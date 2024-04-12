Jasper AI vs. Rytr: Který nástroj pro psaní s využitím umělé inteligence je nejlepší?

Aby byl váš obsah působivý, musíte psát srozumitelným jazykem, přizpůsobit text cílovému publiku (B2B nebo B2C) a zachovat jednotný tón, aniž byste opomněli důležité detaily.
Nyní můžete na všech těchto aspektech pracovat sami nebo využít pomoc nástrojů pro psaní s umělou inteligencí. Tito asistenti pro psaní vytvářejí kvalitní obsah na základě vašich podkladů a stručného popisu obsahu, což vám usnadňuje vývoj, vylepšování a optimalizaci různých typů obsahu.
Pojďme si představit dva nejoblíbenější nástroje pro podporu SEO pro psaní pomocí umělé inteligence – Jasper AI a Rytr.
Tvůrci obsahu tyto dva nástroje milují, protože generují vysoce kvalitní obsah pro všechny jejich obchodní potřeby. Podívejme se na jejich funkce a zjistěme, který z nich by byl pro vaši společnost lepším partnerem pro psaní.
Co je Jasper AI?
Jasper AI, dříve známý jako Jarvis. ai, je splněným snem všech content marketerů. Využívá umělou inteligenci a strojové učení k vytváření vysoce kvalitního obsahu. Stačí pouze zadat relevantní informace a typ obsahu, který chcete, aby nástroj generoval, a o zbytek se postará sám.
Jako vstupní údaje stačí stručný popis, vaše cílová skupina, tón obsahu a klíčová slova, která mají být použita.
Jasper AI se zaměřuje na výsledky a zajišťuje, že obsah je vytvářen s ohledem na vaši značku a publikum, abyste dosáhli správného sdělení.
Funkce Jasper AI
Díky schopnosti generovat dlouhé i krátké texty a obrázky specifické pro danou platformu zjednodušuje Jasper AI tvorbu obsahu napříč různými kanály.
Porovnává obsah s konkurencí v SERP a podle toho optimalizuje SEO. Nástroj má zabudovanou kontrolu plagiátů, která zajišťuje, že generovaný obsah je jedinečný.
Podívejme se na některé z jeho nejlepších funkcí:
Znalosti o společnosti
Mnoho nástrojů AI zvyšuje rychlost a kvalitu obsahu, ale Jasper AI jde ještě dál tím, že se učí o sděleních vaší značky a podle toho generuje obsah. Je vybaven funkcí Knowledge Base, do které můžete nahrát informace o společnosti, včetně stylových příruček, pokynů pro hlas značky a základních informací.
Nástroj identifikuje sdělení vaší značky a přizpůsobí obsah vašim potřebám.
Díky tomuto přístupu je ideálním AI asistentem, který píše jako člen vašeho týmu.
Integrované marketingové kampaně
Jasper AI dokáže proměnit váš nápad v plnohodnotnou multikanálovou kampaň. Stačí mu poskytnout shrnutí nebo stručný popis kampaně a on se postará o zbytek!
Jasper AI dokáže identifikovat tón a publikum a vytvářet dlouhé i krátké texty, jako jsou blogové příspěvky, reklamy Google a popisky na sociálních médiích – téměř vše, co potřebujete k úspěšné kampani.
Jasper Art
Už se nemusíte spoléhat na stockové obrázky, které doprovázejí váš obsah. Jasper AI dokáže během několika sekund vygenerovat obrázky související s obsahem v různých velikostech.
Tyto obrázky ve vysokém rozlišení 2k px jsou bez licenčních poplatků pro komerční použití a bez vodoznaku. Generátor obrázků AI Jasper umožňuje neomezené generování s různými uměleckými styly, médii a náladami pouhým zadáním příkazu.
Je to vynikající nástroj pro každého správce sociálních médií s krátkou dobou zaučení.
Optimalizace jedním kliknutím
Jasper AI je určen pro marketéry, kteří potřebují obsah, který přináší výsledky. Neustále sleduje výkonnost obsahu a poskytuje hodnocení obsahu, analytické údaje a informace o kvalitě výstupů.
Nabízí také doporučení a SEO nástroje pro vylepšení méně výkonného obsahu. Můžete také remixovat nebo přetvořit vysoce výkonný obsah do nových aktiv pro různé marketingové kanály.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Výhody Jasper AI
- Umožňuje spolupráci v týmu a usnadňuje skupinovou tvorbu obsahu.
- Přizpůsobí se sdělením a stylovým pokynům vaší značky a funguje jako nedílná součást vašeho týmu.
- Sleduje výkon obsahu, poskytuje přehledy a doporučení pro optimalizaci.
Nevýhody Jasper AI
- Za funkce, jako je detekce plagiátů, se účtují další poplatky.
