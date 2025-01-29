10 nejlepších nástrojů AI pro B2B marketing

Vzhledem k tomu, že 90 % B2B kupujících hledá nové dodavatele online, je pro úspěch v podnikání klíčové ovládnout digitální prostor.
Zároveň však existuje tlak na to, aby se dělalo vše, od generování potenciálních zákazníků a komunikace se zákazníky až po optimalizaci celkové marketingové strategie.
Zajistit konzistentnost značky a sdělení uprostřed tohoto chaosu se jeví jako téměř nemožné. ?
Dokud se nezapojí AI.
V poslední době jsem narazil na několik AI nástrojů pro B2B marketing. Jako někdo, kdo se marketingu věnuje naplno, jsem nikdy neviděl tak chytrý technologický skok.
V tomto blogovém příspěvku jsem sestavil seznam deseti nejlepších nástrojů umělé inteligence pro B2B marketing, včetně jejich výhod a nevýhod, cen a recenzí.
Ale nejdříve to nejdůležitější ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro B2B marketing?
Výběr správného nástroje pro B2B marketing může mít zásadní vliv na úspěch vašeho produktu. Zde je několik funkcí, které podle mého názoru musí AI nástroje pro B2B marketing bezpodmínečně obsahovat:
- Automatizace marketingu: Hledejte nástroje založené na umělé inteligenci s funkcemi automatizace marketingu, které vám pomohou automatizovat opakující se úkoly. Zrychlíte tak pracovní postupy v oblasti e-mailového marketingu, publikování na sociálních sítích, content marketingu a dalších.
- Integrace AI: Nástroje AI pro B2B marketing mohou pomoci rychle analyzovat data o zákaznících, předvídat jejich chování a vytvářet personalizované marketingové zprávy, čímž uvolní váš tým a učiní vaše kampaně chytřejšími a efektivnějšími.
- Škálovatelnost: Jak vaše firma roste, měly by s ní růst i vaše nástroje digitálního marketingu. Měly by být schopné zvládat rostoucí objemy dat a uživatelů a nabízet funkce a plány jak pro malé firmy, tak pro velké podniky.
- Správa potenciálních zákazníků: Vyberte si nástroj pro B2B marketing, který zefektivní správu potenciálních zákazníků. Měl by být dostatečně efektivní, aby zachytil potenciální zákazníky, ohodnotil je na základě jejich potenciálu a provedl je prodejním procesem.
- Přizpůsobení: Hledejte nástroje s bohatými možnostmi přizpůsobení pro dashboardy, reporty a pracovní postupy. Flexibilita při úpravách platformy podle požadavků týmu umožňuje lepší sladění SaaS týmu.
- Spolupráce: Vyberte si marketingový software s umělou inteligencí, který umožňuje spolupráci v reálném čase, aby váš tým mohl sdílet poznámky, spravovat úkoly a plynule spolupracovat na kampaních.
- Cenově dostupný: Nakonec zvažte náklady. Nejde o to najít nejlevnější variantu, ale takovou, která nabízí dobrý poměr ceny a výkonu za nabízené funkce a služby.
10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro B2B marketing v roce 2024
Nyní, když víte, co hledat v ideálním nástroji pro B2B marketing, přinášíme vám přehled nejlepších AI nástrojů pro B2B marketing:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci)
Představte si, že máte všechny své marketingové úkoly, projekty a komunikaci na jednom místě. To je ClickUp!
Jako svůj nejoblíbenější nástroj AI pro B2B marketing jsem si vybral marketingový software ClickUp, protože je flexibilní a lze jej přizpůsobit jedinečným potřebám týmů CRM, marketingu a prodeje.
S více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními, více než 1000 integracemi třetích stran a rozsáhlou knihovnou šablon ClickUp eliminuje potřebu více nástrojů a posune váš B2B marketing na další úroveň.
Z marketingového hlediska bych však rád vyzdvihl několik funkcí. Velké marketingové týmy často mají desítky (stovky?) kampaní, které v daném okamžiku probíhají nebo se připravují. K tomu přidejte běžný obsah a sociální média, které se nikdy nezastaví. Perfektním řešením pro správu všech těchto činností je šikovná věc zvaná ClickUp Automations. Automatizací mnoha opakujících se a časově náročných úkolů můžete každý týden ušetřit hodiny práce.
