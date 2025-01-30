10-те най-добри алтернативи на Amplitude за анализ на продукти през 2025 г.

Анализите на базата на събития са най-добрият начин да визуализирате пътя на клиента от А до Я. Amplitude е популярна опция за анализи на базата на събития, но не се нуждаете от Amplitude, за да разберете поведението на клиентите. Просто се нуждаете от подходящ инструмент за събиране на данни и проследяване на събития. ⚒️

За да ви помогнем, разглеждаме какво да търсите в една солидна алтернатива на Amplitude и споделяме списъка си с най-добрите алтернативи на Amplitude. Освен това ще откриете и бонус конкурент, който сериозно ще оптимизира вашите работни процеси.

Какво да търсите в алтернативите на Amplitude?

Amplitude се справя доста добре с регистрирането на показателите за задържане на клиенти и данните за потребителското преживяване, но не е единственото решение, което може да ви помогне да увеличите процента на конверсия. Ако търсите алтернатива на Amplitude, потърсете функционалности с добавена стойност, като:

Анализи в реално време: Надежден инструмент за анализи предоставя информация в реално време, така че вашите Надежден инструмент за анализи предоставя информация в реално време, така че вашите продуктови мениджъри да могат да вземат решения, основани на данни, за по-кратко време ⏱️

Поведение на потребителите и показатели за задържане : Поведението на потребителите е всичко в дизайна на продуктите. Потърсете инструменти като топлинни карти и визуализации на пътя на потребителите, за да разберете по-добре потребителското преживяване.

Сегментиране и фунии : Не искате да виждате всички данни за аудиторията си наведнъж, затова изберете алтернатива на Amplitude с надеждни възможности за сегментиране. Още по-добре, потърсете опция с фунии за конверсия, които точно посочват къде потребителите се отказват ?

Интеграции за електронна търговия и мобилни приложения : Електронната търговия и мобилните приложения имат специфични особености, затова не се лишавайте от нищо – вземете софтуер за анализи, който работи за вашия бизнес модел.

Мащабируемост: Може би днес сте малка компания, но в бъдеще ви очаква растеж. Изберете платформа с набор от подобрени функции, които можете да добавяте с разрастването на потребителската ви база.

10-те най-добри алтернативи на Amplitude, които можете да използвате

Информацията, базирана на данни, е вашият най-добър приятел, независимо дали сте стартиращ бизнес или голяма компания. Ако търсите решение за анализи, базирано на събития, ето нашите любими алтернативи на Amplitude. ?️

1. Google Analytics

Чрез Google Analytics

Google Analytics е подходящ избор за всеки, който е начинаещ в анализа на пътя на клиента или просто се нуждае от достъпно решение за анализ. Този инструмент за анализ не само е безплатен, но и предлага изненадващо богата колекция от функции за напреднали потребители. Ако току-що започвате да се занимавате с анализ на уебсайтове, препоръчваме ви да опитате първо решението на Google.

Най-добрите функции на Google Analytics

Google разполага с вградени автоматизации за прогнозно моделиране и практически полезни анализи.

Извличайте отчети за привличане на клиенти, ангажираност на клиентите, монетизация и др.

Разгледайте подробно разходите за реклама с отчети за атрибуция ?

Интегрирайте Google Analytics с Google Search Console за всестранен поведенчески анализ.

Ограничения на Google Analytics

Google Analytics е изненадващо сложен за безплатен инструмент за начинаещи.

Няколко потребители биха искали да се интегрира с Salesforce, HubSpot и други популярни инструменти.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 7700 рецензии)

2. FullStory

чрез FullStory

FullStory е платформа за анализ на цифровото преживяване. Тя работи в три части: събиране на данни, анализ на продукти и информация за сесиите. Заедно, тези три стъпки ви дават цялостна представа за настоящото цифрово преживяване и как да го подобрите. ?

Най-добрите функции на FullStory

Използвайте топлинни карти и повторения на сесии, за да видите данните на потребителите в реално време.

Създайте персонализирани карти на пътя на потребителя

Определете кои са вашите целеви клиенти с интелигентна сегментация

Интегрирайте с Google Tag Manager, Adobe Analytics и други платформи.

Ограничения на FullStory

Някои хора казват, че UX е объркващ в началото.

Други казват, че резултатите от разбивката на сесиите не са удобни за ползване.

Цени на FullStory

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за FullStory

G2: 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,6/5 (65 отзива)

3. Adobe Analytics

чрез Adobe Analytics

Фен ли сте на Adobe? Ако вашият бизнес вече използва платформата на Adobe, има смисъл да пробвате Adobe Analytics. Тази алтернатива на Amplitude включва подробно картографиране на пътя на клиента и предсказуема интелигентност, за да проследявате големите цели на вашия екип. ?

Най-добрите функции на Adobe Analytics

Проследявайте ефективността на вашия уебсайт, имейл, социални медии и др.

Подобрете точността на атрибуцията в платените, собствените и спечелените канали

Интегрирайте с Adobe Target за A/B тестване

Генерирайте визуализации на данни в реално време

Ограничения на Adobe Analytics

Няколко потребители съобщават за проблеми с Adobe, който комбинира несвързани данни, което вреди на цялостната точност.

