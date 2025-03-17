21 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro marketingové agentury, které budou prosperovat v roce 2025

Už jste někdy zírali na tabulku plnou zákaznických dat a snažili se najít vzorce pro svou příští kampaň? Nebo jste se potýkali s vytvářením nového obsahu při dodržování krátkých termínů a omezených zdrojů? A nekonečné dohadování se s klienty o výkonu kampaně?
To jsou výzvy, kterým čelí mnoho marketérů každý den, zejména když nástroje, které máte k dispozici, nestačí. Ale co kdybyste měli asistenta, který by se postaral o nudné úkoly a vy byste se mohli soustředit na kreativitu a strategii?
Zde přichází na řadu umělá inteligence. Marketingové nástroje AI pomáhají marketingovým agenturám dosahovat chytřejších a personalizovanějších výsledků. A to nejlepší? Ušetříte čas a dosáhnete lepších výsledků s menším úsilím.
Jste připraveni posunout se na vyšší úroveň díky AI? Pojďme prozkoumat 21 nejlepších nástrojů AI pro marketingové agentury, díky kterým budete letos nezastavitelní.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro marketingové agentury?
Výběr nástroje AI je jako přijetí nového člena týmu. Potřebujete takový, který vám usnadní život, hladce se integruje a přinese skutečnou přidanou hodnotu. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Automatizace a inteligence: Hledejte nástroje, které zvládají opakující se úkoly, jako je plánování příspěvků nebo zasílání e-mailových marketingových kampaní. A využijte AI ke zlepšení výsledků, například k optimalizaci časů odesílání nebo doporučování klíčových slov 🤖
- Integrace: Vaše marketingové nástroje AI by měly zapadat do vašeho současného nastavení. Zkontrolujte, zda nabízejí vestavěné integrace nebo API pro nástroje jako Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio atd. Čím hladší je integrace, tím snazší je pro AI načítat data a automatizovat úkoly 🔌
- Uživatelská přívětivost: Pokud váš tým má potíže s používáním softwaru, nedosáhnete žádné návratnosti investic. Vyberte si AI nástroje, které jsou uživatelsky přívětivé, s funkcí drag-and-drop, jednoduchými dashboardy a užitečnými tutoriály, aby vaši marketéři mohli hned začít pracovat 💁
- Přizpůsobení a kontrola: Vyberte si AI nástroje, které můžete přizpůsobit – ať už se jedná o nastavení automatizačních pravidel, úpravu tónu AI obsahu nebo výběr metrik, které chcete sledovat. Flexibilní AI nástroje pro marketingové agentury umožní AI pracovat podle vašich představ, ne naopak 💡
- Ceny a škálovatelnost: Ujistěte se, že nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a růstu. Některé nástroje umělé inteligence pro marketingové agentury nabízejí bezplatné tarify nebo dostupné úrovně, zatímco jiné mohou být drahé. Zkontrolujte, jak funguje cenová politika – podle počtu uživatelů, využití nebo paušálního poplatku – a zda se přizpůsobuje vašemu růstu 💸.
- Analýzy a reporty: Dobrý nástroj by vám měl poskytovat metriky výkonu, které ukazují výsledky. Například platforma pro obsahový marketing s umělou inteligencí může poskytovat skóre SEO nebo předpověď zapojení 📊
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Marketingové agentury pracují s citlivými údaji. Ujistěte se, že váš software AI disponuje silným zabezpečením a je v souladu s předpisy, jako je GDPR atd. 🔒
Začněte s jasným cílem a na jeho základě vyhodnoťte jednotlivé nástroje. Mnoho agentur začíná s pilotním projektem s nízkým rizikem a bezplatnou zkušební verzí, aby analyzovaly data a ujistily se, že nástroj přináší výsledky.
21 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro marketingové agentury
Nástroje AI jsou všude, ale tyto jsou nejlepší volbou pro úspěch vaší agentury.
Nástroje pro tvorbu a optimalizaci obsahu
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a marketingové pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace pro práci, kterou marketingové týmy milují. Pro agentury je to centrum řízení kampaní, kde můžete spravovat projekty, kalendáře obsahu a úkoly klientů a dokonce generovat marketingové texty. Stručně řečeno, je to jako mít projektového manažera, editora obsahu a analytika v jedné aplikaci.
ClickUp navíc nabízí integrovaného asistenta AI, ClickUp Brain, který pomáhá s návrhem textů, brainstormingem nových nápadů a shrnutím dlouhých dokumentů. Potřebujete popisky pro sociální sítě nebo osnovu blogu? Vygeneruje je během několika sekund, přizpůsobené hlasu vaší značky a obsahové strategii.
Pomocí ClickUp Automations můžete také automatizovat rutinní práci, jako je přidělování úkolů, aktualizace stavu a oznámení. Například když designér dokončí práci na nějakém materiálu, ClickUp může automaticky informovat klienta nebo přesunout úkol do fronty copywritera.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace úkolů: ClickUp Brain dokáže vytvářet úkoly z chatu nebo generovat podúkoly z názvu úkolu. Například může rozdělit úkol „spustit kampaň na sociálních médiích“ na „navrhnout vizuály“, „napsat popisky“ a „naplánovat příspěvky“, čímž ušetří čas a udrží váš tým na správné cestě.
- Souhrny v reálném čase: Shrňte velké množství dat – aktualizace projektů, zpětnou vazbu od klientů, výsledky kampaní – pomocí ClickUp Brain. Potřebujete stav kampaně? AI shrnuje aktivity úkolů, komentáře a změny priorit a okamžitě zvýrazňuje klíčové aktualizace a překážky.
