Най-добрите AI инструменти за маркетингово лидерство за мащабиране на растежа

По време на тримесечния преглед забелязахте нещо странно. На пръв поглед кампанията изглеждаше успешна – трафикът беше нараснал, продукцията на съдържание се беше удвоила, а екипът беше зает. Но когато се появиха данните за приходите, никой не можа да обясни ясно кои кампании са повлияли на продажбите и защо лансирането с висок приоритет е постигнало по-слаби резултати.

Данните съществуваха, но бяха разпръснати в различни табла, таблици и инструменти.

С разрастването на екипите, съдържанието, каналите и експериментите, предизвикателството за маркетинговите лидери се превръща в съгласуваност и прозрение.

Ето защо в тази публикация в блога ще разгледаме AI инструменти за маркетингово лидерство, които ви помагат да свържете ефективността с резултатите, да откриете рисковете на ранен етап и да насочите екипите към по-интелигентни решения. 📊

Повечето лидерски екипи не се нуждаят от повече AI резултати. Те се нуждаят от по-ясни отговори на два въпроса: какво движи процеса и какво е следващото рисково нещо.

Ето някои от функциите, които предлагат най-добрите AI инструменти за маркетинг:

Унифицирано работно пространство и централизация на данните: Централизирайте плановете за кампании, данните за ефективността, активите и разговорите, за да елиминирате изолираните отчети и разрастването на инструментите.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Превърнете данните за ефективността в ясни отговори, използвайки въпроси на естествен език.

Предсказуема аналитика и откриване на рискове: Предсказвайте закъснения, превишаване на бюджета и ниска производителност на ранен етап, за да можете да се намесите, преди резултатите да се влошат.

Проследяване на целите: Съгласувайте маркетинговата стратегия с изпълнението, като използвате Съгласувайте маркетинговата стратегия с изпълнението, като използвате приложения за проследяване на целите , които свързват целите на дигиталния маркетинг, KPI и задачите, така че лидерите да могат да видят как ежедневната работа се отразява на приходите.

Автоматизирани отчети и обобщения на състоянието: Автоматизирайте актуализациите Автоматизирайте актуализациите на маркетинговото лидерство , седмичните отчети и обобщенията на кампаниите, за да намалите времето, прекарано в търсене на актуализации.

Персонализация: Мащабирайте тестове, варианти на съобщения и оптимизация на каналите, без да добавяте оперативни разходи.

Подкрепа за вземане на решения в реално време: Вземайте по-бързи и уверени решения с помощта на табла в реално време и препоръки, генерирани от изкуствен интелект, вместо фрагментирани таблици.

Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

Ето кратък поглед върху това как се представят тези AI инструменти за маркетингово лидерство:

Ето нашите предложения за маркетинг лидери, които се нуждаят от яснота по отношение на резултатите и потенциалните клиенти:

1. ClickUp (Най-добър за цялостни маркетингови операции, планиране и изпълнение)

Оптимизирайте маркетинговия си процес и анализирайте събраните данни за секунди, като попитате ClickUp Brain

На първо място в списъка ни е ClickUp for Marketing Teams, който обединява планирането, сътрудничеството, документирането и изпълнението в едно свързано работно пространство, елиминирайки разпръскването на работата.

Като първото в света конвергентно AI работно пространство, получавате AI, вградена в документи, чат, бели дъски, автоматизация и др. Обобщавайте дискусии, създавайте планове и преминавайте от визуализации към действие без смяна на контекста.

Нека разгледаме някои от основните функции за конвергенция на изкуствения интелект:

Контекстуална изкуствена интелигентност във вашето работно пространство

ClickUp Brain е вграден във вашата работа и разбира контекста на вашите задачи, документи, коментари и проектни данни. По този начин, вместо общи отговори, той дава отговори, съобразени с работата, обобщава дейността, открива пречки и дори генерира съдържание въз основа на вашите реални работни данни.

Можете да ги използвате за следните маркетингови приложения:

Автоматизирани обобщения на кампании: Попитайте „Обобщете нашите последни задачи за кампанията за четвъртото тримесечие, включително напредъка, основните пречки и следващите стъпки“ и ще се изведе статуса на задачите, коментарите и документите.

Информация за обратна връзка от различни канали: Поставете обратната връзка от кампанията или таблиците с резултатите и след това задайте „Посочете основните тенденции в настроенията на потребителите и препоръчителните корекции“. Това ще превърне суровите данни в полезна информация без ръчен анализ.

Незабавна поддръжка на съдържанието: Използвайте ClickUp Brain, за да създадете чернови на имейли, надписи за социални мрежи или конспекти за блогове от подсказки като „Създайте 5 теми на имейли за продажбите за Деня на майката, съобразени с миналите проценти на отваряне“.

Автономни помощници за вашите работни процеси

ClickUp Super Agents са AI съотборници, които се адаптират към промените във вашето работно пространство и предприемат действия въз основа на вашите инструкции. Те могат да наблюдават пространства, да отговарят на запитвания, да създават задачи и да организират работата с минимален надзор.

Включете AI специалист във всеки ключов маркетингов работен процес с ClickUp Super Agents

Например, можете да ги използвате за:

Сортиране на кампании: Настройте агент за сортиране с подсказка като „Когато в съобщение се споменава „стартиране“ или „краен срок“, създайте задача и маркирайте ръководителя на кампанията“ .