- Uživatelé musí provést vlastní výzkum a nahrát podklady, aby naučili Jasper AI.
- Uživatelé mohou potřebovat čas, aby se seznámili s funkcemi a možnostmi Jasper AI.
Co je Rytr?
Rytr zjednodušuje a zlepšuje celkový výstup obsahu.
Automaticky generuje jedinečný a poutavý obsah pro různé účely, od vývoje názvu značky a blogových příspěvků až po vylepšení výzvy k akci.
Rytr slouží firmám i jednotlivcům tím, že generuje různé typy obsahu, jako jsou motivační dopisy pro zvýšení šance na získání zaměstnání, e-maily pro osobní nebo profesionální použití nebo básně napsané vaším jménem.
Podívejme se, v čem je Rytr jedinečný.
Funkce Rytr
Rytr se zaměřuje na rychlé výsledky a poskytuje jedinečný obsah, který vyhoví jakýmkoli požadavkům. Jeho funkce zefektivňují tvorbu obsahu pomocí šablon a SEO nástrojů, které umožňují vytvářet vysoce kvalitní obsah.
Pomáhá také přeformulovat obsah tak, aby byl konverzačnější nebo informativnější, a je vybaven kontrolou plagiátů.
Rámce pro copywriting
Kromě SEO nástrojů se Rytr řídí specifickými rámci pro psaní, které prokazatelně přinášejí výsledky.
Tento nástroj využívá rámce AIDA (pozornost, zájem, touha a akce) a PAS (problém, agitace, řešení), které jsou široce používány marketingovými odborníky a jsou známé tím, že poskytují vysoce kvalitní obsah, který vyžaduje jen minimální úpravy.
Předem připravené šablony
Rytr nabízí více než 40 předem připravených šablon pro různé typy obsahu a použití, což vám poskytne náskok při tvorbě obsahu. Poté můžete využít sílu umělé inteligence k vylepšení obsahu tak, aby vyhovoval potřebám vašeho podnikání.
Vícejazyčná podpora
Rytr podporuje více než 30 jazyků. Můžete psát nebo překládat svůj obsah do kteréhokoli z těchto jazyků. Tato funkce pomáhá vytvářet blogové příspěvky, vstupní stránky, příspěvky na sociálních médiích a e-maily pro globální komunitu.
Tón hlasu
Rytr je vynikající platforma, která přesně odpovídá vašim požadavkům, protože si můžete vybrat z více než 20 stylů psaní. Můžete přizpůsobit svůj obsah různým cílovým skupinám a potřebám výběrem z formálního, neformálního, profesionálního, přátelského, přesvědčivého a informativního stylu psaní.
Ceny Rtyr
- Bezplatný tarif: Až 10 000 znaků měsíčně (navždy zdarma)
- Úsporný tarif: 9 $/měsíc
- Neomezený tarif: 29 $/měsíc
Výhody Rytr
- Rychle generuje obsah a poskytuje přirozené, dobře napsané a přesné výstupy.
- Podporuje překlad do více než 30 jazyků, což usnadňuje komunikaci s globálním publikem.
Nevýhody Rytr
- Ačkoli nabízí některé integrace, jejich rozsah může být omezený ve srovnání s platformami se specializovanými funkcemi pro správu obsahu.
- Dlouhé texty generované nástrojem Rytr mohou být repetitivní a nemusí být vhodné pro všechny typy obsahu.
Jasper AI vs. Rytr: Porovnání funkcí
Jasper AI a Rytr jsou vynikající nástroje pro psaní s umělou inteligencí; zatímco Jasper AI vyniká tím, že je zaměřen na výsledky a vytváří správné sdělení pro vaši společnost, Rytr se zaměřuje na rychlost a lze jej použít pro různé potřeby. Oba mají nástroje pro SEO, kontrolu gramatiky a kontrolu plagiátů.
Porovnejme další klíčové funkce:
1. Přizpůsobení tónu
U každého nástroje pro psaní je přizpůsobení tónu zásadní, zejména pokud vytváříte různé typy obsahu.
Jasper AI
Jasper AI se učí a přizpůsobuje se sdělením vaší značky a hladce se integruje s hlasem vaší značky a stylovými příručkami. Funguje jako nedílná součást vašeho týmu a je schopen transformovat nápady do multikanálových kampaní při dodržení pokynů značky.
Rytr
Rytr nabízí možnosti přizpůsobení s více než 20 variantami, které odpovídají vašemu požadovanému tónu. Umožňuje vám vybrat si z různých tónů hlasu pro tvorbu obsahu na míru, který je vhodný pro různé publikum a účely.