- Komunikace a spolupráce: ClickUp Brain udržuje marketingové týmy v souladu s chatovacími agenty poháněnými umělou inteligencí. Zeptejte se: „Jaký je stav reklamní kampaně na Facebooku?“ a umělá inteligence okamžitě vyhledá nejnovější aktualizace. Pomáhá také při psaní profesionálních e-mailových odpovědí pomocí údajů o úkolech v reálném čase.
- Překlad a lokalizace: ClickUp Brain překládá váš obsah do více jazyků a zachovává přitom srozumitelnost a relevanci sdělení.
- Správa znalostí: Udržujte svůj tým v souladu tím, že budete čerpat odpovědi v reálném čase z wiki stránek Workspace. Zeptejte se: „Jaký je časový plán pro uvedení dalšího produktu na trh?“ a AI vám poskytne okamžité a přesné informace.
- Plánování a organizace projektů: Pořiďte si ClickUp Brain, abyste mohli rychle navrhovat projektové plány, stanovovat milníky a vytvářet časové osy. Může například generovat plán kampaně na sociálních médiích s úkoly, jako je tvorba obsahu, design a plánování.
- Přepis a pořizování poznámek: ClickUp AI automaticky přepisuje hlasové klipy, což usnadňuje sledování poznámek z jednání nebo aktualizací. Pokud člen týmu zanechá hlasový komentář, AI jej převede na text, takže vám neuniknou žádné podrobnosti.
Omezení ClickUp
- ClickUp obsahuje spoustu funkcí, které mohou na první pohled působit trochu nepřehledně, ale díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní je přizpůsobení a navigace snadné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
📮ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojitého významu), protože 35 % pracovníků ho považuje za nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
V tom vám může pomoci komplexní aplikace pro práci, jako je ClickUp. Například ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „dohání“ se všemi důležitými aktualizacemi a prioritami. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
2. Jasper AI (nejlepší AI copywriter pro obsah a marketingové texty)
Jasper AI je jako kreativní copywriter na požádání, který pomáhá vytvářet obsah pro blogy, sociální média, e-maily a další. Generuje text podobný lidskému a pracuje v několika jazycích, což usnadňuje komunikaci s různými cílovými skupinami.
A to nejlepší? Nemusíte přeskakovat mezi různými nástroji. K dispozici je dokonce rozšíření pro Chrome, které usnadňuje používání při práci na různých webových stránkách a v různých aplikacích.
Nejlepší funkce Jasperu
- Nabízí více než 50 šablon pro popisky na Instagramu, popisy produktů a úvody blogů optimalizované pro SEO. Zadejte klíčová slova nebo krátký popis a získejte okamžité varianty.
- Naučí se váš stylový průvodce, produktový katalog a historii, aby obsah odpovídal vaší značce.
- Vytváří vysoce kvalitní obrázky pro reklamy, blogy a vstupní stránky – stačí popsat, co potřebujete.
- Režim Boss Mode od Jasper urychluje psaní dlouhých textů pomocí příkazů AI. Napište „Napiš odstavec o AI v marketingu“ a on vám ho dodá.
Omezení Jasperu
- Specializovaná nebo technická témata mohou vyžadovat rozsáhlé úpravy. Mohou také vést k nepřesnostem, proto je nezbytné ověřovat fakta.
- Rozsáhlé používání je drahé, protože nižší tarify mají omezení počtu slov. Bohaté funkce také vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny Jasper
- Pro: 69 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Creator: 49 $/měsíc za 1 licenci
- Podnikání: Individuální ceny pro marketingové skupiny o 10 a více členech
Hodnocení a recenze Jasper
- Recenze G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Číst více: Nejlepší alternativy ChatGPT pro marketing
3. Copy. ai (nejlepší AI asistent pro psaní krátkých textů a tvorbu nápadů)
Copy. ai automatizuje pracovní postupy související s obsahem, šetří čas a zvyšuje produktivitu. Během několika sekund generuje příspěvky na blog, aktualizace na sociálních médiích a marketingové texty, což z něj činí jeden z oblíbených nástrojů umělé inteligence pro marketéry a tvůrce obsahu, kteří potřebují rychlý a konzistentní obsah.
Jednou z pozoruhodných funkcí je „Blog Post Wizard“, který rychle vytvoří osnovu a návrh obsahu na základě vašich klíčových slov a názvu.
Copy. ai také zahrnuje funkce pro práci se soubory a dokumentací, jako jsou Infobase a Teamspaces. Infobase vám umožňuje ukládat pokyny, reference a dlouhé texty, zatímco Teamspaces udržuje obsah strukturovaný a přístupný, což umožňuje spolupráci a kontrolu verzí.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Nabízí více než 90 šablon pro různé potřeby obsahu, jako jsou texty digitálních reklam, popisy e-commerce a příspěvky na sociálních médiích.
- Podporuje generování obsahu ve více než 25 jazycích, což jej činí univerzálním pro globální uživatele.
- Má intuitivní rozhraní, takže jak začátečníci, tak zkušení autoři mohou snadno přistupovat k jeho funkcím a využívat je.
Omezení Copy.ai
- Některé generované texty postrádají jedinečný styl značky nebo kreativitu, kterou by mohl přidat člověk. Často je zapotřebí lidský dotek, aby se texty zdokonalily.
- Někteří uživatelé požadují lepší funkce pro dokumentaci projektů a souborů.
Ceny Copy.ai
- Bezplatný tarif
- Starter: 49 $/měsíc pro 1 uživatele
- Pokročilá verze: 249 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
4. Frase (nejlepší generátor a optimalizátor obsahu AI SEO)
Frase je marketingový nástroj založený na umělé inteligenci, který je šitý na míru marketingovým specialistům zabývajícím se obsahem a agenturám zaměřeným na SEO. Pomáhá vám s výzkumem, psaním a optimalizací blogových příspěvků, vstupních stránek nebo jakéhokoli obsahu, jehož cílem je přilákat organický provoz.