Агент за отговори на често задавани въпроси: Използвайте агент за отговори в чата, за да отговаряте на рутинни въпроси като „Какви са насоките за гласа на нашата марка?“

Отчитане на резултатите: Създайте персонализиран агент, който събира седмични показатели и публикува обобщения, като „Генериране на седмични резултати за контактите чрез имейл, социални и платени канали. Агентите работят 24/7, така че екипът ви винаги разполага с актуална информация.

Тези агенти се адаптират с времето и все повече се приспособяват към начина, по който работи вашият екип.

Научете повече тук:

Унифициран AI десктоп за цялата ви работа

Изнесете мощността на ClickUp Brain и ClickUp Agents извън ClickUp в специално AI приложение за настолни компютри, което обединява търсенето, AI моделите и контекста от всички ваши свързани приложения с ClickUp BrainGPT. То слага край на разрастването на AI и показва контекста на работата, където и да ви е необходим.

Вземете централизиран AI хъб и заместете множество инструменти за контекстуална интелигентност с ClickUp BrainGPT

Получавате:

Унифицирано търсене в различни инструменти: Избягвайте превключването между Figma, Google Drive и ClickUp.

Създаване на задачи чрез глас: Използвайте Използвайте ClickUp Talk-to-Text , за да диктувате бележки от срещи или идеи за кампании. BrainGPT ще превърне изречените мисли в изпълними задачи, без да се налага да пишете.

Информация от различни приложения: Попитайте „Обобщете конкурентните тенденции от последните уеб страници и източници на линкове“ и BrainGPT ще ви предостави пазарно проучване с цитати, свързани с вашите документи Попитайте „Обобщете конкурентните тенденции от последните уеб страници и източници на линкове“ и BrainGPT ще ви предостави пазарно проучване с цитати, свързани с вашите документи за стратегия за растеж в маркетинга.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Необходимо е време, за да свикнете с неговите разширени функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво споделя един потребител:

…Задачите на AI са доста полезни, помагат при обобщаването, преразпределянето, намирането на задачи и като цяло спестяват време за малките неща. Автоматизацията също е мощно средство, което може да помогне за намаляване на много повтарящи се задачи за определяне на приоритети и т.н., и можете да я замените с AI агенти, които са всъщност автоматизация на стероиди, lol…Харесва ми да имам както списък, така и табло (за разлика от Asana, която има само списък, и Trello, която има само табло). Каналите за чат приличат на Slack, което е чудесно, защото не се налага да плащам за друг софтуер + възможността да създавам документи в рамките на дадена задача е много полезна, няма нужда да отивам в Drive, да създавам Google Doc и след това да го свързвам с дадена задача. Помага да запазиш здравия си разум...

…Задачите на AI са доста полезни, като помагат с обобщения, преразпределяне, намиране на задачи и спестяват време за малки неща. Автоматизацията също е мощно средство, което може да помогне за намаляване на много повтарящи се задачи за определяне на приоритети и т.н., и можете да я замените с AI агенти, които са като автоматизация на стероиди, lol…Харесва ми да имам както списък, така и табло (за разлика от Asana, която има само списък, и Trello, която има само табло).

Каналите за чат приличат на Slack, което е чудесно, защото не се налага да плащам за друг софтуер + възможността да създавам документи в рамките на дадена задача е много полезна, няма нужда да отивам в Drive, да създавам Google Doc и след това да го свързвам с дадена задача. Помага да запазиш здравия си разум...

Превърнете разпръснатите маркетингови данни в решения с помощта на таблата на ClickUp. Получавате AI карти, които ви дават в реално време готов за изпълнение поглед върху ефективността на кампанията, скоростта на съдържанието и капацитета на екипа. Вместо ръчно да извличате актуализации от задачи, документи и коментари, AI Cards автоматично обобщава напредъка, отбелязва рисковете и представя информация в цялото ви работно пространство. Добавете AI карти към таблото си в ClickUp, за да получите незабавен поглед върху вашите маркетингови стратегии Например, маркетинг специалистът по растеж може да добави AI карта с подсказка „Обобщете състоянието на всички кампании за генериране на търсене за третото тримесечие и подчертайте препятствията", за да види незабавно какво е на път, какво е забавено и защо. Ръководителите на съдържанието могат да попитат „Кои блог публикации са заседнали в процес на преглед и за колко време?", докато маркетинг специалистите по ефективност могат да наблюдават темпото на разходите, готовността за стартиране или зависимостите на активите.

2. HubSpot Marketing Hub (AI) (Най-добър за автоматизация на входящия маркетинг и CRM интеграция)

HubSpot Marketing Hub използва AI за подпомагане на ежедневните маркетингови задачи като привличане на потенциални клиенти, персонализация и проследяване на ефективността. AI функциите му са вградени директно в платформата, така че екипите могат да използват CRM данни за насочване на кампаниите. Тази настройка помага на маркетолозите да управляват по-ефективно имейлите, целевите страници и уебсайтовете, особено с нарастването на обема на кампаниите.

За разширяване на маркетинговите екипи, които вече работят в HubSpot, изкуственият интелект се усеща като естествено продължение на съществуващите работни процеси. Инструментите Breeze AI на платформата помагат за автоматизиране на често срещани маркетингови задачи. Те насочват посетителите на уебсайта към подходящо съдържание, адаптират формулярите въз основа на поведението на посетителите и подпомагат плановете за съдържание с предложения за подобрения в SEO.

