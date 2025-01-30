10 nejlepších softwarů pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví v roce 2025

Práce personálního manažera ve stavebnictví může být náročná.
Jedná se o náročnou roli, která přesahuje rámec správy mezd a sledování pracovní doby. Jste zodpovědní za rozsáhlou pracovní sílu, včetně mnoha smluvních zaměstnanců na vzdálených pracovištích.
Efektivní řízení lidských zdrojů zajišťuje, že všichni jsou sladěni a provoz běží hladce.
Software pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví vám tuto zátěž ulehčí a posune vaše postupy řízení nad rámec ručního zadávání dat, jako jsou tabulky.
Na základě dlouholetých praktických zkušeností v oblasti řízení pracovní síly jsem sestavil seznam deseti výkonných a uživatelsky přívětivých softwarů pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví. Ať už jste malý dodavatel nebo velká stavební společnost, tyto nástroje mohou revolučním způsobem změnit vaše provozní procesy a udržet vaše projekty na správné cestě.
Připojte se k nám a prozkoumejte tyto nástroje, jejich vynikající funkce a potenciální nevýhody, které byly otestovány ve spolupráci s týmem ClickUp.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví?
Nejprve vyhledejte software pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví, který má následující nezbytné funkce.
- Řízení pracovní síly: Podívejte se, jak dobře software řídí vaši pracovní sílu, například sledování, plánování, zpracování mezd a docházku.
- Samoobslužné služby pro zaměstnance: Software musí zaměstnancům poskytovat samoobslužné procesy, jako je přístup k jejich záznamům, správa dovolených a materiály pro školení v oblasti bezpečnosti.
- Správa dat: Dobrá správa údajů o zaměstnancích je nezbytná pro získání analytických informací o dovolených a správě smluv.
- Mobilní přístupnost: Správa dat, sledování pokroku a koordinace s týmy na cestách je zásadní. Vzhledem k tomu, že pracovníci stavebních firem jsou na staveništi nebo v terénu, je mobilní přístupnost nezbytná.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Navigace v softwaru musí být intuitivní jak pro vás, tak pro vaše zaměstnance, s minimální náročností na zaučení.
10 nejlepších softwarů pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví pro rok 2024
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů v oblasti lidských zdrojů
Máte potíže s efektivním řízením svého stavebního týmu? ClickUp nabízí komplexní platformu pro řízení lidských zdrojů, která je speciálně přizpůsobena pro stavební průmysl.
S ClickUpem můžete své zaměstnance rychle připravit na úspěch tím, že jim poskytnete podporu v podobě sledovatelného školicího procesu přizpůsobeného stavebním projektům od kanceláře až po staveniště. Využijte různé pohledy k hodnocení výkonu zaměstnanců a zajistěte, aby vaši zaměstnanci zůstali na staveništi soudržní a produktivní.
Zvládněte vše od zpětné vazby a průzkumů mezi zaměstnanci až po sledování výkonu, správu harmonogramů a organizaci pracovních postupů – vše na jednom místě. Tyto nástroje jsou ideální pro řešení specifických výzev stavebních projektů.
Navíc můžete využít bezplatné šablony ClickUp pro řízení lidských zdrojů, které vám pomohou zefektivnit procesy řízení, takže se budete moci více soustředit na budování firmy a méně na papírování.
Zde jsou dvě nejlepší šablony ClickUp pro řízení lidských zdrojů:
Znalostní databáze HR
Díky šabloně HR Knowledge Base Template od ClickUp je šíření informací mezi zaměstnanci snadné. Obsahuje centralizovanou znalostní bázi, ke které mají přístup všichni zaměstnanci.
Tento šablona nabízí následující funkce pro zjednodušení řízení lidských zdrojů:
- Vytvořte snadno přístupné centralizované zdroje znalostí
- Sledujte změny v obchodních politikách a dokumentech
- Zvyšte přesnost a konzistentnost sdílení informací díky centralizované znalostní bázi.
- Zlepšete sledování dokumentů v oblasti lidských zdrojů pomocí priorit, komentářů, podúkolů a priorit.
Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Správa záznamů o zaměstnancích a udržování přehledu o jejich fungování je při ručním zpracování velmi náročná úloha. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp tuto úlohu zjednodušuje díky adresáři zaměstnanců, který vám umožní zjistit, který zaměstnanec pracuje v kterém oddělení, kdo je v kanceláři a kdo ne. Zjednodušuje správu zaměstnanců následujícími způsoby:
- Vytvořte centrální úložiště všech informací o zaměstnancích a organizujte jejich záznamy.
