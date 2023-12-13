Jak vytvořit a spustit nejlepší programy odměn pro zaměstnance

Jako úspěšná firma jsou vaším nejvýznamnějším aktivem vaši zaměstnanci. Bezpochyby chcete pro své zaměstnance ten nejlepší program odměn.
Musíte si vybrat program odměn pro zaměstnance, který pomáhá propagovat základní hodnoty vaší společnosti a podporuje zdravé vztahy mezi vámi a vašimi zaměstnanci.
Program odměn je jako pozitivní cyklus. Když se zaměstnanci cítí oceněni, vidí přímé výhody své tvrdé práce, vaše firma si udrží talenty a má větší šanci překonat konkurenci.
Ať už jde o pochopení toho, proč je program odměn tak důležitý, nebo o to, jak jej nastavit, máme pro vás vše připraveno. Poskytujeme podrobný postup pro vytváření programů odměn a uznání zaměstnanců pomocí ClickUp a nejlepší šablony pro hodnocení výkonu.
Co jsou programy odměn pro zaměstnance?
Program odměn pro zaměstnance je rámec pro ocenění výkonu a přínosu zaměstnanců, jehož cílem je odměnit a motivovat je. Program odměn je oddělený od platu a skládá se z peněžních nebo nepeněžních odměn, které mají inspirovat tým k lepším výkonům.
Představte si, že váš projektový manažer dodal projekt Q4 pro jednoho z vašich největších zahraničních klientů před termínem a zároveň překonal očekávání.
Ocenění tohoto úspěchu pomocí žádaných dárkových karet nebo nabídka exkluzivního přístupu k příležitostem profesního rozvoje se považuje za odměnu pro zaměstnance.
Program odměn pro zaměstnance má za cíl motivovat členy týmu a vytvořit ekosystém, ve kterém společnost uznává a oceňuje pracovní výkonnost zaměstnanců s dobrými výsledky pomocí smysluplných pobídek. To buduje kulturu excelence a zvyšuje morálku vašich zaměstnanců, aby dosahovali trvale vynikajících výsledků.
Výchozím bodem pro vaše personální oddělení by mělo být navržení programu uznání zaměstnanců, který bude v souladu s klíčovými hodnotami vaší společnosti. Jasně definujte, jaké chování chcete odměňovat, jakým způsobem a proč.
Pokud je například pro budoucí úspěch klíčový disruptivní přístup, zajistěte, aby byli lidé za něj odměněni nepeněžní nebo peněžní odměnou.
Rozdíl mezi programy odměn pro zaměstnance a programy uznání zaměstnanců
Než budeme pokračovat, ujasněme si jednu věc: odměny a uznání nejsou totéž. Když použijete oba výrazy v jedné větě, každý z nich má jiný význam, ale konečný cíl je stejný.
Jakákoli forma společenského uznání, která oceňuje a vyzdvihuje úsilí zaměstnance, je uznáním zaměstnance, ale ne odměnou zaměstnance. Například když na týmové schůzce pochválíte úsilí zaměstnance nebo mu udělíte titul „Zaměstnanec měsíce“.
Pokud není pochvala spojena s hmatatelným přínosem, jako jsou finanční pobídky, není považována za odměnu pro zaměstnance. Pokud však chcete od svých zaměstnanců to nejlepší, konkurenceschopný program odměn vám to umožní, protože pravděpodobně zvýší výkonnost zaměstnanců až o 27 %.
Důležitost programů odměn pro zaměstnance
Šťastní a motivovaní zaměstnanci přispívají k úspěchu organizace. Program odměn pro zaměstnance pomáhá budovat pracovní prostředí, kde se uznávají úsilí, oslavují úspěchy a každý člen týmu se cítí důležitý.
Toto je zjednodušený pohled na roli odměn zaměstnanců na pracovišti. Podívejme se, proč jsou takové programy nezbytné pro vytvoření prosperujícího a motivovaného pracovního kolektivu.
