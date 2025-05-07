10 nejlepších alternativ ChatGPT pro marketing pro rok 2025

„Umělá inteligence nám bere práci!“ Taková prohlášení stále plní titulky novin a je tomu tak od chvíle, kdy se na scéně objevil ChatGPT.
Ale jako marketér vím, že to není jen clickbait. I když se může zdát, že nám neustále říkají, že technologie zcela nahradí lidi, nebylo to tak odlišné, když byly počítače zavedeny do pracovního procesu. Podívejte se, kam nás to dnes dostalo!
Ať už umělou inteligenci (AI) milujete nebo nenávidíte, jedna věc je jistá: nelze ji ignorovat. Marketéři musí přijmout AI asistenty nebo ChatGPT v té či oné podobě. A čím dříve je přijmeme, tím lépe je budeme moci využívat.
Je však ChatGPT odpovědí na vše, co souvisí s marketingem? Pravděpodobně ne. Zde je přehled některých z nejlepších alternativ ChatGPT, z nichž mnohé nabízejí mnohem pokročilejší zpracování přirozeného jazyka a analýzu dat než ChatGPT. Pojďme na to.
Co byste měli hledat v alternativách ChatGPT pro marketing?
Ještě předtím, než se ChatGPT objevil na scéně, jsme denně používali několik marketingových nástrojů.
Díky umělé inteligenci však automatizace a asistence dosáhly nových výšin. Nástroje umělé inteligence nám často pomáhají vytvářet obsah, optimalizovat ho nebo dokonce automatizovat některé z našich marketingových aktivit (například nástroje AI chatbot), což lidem umožňuje soustředit se na kreativnější a strategičtější úkoly.
Podle mých zkušeností nabízí ChatGPT některé výkonné funkce, ale to neznamená, že je to nejlepší nástroj pro marketing využívající umělou inteligenci. Narazil jsem na několik alternativ, které přinášejí solidní výsledky.
Při hodnocení alternativ ChatGPT pro marketing se proto zaměřte na faktory jako:
- Funkce pro tvorbu obsahu: Vhodné pro vytváření blogových příspěvků, psaní e-mailů, správu marketingových kampaní a další.
- Generování obrázků pomocí AI: Nabízí výkonné funkce pro generování obrázků, které lze snadno upravovat a vylepšovat. Vzhledem k tomu, že nyní jsme schopni vytvářet obrázky pomocí několika málo pokynů pro AI, je to pro marketéry klíčové kritérium.
- Funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP): Rozumí lidskému jazyku a reaguje na něj přirozeným a konverzačním způsobem.
- Informace v reálném čase: Zpracovávejte obsah v reálném čase s aktuálními informacemi.
- Integrace s jinými nástroji: Hladce se integruje s existujícími marketingovými nástroji a platformami, čímž zjednodušuje celkový marketingový pracovní postup.
10 nejlepších alternativ ChatGPT pro marketing
Strávil jsem několik hodin testováním těchto nástrojů a spoluprací s týmy, abych zjistil, které platformy AI skutečně přinášejí změnu. Po prozkoumání několika případů použití jsem našel několik vynikajících alternativ k ChatGPT. Pokud tedy hledáte nejlepší alternativy ChatGPT pro marketing, jste na správném místě.
Níže najdete seznam 10 nástrojů založených na umělé inteligenci pro vaše marketingové procesy, od tvorby příspěvků na sociálních médiích po správu projektů a optimalizaci obsahu.
1. ClickUp (nejlepší pro správu marketingových projektů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
ClickUp je sice komplexní platforma pro produktivitu a řízení projektů, ale obsahuje také výkonné modely umělé inteligence, které kombinují všechny vaše wiki, úkoly a marketingové informace do jedné plynulé platformy s názvem ClickUp Brain.
Brain je výkonný chatbot s umělou inteligencí, který jde nad rámec jednoduché generace obsahu. Můžete jej použít k automatizaci pracovních postupů, vytváření kontextového marketingového obsahu a zefektivnění reklamních kampaní na jednom místě.
