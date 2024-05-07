Jak udržet nejlepší zaměstnance: Techniky pro týmy HR

V dnešní době, kdy více než čtvrtina zaměstnanců po celém světě chce opustit své současné zaměstnání, je udržení zaměstnanců důležitější než kdy jindy. Zaměstnavatelé, kteří nedávají přednost udržení talentů, se budou potýkat s obtížemi.
Úspěšné udržení talentů již není jen otázkou výplaty. Vyžaduje, aby organizace poskytovaly zaměstnancům skvělou firemní kulturu, uspokojovaly jejich emocionální potřeby a nabízely podporu při dosahování jejich kariérních cílů.
Pomocí tohoto pokročilého průvodce řízením lidských zdrojů pochopíte, jak si dnes udržet nejlepší zaměstnance.
Shrnutí
- Udržení zaměstnanců závisí na vašich metodách náboru a řízení talentů.
- Komplexní zaškolení a školení mohou pomoci zlepšit míru udržení zaměstnanců.
- Existuje osm strategií, jak udržet nejlepší zaměstnance: Motivujte je, oceňujte je a odměňujte je. Nabízejte jim možnosti kariérního růstu. Kladejte důraz na flexibilní pracovní podmínky. Vytvářejte inkluzivní, podpůrnou a respektující kulturu na pracovišti. Zlepšujte se díky zpětné vazbě. Projevujte empatii. Bojujte proti příčinám fluktuace. Využijte technologie a umělou inteligenci ke zlepšení a zrychlení procesů.
- Motivujte je, oceňujte a odměňujte.
- Nabídněte možnosti kariérního růstu
- Důraz na flexibilní pracovní podmínky
- Vytvořte na pracovišti inkluzivní, podpůrnou a respektující kulturu.
- Zlepšete se díky zpětné vazbě
- Projevujte empatii
- Bojujte proti příčinám fluktuace
- Využijte technologie a umělou inteligenci ke zlepšení a zrychlení procesů.
- Motivujte je, oceňujte a odměňujte.
- Nabídněte možnosti kariérního růstu
- Důraz na flexibilní pracovní podmínky
- Vytvořte na pracovišti inkluzivní, podpůrnou a respektující kulturu.
- Zlepšujte se díky zpětné vazbě
- Projevujte empatii
- Bojujte proti příčinám fluktuace
- Využijte technologie a umělou inteligenci ke zlepšení a zrychlení procesů.
Co je to udržení zaměstnanců?
Zjednodušeně řečeno, udržení zaměstnanců je schopnost vaší organizace udržet si své zaměstnance. Vyžaduje to použití strategií pro udržení talentovaných a produktivních zaměstnanců v organizaci. Důraz je kladen na budování pozitivní pracovní kultury s cílem snížit fluktuaci zaměstnanců. Udržení zaměstnanců však nelze vnímat izolovaně. To, jak si udržíte talenty, závisí na:
- Vaše strategie náboru zaměstnanců
- Jak řídit talent management a spokojenost zaměstnanců
Pojďme se podívat, jak zlepšení v jedné oblasti má dominový efekt na ostatní.
1. Začněte s náborovou strategií
Řízení talentů začíná dlouho předtím, než zaměstnanec nastoupí do společnosti; začíná to vaší náborovou strategií:
- Považují potenciální uchazeči proces podávání žádostí za rychlý, snadný a plynulý?
- Považují uchazeči váš výběrový proces za spravedlivý, respektující a objektivní?
- Provádíte s uchazeči komplexní pohovory, které zahrnují jak tvrdé, tak měkké dovednosti?
- Kladete ve svém výběrovém řízení na první místo zájmy uchazeče?
Kvalitní talenty můžete přilákat pouze tím, že si od prvního dne získáte důvěru uchazečů a pomocí své náborové strategie jim dáte najevo, že vám na nich záleží.
Profesionální tip: Použijte nástroje umělé inteligence ClickUp Brain k sepsání popisu pracovních pozic, vytvoření vhodných otázek pro pohovor, shrnutí poznámek z pohovorů a vytvoření databáze e-mailů pro všechny fáze náborového cyklu.