V ClickUp vytváříme velké množství obsahu a v prostředí s vysokým objemem obsahu jsou automatizace ClickUp zásadním přínosem. Zůstáváme proaktivní tím, že nastavujeme automatizace tak, aby spouštěly optimalizační úkoly na základě hodnocení stránky po určité době od zveřejnění. Pokud hodnocení nesplní naše očekávání, například pokud se stránka po 90 dnech neobjeví na první stránce, automaticky se vytvoří optimalizační úkol, který nás vyzve k akci a zlepšení výkonu stránky.
Také se mi velmi líbí integrovaný AI asistent ClickUp Brain. Ten se stará o mnoho věcí pro náš marketingový tým: píše bezchybné texty, pomáhá vytvářet osnovy blogů, třídí data, aby našel zajímavé informace, a odpovídá na všechny naše otázky týkající se naší práce v ClickUp… Navíc během několika sekund generuje standup reporty a shrnutí schůzek. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vylepšete strategii obsahu pomocí AI: Generujte nápady na kampaně, obsahové přehledy, blogy, případové studie, e-maily a další pomocí ClickUp Brain, AI asistenta, který urychluje proces tvorby obsahu.
- Plánujte s přesností: Proměňte dlouhodobé plány v denní splnitelné úkoly pomocí kalendáře ClickUp. Plánujte a organizujte marketingové akce, webináře, uvedení produktů na trh a další B2B marketingové aktivity.
- Zefektivněte dokumentaci: Vytvářejte a sdílejte marketingové materiály, pokyny pro značku a produktovou dokumentaci pro interní a externí zainteresované strany pomocí ClickUp Docs.
- Optimalizujte svůj výkon: Sledujte klíčové marketingové metriky, jako je generování potenciálních zákazníků, míra konverze a návratnost investic, pomocí ClickUp Dashboards.
- Integrace pracovních postupů: Propojte ClickUp s více než 200 nativními integracemi, včetně HubSpot, Slack, Zoom a dalších, a zvyšte tak efektivitu svého marketingového týmu a správu pracovních postupů.
Omezení ClickUp:
- ClickUp má mnoho funkcí, což pro nové uživatele znamená strmou křivku učení.
- Některé funkce dostupné ve webové verzi nemusí být zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Přečtěte si také: Jak marketingový tým ClickUp používá ClickUp
2. HubSpot (nejlepší pro automatizaci marketingu)
HubSpot patří mezi nejznámější B2B CRM software na trhu. Tato platforma pro zákazníky založená na umělé inteligenci kombinuje nástroje pro marketing, prodej, zákaznickou podporu a provozní týmy. Pro tento článek jsme se podívali na Marketing Hub.
Tento software pro B2B marketing obsahuje nástroje založené na umělé inteligenci, které generují potenciální zákazníky, automatizují prodejní procesy, vyvíjejí chatboty, automatizují fakturaci a vytvářejí a spravují obsah ve velkém měřítku.
Marketing Hub od HubSpot je software pro automatizaci marketingu, který vám pomůže přilákat a zaujmout vaše cílové zákazníky. Pomůže vám vytvořit personalizovanou komunikaci, realizovat efektivní kampaně, sledovat výkonnost pomocí přizpůsobených reportů a rozvíjet vaše podnikání.
Nejlepší funkce HubSpot:
- Vytvářejte personalizované reklamní kampaně a sledujte jejich účinnost při přeměně potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky.
- Vytvořte podrobné profily cílových zákazníků, které vám pomohou při tvorbě obsahu a výběru kanálů pro cílené oslovení.
- Využijte sadu AI nástrojů HubSpot k vytváření marketingového obsahu, budování chatbotů, zefektivnění pracovních postupů a provádění prediktivní analýzy během několika minut.
- Využijte pokročilé nástroje pro reporting k analýze zákaznických dat, abyste porozuměli cestě zákazníka, sledovali výkonnost kampaní a činili chytrá rozhodnutí založená na datech.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy na základě podmínek a spouštěčů, abyste automatizovali hodnocení potenciálních zákazníků, následné kroky, e-maily a interní oznámení.