Zvyšuje morálku zaměstnanců
Zaměstnanci tráví na pracovišti minimálně 40 hodin týdně. Morálka na pracovišti hraje velkou roli v jejich výkonu.
Pokud jejich práce není oceněna a vedoucí týmů je berou jako samozřejmost, uvidíte přímý dopad na jejich produktivitu. Nejhorší na tom je, že ostatní zaměstnanci jsou demotivovaní, když vidí, že jejich kolegové jsou nespokojení nebo vyhořelí.
Zavedení programu odměn a uznání zvyšuje morálku zaměstnanců. Vaši zaměstnanci se cítí oceněni a vážení. Získávají také pocit úspěchu, že přispívají k něčemu hodnotnému.
Zajímavé je, že nepeněžní odměny, jako jsou osobní dopisy nebo jakékoli jiné formy osobních odměn, mohou zlepšit morálku zaměstnanců.
Podporuje pozitivní pracovní prostředí
Uznání ze strany kolegů je silným katalyzátorem pro budování pozitivní firemní kultury. Zaveďte nějaký program odměn pro zaměstnance, od oslavování úspěchů týmu až po týdenní individuální výkony. Považujte program uznání za základní kámen kultury vaší organizace.
Klíčem k úspěchu je, aby byl program inkluzivní. Požádejte manažery a vedoucí pracovníky, aby se aktivně účastnili a oceňovali práci svých zaměstnanců. Může to být něco tak jednoduchého, jako přidání speciální ceny „Leaders Choice Award“ za nejinovativnější nápady zaměstnanců.
Vzájemné uznání mezi kolegy je dalším aspektem, který je v systémech odměňování zaměstnanců často opomíjen. Zapojení kolegů do vzájemného oceňování jejich práce dlouhodobě buduje ducha spolupráce. Členové týmu se ochotně podporují, aby dosahovali lepších výsledků, což usnadňuje práci všem.
Zlepšuje udržení zaměstnanců
Během pandemie si zaměstnanci z různých odvětví uvědomili, že nejsou spokojeni se svým současným zaměstnáním. To vedlo k tzv. „velké rezignaci“ – hromadnému odchodu zaměstnanců z pracovních míst a kariér, které již nechtěli dále vykonávat.
Pro vaši organizaci to znamená, že pokud je motivace vašich zaměstnanců nízká, tlačíte je k tomu, aby přijali nové pracovní nabídky.
Dobře strukturovaný program odměn pro zaměstnance bude v takovém případě překážkou. Nejlepší způsob, jak pomocí odměn udržet zasloužilé zaměstnance, je nabídnout jim plán kariérního rozvoje přizpůsobený jejich zájmům. Pokud to není možné, skvělým začátkem jsou workshopy a certifikační programy profesního rozvoje.
Výhodou těchto programů odměn je, že vaši zaměstnanci uvidí výhody loajality k vaší společnosti. Jde o více než jen odměňování zaměstnanců, protože program uznává individuální aspirace a investuje do jejich dlouhodobého kariérního růstu.
Bez takových odměn, které zlepšují pracovní výkon, by vaši nejlepší zaměstnanci nakonec zvážili odchod ze společnosti, protože by neměli jasnou představu o své osobní kariérní dráze.
Zvyšuje angažovanost zaměstnanců
Neangažovaní zaměstnanci na pracovišti vás stojí peníze – hodně peněz. Jsou méně kreativní. Proto je jejich produktivita v práci nižší, což znamená, že vaše produkce utrpí. Pokud motivace zaměstnanců zůstane nízká, je nutné je nahradit, což zvyšuje náklady na fluktuaci zaměstnanců.
Podle společnosti Gallup zvyšují angažovaní zaměstnanci ziskovost o 21 % a jsou o 17 % produktivnější. Zaměstnanci začínají ztrácet motivaci po skončení „líbánek“, které trvají několik měsíců po nástupu do nového zaměstnání.
Otázkou zde je, jak je udržet dlouhodobě motivované?