- Zjednodušte komunikaci díky rychlému přístupu ke kontaktním údajům zaměstnanců.
- Spravujte přístup zaměstnanců k citlivým údajům a zvyšte tak bezpečnost.
- Usnadněte zapracování nových zaměstnanců tím, že jim poskytnete všechny důležité informace na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zjednodušte řízení lidských zdrojů sledováním výkonu a řízení zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných zobrazení.
- Zefektivněte proces náboru pomocí přizpůsobených stavů a automatizace.
- Zajistěte snadný přístup ke školením s pomocí sledovatelných úkolů a snadné spolupráce.
- Přístup k šablonám pro zjednodušení řízení lidských zdrojů
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci zatím není k dispozici zobrazení tabulky.
- ClickUp má mnoho funkcí a integrací, které mohou představovat určitou náročnost na osvojení. Nicméně zdroje jako ClickUp University a centrum nápovědy tento proces usnadňují.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Bambee
Nejlepší pro automatizované řízení lidských zdrojů v malých podnicích
Bambee vám pomáhá v každém kroku zjednodušit výzvy ve stavebnictví, jako jsou vysoká fluktuace zaměstnanců, rizika na pracovišti a složité dodržování imigračních předpisů.
Tento software pro automatické řízení lidských zdrojů pomohl 10 000 americkým firmám, včetně stavebních společností, dodržovat po celý rok předpisy díky aktuálním zásadám v oblasti lidských zdrojů, nástrojům pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a povinnému školení zaměstnanců.
S Bambee můžete vytvořit přizpůsobený HR proces, který zajistí dodržování zákonů týkajících se nároků na odškodnění zaměstnanců, pojištění, imigrace a dalších oblastí.
Tento software pro řízení lidských zdrojů poskytuje odborné poradenství, které vám pomůže vytvořit personální politiky a zajistit dodržování předpisů přizpůsobené vašemu podnikání. Odborné poradenství ohledně jakýchkoli personálních otázek, kterým vaše stavební společnost čelí, můžete vyhledat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím chatu.
Nejlepší funkce Bambee
- Automatizujte kontroly dodržování předpisů, abyste vytvořili prostředí založené na pravidlech a udrželi svou stavební společnost na správné cestě.
- Identifikujte mezery v oblasti lidských zdrojů a posilte interní postupy pomocí auditu.
- Vytvářejte školicí moduly o bezpečnosti na pracovišti, obchodní etice atd. a buďte informováni o pokroku zaměstnanců.
- Zaveďte hodnocení zaměstnanců, abyste mohli posoudit jejich výkonnost a poskytnout jim konstruktivní zpětnou vazbu.
- Zlepšete morálku zaměstnanců tím, že jim poskytnete prostor, kde mohou anonymně nebo veřejně vyjádřit své názory.
Omezení Bambee
- Počáteční nastavení a spuštění softwaru vyžaduje určitý čas.
- Neexistuje žádný účinný systém bodového hodnocení docházky, který by sledoval absenci nebo zmeškané směny.
Ceny Bambee
- Zatím žádní zaměstnanci: 99 $/měsíc (bez instalačního poplatku)
- 1–4 zaměstnanci: 299 $/měsíc (plus jednorázový poplatek za zřízení ve výši 500 $)
- 5–19 zaměstnanců: 399 $/měsíc (plus jednorázový poplatek za zřízení ve výši 500 $)
- 20–49 zaměstnanců: 499 $/měsíc (plus jednorázový poplatek za instalaci ve výši 1 500 $)
- 50–70 zaměstnanců: 1 299 USD/měsíc (plus jednorázový poplatek za instalaci ve výši 2 000 USD)
- 71+ zaměstnanců: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Bambee
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
3. BambooHR
Nejlepší pro komplexní řízení lidských zdrojů
Tento software údajně pomáhá HR týmům ve stavebnictví ušetřit stovky hodin a snížit provozní náklady HR o 40 % tím, že překlenuje propast mezi vámi a vašimi terénními pracovníky.
BambooHR vám a vašim zaměstnancům umožňuje sledovat hlášení o úrazech, bezpečnostní školení a další požadavky na dodržování předpisů odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu. Tím se snižuje potřeba používat více tabulek a databází pro sledování času a správu mezd.
Díky efektivní správě mezd v tomto softwaru se můžete rozloučit s ručním zadáváním dat a schvalováním plateb, které jsou nezbytné zejména pro sledování různých typů stavebních dělníků.
Můžete jej integrovat s více než 125 aplikacemi a nástroji, abyste zjednodušili správu staveb a provoz personálního týmu.