Frase dále poskytuje bezplatný nástroj pro přepisování odstavců založený na umělé inteligenci, který uživatelům umožňuje přeformulovat věty nebo odstavce za účelem zlepšení čitelnosti nebo přizpůsobení tónu obsahu. Můžete také vyzkoušet jeho chatbot s umělou inteligencí, který využívá obsah vaší webové stránky k zodpovídání dotazů návštěvníků.
Nejlepší funkce Frase
- Rychle generuje SEO přehledy analýzou nejlepších stránek, extrahováním klíčových nadpisů, otázek, statistik a termínů.
- AI Writer od Frase využívá SEO brief k vytváření odstavců pod zadanými nadpisy a čerpá poznatky z nejlepších článků.
- Vypočítává skóre optimalizace v reálném čase na základě pokrytých témat a klíčových slov.
Omezení Frase
- Noví uživatelé mohou považovat rozhraní a funkce Frase za složité.
- Tento nástroj může selhávat u vysoce specializovaných témat, která vyžadují hluboké znalosti dané oblasti.
Ceny Frase
- Bezplatný tarif
- Základní: 45 $/měsíc pro 1 uživatele
- Tým: 115 $/měsíc pro 3 uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 330 recenzí)
Vizuální obsah a design Software
5. Adobe Firefly Video Model (nejlepší pro vytváření rychlých videoklipů generovaných umělou inteligencí)
Adobe Firefly Video Model umožňuje uživatelům vytvářet pětisekundové videoklipy v rozlišení 1080p zadáním popisného textu nebo nahráním referenčních obrázků. Představte si, že napíšete „zlatý retrívr surfující na vlně, filmový styl“ a dostanete přesně takové pětisekundové video.
Je také integrován do sady Adobe Creative Cloud, takže můžete něco vytvořit ve Firefly a vylepšit to v Premiere Pro nebo After Effects bez dalších kroků.
A to nejlepší? Je trénován na obsahu Adobe Stock a obsahu z veřejné domény. To znamená, že vše, co vytvoříte, můžete bez obav použít ve svých komerčních projektech, aniž byste se museli starat o licenční otázky.
Nejlepší funkce modelu Adobe Firefly Video
- Nabízí kontrolu nad nastavením kamery, jako je úhel, pohyb a zoom, takže můžete doladit perspektivu a pohyb v klipech generovaných umělou inteligencí.
- Přidává efekty jako kouř, odlesky objektivu a déšť, plus jednoduché animace jako neonové záře a padající sníh – bez nutnosti ruční úpravy.
- Překládá dabing do více jazyků při zachování hlasu mluvčího a realistické synchronizaci rtů ve videu.
Omezení modelu Adobe Firefly Video
- Firefly Videoklipy o délce pěti sekund, rozlišení 1080p a 24 FPS nemusí fungovat pro delší projekty nebo projekty s vysokým rozlišením.
- Potíže s obsahem zaměřeným na člověka, což vede k méně realistickým zobrazením
Ceny modelu Adobe Firefly Video
- Standard: 9,99 $/měsíc
- Pro: 29,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Adobe Firefly Video Model
- G2: (4,6/5, více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Midjourney (nejlepší pro generování variant obrázků)
Midjourney je nástroj založený na umělé inteligenci, který přeměňuje textové podněty na úžasné obrázky. Je to jako mít k dispozici umělecký tým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Potřebujete koncept skici, pozadí reklamy nebo rychlý návrh, který můžete ukázat klientovi? Stačí zadat svůj nápad a Midjourney ho během několika minut vytvoří.
Pro marketingové agentury to znamená poutavé vizuály pro sociální média, grafiku pro blogy, reklamní kreativy a storyboardy – bez nutnosti fotografů nebo grafických designérů. Navíc nepotřebujete žádný sofistikovaný software. Midjourney funguje přes Discord, kde jednoduše popíšete, co chcete, a AI to přivede k životu.
Nejlepší funkce Midjourney
- Umožňuje uživatelům určit styl pomocí odkazu na URL obrázku nebo zadáním uměleckého stylu, jako například „výrazná, moderní technologická reklama“ nebo „luxusní módní editorial“.
- Generuje čtyři varianty pro každý podnět. Vyberte si svou oblíbenou, vylepšete ji pro vyšší rozlišení nebo požádejte o další varianty.
- Umožňuje cílené úpravy konkrétních oblastí obrázku.
- Nabízí komunitní místnosti, kde marketéři sdílejí osvědčené podněty, jako například „kontrastní produktová fotografie s filmovým osvětlením“.
Omezení Midjourney
- Ve výchozím nastavení jsou všechny generované obrázky veřejné. Režim Stealth je skryje na Midjourney.com, ale ne ve veřejných kanálech Discord.
- Rozhraní Discord může být pro ty, kteří nejsou s platformou obeznámeni, složité.
Ceny Midjourney
- Základní: 10 $/měsíc
- Standard: 30 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Mega: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze Midjourney
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Canva (nejlepší pro vizualizaci marketingových prostředků)
Dalším oblíbeným nástrojem na našem seznamu AI nástrojů pro marketingové agentury a samostatné podnikatele je Canva. AI Image Generator od Canva snadno vytváří vysoce kvalitní vizuály pro kampaně, reklamy a branding. Stačí zadat textový podnět, vybrat styl – akvarel, filmový, neonový, barevné tužky nebo retrowave – a během několika sekund získáte úžasné obrázky v duchu vaší značky.
