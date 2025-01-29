10 nejlepších softwarových nástrojů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců v roce 2025

Zapojení zaměstnanců a udržení talentů jsou dvě běžné výzvy, kterým čelí personální týmy po celém světě.
Podle studie společnosti Gallup je pouze 23 % zaměstnanců po celém světě aktivně zapojeno do činnosti svých organizací. Studie také zjistila, že pouze 20 % zaměstnanců v USA je se svou prací velmi spokojeno.
Proto je shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a reagování na ni tak důležité a potřebujete k tomu správné nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců.
Čtěte dál a objevte 10 nejlepších platforem pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, ze kterých si můžete vybrat.
Co byste měli hledat v softwaru pro zpětnou vazbu od zaměstnanců?
Při výběru nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců byste měli zvážit několik faktorů:
- Typy průzkumů: Upřednostňujte nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, které nabízejí různé možnosti průzkumu a více způsobů, jak shromažďovat zpětnou vazbu.
- Možnosti přizpůsobení: Vyberte si nástroje, které vám umožní přizpůsobit otázky a šablonu průzkumu. V některých případech nestačí vybírat z předem připraveného seznamu otázek.
- Analýzy a poznatky: Hledejte nástroje pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, které nabízejí praktické poznatky a snadné způsoby analýzy údajů z průzkumů. Nástroj pro zpětnou vazbu by měl také nabízet vizualizaci dat a různé typy zpráv.
- Cena: Zvažte své rozpočtové omezení a vyberte nástroje, které nabízejí maximální hodnotu a odpovídají vašemu rozpočtu. Některé nástroje nabízejí komplexní funkce pro řízení lidských zdrojů nebo výkonu, proto se jejich ceny mohou jevit jako vyšší. Proveďte proto spravedlivé srovnání.
10 nejlepších nástrojů a řešení pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, které můžete použít v roce 2024
Pravidelné shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců je zásadní pro pochopení toho, jak jsou spokojeni nebo nespokojeni s vaší společností. Pomáhá vám identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a přijmout nápravná opatření ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Vyberte si jeden z následujících nejlepších nástrojů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců a začněte sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců.
1. ClickUp
Pokud hledáte nejlepší nástroj pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, pak je ClickUp Form View přesně to, co potřebujete. Použijte jej k vytvoření podrobných průzkumů a formulářů pro sběr zpětné vazby s vlastními poli a podmíněným formátováním.
Tato funkce vám umožňuje přidat libovolné pole formuláře k existujícím možnostem.
Podmíněná logika automaticky upravuje formuláře na základě určitých podmínek. Pokud například respondent odpoví na otázku „Ano“, může mu být položena další otázka, aby se získaly další podrobnosti. Těm, kteří odpověděli „Ne“, však nebudou zobrazeny žádné další otázky.
Místo toho, abyste začínali od nuly, můžete také použít šablonu formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp, která urychlí proces získávání zpětné vazby. Pomáhá shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců i zákazníků.
Využívá systém hodnocení hvězdičkami, pomocí kterého mohou zaměstnanci ohodnotit svou spokojenost v práci. K dispozici je také pole, kde mohou podrobněji vysvětlit důvody svého hodnocení. Jde ještě o krok dál a shromažďuje doporučení pro zlepšení.
ClickUp Docs je další způsob, jak shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců. Vytvořte v ClickUp Docs podrobnou šablonu pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a sdílejte kopie s týmy v celé vaší organizaci.
Sdílejte vyplněné dokumenty s ostatními zúčastněnými stranami a analyzujte odpovědi, abyste získali cenné informace.
Využijte širokou škálu šablon dotazníků a formulářů pro zpětnou vazbu od ClickUp, které vám zjednoduší získávání zpětné vazby od zaměstnanců.
Jakmile shromáždíte zpětnou vazbu, analyzujte ji, abyste získali přehled a identifikovali společné výzvy, kterým zaměstnanci čelí. Najděte oblasti pro neustálé zlepšování a proměňte je v projekty zaměřené na zapojení zaměstnanců. Pomocí ClickUp Tasks přiřaďte úkoly konkrétním osobám a stanovte jasné termíny pro vaše projekty.