2. Posilujte dobré jméno společnosti prostřednictvím talent managementu
Jakmile zaměstnanec nastoupí do vaší organizace, je čas zaměřit se na iniciativy v oblasti řízení talentů – jeden z nejzákladnějších požadavků pro udržení zaměstnanců.
Organizace, ve kterých jsou zaměstnanci velmi spokojeni se svými manažery, uvádějí :
- 72% snížení fluktuace
- 3. Dvojnásobné zvýšení motivace zaměstnanců
- 13. 9násobné zvýšení spokojenosti v práci
Práce na strategii řízení talentů se setkává s velkým ohlasem ze strany zaměstnanců. Ale co vlastně rozumíme pod pojmem řízení talentů?
Řízení talentů je strategický proces náboru, rozvoje, udržení a optimalizace talentů v organizaci s cílem splnit její současné a budoucí obchodní cíle. Zahrnuje klíčové činnosti, jako je nábor, školení a rozvoj, zapracování, plánování nástupnictví, řízení výkonu atd.
Vliv efektivního náboru na udržení nejlepších talentů
Podívejme se, jak je řízení talentů spojeno se správným náborem zaměstnanců. Situace na trhu práce není pro zaměstnavatele snadná, vzhledem k tomu, že průměrné náklady na přijetí jednoho zaměstnance dosahují tisíců dolarů. Špatná zkušenost s organizací v jakékoli fázi může odradit špičkové talenty, čímž se veškeré úsilí vynaložené na jejich přijetí stane zbytečným.
Abyste předešli tomuto nákladnému omylu, je nezbytné přehodnotit vaši strategii náboru, zdokonalit dovednosti vašich zaměstnanců a identifikovat kandidáty, kteří vydrží.
Zde je několik tipů:
- Popis pracovní pozice: Vyhodnoťte dovednosti potřebné pro danou pozici a přepište popis pracovní pozice tak, aby odpovídal správným očekáváním.
- Kulturní kompatibilita: Vyhodnoťte kulturní aspekty organizace a posuďte, zda jsou kandidáti kompatibilní, zda sdílejí stejné základní hodnoty, přesvědčení a cíle.
- Všestranné dovednosti: Vyberte si kandidáty, kteří mají alespoň 70 až 80 % klíčových dovedností požadovaných pro konkrétní pozici. Hledejte také zájmy mimo práci, jako je dobrovolnictví, týmové sporty atd.
- Test: Podporujte mikro stáže, během nichž mohou uchazeči posoudit, zda se do organizace hodí.
- Talentová základna: Rozšiřte své hledání a využijte skryté zdroje zaměstnanců, včetně důchodců a čerstvých matek, které se chtějí vrátit do pracovního procesu.
- Zájem: Posuďte, jak moc má uchazeč zájem o práci ve vaší společnosti. Zájemci o práci obvykle zkoumají značku, kladou otázky a projevují nadšení.
Jak onboardování a školení zlepšují udržení zaměstnanců
Většina zaměstnavatelů zaznamenává zlepšení v oblasti udržení zaměstnanců díky robustnímu a strukturovanému procesu zapracování nových zaměstnanců.
Správné zapracování nových zaměstnanců zvyšuje jejich retenci, zlepšuje produktivitu a podporuje jejich zapojení. Zaměstnanci, kteří mají větší pocit sounáležitosti s týmem, se stávají pro společnost nepostradatelným přínosem.
Zde je několik důvodů, proč jsou zaškolování a školení klíčové pro vaše snahy o udržení zaměstnanců:
Zvyšuje spokojenost zaměstnanců a jejich informovanost
Téměř třetina nových zaměstnanců opustí společnost během prvních 90 dnů kvůli špatným zkušenostem s nástupem do zaměstnání.
Tomu lze zabránit pomocí školení pro nové zaměstnance, které zahrnuje seznámení nových zaměstnanců s hodnotami, kulturou, politikami, zařízeními a lidmi ve společnosti.
Pomáhá zaměstnancům pochopit očekávání organizace
Program zaškolení a školení motivuje zaměstnance k účasti na klíčových aktivitách a lepšímu pochopení jejich pracovních rolí, odpovědností a očekávání zaměstnavatele. Zaměstnanci mají přístup k relevantním školicím materiálům, jako jsou příručky, návody, firemní videa, často kladené otázky atd., a mohou tak úspěšně zvládnout svou novou roli.
