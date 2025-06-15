11 nejlepších alternativ k Rytr AI pro chytřejší tvorbu obsahu v roce 2026

Ačkoli debata o tom, zda je lepší obsah vytvořený umělou inteligencí, nebo člověkem, zdaleka neskončila, mnoho organizací již začalo využívat sílu umělé inteligence.
Nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence, jako je Rytr a několik dalších aplikací, které za vás píší eseje, vám pomohou vytvářet vysoce kvalitní, poutavý a pro SEO optimalizovaný obsah rychleji a snadněji než kdykoli předtím.
Rytr je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který slouží k tvorbě obsahu v různých formátech a nabízí funkce jako automatické doplňování pomocí AI, kontrolu gramatiky a generátor přepisů. Někteří uživatelé však uvádějí, že má omezené možnosti úprav a vyšší cenu ve srovnání s jinými nástroji.
Ale nemusíte se ničeho obávat, protože existuje spousta alternativ k Ryteru ( ClickUp vám kryje záda!).
Tento článek vás provede některými z nejlepších alternativ k Rytr AI, jejich funkcemi, cenami a dalšími informacemi.
Nejlepší alternativy k Rytr AI v kostce
Podívejte se na seznam níže, kde najdete přehled nejlepších alternativ k Rytr.
|Nástroj
|Hlavní funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a obsahu, psaní a automatizace pomocí AI, přizpůsobitelné řídicí panely a zobrazení pracovních postupů, chat v reálném čase, dokumenty a integrace
|Jednotlivci, agentury a firmy všech velikostí, které chtějí efektivně vytvářet obsah pomocí AI
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení
|Jasper AI
|Konzistence hlasu značky, pracovní postupy kampaní a šablony AI, nástroje pro spolupráci a integrace s marketingovými platformami
|Střední a velké podniky vytvářející marketingový obsah v souladu s image značky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 $/měsíc na osobu
|Copy.ai
|Více než 90 nástrojů pro copywriting, týmová spolupráce, vícejazyčná podpora, automatizace pracovních postupů
|Velké a střední podniky nebo agentury vytvářející vícejazyčný obsah
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 $/měsíc na osobu
|Anyword
|Prediktivní analytika a hodnocení obsahu, optimalizace kanálů, datově podložené poznatky a AI copywriting pro reklamy a landing pages
|Marketingové týmy a agentury pracující na výkonnostních marketingových kampaních
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 $/měsíc na osobu
|Scalenut
|SEO výzkum a optimalizace, seskupování témat, dlouhý obsah založený na AI a obsahové briefy
|Firmy a agentury vytvářející SEO obsah ve velkém množství
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 $/měsíc na osobu
|Sudowrite
|Brainstorming a vytváření osnov, rozšiřování příběhů, kreativní podněty, pomoc při přepisování
|Jednotlivci pracující na projektech tvůrčího psaní
|K dispozici je bezplatná zkušební verze, placené tarify začínají na 19 $/měsíc na osobu
|Describely
|Hromadné generování popisů produktů, optimalizace pro vyhledávače (SEO), správa produktových dat, integrace s e-shopy
|E-commerce týmy všech velikostí vytvářející produktové nabídky
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc na osobu
|Frase. io
|Návrhy obsahu a analýza SERP, psaní a optimalizace pomocí AI, výzkum témat, hodnocení obsahu z hlediska SEO
|Střední a velké podniky, které chtějí vytvářet SEO obsah
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 45 $/měsíc na osobu
|Grammarly
|Návrhy gramatiky a srozumitelnosti v reálném čase, detekce tónu, kontrola plagiátů, týmová analytika
|Jednotlivci a firmy, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého obsahu
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc na osobu
|ChatGPT
|Konverzační AI, brainstorming a tvorba nápadů, tvorba obsahu, programování a pomoc s výzkumem
|Jednotlivci, firmy a podniky hledající multimodální AI pro výzkum
