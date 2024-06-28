Do svého podnikatelského nápadu jste vložili celé své srdce a duši. Máte skvělý produkt (nebo službu), jasnou vizi a touhu uspět. Ale pak přijde realita. Je třeba sledovat rozpočty, vytvářet marketingové plány a termíny projektů se blíží. Najednou se podnikatelský sen jeví spíše jako chaotický boj.
Ale nejste v tom sami.
Podle americké agentury Small Business Administration (SBA) tvoří malé podniky 99,7 % všech podniků v USA. To je spousta snílků, kteří čelí podobným výzvám.
A my máme řešení pro všechny.
Zde je 10 bezplatných šablon pro malé firmy – předformátované plány, které vám pomohou zefektivnit provoz, plánovat projekty s laserovým zaměřením, organizovat a sledovat finance a vyvíjet marketingové strategie, které rezonují.
Od prezentací ročního rozpočtu po obchodní plány – tyto šablony vám pomohou urychlit realizaci všech vašich velkých nápadů a zbavit se pocitu přetížení.
Co jsou šablony pro malé firmy?
Šablony pro malé firmy jsou předem navržené dokumenty, které poskytují základ pro různé úkoly důležité pro úspěšné podnikání. Fungují jako plány, které vám pomohou strukturovat a organizovat základní aspekty vašeho podnikání, čímž vám ušetří čas a úsilí spojené s budováním všeho od nuly.
Tyto šablony jsou k dispozici v různých formátech a vyhovují specifickým potřebám podnikatelů, zakladatelů startupů, freelancerů a manažerů.
Ať už se potýkáte s organizací každodenních operací, hledáte způsoby, jak zefektivnit spolupráci, plánujete časové harmonogramy projektů, spravujete finance nebo vytváříte úspěšnou marketingovou strategii, máme pro vás šablonu, která vám pomůže tyto výzvy zvládnout.
Co dělá šablonu pro malé firmy dobrou?
Toto jsou vlastnosti dobré šablony pro malé firmy:
- Zaměřte se na efektivitu: Čas jsou peníze, zejména v počátečních fázích podnikání. Freelancerové a zakladatelé startupů ocení šablony, které jsou přehledné a stručné a pomohou jim rychle dosáhnout cíle. Hledejte šablony s předvyplněnými sekcemi a snadno srozumitelnými pokyny, které minimalizují čas potřebný na úpravy.
- Praktické informace: Manažeři a majitelé firem potřebují data, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Šablony, které jdou nad rámec základních rozvržení a nabízejí vestavěné vzorce nebo výpočty, jsou neocenitelným pomocníkem. Například finanční šablona, která automaticky vypočítává ziskové marže, nebo kalendář s vestavěnými marketingovými nástroji, které sledují výkonnost kampaní, vám mohou ušetřit hodiny analýzy.
- Konzistence značky: Silný image značky je pro každou firmu zásadní. Šablony, které umožňují snadné přizpůsobení vaším logem, barevným schématem a fonty, zajistí, že vaše dokumenty – od faktur po návrhy projektů – budou mít profesionální a jednotný vzhled.
- Přístupnost a spolupráce: Mnoho podniků dnes funguje na dálku nebo s rozptýlenými týmy. Hledejte šablony, které jsou založeny na cloudu nebo se snadno sdílejí v rámci vašeho týmu. To podporuje spolupráci v reálném čase a zajišťuje, že všichni pracují na stejné verzi.
- Škálovatelnost: Podnikatelé usilují o růst. Vyberte si proto šablony, které se přizpůsobí rozvoji vaší firmy. Hledejte možnosti, které vám umožní přidávat nebo odebírat sekce, duplikovat prvky pro více projektů nebo integrovat marketingový software a další nástroje, které používáte.
Díky upřednostnění těchto funkcí najdete šablony pro malé firmy, které se stanou vašimi silnými spojenci na podnikatelské cestě a pomohou vám vybudovat prosperující podnik.
10 bezplatných šablon pro malé firmy
Nejlepší způsob, jak vybrat správnou šablonu pro váš další krok, je sednout si s týmem a rozhodnout, čeho chce vaše malá firma dosáhnout. Vytvořte seznam priorit a vyberte si z níže uvedených šablon tu, která odpovídá vašim cílům.