- Získejte kontaktní údaje návštěvníků pomocí dynamických formulářů a automaticky je přidejte do své databáze.
Omezení HubSpot:
- Naučit se jejich funkce zabere čas a vyžaduje další výukové materiály, zejména pro začátečníky.
- Cena může být ve srovnání s jinými nástroji digitálního marketingu využívajícími umělou inteligenci vysoká, což je pro některé uživatele nákladné.
Ceny HubSpot:
- Zdarma
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Starter Customer Platform: 20 $/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc (3 licence, roční závazek)
- Marketing Hub Enterprise: Cena od 3600 $/měsíc (5 licencí)
Hodnocení a recenze HubSpot:
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 5000 recenzí)
3. Surfer SEO (nejlepší pro optimalizaci obsahu pomocí umělé inteligence)
Surfer SEO, založený na umělé inteligenci, má za cíl optimalizovat váš obsah pro vyhledávače. Poskytováním informací prostřednictvím výzkumu klíčových slov pomáhá Surfer vaší firmě vytvářet obsah, který se dobře umisťuje ve vyhledávačích a přitahuje vaši cílovou skupinu.
Jedná se o jeden z nejznámějších nástrojů umělé inteligence pro B2B marketing, pokud jde o optimalizaci pro vyhledávače. Hodnotí můj obsah na základě hustoty klíčových slov, čitelnosti, délky, použití záhlaví a dalších důležitých faktorů, které zvyšují hodnocení.
Když někdo z mého týmu nebo já provedeme úpravy, jsou viditelné v reálném čase s odečtem skóre.
Nejlepší funkce Surfer SEO:
- Získejte praktické návrhy na optimalizaci blogových příspěvků a webových stránek, zlepšení výkonu obsahu a hodnocení.
- Vytvořte strategii obsahu založenou na datech, plánujte a organizujte témata pro komplexní pokrytí dané oblasti.
- Pomocí Surfer AI můžete během několika minut automaticky vkládat interní odkazy nebo optimalizovat obsah pomocí sémantických klíčových slov.
- Integrujte je s Google Docs, WordPress, Jasper a dalšími nástroji pro snadnou spolupráci a práci napříč platformami.
- Identifikujte vzorce AI a nepřirozený jazyk a vylepšete přirozený tón svého článku pomocí funkce Humanizer.
Omezení Surfer SEO
- Kredity pro funkce Content Editor a Audit vyprší s každým zúčtovacím cyklem a nelze je převést do dalšího období.
- Nový editor AI je drahý, což ho činí méně dostupným pro menší podniky nebo jednotlivé uživatele.
- Vkládání výzkumu do pole „další obsah“ je neúčinné kvůli malé velikosti tokenu, což znamená, že AI zapomene nebo ignoruje většinu vstupů.
Ceny Surfer SEO
- Essential: 89 $/měsíc (30 článků)
- Rozsah: 129 $/měsíc (100 článků)
- Scale AI: 219 $/měsíc (100 článků a 10 článků AI)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO:
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
4. Sprout Social (nejlepší pro správu sociálních médií)
Účinný B2B marketing vyžaduje více než jen přítomnost na sociálních médiích – vyžaduje strategický přístup, který má skutečný dopad. A právě zde přichází na řadu Sprout Social.
Sprout Social je komplexní platforma pro správu sociálních médií. Nabízí intuitivní funkce pro zefektivnění generování, publikování a analýzy obsahu pomocí umělé inteligence.
Sprout Social se rychle integruje s celou vaší technologií a umožňuje vašim marketingovým a zákaznickým týmům spolupracovat. Globální partnerství se Salesforce a integrace sociálních sítí vám umožňují plynule udržovat vaše současné pracovní postupy. Jeho AI funkce vám a vašemu týmu pomáhají automatizovat opakující se práce a soustředit se na strategii a rozhodování.
Nejlepší funkce Sprout Social:
- Zjednodušte tvorbu obsahu pomocí sdílených knihoven, kalendářů a nástrojů pro spolupráci.
- Poslouchejte konverzace na sociálních sítích týkající se klíčových témat a získejte relevantní informace, které vám pomohou vytvořit integrovanou marketingovou strategii založenou na názorech zákazníků.