Zlepšuje morálku zaměstnanců a jejich spokojenost v práci
Produktivita a morálka zaměstnanců prudce stoupají, když se neustále školí v oblasti nových trendů, dovedností a firemních procesů. Školení zaměstnanců při jejich nástupu do firmy jim umožňuje zlepšit jejich výkonnost a splnit nebo překročit cíle organizace již v rané fázi jejich kariéry.
Umožňuje zaměstnancům dobře se integrovat do týmu
Zaměstnanci, kteří se od prvního dne hodí do dané pracovní pozice a zapadají do týmu, mohou pracovat s větší jistotou a přehledem. Navíc jim zapracování dává prostor klást otázky, učit se, jak vykonávat svou práci, a vyjasnit si případná nedorozumění. Na druhé straně organizace využívá školicí materiály k tomu, aby sdělila své očekávání od zaměstnance a mohla se hned pustit do práce.
Podporuje interaktivní vzdělávání zaměstnanců
Doplnění zaškolování o praktické školení, jako jsou webináře, workshopy atd., zvyšuje efektivitu zaměstnanců díky interaktivnímu a kolaborativnímu učení. Zaměstnanci tráví čas získáváním nových dovedností a navazováním hlubších vztahů s týmem.
Skutečná otázka tedy zní: Jak vytvořit plynulý proces zaškolování nových zaměstnanců?
Tento dvojí proces vyžaduje:
- Důkladné posouzení silných stránek, rizikových faktorů a motivace vašich zaměstnanců, abyste mohli vytvořit personalizované vzdělávací příležitosti.
- Zvýšený důraz na zlepšení zkušeností s nástupem pro vaše zaměstnance pracující na dálku, kteří se pravděpodobně cítí méně proškolení než zaměstnanci pracující na místě.
- Zjednodušení procesu podávání žádostí díky promyšleným pracovním postupům a procesům
- Větší důraz na rozvoj zaměstnanců, školení a růst
- Vylepšené poradenství a podpora pro nové zaměstnance prostřednictvím systému buddy, znalostních bází, videí, tutoriálů, dokumentů, individualizovaných mentorských programů atd.
- Provádějte pravidelné kontroly u nových zaměstnanců a v případě potřeby je znovu zaškolte.
- Organizujte aktivity zaměřené na zapojení zaměstnanců, abyste prolomili ledy a zapojili tým:
Problémem však je nastavení strategie pro zapracování nových zaměstnanců. Bez správných nástrojů to může být příliš zdlouhavé.
Jak udržet nejlepší zaměstnance: 8 strategií
Ztráta dobrých zaměstnanců má negativní dopad na výkonnost organizace a přímo ovlivňuje vaše finanční výsledky. Přechod do akčního režimu a včasné přijetí nápravných opatření však mohou značnou část škod zmírnit. Po prozkoumání mnoha přístupů k udržení nejlepších zaměstnanců jsme pro vás sestavili tento seznam nápadů.
Zde je několik osvědčených strategií, jak přilákat a udržet špičkové talenty.
1. Motivujte a odměňujte zaměstnance
Prostředí ve vaší společnosti hraje velkou roli v udržení nejlepších talentů a snížení fluktuace zaměstnanců. Vaši zaměstnanci by měli mít pocit, že organizace aktivně podporuje jejich ambice a podniká kroky, které jim pomáhají v kariérním růstu. Odměňování zaměstnanců za dobře odvedenou práci je největší motivací a povzbuzuje je k tomu, aby podávali nejlepší výkony.
Kromě toho dnešní uchazeči o zaměstnání požadují komplexní balíček benefitů – personalizované výhody, emoční pohodu a smysluplnou kariéru. Chtějí možnosti profesního rozvoje, aniž by ztratili ze zřetele své osobní cíle.
Nejlepší způsob, jak motivovat a posílit týmy, je poskytnout jim jasné cíle, úkoly a zdroje, které jim pomohou těchto cílů dosáhnout.
ClickUp vám nabízí strukturovaný způsob stanovování cílů, hodnocení jejich dosažení a identifikace nejlepších pracovníků – ClickUp Goals.