1. Šablona zprávy o výdajích pro malé firmy ClickUp
Jako majitel malé firmy zastáváte mnoho rolí. Ale role finančního ředitele by vám neměla způsobovat bezesné noci. Právě v tom vám může pomoci šablona ClickUp Small Business Expense Report Template.
Tato šablona zefektivňuje proces sledování výdajů – už nemusíte prohledávat papírové účtenky ani přemýšlet, do které složky jste uložili poslední fakturu.
Zobrazte svá data v přehledných tabulkách a grafech. Zjistěte, kam přesně směřují vaše finance, a přijímejte informovaná rozhodnutí pro budoucí projekty.
Automatizujte proces sledování výdajů a ušetřete tak drahocenný čas, který můžete věnovat tomu nejdůležitějšímu – rozvoji svého podnikání.
Přizpůsobte si stavy pro sledování schvalovacího procesu, kategorizujte výdaje pomocí vlastních polí a vytvořte si personalizovaný pracovní postup v rámci softwaru pro správu projektů ClickUp, který se integruje do vašich stávajících procesů.
Další funkce této šablony vám umožňují přiřadit výdaje ke konkrétním projektům, sledovat strávený čas a spolupracovat s týmem – to vše na jedné platformě.
2. Šablona jednoduchého obchodního inventárního rejstříku ClickUp
Zásoby tvoří přibližně 25 % až 35 % průměrného rozpočtu malého podniku. Udržování přesných úrovní zásob je proto pro vaše finanční zdraví zásadní. Budete se chtít vyhnout blokování přílišného kapitálu v zásobách a zároveň zajistit, abyste měli dostatek zásob pro uspokojení poptávky, včetně náhlých výkyvů. I váš obchodní mentor by přiznal, že to může být rychle složitá úloha.
Šablona ClickUp Simple Business Inventory Register organizuje a sleduje vaše zásoby bez námahy a zajišťuje, že budete mít vždy správné produkty ve správném množství.
Prvním krokem k implementaci šablony je shromáždění klíčových informací o každé položce ve vašem inventáři. Patří sem název položky, množství na skladě, jednotková cena, celkové náklady a relevantní podrobnosti specifické pro vaši firmu (např. velikost, barva). Intuitivní panely v šabloně vám poskytnou centralizovaný přehled těchto základních údajů, takže můžete sledovat stav zásob a identifikovat trendy na první pohled.
Vytvoření inventárního registru je s tabulkovým zobrazením ClickUp hračkou. Tento přizpůsobitelný formát funguje jako digitální tabulka, do které můžete zaznamenat každou položku a příslušné podrobnosti. Stačí přidat sloupce pro název položky, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu a další údaje podle vašich potřeb.
Nahraďte ruční zadávání dat uživatelsky přívětivými vlastními poli. Tato pole můžete přizpůsobit tak, aby zachycovala konkrétní informace, které potřebujete pro každou položku, čímž zjednodušíte proces zadávání dat a minimalizujete chyby. Vypočítejte celkové náklady a další klíčové ukazatele přímo v tabulkovém zobrazení, které vám poskytne cenné informace o stavu vašich zásob.
Pravidelné kontroly a aktualizace jsou nezbytné pro zajištění optimální správy zásob. Funkce opakujících se úkolů v ClickUp vám umožňuje naplánovat automatická připomenutí, abyste pravidelně kontrolovali svůj inventární registr. Tento proaktivní přístup zajišťuje, že vaše data zůstanou přesná a odrážejí všechny změny v úrovni zásob.
Pomocí této šablony můžete proměnit správu zásob z časově náročné práce na hladký a efektivní proces. Díky údajům v reálném čase budete mít k dispozici kontrolu a přehled potřebné k informovanému rozhodování a hladkému chodu vaší firmy.
3. Šablona obchodního rozpočtu ClickUp
Vytvoření solidního rozpočtu je základním kamenem každého úspěšného podnikání a tvoří jádro cílů malých podniků. Řídí vaše finanční rozhodnutí, zajišťuje, že máte k dispozici zdroje potřebné k dosažení cílů, a udržuje vaše podnikání na správné cestě.
Šablona ClickUp Business Budget Template vám pomůže snadno vytvořit a spravovat váš rozpočet. Můžete přistupovat k důležitým nástrojům a využívat je k získání informací, které potřebujete pro informované finanční plánování.