Най-добрите функции на HubSpot Marketing Hub (AI)

Разберете кои канали и съобщения допринасят за конверсиите, като използвате мултитъч атрибуция и информация за пътя на клиента.

Адаптирайте съдържанието на уебсайта, имейлите, описанията на продуктите и призивите за действие въз основа на сигналите за ангажираност.

Дайте приоритет на най-подходящите потенциални клиенти, като използвате AI-базирана система за оценка на потенциални клиенти, която сегментира потенциалните клиенти въз основа на тяхното поведение.

Поддържайте разговори с AI Marketing Agent (по-рано известен като чатбот), който квалифицира посетителите с висока степен на интерес в реално време, насочва ги към ресурси и синхронизира данните директно с вашата CRM система.

Ограничения на HubSpot Marketing Hub (AI)

Не можете да проследявате продажбите или сключените сделки въз основа на имейл маркетингови кампании, което е голям компромис.

Потребителите се оплакват от ограничените възможности за персонализиране (за шаблони за планове за растеж по имейл) и проблеми с производителността по време на управлението на кампаниите.

Цени на HubSpot Marketing Hub (AI)

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за HubSpot Marketing Hub (AI)

G2: 4,5/5 (над 14 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6100 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Marketing Hub (AI)?

Според потребител на Capterra:

Потребителският интерфейс е много интуитивен, така че дори новите членове на екипа могат бързо да се ориентират. Намирам безпроблемната интеграция между CRM и маркетинговите функции за особено полезна, тъй като поддържа последователността на данните и автоматизира процесите. Спестява много време, защото вече не се налага да преминавам от един инструмент към друг. Обичам инструмента за имейли, който е супер лесен и интуитивен за използване. Можете да създавате и изпращате страхотни бюлетини много бързо с помощта на функцията „плъзгане и пускане“... В някои случаи формулярите за контакт и шаблоните/модулите за изпращане на имейли са ограничени по отношение на броя на падащите менюта и различните бележки за съгласие.

Потребителският интерфейс е много интуитивен, така че дори новите членове на екипа могат бързо да се ориентират. Намирам безпроблемната интеграция между CRM и маркетинговите функции за особено полезна, тъй като поддържа последователността на данните и автоматизира процесите. Спестява много време, защото вече не се налага да преминавам от един инструмент към друг. Обичам инструмента за имейли, който е супер лесен и интуитивен за използване. Можете да създавате и изпращате страхотни бюлетини много бързо с помощта на функцията „плъзгане и пускане“... В някои случаи формулярите за контакт и шаблоните/модулите за изпращане на имейли са ограничени по отношение на броя на падащите менюта и различните бележки за съгласие.

3. Salesforce Marketing Cloud + Einstein (най-подходящ за сложни, мащабни мултиканални пътувания и персонализация)

Salesforce Marketing Cloud използва Einstein AI за подкрепа на маркетинга, базиран на данни, в каналите за електронна поща, мобилни устройства и уеб. Инструментът за AI маркетинг работи с Data Cloud на Salesforce, което позволява на екипите да анализират поведението на клиентите, да прогнозират ангажираността и да коригират кампаниите в реално време.

Платформата е често срещан избор за предприятия, които управляват голям обем клиентски взаимодействия и сложни процеси. Einstein помага за автоматизиране на решения като кога да се изпращат съобщения, как да се оценява ангажираността и кои аудитории да се приоритизират, което улеснява работата на маркетинг мениджърите.

Той поддържа и съдържание, генерирано от изкуствен интелект, като теми на писма, чернови на имейли и сегменти на аудиторията. От гледна точка на аналитиката, маркетинговите екипи получават видимост върху мултитъч атрибуцията и ефективността на пътуването, с препоръки за това къде да се оптимизира.

Най-добрите функции на Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Прогнозирайте процента на отворени писма, кликвания и отписвания с Einstein Engagement Scoring , за да усъвършенствате сегментите на аудиторията за по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Максимизирайте отварянията, като използвате Einstein Send Time Optimization , който анализира поведението на получателите, за да планира изпращането на имейли и съобщения в пиковите моменти на ангажираност.

Предоставяйте персонализирани съобщения чрез Einstein Content Selection , който избира най-подходящите блокове съдържание въз основа на исторически данни.

Предотвратете умората с помощта на Einstein Engagement Frequency, който препоръчва оптимални интервали на контакт, за да поддържате интереса.

Ограничения на Salesforce Marketing Cloud + Einstein

За да извлечете максимална полза от платформата (например чрез използване на SQL заявки), трябва да разполагате с подходяща техническа експертиза, като например познания по AMPScript.

Интерфейсът губи контекста и потребителите се сблъскват с разпадащи се папкови структури, когато страницата се презарежда.

Цени на Salesforce Marketing Cloud + Einstein

Salesforce Starter: 25 USD/месец на потребител

Marketing Cloud Growth: 1500 USD/месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Marketing Cloud Advanced: 3250 USD/месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Salesforce Personalization: 8000 долара на месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Маркетингова информация: 10 000 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Управление на лоялността: 20 000 долара на месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Account Engagement+: 1250 USD/месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Engagement+: 2000 долара на месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Intelligence+: 11 000 долара на месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Персонализация+: 15 000 долара на месец за цялата организация (фактурира се ежегодно)

Salesforce Marketing Cloud + Einstein – оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 4400 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Marketing Cloud + Einstein?

