10 nejlepších alternativ Anyword pro vytváření efektivního marketingového obsahu

Psaní obsahu není vždy procházka růžovým sadem. Ne, když zíráte na prázdnou obrazovku a snažíte se vymyslet první návrh textu. Nebo když narazíte na tvůrčí blok uprostřed marketingové kampaně vašeho týmu. 🧱
Díky nástrojům pro psaní s umělou inteligencí, jako je Anyword, nebylo nikdy snazší vytvářet poutavý obsah, který osloví vaše publikum a podpoří jeho zapojení. Od praktických návrhů a vylepšení až po generování celých blogů, příspěvků na sociálních médiích a e-mailů – Anyword má funkce, které mohou proměnit kdysi náročný proces psaní obsahu v plynulý zážitek.
Anyword však zdaleka není jediným nástrojem v moři AI asistentů pro psaní. Existuje spousta dalších řešení, která můžete vyzkoušet, ať už hledáte nákladově efektivnější nástroj nebo nástroj, který lépe zvládá dlouhé texty.
Abychom vám pomohli, sestavili jsme seznam 10 úžasných alternativ Anyword, které posunou váš obsah na vyšší úroveň!
Co je Anyword?
Anyword je schopný AI asistent pro psaní, který vám pomůže vytvářet vysoce kvalitní blogy, příspěvky na sociálních médiích, e-maily nebo jakýkoli jiný obsah, který je pro vaše marketingové kampaně zásadní. Zaměřuje se na zvýšení návštěvnosti a konverzí tím, že přizpůsobuje generovaný obsah vaší cílové skupině, ať už se jedná o krátký nebo dlouhý obsah.
Tento nástroj je také známý svými SEO schopnostmi, které zahrnují přidávání relevantních klíčových slov do vašich blogových příspěvků, aby se zvýšila jejich atraktivita a posílila vaše online přítomnost ve vyhledávačích. Zaměřuje se na nejlepší způsoby, jak vytvořit vysoce kvalitní obsah nebo obsah ve velkém měřítku.
Analýza výkonu Anyword vám pomůže zjistit, jak si váš obsah vede v porovnání s konkurencí, abyste mohli předpovědět jeho výkon a získat návrhy na zlepšení. Tento nástroj pro psaní využívá umělou inteligenci k poskytování zpětné vazby prostřednictvím funkcí zpracování přirozeného jazyka.
Anyword se navíc integruje s oblíbenými platformami, jako jsou WordPress, Google Docs a HubSpot. Je také k dispozici jako rozšíření pro Chrome, díky čemuž můžete využít umělou inteligenci Anyword v jakémkoli nástroji, se kterým pracujete. 💪
Stejně jako každý jiný software, Anyword není pro každého. Mnoho alternativ Anyword nabízí podobné funkce pro generování obsahu za nižší cenu.
Někteří uživatelé si také stěžovali, že ačkoli je obsah generovaný pomocí Anyword neuvěřitelně kreativní, vyžaduje poměrně hodně ověřování faktů.
Co byste měli hledat v alternativách Anyword?
Při hledání alternativ k Anyword zvažte následující faktory, abyste našli tu, která bude přesně vyhovovat vašim potřebám v oblasti psaní obsahu:
- Kvalita obsahu: Váš nástroj pro psaní s umělou inteligencí by měl vytvářet autentický a poutavý obsah, který nezní repetitivně nebo nudně.
- Návrhy pro psaní: Měl by nabízet užitečné kontroly gramatiky a tipy pro psaní, které zlepší kvalitu vašeho obsahu.
- Snadné použití: Ujistěte se, že alternativa k Anyword má intuitivní rozhraní, které je snadné používat i pro členy vašeho týmu, kteří nejsou technicky zdatní.
- Nastavení tónu: Nástroj by měl být přizpůsobitelný hlasu vaší značky a generovat kontextově relevantní text.
- SEO optimalizace: Měla by implementovat osvědčené postupy SEO, aby zvýšila viditelnost vašeho obsahu ve výsledcích vyhledávačů.