Náhled průvodce pro začátečníky v šabloně slouží jako váš kompas pro sestavování rozpočtu. Zde najdete jasné vysvětlení základů sestavování rozpočtu a komplexní přehled flexibilních náhledů dostupných v šabloně.
Nástroj Budget Tracker od Store view nabízí detailní kontrolu, díky které můžete sledovat výdaje a spravovat rozpočty pro každou pobočku vaší firmy. Tato úroveň detailů vám umožní identifikovat trendy ve výdajích a optimalizovat rozpočty pro optimální finanční zdraví celé vaší firmy.
Přehled celkového rozpočtu poskytuje komplexní pohled na vaši finanční situaci. Rozčleňte všechny výdaje, abyste mohli posoudit svou celkovou finanční situaci a přijímat rozhodnutí na základě dat, která zajistí, že vaše firma bude na dobré cestě k dosažení svých finančních cílů.
Intuitivní systém správy úkolů vám pomůže kategorizovat úkoly do čtrnácti různých stavů. Fáze označené jako „Otevřeno“, „Schváleno“ a „K přezkoumání“ zjednodušují sledování pokroku a informují zúčastněné strany během celého procesu sestavování rozpočtu. Jak se váš rozpočet vyvíjí, můžete jednoduše aktualizovat stavy tak, aby odrážely změny v reálném čase, a zajistit tak, že všichni budou na stejné vlně.
Systém oznámení této šablony vás informuje o změnách rozpočtu. Při každé aktualizaci obdržíte automatické upozornění a můžete provést včasné úpravy.
Nezapomeňme, že nástroje pro vizualizaci dat vám umožňují sledovat a analyzovat úkoly související s vaším rozpočtem. Můžete získat cenné informace o efektivitě rozpočtování a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, což v konečném důsledku maximalizuje efektivitu vašeho týmu při správě finančních zdrojů.
4. Šablona obchodního plánu ClickUp
Jedním z důvodů, proč malé firmy selhávají, je to, že neví, jaký bude jejich další krok. Šablona ClickUp Business Roadmap poskytuje výkonný rámec pro stanovení cílů, organizaci iniciativ a sledování pokroku při dosahování cílů.
Sekce „Všechny iniciativy za čtvrtletí“ vám umožňuje pečlivě naplánovat vaše iniciativy za jednotlivá čtvrtletí a zajistit, aby každý krok byl v souladu s vašimi celkovými obchodními cíli a udržel vás na cestě k úspěchu.
Sekce Strategické cíle promění váš plán v dynamický nástroj pro sledování pokroku. Můžete vizualizovat, jak vaše iniciativy přispívají k dosažení strategických cílů, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a oslavovat milníky na této cestě.
Pokud máte pochybnosti o použití této šablony, přejděte do sekce Průvodce pro začátečníky. Tento podrobný průvodce vám poskytne znalosti a nástroje potřebné k zahájení procesu vytváření plánu.
Sekce Roadmap Gantt View nabízí přehledné a komplexní vizuální znázornění časové osy vašeho plánu. Zobrazte všechny iniciativy v chronologickém pořadí, abyste mohli stanovit priority úkolů, identifikovat závislosti a zajistit plynulý a efektivní průběh celého projektu.
Používejte a aktualizujte stavy jako „Probíhá“, „Hotovo“ a „Pozastaveno“, abyste ukázali vývoj svého plánu.
Sekce Časová osa podle kategorií podnikání vám pomůže strategicky stanovit priority úkolů v rámci vašeho plánu. Můžete organizovat iniciativy podle kategorií, abyste zajistili, že budou pokryty všechny oblasti podnikání a že kritické iniciativy budou včas dokončeny.
5. Šablona dokumentu obchodního plánu ClickUp
Ve světě startupů se jasný obchodní plán promítá do skvělých investic a úžasné týmové spolupráce. Ale přiznejme si, že vytvoření tradičního obchodního plánu od nuly může být velmi náročné.
Šablona dokumentu ClickUp Business Plan Document Template vám pomůže se zbavit zbytečných detailů a poskytne vám uživatelsky přívětivý rámec pro vytvoření promyšleného plánu, který položí základy pro úspěšné podnikání.