Když tyto dva nástroje porovnáte z hlediska přizpůsobení se různým tónům, Jasper AI vychází jako vítěz pro organizace, ale Rytr je nejvhodnější jako univerzální nástroj.
2. Generování obsahu
Generovaný obsah musí být optimalizován pro vyhledávače, aby se umisťoval na předních pozicích a oslovoval správné lidi. Podívejme se, jak si tyto nástroje vedou v této oblasti.
Jasper AI
Jasper AI generuje dlouhé i krátké texty pro různé kanály, včetně blogových příspěvků, popisků na sociálních sítích a popisů produktů. Umí také vytvářet obrázky specifické pro danou platformu, které doplňují generovaný obsah.
Rytr
Rytr využívá algoritmy založené na umělé inteligenci k vytváření obsahu na základě osvědčených vzorců pro psaní reklamních textů, jako jsou AIDA a PAS. Nabízí více než 40 předem připravených šablon pro různé typy obsahu a použití.
Jasper AI je lepší, pokud chcete vytvářet obsah, který funguje dobře, zatímco Rytr je preferovanou volbou pro rychlé vytváření obsahu v různých stylech.
3. Spolupráce a týmová práce
Dobrý nástroj pro psaní textů s využitím umělé inteligence vám umožní spolupracovat s vaším týmem na nápadech a obsahu, což usnadňuje realizaci.
Jasper AI
Jasper AI usnadňuje týmovou práci tím, že poskytuje kalendář pro spolupráci a umožňuje úpravy v reálném čase. Tento kalendář si můžete prohlížet v zobrazení Kanban a vytvářet úkoly nebo pracovní postupy pro blogové příspěvky, což umožňuje plynulé řízení projektů.
Rytr
Rytr umožňuje týmům spolupracovat na projektech tvorby obsahu. Díky přístupu pro více uživatelů mohou týmy efektivně spolupracovat a vytvářet vysoce kvalitní obsah.
Rytr umožňuje snadnou týmovou práci, ale Jasper AI je vhodnější pro spolupráci díky dostupnosti kalendáře, různých zobrazení a následných akcí.
4. Integrační možnosti
Asistent pro psaní funguje nejlépe, pokud můžete propojit veškerý svůj obsah do jednoho pracovního prostoru nebo integrovat svůj nástroj AI do různých nástrojů, které potřebují pomoc s psaním.
Jasper AI
Jasper AI zahrnuje rozšíření pro Chrome, kompatibilitu s Google Docs a přístup k API, díky čemuž můžete Jasper použít ve svých dokumentech. Integruje se také s nástroji, jako jsou Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make a Webflow.
Rytr
Rytr zahrnuje rozšíření pro Chrome a přístup k API, abyste mohli Rytr používat pro všechny své projekty. Integruje se také s aplikacemi jako Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium a všemi populárními platformami sociálních médií.
Oba nástroje se připojují k prohlížeči Chrome, ale Jasper AI se zaměřuje na integraci s vašimi obchodními aplikacemi, zatímco Rytr se integruje s platformami pro freelancery a sociálními médii.
5. Ceny
Investice do vytváření lepšího obsahu může zlepšit vaše prodeje, branding a komunikaci, ale stojí za to zvážit, kolik jste ochotni utratit.
Jasper AI
Jasper AI nabízí řadu cenových plánů s dalšími funkcemi a možnostmi přizpůsobení. Je relativně drahý, ale má vlastní generátor obrázků AI.
Rytr
Rytr nabízí bezplatný tarif, který vám poskytuje přístup k více než 40 šablonám a více než 30 jazykům. K dispozici jsou také placené tarify s pokročilými funkcemi a možnostmi přizpůsobení.
Pokud hledáte rychlé a snadné řešení, budou pro vás užitečné bezplatné nebo cenově výhodné tarify Rytr. Pokud potřebujete pokročilé funkce, Jasper AI je investicí, která se vyplatí.
Jasper AI je dobrou alternativou k Rytr AI pro marketéry, kteří kladou důraz na výkon. Rytr je naopak určen pro marketéry, kteří hledají personalizovaný obsah na míru. Výběr mezi Jasper AI a Rytr nakonec závisí na individuálních preferencích, požadavcích na pracovní postupy a konkrétních potřebách procesu tvorby obsahu.
Jasper AI vs. Rytr na Redditu
Obrátili jsme se na Reddit, abychom našli řešení této debaty mezi Rytr a Jasper AI.
Někteří uživatelé Redditu preferují Jasper AI kvůli jeho pokročilým funkcím. Považují Jasper AI za kompletní řešení pro jakýkoli druh psaní a tvrdí, že Jasper produkuje kvalitnější výstupy.