Nejlepší funkce BambooHR
- Spravujte všechny zaměstnance v jedné bezpečné a přehledné databázi odkudkoli, kde máte připojení k internetu.
- Vytvářejte zprávy pomocí 49 integrovaných funkcí pro tvorbu zpráv, abyste mohli činit strategická a informovaná rozhodnutí.
- Zlepšete zkušenosti nových zaměstnanců s nástroji pro zaškolování, které jim pomohou rychleji a lépe porozumět bezpečnostním protokolům.
- Komunikujte se zaměstnanci a sbírejte zpětnou vazbu, abyste vytvořili pozitivní prostředí, které podpoří morálku a produktivitu na pracovišti.
Omezení BambooHR
- Možnosti přizpůsobení v oblasti řízení výkonu zaměstnanců jsou omezené.
- Softwaru chybí centralizovaná znalostní báze, která by pomáhala novým uživatelům.
Ceny BambooHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,4/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 800 recenzí)
4. HiBob
Nejlepší pro integraci škálovatelných HR řešení
HiBob je moderní a intuitivní řešení pro řízení lidských zdrojů s funkcemi, jako je řízení výkonu, řízení odměňování, pracovní postupy a zapracování nových zaměstnanců. Poskytuje vše, co potřebujete, aby vaši zaměstnanci pracovali efektivně a bez problémů.
Ať už vaši zaměstnanci ve stavebnictví účtují hodinovou, denní nebo měsíční sazbu, nebudete se muset starat o sledování jejich fakturovatelných položek.
HiBob vyniká mezi svými konkurenty, protože je určen pro všechny uživatele (zaměstnance i management), nikoli pouze pro personální oddělení.
Odborníci ze společnosti HiBob navíc chápou, že HR je klíčovým faktorem obchodního úspěchu, a pomáhají jim při rozhodování na základě dat díky pokročilé analytice a sledování KPI.
Nejlepší funkce HiBob
- Podporujte komunikaci pomocí funkcí pro zapojení zaměstnanců, i když jsou mimo pracoviště.
- Podpořte růst a expanzi svého podnikání přizpůsobením se neustále se měnícím obchodním požadavkům stavebních firem.
- Sledujte údaje o dostupnosti zaměstnanců a dokončení projektů pomocí systémů HRIS od HiBob.
Omezení HiBob
- Softwaru chybí kombinovaný přehled všech firemních svátků na jedné obrazovce.
- Možnosti přizpůsobení pro zpětnou vazbu a průzkumy jsou omezené.
Ceny HiBob
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HiBob
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
5. Keka
Nejlepší pro řízení výkonu
Tento software pro řízení lidských zdrojů vytváří uživatelsky orientované prostředí s intuitivní schránkou, která vám umožňuje spravovat všechny úkoly a pracovní postupy z jednoho místa. To znamená, že vy a vaši zaměstnanci můžete snadno sledovat úkoly související s nástupem nových zaměstnanců, schvalování dovolených, zpětnou vazbu od kolegů a schvalování výdajů z jednoho sdíleného prostoru dostupného na mobilních zařízeních a webu.
Na tomto softwaru mě nejvíce zaujala jeho systém řízení výkonu, který je ideální pro organizace zaměřené na růst. Poskytuje 360stupňový přehled, software OKR, individuální schůzky a průběžnou zpětnou vazbu, díky čemuž získáte cenné informace o svých zaměstnancích a odstraníte všechny překážky.
Díky tomu můžete plně spravovat svůj tým dočasných pracovníků a sledovat jejich výkonnost, abyste mohli přijímat rozhodnutí o trvalém zaměstnání.
Můžete také generovat okamžité zprávy o zaměstnancích a poskytnout jim samoobslužnou platformu založenou na SSO, kde mohou aktualizovat své profily, žádat o dovolenou a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Keka
- Zkontrolujte cíle a výkonnost v oblasti lidských zdrojů, abyste mohli analyzovat potenciál a rozhodnout se o trvalém zaměstnání zaměstnanců.
- Přiřaďte různé výkonnostní pásma na základě hodnocení zaměstnanců, abyste udrželi motivaci a konkurenceschopnost svých kvalifikovaných pracovníků.
- Automatizujte nastavení mezd sledováním odpracovaných hodin a přizpůsobením složek platu.
Omezení Keka
- Načítání některých aktivit a funkcí může chvíli trvat.
- Tento nástroj má tolik funkcí, že je třeba se s ním trochu seznámit.