Výjimečnou funkcí jsou doporučení fontů a barev založená na umělé inteligenci, která automaticky udržují design v souladu se značkou. Canva navíc integruje několik generátorů umění založených na umělé inteligenci, jako jsou Magic Media, Dream Lab, DALL·E a Imagen, což marketingovým týmům poskytuje nekonečné kreativní možnosti.
Nejlepší funkce Canva
- Poskytuje tisíce šablon připravených k okamžitému použití pro vše – příběhy na Instagramu, brožury, záhlaví e-mailů a další.
- Magic Write generuje nápady na texty, zatímco Magic Design vytváří z jediného vstupu několik variant designu.
- Funkce Odstranění pozadí okamžitě odstraní pozadí z fotografií – ideální pro produktové snímky.
- Umožňuje vám nastavit „Brand Kit“ s logy, barvami a fonty vaší agentury nebo klienta. AI je aplikuje na návrhy, aby byl vzhled konzistentní.
Omezení Canva
- Obrázky generované umělou inteligencí mohou vykazovat zkreslení, zejména v oblasti lidské anatomie. To vyžaduje ruční opravy.
- Bezplatní uživatelé mají omezený přístup k funkcím AI, s konkrétními limity použití.
Ceny Canva
- Zdarma (až 50 generovaných obrázků)
- Pro: 15 $ měsíčně
- Týmy: 10 $ měsíčně na uživatele
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (4 400+) recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
Nástroje pro automatizaci marketingu a CRM
8. HubSpot (nejlepší pro automatizaci marketingu)
HubSpot je špičkový marketingový software B2B založený na umělé inteligenci, který kombinuje CRM, e-mailový marketing, správu sociálních médií a tvorbu obsahu, vše na jednom místě. To znamená, že marketingové agentury mohou spravovat digitální marketingové kampaně svých klientů od začátku do konce, aniž by musely přepínat mezi různými nástroji.
Řešení pro správu vztahů se zákazníky od HubSpot pomáhá agenturám sledovat všechny interakce s klienty na jednom místě, od dotazů zákazníků až po prodejní proces. Poskytuje také podrobné reporty a analytické údaje, díky kterým mohou agentury klientům poskytnout jasný přehled o výkonu kampaní a návratnosti investic.
A ano, HubSpot se nativně integruje s ClickUp!
Nejlepší funkce HubSpot
- Nabízí sofistikované automatizační funkce, včetně e-mailových workflow, péče o potenciální zákazníky a drip kampaní.
- ChatSpot, AI asistent HubSpot, vám umožňuje klást otázky v běžné angličtině, například „ukaž mi nejoblíbenější blogové příspěvky z minulého měsíce“ nebo „napiš návrh následného e-mailu pro Lead X“.
- Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů od HubSpot vám umožňuje vytvářet automatizační větve typu „if/then“ pomocí drag and drop.
- Integruje se s nástroji jako Gmail, Outlook, WordPress a Slack a nabízí tržiště aplikací s ještě více možnostmi.
Omezení HubSpot
- Zatímco základní funkce jsou uživatelsky přívětivé, pokročilé nástroje, jako je automatizace marketingu a přizpůsobené reportování, mohou vyžadovat určitou dobu na osvojení.
- Úrovně Professional a Enterprise mohou být drahé, jakmile se váš seznam kontaktů rozroste.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc za 1 místo
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc za 1 místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc za 3 licence (další licence stojí 50 $/měsíc)
- Marketing Hub Enterprise: Ceny začínají na 3600 USD/měsíc za 5 licencí.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 12 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
9. Zapier (nejlepší pro automatizaci bez kódování)
Zapier je platforma pro automatizaci marketingu založená na umělé inteligenci, která propojuje různé aplikace a přenáší mezi nimi data bez nutnosti programování. Představte si ji jako most, který propojuje vaše oblíbené aplikace, jako jsou Gmail, Slack a Google Sheets, a umožňuje jim automaticky spolupracovat.
S pomocí Zapieru můžete vytvářet „Zaps“, což jsou jednoduché pracovní postupy, které spouštějí akce v jedné aplikaci, kdykoli se něco stane v jiné. Například nový e-mail v Gmailu může automaticky přidat řádek do Google Sheets.
Díky integraci ClickUp a Zapier můžete propojit svůj účet ClickUp se stovkami aplikací a zvýšit tak svou produktivitu.
Nástroj je snadno použitelný. Stačí vybrat spouštěč, například „nový potenciální zákazník“, a akci, například „odeslat zprávu ve Slacku“. Propojte data mezi aplikacemi a zapněte nástroj.
Agenturám Zapier automatizuje každodenní úkoly, jako je přidávání potenciálních zákazníků z Facebook Lead Ads do HubSpot nebo sdílení nových blogových příspěvků na X. Šetří čas, zefektivňuje pracovní postupy a eliminuje opakující se úkoly.
Nejlepší funkce Zapier
- Spojuje se s více než 7 000 aplikacemi, od hlavních nástrojů, jako jsou Gmail a Mailchimp, až po ty specializovanější.
- Umožňuje přidat logiku if-else s filtry a cestami, takže akce lze přizpůsobit na základě kritérií, jako například „pokud je potenciální zákazník z webináře, proveď X; pokud je z Facebook Ads, proveď Y“.
- Vytváří vícestupňové Zaps, kde jeden spouštěč zahájí sekvenci, jako je přidání kontaktu CRM, aktualizace tabulky Google Sheet a odeslání personalizovaného e-mailu.
- Umožňuje sdílet Zaps s kolegy a napříč klientskými účty (s příslušnými oprávněními).
Omezení Zapieru
- Ceny Zapieru jsou založeny na úkolech (akcích). Uživatelé s velkým objemem, jako jsou agentury zpracovávající tisíce potenciálních zákazníků, mohou potřebovat vyšší tarif.