- Integrace: Bude bezproblémově fungovat s komunikačními, produktivními a marketingovými aplikacemi, které pravidelně používáte.
10 nejlepších alternativ Anyword pro tvorbu kvalitního obsahu
1. ClickUp
ClickUp je velmi univerzální nástroj, který pokryje všechny vaše potřeby v oblasti produktivity, od správy marketingových kampaní a nastavování a sledování cílů projektů až po týmovou spolupráci a komplexní správu úkolů. Obsahuje robustní řešení, která vám pomohou zůstat produktivní a organizovaní ve všech aspektech a fázích vašich marketingových projektů.
Exkluzivně pro produktivní platformu ClickUp je k dispozici ClickUp AI, výkonný asistent pro psaní, který dokáže vytvořit výjimečný dlouhý i krátký obsah pro vaše marketingové kampaně. Jednoduše zadejte typ obsahu, který chcete, hlavní téma a cílovou skupinu a nechte nástroj, aby během několika sekund vytvořil perfektně přizpůsobené blogy, případové studie, e-maily nebo popisy produktů.
K ClickUp AI se snadno dostanete přes ClickUp Docs, sadu funkcí, která vám umožní vytvářet, sdílet, upravovat a spolupracovat na všech vašich marketingových dokumentech a materiálech v reálném čase. Využívání ClickUp AI ve vašich dokumentech vám umožní vylepšit vaše texty kontrolou gramatiky, stylu a srozumitelnosti. Můžete také přepsat, přeformátovat nebo zjednodušit text pomocí stručných shrnutí.
Nejste si jisti, jak „položit“ správné otázky, abyste získali nejlepší výsledky z ClickUp AI? Naštěstí ClickUp nabízí hotové šablony AI promptů, které vám pomohou vytvořit poutavé a informativní marketingové materiály, které si získají srdce a mysli vašich potenciálních zákazníků a klientů! ♥️
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytváření všech druhů obsahu pro marketingové účely
- Návrhy stylů pro přizpůsobení obsahu hlasu vaší značky a cílové skupině
- Generování nápadů na témata a osnovy, které vám pomohou nastartovat proces psaní
- Úprava a vylepšování obsahu
- Šablony pro různé typy obsahu, abyste mohli lépe využít AI
- Generování souhrnů a akčních položek z dokumentů pro zefektivnění vašeho pracovního postupu
- Perfektně formátovaný obsah s vhodnými nadpisy
Omezení ClickUp
- Mnoho funkcí aplikace může být při navigaci nepřehledných.
- Naučit se používat platformu není pro začínající uživatele dostatečně intuitivní.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ měsíčně za pracovní prostor.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Writesonic
Stejně jako Anyword je Writesonic snadno použitelný generátor obsahu s umělou inteligencí, který pomáhá marketérům a autorům obsahu vytvářet poutavé, SEO-přátelské blogové příspěvky, popisky a texty.
Writesonic klade důraz na přesnost a využívá znalostní grafy Google k vytváření fakticky relevantního obsahu pro vaše marketingové kampaně. Navíc začleňuje do vašich příspěvků osvědčené postupy SEO, aby zvýšil jejich atraktivitu a viditelnost.
Chatsonic, užitečný chatbot od Writesonic, vám umožňuje generovat text nebo obrázky pomocí „konverzace“ s umělou inteligencí pomocí přirozeného jazyka a hlasových příkazů. 🤖
A konečně, funkce hromadného nahrávání obsahu vám pomůže vygenerovat více než 1 000 kusů obsahu najednou, což je neuvěřitelně praktické, pokud potřebujete vytvořit velké množství textů v krátkém časovém období.
Nejlepší funkce Writesonic
- Tvorba obsahu až v 24 jazycích
- Široká škála integrací
- SEO optimalizace
- Hromadné generování obsahu
- Funkce chatbota pro generování obsahu pomocí přirozených jazykových podnětů
- Přizpůsobení hlasu značky
Omezení Writesonic
- Náročná křivka učení pro začínající uživatele
- Někteří uživatelé si stěžovali na cenovou politiku založenou na počtu slov.
