutí: Stavební dělníci jsou zaneprázdněni, ale oznámení je vyzývají k zaznamenání příchodu a odchodu, aby bylo možné přesně sledovat projekt.
10 nejlepších softwarů pro sledování času ve stavebnictví
Zúžili jsme výběr na nejlepší software pro plánování stavebních prací, abyste nemuseli procházet desítky možností.
Jste připraveni najít ten správný software pro sledování času pro vás a váš tým?
1. ClickUp – Nejlepší pro řízení stavebních projektů
Funkce pro správu stavebních projektů v ClickUp přesahují rámec jednoduchého řešení pro sledování času. Vytvářejte vlastní pracovní postupy, zvyšujte efektivitu procesů a spojte všechny (a všechno) dohromady.
Ano, jsme zaujatí, ale ClickUp vyhrál ocenění G2 za nejlepší software pro řízení projektů pro rok 2024. Proč? Protože je to vynikající produkt pro vše, co se týká řízení projektů.
ClickUp zjednodušuje sledování projektů pomocí reportů a analýz v reálném čase, bez ohledu na to, kolik zakázek máte rozdělaných. Poskytuje vám nástroje pro stanovení cílů, sledování časových údajů, výpočet mzdových nákladů, plánování pracovní doby, komunikaci s pracovníky v terénu a mnoho dalšího. ?
A to nejlepší? S plánem ClickUp Free Forever získáte zdarma software pro Ganttovy diagramy, šablony časových rozvrhů pro stavebnictví, sledování času zaměstnanců, účetní software a podrobné zprávy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Funkce sledování času projektu ClickUp umožňuje vám a vašim zaměstnancům zaznamenávat čas z mobilního zařízení, webového prohlížeče nebo stolního počítače; je kompatibilní s Androidem, iOS, Windows, macOS, Linuxem, Chrome, Firefoxem a Edge.
- Zobrazení Ganttova diagramu v aplikaci ClickUp usnadňuje vizualizaci a správu projektů, umožňuje spravovat priority, sledovat závislosti a spolupracovat s týmy.
- Díky integraci s více než 1 000 nástroji můžete mít vše přehledně na intuitivním a přizpůsobitelném panelu ClickUp.
- Sledování času v ClickUp usnadňuje implementaci efektivních technik řízení času a sledování toho, jak každý člen týmu strávil každou minutu pracovního dne.
Omezení ClickUp
- Podle recenzí se někteří uživatelé mohou potýkat s obtížným osvojením funkcí aplikace ClickUp, ale tento problém lze vyřešit pomocí bezplatných výukových programů aplikace.
- Zobrazení mapy nenabízí sledování GPS v reálném čase pro každého člena týmu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Buddy Punch – nejlepší aplikace pro měření času ve stavebnictví
Buddy Punch je software pro sledování času určený pro konzultanty, stavební firmy a podniky, které potřebují přesné údaje o čase. Větší společnosti mohou každému projektovému manažerovi přiřadit více členů týmu, aby jejich pracovníci byli organizovaní a efektivní.
Jedná se o cloudovou časomíru, která předem vyplňuje tabulky Excel a mzdové výkazy na základě odpracovaných hodin zaměstnanců. Zaměstnanci se přihlašují a odhlašují pomocí aplikací Google, iOS a Android nebo přímo ze svého prohlížeče.
Nejlepší funkce Buddy Punch
- Funkce sledování času pomocí GPS vám umožňuje zobrazit, kdo pracuje a kde se nachází; můžete také omezit místa, kde se mohou přihlásit a odhlásit, pro přesné mobilní sledování času.
- Aplikace je integrována s nástroji pro výpočet mezd, jako jsou QuickBooks, SurePayroll, Excel, ADP a Gusto.
- Pokročilé funkce, jako je sledování nároku na placené volno, automatické přestávky, kódy pracovních pozic a správa dostupnosti, usnadňují orientaci ve stavebnictví.