Други казват, че функцията за персонализирано проследяване се нуждае от подобрения.

Цени на Adobe Analytics

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Adobe Analytics

G2: 4. 1/5 (990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (220 отзива)

4. Kissmetrics

чрез Kissmetrics

Чували ли сте израза „Keep it simple, stupid” (KISS)? Е, точно това предлага Kissmetrics. Те знаят, че платформите за анализи могат да бъдат сложни, затова опростяват проследяването на клиентите. ?️

Kissmetrics не само генерира прекрасни отчети за поведението, но и е специализирана в анализи за електронна търговия, B2B, финтех и др.

Най-добрите функции на Kissmetrics

Вижте най-важните показатели в таблото „Ключови показатели“

Проследявайте ангажираността в различни сайтове и продукти

Наблюдавайте отпадането и точките на триене в множество фунии

Измервайте използването на функциите, активните потребители, прегледите на страници и други важни данни.

Ограничения на Kissmetrics

Платформата е скъпа.

Някои потребители казват, че CRM интеграциите не работят толкова добре.

Цени на Kissmetrics

Silver: 199 $/месец за 3 потребители

Gold: 499 $/месец за 10 потребители

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Kissmetrics

G2: 4. 1/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (18 отзива)

5. Glassbox

чрез Glassbox

Тази алтернатива на Amplitude прави поведението на клиентите кристално ясно. Използвайте Glassbox, за да създавате дигитални продукти, да отстранявате технически проблеми незабавно и да реагирате на обратната връзка от клиентите. Тя улавя 100% от вашите дигитални събития чрез патентована технология за улавяне на данни без тагове, като ви помага да балансирате поверителността (и съответствието) с полезни информации. ?

Най-добрите функции на Glassbox

Проследявайте производителността на мобилните приложения

Наблюдавайте поведението на клиентите чрез повторения на сесиите

Използвайте анализ на трудностите и грешките, за да елиминирате точките на триене.

Използвайте цифровото архивиране на Glassbox, за да съхранявате данните за съответствие на едно място.

Ограничения на Glassbox

Някои потребители казват, че данните на Glassbox не са много точни.

Други потребители съобщават за бавно реагиране от страна на клиентската поддръжка.

Цени на Glassbox

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Glassbox

G2: 4,9/5 (570+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (30+ отзива)

6. CleverTap

чрез CleverTap

Животната стойност на клиента (CLV) обикновено се свежда до това колко добре ангажирате клиентите си – и тук на помощ идва CleverTap. Той се класира в този списък с алтернативи на Amplitude, защото ви помага да проектирате персонализирани преживявания и да ги наблюдавате с цел оптимизация. ✨

Най-добрите функции на CleverTap

Използвайте Clever. AI, за да сегментирате аудиториите, да персонализирате препоръките и да генерирате стратегии за кампании, базирани на данни.

Следете ангажираността чрез известия, имейли, приложения, SMS, обаждания и др.

CleverTap предлага индивидуална персонализация въз основа на демографските характеристики на аудиторията и други данни.

Извършвайте непрекъснато A/B тестове на текстове, CTA, креативни елементи и др., за да намерите най-добрите възможни комбинации.

Ограничения на CleverTap

Някои потребители споделят, че опитът им с обслужването на клиенти не е бил особено добър.

Други казват, че платформата не предлага достатъчно функции за парите, които струва.

Цени на CleverTap

Essentials: 75 $/месец за до 5000 активни потребители месечно (MAU)

Разширено: Свържете се с нас за цени

Cutting Edge: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CleverTap

G2: 4,6/5 (над 420 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 50 отзива)

7. Mixpanel

чрез Mixpanel

Имате ли голяма, амбициозна идея? Използвайте данните от Mixpanel, за да потвърдите хипотезата си въз основа на реални анализи на потребителите и да вземете решения, основани на данни. Вижте как потребителите взаимодействат с вашите цифрови продукти чрез прости, но надеждни отчети за събития, потребители и свойства.

Най-добрите функции на Mixpanel

Интегрирайте вашата платформа за клиентски данни (CDP) с Mixpanel за по-добри данни и анализи.

Mixpanel поддържа сътрудничеството, като споделя собствеността върху отчетите с данни в целия ви екип.

Имате нужда да споделите бързо данни? Създайте GIF или видео за бързо споделяне ⚡

Mixpanel се интегрира с много инструменти, включително Google Cloud, Figma и Zapier.

Ограничения на Mixpanel

Някои потребители съобщават за чести грешки

Други казват, че липсата на документация затруднява навигацията в платформата.

Цени на Mixpanel

Starter: Безплатно

Растеж: 20 $/месец

Enterprise: 833 $/месец

Оценки и рецензии за Mixpanel

G2: 4,6/5 (над 1080 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 120 рецензии)

8. Smartlook

чрез Smartlook

Количествените показатели са задължителни, но качествените прозрения също ви помагат да вземете решения – ето защо толкова много продуктови екипи използват Smartlook. Тази алтернатива на Amplitude анализира пътя на потребителите, проследява ефективността на различни платформи и визуализира ангажираността на потребителите чрез топлинни карти. ?️

Най-добрите функции на Smartlook

Интегрирайте Smartlook с Salesforce, Slack, Zendesk и други

Гледайте записи на прекъснати сесии, за да видите какво е пошло не както трябва.