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na osobu
|Writesonic
|Více než 100 šablon obsahu, AI pro psaní článků a blogů, chatbot a generátor obrázků, přístup k API
|Malé firmy a podniky, které chtějí rychle vytvářet různé typy obsahu
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 20 $/měsíc na osobu
Omezení Rytr AI
Mezi omezení Rytr AI patří například:
- Omezené možnosti úprav textu: Rytr postrádá tlačítko Zpět a nabízí minimální podporu pro formátování rich textu (např. zvýraznění textu), což může bránit procesu úprav
- Omezený počet znaků: Platforma stanovuje nízký měsíční limit znaků, což mnoho uživatelů v porovnání s jinými nástroji pro psaní s využitím umělé inteligence vnímá jako omezující
- Zastaralé jazykové modely: Rytr používá jazykové modely, které působí zastarale, což snižuje relevanci a účinnost tohoto nástroje
- Omezená sada funkcí: Ve srovnání s konkurencí nabízí méně nástrojů a možností přizpůsobení, což omezuje jeho univerzálnost
- Vysoká cena v poměru k funkcím: Ceny Rytr jsou považovány za vysoké, zejména ve srovnání s nástroji AI, které nabízejí robustnější funkcionalitu
🧠 Zajímavost: 90 % specialistů na obsahový marketing plánuje využívat nástroje umělé inteligence na podporu svých aktivit v oblasti obsahového marketingu.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: Nemusíte se omezovat pouze na Rytr AI. Existuje spousta alternativ k Rytr AI, které vám nabídnou více funkcí za nižší cenu.
11 nejlepších alternativ k Rytr AI, které můžete použít
Vyhodnotili jsme několik nástrojů pro psaní blogů s využitím umělé inteligence, abychom zjistili nejúčinnější alternativy k Rytr. V této části vás provedeme našimi zjištěními, včetně funkcí, omezení a cen jednotlivých nástrojů.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, výzkumem podloženým a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu a správu pracovních postupů s využitím umělé inteligence)
Pokud hledáte jedinou platformu, která nabízí tvorbu obsahu s výkonným řízením projektů, ClickUp je tou správnou volbou. Je to více než jen nástroj pro zvýšení produktivity; je to spíše univerzální aplikace pro práci, která funguje jako váš kreativní partner a správce pracovních postupů.
Díky psaní a brainstormingu s podporou AI vám ClickUp Brain pomáhá generovat nápady, vytvářet návrhy obsahu a vylepšovat texty – to vše bez nutnosti opustit svůj úkol nebo dokument. Ať už vytváříte dlouhé blogové příspěvky, briefy kampaní nebo kalendáře obsahu, vestavěná AI zrychluje vaše psaní a zároveň vám pomáhá udržet pořádek.
To, co skutečně odlišuje platformu pro řízení projektů ClickUp, je kombinace chytrých návrhů a automatizace pracovních postupů. ClickUp Brain funguje v rámci celého projektového cyklu, od návrhu projektového plánu až po schůzky.
Potřebujete napsat blog, e-mail nebo projev? Stačí vytvořit nový dokument v ClickUp Docs a pomocí možnosti Psát s AI vytvořit požadovaný obsah. Jedním kliknutím jej sdílejte s týmy nebo exportujte jako PDF.
A víte co? Pokud chcete používat ChatGPT nebo svého oblíbeného AI asistenta pro psaní, můžete to udělat přímo ve svém pracovním prostoru!
Díky více než 100 automatizačním nástrojům v ClickUp Automations můžete automatizovat rutinní projektové úkoly, zefektivnit opakující se činnosti, přidělovat práci a sledovat pokrok – věnujte více času tvorbě a méně času správě.
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení úkolů a přes 1000 standardizovaných šablon pro zefektivnění pracovního postupu. Tyto šablony umožňují plynulé plánování obsahu, strategickou dokumentaci a spolupráci týmu v reálném čase, což z něj činí řešení na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu a komunitami pomocí ClickUp Docs, které jsou vybaveny bezpečnými ovládacími prvky pro přístup k ochraně vašich dat
- Ušetřete čas při plánování obsahu díky předem připraveným šablonám pro sociální sítě, které vám usnadní plánování.