Zadejte programy odměn pro zaměstnance. Může se jednat o peněžní i nepeněžní odměny. Systém odměn, pochvala na intranetu nebo jiném komunikačním kanálu nebo osobní poděkování od vedení vyvolává emoce a dává zaměstnancům pocit, že jsou v organizaci vidět.
Vytvořte smyčku zpětné vazby od zaměstnanců
Zpětná vazba od zaměstnanců je jedním z nejvíce podceňovaných způsobů odměňování zaměstnanců. Většina zaměstnanců se zdráhá sdílet svou zpětnou vazbu a názory veřejně. Důvodů je hned několik – strach z negativní reakce a nejasnost ohledně toho, jak jejich zpětná vazba ovlivňuje organizaci.
Pokud začnete brát v potaz zpětnou vazbu zaměstnanců a vytvoříte platformu pro uznání, kde budou moci sdílet své návrhy, dáte jim fantastickou odměnu. Tento přístup potvrzuje postřehy zaměstnanců a dává jim pocit sounáležitosti a oddanosti.
Jakmile zaměstnanci získají větší viditelnost, více přispívají k úspěchu organizace – tím se vytváří zpětná vazba.
Tato zpětná vazba má přímý vliv na výkonnost zaměstnanců, protože vědí, že jejich zpětná vazba bude brána vážněji, pokud budou podávat lepší výkony. Jako třešničku na dortu můžete vyzdvihnout zaměstnance, kteří za měsíc sdíleli nejvíce cenné zpětné vazby.
Příklady motivačních a odměňovacích programů
Zde je několik nápadů, které můžete zahrnout do svých firemních programů odměn.
Bonus
Bonus patří mezi nejběžnější způsoby, jak nabídnout finanční odměny v programech odměňování zaměstnanců. Zvažte vyplácení bonusu jednou ročně nebo pravidelně, když zaměstnanci dosáhnou konkrétního ukazatele nebo cíle.
Existují dva přístupy k nabízení odměn zaměstnancům na základě výkonu: bonusy za odměnu a motivaci zaměstnanců na základě hodnocení jejich výkonu nebo celopodnikové pobídky, jako je podíl na zisku.
Podíl na zisku
Program odměn založený na podílu na zisku je účinný systém odměn, který motivuje zaměstnance k zodpovědnosti za svou práci. Princip je jednoduchý – vaši zaměstnanci získávají podíl na zisku společnosti podle předem stanovených podmínek. Jakmile společnost dosáhne zisku, těží z toho i vaši zaměstnanci. To také zvyšuje loajalitu k společnosti, protože s rozšiřováním podnikání mohou získat vyšší podíl na zisku.
Programy pro zdraví a wellness
Program pro zdraví a wellness je typ programu odměn pro zaměstnance, který zlepšuje celkové zdraví a fyzickou kondici zaměstnanců. V současné době, kdy si 1 ze 7 zaměstnanců stěžuje na problémy s duševním zdravím na pracovišti, se tento program stal nezbytným. Mezi příklady tohoto programu, který má za cíl zapojit zaměstnance a zlepšit jejich kondici a produktivitu, patří zdravotní kampaně na pracovišti, zřízení vzdálené kanceláře, členství v posilovně a zdravé obědy.
Extra volno
Jedním ze způsobů, jak zabránit vyhoření zaměstnanců, je nabídnout jim dodatečnou dovolenou. Zaměstnanci mají i život mimo práci; tím, že jim poskytnete dodatečné dny, jim umožníte strávit více času odpočinkem s rodinou.
Programy doporučení
Tento motivační program má dva cíle: využít síť vašich současných zaměstnanců a vytvořit vzkaz, že společnost si cení jejich doporučení. Vaši zaměstnanci získají finanční odměnu, když jeden z jejich doporučených uchazečů obsadí volné místo a zůstane v práci alespoň několik měsíců.
Dárkové karty
Je těžké zaručit spokojenost zaměstnanců, když jim dáte dárek. Váš dárek se může lišit od jejich očekávání. Dárkové karty tuto mezeru vyplňují. Tyto karty jsou předem nabity konkrétní peněžní hodnotou, kterou mohou zaměstnanci uplatnit při nákupu svých oblíbených produktů.