- Při každém příchodu nebo odchodu člena týmu pomocí stavebních časoměrů lze vytvářet vlastní oznámení a žádosti o schválení.
Omezení aplikace Buddy Punch
- Neexistuje žádný bezplatný tarif a standardní tarif neumožňuje plánování času.
- Některé recenze zmiňují problémy s aktualizací a skenováním časových karet.
Ceny Buddy Punch
- Standard: 2,99 $/měsíc na uživatele plus základní poplatek 19 $/měsíc
- Pro: 3,99 $/měsíc na uživatele plus základní poplatek 19 $/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
3. Connecteam – Nejlepší pro zvýšení produktivity
Connecteam je aplikace pro evidenci pracovní doby pro dodavatele a stavební firmy, která manažerům umožňuje zvýšit produktivitu a sledovat pracovní dobu. Zabraňte krádežím času a zlepšete přesnost fakturace díky funkcím sledování GPS a automatickému přihlašování zaměstnanců, které zefektivňují řízení pracovní síly více týmů.
Plán „Operations“ od Connecteam zjednodušuje plánování zaměstnanců, správu úkolů a přidělování směn. Využijte pokročilé funkce, jako jsou mobilní formuláře, vlastní kontrolní seznamy a zprávy o směnách, abyste zvýšili produktivitu a ušetřili čas manažerům i členům týmu.
Nejlepší funkce Connecteam
- Hodiny pro zaměstnance automaticky aktualizují online pracovní výkazy, aby byla zajištěna přesnost a všichni měli aktuální informace.
- Přiřazujte směny jedním kliknutím a získejte přehled o úkolech souvisejících se směnami, abyste zjednodušili řízení týmu.
- Digitální formuláře, kontrolní seznamy, pracovní výkazy a mzdové záznamy jsou k dispozici na mobilním rozhraní, ke kterému mají manažeři přístup na pracovišti.
- Nechte svůj tým zaznamenávat příchody a odchody pomocí mobilní aplikace nebo aplikace na kiosku na pracovišti a získejte oznámení v reálném čase pro každý záznam.
Omezení Connecteam
- Komunikační a personální funkce vyžadují kromě plánu Operations, který zahrnuje přístup k softwaru pro evidenci pracovní doby ve stavebnictví, také samostatné placené plány.
- Časomíra s GPS polohou (neaktualizovaná v reálném čase) je omezena na placené tarify Operations; živé sledování GPS polohy a geofencing je omezeno na nejdražší tarif Operations.
Ceny Connecteam
- Plán Small Business: zdarma
- Operations Basic: 29 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Operations Advanced: 49 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Operations Expert: 99 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
4. Insightful – Nejlepší pro sledování analytických údajů o pracovní síle
Insightful je aplikace pro analýzu pracovní síly, která slouží ke sledování produktivity zaměstnanců a správě týmů na dálku. Nejedná se sice o specializovanou aplikaci pro sledování pracovní doby ve stavebnictví, ale nabízí několik komplexních funkcí a jednoduché rozhraní pro týmy, které jsou často na cestách.
Zkontrolujte analytické údaje založené na produktivitě členů vašeho týmu a zjednodušte dodržování předpisů díky špičkovým funkcím zabezpečení a ochrany soukromí. Insightful inspiruje produktivitu, zlepšuje pracovní postupy, vyvažuje pracovní zátěž a automatizuje sledování času.
Nejlepší funkce
- Přehled všech členů týmu a hodin, které za den odpracovali, umožňuje manažerům porovnávat produktivitu.
- Analýza aplikací a webových stránek poskytuje manažerům přehled o tom, k čemu mají zaměstnanci přístup během pracovní doby.
- Můžete sledovat pokrok směrem k jednotlivým milníkům a termínům, abyste zajistili, že celý projekt bude probíhat podle plánu.
- Automatické přihlašování minimalizuje lidské chyby a riziko zneužití pracovní doby.