Ať už potřebujete rychle napsat příspěvek na sociální média, e-maily, vytvořit dlouhý obsah nebo spolupracovat se svým týmem v reálném čase, sada nástrojů ClickUp vám to umožní. Nejlepší na ClickUp je jeho specializovaná nabídka pro marketéry. Jeho all-in-one platforma ClickUp Marketing sdružuje všechny vaše marketingové aktivity do jednoho centrálního místa. To umožňuje vašim marketingovým týmům vytvářet kampaně, navrhovat strategie a využívat AI pro vaše marketingové aktivity.
Kromě generování obsahu můžete k automatizaci marketingových procesů využít také nástroje AI od ClickUp. ClickUp Automations vám pomůže vytvořit pomocí nástroje pro automatizaci AI spouštěče nebo akční pracovní postupy s více než 100 šablonami. Vaše týmy tak mohou sledovat pokrok, delegovat práci a dodržovat harmonogram, a to vše při snížení manuálních procesů.
💡Tip pro profesionály: Další podrobnosti o používání marketingové automatizace s robustními nástroji ClickUp najdete v článku Jak používat AI pro marketingovou automatizaci a získávání poznatků.
Šablona stručného popisu marketingové kampaně ClickUp
Zahrnuje také šablony připravené k použití, jako je šablona Marketing Campaign Brief, která poskytuje jasný přehled o kampani nebo značce. Díky tomu můžete snadno definovat cíle značky, pokyny a výstupy pro každou fázi projektu.
Současně můžete použít ClickUp Brain v Docs k generování obsahu nebo vytváření relevantních informací, přičemž se budete soustředit na stručný popis kampaně a pokyny. V přímém srovnání se tedy ClickUp jeví jako robustnější alternativa k ChatGPT, zejména pro marketéry, díky své řadě nástrojů pro obsahový marketing a editaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kopírování a editace: Zvýrazněte libovolnou část textu v ClickUp Docs a okamžitě jej vylepšete pomocí editačního nástroje založeného na umělé inteligenci. Pomůže vám optimalizovat obsah pro větší srozumitelnost, upravit délku nebo zjednodušit sdělení – a to vše pouhými několika kliknutími.
- Psaní obsahu: Vytvářejte návrhy e-mailů, obsahu sociálních médií nebo blogů během několika sekund s pomocí AI asistenta pro psaní ClickUp.
- Shrnutí textů: Shrňte dlouhé e-maily nebo dokumenty pomocí nástroje pro shrnutí AI od ClickUp, který vytáhne klíčové informace. Generuje stručné přehledy a praktické další kroky, což pomáhá vašemu týmu zůstat v souladu s průběhem kampaně a nadcházejícími milníky.
- Podněty: Využijte generativní funkce AI pro různé marketingové aktivity, jako je navrhování sloganů, otázek pro průzkumy, vytváření strategií pro marketingové kampaně a další. Šablona ChatGPT Prompts for Marketing, která obsahuje více než 600 marketingových podnětů, vám umožní optimalizovat vaše kampaně a vytvářet cílený obsah pro vaše publikum.
- Integrace s dalšími nástroji: Propojte ClickUp s tisíci marketingových nástrojů, které již používáte, od platforem pro plánování sociálních médií až po systémy pro správu obsahu. To vám umožní vytvářet, upravovat a plánovat obsah pro více kanálů pomocí vašich stávajících technologií.
Omezení ClickUp
- Prozkoumání všech funkcí zabere nějaký čas, ale můžete využít centrum nápovědy ClickUp, které vám usnadní učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Další informace: Marketingové kalendáře, správa kampaní a návrh marketingového plánu jsou zahrnuty jako další marketingové šablony, které můžete zvážit pro svůj tým v ClickUp.
2. Copilot (nejlepší bezplatná alternativa ChatGPT pro obsahový marketing)
Mezi nejlepšími alternativami ChatGPT poskytuje relevantní a aktuální výsledky Copilot od Microsoftu (dříve známý jako Bing AI). Je snadno přístupný a použitelný a je k dispozici v rámci vyhledávače Microsoft Bing.
Mnoho marketérů a správců sociálních médií používá tento vynikající bezplatný nástroj umělé inteligence, protože pomáhá generovat obrázky a obsah pomocí několika málo pokynů.
Copilot se odlišuje tím, že je jedinou bezplatnou alternativou ChatGPT s přístupem k internetu, což mu umožňuje čerpat data v reálném čase přímo z webu. To je užitečné, když potřebujete přesné informace nebo statistiky pro svůj obsah.