- Osvojení pokročilých funkcí, jako jsou vícestupňové Zaps, podmíněná logika a integrace AI, může nějakou dobu trvat.
Ceny Zapier
- Navždy zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- Recenze G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 2 900 recenzí)
10. AppLovin (nejlepší pro marketing mobilních aplikací)
Pokud se vaše agentura zabývá marketingem mobilních aplikací, jako je propagace her, optimalizace reklam v aplikacích a podobně, AppLovin by mohl být skvělým doplňkem vaší sady nástrojů. Jedná se o marketingovou platformu založenou na umělé inteligenci, která se zaměřuje na pomoc aplikacím získávat uživatele a vydělávat peníze.
AppLovin nabízí řadu nástrojů, včetně reklamní sítě, mediační platformy a analýzy dat. Skutečná magie však spočívá v technologii strojového učení, která zajišťuje, že se správné reklamy dostanou ke správným uživatelům a dosáhnou maximální návratnosti investic.
Nejlepší funkce AppLovin
- Generuje a testuje více reklamních kreativ, pomocí algoritmů vyhledává ty nejvýkonnější pro různé segmenty publika.
- Zajišťuje header bidding v aplikaci a cenovou soutěž v reálném čase, aby získal nejvyšší nabídku za každé zobrazení reklamy.
- Nabízí jednotný dashboard, který sleduje získávání uživatelů, jejich zapojení a monetizaci, vše na jednom místě.
Omezení AppLovin
- Nevhodné pro širší digitální marketing, jako jsou webové reklamy nebo e-maily.
- Nastavení zprostředkovaných sítí a porozumění analytickým údajům, jako je LTV vs. CPI, vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny AppLovin
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AppLovin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Platformy pro správu sociálních médií
11. Hootsuite OwlyWriter AI (nejlepší pro generování popisků na sociálních médiích)
Hootsuite je osvědčený nástroj pro správu sociálních médií, který agenturám pomáhá plánovat příspěvky, sledovat interakce a spravovat více účtů na jednom místě.
V roce 2025 společnost Hootsuite uvedla na trh OwlyWriter AI, nástroj umělé inteligence, který generuje popisky a nápady pro sociální média. Stačí zadat podnět a nástroj vytvoří poutavé popisky pro platformy jako Instagram, Twitter a Facebook. Podle potřeby můžete také upravit tón na neformální, vtipný nebo profesionální.
Tento nástroj umělé inteligence vám pomůže generovat nové nápady na obsah a znovu využít vaše nejúspěšnější příspěvky na různých platformách. Je také integrován do platformy Hootsuite. Pokud tedy již Hootsuite používáte, OwlyWriter AI je dokonalým doplňkem vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce AI nástroje Hootsuite OwlyWriter
- Prohlédněte si svůj nejúspěšnější obsah a získejte návrhy, jak jej přepsat nebo upravit pro nové publikum.
- Získejte náskok, ať už potřebujete nápady na příspěvky k konkrétním tématům, nebo jen hledáte inspiraci.
- Převádí blogy a články na popisky pro sociální média
- Pomáhá vám plánovat dopředu a připravit vaše příspěvky včas na zvláštní příležitosti.
Omezení AI nástroje Hootsuite OwlyWriter
- Uživatelé možná budou muset upravit popisky, aby odpovídaly hlasu jejich značky.
- OwlyWriter AI je součástí placených tarifů Hootsuite, které mohou být pro malé podniky nákladné.
Ceny AI nástroje Hootsuite OwlyWriter
- Profesionální: 99 $/měsíc pro jednoho uživatele (fakturováno ročně)
- Tým: 249 $/měsíc pro tři uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hootsuite OwlyWriter Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,2/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 700 recenzí)
12. Lately. ai (nejlepší pro přeměnu dlouhého obsahu na příspěvky na sociálních sítích)
Lately. ai je marketingová platforma, která využívá AI a neurovědu k přeměně vašich dlouhých obsahů, jako jsou blogy, podcasty a videa, na několik poutavých příspěvků na sociálních médiích.
Například může vzít 30minutový webinář a přeměnit ho na úryvky o velikosti tweetu nebo vytáhnout klíčové citáty z článku o 1 000 slovech pro příspěvky na LinkedIn. Navíc sleduje, jak dobře si každý příspěvek vede, a tyto údaje využívá k doladění návrhů budoucího obsahu.
A to nejlepší? Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je Lately.ai přístupný i pro ty, kteří nemají hluboké technické znalosti.
Nejlepší funkce Lately.ai
- Podporuje různé jazyky, včetně angličtiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny, japonštiny a němčiny, takže je vhodný pro různé trhy a publikum.
- Nabízí komplexní analytiku, která poskytuje cenné informace o výkonu obsahu a zapojení publika, které slouží k informování a zdokonalování marketingových strategií.
- Má vestavěnou funkci plánování, která vám umožňuje plánovat a publikovat příspěvky na více platformách sociálních médií.
Omezení Lately. ai
- Není ideální pro generování nových nápadů od nuly.
- Dražší než základní plánovače, nastavení vyžaduje propojení účtů a školení AI.
Ceny Lately. ai
- Starter: 19 $/měsíc
- Růst: 239 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lately. ai
- G2: 4,5/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Buffer (nejlepší pro plánování sociálních médií)
Buffer je oblíbený nástroj pro plánování sociálních médií, který je oblíbený pro své jednoduché a přehledné rozhraní. Pomáhá uživatelům plánovat příspěvky, sledovat výkonnost a komunikovat s publikem na platformách jako Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) a Pinterest.
Tento nástroj také disponuje AI asistentem, který dokáže generovat nápady na příspěvky, navrhovat popisky a dokonce i upravovat stávající obsah pro jiné účely.