Vytváření obsahu však vyžaduje určitou práci a jeden uživatel říká: „Musíte vynaložit tolik úsilí, abyste získali čitelný obsah, že byste ho mohli rovnou napsat sami nebo si na to někoho najmout. ”
Někteří uživatelé však dávají přednost službám Jasper.
„Přesnost a jazyk Jasperu jsou [sic] úžasné – Rytr budu používat jako zálohu, až mi dojdou kredity Jasperu – raději zaplatím Jasperu navíc za mnohem lepší služby.“
Ti, kteří hledají praktický přístup k rychlému a snadnému psaní textů, preferují Rytr, protože je to levnější možnost pro generování vysoce kvalitních článků. Oceňují jeho rychlý, responzivní a mobilní design. Jiný uživatel uvedl:
„Po přímém testování GPT3 a GPT-NEO, Jarvis a dalších… pro mě má Rytr brilantní implementaci… není to žádná magie, ale ušetří to spoustu času.“
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Jasper AI vs. Rytr
Slyšeli jste o Jasper AI a Rytr, ale zvažovali jste také ClickUp?
Je to více než jen nástroj AI; je to váš partner pro všechny úkoly související s psaním. Zatímco Jasper AI a Rytr nabízejí působivé funkce pro tvorbu obsahu, nástroj AI pro psaní ClickUp se zaměřuje na tvorbu kvalitního obsahu a následné akce, aby byl obsah co nejlépe využit.
Díky tomu se psaní stane součástí vašeho procesu a nástroje pro správu projektů. Zde je několik klíčových funkcí, které dělají z ClickUp atraktivní alternativu:
ClickUp Brain
Přáli jste si někdy mít chytrého pomocníka, který zná vaši společnost skrz naskrz? Právě o tom je ClickUp Brain. ClickUp Brain je umělá inteligence ClickUp a první neuronová síť na světě, která propojuje vaše úkoly, dokumenty a lidi. Díky tomu je váš asistent pro psaní lépe informován o vaší společnosti a jejích funkcích.
AI Writer for Work od ClickUp Brain pro vás snadno vygeneruje obsah. Potřebujete vytvořit příspěvky na sociální sítě? Zeptejte se ClickUp Brain. Potřebujete nápady na kampaň? Udělejte si z ClickUp Brain partnera pro brainstorming.
Umí vytvářet tabulky a šablony, čistit vaše texty a opravovat jazykové chyby. Je to jediný partner pro psaní, kterého potřebujete k vytváření působivého obsahu.
ClickUp Docs
Rozlučte se s neohrabanými nástroji pro spolupráci na dokumentech! ClickUp Docs vám a vašemu týmu umožňuje spolupracovat v reálném čase, ať už jde o brainstorming nápadů nebo doladění finálního návrhu.
Můžete vytvářet nebo upravovat dokumenty a plynule sledovat změny. To je obzvláště užitečné při společné práci na kampani ve sdíleném dokumentu, kde každý může přispět svými nápady.
Nemusíte se bát, že budete ztrácet čas psaním formátů. Můžete si vybrat z různých šablon pro psaní a přizpůsobit je přidáním stylu a funkcí pomocí tlačítek, bannerů, tabulek, ikon a dalších prvků.
ClickUp Project Management
S funkcí Project Management od ClickUp budete vždy na správné cestě.
Dokončujte projekty rychleji a efektivněji pomocí propojeného blogového workflow, dokumentů, dashboardů v reálném čase, tabulek úkolů, časových os, nástrojů pro alokaci zdrojů a možnosti spolupráce.
ClickUp usnadňuje vizualizaci celého vašeho obsahu pomocí různých zobrazení úkolových tabulek. Od správy kalendářů obsahu po dohled nad marketingovými kampaněmi – pomocí ClickUp můžete udržovat projekty obsahu na správné cestě a týmy sjednocené směrem ke společným cílům.
Žádný úkol nezůstane bez povšimnutí, protože můžete nastavit automatické přiřazování úkolů autorům. To vše a také průběh jednotlivých úkolů nebo projektů můžete sledovat na dashboardu v reálném čase.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Vyberte si nejlepší nástroj pro tvorbu obsahu s využitím umělé inteligence
Ačkoli Jasper AI a Rytr jsou přední nástroje pro psaní s umělou inteligencí v oboru, nabízejí pouze inovativní řešení pro zefektivnění procesu tvorby obsahu.
Všichni ale víme, že tvorba obsahu není jen psaní; zahrnuje kontrolu pravopisu, aktualizaci blogu, správu obsahu, SEO, projektový management, výzkum klíčových slov a mnoho dalšího.
Proč tedy trávit čas a peníze vytvářením ekosystému pro tvorbu a správu obsahu, když ClickUp vše spojuje do jedné platformy?
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a urychlete svůj proces psaní.