Nejlepší funkce Copilotu
- Je integrován do ekosystému Microsoft, takže je ideální pro prohlížeč Microsoft Edge a nástroje Microsoft Office jako jedna z nejlepších bezplatných alternativ ChatGPT.
- Zahrnuje engine DALLE-3 pro generování obrázků.
- Užitečné pro tvorbu obsahu v různých formátech, od blogů pro obsahový marketing až po příspěvky na sociálních médiích.
Omezení Copilotu
- Kvalita výstupu se liší v závislosti na složitosti úkolu.
- Pro plnou funkčnost je vyžadován účet Microsoft.
- Pokud chcete, aby nástroj pro generování obrázků zahrnoval text do obrázku, generovaný obrázek nemusí obsahovat přesný text nebo často obsahuje pravopisné chyby.
Ceny Copilotu
- Bezplatná verze je součástí Microsoftu.
Hodnocení a recenze Copilotu
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: NA
3. HubSpot Breeze AI (nejlepší pro automatizaci marketingu)
Pro marketéry, kteří již pro své procesy používají Hubspot Sales nebo Marketing Hub, je Breeze AI od Hubspotu výkonným AI asistentem, který posouvá automatizaci o krok dál.
S tímto nástrojem AI asistenta můžete automatizovat vše od psaní obsahu pro e-maily a blogy až po analýzu interakcí se zákazníky. Efektivně spolupracuje s vaším HubSpot CRM a nástroji pro automatizaci marketingu, protože AI se integruje do stávajících pracovních postupů.
Nejlepší na tom je, že analyzuje data a chování zákazníků, což pomáhá marketérům vytvářet cílené kampaně, které přinášejí lepší výsledky.
Nejlepší funkce Hubspot Breeze AI
- Pomáhá vám generovat obsah pro konkrétní sekce vašich webových stránek, psát blogy nebo přeformulovat stávající obsah.
- Využijte umělou inteligenci k lepšímu porozumění vašim zákazníkům, což vám umožní generovat potenciální zákazníky prostřednictvím automatizovaných marketingových kampaní.
- Funkce Sales Hubu založené na umělé inteligenci se používají pro prediktivní prognózy prodeje, generování potenciálních zákazníků a řízený prodej.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu.
Omezení Hubspot Breeze AI
- Omezeno na ekosystém HubSpot, což znamená, že jej musíte používat pro svůj marketing, abyste mohli využívat funkci Hubspot Breeze AI.
- V porovnání s jinými alternativami k ChatGPT poměrně drahé.
Ceny Hubspot Breeze AI
- Zdarma
- Profesionální zákaznická platforma: 1170 $/měsíc
- Platforma pro podnikové zákazníky: 4300 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot Breeze AI:
- G2: NA
- Capterra: NA
4. Perplexity (nejlepší pro vyhledávání s využitím síly umělé inteligence)
Perplexity AI, kterou mnozí považují za nejlepší alternativu ChatGPT pro výzkum, je jedinečná svými klíčovými funkcemi.
Tento vyhledávač s umělou inteligencí, navržený Aravindem Srinivasem, Denisem Yaratsem, Johnnym Hoem a Andym Konwinskim, má přístup k GPT-4, Claude 3, Mistral Large a experimentálnímu internímu modelu LLM, díky čemuž vám pomůže získat přesnější a soudržnější odpovědi.
Pro marketéry to znamená rychlé získávání nápadů na obsah, získávání relevantních statistik nebo dokonce vytváření krátkých obsahů, jako jsou příspěvky na sociálních médiích a popisy produktů. NLP, neboli schopnosti zpracování přirozeného jazyka, Perplexity AI zajišťují, že obsah je jasný a srozumitelný, což je ideální pro psaní obsahu, který rezonuje s vaším publikem.
Nejlepší funkce Perplexity
- Vynikající nástroj AI pro analýzu dat, vyhledávání a hlubší výzkum
- Pokročilé zpracování přirozeného jazyka pro přesné generování obsahu
- Objevuje hlubší témata a podtémata s citacemi poskytnutými pro generované informace, díky čemuž vyniká mezi alternativami k ChatGPT.