Například mu dejte odkaz na článek nebo několik bodů a on z nich vytvoří příspěvky na sociální sítě. Nebo ho můžete požádat o návrh na konkrétní téma a on vám poskytne solidní výchozí bod.
Nejlepší funkce Bufferu
- Umožňuje vám předkládat návrhy ke schválení klientem díky spolupráci týmu Buffer (v placených tarifech).
- Umožňuje vám brainstormovat příspěvky v náčrtcích, aniž byste je museli okamžitě plánovat. Můžete jej také spárovat s AI, abyste generovali nápady, ukládali je jako náčrtky a poté vylepšovali a plánovali ty nejlepší.
- Nabízí spolehlivý přehled o výkonu sociálních médií, jako je zapojení a počet sledujících, aniž by byl příliš pokročilý.
- Umožňuje odpovídat na komentáře/zprávy z více účtů v jedné doručené poště.
Omezení bufferu
- Chybějící funkce, jako je sledování sociálních sítí a pokročilá analýza konkurence
- Asistent AI generuje návrhy, ale nenaučí se hlas vaší značky.
Ceny služby Buffer
- Navždy zdarma
- Essentials: 6 $/měsíc/kanál pro 1 uživatele
- Tým: 12 $/měsíc/kanál pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Buffer
- G2: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 400 recenzí)
Nástroje pro SEO a optimalizaci obsahu
14. Surfer SEO (nejlepší pro optimalizaci SEO na stránce)
Pokud vaše agentura vytváří SEO blogy nebo webové stránky, Surfer SEO vám pomůže získat přední místo na stránkách výsledků vyhledávačů.
Tato cloudová platforma využívající umělou inteligenci a analýzu dat je navržena tak, aby pomáhala digitálním marketérům optimalizovat jejich obsah pro vyhledávače. Je to jako mít vedle svého autora SEO experta, který mu v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu k článku.
Surfer analyzuje nejlépe hodnocené stránky pro dané klíčové slovo a poskytuje pokyny k tomu, co by měl váš obsah zahrnovat – od klíčových slov přes nadpisy až po délku obsahu.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Vytvoří osnovu s návrhy založenými na klíčových slovech pro počet slov, nadpisy, obrázky a klíčové termíny. Během psaní uděluje skóre (0–100), které stoupá s tím, jak pokrýváte relevantní témata.
- Poskytuje kontrolní seznam založený na umělé inteligenci s týdenními úkoly v oblasti SEO, jako je přidávání klíčových slov nebo vytváření zpětných odkazů, aby byl váš obsah optimalizován.
- Analyzuje SERP, aby ukázal korelace, jako je počet slov vs. hodnocení, a pomáhá identifikovat mezery v obsahu prostřednictvím Google Search Console.
- Poskytuje objemy klíčových slov a návrhy v reálném čase prostřednictvím rozšíření prohlížeče při vyhledávání na Googlu.
Omezení Surfer SEO
- Někteří uživatelé považují klíčová slova navrhovaná Surferem pro obsahové klastry za málo související s původním tématem.
- Pro některé jsou náklady příliš vysoké, což malým podnikům ztěžuje jejich pořízení.
- Nejedná se o kompletní řešení AI pro tvorbu nebo úpravu obsahu.
Ceny Surfer SEO
- Essential: 99 $/měsíc za až 30 článků a 5 článků vytvořených pomocí umělé inteligence
- Rozsah: 219 $/měsíc za až 100 článků a 20 článků vytvořených pomocí umělé inteligence
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
15. Clearscope (nejlepší pro výzkum klíčových slov a optimalizaci obsahu)
Clearscope je špičkový nástroj pro optimalizaci obsahu SEO, který využívá AI a zpracování přirozeného jazyka, aby vám pomohl vytvářet obsah vhodný pro vyhledávání. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby váš obsah měl dobré hodnocení a přinášel hodnotu vašim čtenářům.
Analyzuje nejlépe hodnocené články ve vašem oboru a identifikuje klíčová klíčová slova, termíny a podtémata, která byste měli zahrnout do svého obsahu. Mnoho agentur používá Clearscope ve spolupráci s autory – poskytnutí zprávy Clearscope je jako poskytnutí plánu toho, co by měl článek obsahovat.
Nejlepší funkce Clearscope
- Hodnotí váš obsah (A+ až F) a navrhuje klíčová slova, která můžete použít pro lepší hodnocení.
- Integruje se s Google Docs a WordPress, což umožňuje autorům zobrazit živé návrhy bez nutnosti přepínání mezi platformami.
- Najde související klíčová slova a témata. Pro „strategii sociálních médií“ může Clearscope navrhnout termíny jako „kalendář obsahu“, „míra zapojení“ nebo „ROI“ na základě nejoblíbenějších stránek.
- Nabízí jednoduché rozhraní, takže autoři mohou snadno dodržovat zadání, aniž by se cítili přetížení.
Omezení Clearscope
- Malé marketingové agentury mohou považovat tyto nástroje za drahé, protože neexistuje levnější varianta pro příležitostné použití.
- Zaměřuje se na optimalizaci obsahu, nikoli na SEO jako celek. Navíc nezahrnuje technické audity ani analýzu odkazů.
Ceny Clearscope
- Essentials: 189 $/měsíc
- Podnikání: 399 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Clearscope
- G2: 4,9/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
16. Grammarly (nejlepší pro úpravy obsahu pomocí umělé inteligence)
Grammarly je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který by neměl chybět v nástrojové sadě žádné marketingové agentury. Nabízí návrhy v reálném čase týkající se gramatiky, pravopisu, interpunkce, srozumitelnosti a tónu. Navíc funguje hladce na všech zařízeních – ať už prostřednictvím rozšíření prohlížeče, desktopové aplikace nebo mobilní aplikace.