Ceny Writesonic
- Zdarma
- Malý tým: Od 13 $ za měsíc
- Freelancer: Od 16 $ za měsíc
- Enterprise: Od 500 $ za měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
3. Linguix
Linguix je gramatický a pravopisný korektor využívající umělou inteligenci, který vám pomůže v reálném čase zlepšit kvalitu a styl vašeho psaní. Můžete jej také použít jako pomocníka při psaní a vytváření marketingového obsahu pro propagaci vaší značky nebo firmy.
Tento nástroj se zaměřuje především na úpravu textu a nabízí funkce jako analýza čitelnosti, opravy pravopisu, obohacení slovní zásoby a vylepšení stylu. Tyto funkce pomáhají udržet váš obsah bez chyb a zároveň poutavý a konzistentní pro čtenáře.
Kromě toho nabízí přepisování a přeformulování textu a také kontrolu plagiátů. A díky personalizované analýze můžete sledovat svůj pokrok a zlepšení v psaní. 🤓
Nejlepší funkce Linguix
- Gramatické kontroly a návrhy založené na umělé inteligenci
- Analýza výkonu dlouhých obsahů
- Integrovaná kontextová knihovna
- Návrhy tónu s pomocníkem pro psaní
- Kontrola plagiátů pro zajištění vysoké kvality obsahu
Omezení Linguix
- Někteří uživatelé nahlásili chyby
- Návrhy a doporučení lze vylepšit
Ceny Linguix
- Zdarma
- Základní: 4,5 $/měsíc
- Personal Pro: 6,7 $/měsíc
- Podnikání: 50 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Linguix
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
4. Jasper
Jasper, dříve známý jako Jarvis, je další fantastickou alternativou Anyword, která vám pomůže vytvořit jedinečný marketingový obsah, který přesně zasáhne vaši cílovou skupinu. 🎯
Jasper vyniká v napodobování vašeho stylu psaní a přístupu a v plynulém přizpůsobování se různým hlasům značky. Toho dosahuje díky své funkci Memory, která vám umožňuje naučit nástroj rozumět identitě vaší značky a reprodukovat ji v každém obsahu, který generuje v různých kampaních a kanálech.
Kromě generování obsahu nabízí Jasper užitečné analytické nástroje, možnost chatbota a vestavěnou kontrolu plagiátů. Šablony Jasperu vám ušetří spoustu času, protože nabízejí předem připravené podněty pro generování konkrétních kategorií obsahu, což vám pomůže vytěžit z tohoto nástroje maximum.
Nejlepší funkce Jasperu
- Replikuje hlas značky napříč různými typy obsahu a marketingovými kanály
- Podporuje více než 25 jazyků
- Více než 50 šablon obsahu
- Integrace s oblíbenými aplikacemi, jako jsou textové editory a SEO nástroje
- Přizpůsobení hlasu značky
Omezení Jasperu
- Výsledky mohou být ve srovnání s jinými nástroji pro psaní založenými na umělé inteligenci příliš obecné.
- Někteří uživatelé jej považovali za příliš drahý.
Ceny Jasper
- Tvůrce: 39 $/měsíc
- Týmy: 99 $/měsíc
- Podnikání: kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
5. Copysmith
Copysmith (nedávno přejmenovaný na Describely) je šikovný nástroj navržený tak, aby pomáhal e-commerce podnikům maximalizovat jejich online přítomnost a zvýšit dosah jejich značky. Umožňuje vám vytvářet nebo vylepšovat špičkové, SEO-přátelské popisy produktů a digitální reklamy, abyste dosáhli maximální přitažlivosti u potenciálních zákazníků. 💯
Tento nástroj jde nad rámec jednoduché generace obsahu a pomáhá vám optimalizovat vaše produktové nabídky tím, že navrhuje nejvhodnější klíčová slova pro jakýkoli obsah vytvořený umělou inteligencí. Podporuje také hromadnou generaci obsahu, což je velmi užitečné pro firmy nebo týmy, které potřebují denně vytvářet stovky produktových popisů a popisků.