Podrobné omezení
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif a někteří zákazníci uvádějí, že sedmidenní bezplatná zkušební verze nestačila k tomu, aby si mohli aplikaci vyzkoušet.
- Některé recenze zmiňují nekonzistentní sledování času a ztrátu údajů o čase zaměstnanců.
Přehledné ceny
- Sledování zaměstnanců: 6,40 $/měsíc na uživatele
- Sledování času: 10 $/měsíc na uživatele
- Automatic Time Mapping: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Podrobná hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
5. Raken – Nejlepší pro řízení v terénu
Raken je aplikace pro řízení prací v terénu, která vám umožňuje shromažďovat přesné údaje o projektech v reálném čase a převádět je do digitální dokumentace. Získejte informace, které vám pomohou snížit náklady, zvýšit produktivitu pracovníků v terénu a usnadnit spolupráci na dálku.
Jelikož Raken je specializovaný software pro evidenci pracovní doby ve stavebnictví, mohou projektoví manažeři využívat funkce jako offline režim určený pro použití na místě. Je ideální pro dodavatele a stavební dělníky, kteří potřebují funkce pro sledování času nebo dokonce výplatního období.
Nejlepší funkce aplikace Raken
- Dodavatelé a zaměstnanci mohou nahrávat videa, fotografie a poznámky s časovým razítkem do webové aplikace kanceláře, aby byla zajištěna důkladná dokumentace.
- Díky offline režimu a automatické synchronizaci mohou členové týmu používat Raken ke sledování času, i když se nacházejí mimo oblasti pokrytí.
- Denní zprávy a sledování produktivity umožňují vedoucím týmů řešit problémy s produktivitou, než se stanou závažnými.
- Přizpůsobitelné kontrolní seznamy a funkce nástrojů pomáhají manažerům a členům týmu udržet si stejný přehled.
Omezení aplikace Raken
- Některé recenze zmiňují potíže s vytvářením denních zpráv a navigací v rozhraní aplikace pro sledování projektů.
- Na webových stránkách společnosti Raken ani na populárních recenzních webech, jako jsou G2 a Capterra, nejsou k dispozici žádné informace o cenách.
Ceny Raken
- Zákazníci musí vyplnit dotazník a požádat o cenovou nabídku na základě svých obchodních informací.
Hodnocení a recenze aplikace Raken
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
6. ExakTime – Nejlepší pro vykazování produktivity
ExakTime je cloudový software pro sledování času určený pro manažery stavebních projektů a pracovníky v terénu. Vytvářejte podrobné zprávy o produktivitě zaměstnanců pomocí digitálních údajů z časomíry a vyplňujte online pracovní výkazy, abyste se mohli více soustředit na své podnikání.
Členové vašeho týmu mohou pomocí aplikace ExakTime zaznamenávat příchody a odchody pouhým kliknutím na tlačítko. Jakmile se přihlásí, mohou projektoví manažeři pomocí sledování polohy zobrazit aktualizace GPS v reálném čase. ?️
Stavební firmy ocení možnosti sledování práce na místě, které usnadní práci vašim terénním pracovníkům nebo stavebním dělníkům.
Nejlepší funkce ExakTime
- Pohodlný a bezdrátový JobClock navržený tak, aby odolával povětrnostním vlivům a drsným podmínkám v terénu, pro sledování času bez použití telefonu.
- Snímání fotografií identifikačních dokladů zajišťuje bezpečnost díky rychlé a snadné ověření totožnosti.
- Funkce sledování GPS zobrazuje informace o poloze v časových rozvrzích, což zvyšuje přesnost a zlepšuje správu nákladů.
- Integrace a synchronizace s oblíbenými aplikacemi pro výpočet mezd, jako jsou QuickBooks a Sage.
Omezení ExakTime
- Některé recenze zákazníků uvádějí, že pro každý časový rozvrh je nutné provést rozsáhlé ruční zadávání údajů.