Ačkoli není navržen speciálně pro marketing, Grammarly výrazně zvyšuje kvalitu jakéhokoli textu – od reklamních textů přes e-maily až po blogové příspěvky – tím, že odhaluje chyby a doporučuje vylepšení.
Díky funkcím, jako je detekce tónu a přepisování úryvků, zajistí, že váš obsah bude nejen bezchybný, ale také přizpůsobený tak, aby oslovil vaši cílovou skupinu.
Nejlepší funkce Grammarly
- Poskytuje generativního asistenta AI, který vám pomůže s brainstormingem nápadů, návrhem textu a vylepšením vašeho psaní – skvělé pro překonání tvůrčí krize.
- Zachytí překlepy, gramatické chyby a chyby v interpunkci při psaní a nabídne rychlé opravy.
- Poskytuje návrhy ke zlepšení srozumitelnosti a stručnosti vašich marketingových textů.
- Přizpůsobuje tón a hlasové návrhy, aby byl hlas vaší značky konzistentní.
- Prémiová verze Grammarly zahrnuje kontrolu plagiátů, která zajišťuje originalitu textů.
Omezení Grammarly
- Často opomíjí kontext nebo označuje záměrné volby.
- Někteří uživatelé shledávají, že funkce Grammarly fungují lépe v prohlížečích na stolních počítačích než v mobilních aplikacích.
- Navzdory nastavení tónu může AI Grammarly někdy způsobit, že obsah zní příliš formálně.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Premium: Od 12 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnikání: Od 15 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
Software pro správu reklamy a kampaní
17. Omneky (nejlepší pro optimalizaci reklamních kampaní)
Představte si, že byste mohli automatizovat tvorbu reklam, personalizovat je a škálovat bez námahy. Právě to umí Omneky. Využívá AI, aby pomohl firmám snadno vytvářet, spravovat a optimalizovat reklamní kampaně, včetně obrázků i videí.
Omneky tím ale nekončí; dokáže vytvořit několik variant vizuálů a textů a poté je doladit na základě jejich výkonu. Pro marketingové agentury, které provozují velké množství sociálních reklam, to znamená zrychlení kreativního procesu a zjištění, co u publika funguje, a to díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Omneky
- Generuje varianty reklam výběrem obrázků, ořezáváním, přidáváním textu a výběrem barev na základě vaší značky.
- Automatizuje multivariantní testování prováděním experimentů napříč reklamními platformami a testováním různých kombinací vizuálních prvků a textu.
- Nabízí poznatky z oblasti umělé inteligence, jako například „usmívající se tváře zvyšují zapojení“ nebo „50% sleva zvyšuje konverze“, které pomáhají utvářet budoucí kampaně.
- Integruje se s reklamními platformami (Facebook, Instagram, Google), aby získávala data v reálném čase a automaticky upravovala kampaně na základě nastavených prahových hodnot.
Omezení Omneky
- Omneky se specializuje na optimalizaci placených reklamních kreativ, ale pro agentury s omezenými placenými kampaněmi může být příliš nákladný.
- Nemusí být ideální pro nové značky nebo ty, které nemají historická data o kampaních.
- Nevhodné pro agentury s malým rozpočtem na reklamu.
Ceny Omneky
- Product Generation Pro: Ceny začínají na 25 USD/měsíc
- Creative Generation Pro: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Omneky
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
18. Anyword (nejlepší pro copywriting založený na umělé inteligenci)
Anyword je platforma pro psaní textů využívající umělou inteligenci, která generuje marketingové texty pro reklamy, e-maily, vstupní stránky a další. Odlišuje se svým zaměřením na texty založené na datech – nejenže píše texty, ale také předpovídá, jak budou tyto texty fungovat, a to pomocí skóre zapojení nebo konverze.
Anyword navíc využívá data k optimalizaci sdělení a pomáhá uživatelům vybrat nejúčinnější obsah bez nutnosti zkoušet různé varianty. To umožňuje rychlejší a efektivnější kampaně, které pravděpodobně přinesou lepší výsledky.
Nejlepší funkce Anyword
- Generuje více variant textů pro různé účely, jako jsou reklamy, e-maily a popisy produktů. Stačí zadat kontext a nástroj rychle vypracuje několik možností.
- Pomocí umělé inteligence a reklamních dat předpovídá „Performance Prediction Score“ od Anyword, který text zaujme nebo přiláká vaše publikum.
- Přizpůsobí se hlasu vaší značky pomocí vašeho stávajícího obsahu nebo pokynů pro SEO.
- Přizpůsobuje texty různým typům zákazníků a vytváří cílené zprávy.
Omezení Anyword
- Vyžaduje lidské vedení pro kreativní vstupy.
- Konverzní skóre jsou užitečná, ale nejsou zaručená. Používejte je jako vodítko, ale vždy provádějte A/B testování kritických textů.
- Cena omezuje počet kopií, které můžete vytvořit na základě kreditu vašeho tarifu.
Ceny Anyword
- Starter: Od 49 $/měsíc
- Na základě dat: Ceny začínají na 99 USD/měsíc
- Podnikání: Od 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
19. Optmyzr (nejlepší pro optimalizaci PPC kampaní)
Optmyzr je platforma umělé inteligence vytvořená pro efektivnější a účinnější správu kampaní s platbou za proklik, zejména Google Ads a Microsoft Ads.
Můžete sledovat výkonnost svých reklam, identifikovat trendy a dokonce provádět úpravy, které zlepší vaši návratnost investic. Nabízí také předem připravené šablony pro automatizaci úkolů, jako je úprava nabídek, vytváření zpráv nebo správa klíčových slov.