- Využijte Sprout Social AI k vytváření vlastních dotazů, generování obsahu příspěvků nebo popisků, získávání doporučení a automatizaci opakujících se úkolů, jako je publikování.
- Získejte přizpůsobené marketingové analýzy ze všech hlavních platforem a vytvářejte vlastní zprávy, které odpovídají vašim obchodním cílům.
- Naplánujte a doručujte obsah na Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn a TikTok pomocí koordinovaného plánování s využitím optimálních časů odeslání příspěvků.
Omezení Sprout Social:
- Správa více účtů může být matoucí a nákladná, zejména pro agentury.
- Sprout nestahuje data z komentářů na YouTube a nezahrnuje určité příspěvky do reportů, což může ovlivnit metriky.
- AI Assist je k dispozici pouze u dražších placených tarifů.
Ceny Sprout Social:
- Standard: 249 $/měsíc
- Profesionální: 399 $/měsíc
- Pokročilé: 499 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social:
- G2: 4,4/5 (více než 3000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
5. Ahrefs (nejlepší pro analýzu konkurence)
Pokud jsem se jako marketér něco naučil, pak to, že data jsou hnací silou úspěšných SEO strategií. Ahrefs vám tuto sílu dává přímo na dosah ruky.
Ahrefs je komplexní platforma pro SEO výzkum, analytiku a audity. Pomáhá B2B firmám optimalizovat jejich online přítomnost, generovat cílený provoz a rozvíjet jejich marketingový ICP.
Tento nástroj vyniká v hledání klíčových slov s nízkou konkurencí a příležitostí pro hostování blogů, čímž vylepšuje vaši strategii obsahového marketingu. Můžete jej také použít ke sledování marketingových aktivit vašich konkurentů.
Nejlepší funkce Ahrefs:
- Identifikujte a opravte problémy s SEO na svém webu pomocí nástroje Website Audit, který zajistí optimální výkon a lepší umístění ve vyhledávačích.
- Pomocí Rank Trackeru můžete sledovat výkonnost vaší webové stránky ve vyhledávačích a zároveň zobrazovat svůj pokrok a oblasti, které je třeba zlepšit, v reálném čase.
- Proveďte analýzu konkurence pomocí Site Exploreru, odhalte jejich nejúspěšnější obsah a identifikujte příležitosti pro zpětné odkazy.
- Získejte praktické informace o populárním obsahu a potenciálních příležitostech pro budování odkazů pomocí nástroje Content Explorer, který vám pomůže vytvořit poutavé články, které osloví vaše publikum.
Omezení Ahrefs:
- Prémiové funkce Ahrefs mohou být drahé, což je pro mnoho uživatelů činí méně dostupnými.
- Funkce pro prohlížení obsahu často poskytuje irelevantní výsledky, což ztěžuje hledání kvalitních nápadů na obsah.
- Nové plány mají přísná omezení použití, například pouze 600 událostí za měsíc.
Ceny Ahrefs:
- Lite: 129 $/měsíc
- Standard: 249 $/měsíc
- Pokročilé: 449 $/měsíc
- Podnik: 14 990 $/ročně
Hodnocení a recenze Ahrefs:
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
6. Zapier (nejlepší pro automatizaci bez kódování)
Zapier je dokonalý konektor pro vaši technologickou infrastrukturu, který vám umožní snadno automatizovat a integrovat tisíce aplikací.
Díky více než 5 000 integracím vám umožňují vytvářet vlastní pracovní postupy, které zefektivňují vaše marketingové kampaně a eliminují opakující se úkoly – a to vše bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
Ať už spravujete potenciální zákazníky, provádíte e-mailové kampaně nebo komunikujete se zákazníky, Zapier vám pomůže vše automatizovat, zvýšit zapojení zákazníků a celkovou účinnost marketingových aktivit.
Nejlepší funkce Zapier:
- Automaticky přesměrujte nové potenciální zákazníky z webových stránek do vašeho B2B CRM softwaru (např. Salesforce nebo HubSpot) pro rychlé zadání.
- Přesměrujte zprávy zákaznické podpory ze sociálních platforem do Slacku nebo e-mailu, čímž zrychlíte dobu odezvy a zvýšíte spokojenost zákazníků.
- Vyberte si z více než 6 000 aplikací třetích stran, včetně HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify a dalších, které můžete integrovat do svého marketingového softwaru.