Ceny Keka
- Cena od 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keka
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
6. Paycor
Nejlepší pro řešení HR softwaru na míru
Paycor vám pomůže vybudovat produktivní stavební tým díky funkcím, jako je špičkový nástroj pro nábor zaměstnanců, systém pro správu vzdělávání, dodržování předpisů na úrovni státu a města, automatizované výpočty přesčasů a směnných příplatků a mnoho dalšího.
Můžete se také spolehnout na Paycor's Recruiting, který vám pomůže najít a najmout ty nejlepší talenty díky funkcím, jako jsou hodnotící karty pohovorů.
Kromě toho vám řešení pro evidenci docházky a pracovní doby ve stavebnictví zajistí dodržování zákonů o minimální mzdě díky využití úkolové mzdy, kombinovaných výpočtů přesčasů, pokročilých časoměrů a funkcí mobilního zaznamenávání docházky.
Paycor také poskytuje odvětvové analýzy a přehledy, které vám umožní porovnat míru fluktuace a další klíčové ukazatele s tržními benchmarky.
Nejlepší funkce Paycor
- Získejte přístup k praktickým radám, nástrojům a odborné podpoře od týmu, který vám pomůže přizpůsobit software potřebám řízení staveb.
- Omezte administrativní procesy díky přístupu k výpočtům v reálném čase, přístupu k vydělaným mzdám a upozorněním na daňovou shodu.
- Vytvořte flexibilní kategorie výdajů a přizpůsobitelné zásady pro správu výdajů vaší stavební firmy.
Omezení Paycor
- Samoobslužný systém má někdy chyby při podávání žádostí o dovolenou.
Ceny Paycor
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 3,9/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 800 recenzí)
7. FactoHR
Nejlepší pro zapojení zaměstnanců
FactoHR funguje hladce na různých místech a umožňuje vám spravovat výpočet místních daní a dodržování předpisů. Skvělá je také automatizace procesů, jako je zaznamenávání docházky a správa mezd z více míst.
Můžete také spravovat docházku a umožnit zaměstnancům žádat o dovolenou z jakéhokoli místa.
FactoHR si klade za cíl zbavit personální oddělení papírování tím, že digitalizuje vše, od příruček pro zaměstnance až po dokumentaci. Cloudový modul FactoHR pro cestovní výdaje a výdaje také umožňuje zaměstnancům podávat žádosti o proplacení výdajů s doklady přímo přes portál ESS.
Personální oddělení nebo manažeři mohou online kontrolovat a schvalovat žádosti, což zjednodušuje správu výdajů a poskytuje větší kontrolu a přehled nad výdaji zaměstnanců.
Nejlepší funkce FactoHR
- Definujte hierarchii pomocí organizačního stromu pro vylepšené reportování od stavebních dělníků.
- Umožněte hladké řízení práce zaměstnanců na více místech
- Přizpůsobte složky mzdy pro snadnou správu mezd a zjednodušené revize mezd.
Omezení FactoHR
- Funkce softwaru mohou být zpočátku složité a vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Uživatelské rozhraní není příliš dobře navržené.
Ceny FactoHR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FactoHR
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (nedostatek recenzí)
8. HRMantra
Nejlepší pro HR řešení založená na umělé inteligenci
HRMantra je pokročilý software pro řízení lidských zdrojů založený na umělé inteligenci, který slibuje 10násobnou návratnost investic a úsporu 30 minut na zaměstnance denně. Tato platforma pro plánování lidských zdrojů nabízí miliony konfigurovatelných politik s komplexními funkcemi pro nastavení neomezeného počtu parametrů. Stavební firmy musí dodržovat řadu předpisů a silný rámec politiky s HRMatra jim v tom velmi pomáhá.
Software je navíc vícejazyčný, podporuje více měn a časových pásem. Díky intuitivnímu rozhraní je plně použitelný z jakéhokoli smartphonu, takže je přístupný pro zaměstnance ve stavebnictví z různých regionů, kteří jsou často na cestách.
Nejlepší funkce HRMantra
- Získejte přístup k hlasovému botovi založenému na umělé inteligenci s množstvím předem připravených API pro okamžité připojení k různým systémům třetích stran.
- Vytvářejte zprávy pomocí 180° nebo 360° systémů řízení výkonu, abyste mohli dohlížet na zaměstnance ve stavebnictví.
- Vytvořte přizpůsobený systém LMS pro školení zaměstnanců a sledování získaných kompetencí předtím, než začnou pracovat na staveništi.
- Nastavte neomezené komplexní a přizpůsobitelné zásady
Omezení HRMantra
- Software pomalu aktualizuje údaje a záznamy o dovolených a HR procesy jsou málo automatizované.