Nejlepší funkce Copysmith
- Knihovna šablon
- Hromadné generování obsahu
- Výzkum a optimalizace klíčových slov
- Integruje se s oblíbenými e-commerce nástroji, jako jsou Shopify a WooCommerce.
Omezení Copysmith
- Pro nové uživatele může být obtížné používat nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci.
- Uživatelské rozhraní není optimalizováno pro nejlepší zážitek z psaní pomocí AI.
Ceny Copysmith (Describely)
- Zdarma
- Core: 90 $/rok
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Copysmith
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
6. Peppertype
Peppertype je univerzální nástroj, který využívá umělou inteligenci, aby pomohl firmám vymýšlet a generovat originální obsah pro marketingové účely.
Peppertype vám ve svém rozhraní pro úpravy textu umožňuje hladkou spolupráci a práci na marketingových textech v reálném čase. Získáte také návrhy týkající se gramatiky a srozumitelnosti a kontrolu plagiátů, aby byl váš obsah snadno stravitelný pro vaši cílovou skupinu.
Peppertype zejména poskytuje překlady a umožňuje uživatelům generovat obsah ve více než 30 jazycích. Nabízí také podrobné marketingové analýzy, které vám pomohou definovat a měřit celkovou výkonnost vašich obsahových kampaní.
Nejlepší funkce Peppertype
- Generování a úprava textu pomocí umělé inteligence v Pepper Docs
- Podpora více jazyků
- Asistent pro psaní SEO textů
- Kontrola plagiátů
- Analytika
Omezení Peppertype
- Nemusí fungovat dobře s dlouhým obsahem.
- Uživatelské rozhraní může být matoucí.
Ceny Peppertype
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Tým: 165 $/měsíc (pět uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Peppertype
- Product Hunt: 3,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
7. ProWritingAid
ProWritingAid je výkonný online editor a nástroj pro psaní, který nabízí řadu gramatických kontrol a návrhů ke zlepšení plynulosti a konzistence vašeho psaní. Jeho funkce umělé inteligence vám umožňují upravovat, přepisovat nebo obnovovat obsah pomocí specifického stylu a tónu hlasu.
Nástroj writing reports poskytuje podrobnou analýzu vašeho psaného obsahu a identifikuje oblasti, které je možné vylepšit. Můžete se těšit na užitečné tipy, ať už se věnujete kreativnímu, obchodnímu nebo akademickému psaní. ✍️
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Kontrola gramatiky a pravopisu
- Úpravy a přepisování textů pomocí umělé inteligence
- Integrace s oblíbenými textovými editory
- Psaní zpráv s užitečnými tipy
- Přizpůsobitelná nastavení stylu psaní, tónu a individuálních preferencí
Omezení ProWritingAid
- Funkce mohou být pro nové uživatele matoucí.
- Není optimalizováno pro Google Docs
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc
- Premium Pro: 6 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
8. Copy. ai
Copy. ai je praktický pomocník při psaní, který využívá své super schopnosti umělé inteligence k vytváření různých kategorií kvalitního marketingového obsahu, ať už se jedná o příspěvky na sociálních sítích, reklamy, články na blogu nebo popisy produktů. Může vás také zbavit dalších více či méně nudných úkolů, jako je vyhledávání a odstraňování prázdných míst a vymýšlení nových nápadů na obsah.
Infobase na Copy. ai slouží jako centrální úložiště informací, kde jsou uloženy všechny údaje od pokynů pro značku až po popisy služeb. Díky tomuto bohatému zdroji znalostí může nástroj poskytovat faktický a kontextově relevantní obsah, který je v souladu s image a záměrem vaší značky.