Omezení Perplexity
- Ve srovnání s jinými alternativami ChatGPT není tak silný pro dlouhé texty.
- Není multinodální jako Gemini, Copilot nebo ChatGPT, což znamená, že je skvělý pro vyhledávání obsahu, ale není efektivní pro řešení problémů.
Ceny Perplexity
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Enterprise Pro: 40 $/měsíc (až 250 zaměstnanců)
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: NA
5. Google Gemini (nejlepší kompaktní alternativa ChatGPT)
Gemini je asistent od Googlu využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby využíval sílu zpracování přirozeného jazyka a generativní umělé inteligence pro různé účely.
Ačkoli byl původně představen jako Google Bard, nyní Gemini jako součást ekosystému Google AI nabízí integrované řešení pro vytváření personalizovaného a SEO-přátelského obsahu, který je v souladu s hlasem vaší značky.
Tento nástroj je ideální pro marketéry, kteří spoléhají na sadu nástrojů Google, jako jsou Google Analytics, Ads a Search Console. Gemini také hladce spolupracuje s Google Sheets a dalšími editačními nástroji, což usnadňuje správu kampaní, analýzu dat a úpravy strategií.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Vybaveny pokročilými jazykovými modely, které vám pomohou provádět různé činnosti, jako je generování textu, kódu, obrázků a zvuku.
- Má solidní schopnosti generování obrazů, které umožňují vytvářet obrázky založené na umělé inteligenci pomocí několika jednoduchých pokynů.
- Přizpůsobte modely AI Gemini svým konkrétním potřebám a preferencím, což vám umožní navrhnout vlastní platformy a nástroje založené na AI s využitím tohoto rámce jako základního modelu.
- Má přístup k internetu, poskytuje aktuální odpovědi a generuje obsah, který zohledňuje nejnovější informace dostupné online.
Omezení Google Gemini
- Hlavně užitečné, pokud již pro své marketingové potřeby používáte služby Google.
- I když nabízí lepší a kontextovější odpovědi ve srovnání s ChatGPT, je náchylný k dezinformacím nebo logickým chybám, zejména v bezplatném tarifu.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Gemini Business: 24 $/uživatel, fakturováno měsíčně
- Gemini Enterprise: 36 $/uživatel, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: NA
6. Jasper AI (nejlepší pro rychlou a přesnou tvorbu obsahu)
Jasper, nepostradatelný asistent pro psaní s umělou inteligencí pro marketéry, správce sociálních médií a tvůrce obsahu, je výkonná platforma pro tvorbu obsahu, která generuje vysoce kvalitní obsah pro vaše marketingové kampaně.
Je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním a všestranností a disponuje pokročilými funkcemi strojového učení, které pomáhají marketérům se vším od psaní obsahu, blogových příspěvků a článků až po příspěvky na sociálních médiích a reklamní texty, a to vše při zachování kontextu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Využijte integrovanou marketingovou funkci Jasperu založenou na umělé inteligenci k optimalizaci svých marketingových kampaní.
- Využijte výkonný model umělé inteligence k tvorbě obsahu, včetně copywritingu, psaní blogů, obsahu optimalizovaného pro SEO a dalšího.
- Zaujměte publikum a vytvořte solidní strategii obsahu založenou na umělé inteligenci tím, že stávající obsah přetvoříte, optimalizujete a převedete do různých formátů.
- Integrujte Jasper bezpečně do své stávající technologické infrastruktury díky vestavěným bezpečnostním funkcím, které zajistí ochranu vašich dat.
Omezení Jasper AI
- Jasper má mírnou křivku učení, zejména pro někoho, kdo je v generativní AI nováčkem.
- Abyste mohli využívat pokročilé funkce, jako je generování obrázků pomocí umělé inteligence a funkce pro úpravy, musíte si pořídit verzi Pro nebo Business.