Ceny HRMantra
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze HRMantra
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. GreytHR
Nejlepší pro přístup k datům v reálném čase
GreytHR je komplexní platforma HRMS, která zjednodušuje a zlepšuje řízení lidských zdrojů. S tímto softwarem můžete zefektivnit všechny personální operace, od řízení docházky přes řízení výkonu až po mzdy.
Kromě běžných funkcí, jako je centralizovaná databáze služeb a samoobslužný portál pro zaměstnance, máte k dispozici také Bella, chatbot pro rychlou obsluhu zaměstnanců, který vyřizuje opakující se dotazy.
Tok dat v reálném čase mezi moduly (například dovolené, docházka, mzdy, náhrady výdajů atd.) zajišťuje, že zaměstnanci a vedení mají vždy k dispozici aktuální informace. GreytHR lze snadno integrovat s různými softwary třetích stran, včetně účetních systémů, ERP řešení, ověřovacích služeb atd.
Nejlepší funkce GreytHR
- Minimalizujte prostoje a maximalizujte produktivitu pomocí zjednodušených řešení pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví.
- Přístup k údajům o docházce v reálném čase a zjednodušené řízení směn a přesčasů.
- Přesné a včasné výplaty díky automatizované správě a provádění
Omezení GreytHR
- Nemusí obsahovat lokalizované funkce pro správu souladu s předpisy.
- Neobsahuje specifické funkce, které stavební týmy potřebují.
Ceny GreytHR
- Cena od 50 $/měsíc
Hodnocení a recenze GreytHR
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
10. TriNet Zenefits
Nejlepší pro cloudové řízení lidských zdrojů
Využijte intuitivní cloudovou platformu pro řízení lidských zdrojů, abyste mohli hladce spravovat všechny své personální operace. Tato platforma spojuje vše, co spadá pod řízení lidských zdrojů, ať už se jedná o zpracování mezd nebo analytické přehledy.
Díky svým rozsáhlým funkcím pro zpracování mezd se tento software odlišuje od ostatních na přeplněném trhu softwaru pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví. Nabízí přehledy plateb dodavatelům, souhrny mezd a daní, souhrny daňových plateb, přehledy daňových povinností, komplexní souhrnné přehledy a dokonce i automatické vyplňování státních formulářů pro nové zaměstnance.
A to není vše. Tento software také zjednodušuje administrativní úkoly, od programů benefitů až po zdravotní pojištění pro vaše stavební dělníky. Tyto výhody pomáhají firmám snížit čas strávený mzdovou agendou a benefity až o 90 %.
Nejlepší funkce TriNet Zenefits
- Zlepšete řízení výkonnosti ve stavebnictví pomocí šablon pro řízení výkonnosti.
- Vyberte si z různých konfigurací HR platforem, které vyhovují vašim specifickým požadavkům v oblasti stavebnictví.
- Zjednodušte zpracování mezd a správu dokumentů, abyste mohli rychle zapracovat nové zaměstnance pro stavební projekty.
Omezení TriNet Zenefits
- Navigace není příliš intuitivní a její osvojení také zabere nějaký čas.
Ceny TriNet Zenefits
- Essentials: 8 USD za zaměstnance a měsíc
- Růst: 16 USD na zaměstnance za měsíc
- Zen: 27 USD za zaměstnance za měsíc
Hodnocení a recenze TriNet Zenefits
- G2: 3,9/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
Zefektivněte správu softwaru pro řízení lidských zdrojů ve stavebnictví pomocí ClickUp
Řízení personálních procesů je pro stavební firmy únavné, ale ne pokud máte k dispozici nejlepší software pro řízení lidských zdrojů, který vám pomůže.
Můžete automatizovat a zefektivnit většinu svých operací, jako je sledování pracovní doby zaměstnanců, správa mezd a zjednodušení požadavků na dodržování předpisů. Nejlepší na tomto softwaru je, že jeho funkce můžete přizpůsobit podle svých požadavků.
Nástroj Human Research od ClickUp poskytuje komplexní HR software, který zefektivňuje správu zaměstnanců díky automatizované správě mezd a sledování výkonu. K dalšímu zjednodušení procesu můžete také využít šablony ClickUp pro hodnocení výkonu zaměstnanců.
Každodenní život manažera lidských zdrojů je plný výzev. Se správnými nástroji však můžete udržet talentované zaměstnance a zlepšit celkovou efektivitu jejich řízení.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a přivítejte snadné a rychlé řízení lidských zdrojů ve stavebnictví.