- Využijte tabule ClickUp k brainstormingu a realizaci nových nápadů na obsah, zatímco chatujete a diskutujete na jednom místě
- Sladěte cíle týmu a zefektivněte strategii pomocí přizpůsobitelných šablon komunikačních plánů, které jsou připraveny k okamžitému použití
- Použijte ClickUp Brain k rychlému generování nápadů na psaní, zlepšení svého psaní a úspoře času při úpravách
- Propojte a spravujte více než 1 000 nástrojů, jako jsou Slack, Google Docs a Zoom, z jediné platformy prostřednictvím integrací ClickUp.
Omezení ClickUp
- Obrovské množství funkcí může být ohromující
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jak říká Heather L., Account Manager:
Oceňuji, že Click-up se neustále vyvíjí, pokud jde o inovace softwaru, zejména s nástupem umělé inteligence. Nástroje umělé inteligence, které do platformy začlenili, ušetřily našemu produkčnímu týmu čas při vytváření úkolů, psaní podnětů nebo shrnutí schůzek.
2. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu marketingového obsahu)
Při srovnání Jasper AI a Rytr se Jasper AI jeví jako lepší software pro psaní. Je zaměřený na výsledky a pomáhá zprostředkovat správné poselství společnosti. Nástroj se učí styl a tón vaší značky, aby každý obsah dokonale odpovídal značce, ať už se jedná o textový obsah nebo obrázky.
Můžete nahrát svůj stylový průvodce, informace o produktech a údaje o společnosti sami, nebo nechat Jasper prohledat váš web. Jakmile pochopí váš styl (neformální a přátelský), píše přesně tak, jak byste psali vy, a zajišťuje tak konzistenci napříč veškerým obsahem.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Oslovte globální publikum díky podpoře více než 30 jazyků
- Využijte knihovnu aplikací AI k vytváření vysoce kvalitních vstupních stránek, briefů a dalšího marketingového obsahu
- Zajistěte si originalitu pomocí nástroje na kontrolu plagiátů od Jasperu, který využívá Copyscape
- Vyberte si z více než 50 šablon – od předmětů e-mailů po příspěvky na LinkedIn a mnoho dalšího
Omezení Jasper AI
- Chybí mu kreativita, kterou by vnesl lidský autor, a vyžaduje další vylepšení
Ceny Jasper AI
- Creator: 49 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Toto uvádí recenze na G2:
Ačkoli je tato platforma fantastická a patří mezi nejlepší nástroje pro psaní s využitím umělé inteligence, které jsem kdy použil, je to především jejich zákaznický servis, který je odlišuje od ostatních. Jsem jejich zákazníkem již přes rok a ani už nezkouším jiné nástroje, protože se s nimi nemohou srovnávat. Je snadno použitelný, snadno integrovatelný a používám ho denně. Velký dík patří Meredith, senior produktové specialistce, za to, že mi zajistila tu nejlepší zkušenost!
3. Copy.ai (nejlepší pro rychlé a ihned použitelné marketingové texty)
Další na seznamu alternativ k Rytr AI je Copy.ai, první AI platforma pro uvedení na trh (GTM) vytvořená s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu celé vaší strategie GTM. S více než 90 šablonami tento AI asistent pro psaní uspokojí širokou škálu potřeb v oblasti obsahu.
Jeho Infobase ukládá klíčové informace o značce, které pomáhají generovat přesný obsah s ohledem na kontext. Můžete rychle proměnit rozhovory, události nebo prodejní hovory v propracované texty díky analýze přepisu, která zdůrazňuje klíčové poznatky a zároveň zachovává původní tón.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Lokalizujte prodejní a marketingové materiály do více jazyků
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-mailové kampaně a analýza dat, a zvyšte tak produktivitu všech týmů
- Zlepšete svou viditelnost ve vyhledávačích díky praktickým návrhům na meta popisy, tagy titulků a integraci konkrétních klíčových slov, které vám pomohou zlepšit
Omezení Copy.ai
- Omezuje délku zadání, což vede k obsahu generovanému AI, který může znít roboticky a postrádat lidský nádech
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc za jedno místo
- Advanced: 249 $/měsíc za pět licencí
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy.ai?