- Neexistuje bezplatná verze a cena plánu může být pro malé podniky příliš vysoká.
Ceny ExakTime
- Pokročilá verze: 9 $/měsíc na zaměstnance plus základní poplatek 50 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte nás ohledně ceny
- Elite: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ExakTime
- G2: 4,2/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 150 recenzí)
7. Clockify – Nejlepší pro správu výkonu zaměstnanců
Clockify je aplikace pro sledování času určená pro více projektů a týmů. Sledování času, PIN kódy pro zaměstnance a šablony projektů jsou k dispozici v bezplatném tarifu, který je určen pro neomezený počet uživatelů a firmy všech velikostí. ?
Pomocí aplikace Clockify můžete shromažďovat data, zkoumat výkonnost zaměstnanců a generovat vlastní zprávy. Placeným uživatelům je také k dispozici možnost nastavit hodinové sazby, přidělovat úkoly na základě dostupnosti, sledovat náklady na pracovní sílu a analyzovat svůj rozpočet.
Software pro evidenci pracovní doby ve stavebnictví je skvělou volbou pro všechny typy podniků působících v terénu nebo na staveništi.
Nejlepší funkce aplikace Clockify
- Pohodlný kiosek umožňuje zaměstnancům přihlašovat se a odhlašovat se na sdíleném zařízení pomocí identifikačních PIN kódů.
- Díky časovým rozpisům mohou projektoví manažeři a dodavatelé prohlížet a upravovat týdenní aktivity s přihlášeními na různých pracovištích nebo místech.
- Kalendář umožňuje zaměstnancům vidět, kdy pracují, kde mají být, a aktualizovat volné dny nebo dovolené.
- Auto tracker zaznamenává čas, který zaměstnanci stráví používáním aplikací a webových stránek v pracovní době, a pomáhá sledovat fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny (tj. fakturaci klientům).
Omezení aplikace Clockify
- Některé recenze zmiňují potíže s úpravou časových rozpisů v případě chyby uživatele.
- Systém sledování času pomocí GPS není k dispozici v tarifech Basic a Standard.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Základní: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 11,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 600 recenzí)
8. Hubstaff – Nejlepší pro monitorování zaměstnanců
Hubstaff je nástroj pro sledování času a monitorování zaměstnanců určený pro zaměstnance a freelancery. Má funkce, jako je sledování polohy a automatická výplata mezd, které se dobře hodí pro týmy pracující v terénu.
Sledujte čas podle svých potřeb, spravujte fakturaci a sledujte v reálném čase, kdo co dělá, abyste měli jistotu, že projekty budou vždy dokončeny včas. Hubstaff také dokáže automatizovat výplaty, fakturaci a plánování, takže můžete trávit méně času drobnostmi a více času na staveništi.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Integruje se s více než 30 aplikacemi, včetně PayPal, Slack, Asana a Jira.
- Funkce geofencing umožňuje členům týmu spustit a zastavit sledování času na základě polohy.
- Automatické platby mohou být zasílány dodavatelům a zaměstnancům na základě přizpůsobených pracovních hodin a sazeb.
- Funkce kalendáře vám umožňuje nastavit opakované a jednorázové směny pro různé projekty, sledovat žádosti o volno a přizpůsobit firemní zásady.
Omezení Hubstaffu
- Některé recenze uvádějí nepřesné sledování produktivity.
- Neexistuje žádný bezplatný tarif a placené tarify jsou minimálně pro dva uživatele.
Ceny Hubstaff
- Starter: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
9. Jibble – nejlepší pro sledování docházky
Jibble je software pro sledování času, který slouží k zaznamenávání přítomnosti vašich zaměstnanců na pracovišti nebo v práci pro přesné výpočty mezd a docházky. Bezplatný tarif umožňuje přístup k mnoha pokročilým funkcím programu a jeho jednoduché rozhraní se snadno ovládá.