- Pomocí nástroje Zapier pro automatizaci typu drag-and-drop můžete vytvářet vlastní zaps (automatizace) pomocí spouštěčů, podmínek if-else a akčních prvků z tisíců aplikací a zdrojů dat.
- Využijte rozsáhlou knihovnu hotových šablon automatizace, spouštěčů a akčních prvků.
- Automatizaci vytvoříte jednoduše tak, že popíšete, co chcete automatizovat, v jednoduchém jazyce pomocí konverzační AI od Zapier.
Omezení Zapieru:
- Počet logických větvení v Zapieru je omezený.
- Ačkoli je Zapier vhodný pro automatizaci pracovních postupů, není vhodný pro analýzu a vizualizaci marketingových dat.
Ceny Zapier:
- Navždy zdarma
- Profesionální: 29,99 $/měsíc
- Tým: 103,50 $/měsíc
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier:
- Recenze G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Recenze Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Chatfuel (nejlepší pro vytváření a správu chatbotů)
Intuitivní rozhraní Chatfuel vám umožňuje vytvářet chatboty na míru přizpůsobené vašim jedinečným potřebám. Ať už potřebujete chatbota pro pomoc s prodejem, křížový prodej produktů, zákaznickou podporu nebo sběr cenné zpětné vazby, můžete si ho vytvořit.
Nejedná se však o náhodné chatboty typu ano/ne, ale o inteligentní roboty, kteří slouží jako virtuální asistenti a plynule komunikují se zákazníky na webových stránkách, Facebooku, WhatsAppu a Instagramu. Jelikož Chatfuel je oficiálním poskytovatelem API WhatsApp, získáte ověřený zelený odznak.
Nejlepší funkce Chatfuel:
- Vytvářejte automatizované scénáře konverzací, které dokážou porozumět potřebám a preferencím zákazníků, doporučovat produkty a odpovídat na otázky.
- Využijte integrovaný model ChatGPT pro přirozenější a lidštější konverzace se zákazníky.
- Snadno segmentujte, kvalifikujte a exportujte všechny potenciální zákazníky, které váš chatbot zachytí, pomocí integrované funkce CRM od Chatfuel.
- Integrujte je s nezbytnými nástroji pro B2B marketing, jako jsou Google Sheets, Calendly a Zapier.
Omezení Chatfuel:
- Někteří uživatelé považují rozhraní Chatfuel za méně intuitivní a proces nastavení za časově náročný.
- Chatfuel je omezen na zapojení zákazníků a generování potenciálních zákazníků, proto není ideální volbou pro rozsáhlé marketingové strategie B2B.
Ceny Chatfuel:
- Podnikání: 14,99 $/měsíc (Facebook a Instagram)
- Podnikání: 34,49 $/měsíc (Whatsapp)
- Enterprise: Cena začíná na 300 USD
Hodnocení a recenze Chatfuel:
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. 6Sense (nejlepší pro marketing založený na datech)
6Sense je výkonný marketingový nástroj, který vám pomůže včas rozpoznat výhodné obchody v rané fázi nákupního procesu a rychle je uzavřít, abyste zvýšili své tržby.
Tento marketingový nástroj AI sleduje aktivity potenciálních kupujících na vašem webu a v reálném čase určuje záměr kupujícího . Jeho prediktivní inteligence vám pomáhá najít nové potenciální zákazníky a odhalit příležitosti pro křížový prodej v ten správný okamžik.
Revenue AI navíc využívá umělou inteligenci, aby vám pomohla najít potenciální zákazníky s vysokou hodnotou, předpovědět budoucí prodeje a činit chytrá rozhodnutí založená na datech. Přesné datové sady B2B vám poskytnou všechny aktuální obchodní informace, které potřebujete k zaměření svých marketingových a prodejních aktivit na zákazníky připravené k nákupu, čímž zvýšíte své konverzní poměry a co nejlépe využijete své zdroje.
6Sense AI vám pomůže přizpůsobit přesné zprávy tak, aby zaujaly potenciální zákazníky, a autonomně naplánovat schůzky – automatizuje tak celý marketingový pracovní postup.