S Copy. ai můžete ukládat často používané nápady na psaní a znovu je použít k snadnému vytváření obsahu. Navíc vám tento nástroj umožňuje vytvářet pracovní postupy v rámci vašich marketingových aktivit, díky čemuž můžete pracovat rychleji a snáze dosahovat cílů. 🏁
Nejlepší funkce Copy. ai
- Vlastní podněty k obsahu
- Integrace s nástroji pro prodej a komunikaci
- Generování obrázků a videí
- Znalostní báze zdrojů pro generování relevantního obsahu
Omezení Copy. ai
- Generovaný obsah může působit nepřirozeně.
- Nevhodné pro dlouhé texty
Ceny Copy. ai
- Zdarma
- Pro: 36 $/měsíc
- Tým: 186 $/měsíc
- Růst: 1 000 $/měsíc
- Rozsah: 3 000 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
9. Rytr
Rytr dokáže generovat cokoli od propagačních e-mailů po popisky na sociálních médiích a reklamní texty rychleji, než vám trvá napsat pokyny! Stačí si vybrat případ použití (blog, příspěvek na sociálních médiích, reklamní e-mail), uvést v zadání kontext a podrobnosti a sledovat, jak Rytr v mžiku vykouzlí poutavý obsah. 👁️
Díky podpoře více než 30 jazyků a hladké integraci do vašeho pracovního postupu vám Rytr usnadní vytváření kvalitního obsahu pro všechny vaše marketingové kanály. Kromě svých základních funkcí Rytr implementuje SEO techniky, jako je optimalizace klíčových slov, které pomáhají vašemu obsahu dosáhnout lepšího umístění ve výsledcích vyhledávačů.
Nejlepší funkce Rytr
- Více než 40 šablon a více než 20 hlasových možností pro generování obsahu na míru
- Podpora více než 30 jazyků
- SEO funkce, jako je analyzátor SERP a generátor klíčových slov
- Kontrola gramatiky a pravopisu
Omezení Rytr
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Uživatelé mohou považovat rozhraní za neintuitivní.
Ceny Rytr
- Zdarma
- Úspora: 9 $/měsíc
- Neomezený: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 15 recenzí)
10. Simplified
Simplified je nástroj, který je stejně jednoduchý, jak zní jeho název. 🌻
Jedná se o (většinou) bezplatnou alternativu k Anyword, která poskytuje generativní pomoc při psaní pro vaše marketingové iniciativy.
Jeho uživatelsky přívětivý AI Copywriter vám umožní vytvářet různé formy obsahu vhodné pro všechny marketingové kanály a účely. Stačí vytvořit dokument v editoru Simplified, pojmenovat ho a zadat nástroji jednoduchý příkaz.
Můžete také využít některé z mnoha AI šablon tohoto nástroje, které vám zjednoduší proces tvorby obsahu a pomohou vám generovat blogy, e-maily nebo příspěvky na sociálních médiích, které budou perfektně přizpůsobené vašemu publiku.
Zjednodušené nejlepší funkce
- Šablony obsahu s umělou inteligencí
- Podporuje dlouhé formáty obsahu, jako jsou e-knihy.
- Podpora více jazyků
- Tvorba a úprava video obsahu
- AI copy rewriter
Zjednodušená omezení
- Ovládání některých funkcí může být matoucí.
- Omezená dostupnost šablon
Zjednodušené ceny (AI Writer)
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc (roční fakturace)
Zjednodušené hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Vylepšete svůj obsah pomocí nejlepší alternativy Anyword: ClickUp!
Každý nástroj na našem seznamu může sloužit jako hodnotná alternativa k Anyword, schopná vymýšlet, generovat a vylepšovat obsah, aby vaše značka zazářila a proměnila potenciální zákazníky ve věrné zákazníky.
ClickUp ale nekončí jen u toho. Jde nad rámec průměrného AI asistenta a pomáhá vám spravovat všechny aspekty vašich marketingových kampaní, od počátečního brainstormingu až po úspěšnou realizaci.
Pokud jste tedy připraveni posílit své marketingové aktivity pomocí umělé inteligence, automatizace a bohatého výběru hotových šablon, zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte si jeho funkčnost v praxi! 🔥