Šablona dokumentu je vaším plánem, předformátovaným s nezbytnými sekcemi relevantními pro jakoukoli malou firmu. Přizpůsobte každou sekci podle jedinečných údajů o vaší společnosti. Vyprávějte svůj příběh v sekci „Pozadí společnosti“ a nastíňte svou vizi, poslání a talentovaný tým, který stojí za vaším snem.
Vytvořte si spolehlivý průzkum trhu v sekci „Analýza trhu“, kde přesně určíte problém, který řešíte, vaši cílovou skupinu a konkurenční prostředí. V sekci „Prodej a marketing“ vypracujte vítěznou strategii, ve které představíte své produkty nebo služby spolu s marketingovými kanály, které využijete pro růst.
Sekce „Provozní strategie“ vám umožňuje naplánovat základní provozní strukturu, včetně umístění, personálního obsazení, potřebného vybavení a předpokládaných měsíčních příjmů. Upevněte svůj plán pomocí sekce „Milníky a metriky“, kde definujete klíčové ukazatele a metriky pro sledování pokroku.
Šablonu můžete snadno integrovat s AI Writer For Work od ClickUp Brain. Bez námahy upravujte, shrňujte, korigujte a překládejte svůj plán a zajistěte si tak jasnou a stručnou komunikaci, která osloví investory a zainteresované strany. Můžete ji také použít s CRM nástroji pro malé firmy k vytváření e-mailů nebo newsletterů.
6. Šablona měsíční zprávy o stavu podnikání ClickUp
Procházení dat a vytváření měsíčních zpráv o stavu může zabírat drahocenný čas, zejména pro startupy, které jej potřebují k vývoji produktů a služeb. Šablona měsíční zprávy o stavu podnikání od ClickUp vám pomůže snadno sledovat klíčové ukazatele, analyzovat trendy a vytvářet působivé zprávy, které pomáhají při strategickém rozhodování.
S touto šablonou vytvoříte vlastní dashboard, na kterém budete moci vizuálně sledovat svůj pokrok. Dashboard můžete naplnit interaktivními tabulkami, widgety a grafy přizpůsobenými potřebám vaší firmy. Sledujte vše od návštěvnosti webových stránek a prodejních čísel až po zpětnou vazbu od zákazníků – vše na jednom centrálním místě.
Tato šablona vám pomůže definovat nejdůležitější metriky. Vytvořte vlastní pole pro zaznamenávání klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a sledujte je po celý měsíc. Díky tomuto přesnému zaměření získáte ty nejcennější údaje.
Jakmile shromáždíte data, intuitivní rozhraní této šablony vám usnadní jejich analýzu. Tabulkový pohled vám umožní prohlížet a porovnávat datové body v interaktivním formátu tabulky. Identifikujte vzorce a trendy ve vašem výkonu a zaměřte se na oblasti, kde můžete optimalizovat a urychlit růst.
Své poznatky můžete shrnout do přehledné a stručné zprávy. Vestavěný prohlížeč dokumentů umožňuje vytvářet profesionální dokumenty nebo využívat předem připravené šablony pro větší efektivitu. Můžete do nich zahrnout všechna svá data, grafy a zajímavé postřehy, abyste jasně ukázali výkonnost svého podniku. Sdílejte svou zprávu se svým týmem, upravujte ji v reálném čase s detekcí spolupráce a zajistěte, aby všichni zůstali v souladu s vašimi strategickými cíli.
7. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp
Potřebujete pomoc s jasnou vizí a strategickým plánem pro vaše podnikání?
Šablona strategického obchodního plánu ClickUp vám pomůže vytvořit časový plán, který vám poslouží jako kompas a nastíní aktuální pozici vaší společnosti, požadovaný budoucí stav a cestu, která vás k němu dovede.
Šablona obsahuje šest flexibilních vestavěných zobrazení, která vám umožní přizpůsobit plán tak, aby dokonale vyhovoval potřebám vaší firmy. Sekce Strategický plán nabízí časové osy podle jednotlivých oddělení.
Máte přístup k úkolům v oblasti podpory, marketingu, prodeje a produktů na jednom centrálním místě, což vám zajišťuje ucelený přehled o celém vašem provozu. Tento přehled také zvýrazňuje úkoly po termínu a neplánované úkoly, což vám umožňuje identifikovat oblasti, které vyžadují okamžitou pozornost.