Díky jasně definovaným cílům, které jsou propojeny s jejich každodenními úkoly, budou zaměstnanci lépe rozumět tomu, jak ovlivňují růst společnosti i svůj vlastní.
Nemusíte se obávat, zda váš tým splní cíle, protože máte okamžitý přehled o tom, kdo na čem pracuje.
Nestačí však pouze stanovit cíle. Manažeři musí vymyslet jedinečné způsoby, jak motivovat nové zaměstnance a vytvořit smysluplné vztahy již během prvního roku.
A nemusíte zavádět žádné velkolepé programy odměňování zaměstnanců; začněte v malém.
Můžete například:
- Investujte do specializovaného softwaru pro uznání zaměstnanců nebo softwaru pro zapojení zaměstnanců, abyste mohli zdůraznit úspěchy, vyjádřit uznání atd.
- Vymyslete originální dárky jako projev uznání pro každého člena týmu, který podává dobré výkony nebo prosazuje hodnoty společnosti.
- Pomocí funkce Chat View v ClickUp můžete pochválit nejlepší zaměstnance a ocenit jejich cenné příspěvky:
Uznání a odměňování nejlepších zaměstnanců je jedním z nejlepších způsobů, jak si udržet zaměstnance a zlepšit jejich morálku.
2. Podporujte příležitosti k profesnímu rozvoji
Vaši talentovaní zaměstnanci musí být schopni nahlížet na svou práci z pohledu, který je více zaměřený na účel. Zeptejte se jich na tyto otázky:
- Cítí se být součástí organizace?
- Jaký je účel jejich práce?
- Jaké faktory ovlivňují jejich rozhodnutí ohledně kariéry?
Cílem je umožnit zaměstnancům vyjádřit své profesní i osobní obavy a s důvěrou stoupat po kariérním žebříčku.
Mít jasnou strategii pro postup a povýšení zaměstnanců je velmi užitečné. Využijte šablony pro hodnocení výkonu, abyste zjistili, na jaké úrovni se vaši zaměstnanci nacházejí, a na základě toho vytvořte plán kariérního rozvoje.
Manažeři by měli vytvořit plán kariérního růstu na základě podnětů svých zaměstnanců. K tomu můžete využít nástroj ClickUp Whiteboards, který umožňuje společné brainstormingové schůzky a mapování nápadů pro kariérní růst.
Pokud vaši zaměstnanci uvidí, že organizace investuje do jejich kariérního růstu, míra jejich setrvání v organizaci prudce vzroste.
3. Zaveďte flexibilní pracovní možnosti a zaměřte se na zvládání stresu
Udržet produktivitu a zapojení zaměstnanců pracujících na dálku je obtížné, ale s těmi správnými strategiemi to není nemožné:
- Flexibilní práce: Začněte tím, že nabídnete flexibilní pracovní možnosti – to je dnes pro zaměstnance nejdůležitější požadavek. Také se vyhněte mikromanagementu, místo toho podporujte odpovědnost a důvěřujte svému týmu, že bude dělat to nejlepší.
- Správné odměny: Největší motivací pro každého zaměstnance je spravedlivá mzda. Při zjišťování konkurenceschopných platů zohledněte i další benefity, jako je bezplatné školné pro rodinu, služby péče o děti, programy podpory pečovatelů, zdravotní pojištění pro rodiče atd., a zajistěte, aby vaše mzdové tarify odpovídaly tržnímu rozsahu.
- Zvládání stresu: Podporujte aktivity a iniciativy, které zaměstnancům umožní odpočinout si a podpoří jejich pohodu; prozkoumejte nejlepší nástroje pro řízení projektů a vyberte platformu, která nejlépe odpovídá potřebám vašich zaměstnanců. Ti pak mohou rutinní práci přenechat tomuto nástroji a ušetřený čas věnovat projektům, které je baví, nebo zdokonalování svých dovedností.
4. Vytvořte pozitivní organizační kulturu
Pozitivní pracovní prostředí je pro udržení špičkových talentů zásadní. A začátky kultury zaměřené na zaměstnance začínají:
- Inkluzivní pracoviště: Zajistěte, aby se vaši zaměstnanci cítili inkluzivně a vítáni. Měli by se cítit respektováni a mít rostoucí pocit sounáležitosti s hodnotami organizace; měli byste jim také dát najevo, že jejich názor je důležitý a že podnik plně podporuje jejich duševní a fyzické zdraví.