Bodové hodnocení zaměstnanců
Podobně jako u dárkových karet, ale v tomto firemním programu odměn musí vaši zaměstnanci nasbírat určitý počet bodů, aby je mohli vyměnit za dárek. Tyto body jsou vázány na různé formy uznání, jako je získání 5hvězdičkového hodnocení od alespoň tří zákazníků měsíčně.
Když odměňování zaměstnanců proměníte v hru, je větší pravděpodobnost, že ve vašem týmu vznikne zdravá konkurence. Každý věří v povzbuzování ostatních, takže vyhrává celý tým.
Jak vytvořit program odměn pro zaměstnance v ClickUp?
Dosud jsme se zabývali tím, co je to firemní program odměn, proč je zavádět a uvedli jsme několik příkladů. V této části vám ukážeme, jak Clickup, komplexní platforma pro zvýšení produktivity, pomáhá majitelům firem a personálním oddělením vytvářet programy odměn.
Cíle ClickUp
Stanovení cílů je základní funkcí platformy odměn a softwaru pro monitorování zaměstnanců. Jakmile si stanovíte cíle, budete mít k dispozici metriku pro hodnocení svých zaměstnanců a oni budou vědět, čeho musí dosáhnout, aby získali odměnu.
ClickUp Goals je dokonalou kombinací stanovování cílů a řízení výkonu. Tým HR používá cíle ke sledování OKR, sprintů a scorecardů. Ty jsou rozděleny na jednotlivé cíle, aby bylo možné sledovat úspěchy konkrétních členů týmu.
V rámci cíle určete hodnotu jako číslo, pravda nebo nepravda, měnu nebo úkoly.
Pokud například vyberete číslo, nastavte počáteční a cílový rozsah. Hodnoty „pravda“ a „nepravda“ jsou ideální pro úkoly, u kterých chcete pouze měřit, zda byly splněny. Měna slouží k měření produktivity zaměstnanců z hlediska finančních cílů. A konečně, úkoly automaticky sledují dokončení úkolů ve vašem probíhajícím projektu.
Milníky ClickUp
ClickUp Milestone je systém uznání, který identifikuje hlavní úspěchy dosažených vaším týmem během trvání projektu. Aby bylo snadné rozpoznat milníky, jsou zvýrazněny jako diamantová ikona s názvem úkolu tučným písmem.
Bez ohledu na to, jaký typ zobrazení jste si vybrali, nikdy vám neuniknou důležité milníky vašeho projektu. Jediným kliknutím můžete jakýkoli úkol proměnit v milník a filtrovat milníky, abyste zkontrolovali, kdy byly v kalendářním roce dosaženy.
ClickUp pro týmy HR a managementu
Pro týmy HR nabízí ClickUp perfektní nástroj pro sledování produktivity zaměstnanců. Pro ostatní manažerské týmy je ClickUp ideálním softwarem pro zapojení zaměstnanců.
Týmy HR vizualizují pracovní postupy a rychle organizují zdroje pomocí formulářů, tabulek a přehledů pracovní zátěže.
Dashboard ClickUp poskytuje ucelený přehled milníků a vysokou úroveň přístupu k KPI a cílům, které musí tým dosáhnout. Ať už je váš cíl v oblasti lidských zdrojů jakýkoli, dashboard umožňuje všem sledovat pokrok a být na stejné vlně.
ClickUp je také komplexní platforma pro zaměstnance, která umožňuje manažerským týmům navrhovat plány rozvoje zaměstnanců a aktivity pro jejich zapojení. Manažerské týmy tyto plány realizují, aby udržely zaměstnance soustředěné a dosáhly jejich maximálního přínosu.
ClickUp funguje jako komplexní platforma, která umožňuje vedoucímu týmu
- Udržujte vysokou motivaci zaměstnanců
- Objevujte a rozvíjejte budoucí talenty
- Zlepšete retenci zaměstnanců
HR tým jde ještě o krok dál a přizpůsobuje plán přidáním vlastních zobrazení, polí a stavů a rozděluje obecné cíle na menší zvládnutelné úkoly pro různé týmy.