Prozkoumejte řešení ClickUp Human Resources a najděte další nástroje a funkce pro správu vašich personálních záležitostí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvořte podrobné formuláře pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a najděte oblasti, které je třeba zlepšit.
- Proměňte tyto oblasti zlepšení v projekty zapojení zaměstnanců s různými úkoly a podúkoly.
- Přidejte do formulářů vlastní pole přizpůsobená vašim požadavkům a vytvořte podrobné dotazníky.
- Využijte předem připravené šablony formulářů pro zpětnou vazbu, které vám ušetří čas a námahu.
- Využijte ClickUp Docs jako alternativní způsob, jak vytvořit vlastní průzkumy zpětné vazby od zaměstnanců a shromáždit jejich názory.
- Sdílejte výsledky s příslušnými zainteresovanými stranami pomocí jednoduchých možností sdílení, které nabízí ClickUp.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí spoustu pokročilých funkcí, jejichž osvojení může novým uživatelům zabrat nějaký čas.
- Nejedná se o specializované softwarové řešení pro zapojení zaměstnanců, takže nenabízí některé konkrétnější doplňkové funkce, které nabízejí jiné nástroje.
Ceny ClickUp
- Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte náš tým.
- ClickUp Brain: 7 $/měsíc na člena (doplněk dostupný pro všechny placené tarify)
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 397 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4 020 recenzí)
2. Appraisd
Appraisd je nástroj pro řízení výkonu, který slouží ke sběru zpětné vazby od zaměstnanců pomocí formulářů. Nabízí různé přizpůsobitelné, předem připravené šablony průzkumů, které zjednodušují proces získávání zpětné vazby v reálném čase.
Umožňuje také shromažďovat 360stupňovou zpětnou vazbu pro hodnocení výkonu zaměstnanců a sledování jejich pokroku. To umožňuje komplexnější hodnocení, protože kolegové, manažeři i přímí podřízení mohou poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu jednotlivci.
Nejlepší funkce aplikace Appraisd
- Využijte jeho uživatelsky přívětivé rozhraní k snadnému vytváření a sdílení formulářů pro zpětnou vazbu.
- Umožněte zaměstnancům sdílet zpětnou vazbu anonymně a bez obav.
- Shromážděte 360stupňovou zpětnou vazbu pro komplexní hodnocení výkonu.
- Získejte přístup k robustním analytickým nástrojům, které vám pomohou identifikovat trendy a společné rysy ve zpětné vazbě od zaměstnanců.
- Integrujte sběr zpětné vazby od zaměstnanců do širší funkce řízení výkonu.
Omezení hodnocení
- Jedná se o cloudovou platformu, která funguje pouze online; není k dispozici offline přístup.
- Ceny jsou příliš vysoké, pokud chcete pouze nástroj pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců.
Ceny Appraisd
- Growth: Licenční poplatek 4 500 USD/rok pro maximálně 50 zaměstnanců
- Standard: Licenční poplatek ve výši 9 060 až 15 000 USD/rok pro 101 až 200 zaměstnanců.
- Velké: Od 15 045 USD/rok pro 201 zaměstnanců
- Enterprise: Individuální ceny (více než 5000 zaměstnanců)
Recenze a hodnocení aplikace Appraisd
- G2: 4,7/5 (21 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (45 recenzí)
3. Engagedly
Engagedly je komplexní řešení pro správu talentů, které nabízí snadné způsoby sběru zpětné vazby od zaměstnanců.
Funkce Team Pulse vám umožňuje zasílat krátké, časté průzkumy, abyste mohli sledovat pokrok a spokojenost zaměstnanců. Průzkumy E10 od Engagedly pomáhají sledovat zapojení a náladu zaměstnanců a jsou podrobnější.
Pomocí těchto nástrojů a podrobných analýz a reportů sbírejte a analyzujte zpětnou vazbu od zaměstnanců a přijímejte proaktivní opatření ke zvýšení spokojenosti a zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Engagedly
- Změřte zapojení zaměstnanců pomocí průzkumů E10 a pokročilého indexu zapojení.
- Požádejte své zaměstnance, aby v průzkumech přidělili skóre příznivosti, aby bylo možné posoudit jejich náladu.