- Aktivní naslouchání: Při diskusích aktivně naslouchejte názorům zaměstnanců, opakujte to, co bylo řečeno, a pomocí pozitivní řeči těla projevujte pozornost a zájem.
- Silné vedení: Vytvořte styl vedení založený na empatii s manažery, kteří jsou ochotni se zamyslet nad sebou a podle potřeby provést změny v organizaci. Jak se říká, zaměstnanci neopouštějí společnosti, opouštějí špatné manažery nebo toxickou pracovní kulturu.
- Podpůrná kultura: Vytvořte pro zaměstnance příležitosti k učení se v práci, aby mohli postupovat ve své kariéře, a nabídněte jim podporu, pokud se zdá, že mají potíže. Může se jednat o terapeutická sezení, individuální schůzky s vedením, politiku otevřených dveří atd. Zeptejte se také svých zaměstnanců na: dovednosti, které chtějí rozvíjet, oblasti, ve kterých mají potíže, části práce, které považují za nejvíce obohacující, krátkodobé a dlouhodobé cíle.
- Dovednosti, které chtějí rozvíjet
- Oblasti, se kterými se potýkají
- Části práce, které považují za nejvíce naplňující
- Krátkodobé a dlouhodobé cíle
- Rozhovory při odchodu: Pochopte, proč vaši zaměstnanci odešli a co jste mohli udělat lépe – rozhovory při odchodu jsou vaší bránou k těmto poznatkům.
- Dovednosti, které chtějí rozvíjet
- Oblasti, se kterými se potýkají
- Části práce, které považují za nejvíce naplňující
- Krátkodobé a dlouhodobé cíle
5. Rozhodujte na základě zpětné vazby od talentů
Zjistěte, jak si vedou vaše současné iniciativy v oblasti řízení talentů. Proveďte rozhovory se zaměstnanci, abyste zjistili příčiny jejich nespokojenosti a také to, co organizace dělá správně. Využijte získané poznatky k vytvoření cíleného akčního plánu a budování atraktivnějšího pracoviště.
6. Projevujte empatii
Nabídka konkurenceschopného platu je dobrým výchozím bodem, ale skvělí zaměstnavatelé znají hodnotu empatie. Pro ně jsou potřeby zaměstnanců na prvním místě a dělají vše pro to, aby vytvořili pracovní kulturu, která klade zaměstnance na první místo. To může zahrnovat nabídku benefitů, jako jsou flexibilní pracovní doba a placená zdravotní dovolená, a prosazování politiky rychlé komunikace, větší autonomie a další.
7. Neignorujte míru fluktuace zaměstnanců
Zatímco se snažíte udržet nejlepší talenty, je důležité sledovat míru fluktuace. K vysoké míře fluktuace přispívají tři klíčové faktory – nízké odměny, malý důraz na řízení lidských zdrojů a nedostatek respektu. Organizace se musí zaměřit na pohodu zaměstnanců a budovat hlubší vztahy, aby snížily míru fluktuace. Podle společnosti Gartner má hodnotová nabídka zaměřená na zaměstnance pět prvků:
8. Při zaškolování nových zaměstnanců využívejte automatizaci
Dobré zapracování nových zaměstnanců je klíčové pro zlepšení jejich zkušeností. Vaši zaměstnanci by měli být připraveni na to, co mohou od společnosti očekávat, ještě před prvním dnem v práci.
Právě v tomto ohledu pomáhá manažerům ušetřit čas a zaměstnancům lépe porozumět organizaci komplexní platforma pro správu lidských zdrojů ClickUp:
Ve fázi náboru mohou manažeři nastavit organizovaný systém pro ukládání citlivých údajů o uchazečích, sledování žádostí a oslovování uchazečů. Na straně zaměstnanců musíte zajistit, aby jejich zkušenost s náborem nebyla náročná.
HR software ClickUp zefektivňuje úkoly spojené s přijímáním nových zaměstnanců a pomáhá rychle posunout kandidáty v náborovém procesu.