Toto napsal jeden recenzent na G2:
Když jsem začínal jako digitální marketér, byl mi Copy.ai průvodcem při psaní a tvorbě kvalitního obsahu. Rozhraní tohoto nástroje mi připadá přehledné a uživatelsky přívětivé. Copy.ai používám pro příspěvky na sociálních sítích a popisy produktů, úvody k blogům a texty na webové stránky. Na tomto nástroji se mi nejvíc líbí cenový plán, který vyhovuje začátečníkům, kteří teprve začínají svou kariéru jako content marketéři. Mají také velmi dobrou podporu. Dostávám od nich e-maily s návody, jak používat některé z jejich nejnovějších funkcí.
4. Anyword (nejlepší pro psaní s pomocí AI s prediktivním hodnocením výkonu)
Anyword je výkonná AI platforma pro copywriting určená pro marketéry, kteří chtějí maximalizovat dopad svých sdělení. Její jedinečná schopnost kombinovat analýzu dat s kreativním psaním zajišťuje, že každý obsah je optimalizován pro vaše obsahové cíle.
Tento editor založený na datech pomáhá marketérům vytvářet optimalizované texty tím, že před publikací předpovídá jejich výkonnost. Nabízí Predictive Performance Score (skóre prediktivní výkonnosti), které vyhodnocuje různé varianty obsahu na základě metrik potenciálu zapojení a konverze.
Díky funkcím, jako je cílení na konkrétní typy publika a více než 100 předem připravených marketingových šablon, pomáhá tento AI asistent pro psaní firmám vytvářet a produkovat originální, personalizované a vysoce výkonné reklamy, e-maily, blogy a příspěvky na sociálních sítích pouhým zadáním základních pokynů pro psaní pomocí AI.
Nejlepší funkce Anyword
- Naučte AI jedinečný styl a sdělení vaší značky, abyste dosáhli konzistentních výsledků
- Zvyšte viditelnost obsahu díky integrovaným funkcím pro optimalizaci SEO
- Optimalizujte texty kdekoli píšete díky rozšíření pro Chrome
Omezení Anyword
- Novým uživatelům se může zdát, že je těžší se s ním naučit pracovat než s jinými alternativami k Ryter AI
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc
- Data-Driven: 99 $/měsíc
- Business: 499 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 390 recenzí)
👀 Věděli jste? Studie ukazují, že generativní modely AI, jako je GPT-4, dokážou vytvářet obsah s úrovní kreativity srovnatelnou s lidmi, i když pouze malé procento lidí překonává nejkreativnější výstupy AI.
5. Scalenut (nejlepší pro tvorbu dlouhých textů zaměřených na SEO)
Scalenut, navržený pro interní týmy, agentury a SEO stratégy, je jedním z nejvšestrannějších nástrojů pro tvorbu obsahu s umělou inteligencí na trhu, který nabízí výzkum klíčových slov, plánování obsahu, tvorbu, optimalizaci a analýzu. Jeho Content Optimizer využívá zpracování přirozeného jazyka k vyhodnocení stávajícího obsahu a navrhuje vylepšení pro SEO.
Další pozoruhodnou funkcí je nástroj pro psaní článků Cruise Mode, který generuje SEO optimalizovaný, lidsky působící dlouhý obsah v pouhých pěti krocích. Integruje také poznatky z dat SERP, analýzy konkurence a statistik v reálném čase.