Според рецензия на G2:

Salesforce Marketing Cloud Engagement се отличава със своя стабилен и високо адаптивен Journey Builder, който предлага много по-разширени функции от платформи като Pardot (MCAE), HubSpot и Marketo. Този инструмент дава възможност на маркетолозите да визуализират и автоматизират сложни, многоканални пътувания на клиентите, като включват вземане на решения в реално време и персонализирани преживявания. Ключова сила е вградената поддръжка за мобилни канали за съобщения като WhatsApp, SMS чрез MobileConnect и push известия – възможности, които често са достъпни само като добавки или са ограничени на други платформи... В комбинация с мащабируемостта на корпоративно ниво, усъвършенстваните функции за управление на данни и персонализацията, задвижвана от изкуствен интелект чрез Einstein, SFMC се отличава като наистина всеобхватна и далновидна платформа за автоматизация на маркетинга.

Salesforce Marketing Cloud Engagement се отличава със своя стабилен и високо адаптивен Journey Builder, който предлага много по-напреднали функции от платформи като Pardot (MCAE), HubSpot и Marketo. Този инструмент дава възможност на маркетолозите да визуализират и автоматизират сложни, многоканални пътувания на клиентите, като включват вземане на решения в реално време и персонализирани преживявания. Ключова сила е вградената поддръжка за мобилни канали за съобщения като WhatsApp, SMS чрез MobileConnect и push известия – възможности, които често са достъпни само като добавки или са ограничени на други платформи... В комбинация с мащабируемостта на корпоративно ниво, усъвършенстваните функции за управление на данни и персонализацията, задвижвана от изкуствен интелект чрез Einstein, SFMC се отличава като наистина всеобхватна и далновидна платформа за автоматизация на маркетинга.

4. Adobe Marketo Engage (най-доброто решение за управление на B2B лийдове и автоматизация на маркетинга)

чрез Adobe Marketo Engage

Adobe Marketo Engage често се използва от B2B екипи, които трябва да управляват дълги и сложни пътувания на купувачите през множество канали. Неговите AI функции са създадени, за да поддържат персонализация в голям мащаб, независимо дали това е чрез имейл, уеб, реклами или мобилни устройства.

В ежедневната работа AI на Marketo за управление на изпълнението помага с неща като изготвяне на имейли, свързани с марката, коригиране на темите и персонализиране на съдържанието въз основа на поведението. Автоматизацията се занимава с оценяването на потенциалните клиенти, етапите на пътуването и решенията за времето, докато маркетинговите анализи дават видимост на въздействието на тръбопровода и ефективността на кампанията.

Най-добрите функции на Adobe Marketo Engage

Внедрете Adobe Dynamic Chat с GenAI за бързи реакции, основани на знания, и маршрутизиране в реално време, за да превърнете посетителите в клиенти.

Създавайте глави, резюмета и ключови идеи от записани интерактивни уебинари чрез GenAI, като по този начин увеличавате възможностите за преработване и достъпност на съдържанието.

Внедрете AI Marketing Agent за непрекъснато оценяване на потенциални клиенти, етапи на жизнения цикъл и обобщения за продажби, базирани на данни за ангажираността.

Ограничения на Adobe Marketo Engage

Простите задачи, като почистване на данни, изискват поддръжка на администраторско ниво или са скрити зад множество стъпки.

Липсват усъвършенствани вградени аналитични функции, което води до ръчна работа за по-задълбочени анализи.

Цени на Adobe Marketo Engage

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Adobe Marketo Engage

G2: 4. 1/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe Marketo Engage?

Директно от рецензия в G2:

Това е революционен продукт, който се интегрира безпроблемно с продуктите на Adobe, като Target, за ефективно насочване към потенциални клиенти, които е вероятно да се превърнат в наши потенциални клиенти. Обичам го заради CRM интеграцията за проследяване на продажбите. Той е многофункционален при създаването на кампании и използването на мултиканално разпространение, достигащо до по-широка аудитория. Най-добър е, когато става въпрос за поддържане и сегментиране на потенциални клиенти... Персонализирането не е за хора със слаби сърца, изисква време и интерес.

Това е революционен продукт, който се интегрира безпроблемно с продуктите на Adobe, като Target, за ефективно насочване към потенциални клиенти, които е вероятно да се превърнат в наши потенциални клиенти. Обичам го заради CRM интеграцията за проследяване на продажбите. Той е многофункционален при създаването на кампании и използването на мултиканално разпространение, достигащо до по-широка аудитория. Най-добър е, когато става въпрос за поддържане и сегментиране на потенциални клиенти... Персонализирането не е за хора със слаби нерви, отнема време и интерес.

5. 6sense (Най-доброто за идентифициране на B2B акаунти и данни за прогнозиране на намерения)

чрез 6sense

6sense е проектиран да помага на B2B екипите за приходи да разберат намеренията на купувачите по-рано в процеса. Централно място в това заема 6AI, който анализира данни за намеренията, фирмени характеристики, технологични характеристики и поведенчески сигнали в 6sense Signalverse, за да предскаже етапите на покупка, преди потенциалните клиенти да се идентифицират.