Systematický proces zapracování nových zaměstnanců automatizovaný pomocí ClickUp také umožňuje manažerům sledovat zkušenosti, zapojení, výkonnost a rozvoj zaměstnanců – to vše s přizpůsobitelnými zobrazeními na dosah ruky. Zaměstnanci mají přístup k centrálnímu úložišti informací souvisejících se společností, včetně zásad důvěrnosti a pokynů na vysoké úrovni.
A to není vše. Robustní HR software nabízí HR šablony, které ušetří práci manažerům i novým zaměstnancům. Tyto předformátované dokumenty nastavují tón toho, co manažer očekává od nového zaměstnance, zatímco ten nemusí ztrácet čas vyplňováním nekonečných administrativních dokumentů.
Investujte do zkušeností v prvním roce, aby se vaši zaměstnanci cítili organizací oceňováni a vyslyšeni – je to odrazový můstek k budování dlouhodobé loajality.
Vždy klást důraz na udržení vysoce kvalitních talentů jako ústřední bod vaší strategie udržení zaměstnanců
Tato příručka zdůrazňuje, jak důležité je vědět, jak si udržet nejlepší zaměstnance. Výhody pocítíte v celé své strategii udržení zaměstnanců a v indexu spokojenosti zaměstnanců (pokud vaše organizace má jeho zdokumentovanou verzi).
Talentovaní zaměstnanci, kteří mohou být sami sebou, jsou šťastnější, motivovanější a méně náchylní k odchodu.
Z pohledu zaměstnavatele si tak upevníte pozitivní image v rámci odvětví jako značka zaměřená na zaměstnance – značka, která si svých zaměstnanců váží a dělá vše pro to, aby byli úspěšní.
Kromě vytvoření pozitivní kultury a vyváženého pracovního prostředí musíte své zaměstnance vybavit nejnovějšími nástroji, které jim usnadní práci a sníží stres – to zní jako úkol pro multifunkční nástroj, jako je ClickUp.
Ať už chcete ocenit zaměstnance, dbát na jejich osobní pohodu nebo jim pomoci s jistotou plánovat jejich kariérní dráhu, všestranný nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, vyniká ve všech oblastech. Zaregistrujte se a přesvědčte se sami!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak přilákat a udržet špičkové talenty?
Využijte tyto tipy k přilákání a udržení nejlepších talentů ve vaší organizaci:
- Nabízejte konkurenceschopné odměny a benefity tím, že budete pravidelně sledovat aktuální standardy v oboru.
- Poskytujte další výhody, jako je zdravotní pojištění, služby péče o děti, flexibilní pracovní podmínky atd.
- Vytvořte pozitivní pracovní kulturu, která upřednostňuje potřeby zaměstnanců stejně jako potřeby zákazníků.
- Podporujte iniciativy, které pomáhají zaměstnancům odreagovat se, například nabídkou členství v posilovně, pořádáním kurzů jógy nebo meditace, organizováním firemních výletů mimo pracoviště atd.
- Připravte pro zaměstnance personalizované školení a vzdělávací příležitosti, které jim pomohou v kariérním růstu.
- Zlepšete současné postupy vedení tím, že manažery naučíte upřímně komunikovat se zaměstnanci, produktivně řešit konflikty atd.
2. Jak motivovat a udržet nejlepší talenty?
Zde je několik strategií, jak motivovat a udržet špičkové talenty ve vaší společnosti:
- Oceňujte je a veřejně je odměňujte za dobře odvedenou práci.
- Vytvořte formální program uznání, abyste ocenili nejlepší zaměstnance.
- Podporujte více iniciativ, které vytvářejí základ pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
- Vštěpujte zaměstnancům pocit smysluplnosti a sounáležitosti.
3. Co znamená udržet si nejlepší talenty?
Udržení nejlepších talentů se týká klíčových strategií a postupů, které organizace využívají, aby zabránily odchodu svých nejcennějších a nejvýkonnějších zaměstnanců.
To zahrnuje vytvoření prostředí, ve kterém jsou zaměstnanci zapojení, spokojení a motivovaní zůstat ve společnosti dlouhodobě.
Úspěch každé organizace závisí na tom, jak si udržet nejlepší zaměstnance, protože ti přinášejí významné dovednosti, znalosti a zkušenosti. Ztráta těchto zaměstnanců může mít negativní dopad na nábor, školení a produktivitu.