Nejlepší funkce Scalenut
- Propojte jeho Traffic Analyzer s Google Search Console a sledujte metriky webu, jako je návštěvnost, zobrazení a míra prokliku
- Najděte náměty na témata a související skupiny klíčových slov, abyste si vybudovali autoritu v dané oblasti a zvýšili organickou návštěvnost
- Zefektivněte své strategie budování interních a externích odkazů
Omezení Scalenut
- Nedostatek integrací, například s WordPressem, může bránit efektivitě pracovního postupu
Ceny Scalenut
- Základní tarif: 49 $/měsíc
- Plán Growth: 79 $/měsíc
- Tarif Pro: 149 $/měsíc
- Spravovaná služba: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scalenut
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scalenutu?
Líbí se mi, že ve Scalenutu mohu najednou udělat tolik věcí, pokud jde o tvorbu blogu a jeho optimalizaci pro vyhledávače. Možnost sledovat skóre SEO a návrhy na vylepšení z něj dělá jednoznačně jeden z nejlepších nástrojů s umělou inteligencí na trhu.
6. Sudowrite (nejlepší pro pomoc s psaním beletrie a kreativního psaní)
Tato alternativa k Rytr AI je určena pro kreativní tvůrce. Pokud jste spisovatel, který někdy zápasil s tím, jak rozjet nový příběh nebo udržet přehled o rozvíjející se zápletce, Sudowrite nabízí osvěžující přístup k kreativnímu psaní založený na umělé inteligenci. Je známý díky dvěma funkcím, Brainstorm a Canvas, které jsou navrženy tak, aby proces psaní působil méně zdrcujícím dojmem a byl mnohem inspirativnější.
Brainstorm funguje jako kreativní partner, který vám pomáhá vymýšlet nové nápady na postavy, zápletky, zvraty nebo dokonce celé světy. Stačí mu zadat podnět nebo koncept a on vygeneruje návrhy, které rozproudí vaši fantazii.
Pak je tu Canvas, vizuální pracovní prostor, který vám umožní organizovat prvky vašeho příběhu ve strukturovaném, interaktivním rozvržení. Můžete si naplánovat vývoj postav, klíčové body děje, prostředí a další – je to ideální pro udržení soustředění a zajištění soudržnosti vašeho příběhu od začátku do konce.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Vytvořte si podrobný nástin románu, včetně postav, synopse a dějových bodů jednotlivých kapitol
- Vytvářejte živé obrazy pomocí funkce Describe, která funguje jako tezaurus na úrovni vět a umožňuje bohatší popisy
- Vylepšete své texty pomocí alternativních formulací, abyste zvýšili srozumitelnost a zaujetí čtenářů
Omezení Sudowrite
- Udržet soudržnost v delších textech vyžaduje dodatečné úpravy, aby byla zajištěna konzistence
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 19 $/měsíc
- Professional: 29 $/měsíc
- Max: 59 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sudowrite?
Toto uvádí recenze na G2:
Nabízí řadu nástrojů, které pomáhají psát a přepisovat části příběhu. Začlenění příběhové bible je opravdu užitečné, protože eliminuje potřebu používat více nástrojů. AI funguje jak v rukopisu, tak v příběhové bibli, takže můžete rychle rozvíjet všechny aspekty příběhu.
7. Describely (nejlepší pro hromadné vytváření popisů produktů v e-shopech)
Pokud spravujete velký e-shop nebo produktový katalog, může být tvorba obsahu chaotická a časově náročná. Právě v tom vyniká Describely od Copysmith, který hromadně generuje bohaté, SEO-přátelské popisy produktů, nadpisy a meta tagy.
Obohacování produktových dat v Describely pomáhá eliminovat tabulky a roztříštěná data. Poskytuje vám jedno přehledné centrum pro správu veškerého obsahu vašich produktů a vytváření popisů s vysokou konverzí.
Můžete rychle vytvářet vysoce kvalitní obsah, optimalizovat ho pro SEO a udržovat jednotný hlas značky. Je to vaše komplexní řešení pro efektivní a účinnou tvorbu obsahu pro e-commerce.