Тази информация се използва директно за приоритизиране на акаунтите, като помага на съвременните маркетингови и търговски екипи да се фокусират върху акаунтите, които показват реално намерение за покупка.

Инструменти за лидерство като Predictive Modeling и Buying Stage Segmentation оценяват акаунти и картографират комитети за покупки. Освен това, Identity Graph свързва анонимната активност на уебсайта с известни акаунти в CRM системи като Salesforce.

Най-добрите функции на 6sense

Автоматизирайте обхвата на рекламите, имейлите и уеб изживяванията, като използвате AI-задвижвани имейл агенти, интелигентни работни потоци и многоканална оркестрация.

Открийте пазарните акаунти, рисковете в процеса на продажбите и подходящото време за ангажиране с помощта на таблата за отчети.

Стартирайте AI-управлявани имейл агенти чрез Conversational Email, генерирайки контекстно-ориентирани отговори и многонишкови сделки, за да ускорите скоростта на процеса.

Ограничения на 6sense

Потребителите се оплакват от липсата на интуитивен интерфейс и високата честота на бъгове.

Настройването на интеграциите, особено на Salesforce, отнема много време.

Цени на 6sense

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за 6sense

G2: 4. 3/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за 6sense?

Ето какво споделя един потребител:

Деанонимизацията в интернет и инструментите за изграждане на аудитория наистина променят правилата на играта. След това, вградените работни процеси и инструменти за координиране ви позволяват да вземете тези данни и лесно да ги превърнете в действия. Страхотното е, че можете да промените това, за да не се фокусирате само върху лесни действия, а да създадете сложен поток от динамични промени. Подходящ е за различни нива на умения. Ефективно, след като сте изградили двигателя, който да прави това, от което се нуждаете, можете да сте сигурни, че 6sense ще се погрижи за останалото. По време на използването на 6sense, поддръжката на клиенти както от системата за билети, така и от нашия CSM беше безценна. Те са бързи в поддръжката, разясняват ни новите функции и ни предоставят информация.

Деанонимизацията в интернет и инструментите за изграждане на аудитория наистина променят правилата на играта. След това, вградените работни потоци и инструменти за оркестриране ви позволяват да вземете тези данни и лесно да ги превърнете в действия. Страхотното е, че можете да промените това, за да не се фокусирате само върху лесни действия, а да създадете и сложен поток от динамични промени. Подходящ е за различни нива на умения. Ефективно, след като сте изградили двигателя, който да прави това, от което се нуждаете, можете да сте сигурни, че 6sense се грижи за останалото. По време на използването на 6sense, поддръжката на клиенти както от системата за билети, така и от нашия CSM беше безценна. Те са бързи в поддръжката, обясняват ни новите функции и ни предоставят информация.

Шаблонът за стратегически маркетинг план на ClickUp е готова за употреба папка, която ви помага да преминете от широко стратегическо мислене към оперативно изпълнение. Идентифицирайте и оценете възможностите на пазара, за да създадете практически план, използвайки шаблона за стратегически маркетинг план на ClickUp. Персонализираните статуси на ClickUp, като Планирано, Отворено, Отменено, В процес и Завършено, ви помагат да проследявате всяка част от вашата стратегия. Използвайте персонализирани полета в ClickUp като Канал, Тип OKR и Тримесечие, за да уловите стратегическия контекст на всяка задача. Това улеснява разбиването на плана ви по канали (например имейл, социални медии, платени), области на фокус или тримесечия. ClickUp Views, като Welcome page (за да включите всички в плана) и OKRs view (за да следите напредъка по ключовите резултати)

Използвайте персонализирани полета в ClickUp като Канал , Тип OKR и Тримесечие , за да уловите стратегическия контекст на всяка задача. Това улеснява разбиването на плана ви по канали (например имейл, социални медии, платени), области на фокус или тримесечия.

Welcome page (за да включите всички в плана) и OKRs view (за да следите напредъка по ключовите резултати) ClickUp Views , като(за да включите всички в плана) и(за да следите напредъка по ключовите резултати)

6. Demandbase (Най-доброто решение за цялостно съгласуване на маркетинга и продажбите на базата на акаунти)

чрез Demandbase

Demandbase е инструмент за управление на кампании, създаден за екипи за пускане на пазара, базирани на акаунти, които се нуждаят от по-ясни сигнали за това кои акаунти си заслужават да бъдат ангажирани. Неговата AI анализира данни за намеренията в реално време и активността на акаунтите, за да установи готовността за покупка, да съгласува продажбите и маркетинга и да насочи обхвата.

JourneyIQ адаптира рекламата и ангажираността, докато акаунтите преминават през етапите на покупката. Освен това, Demandbase GPT позволява на екипите да задават въпроси на естествен език, за да генерират сегменти или препоръки за кампании. От гледна точка на изпълнението, Buying Group Setup Agents и Filter Agents автоматизират картографирането на персоните и приоритизирането на акаунтите.

Най-добрите функции на Demandbase

Задействайте действия в реклами, уебсайтове и CRM работни процеси с помощта на Next Gen Orchestration .

Проследявайте напредъка, скоростта на процеса и въздействието върху приходите с помощта на Pipeline Influence и AI-базирани табла.