- Posílejte časté průzkumy, abyste měli přehled o tom, jak jsou zaměstnanci spokojeni se svou prací.
- Využijte pokročilé analytické nástroje, jako jsou teplotní mapy, abyste získali vhled do myšlenkových procesů zaměstnanců.
- Vyberte si z různých šablon a rychle vytvořte a odešlete dotazníky pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců.
Omezení Engagedly
- E10 a pulzní průzkumy je třeba zakoupit jako doplněk k základnímu plánu, což zvyšuje celkovou cenu za přístup k těmto funkcím.
- Vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí je pro nové uživatele nutné počítat s počáteční náročností na osvojení.
Ceny Engagedly
- Performance Suite: 9 $/měsíc na člena
- Doplněk Odměny a uznání: 5 $/měsíc na člena
Recenze a hodnocení Engagedly
- G2: 4,4 (528 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (76 recenzí)
4. Sage HR
Sage HR je komplexní řešení pro řízení lidských zdrojů, jehož součástí je i měření zapojení zaměstnanců prostřednictvím sběru zpětné vazby. Umožňuje vám vytvářet průzkumy a sbírat anonymní odpovědi, abyste získali přesný přehled o náladě a spokojenosti zaměstnanců.
Kromě toho podporuje 360stupňovou zpětnou vazbu a rychlou zpětnou vazbu, aby bylo možné pochválit kohokoli za dobře odvedenou práci.
Nejlepší funkce Sage HR
- Použijte šablony nebo vytvořte vlastní průzkumy od základu, aby vyhovovaly vašim konkrétním požadavkům.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců a exportujte odpovědi ve formátu PDF.
- Umožněte zaměstnancům zasílat anonymní odpovědi pro upřímnou a otevřenou komunikaci.
- Umožněte zaměstnancům vyplňovat dotazníky z jejich mobilních zařízení
Omezení Sage HR
- Nenabízí podrobné analýzy průzkumů a poznatky.
- Musíte zaplatit za základní plán HR a nemůžete samostatně přistupovat k funkcím pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců.
Ceny Sage HR
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Sage HR
- G2: 4,3/5 (75 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (344 recenzí)
5. Energage
Energage nabízí dva způsoby, jak sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců: Workplace Survey a Pulse.
První z nich je standardní průzkum, který měří zkušenosti zaměstnanců na pracovišti; jeho výsledky vám mohou pomoci etablovat se jako jedno z nejlepších pracovišť v USA. Druhý je ideální pro rychlé a časté shromažďování zpětné vazby k důležitým tématům nebo pro měření spokojenosti zaměstnanců.
Nejlepší funkce Energage
- Využijte průzkum na pracovišti, abyste získali hluboký vhled do zapojení a nálady zaměstnanců.
- Pravidelně kontrolujte úroveň spokojenosti zaměstnanců pomocí krátkých průzkumů Pulse.
- Umožněte zaměstnancům zanechat otevřené komentáře, abyste získali hlubší vhled.
- Analyzujte odpovědi z průzkumu a jednejte na základě získaných poznatků.
Omezení Energage
- Průzkum na pracovišti má omezené možnosti přizpůsobení.
- Rozhraní je pro nové uživatele poněkud obtížné.
Ceny Energage
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Energage
- G2: 4,6/5 (99 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (39 recenzí)
6. Workleap Officevibe
Workleap Officevibe je specializovaná platforma pro zpětnou vazbu od zaměstnanců. Nabízí různé typy průzkumů, jako jsou průzkumy pulsu, průzkumy DEIB (rozmanitost, rovnost, inkluze a sounáležitost) a průzkumy onboardingu.
Umožňuje vám také vytvářet přizpůsobené šablony průzkumů specifické pro vaši firmu.
Nejlepší funkce Workleap Officevibe
- Vyberte si ze seznamu 122 otázek a rychle vytvořte a sdílejte krátké průzkumy mezi zaměstnanci, abyste mohli pravidelně sbírat zpětnou vazbu.
- Shromažďujte anonymní zpětnou vazbu a zprávy od zaměstnanců, abyste zjistili běžné výzvy a problémy na pracovišti.