- Pro agentury je to nákladné, protože s balíčky Creator a Pro máte k dispozici pouze omezený hlas značky a znalostní zdroje.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Výhoda: 69 $/měsíc za uživatele, fakturováno měsíčně
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
7. Claude (nejlepší pro vysoce kvalitní a kontextový obsah)
Claude je skvělou alternativou ChatGPT pro ty, kteří chtějí pokročilý velký jazykový model (LLM) s více možnostmi použití. Tento pokročilý nástroj umělé inteligence, vyvinutý společností Anthropic, je navržen tak, aby poskytoval nuancovaný a kontextově relevantní obsah.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí jeho schopnost rozumět jemným nuancím jazyka, díky čemuž je ideální pro marketéry, kteří chtějí vytvářet propracované texty, které hluboce rezonují s jejich publikem. Navíc můžete připojit dokumenty, soubory PDF a další materiály, které nástroj analyzuje a na jejich základě vytváří marketingový obsah, včetně pokynů pro značku, dlouhých textů, příspěvků na sociálních médiích a dalšího.
Nejlepší funkce Claude
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah, včetně článků, e-mailů a příspěvků na sociálních médiích, pomocí jednoduchých pokynů.
- Díky pokročilým jazykovým modelům vyniká v nuancích psaní a kontextovém porozumění, což jej činí ideálním pro vytváření marketingového obsahu, který efektivně začleňuje hlas a tón vaší značky do všech propagačních materiálů.
- Jeden z nejlepších nástrojů pro generování kódu, který vám pomůže psát kódy HTML nebo CSS, převádět obrázky na data JSON nebo ladit složitý kód bez velkých technických znalostí.
Omezení Claude
- Na rozdíl od ChatGPT a některých dalších alternativ je na začátku trochu obtížné najít správné výzvy.
- K dosažení požadovaných výsledků může být ve srovnání se zavedenými nástroji zapotřebí více uživatelských vstupů.
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc na osobu
- Tým: 25 $/měsíc na osobu
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: NA
8. Frase (nejlepší pro podrobné informace o obsahovém marketingu)
Existuje mnoho nástrojů AI pro optimalizaci SEO, ale žádný z nich nefunguje tak dobře jako tento jednoduchý nástroj s názvem Frase. Jedná se o nástroj pro psaní založený na umělé inteligenci, který můžete použít pro tvorbu dlouhých textů, výzkum klíčových slov a optimalizaci SEO.
Díky pokročilým funkcím zpracování přirozeného jazyka Frase analyzuje nejúspěšnější obsah ve vašem oboru a poskytuje informace, které vám pomohou vytvářet informativní a SEO-přátelské články.
Nejlepší funkce Frase
- Analyzujte vyhledávací dotazy a vytvářejte obsah založený na výzkumu pomocí nástrojů pro psaní AI.
- Ukládejte a znovu používejte šablony k vytváření briefů, pokynů pro AI nebo jiných opakujících se pracovních postupů.
- Vytvářejte komplexní obsahové přehledy na základě analýzy klíčových slov a optimalizujte je pro vyhledávače.
- Integrace s Google Docs a WordPress
Omezení Frase
- Frase může být omezena ve své schopnosti vytvářet vysoce kreativní nebo originální obsah.
- Omezené vyhledávací dotazy i u placených tarifů, pouze tarif pro týmy nabízí neomezené vyhledávací dotazy.
Ceny Frase
- Bezplatná zkušební verze
- Solo: 15 $/měsíc
- Základní: 45 $/měsíc
- Tým: 115 $/měsíc (až 3 uživatelé)
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
9. Descript (nejlepší pro audio a video marketing)
Pokud si myslíte, že ChatGPT funguje skvěle pro všechny případy použití, zamyslete se znovu! Pomůže vám vytvářet a upravovat audio a video obsah? Descript určitě ano!
Descript, jedna z nejlepších alternativ ChatGPT pro generování video a audio obsahu, se používá pro podcasty, webináře nebo video marketingové kampaně. Jednou z jeho vynikajících funkcí je možnost editovat audio a video pouhou úpravou textového přepisu, což jej činí neuvěřitelně uživatelsky přívětivým.
Nejlepší funkce Descript
- Snadno použitelná platforma pro úpravu videa, která vám umožní vytvářet klipy, přidávat titulky, vylepšovat zvuk, upravovat klipy a mnoho dalšího.
- Vytvořte realistického vypravěče nebo hlas, který zní jako lidský, pomocí funkce AI řeči.
- Převádějte text na zvuk, který lze použít pro podcasty, videa nebo jiné formáty obsahu.