Šablony ClickUp pro správu hodnocení výkonu
Ačkoli ClickUp technicky není softwarem pro hodnocení výkonu, šablony ClickUp pro hodnocení výkonu usnadňují nastavení procesů hodnocení výkonu.
Šablony ClickUp jsou zkratkou k rychlejšímu provádění úkolů díky připraveným návrhům. Zde je několik příkladů šablon ClickUp, které budou velmi užitečné při plánování programů odměn pro zaměstnance.
Šablona ročních cílů
Šablona ročních cílů vám umožňuje stanovit roční cíle, rozdělit je na menší úkoly a sledovat pokrok každého projektu. Přiřazujte úkoly, stanovujte priority a zajistěte, aby každý nesl odpovědnost za svou část. Zaměstnanci se řídí touto šablonou, aby se ujistili, že postupují správným směrem.
Šablona zprávy o výkonu
HR týmy používají šablonu výkonnostní zprávy k sledování výkonnosti týmu v reálném čase a analýze trendů pomocí vizualizací a grafů. Nejlepší na tom je, že tato šablona umožňuje sledovat KPI v reálném čase a vytvářet automatizované zprávy, které lze bez dalšího úsilí sdílet se zainteresovanými stranami.
Šablona plánu rozvoje zaměstnanců
Program uznání zaměstnanců má několik základních prvků. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp vám pomůže sledovat růst vašich zaměstnanců pomocí přizpůsobených stavů, přizpůsobených zobrazení a řízení projektů prostřednictvím funkcí sledování času.
Klíčem k úspěšnému programu zapojení a odměňování zaměstnanců je motivovat je na základě jejich pokroku a přínosu k cílům společnosti.
Šablona milníků
Šablona milníků je snadný způsob, jak vizualizovat milníky v projektu. To dává vedoucím týmů rychlý přehled o kritických milnících v projektu. Získané poznatky se používají k předpovědi časového harmonogramu budoucích projektů.
Spusťte svůj první program odměn pro zaměstnance pomocí ClickUp
K úspěšnému nastavení a spuštění programu odměn pro zaměstnance potřebujete všechny síly. Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů a managementu potřebují nástroj vhodný pro začátečníky, jako je ClickUp, aby mohli rozjet celý proces.
Pokud spouštíte program odměn a uznání zaměstnanců poprvé s cílem zlepšit jejich zapojení, je ClickUp tou nejlepší volbou. I váš personální tým může nastavit základní systém odměn zaměstnanců a sledovat úspěšnost programu.
Začněte nastavením úkolů a přiřaďte komentáře jako akční položky. Přidejte pokyny pro své programy odměn do ClickUp Docs a propojte je se svými stávajícími pracovními postupy. Použijte tabuli k brainstormingu nápadů a přidávejte poznámky o svých firemních programech odměn.
Držte se svých cílů, stanovte jasné a měřitelné časové harmonogramy a automatizujte sledování pokroku u dlouhodobých i krátkodobých cílů.
Sledujte pokrok každého zaměstnance v reálném čase pomocí plně přizpůsobitelných dashboardů ClickUp a získejte přehledné informace na první pohled.
Integrace ClickUp s softwarem pro monitorování zaměstnanců poskytuje manažerům informace v reálném čase, které mohou využít k hodnocení výkonu zaměstnanců. Ušetřete čas, který byste jinak strávili exportováním dat z různých zdrojů do svých programů odměn a uznání.
Předem připravené šablony pro hodnocení výkonu šetří čas zaneprázdněnému týmu HR. Stačí pouze zadat své požadavky do šablony a můžete začít.
Vytvoření programu odměn pro zaměstnance je nyní snazší než kdy dříve!
Zaregistrujte se na ClickUp zdarma a vytvořte svůj první systém odměn pro zaměstnance.