Предоставяйте реклами без бисквитки, базирани на IP адреси, на лицата, вземащи решения, чрез Demandbase One , като оптимизирате пристрастията и творческите решения с изкуствен интелект.

Изпълнявайте цялостни работни процеси с помощта на свързани AI агенти на Agentbase, от идентифициране на потенциални клиенти до мултиканални игри и сигнали за продажби.

Ограничения на Demandbase

Механизмът за съпоставяне на потенциални клиенти и акаунти не е интуитивен, което затруднява осигуряването на високо качество на данните.

Често възникват проблеми със синхронизацията, които водят до забавяния в актуализирането на данните за клиентите, което се отразява на вземането на решения в реално време.

Цени на Demandbase

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Demandbase

G2: 4. 4/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Demandbase?

Един потребител на G2 казва:

Намирам интерфейса на Demandbase One за много интуитивен. Не се изисква обширно обучение, за да започнете да го използвате, което го прави достъпен и лесен за ползване за хора, които не искат да отделят много време за изучаване на платформата. Оценявам и неговите възможности в областта на рекламата, по-специално при насочването към конкретни акаунти в дисплейни реклами, което би било невъзможно без този инструмент... Първоначалната настройка на Demandbase One е доста сложна и изисква специален екип, който да управлява всички необходими технически интеграции. Тази сложност може да бъде предизвикателство за тези, които нямат технически познания. Освен това, процесът на интеграция може да бъде затруднен, ако вътрешният екип се справи зле с него, както беше в моя случай.

Намирам интерфейса на Demandbase One за много интуитивен. Не се изисква обширно обучение, за да започнете да го използвате, което го прави достъпен и лесен за ползване за хора, които не искат да отделят много време за изучаване на платформата. Оценявам и неговите възможности в областта на рекламата, по-специално при насочването към конкретни акаунти в дисплейни реклами, което би било невъзможно без този инструмент... Първоначалната настройка на Demandbase One е доста сложна и изисква специален екип, който да управлява всички необходими технически интеграции. Тази сложност може да бъде предизвикателство за тези, които нямат технически познания. Освен това, процесът на интеграция може да пострада, ако вътрешният екип се справи зле с него, както беше в моя случай.

7. Dynamic Yield (Най-доброто за персонализиране и оптимизиране на уебсайтове в реално време с помощта на изкуствен интелект)

чрез Dynamic Yield

Dynamic Yield, сега част от Mastercard, се фокусира върху персонализацията в реално време в дигиталните рекламни точки на контакт. Неговата Experience OS използва родна AI, включително AdaptML, за да реши кои съдържание, продукти или оферти да покаже на всеки потребител въз основа на поведението и контекста.

Платформата се използва често от екипи, които се нуждаят от последователна персонализация в уеб, мобилни устройства, приложения, имейли и реклами, особено в среди с голям трафик или с интензивна търговия.

В основата си AdaptML разчита на предсказуеми модели и самообучаващ се NLP. По този начин той поддържа функции като препоръки за продукти, преживявания с изоставени колички и пътувания от типа „продължи оттам, откъдето си спрял“. Двигателят за препоръки комбинира дълбоко обучение и подсилващо обучение, за да обработва големи продуктови каталози и да коригира преживяванията в реално време.

Най-добрите функции на Dynamic Yield

Предсказвайте и показвайте следващите най-добри артикули с моделите за самообучение NextML , като пренасочвате вниманието на потребителите към подходящи продукти чрез поведенчески анализ и логиката „продължи оттам, откъдето си спрял“.

Извършвайте A/B тестове и многовариантни експерименти с автоматична оптимизация, като използвате AI за избор на печеливши варианти въз основа на данни за реалните резултати.

Създайте адаптивни потребителски профили като стратегия за лидерство с алгоритми за прогнозно оценяване на потенциални клиенти, комбинирайки фирмени данни, технологични данни и взаимодействия в реално време за 1:1 таргетиране в корпоративен мащаб.

Ограничения на Dynamic Yield

Трябва да имате технически познания, за да персонализирате и контролирате работния си процес.

Свързването с инструменти на трети страни отнема много време, тъй като ще трябва да интегрирате страница по страница.

Динамично ценообразуване

Индивидуални цени

Динамични оценки и рецензии на Yield

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Dynamic Yield?

Цитат от потребител:

Dynamic Yield е най-добрата платформа за персонализация в своя клас, която значително разшири нашите усилия за персонализация в множество марки. Нейните надеждни инструменти за сегментиране и таргетиране ни позволяват да реализираме ефективни, базирани на данни кампании в уеб, мобилни устройства и имейл, създавайки безпроблемно омниканално преживяване. Харесвам и силно препоръчвам Dynamic Yield. Нямам нищо против, но има някои малки ограничения, които могат да бъдат преодолени: Ограничени вградени аналитични възможности (когато са необходими подробни данни) – Работим върху прехвърлянето на сурови данни към нашите вътрешни аналитични инструменти, за да имаме тази възможност.

Dynamic Yield е най-добрата платформа за персонализация в своя клас, която значително разшири нашите усилия за персонализация в множество марки. Нейните надеждни инструменти за сегментиране и таргетиране ни позволяват да реализираме ефективни, базирани на данни кампании в уеб, мобилни устройства и имейл, създавайки безпроблемно омниканално преживяване. Харесвам и силно препоръчвам Dynamic Yield. Нямам нищо против, но има някои малки ограничения, които могат да бъдат преодолени: Ограничени вградени аналитични възможности (когато са необходими подробни данни) – Работим върху прехвърлянето на сурови данни към нашите вътрешни аналитични инструменти, за да имаме тази възможност.