- Sdílejte průzkumy pro nové zaměstnance, abyste je zapojili od prvního dne.
- Využijte průzkumy DEIB, abyste se dostali za hranice pracovních otázek a zjistili, zda se zaměstnanci na pracovišti cítí vítáni.
- Získejte cenné analytické údaje a poznatky z odpovědí v průzkumech.
- Porovnejte výkonnost vaší společnosti s průmyslovým standardem nebo analyzujte data v čase.
Omezení Workleap Officevibe
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení v pulzních průzkumech.
- Reporting a analytika mohou být podrobnější
Ceny Workleap Officevibe
- Zdarma
- Essential: 5 $/měsíc na osobu
Recenze a hodnocení Workleap Officevibe
- G2: 4,3/5 (734 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (51 recenzí)
7. 15five
Nevýhodou mnoha nástrojů pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců je to, že průzkumy mezi zaměstnanci a funkce pro měření zapojení nejsou k dispozici samostatně. Ve většině případů budete muset zaplatit za sadu nástrojů pro řízení lidských zdrojů, přičemž nástroj pro měření zapojení zaměstnanců a průzkumy zpětné vazby tvoří jen malou část.
15five řeší tento problém tím, že ve svém základním placeném tarifu nabízí funkce pro zapojení zaměstnanců.
Podívejme se, co nabízejí.
15 nejlepších funkcí
- Proveďte 6minutové průzkumy zapojení, abyste zjistili spokojenost a zapojení zaměstnanců.
- Získejte podrobné přizpůsobené a cílené hodnocení výsledků průzkumu, včetně heatmap a dalších pokročilých funkcí.
- Využijte technologii Spark AI a získejte jedinečné informace o výsledcích průzkumu.
- Přizpůsobte si a využijte standardizovanou šablonu průzkumu k vytvoření různých typů průzkumů, jako jsou DEI, eNPS (zaměstnanecký Net Promoter Score) a další.
Omezení 15five
- 360stupňová zpětná vazba není k dispozici v rámci plánu Engage.
- Uživatelské rozhraní vyžaduje určitou dobu na osvojení.
Ceny 15five
- Engage: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Perform: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Celková platforma: 16 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Recenze a hodnocení 15five
- G2: 4,6/5 (1 766 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (887 recenzí)
8. ContactMonkey
ContactMonkey je e-mailový software pro interní komunikaci v týmu, který nabízí snadný způsob sběru a analýzy zpětné vazby od zaměstnanců. Umožňuje vám získávat zpětnou vazbu od zaměstnanců prostřednictvím e-mailových newsletterů pomocí průzkumů, emoji reakcí a hodnocení (eNPS).
Díky tomu, že zaměstnanci mohou poskytovat zpětnou vazbu anonymně, získáte přesný obraz o tom, jak zaměstnanci vnímají firemní kulturu a obchodní iniciativy.
Nejlepší funkce ContactMonkey
- Posílejte zajímavé zpravodaje a žádosti o zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení hvězdičkami a reakcí pomocí emodži k různým tématům.
- Vložte do svých e-mailů vlastní průzkumy mezi zaměstnanci a získejte podrobnější zpětnou vazbu k konkrétním tématům.
- Získejte kvantifikovatelné údaje a poznatky ze zpětné vazby od zaměstnanců, abyste mohli měřit spokojenost v práci.
- Využijte analytické zprávy k přijímání obchodních rozhodnutí a přijímání opatření ke zlepšení spokojenosti a zapojení zaměstnanců.
Omezení ContactMonkey
- Tento nástroj je omezen na e-mailovou komunikaci pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a nenabízí jiné metody sběru zpětné vazby.
- Rozhraní může být někdy trochu pomalé a zpožděné.
Ceny ContactMonkey
- Základní: Individuální ceny
- Plus: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Recenze a hodnocení ContactMonkey
- G2: 4,5/5 (148 recenzí)
- Capterra: 4,1 (93 recenzí)
9. Trakstar
Trakstar je další software pro řízení talentů a anonymní nástroj pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, který nabízí průzkumy a analýzy zapojení zaměstnanců.