Nejlepší funkce Describely
- Vytvářejte a upravujte popisy produktů a obrázky ve velkém měřítku, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci
- Spolupracujte v reálném čase a umožněte týmům plynule upravovat a publikovat obsah
- Snadná integrace s předními e-commerce platformami, jako jsou Shopify, WooCommerce a Salsify – integrace s Amazonem a Wixem budou brzy k dispozici
Omezení Describely
- Vysoké ceny ve srovnání s konkurencí, zejména s ohledem na omezený počet kreditů v základním tarifu
Ceny Describely
- Základní tarif: 19 $/měsíc
- Profesionální tarif: 59 $/měsíc
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Describely
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Describely?
Tento produkt miluji. Je velmi přizpůsobitelný a umožňuje mi hromadně aktualizovat popisy mých klientů, takže nejsou stejné jako ty, které používá každý druhý prodejce. Mít tento jedinečný obsah je klíčové pro dobré umístění ve vyhledávači Google!
8. Frase.io (nejlepší pro SEO obsah založený na výzkumu)
Frase.io je skvělou volbou pro autory a SEO profesionály, kteří chtějí rychle vytvářet obsah s vysokým hodnocením. Vyniká funkcemi, jako je Wikipedia Concept Map – nástroj, který vizuálně mapuje související podtémata z jakéhokoli tématu. To usnadňuje objevování specifických úhlů pohledu, relevantních souvislostí a skrytých podtémat, což vám pomáhá vytvářet bohatší a komplexnější obsah.
Pak je tu Topic Planner, který analyzuje prvních 20 výsledků vyhledávání Google pro vaše klíčové slovo a extrahuje klíčová témata a otázky, což vám pomůže vytvořit strukturované, daty podložené obsahové briefy během několika minut. Společně tyto funkce dělají z Frase.io chytrou, na SEO zaměřenou platformu pro plánování a tvorbu obsahu.
Nejlepší funkce Frase.io
- Sledujte a měřte organický růst díky integraci s Google Search Console
- Vytvářejte komplexní obsahové briefy tím, že analyzujete osnovy nejlepších konkurentů a identifikujete relevantní dotazy uživatelů
- Optimalizujte stávající obsah nebo vytvářejte nový materiál s pomocí AI, která podporuje více jazyků
Omezení Frase.io
- Vyžaduje dodatečnou korekturu, protože funkce kontroly gramatiky je údajně méně spolehlivá
Ceny Frase.io
- Základní: 45 $/měsíc
- Tým: 115 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
- Platba podle skutečného využití: Dokumenty vytvořené pomocí AI připravené k indexování již od 3,50 $ za dokument
Hodnocení a recenze Frase.io
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle vyžaduje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších funkcí – a to vše při zachování kontextu z celého vašeho pracovního prostoru.
9. Grammarly (nejlepší pro vylepšení gramatiky a srozumitelnosti v reálném čase)
Přiznejme si to – ať už píšete důležitý e-mail, vytváříte příspěvek na blog nebo jen aktualizujete svůj profil na LinkedIn, způsob, jakým něco řeknete, je stejně důležitý jako to, co řeknete. A právě tady přichází na řadu Grammarly.
Grammarly je asistent pro psaní v reálném čase, který vám pomůže psát jasně, elegantně a působivě, ať už píšete kdekoli. Jeho gramatický nástroj nedělá jen to, že zachytí základní překlepy. Pomůže vám vylepšit strukturu vět, interpunkci a výběr slov, aby byl text srozumitelnější a plynulejší.
Funkce detekce tónu mezitím analyzuje emocionální tón vaší zprávy (například přátelský, profesionální nebo asertivní) a nabízí návrhy, které vám pomohou najít ten správný tón pro vaše publikum.
Nejlepší funkce Grammarly
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci, které vám pomohou snadno psát a vylepšovat texty
- Zajistěte originalitu svého obsahu porovnáním s rozsáhlou databází potenciálních plagiátů
- Vytvářejte přesné citace ve formátech jako APA, MLA a Chicago, abyste si udrželi důvěryhodnost
Omezení Grammarly
- Občas navrhuje opravy, které neodpovídají zamýšlenému významu, zejména u jmen a odborné terminologie
Ceny Grammarly
- Bezplatný tarif
- Tarif Pro: 12 $/měsíc na člena
- Business Plan: 15 $/měsíc na člena
- Plán Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7100 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Přibližně 50 % spotřebitelů dokáže rozpoznat obsah generovaný umělou inteligencí a zatímco někteří jej preferují, jiní se od něj odvrátí, jakmile mají podezření, že byl vytvořen pomocí AI.