Sekce Progress Board funguje jako Kanban tabule a pomáhá vám vizualizovat úkoly pro každé oddělení rozdělené do kategorií „Ohrožené“, „Na dobré cestě“ a „Zpožděné“. Tento přehled v reálném čase vám umožňuje rychle posoudit výkonnost oddělení a udržet váš štíhlý tým v pohybu díky jasné komunikaci a úpravám.
Je velmi důležité maximálně využít schopnosti vašeho týmu. Šablona Current Capacity view (Aktuální kapacita) vám poskytne přehled o pracovní zátěži vašeho týmu pomocí přehledných grafů a sloupcových diagramů. Získejte podrobný přehled o individuální pracovní zátěži za libovolné časové období (týden, měsíc nebo rok), abyste mohli strategicky delegovat úkoly a zajistit, že všichni pracují s maximální efektivitou.
Sekce Strategická databáze funguje jako centralizované centrum pro všechny úkoly jednotlivých oddělení, podobně jako databázový software pro malé firmy. Úkoly můžete pečlivě rozdělit do sekcí, jako jsou „Pozastaveno“, „Uzavřeno“, „Probíhá“, „Naplánováno“ a „Navrženo“.
Každý úkol také obsahuje cenné podrobnosti, jako jsou datum zahájení a termín dokončení, procento dokončení, dopad, požadované úsilí a celkový strategický pokrok. Tato úroveň organizace zajišťuje přehlednost a stanovení priorit jak pro vás, tak pro váš tým.
Dále je zobrazení Ganttova diagramu ideální pro prezentaci výsledků zainteresovaným stranám. Sledujte, jak se cíle oddělení stávají realitou, a to díky poutavým grafům a diagramům. Vložte relevantní dokumenty s informacemi o konkrétním projektu přímo do plánu, poskytněte kontext a zajistěte, aby všichni členové týmu měli přístup k potřebným informacím. Toto vizuální vyprávění vám umožní efektivně komunikovat pokrok a zajistit si trvalou podporu pro vaši strategickou vizi.
8. Šablona pro brainstorming v ClickUp Business
Jako zakladatel startupu je pro váš úspěch zásadní generovat průlomové nápady. Brainstormingové sezení však mohou někdy připomínat honbu za motýly – snahu uchopit prchavé nápady, které je obtížné zachytit a zdokonalit. Šablona ClickUp Business Brainstorming Template poskytuje výkonný rámec pro proměnu těchto kreativních nápadů v realizovatelné strategie.
Jádrem šablony je vizuální „Brainstorming View“ – digitální tabule. Zde můžete vy a váš tým zaznamenávat různé nápady a kategorizovat je pomocí osvědčeného rámce: „Co máte rádi“, „Co znáte“, „Co svět potřebuje“ a „Za co jsou lidé ochotni zaplatit“, čímž vytvoříte ucelený soubor konceptů.
Tato šablona vás nenechá procházet procesem brainstormingu samotné. „Průvodce pro začátečníky“ nabízí užitečné tipy a podrobné pokyny, jak přimět váš tým k brainstormingu.
Sledování nápadů a pokroku je zásadní. Systém správy úkolů v šabloně vám umožňuje kategorizovat úkoly do dvou odlišných stavů: „Otevřeno“ a „Dokončeno“. Tento jednoduchý, ale účinný systém mapuje vaši brainstormingovou cestu a aktualizuje stav úkolů podle vašeho pokroku, takže zúčastněné strany jsou vždy informovány o nejnovějším vývoji.
9. Šablona štíhlého obchodního plánu ClickUp
Nemáte velký rozpočet? Chcete rozjet svůj podnikatelský plán, aniž byste se museli obávat omezených zdrojů?
Použijte šablonu ClickUp Lean Business Plan Template k efektivnímu zachycení podstaty vašeho podnikání v optimalizovaném formátu. Soustřeďte se na to, co je skutečně důležité: definování cílů, identifikování příležitostí a udržení vašeho podnikání na cestě k úspěchu.
Začněte položením základů. Vytvořte dokument, který zachycuje podstatu vašeho podnikání – jeho název, popis společnosti, účel a produkty nebo služby. Tento souhrn poskytuje jasné pochopení vaší hodnotové nabídky jak vám, tak potenciálním investorům.