8. Braze (Най-доброто за многоканално ангажиране на клиентите и мобилен маркетинг)

чрез Braze

Ако искате да реализирате персонализирани клиентски пътувания, Braze е добър избор. BrazeAI е в центъра на платформата и помага на екипите да вземат решения в реално време въз основа на данни чрез имейл, SMS, push съобщения, WhatsApp и съобщения в приложенията. Той комбинира първични данни с предсказуема и генеративна изкуствена интелигентност, за да подкрепи кампании, които се адаптират въз основа на поведението на потребителите.

Canvas и Canvas Context позволяват гъвкаво организиране на пътуването с временни променливи за по-задълбочена персонализация. Освен това, Zero-copy Canvas Triggers активират данни директно от облачни хранилища.

Най-добрите функции на Braze

Усъвършенствайте аудиторията си последователно с изчислени атрибути, използвайки Segment Builder .

Активирайте BrazeAI Decisioning Studio , за да направите оптимален избор на канал, съдържание и време за всеки потребител, като автоматично оптимизирате KPI като ангажираност и задържане.

Стартирайте персонализация без копиране от хранилища за данни, използвайки Canvas Triggers , което позволява незабавни потоци след покупка или динамични сегменти.

Изчислявайте атрибути като средна стойност на поръчката и честота на покупките в реално време за по-интелигентна сегментация и персонализирани съобщения в кампаниите.

Ограничения на Braze

Не можете да създавате кампании в тестова среда и да ги публикувате директно.

Липсват функции за анализи и отчети, фокусирани върху клиентите.

Цени на Braze

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Braze

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,74/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Braze?

Един потребител на Capterra каза:

В сравнение с подобни продукти и компании, Braze се откроява значително от останалите. Braze разполага с по-богата колекция от функции и възможности, които постоянно се усъвършенстват и актуализират. Освен че ви предоставя мощен бизнес инструмент, организацията ви предоставя и много информация за това как да го използвате ефективно. Благодарение на помощта на екипа им за въвеждане в работата, успяхме да се ориентираме бързо, а обслужването на клиентите им е отлично.

В сравнение с подобни продукти и компании, Braze се откроява с класа над останалите. Braze разполага с по-богата колекция от функции и възможности, които постоянно се усъвършенстват и актуализират. Освен че ви предоставя мощен бизнес инструмент, организацията ви предоставя и много информация за това как да го използвате ефективно. Благодарение на помощта на екипа им за въвеждане в работата, успяхме да се ориентираме бързо, а обслужването на клиентите им е отлично.

9. Amplitude AI (Най-доброто за продуктови анализи и ръководен от изкуствен интелект цифров растеж)

чрез Amplitude AI

Amplitude се използва от екипите по продукти, маркетинг и растеж, които искат да разберат защо потребителите се държат по определен начин. Той превръща поведенческите данни в ясни прозрения чрез Product Analytics, Web Analytics и Session Replay, които работят заедно.

AI е интегриран, за да помага на екипите да откриват модели, диагностицират проблеми и да повтарят по-бързо, особено при проследяване на промени в активирането, задържането или конверсията.

Функции като AI Agents наблюдават непрекъснато данните, за да сигнализират за аномалии и да предложат следващи стъпки. Можете да задавате въпроси на естествен език, като „Защо конверсиите спаднаха миналата седмица?“ и да получавате директни отговори. Feature and Web Experimentation поддържат A/B и многовариантно тестване без код.

Най-добрите функции на Amplitude AI

Въведете базирано на поведението въвеждане и обратна връзка в продукта, като използвате ръководства и анкети .

Наблюдавайте показателите 24/7 за пикове или спадове с AI-базирано откриване на аномалии, включително анализ на основните причини за диагностициране на проблеми.

Създавайте целеви уеб експерименти и ръководства в приложенията въз основа на поведенчески сегменти, като оптимизирате пътуванията с повторения на сесии и топлинни карти.

Ограничения на Amplitude AI

Потребителите споделят, че се затрудняват с приписването на анализи, базирани на акаунти, спрямо анализи, базирани на потребители.

Липсват елементи за оценка на успеха и състоянието на клиентите, които са налични в алтернативите на Amplitude.

Цени на Amplitude AI

Стартово ниво: Безплатно

Плюс: 61 $/месец

Растеж: Персонализирани цени

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Amplitude AI

G2: 4,5/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Amplitude AI?

В рецензия на G2 се отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в Amplitude Analytics, е перфектното съчетание от лекота на използване, скорост и гъвкавост. Платформата е много лесна за внедряване и се интегрира безпроблемно с нашите съществуващи данни, което направи внедряването й безпроблемно за всички екипи... Едно от предизвикателствата при Amplitude Analytics е ограничението за създаване на визуализации само за период до една година. За екипи, които искат да анализират многогодишни тенденции или исторически резултати с един поглед, това може да бъде ограничаващо. Удължаването на времевия обхват за визуализации би направило платформата още по-мощна за дългосрочен анализ.