Nejlepší funkce 6Sense:
- Objevte společnosti, které mají zájem o vaše produkty nebo aktivně zkoumají vaši konkurenci, pomocí dat o záměrech B2B.
- Vytvářejte cílené reklamní kampaně, které osloví konkrétní firmy a jednotlivce, a mějte kontrolu nad umístěním reklam a rozpočtem.
- Využijte umělou inteligenci k vytváření relevantních e-mailových kampaní v souladu s vaší značkou, které podnítí konverzace a zajistí více schůzek.
- Objevte skryté nákupní signály třetích stran a využijte informace o svých kupujících k vytváření hyperpersonalizovaných kampaní v reálném čase.
Omezení 6Sense:
- Reklamní rozhraní by mohlo být uživatelsky přívětivější a poskytovat lepší přehled o datech pro každou reklamu.
- Ačkoli integrace jsou obecně jednoduché, mohou být poněkud omezené.
Ceny 6Sense:
- Zdarma
- Tým: Ceny na míru
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze 6Sense:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Metadata (nejlepší pro správu reklam a generování poptávky)
Metadata je digitální marketingové řešení pro B2B, které automatizuje úkoly, jako je budování publika, provozování placených kampaní a optimalizace výnosů.
Díky strojovému učení Metadata rozumí profilu vašeho ideálního zákazníka, buduje vysoce potenciální publikum, spravuje multikanálové kampaně a optimalizuje je z hlediska ziskovosti. Tímto způsobem se vy a váš tým můžete soustředit na úkoly, jako je budování značky nebo strategie řízení zákazníků.
Nejlepší funkce metadat:
- Spouštějte a spravujte split testy napříč několika kanály současně a identifikujte nejúčinnější reklamy, publikum a nabídky.
- Zaměřte se na potenciální zákazníky s vysokým potenciálem napříč všemi kanály, jako jsou LinkedIn, Facebook a Instagram.
- Sledujte a přerozdělujte rozpočty na nejvýkonnější kampaně a maximalizujte tak návratnost investic.
- Obohaťte nově získané potenciální zákazníky o více než 20 ověřených obchodních atributů – automaticky.
- Pomocí behaviorálních nebo firmografických kritérií přizpůsobte prvky webových stránek, jako jsou nadpisy, sociální důkazy a zprávy, na základě osobnosti kupujícího.
Omezení metadat:
- Cena Metadata je pro malé a střední podniky a startupy příliš vysoká.
- Kvalita a objem potenciálních zákazníků na Facebooku nesplňují očekávání uživatelů.
Ceny metadat:
- Metadata demand hub: Ceny začínají na 5 000 USD/měsíc
Hodnocení a recenze metadat:
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Vimeo (nejlepší pro video marketing založený na AI)
91 % lidí sleduje vysvětlující videa, aby se dozvěděli více o produktu nebo službě. Jsem si proto jistý, že videomarketing je nedílnou součástí většiny marketingových strategií SaaS.
Vimeo je platforma pro video marketing založená na umělé inteligenci, která pomáhá firmám oslovit své publikum prostřednictvím poutavých video zážitků. Díky uživatelsky přívětivým nástrojům pro správu můžete udržovat svou videotéku přehlednou a zabezpečenou, což zajišťuje plynulý přístup k vašemu obsahu a jeho ochranu.
Integrujte svá videa do svých webových stránek, vstupních stránek a e-mailových kampaní, abyste zaujaly své publikum a podpořily konverze.
Nejlepší funkce Vimeo:
- Vytvářejte úžasná videa bez námahy pomocí uživatelsky přívětivých nástrojů pro úpravy, které vám umožní přidávat efekty, text a další prvky, aby váš obsah vynikl.
- Vysílejte své akce živě nebo je pořádávejte na vyžádání, oslovte širší publikum a maximalizujte zapojení.
- Získejte přístup k příjmovým příležitostem tím, že zpeněžíte svá videa pomocí reklam, předplatného a dalších nástrojů pro monetizaci, a proměňte tak svůj obsah ve ziskový majetek.
Omezení Vimeo:
- Ve srovnání s platformami jako YouTube má Vimeo menší publikum.
- Možnosti monetizace jsou omezené, což může snížit příjmové příležitosti pro podniky.