Имате мобилно приложение? Използвайте Smartlook, за да видите поведението на потребителите в приложението.

Проследявайте малки събития като кликвания върху бутони, посещения на страници и други в реално време.

Ограничения на Smartlook

Про планът е малко скъп.

Някои потребители казват, че платформата е трудна за навигация.

Цени на Smartlook

Безплатен план

Професионален план: 55 $/месец

План за предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Smartlook

G2: 4,6/5 (860+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

9. Heap

чрез Heap

Heap се представя като изключително точна аналитична платформа, която помага на бизнеса да елиминира слабите места и бързо да отстрани проблемите, свързани с потребителското преживяване. Тя предлага качествени повторения на сесиите и ги комбинира с количествени данни, за да ви даде по-подробна картина на това, което се случва. ?

Най-добрите функции на Heap

Поддържайте данните си чисти и в съответствие с изискванията с Heap data governance.

Лесно е да изпратите данни от Heap към вашия склад за данни (ако имате такъв).

Създавайте готови за употреба шаблони и анализи въз основа на поведението на потребителите.

Визуализирайте всички пътувания на потребителите в един табло

Ограничения на Heap

Няколко потребители споделят, че липсва помощ при въвеждането и документация.

Други казват, че Heap понякога дава грешки.

Цени на Heap

Безплатно

Растеж: Свържете се с нас за цени

Про: Свържете се с нас за цени

Premier: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Heap

G2: 4. 4/5 (1070+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (30+ отзива)

10. Contentsquare

чрез Contentsquare

Contentsquare е в списъка ни с алтернативи на Amplitude, тъй като проследява поведението на потребителите до най-малкия клик. Той е специализиран в анализа на медиите в търговията на дребно, така че е идеален за марки в електронната търговия. Ако искате допълнителна помощ, Contentsquare предлага и практична програма за успех на клиентите, която ще ви насочи при внедряването на платформата. ?

Най-добрите функции на Contentsquare

Сравнете производителността си с тази на конкурентите си

Визуализирайте данните чрез топлинни карти, базирани на зони

Извлечете полезни съвети от вашите данни с Contentsquare AI

Вижте как вашите формуляри се преобразуват с Form Analysis

Ограничения на Contentsquare

Някои потребители биха искали инструментът да има по-добри табла за управление.

Други казват, че платформата понякога се срива.

Цени на Contentsquare

Свържете се с нас за цени

Рейтинги и отзиви за Contentsquare

G2: 4,7/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 110 отзива)

Други алтернативи за анализи

Алтернативите на Amplitude, посочени по-горе, ще ви помогнат да постигнете целите си, но има един малък проблем: те все още разделят работата и анализите ви. ClickUp променя начина, по който управлявате проекти, хора и данни, като обединява цялата ви работа – и имаме предвид цялата – в една платформа. ?

Разгледайте ClickUp, за да управлявате проектите си с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите.

ClickUp е най-популярният инструмент за управление на проекти, който комбинира вашите задачи, документи, данни и KPI за ефективност в един елегантен табло. Екипите за управление на продукти разчитат на ClickUp, за да се съгласуват по обща визия, като създават пътни карти, събират обратна връзка от потребителите и визуализират целия цикъл на продукта.

Имате нужда да следите оценките за удовлетвореността на клиентите си? ClickUp CRM е база данни за клиенти без код, която позволява да проследявате информация за клиентите заедно с техническите характеристики на продуктите, показателите и др.

Но знаем, че безкрайните таблици с данни не са забавни. ?

Управлявайте данните на клиентите, личните задачи и комуникацията в ClickUp от всяко устройство.

Използвайте шаблоните на ClickUp, за да разнообразите отчетите си и да спестите време за форматиране. Шаблонът за аналитични отчети на ClickUp е незаменим за бързото създаване на персонализирани отчети за продукти за вашия екип (или вашия шеф).

Ако се опитвате да разберете какво означават тези анализи, вземете шаблона за анализ на данни на ClickUp, за да докладвате бързо заключенията си на екипа. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

ClickUp има много функции, така че може да отнеме малко време, докато се запознаете с платформата.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9130+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Подобряване на опита на служителите и клиентите с ClickUp

Amplitude не е подходящ за всеки, но аналитичните инструменти в това ръководство ще помогнат на маркетинговите екипи да разберат събитие-базираната аналитика за по-кратко време. Въпреки че типичната платформа за продуктова аналитика е доста стабилна, все пак може да се наложи да превключвате между различни платформи, за да си свършите работата.

Къде е забавлението в това? ?

Кажете сбогом на преминаването между платформи и прегърнете по-опростения начин на работа с ClickUp. Ние ви предлагаме показатели за производителност, разширени анализи, шаблони, изкуствен интелект и много други в вашето всеобхватно цифрово работно пространство.

Вижте разликата за вашия екип: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.