- Tato alternativa ChatGPT má funkce pro spolupráci na týmových projektech, včetně možnosti navrhovat úpravy pomocí komentářů v textu, přidávat nebo upravovat klipy a další.
Omezení Descript
- Bezplatný tarif nabízí základní funkce s omezeným exportem. Pro pokročilé generování obsahu pomocí umělé inteligence si budete muset vybrat placený tarif.
- Pro optimální výkon je zapotřebí dobrý počítač.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 19 $/měsíc na osobu, fakturace měsíčně
- Tvůrce: 35 $/měsíc na osobu, fakturováno měsíčně
- Podnikání: 50 $/měsíc na osobu, fakturováno měsíčně
- Podnik: Vlastní
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (170 recenzí)
10. Surfer SEO (nejlepší pro SEO a klíčová slova)
I když existuje několik hacků a promptů pro ChatGPT, které vám pomohou s kreativním psaním nebo hodnocením ve vyhledávačích, Surfer SEO je podle mého názoru nejlepší nástroj pro zjednodušení procesu tvorby obsahu.
Tento alternativní nástroj ChatGPT založený na umělé inteligenci pomáhá marketérům vytvářet jedinečný obsah a blogy optimalizované pro vyhledávače, založené na klíčových slovech a SEO.
Jednou z vynikajících funkcí Surferu je jeho editor obsahu, který poskytuje zpětnou vazbu a doporučení v reálném čase na základě nejvýkonnějších článků pro vaše cílová klíčová slova. To vám umožní pochopit, které prvky jsou klíčové pro dobré hodnocení, a zajistí, že budete psát obsah se správnými klíčovými slovy, nadpisy a frázemi.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Efektivní nástroj pro výzkum klíčových slov, který vám pomůže najít ta nejlepší klíčová slova, včetně dlouhých klíčových slov a souvisejících klíčových slov, která odpovídají vašemu záměru.
- Vytváří osnovy blogů a návrhy, které vám pomohou psát vysoce kvalitní obsah optimalizovaný pro hodnocení vyhledávačů.
- Integrované kontroly plagiátorství a neomezené kontroly AI zajistí, že váš obsah bude originální.
Omezení Surfer SEO
- Zatímco každý tarif vám nabízí neomezenou detekci AI, pouze tarify Scale AI a vyšší vám umožňují používat AI writer k generování AI článků s omezením až 10 kusů.
- I prémiové tarify mají omezení v oblasti automatické optimalizace a počtu členů týmu (Scale AI vám umožňuje pozvat pouze 5 členů týmu).
Ceny Surfer SEO
- Essential: 89 $/měsíc (až 30 článků) fakturováno měsíčně
- Rozsah: 129 $/měsíc (až 100 článků) fakturováno měsíčně
- Scale AI: 219 $/měsíc (až 100 článků, z toho až 10 článků generovaných umělou inteligencí) fakturováno měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (390+ recenzí)
Budoucnost marketingu je tady: posilte svůj tým pomocí ClickUp AI
Jaká je budoucnost marketingu a umělé inteligence? Možnosti jsou nekonečné! Brzy bude umělá inteligence schopna vykonávat mnohem více než dnes, čímž uvolní váš tým, aby se mohl věnovat kreativní práci, zatímco ona bude vykonávat náročné, méně strategické a repetitivní úkoly.
Například v případě affiliate marketingu identifikuje AI vhodné affiliate partnery, zatímco lidé je ověřují a kontaktují, aby vytvořili solidní affiliate program. Jde především o nalezení správné rovnováhy!
Moje volba alternativy ChatGPT by byla ClickUp, protože poskytuje všestrannou pomoc při navrhování a implementaci marketingových strategií. Díky předem připraveným marketingovým šablonám a konkrétním pokynům pomáhá nástroj AI asistenta ClickUp vašemu týmu spravovat marketingové projekty a rychle generovat dokumenty, jako jsou případové studie nebo marketingové plány.
Dokonce automatizuje úkoly, jako je shrnutí obsahu blogu do příspěvků na sociálních médiích nebo zjednodušení tvorby obsahu pomocí výkonného asistenta pro psaní s umělou inteligencí.
Začněte ještě dnes s bezplatnou zkušební verzí a zjistěte, jak ClickUp AI může zlepšit vaše marketingové aktivity!