Můžete generovat automatické výkazníky, prohlížet zprávy za celou společnost a zaznamenávat docházku pomocí biometrického rozpoznávání. Jelikož je Jibble navržen s ohledem na zaměstnance ve stavebnictví a v terénu, má několik funkcí, které usnadňují život.
Nejlepší funkce Jibble
- Snadno ovladatelné rozhraní umožňuje zaměstnancům rychle se přihlásit a odhlásit bez nutnosti dlouhého zaučování.
- Funkce sledování GPS zaměstnanců a rozpoznávání obličeje jsou k dispozici v bezplatných tarifech s neomezeným počtem uživatelů, což je ideální pro malé podniky.
- Integrace s oblíbenými nástroji, jako jsou MS Teams a Slack, umožňuje rychlou komunikaci v týmu.
- Aplikace pro evidenci pracovní doby vám umožňuje sledovat a analyzovat produktivitu zaměstnanců na místě pomocí mobilního telefonu, tabletu nebo stolního počítače.
Omezení aplikace Jibble
- Některé uživatelské recenze zmiňují, že zaměstnanci nemohou pravidelně zaznamenávat příchody a odchody kvůli softwarovým chybám a selháním.
- Podle některých recenzí mohou mít zaměstnanci potíže s přidáváním projektů a projektových aktivit kvůli chybějícím rozbalovacím nabídkám.
Ceny Jibble
- Zdarma
- Premium: 2,49 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
10. ClockShark – Nejlepší pro sledování zaměstnanců pomocí GPS
ClockShark je cloudový software pro sledování času ve stavebnictví, který zjednodušuje přesné výpočty mezd a nákladů na práci. Sledujte čas, zjistěte, kdo pracuje, spravujte jednotlivé úkoly a plánujte směny jediným kliknutím, aby všichni měli stejné informace.
ClockShark nabízí funkce sledování času pomocí GPS a nástroje, které umožňují pohodlné plánování, takže se můžete soustředit na správné provedení každé práce. Je navržen s ohledem na stavební a terénní pracovníky, takže každá funkce je přizpůsobena vašemu odvětví. ?️
Nejlepší funkce aplikace ClockShark
- Členové týmu mohou zadávat odpracované hodiny přímo ze stavby, což umožňuje přesné vyúčtování mzdových nákladů a časových výkazů.
- Můžete nastavit smartphone nebo tablet na místě tak, aby sloužil jako časomíra, aniž byste potřebovali další vybavení nebo více zařízení.
- Aplikace připomíná zaměstnancům, aby se při příchodu a odchodu z práce přihlásili a odhlásili pomocí geofenců kolem pracovišť.
- Díky integraci s QuickBooks, Sage a dalšími účetními nástroji je snadné používat časové rozvrhy pro přesné zpracování mezd.
Omezení aplikace ClockShark
- Uživatelské recenze zmiňují obtížnost nastavení mzdové sazby mezi úkoly v rámci jednoho projektu.
- Funkci GPS může uživatel deaktivovat, což podle recenzí může manažerům ztížit přesné sledování jejich zaměstnanců.
Ceny ClockShark
- Standard: základní poplatek 20 $/měsíc plus 8 $/měsíc za každého uživatele
- Pro: základní poplatek 40 $/měsíc plus 10 $/měsíc za každého uživatele
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
Zefektivněte proces sledování času ve stavebnictví
Software pro sledování času ve stavebnictví je nezbytností pro každou společnost, která řídí zaměstnance a dodavatele v terénu. Tyto aplikace nabízejí špičkové funkce, jako je sledování postupu v reálném čase, monitorování polohy pomocí GPS a jednoduché způsoby zaznamenávání příchodů a odchodů. Pomohou vám zefektivnit pracovní postupy, přesně sledovat fakturovatelné hodiny a dodržovat termíny a rozpočet projektů. ?
Jste připraveni přijmout technologicky řízené řízení času a zlepšit komunikaci se členy svého týmu? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp – je to zdarma!