10. ChatGPT (nejlepší pro všestranné konverzace s AI a generování nápadů)
Pokud porovnáte Grammarly a ChatGPT, ChatGPT je rychlejší a propracovanější alternativa k Rytr AI. ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, je výkonný nástroj založený na umělé inteligenci, který vám pomůže s brainstormingem, psaním, editací a dokonce i s výzkumem, a to vše na jednom místě.
Platforma nabízí několik možností, včetně vlastních GPT a multimodálních funkcí. Díky vlastním GPT můžete vytvořit verzi ChatGPT přizpůsobenou vašim konkrétním potřebám, ať už jde o hlas vaší značky, styl psaní nebo pracovní postupy.
Díky multimodálním schopnostem dokáže ChatGPT rozumět textu, obrázkům, souborům a dokonce i hlasu a reagovat na ně, což činí jeho používání flexibilnější než kdy dříve.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Zkraťte dlouhé dokumenty, přepisy nebo články na stručné a srozumitelné shrnutí
- Vytvářejte osnovy pro blogové příspěvky, eseje, scénáře nebo zprávy – včetně podnadpisů a logického uspořádání
- Zkontrolujte si svůj text z hlediska gramatiky, pravopisu, interpunkce a plynulosti; přepište nebo přeformulujte kostrbaté věty, aby byly srozumitelnější
Omezení ChatGPT
- Nedostatek personalizace, protože často nabízí odpovědi, které mohou být příliš obecné a nemusí plně odpovídat na konkrétní, nuancované dotazy
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
11. Writesonic (nejlepší pro rychlé vytváření obsahu v různých formátech)
Pokud hledáte všestranného pomocníka pro tvorbu obsahu, vyzkoušejte Writesonic. Writesonic je navržen pro marketéry, podnikatele a autory, kteří potřebují rychle vytvořit vysoce kvalitní obsah. Kombinuje umělou inteligenci s intuitivním rozhraním, díky čemuž je psaní hračkou i při krátkých termínech.
Jeho AI Writer je ideální pro tvorbu dlouhých textů, jako jsou blogy, články a landing pages, a to pouhými několika kliknutími. Zadáte mu zadání a on vám dodá SEO-friendly, strukturovaný obsah, který je připraven k publikování.
Writesonic nabízí také Chatsonic, chatbot ideální pro konverzace v reálném čase, výzkum a kreativní brainstorming. Dokonce stahuje data z internetu, aby byly informace vždy aktuální.
Nejlepší funkce Writesonic
- Rozšiřte a vylepšete svůj obsah přidáním více detailů a hloubky
- Snadno přeformulujte stávající text, abyste zvýšili srozumitelnost a zaujetí čtenářů, přičemž zachováte původní význam.
- Vytvářejte optimalizované meta tituly a popisy, abyste zvýšili viditelnost svého webu ve vyhledávačích a míru prokliku
Omezení Writesonic
- Někteří uživatelé jej považují za drahý, zejména pro malé týmy nebo jednotlivce
Ceny Writesonic
- Základní: 20 $/měsíc
- Lite: 49 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Professional: 249 $/měsíc
- Advanced: 499 $/měsíc
- Enterprise: 1499 $/měsíc (nutný roční závazek)
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Líbí se mi, jak snadné je vybrat si při tvorbě návrhu SEO článku jakékoli články, které chci použít jako reference. Některé nástroje to omezují pouze na prvních 20. Obsahuje také podrobné kroky, které tvůrce obsahu může snadno přizpůsobit, aby vytvořil kvalitní obsah pomocí AI. V žádném případě se to nedá srovnat s lidskou prací, ale velmi se tomu blíží.