Porozumění vašemu cílovému trhu je zásadní. Koho se snažíte oslovit? Jaké jsou jejich potřeby a aspirace? Můžete vytvořit úkoly zaměřené na výzkum a definování profilu vašeho ideálního zákazníka. Můžete vyvinout cílenou marketingovou a prodejní strategii, která rezonuje s vaším publikem, a to tím, že přesně určíte jeho potřeby a přání.
Cíle jsou cestou k úspěchu. Pomocí této šablony definujte jasné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle pro krátkodobou i dlouhodobou vizi vašeho podnikání. Využijte funkci milníků k nastavení klíčových ukazatelů úspěchu. Tato vizuální mapa vám pomůže udržet soustředění a motivaci na cestě k realizaci vaší vize.
Jakmile máte stanovené cíle, je čas vytvořit realistický rozpočet. Pomocí tabulkového zobrazení navrhněte komplexní rozpočtovou tabulku, která bude zahrnovat všechny předpokládané výdaje, jako jsou marketing, reklama, personální náklady a veškeré počáteční investice. Přiřaďte úkoly související s rozpočtem členům týmu, abyste podpořili spolupráci a zajistili, že všichni budou postupovat v souladu s vaší finanční strategií.
A konečně, funkce Ganttova diagramu vám umožňuje sledovat pokrok ve vztahu k vašim definovaným cílům a milníkům. Vizualizujte svou cestu a identifikujte oblasti, které vyžadují úpravy. Tento datově orientovaný přístup pomáhá přizpůsobit vaši strategii podle potřeby, takže vaše firma zůstane agilní a schopná reagovat na dynamický trh.
10. Šablona obchodního plánu v Excelu od Vertex42
Řada malých podniků se potýká s vytvořením efektivního obchodního plánu. Šablona obchodního plánu Excel od Vertex42 obchází nepřehledné návody a místo toho vám pomůže vytvořit jasný a stručný plán.
Šablona je navržena tak, aby byla snadno použitelná. Každá část se věnuje konkrétnímu aspektu vašeho obchodního plánu, čímž zajišťuje logický a dobře organizovaný dokument.
Sekce Nápověda poskytuje cenná pravidla a tipy pro efektivní používání šablony. Ať už jste zkušený podnikatel nebo začínající majitel startupu, tato sekce vám poskytne znalosti potřebné pro orientaci v plánovacím procesu.
Sekce „Highlights“ funguje jako váš finanční kompas. Kdo potřebuje složité výkazy cash flow, když vám pomáhá předpovídat klíčové ukazatele, jako je čistý zisk, tržby a náklady až na tři roky? Speciální rozpis výdajů, aktiv a přebytků poskytuje komplexní finanční plán, který usnadňuje vaše strategické rozhodování.
Tato šablona také obsahuje část věnovanou analýze trhu. Můžete vytvářet profily zákazníků, analyzovat demografické údaje a vizualizovat jejich růst pomocí intuitivních grafů, které sledují roční růst a složenou roční míru růstu (CAGR).
Můžete také stanovit roční cíle s konkrétními daty zahájení a splatnosti, přidělit rozpočty a zahrnout další kritéria, jako jsou zpětná vazba nebo komentáře.
Udělejte ze své malé firmy úspěšnou společnost s ClickUp
A je to! Deset bezplatných šablon ke stažení, které vám pomohou nastavit provoz vaší malé firmy na automatický režim. Nezapomeňte, že tyto šablony sice poskytují pevný základ, ale každá firma je jedinečná. Přizpůsobte je tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám a identitě značky.
Nebylo by skvělé mít všechny šablony po ruce? ClickUp je přesně to, co hledáte! Zapůsobte na své klienty pomocí tohoto skvělého, intuitivního rozhraní pro efektivní správu úkolů a spolupráci týmu.
Pokud nevěříte, že ClickUp může zvýšit produktivitu vaší organizace, zde je důkaz od jiné malé firmy:
Nemohu si to vynachválit. Díky automatizaci, šablonám a všem různým druhům sledování a zobrazení s ClickUp prostě nemůžete šlápnout vedle.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zaregistrujte se pro úspěch (ne tak) malého podniku!