Díky těmto automatizačním a marketingovým nástrojům AI se můžete soustředit na strategii namísto manuálních úkolů. Zkrátka je to jako mít k dispozici odborníka na PPC, který pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby vaše kampaně byly na správné cestě a nevynechaly žádnou příležitost.
Jako nástroj umělé inteligence pro elektronický obchod Optmyzr upravuje nabídky pro nejvýkonnější produkty a upozorňuje na problémy s feedem, jako jsou chybějící data nebo nevhodné názvy.
Nejlepší funkce Optmyzr
- Nabízí praktická doporučení založená na vašich datech, která můžete aplikovat jediným kliknutím.
- Umožňuje nastavit vlastní pravidla nebo použít předem připravené šablony k automatizaci úkolů, jako je zvyšování nabídek za klíčová slova s vysokou návratností investic nebo pozastavení reklamních skupin s nízkým výkonem.
- Poskytuje přizpůsobené řídicí panely a pokročilé filtrování a integruje se s Google Analytics pro hlubší vhledy. Umožňuje také vytváření zpráv napříč klienty a platformami.
Omezení Optmyzr
- Trvá nějakou dobu, než se naučíte, kterým optimalizacím můžete důvěřovat a jak správně nastavit prahové hodnoty.
- U menších agentur mohou náklady ovlivnit marže.
Ceny Optmyzr
- Optmyzr Core: Od 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Optmyzr
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
Nástroje pro zapojení zákazníků a personalizaci
20. Drift (nejlepší pro chatboty a konverzační marketing založené na umělé inteligenci)
Drift je konverzační marketingová platforma, která využívá chatboty s umělou inteligencí k oslovení návštěvníků webových stránek, získávání potenciálních zákazníků a automatizaci úkolů, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků. Cílem je personalizovat, automatizovat a zefektivnit komunikaci se zákazníky.
Pro marketingové agentury nahrazuje Drift statické formuláře interaktivním chatbotem, který v reálném čase kvalifikuje návštěvníky, rezervuje schůzky a pečuje o potenciální zákazníky. To zefektivňuje proces jak pro podnik, tak pro zákazníka.
Nejlepší funkce Drift
- Chatbot společnosti Drift kvalifikuje potenciální zákazníky pomocí cílených otázek a na základě jejich odpovědí je směruje dále.
- Personalizuje chaty rozpoznáním opakovaných návštěvníků a nabízí cílené zprávy na základě chování uživatelů.
- Umožňuje předávání živého chatu na základě vysoce hodnotných spouštěčů, které upozorňují agenty.
- Nabízí mobilní aplikaci, která umožňuje členům týmu reagovat i na cestách.
- Zahrnuje integraci e-mailů a videí pro sledování nebo péči o potenciální zákazníky.
Omezení Driftu
- Pokročilá kvalifikace společnosti Drift může být pro základní podpůrné chaty nadbytečná.
- Základní plán postrádá pokročilé funkce, jako jsou nástroje pro testování AI, směrování a chatbot s AI.
- Někteří uživatelé také hlásí občasné chyby v mobilní aplikaci.
Ceny Drift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift
- G2: 4,4/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
21. Amazon Personalize (nejlepší pro personalizovaná doporučení)
Amazon Personalize je služba od AWS, která pomáhá firmám poskytovat uživatelům personalizované zážitky. Analyzuje chování a preference zákazníků, aby mohla poskytovat doporučení produktů nebo obsahu na míru, čímž zvyšuje zapojení a spokojenost.
Pro marketingové agentury pracující s e-commerce, médii nebo podobnými podniky poskytuje Amazon Personalize hotovou AI, kterou potřebujete, takže se nemusíte starat o vytváření složitých algoritmů od nuly.
Nejlepší funkce Amazon Personalize
- Využívá generativní AI k vytváření poutavých témat pro doporučení a vylepšuje personalizaci.
- Získává informace z nestrukturovaných dat, jako jsou popisy produktů a recenze, a zlepšuje tak doporučení.
- Snadno se propojuje s dalšími službami AWS a aplikacemi třetích stran, což firmám umožňuje integrovat personalizovaná doporučení do jejich stávajících pracovních postupů.
Omezení služby Amazon Personalize
- Vyžaduje spolupráci agentur s vývojářem nebo specialistou AWS za účelem nastavení.
- Doporučení mohou být méně účinná pro webové stránky s nízkou návštěvností nebo omezenými historickými údaji.
- Vyžaduje určité znalosti cloudu pro práci s konzolí AWS a sledování výsledků.
Ceny Amazon Personalize
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amazon Personalize
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,6/5 (25 recenzí)
Zlepšete pracovní postupy své marketingové agentury pomocí ClickUp
Provozování agentury znamená žonglování s více projekty a termíny. Nejlepší nástroje umělé inteligence pro marketingové agentury mohou tento chaos proměnit v plynulé a efektivní pracovní postupy.
Můžete si vybrat mnoho z nástrojů uvedených zde pro konkrétní požadavky, ale jeden z nich musíte vyzkoušet, pokud opravdu chcete desetinásobně zvýšit svou produktivitu – ClickUp!
S ClickUp Brain získáte AI pomocníka, který se postará o nudné úkoly – automatizaci úkolů, přípravu obsahu a shrnutí klíčových aktualizací. Stručně řečeno, postará se o rutinní práci, aby se váš tým mohl soustředit na to, na čem záleží: dosažení cílů a přinášení výsledků.
Díky integrované platformě poháněné umělou inteligencí, která zahrnuje správu úkolů, komunikaci a dokumentaci, je ClickUp vaším řešením pro přepínání kontextu a přepínací daň.
Chcete podpořit růst své marketingové agentury? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.