Това, което най-много ми харесва в Amplitude Analytics, е перфектното съчетание от лекота на използване, скорост и гъвкавост. Платформата е много лесна за внедряване и се интегрира безпроблемно с нашите съществуващи данни, което направи внедряването й безпроблемно за всички екипи... Едно от предизвикателствата при Amplitude Analytics е ограничението за създаване на визуализации само за период до една година. За екипи, които искат да анализират многогодишни тенденции или исторически резултати с един поглед, това може да бъде ограничаващо. Удължаването на времевия обхват за визуализации би направило платформата още по-мощна за дългосрочен анализ.

Шаблонът за операции на маркетинговия екип на ClickUp помага на маркетинговите екипи да организират работата си, да подобрят видимостта и да оптимизират операциите в областта на съдържанието, кампаниите, сътрудничеството и отчитането. Преминете от планирането на кампании към изпълнението и анализа на резултатите с шаблона за операции на маркетинговия екип на ClickUp. Можете да: Проследявайте състоянието на всяка инициатива (независимо дали става дума за преглед на чернова на маркетингово съдържание или етап от изпълнението на кампания) с 17 предварително дефинирани персонализирани статуса. Добавете значими атрибути към задачите, като приоритет, тип кампания, сегменти на аудиторията, линкове за доставка и други с помощта на потребителски полета. Намалете времето за настройка и дайте на всеки член на екипа ясен път към работата с шест персонализирани изгледа, включително Маркетинг Wiki, Организационна диаграма и Документи на екипа.

Добавете значими атрибути към задачите, като приоритет, тип кампания, сегменти на аудиторията, линкове за доставка и други с помощта на потребителски полета.

Намалете времето за настройка и дайте на всеки член на екипа ясен път към работата с шест персонализирани изгледа, включително Маркетинг Wiki, Организационна диаграма и Документи на екипа.

10. Canva Magic Studio (Най-доброто за създаване и дизайн на визуално съдържание, подобрено с AI)

чрез Canva Magic Studio

Canva Magic Studio вгражда изкуствения интелект директно в работния процес на Canva. Пакетът комбинира генериране на текст, изображения и видео, така че можете да създавате публикации в социалните медии, презентации и визуални елементи за кампании от прости подсказки.

Инструменти като Magic Media и Magic Design се занимават с ранните етапи на създаването, докато Magic Edit, Magic Grab и Magic Expand поддържат подробни настройки без да са необходими напреднали умения за дизайн. Magic Switch адаптира дизайните за различни канали, а Magic Write помага за усъвършенстване на текста заедно с визуалните елементи.

Най-добрите функции на Canva Magic Studio

Преобразувайте подсказки в персонализирани изображения, графики или илюстрации с помощта на Magic Media и Dream Lab .

Прилагайте ефекти на движение, преходи и видео акценти чрез Magic Animate и Beat Sync , превръщайки статичното съдържание в привлекателни презентации и социални роли.

Адаптирайте единични дизайни за различни формати (Instagram, LinkedIn, имейл) с помощта на Magic Switch, като запазвате качеството и автоматично коригирате оформлението и текста.

Ограничения на Canva Magic Studio

Липсват опции за смесване за всеки слой, които са налични в алтернативните варианти.

Потребителите се оплакват, че генерирането на изображения с изкуствен интелект не отговаря на очакванията и води до допълнителни разходи, въпреки платените планове.

Цени на Canva

Безплатно

Pro: 15 USD/месец на потребител

Бизнес: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva Magic Studio

G2: 4,7/5 (над 6400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 13 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Canva Magic Studio?

Един потребител сподели своя опит:

Canva е изключително гъвкав и през последните няколко години го използвах интензивно... Canva добави толкова много функции, че стана прекалено сложен. Удобството за ползване значително се влоши и реших да не подновявам абонамента си, след като изтече настоящият ми абонамент. Функциите на изкуствения интелект не са точно това, което очаквам, а изображенията понякога са наистина странни. Някои функции на изкуствения интелект изискват допълнителни разходи, което не е точно това, което очаквам, когато имам платен абонамент.

Canva е изключително гъвкав и през последните няколко години го използвах интензивно... Canva добави толкова много функции, че стана прекалено сложен. Удобството за ползване значително се влоши и реших да не подновявам абонамента си, след като изтече настоящият ми абонамент. Функциите на изкуствения интелект не са точно това, което очаквам, а изображенията понякога са наистина странни. Някои функции на изкуствения интелект изискват допълнителни разходи, което не е точно това, което очаквам, когато имам платен абонамент.

ClickUp Knows It AI-L

AI може да ви помогне да пишете по-бързо, да тествате по-умно, да персонализирате по-задълбочено и да предвиждате резултатите по-рано. Но за маркетинга е важно да знаете кога да действате, какво да игнорирате и как да поддържате екипите си в синхрон. Това е мястото, където много системи се разпадат – информацията се намира в един инструмент, а кампаниите – в друг.

Като конвергентна AI работна среда, ClickUp обединява планирането, сътрудничеството, документирането, изпълнението и AI в една система. ClickUp Brain обобщава ефективността на кампаниите, превръща дискусиите в действия и генерира планове, без да губи контекста.

Освен това, ClickUp Super Agents може да следи работните процеси, да сигнализира за рискове и да автоматизира рутинните решения. А с ClickUp BrainGPT екипите получават по-бърза и по-задълбочена AI помощ за работата, документите, таблата и задачите. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