Umožňuje vám zasílat dotazníky o zapojení zaměstnanců e-mailem a integruje se také s dalšími interními komunikačními nástroji, jako jsou Slack a Microsoft Teams. Umožňuje vám analyzovat výsledky dotazníků, segmentovat odpovědi do různých kategorií a získávat jedinečné poznatky.
Nejlepší funkce Trakstar
- Shromažďujte anonymní zpětnou vazbu pomocí přizpůsobitelných průzkumů.
- Získejte přehledné informace z podrobných vizuálních zpráv založených na zpětné vazbě zaměstnanců a výsledcích průzkumů.
- Třídit a filtrovat výsledky průzkumu, aby je bylo možné rozdělit do různých kategorií a získat tak lepší přehled.
- Získejte 360stupňovou zpětnou vazbu pro manažery a propojte jejich výkonnost se zapojením zaměstnanců v jejich týmech.
- Nechte zaměstnance poskytovat upřímnou zpětnou vazbu pomocí anonymního sběru zpětné vazby.
Omezení Trakstar
- Neohrabané rozhraní, které je pro nové uživatele obtížně ovladatelné
- Někteří uživatelé si stěžují, že nemají dostatek vzdělávacích zdrojů, aby mohli platformu využívat na maximum.
Ceny Trakstar
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Trakstar
- G2: 4,5/5 (285 recenzí)
- Capterra: 4,2 (450 recenzí)
10. Limeade Listening (dříve TINYpulse)
Limeade Listening je komplexní softwarové řešení pro zapojení zaměstnanců s mnoha užitečnými funkcemi. Umožňuje provádět průzkumy a získávat podrobné analýzy, umožňuje vzájemné uznání zaměstnanců nebo poskytuje zpětnou vazbu.
Pomáhá týmům HR shromažďovat anonymní zpětnou vazbu od zaměstnanců a poskytuje dlouhý seznam otázek pro hodnocení úrovně zapojení zaměstnanců. Nejlepší na tom je, že nabízí různé možnosti vizualizace dat, které vám pomohou analyzovat data ze zpětné vazby zaměstnanců.
Nejlepší funkce Limeade Listening
- Vyberte si z více než 300 otázek nebo si vytvořte vlastní dotazník pro hodnocení zapojení a spokojenosti zaměstnanců.
- Provádějte každoroční průzkum zapojení zaměstnanců, časté průzkumy pulsu nebo průzkumy eNPS.
- Vizualizujte výsledky průzkumu, abyste je mohli snadno analyzovat a získat z nich poznatky.
- Získejte doporučení založená na datech, abyste mohli na základě výsledků průzkumu rychle přijmout opatření.
- Posílejte soukromé zprávy kterémukoli zaměstnanci a požádejte ho o další vysvětlení k jeho zpětné vazbě, aniž byste znali jeho identitu.
Omezení nástroje Limeade Listening
- Možnosti přizpůsobení průzkumu jsou omezené, i když můžete přidávat vlastní otázky.
- Chybí funkce pro zlepšení míry odezvy na průzkumy
Ceny Limeade Listening
- Ceny na míru
Recenze a hodnocení Limeade Listening
- G2: 4,4/5 (214 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (47 recenzí)
Která platforma pro zpětnou vazbu od zaměstnanců je pro vás ta pravá?
Jedním z klíčových cílů personálního oddělení v každé organizaci je zlepšení zapojení a spokojenosti zaměstnanců. Provádění průzkumů a pravidelné získávání zpětné vazby může personálním týmům pomoci efektivně posoudit úroveň spokojenosti zaměstnanců.
Jeden z těchto softwarových programů pro zpětnou vazbu od zaměstnanců lze použít k identifikaci a řešení problémů, aby se udržela angažovanost zaměstnanců a snížila fluktuace.
Zvažte provedení některých aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců, abyste dále posílili soudržnost týmu.
Hledáte ten správný nástroj pro zpětnou vazbu od zaměstnanců, který jde nad rámec sběru dotazníků a nabízí mnohem více? Vyzkoušejte ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů s rozsáhlými HR řešeními pro nábor, zaškolování, zapojení zaměstnanců a další.
Zaregistrujte se na ClickUp a prozkoumejte jeho nesčetné funkce pro HR týmy.