Ceny Vimeo:
- Starter: 20 $/měsíc (60 videí)
- Standard: 33 $/měsíc (120 videí)
- Pokročilé: 108 $/měsíc (500 videí)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Vimeo:
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
Přizpůsobitelné marketingové šablony od ClickUp
Chcete zefektivnit své marketingové aktivity? Vyzkoušejte přizpůsobitelné marketingové šablony ClickUp! Jsou ideální pro úsporu času a zlepšení vašich kampaní.
1. Šablona plánu obsahu sociálních médií
Šablona plánu obsahu sociálních médií od ClickUp zajišťuje konzistentní publikování na vašich stránkách sociálních médií tím, že vaše příspěvky rozvrhne předem. Tato šablona zjednodušuje tvorbu nápadů a plánování příspěvků na sociálních médiích tím, že:
- Stanovení cílů a záměrů pro měření úspěchu vašich marketingových aktivit na sociálních médiích
- Vytvoření snadno sledovatelného plánu pro tvorbu obsahu a úsporu času
- Sledujte trendy na trhu a udržujte si konkurenční výhodu
3. Šablona pro marketingové týmy
Vzhledem k tomu, že vzdálené týmy jsou v organizacích běžné, je udržování centralizovaného operačního centra náročné, protože se stále více projevují mezery a poruchy v procesech.
Šablona marketingových týmů ClickUp nabízí řešení, které umožňuje vašim marketingovým týmům růst spolu s firmou, sjednotit veškerou jejich práci, zvýšit viditelnost v celé organizaci a umožnit rychlé reakce na změny na trhu. Zjednodušuje řízení týmů tím, že:
- Zajištění toho, aby všichni členové týmu chápali své role a odpovědnosti
- Zlepšení komunikace a spolupráce v rámci týmu
- Sledování pokroku u každého projektu
4. Šablona plánu obsahového marketingu
Ať už uvádíte na trh nový produkt nebo spravujete probíhající kampaně, ClickUp vám pomůže s šablonou plánu obsahového marketingu od ClickUp. Pomůže vám vytvořit strukturovanou metodu plánování, zjednoduší proces a zefektivní váš obsah. S touto šablonou můžete:
- Zaměřte se na nejúčinnější obsahové strategie, abyste maximalizovali dopad.
- Jasně definujte svou cílovou skupinu a vytvořte relevantní obsah.
- Vypracujte komplexní strategii, která bude vodítkem pro tvorbu a distribuci obsahu.
5. Šablona marketingového akčního plánu
Soustřeďte se na své úsilí, sledujte pokrok, upravujte strategie a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí šablony marketingového akčního plánu ClickUp. Tato šablona poskytuje strukturu, přehlednost a nástroje pro vytváření efektivních marketingových plánů, které přinášejí výsledky. Kromě toho vám také umožňuje:
- Podívejte se, jak se vaše marketingová strategie uplatňuje v různých kanálech.
- Přesně sledujte pokrok ve srovnání s rozpočty a časovými plány.
- Pracujte hladce se svým týmem na taktice a projektech.
6. Šablona marketingové zprávy
Marketingová zpráva je jako pohádková kniha, která nám vypráví, jak si podnik vede v oblasti marketingu. Vytváření těchto zpráv však může být náročné!
Tehdy jsem narazil na šablonu marketingové zprávy ClickUp. Je to jako kouzelný nástroj, který usnadňuje:
- Sledujte marketingové aktivity a sledujte výkonnost podniku.
- Vytvářejte přehledné grafy a obrázky, které pomáhají vysvětlit příběh.
- Získejte lepší přehled o své cílové skupině.
Který nástroj umělé inteligence je nejlepší pro B2B marketing?
Mezi těmito marketingovými nástroji s umělou inteligencí pro mě vyniká ClickUp jako komplexní nástroj pro správu kampaní a produktivitu.
ClickUp využívá technologii AI k zefektivnění pracovních postupů, zlepšení spolupráce týmů a zvýšení efektivity řízení úkolů, což z něj činí cenný nástroj pro B2B marketéry, kteří chtějí optimalizovat své digitální marketingové procesy.
Pokud jste připraveni posunout své marketingové aktivity na vyšší úroveň díky výkonným funkcím ClickUp, zaregistrujte se ještě dnes!